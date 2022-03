OnePlus 9-smartphones komen vanaf 23 maart uit

OnePlus gaat de nieuwe OnePlus 9-reeks vanaf 23 maart uitbrengen. Daarvoor houdt het bedrijf een evenement op die datum. In een video is de achterkant van de vermoedelijke OnePlus 9 Pro te zien en wordt ook de samenwerking met Hasselblad benadrukt.

Het gaat om een evenement dat op 23 maart vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd te volgen is. In de video wordt de samenwerking met de camerafabrikant Hasselblad onderstreept en is kort de achterkant van een smartphone te zien. Die beelden komen overeen met foto's die eerder naar buiten kwamen en die naar verluidt de OnePlus 9 Pro toonden. Ook van de vermoedelijke OnePlus 9 verschenen eerder al foto's. Hasselblad is van oorsprong een Zweeds bedrijf en in 2017 verwierf de Chinese dronefabrikant DJI een meerderheidsbelang.

In de nieuwe video is de naam Hasselblad te zien op het camera-eiland, net als twee grote en twee kleine lenzen. De vermoedelijke OnePlus 9 Pro lijkt een ietwat glimmende, zilverkleurige achterkant te krijgen en een enigszins gekromd frame aan de zijkanten.

De telefoon zou een scherm bevatten met een resolutie van 3120x1440 pixels met een beeldverhouding van 19,5:9 en een 120Hz-verversingssnelheid. De OnePlus 9-reeks zou de IMX789-sensor van Sony krijgen en foto's in 12bit-raw bestanden kunnen opslaan. Verder zou draadloos laden met 45W worden ondersteund en er zal in ieder geval 5G-ondersteuning zijn.