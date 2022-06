Kuo: Apples mixedrealityheadset moet op termijn iPhones vervangen

De nog onaangekondigde mixedrealityheadset van Apple moet volgens analist Ming-Chi Kuo werken zonder iPhone-verbinding. In een nieuw verslag meldt hij ook dat Apple binnen tien jaar zijn telefoons wil vervangen door AR. Deze headset zou daarvoor de eerste stap zijn.

Als de headset onafhankelijk werkt, betekent dit dat het zijn eigen ecosysteem heeft en 'de meest complete en flexibele gebruikerservaring kan bieden', schrijft Kuo in een rapport waar 9to5Mac uit citeert. Er een standalone product van maken, en niet enkel een iPhone- of iMac-accessoire, is volgens Apple bevorderlijk voor de groei van het product, schrijft de analist. Door de headset 'een uitgebreid scala' aan applicaties mee te geven, wil Apple volgens de analist een eerste stap zetten om de iPhone te vervangen door augmented reality. Dat schrijft MacRumors, die het rapport eveneens heeft ingezien.

Kuo meldt verder dat de headset twee processors krijgt, waarvan de geavanceerdere van de twee 'gelijkwaardige rekenkracht als de M1-chip voor Mac' heeft. De andere processor zou verantwoordelijk zijn voor sensorgerelateerde berekeningen. Ook bevat het apparaat zes tot acht optische modules, aldus de analist, om gebruikers via beide lenzen 'continu transparante AR-videoservices' aan te kunnen bieden. Een iPhone bevat volgens Kuo drie optische modules, en hoeft niet aan een stuk door berekeningen uit te voeren.

Daarnaast bevestigt de analist in het rapport een aantal van zijn eerdere beweringen die hij al in maart deed. Zo zou het apparaat twee 4k-micro-oledschermpjes van Sony voor VR-doeleinden bevatten en wil Apple de mixedrealityheadset in het vierde kwartaal van 2022 introduceren.

Eerder dit jaar verscheen er een artikel van The Information waarin ook informatie werd gedeeld over de nieuwe VR/AR-headset van Apple. Veel informatie van dat bericht komt echter niet overeen met dat van Kuo. Zo beweert The Information gehoord te hebben dat er wel een iPhone-verbinding noodzakelijk is. Ook zouden de schermen volgens dat verslag 8k-resolutie ondersteunen, in plaats van 4k zoals Kuo claimt. Waar de analist eerder heeft gemeld dat de prijs in lijn ligt met die van een high-end iPhone, wat neerkomt op zo'n 1200 euro, zegt The Information dat het apparaat zo'n 3000 dollar gaat kosten.