OnePlus 9 Pro met nieuwe Sony-sensor verschijnt eind maart voor 899 euro

OnePlus heeft zijn OnePlus 9 en 9 Pro officieel onthuld. De nieuwe topmodellen van de fabrikant zijn voorzien van een Snapdragon 888-soc en camera's die afgesteld zijn in samenwerking met Hasselblad. Het Pro-model krijgt een nieuwe Sony-sensor.

De OnePlus 9 Pro heeft 6,7"-oledscherm met ltpo-backplane, waardoor de refreshrate kan variëren van 1 tot 120Hz. Bij weergave van stilstaande beelden heeft het scherm een lage verversingssnelheid om energie te besparen en bij scrollen wordt de volledige refreshrate benut voor een vloeiende ervaring. Het scherm heeft een resolutie van 3216x1440 pixels en daarmee een 20,1:9-verhouding. De oppervlakte is rond 108 vierkante centimeter; het scherm meet ongeveer 15,5x7cm. De piekhelderheid bedraagt volgens de fabrikant 1300cd/m².

OnePlus geeft het Pro-model een aluminium frame en de telefoon is aan de voor- en achterkant afgewerkt met Gorilla Glass. De zijkanten van het scherm zijn afgerond en de vingerafdrukscanner zit achter het scherm.

In de OnePlus 9 Pro zit Qualcomms Snapdragon 888-soc en de X60-modem voor 5G. Het toestel heeft 8GB of 12GB Lpddr5-geheugen en 128GB of 256GB UFS 3.1-flashopslag. De 4500mAh-accu bestaat uit twee delen en daardoor is snelladen met 65W mogelijk en draadloos laden met 50W. Voor draadloos laden met die snelheid is een optionele oplader nodig. Die kost 70 euro.

Samenwerking met Hasselblad en nieuwe Sony-sensor

OnePlus legt bij de OnePlus 9-toestellen veel nadruk op de camera's, waarvoor het bedrijf een samenwerking is aangegaan met Hasselblad. Dat is van oorsprong een Zweedse camerafabrikant, maar het merk is al enige jaren in het bezit van het Chinese DJI. Beide toestellen maken volgens OnePlus foto's met natuurlijke kleuren, dankzij de kleurkalibratie van de sensor die met behulp van Hasselblad is gedaan. De toestellen hebben ook een Pro-modus met handmatige instellingen en kunnen 12bit-raw foto's maken.

Eerder maakte OnePlus al bekend dat de OnePlus 9 Pro de Sony IMX789-sensor krijgt, met een 16:11-verhouding. Dat is ongeveer gelijk aan de 3:2-verhouding van traditionele camera's zoals dslr's. Volgens OnePlus is daarvoor gekozen omdat zodoende meer van de sensor gebruikt kan worden bij het maken van 16:9-video's. De meeste smartphones hebben een 4:3-sensor en gebruiken een relatief klein deel van de sensor bij het maken van breedbeeldvideo's.

De IMX789-sensor heeft een 48-megapixelresolutie en een 1/1,43"-formaat, rond 58 vierkante millimeter met pixels van rond 1,1 micron. De sensor heeft microlensjes die ieder 2x2 pixels beslaan. Dat moet 12-megapixelfoto's met weinig ruis opleveren. De sensor kan filmen in 4k-resolutie met maximaal 120fps en hdr, of 8k met 30fps. Volgens OnePlus wordt de primaire camera bijgestaan door een zwartwitcamera om detail toe te voegen aan de foto's. De sensor die daarvoor gebruikt wordt, heeft een 2-megapixelresolutie. OnePlus geeft de primaire sensor een f/1.8-lens met optische stabilisatie.

Voor de ultragroothoekcamera gebruikt OnePlus de Sony IM766. Dat is een 50-megapixelsensor van het 1/1,56"-formaat, ongeveer 50 vierkante millimeter. De meeste smartphones hebben kleinere sensoren voor de ultragroothoekcamera. In combinatie met een zogenaamde Freeform Lens levert dat volgens OnePlus foto's op met weinig lensvervorming.

De OnePlus 9 Pro heeft ook een telecamera, met een 8-megapixelsensor, optische beeldstabilisatie en 3,3x 'optische zoom'. Het gaat om een fullframe-equivalent van 77mm. De telefoon gaat verder tot maximaal 30x digitale zoom.

OnePlus 9 met camerasensor uit OnePlus 8 Pro

In de reguliere OnePlus 9 zit de nieuwe sensor niet. OnePlus gebruikt de IMX689, die vorig jaar ook in de OnePlus 8 Pro zat. Dat is ook een 48-megapixelsensor van hetzelfde 1/1,43"-formaat, maar dan met een traditionele 4:3-verhoudig.

De ultragroothoekcamera in de OnePlus 9 is gelijk aan die van het Pro-model en net als bij de Pro heeft de reguliere versie een extra zwart-witcamera, die gebruikt wordt om details toe te voegen aan foto's. Er zit geen telecamera op de OnePlus 9.

Ook heeft de reguliere OnePlus 9 een iets kleiner 6,55"-oledscherm en hoewel dit ook een refreshrate van 120Hz heeft, is het geen ltpo-scherm en is die refreshrate dus niet variabel. De resolutie is met 2400x1080 pixels ook lager.

Verder heeft de OnePlus 9 een behuizing van kunststof en dus geen frame van metaal. Volgens OnePlus is het frame wel verstevigd met glasvezel. De OnePlus 9 kan ook snelladen met 65W, maar ondersteunt geen snel draadloos laden. Wel is regulier draadloos laden met 15W mogelijk via de Qi-standaard.

De OnePlus 9 Pro is vanaf 31 maart te koop voor een prijs vanaf 899 euro. De OnePlus 9 volgt op 26 april met een prijs vanaf 699 euro. Daarmee zijn de introductieprijzen gelijk aan die van de OnePlus 8 en 8 Pro van vorig jaar. OnePlus heeft ook een smartwatch aangekondigd. Die OnePlus Watch krijgt een adviesprijs van 159 euro.