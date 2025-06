Voor deze editie van de Ssd Best Buy Guide hebben we weer een aantal nieuwe modellen kunnen testen. Bovendien is de ssd-markt momenteel dermate van slag dat iedereen die twijfelt over een grotere of snellere ssd, nu zijn slag zou moeten slaan. Solid state drives zijn namelijk zelden (zeg maar gerust: nooit) zo goedkoop en zo veelvuldig in de aanbieding geweest.

Nog maar twee jaar geleden waren NMVe-drives, ssd's met PCIe-interface en M.2-aansluiting voor het gemak, nog veel duurder. Een 1TB-drive van 100 euro was in 2021 niet 's werelds rapste model en je moest echt naar budgetmodellen zoeken die op die destijds 'magische' grens van 10 cent per gigabyte zaten. Inmiddels kost een 1TB-drive eerder 50 euro en de echte budgetmodellen zitten zelfs daar nog onder. Hoelang dat zal duren is maar de vraag, want fabrikanten schroeven de productie van nand flink terug. Dat moet vraag en aanbod weer beter in balans brengen en hen in staat stellen ssd's voor hogere prijzen te verkopen.

Prijsontwikkeling ssd's. In dit voorbeeld: de Samsung 980 1TB

Op de volgende pagina nemen we de nieuwste drives die we getest hebben even kort onder de loep, om daarna verder te gaan met onze aanbevelingen. Voor deze editie hebben we enkel nog NVMe-drives, in de M.2-formfactor, getest. We hebben namelijk een relatief nieuw testplatform, speciaal voor de nieuwste generatie Gen5-ssd's. Daar zijn er nog steeds niet heel veel van, dus die spelen nog geen grote rol in deze BBG. Bovendien hebben we, gezien de extreem lage prijzen, vrijwel uitsluitend ssd's van 1TB en 2TB getest. Afwijkende capaciteiten zijn relatief duur en zowel wat prijs als wat gebruik betreft vormen die twee capaciteiten de sweet spot.