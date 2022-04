Ssd Best Buy Guide

Sinds de vorige Best Buy Guide voor solid state drives hebben we vooral extra NVMe-drives getest. Er zijn slechts twee SATA-drives bijgekomen, maar we hebben een flinke hoeveelheid nieuwe NVMe-drives toegevoegd, waaronder een groeiend aantal PCIe Gen4-drives.

Als we naar prijsontwikkelingen kijken, valt op dat de SATA-drives grotendeels op het niveau van een jaar geleden zitten. De prijzen vertoonden dit voorjaar een piekje, net als die van veel componenten waar tekorten aan waren.

Bij NVMe-drives zien we een veel duidelijker trend omlaag, wat prijzen betreft. Uitgezonderd zijn uiteraard drives die aan het eind van hun levenscyclus zijn aanbeland. Daarbij valt op dat vrijwel alle ssd's van Patriot die we hebben getest, behoorlijk stijgen in prijs. De teneur voor NVMe-drives is echter hoe dan ook een duidelijk neergaande lijn in prijzen: we tekenen gemiddeld, dus inclusief de eol-stijgers, een daling van pakweg twaalf procent.