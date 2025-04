SK hynix investeert 11 miljard euro in nieuwe chipfabriek, moet in 2025 af zijn

SK hynix start in oktober met de bouw van een nieuwe chipfabriek in de Zuid-Koreaanse stad Cheongju. De nieuwe fab ziet het bedrijf als een uitbreiding van een bestaande fabriek. De M15X-fabriek wordt een tweelaags gebouw op een terrein van 60.000 vierkante meter.

De nieuwe fabriek heet M15X, waarmee SK hynix aangeeft dat de nieuwe fabriek een uitbreiding is van de bestaande M15-chipfab. Die fabriek was in 2018 klaar. Het bedrijf zegt M15X op een terrein van 60.000 vierkante meter te willen bouwen, dat SK hynix eerder kocht om te kunnen uitbreiden.

Het bedrijf zegt dat het de plannen voor M15X versnelt 'gezien verschillende marktomstandigheden'. Wat de oorspronkelijke tijdlijn was voor M15X, is niet direct duidelijk. Vraag naar geheugenchips is nu 'rap' aan het dalen vanwege de huidige economische omstandigheden en de 'onstabiliteit van de leveringsketen', aldus het bedrijf.

Experts voorzien volgens SK hynix dat de vraag naar geheugenchips vanaf 2024 zal herstellen en een jaar later weer zal opleven. Om aan de vraag van die verwachte opleving te kunnen voldoen, wil SK hynix M15X sneller bouwen. Het bedrijf kijkt ook naar een volgende M17-fabriek, waar het later een knoop over wil doorhakken.

SK hynix zegt niet wat voor geheugenchips het gaat produceren in de nieuwe fabriek en wat de verwachte capaciteit wordt. In de huidige M15-fab maakt SK hynix nandgeheugen, elders maakt het ook dram. Het bedrijf investeert de komende vijf jaar voor 15 biljoen won in M15X, omgerekend is dat 10,95 miljard euro.