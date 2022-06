Een van de belangrijkste onderdelen voor de prestaties van een ssd is de controller. Het brein van een solid state drive stuurt niet alleen het opslaggeheugen aan, maar bepaalt ook wat er in het tijdelijke geheugen komt, en verzorgt de verbinding met de pc. Hoe werkt zo'n controller eigenlijk?

Om daar achter te komen nemen we een kijkje onder de motorkap van ssd-controllers. Wat zit erin, wat doet dat en waarom is de ene controller de andere niet? We nemen daarbij een kort stukje geschiedenis mee, maar kijken natuurlijk vooral naar de controllers die je op dit moment in solid state drives vindt. Nu bepaalt het typenummer op een controller natuurlijk niet volledig hoe een ssd presteert, maar het kan je wel een aardig idee geven van wat je mag verwachten.