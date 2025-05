Sinds de Ssd BBG van oktober vorig jaar zagen we pas onlangs de eerste echt nieuwe ssd. Dat was natuurlijk de eerste Gen5-ssd: de Gigabyte Aorus Gen5 10000. Met die eerste Gen5-drive was het ook tijd om ons testplatform te vernieuwen, en daarmee tegelijk de testmethode. Ons testplatform kon immers niet het onderste uit de kan van Gen5-drives halen met zijn PCIe Gen4-lanes voor de ssd. We zijn inmiddels druk bezig met het hertesten van alle ssd's en het optimaliseren van de testprocedure. Dat kost heel veel tijd; alleen al de Consistency-test van PCMark kost, afhankelijk van de ssd-capaciteit, meer dan 24 uur. Daarom is deze BBG nog gebaseerd op testdata van het oudere, Gen4-platform.

Update: Er is inmiddels een nieuwere Ssd Best Buy Guide verschenen.

Ga naar de nieuwste Ssd BBG

We hebben op dat platform, nog net voordat de systemen met pensioen konden, een flinke hoeveelheid ssd's getest voor twee round-ups. De round-ups voor budgetdrives van 1TB en 2TB zijn uitermate geschikt voer voor deze BBG. De nieuwe Gen5-drive is dat nadrukkelijk niet. We hebben tot dusver slechts één drive kunnen testen met die snelle interface, dus dat vergelijkt wat lastig. Bovendien is nieuwe techniek altijd relatief duur, dus je betaalt een flinke premium om het nieuwste van het nieuwste in huis te halen.

NVMe-drives

We hebben aan nieuwe NVMe-drives diverse ssd's getest voor de round-up van de 1TB- en 2TB-budgetdrives. Daaronder zitten nieuwe versies van de Lexar NM620, die je als v2 in de tabellen terugvindt. Die v2-versies hebben een Maxio 1602-controller. We hebben bovendien modellen van een nieuw merk getest: de P41 Plus en P44 Pro van Solidigm. Helemaal nieuw is dat merk niet, want het is een bedrijf dat de ssd-productie van Intel heeft overgenomen. Alleen waar Intel met Micron samenwerkte voor het nand, doet Solidigm dat met SK Hynix als partner. Feitelijk gaat het dus om opvolgers van onder meer de 660p van Intel.

Er zijn ook weer enkele drives uit de winkelschappen verdwenen, zoals de laatste Toshiba-drives RD500 en RC500, de VPN100- en VPR100 van Patriot, en de Kingston KC2000. Ook de laatste Samsung 970 EVO heeft plaatsgemaakt voor de nieuwere Plus-variant.

SATA-drives

We hebben geen nieuwe 2,5"-drives getest. Er komt weinig interessants uit op het vlak van SATA-600-drives en bovendien zijn de onderlinge verschillen in de loop der jaren steeds kleiner geworden. Omdat de productie van SATA-drives zo langzamerhand een race to the bottom is, zullen we onze voorraad oude SATA-drives dan ook niet op het nieuwe testplatform hertesten. Er is desondanks goed nieuws; de gemiddelde prijs van de door ons geteste SATA-drives is met dik 18 procent gedaald ten opzichte van de vorige BBG. Dat is ruim meer dan de net geen 13 procent prijsdaling van de NVMe-drives.

Deel van de testopstelling voor ssd's: zo testen we het energiegebruik van NVMe-drives.