The Elec: Pro-varianten volgende iPhones hebben cameragat in plaats van notch

Een deel van de iPhone-modellen die in 2022 uitkomen, krijgen naar verluidt geen inkeping voor de frontcamera. In plaats daarvan krijgen ze een punch-hole camera. Het gerucht sluit aan bij eerdere berichtgeving over de frontcamera-opstelling van de aankomende iPhones.

Dat meldt de Zuid-Koreaanse techwebsite The Elec op basis van zijn eigen bronnen. The Elec stelt dat de Pro en Pro Max modellen van 2022 geen inkeping zullen krijgen en de reguliere iPhone en Max-variant zullen die nog wel krijgen. Daarnaast zouden de Pro-modellen een ltpo-oledscherm krijgen, wat een verversingssnelheid van 120Hz mogelijk maakt. Dat onderscheid zou hetzelfde zijn als bij de iPhones van dit jaar: de Pro's bieden 120Hz refresh, de non-Pro's niet. De informatie van The Elec sluit aan op renders die Jon Prosser in september vrijgaf en claims van de bekende analist Ming-Chi Kuo uit maart.

De Pro-modellen zouden alsnog Face ID krijgen, maar dan middels een sensor die achter het scherm zit. Ook wordt een dikkere behuizing verwacht, wat onder meer als effect zal hebben dat het camera-eiland niet langer uitsteekt. Kuo stelde verder in juni dat de iPhones van volgend jaar ook Touch ID-vingerafdrukscanners zouden krijgen, met een sensor die ook achter het scherm zit.

Nikkei schreef in november verder dat de nieuwe Apple-smartphones van volgend jaar ook Apples eigen 5g-modems zullen hebben. Daarvoor werkt het bedrijf samen met TSMC, dat al jaren de enige fabrikant is van Apple-socs. Met name het beteugelen van het stroomverbruik van het modem zou een prioriteit zijn. Wegens een lopende afspraak met Qualcomm zal Apple tot zeker juni 2024 ook modems van Qualcomm blijven gebruiken, wat betekent dat niet ieder model een modem van dezelfde maker heeft. De iPhone 14-line-up wordt naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar geïntroduceerd.