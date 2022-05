WD en Kioxia verliezen exabytes aan flashgeheugen door 'chemische vervuiling'

Western Digital en Kioxia zijn exabytes aan flashgeheugen kwijtgeraakt door chemische vervuiling in twee Japanse fabrieken. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Western Digital zegt minstens 6,5 exabytes minder flashgeheugen te hebben door de vervuiling.

Western Digital zegt dat de productie in zijn fabrieken in Yokkaichi en Kitakami is verstoord door de vervuiling. Op basis van de 'huidige beoordeling' van het bedrijf, kan Western Digital minstens 6,5 exabytes minder flashgeheugen leveren. Het bedrijf werkt samen met Kioxia om de productie in de fabrieken zo snel mogelijk weer te herstellen. De twee bedrijven hebben een joint venture voor de productie in de fabrieken.

Kioxia vermoedt dat de vervuiling door een onzuivere component in het 3d-nandproductieproces komt. Dit bedrijf geeft niet aan hoeveel minder exabytes flashgeheugen het verwacht te gaan leveren. Wells Fargo-analist Aaron Rakers zegt volgens The Register dat Western Digital verantwoordelijk is voor zo'n 40 procent van wat in de fabrieken wordt geproduceerd en dat Kioxia voor de rest verantwoordelijk is. Rakers denkt daarom dat de totale impact van de vervuiling op zo'n 16EB zou kunnen liggen. De vraag naar nandgeheugen zou in het vorige kwartaal zo'n 160EB zijn geweest. De analist denkt daarom dat de prijzen van nandgeheugen zullen stijgen.

Volgens marktonderzoeker TrendForce wordt het 3d-nandgeheugen van de twee bedrijven voornamelijk in ssd's en eMMC-geheugen gebruikt. De marktonderzoeker had eerst voorspeld dat in 2022 een overschot aan nandgeheugen zou zijn, waardoor dit geheugen in prijs zou zakken. Door de problemen van Western Digital en Kioxia, verwacht ook deze organisatie dat de prijzen in het tweede kwartaal van dit jaar gaan stijgen.