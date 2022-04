SK hynix zet euv-machines in bij massaproductie 10nm-class Lpddr4-geheugen

Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant SK hynix is begonnen met Lpddr4-massaproductie met euv-machines. Het bedrijf produceert zijn vierde generatie 10nm-class dram, ook wel 1anm, met extreem-ultravioletlithografie.

SK hynix schrijft dat het momenteel euv-machines inzet voor zijn nieuwe Lpddr4-modules. Deze chips hebben een capaciteit van 8Gbit en een snelheid van 4266Mbit/s. De modules zouden tot 20 procent minder stroom verbruiken ten opzichte van zijn eerdere Lpddr4-chips. Met zijn nieuwe 1anm-generatie verwacht het bedrijf ook dat het aantal dram-chips dat op een enkele wafer geproduceerd kan worden, met 25 procent zal stijgen.

Volgens het bedrijf worden de eerste van deze nieuwe euv-geheugenchips in de tweede helft van dit jaar geleverd aan smartphonefabrikanten. De Zuid-Koreaanse geheugenmaker laat ook weten dat het euv zal inzetten voor al zijn toekomstige dram-producten. Begin volgend jaar zal het bedrijf bijvoorbeeld zijn 10nm-class 1anm-procedé met euv inzetten voor de productie van DDR5-geheugen.

SK hynix zette euv-lithografie eerder al gedeeltelijk in bij de productie van zijn tweede generatie 10nm-node. Dit is echter de eerste keer dat het bedrijf euv-apparatuur volledig inzet voor dram-massaproductie. SK hynix is niet de enige geheugenfabrikant die euv inzet voor geheugenproductie; Samsung begon daar vorig jaar al mee. Het Amerikaanse Micron volgt naar verwachting tegen 2024, schrijft The Register. De chipfabrikanten gebruiken euv-machines van het Nederlandse ASML. Dat is de enige fabrikant die dergelijke machines kan maken.