AMD Ryzen 7000 ondersteunt alleen DDR5; hoe staat het met de prijzen?

Dit artikel is gebaseerd op verzamelde gegevens uit de Tweakers Pricewatch. Op basis van deze data is onder andere uitgerekend hoe de prijs per GB van zowel DDR4 en DDR5 zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Ook zijn de laagste prijzen van leverbare sets per geheugencategorie uitgezocht en bekijken we hoeveel DDR5-sets in totaal leverbaar zijn.

Om het prijsverloop van DDR4 en DDR5 aan te tonen, is gekozen voor de gemiddelde prijs per GB van de afgelopen negen maanden. De selectie is beperkt tot het prijsverloop van DDR5-4800. Snellere kits kwamen vaak pas later in het jaar beschikbaar, waardoor die data minder relevant is voor het aantonen van prijswijzigingen. Ter vergelijking tonen we ook DDR4-3200-prijzen.

Voor het berekenen van de geheugenprijzen die in september 2022 spelen, zijn de vijftien populairste geheugensets per type en snelheid gebruikt om een gemiddelde prijs per GB te berekenen. In het geval van de laagst geprijsde geheugensets, is bij iedere categorie altijd gekozen voor de laagste prijs van een geheugenset met een levertijd van één dag die in de Pricewatch te vinden was. Verdere verduidelijkingen staan onder de individuele grafieken.