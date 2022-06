TrendForce: prijs DDR5-geheugen daalt in derde kwartaal maximaal 5 procent

Analistenbureau TrendForce verwacht dat de DDR5-geheugenprijs in het derde kwartaal van dit jaar niet sterk meer daalt. Het zou gaan om een daling van 0 tot 5 procent. In het tweede kwartaal was deze nog 3 tot 8 procent.

Volgens TrendForce hebben fabrikanten momenteel grote geheugenvoorraden omdat de vraag door de oorlog in Oekraïne en hoge inflatie lager is dan verwacht. Het analistenbureau schat dat de DDR5-geheugenprijzen daardoor in het tweede kwartaal 3 tot 8 procent lager zijn dan een kwartaal eerder. In het volgende kwartaal zet die daling niet of nauwelijks door volgens TrendForce.

Momenteel is DDR5-geheugen alleen nodig voor sommige systemen op basis van Intel Alder Lake-processors. Die cpu's kunnen echter ook gecombineerd worden met DDR4. AMD brengt 'in de herfst' zijn Ryzen 7000-processors en het bijbehorende AM5-platform uit. Dat werkt alleen met DDR5-geheugen. Volgens TrendForce lijkt het er dus niet op dat de DDR5-prijzen sterk dalen voordat het zover is.

Intel presenteert naar verwachting dit najaar zijn dertiende generatie van Core-processors, met de codenaam Raptor Lake. Deze werken net als de Alder Lake-modellen op de LGA1700-socket en zullen ook nog DDR4-geheugen ondersteunen. De prijs van DDR4 zal in het derde kwartaal wel verder dalen stelt TrendForce; met 3 tot 8 procent.

DDR5-geheugen is sinds eind vorig jaar verkrijgbaar. De prijzen zijn sindsdien flink gedaald. Het goedkoopste 32GB DDR5-4800-setje stond eind 2021 voor 242 euro in de Pricewatch. Momenteel is dat 172 euro. De prijs van het goedkoopste setje 16GB DDR5-4800 daalde van zo'n 145 euro in maart tot 85 euro nu.

Het meest bekeken DDR5-geheugensetje in de Pricewatch is een 32GB DDR5-5600-kitje van Corsair. Dat kostte bij de introductie in november 2021 minimaal 569 euro. Momenteel is dat zo'n 274 euro. De populairste DDR4-3600-setjes van 16GB en 32GB kosten momenteel zo'n 66 en 130 euro.