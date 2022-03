'Toezicht op Nederlandse inlichtingendiensten dreigt te worden uitgehold'

Twee toezichthouders die de Nederlandse AIVD en MIVD controleren, uiten hun zorgen over voorgestelde wetswijzigingen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Volgens de toezichthouders dreigen hun bevoegdheden te worden uitgehold.

Het gaat met name om de rol van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. Mariëtte Moussault is voorzitter van deze driekoppige commissie en zij maakt zich grote zorgen. Als de wetswijzigingen worden doorgevoerd, betekent dat volgens haar dat de TIB bepaalde bevoegdheden verliest. "Ik zou echt niet weten hoe wij als TIB dan nog ons werk zouden moeten doen", zegt ze tegen NRC. Ze zegt dat niemand kennelijk had gedacht dat de TIB ook daadwerkelijk nee zou zeggen tegen verzoeken om servers leeg te trekken of het internetverkeer te tappen. "De verwachting was denk ik dat we drie keer per jaar voor de bühne iets als onrechtmatig zouden beoordelen. Dat we echt op de rem trappen, vinden de diensten moeilijk te accepteren", aldus Moussault.

De toezichthouders zijn bezorgd over de aanbevelingen in een eindrapport van de Evaluatiecommissie voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dat op 20 januari werd gepresenteerd. In dit rapport wordt ingegaan op de verschillen in toezicht tussen de TIB en de andere toezichthouder, de Ctivd. De TIB heeft een autoriserende rol die vooral vooraf toetst, terwijl de Ctivd achteraf toetst. De TIB geeft voorafgaande toestemming aan de inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals hacken. De daadwerkelijke inzet van de bevoegdheden staat onder toezicht van de Ctivd.

De Evaluatiecommissie stelt voor hier veranderingen in aan te brengen. Deze zogeheten 'ex-ante-toets, waarbij de TIB voorafgaand toestemming moet geven, zal worden beperkt tot de verwerving van gegevens, waarmee dit wordt onderscheiden van de daaropvolgende verwerking van gegevens. In feite doet de TIB een rechtmatigheidstoets, maar volgens de Evaluatiecommissie geeft deze toezichthouder hier 'brede invulling' aan. In de evaluatie staat dat de TIB naast de toets op de rechtmatigheid van het verzamelen van gegevens soms ook aspecten meeneemt van wat de diensten gaan doen met de gegevens, dus de verwerking. "De brede invulling van de TIB enerzijds en de wrijving tussen de statische aard van de toets en de dynamische uitvoering van de bevoegdheid anderzijds, behoeven aandacht omdat zij in de praktijk tot patstellingen leiden", aldus de Evaluatiecommissie. Ook zegt de Evaluatiecommissie dat deze patstellingen tussen de diensten en de twee toezichthouders ertoe hebben geleid dat een klein deel van de onderzoeken van de inlichtingendiensten op dit moment niet kan worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een klein deel van de tapverzoeken.

Om die patstellingen te doorbreken stelt de Evaluatiecommissie voor om deze rol van de TIB te beperken, wat betekent dat de TIB niet meer kijkt naar wat de diensten doen met de gegevens nadat ze zijn binnengehaald. Daarbij wijst de Evaluatiecommissie op hoe de TIB zijn huidige rol invult, waarbij deze toezichthouder soms ook bepaalde voorwaarden verbindt aan een rechtmatigheidsoordeel. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de TIB een toestemming door de minister als rechtmatig beoordeelt, mits daarbij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan bij de uitvoering. De inlichtingendienst kan dan door met de inzet van de bevoegdheden, maar moet zich daarbij wel houden aan die gestelde voorwaarden. En het stellen van die voorwaarden is volgens de Evaluatiecommissie niet in de wet voorzien.

Volgens de commissie is er in de praktijk ook sprake van dat de TIB door het verlengen van eerdere, onder voorwaarden verleende toestemmingen in feite ook toeziet op de naleving van de voorwaarden. "De ex-ante rol wordt hiermee diffuus. De Evaluatiecommissie ziet het gebruik van geclausuleerde goedkeuringen als een uiting van spanning binnen het stelsel van toezicht. Deze spanning is het gevolg van het gebrek aan een duidelijke afbakening van rollen en een helder omschreven toetsingskader. De

Evaluatiecommissie vindt dat het gebruik van geclausuleerde goedkeuring niet past bij de autoriserende rol van de TIB", schrijft de Evaluatiecommissie in haar rapport. Volgens Moussault zou dat betekenen dat de TIB geen normale toets meer kan doen en dat haar toezichtcommissie slechts 'een stempelmachine' wordt.

Niet alleen Moussault is niet blij met de voorgestelde wetswijzigingen. Dat geldt ook voor Nico van Eijk, de voorzitter van de Ctivd. Volgens beiden is in de huidige voorstellen de balans tussen de nationale veiligheid en privacy zoekgeraakt. Beiden geven aan dat de bevoegdheden van de toezichthouders juist zou moeten worden uitgebreid, omdat er momenteel geen sprake zou zijn van effectief toezicht. Dat onderbouwen ze door te wijzen op het feit dat er geen bevoegdheid is om in te grijpen, in de vorm van het opleggen van bindende sancties, zoals andere toezichthouders waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens wel kunnen. Van Eijk stelt dat zulke sancties juist bij toezicht op inlichtingendiensten, waar alles heel geheim is, van groot belang is. Volgens beide voorzitters zullen de voorstellen leiden tot verminderde controle op de inlichtingendiensten en gaat dat ten koste van de privacy van burgers. Moussault zegt dit 'onder geen voorwaarde' te gaan doen en dreigt met opstappen.

De kans is groot dat de voorgestelde wijzigingen daadwerkelijk worden doorgevoerd in de wet. Het kabinet heeft namelijk onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het analyse, conclusies en aanbevelingen van de Evaluatiecommissie omarmt.