SK Hynix begint massaproductie van Lpddr5-geheugen van 18GB voor smartphones

SK Hynix is begonnen met de massaproductie van Lpddr5-geheugen met een capaciteit van 18GB. De module is bedoeld voor smartphones en zal als eerste door ASUS gebruikt worden in de ROG Phone 5.

Het nieuwe geheugen haalt een snelheid tot 6400Mbit/s en SK Hynix claimt dat dit een snelheidsverhoging is van 20 procent ten opzichte van ander Lpddr5-geheugen in huidige smartphones. Daarmee doelt de fabrikant op Lpddr5-geheugen met een snelheid van 5500Mbit/s. Samsung maakt echter ook al Lpddr5-geheugen met een snelheid van 6400Mbit/s.

Met 18GB heeft de nieuwe Lpddr5-geheugenmodule van SK Hynix wel een hogere capaciteit dan wat er tot nu toe beschikbaar is voor smartphones. Topmodellen van onder andere Samsung gebruiken momenteel maximaal 16GB aan Lpddr5. SK Hynix heeft al 18GB-modules geleverd aan ASUS, die de fabrikant gaat gebruiken voor zijn ROG Phone 5-gamesmartphone. Dat toestel wordt op 10 maart gepresenteerd.

SK Hynix citeert een marktonderzoeker die stelt dat Lpddr5 momenteel goed is voor 10 procent van de geheugenmarkt voor smartphones. De verwachting is dat dit oploopt tot meer dan 50 procent in 2023. Naast Lpddr5 zijn er nog veel smartphones met langzamer Lpddr4- of Lpddr4x-geheugen.