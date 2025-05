TrendForce: prijs nandgeheugen daalt in vierde kwartaal met maximaal 20 procent

Analistenbureau TrendForce stelt dat er een overschot aan nandgeheugen is bij fabrikanten van onder andere geheugenkaarten en ssd’s. Hierdoor zou de prijs voor nandgeheugen in het vierde kwartaal van 2022 met 15 à 20 procent kunnen zakken.

De fabrikanten willen volgens TrendForce op dit moment vooral hun voorraden wegwerken en kopen bijgevolg dan ook minder nandgeheugen aan. De verkopers van nandgeheugen zouden hierdoor hun prijzen laten zakken, waardoor de waferprijzen voor dit type geheugen naar verluidt 30 à 35 procent lager uitkomen. In het vierde kwartaal van dit jaar zou dit kunnen leiden tot een prijsdaling van 15 à 20 procent voor nandgeheugen.

Volgens het onderzoeksbureau ligt ook de vraag naar ssd’s bij computerfabrikanten in de tweede helft van het jaar 'veel lager' dan tijdens de eerste helft van 2022. Hierdoor zijn leveranciers veel flexibeler wat hun prijzen betreft. Ze doen dit naar verluidt om het aantal bestellingen op peil te houden. De prijs voor ssd’s zou in deze bedrijfscontext volgens TrendForce in het vierde kwartaal van dit jaar eveneens met 15 à 20 procent zakken.

De fabrikanten van ssd's hebben volgens het bureau bovendien het geweer van schouder veranderd en zetten meer in op de verkoop van ssd’s voor enterpriseomgevingen. Omdat heel wat fabrikanten op dit segment van de markt meer met elkaar gaan concurreren en er meer van dergelijke ssd’s zullen verschijnen, verwacht TrendForce dat de gemiddelde prijs van ssd’s voor enterpriseomgevingen ook zal dalen met 15 à 20 procent. De vraag naar eMMC-geheugen was volgens TrendForce in het afgelopen kwartaal al zwak en zou volgens het bureau eveneens verder dalen. Hierdoor schat TrendForce dat de prijzen van eMMC-geheugen volgend kwartaal dalen met 13 à 18 procent.