Kuo: Apple brengt volgend jaar standalone-VR-headset met micro-oledschermen uit

Apple brengt volgens analist Ming-Chi Kuo in 2022 een VR-headset uit die voorzien is van micro-oledschermpjes en als standalone werkt. De prijs zou vergelijkbaar zijn met die van een high-end iPhone. Kuo verwacht op zijn vroegst in 2025 een AR-bril van Apple.

Prototypes van Apples VR-headset hebben een gewicht van 200 tot 300 gram, schrijft Kuo in een rapport waar 9to5Mac uit citeert. Het doel van Apple zou zijn om dat omlaag te brengen tot een gewicht tussen 100 en 200 gram, als 'technische problemen' opgelost kunnen worden. De headset krijgt een eigen processor en opslag en moet dus als standalone te gebruiken zijn, net als bijvoorbeeld een Oculus Quest. Een gewicht van minder dan 200 gram voor zo'n bril zou erg laag zijn. De huidige Oculus Quest 2 weegt ruim 500 gram.

Volgens Kuo gebruikt de headset micro-oledschermpjes van Sony. Een eerder gerucht van The Information sprak over de aanwezigheid van twee schermpjes met ieder een 8k-resolutie. De resolutie zou daarmee veel hoger zijn dan bij bestaande VR-headsets, wat het screendoor-effect kan elimineren. Het getoonde bronmateriaal hoeft daarvoor geen 8k-resolutie te hebben. Eerder deze maand was er ook al een gerucht over de ontwikkeling van micro-oledschermen door Apple en TSMC.

Kuo claimt dat de VR-headset ongeveer net zo duur zal zijn als een high-end iPhone. Dat wijst op een prijs van zo'n 1200 euro. In eerdere geruchten van The Information werd gesproken over een prijs van 3000 dollar.

Eerder getoonde mock-up die The Information heeft laten maken op basis van anonieme bronnen die het apparaat hebben gezien.

In zijn rapport spreekt Kuo over een headset voor AR en VR, maar uit de omschrijving en eerdere geruchten is op te maken dat het gaat om een VR-headset, die ook gebruikt kan worden voor AR-weergave. Dan wordt het beeld van de omgeving via camera's in de headset getoond. Het gaat dus niet om een AR-bril met een doorzichtig scherm.

Apple werkt volgens geruchten wel aan zo'n AR-bril, maar volgens Kuo verschijnt die op zijn vroegst in 2025. Apple zou nog moeten beginnen met het maken van een prototype. Het is volgens de analist nog niet zeker hoe deze bril als standalone zal werken. Mogelijk is een koppeling met bijvoorbeeld een iPhone vereist. Volgens Kuo heeft Apple ook AR-contactlenzen op zijn roadmap staan voor 2030, maar daarover is nog niets bekend.