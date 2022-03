OnePlus ontwikkelt panoramacamera voor smartphones die twee sensoren gebruikt

OnePlus toont een panoramacamera voor smartphones, die twee camerasensoren en twee lenzen gebruikt. Beelden daarvan worden naadloos gecombineerd voor panoramafoto's met een beeldhoek van 140 graden.

OnePlus 9 Pro

Op het Chinese platform Weibo deelt OnePlus verschillende technische details over de camera's van de OnePlus 9-toestellen. Ook toont de fabrikant animaties en op afbeeldingen van een systeem van twee camerasensoren en twee lenzen om één panorama-afbeelding met een beeldhoek van 140 graden te produceren.

De afbeeldingen laten zien dat OnePlus twee sensors verticaal in de telefoon zet. Ook de lenzen zijn verticaal geplaatst, maar via prisma's aan het einde wordt het invallende licht met 90 graden gebogen. Volgens de marketing van OnePlus worden de beelden van de twee sensors realtime en naadloos aan elkaar gekoppeld zonder zichtbare overgang.

De OnePlus 9 Pro heeft wel twee camera's naast elkaar, maar dat lijkt te gaan om reguliere lenzen en geen prisma's. Op het OnePlus-forum noemt ceo Pete Lau wel de ontwikkeling van de panoramacamera, maar noemt hij dat niet als een feature van de OnePlus 9-serie.

OnePlus gebruikt twee sensors met prisma's voor de ultragroothoekcamera

Voorbeeld van panorama

Sony IMX789-sensor met 16:11-verhouding

Ook staan er details over de in samenwerking met Sony ontwikkelde IMX 789-sensor in de berichten. OnePlus zegt omgerekend zo'n 13 miljoen euro voor de ontwikkeling betaald te hebben. Die sensor komt naar de OnePlus 9 en krijgt een beeldverhouding van 16:11. Dat is volgens de fabrikant handig om zowel filmpjes met 16:9-verhouding als foto's met 4:3-verhouding te schieten. De verhouding is ongeveer gelijk aan de 3:2-beeldverhouding die in veel professionele fotocamera's wordt gebruikt. Camera's in smartphones hebben meestal een 4:3-verhouding.

De sensor kan 4k-video opnemen met 120fps en heeft ondersteuning voor hdr-verwerking tijdens het maken van de filmopnames. Ook kan de sensor overweg met Sony's Digital Overlap HDR. Dat is een techniek waarbij de sensor in één opname verschillende belichtingen vastlegt, wat ghosting bij hdr-foto's voorkomt. De sensor kan 12bit-rawbestanden vastleggen wat een hoog dynamisch bereik mogelijk moet maken.

OnePlus kondigt zijn OnePlus 9-serie op 23 maart aan en de toestellen zouden dan ook te koop moeten zijn. Het Chinese smartphonemerk is een samenwerking aangegaan met cameramerk Hasselblad, van oorsprong een Zweeds bedrijf maar al jaren in handen van de Chinese dronefabrikant DJI. OnePlus zegt in drie jaar tijd 150 miljoen dollar te investeren in 'mobiele fotografie'.