Onze wifitestopstelling heeft de afgelopen tijd flink in de steigers gestaan en staat dat nu nog om meshwifiopstellingen te kunnen testen. Dat neemt niet weg dat het hoog tijd werd voor een verse Wifirouter Best Buy Guide, waarin we de interessantste routers in verschillende prijscategorieën langs laten komen. Sinds enkele maanden beschikken we ook over de mogelijkheid om te testen op het 6GHz-spectrum, waardoor we een nieuwe categorie routers konden testen.

De afgelopen BBG was verdeeld in twee segmenten: wifirouters die minder dan 125 euro kosten en routers die duurder zijn. Hier komt een nieuw segment bij: routers die over een 6GHz-radio beschikken en dus Wi-Fi 6E ondersteunen.

Welke categorie is voor mij geschikt?

In welk segment je terechtkomt, wordt vooral bepaald door je netwerk- en internetgebruik. Is dat voornamelijk wat browsen en af en toe een YouTube- of Netflix-sessie, dan kun je prima terecht in het segment onder de 125 euro. Heb je een druk netwerk door veel huisgenoten, een uitgebreide smarthome-installatie of specifiekere eisen waaraan een netwerkrouter moet voldoen, dan is het beter om naar de wat zwaardere routers te kijken. Deze beschikken over stevigere hardware, waardoor ze ook bij steviger gebruik prima hun werk kunnen doen. Duurdere routers bieden vaak veel extra opties, zoals een extra 5GHz-radio waarmee je apparatuur in een apart netwerk kunt plaatsen, zodat ze de bandbreedte niet hoeven te delen met alle draadloze clients.

De nieuwe categorie routers met Wi-Fi 6E is met name interessant als je een uitdagende wifiomgeving hebt of altijd bij wilt zijn met de nieuwste technieken.

Wi-Fi 6E?

Deze frequentieband is al enige tijd vrijgegeven en er komen steeds meer routers op de markt die ook gebruik kunnen maken van de extra ruimte in het radiospectrum. Helaas zijn de routers en accesspoints nog aan de prijzige kant en staat de Wi-Fi 7-standaard inmiddels al om de hoek. Dat maakt de overstap naar 6GHz op dit moment nog niet voor iedereen interessant. Aan de andere kant: als je nu besluit om voorop te lopen en wel gebruik gaat maken van het 6GHz-spectrum, ben je vrijwel zeker van lage achtergrondruis, wat fijn is voor de stabiliteit en prestaties.

Hoe we testen

Alle routers die we beoordelen in deze BBG, zijn getest in onze wifitestopstelling. Deze staat in een afgeschermde ruimte, zodat we alle wifirouters onder exact dezelfde omstandigheden aan de tand kunnen voelen. Meer over deze opstelling en wat we precies testen, lees je hier.

Sommige routers die in deze BBG voorbijkomen, zijn al een tijdje op de markt en al in de vorige publicatie verschenen. In de tussentijd zijn er vaak firmware-upgrades en in sommige gevallen hardwarerevisies van hetzelfde product verschenen. Daarom hebben we alle routers die in deze gids verschijnen, opnieuw getest met de nieuwst beschikbare firmware.