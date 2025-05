Samengevat De TP-Link Archer AXE75 is op dit moment de goedkoopste wifirouter met 6GHz-ondersteuning op de markt, zelfs goedkoper dan de verkrijgbare Wi-Fi 6E-accesspoints. Dat maakt de router erg interessant om 6GHz-ondersteuning aan je thuisnetwerk toe te voegen. Die prijs gaat wel gepaard met wat limieten, zoals de maximale doorvoer die begrensd is op 1GBit/s door de bedrade aansluitingen. Als de AXE-75 geconfronteerd wordt met ruis van andere wifinetwerken, zien we in onze test dat het apparaat geneigd is om terug te schakelen naar vrij lage doorvoersnelheden. Dat kan een uitdaging vormen, zeker als je de AXE-75 koopt om korte metten te maken met de effecten van naburige wifinetwerken. De lage prijs maakt wel heel veel goed, want op het moment van schrijven koop je zelfs geen 6GHz-acccesspoint onder de prijs waarvoor TP-Link deze hele router levert. Pluspunten Relatief lage prijs

Matige omgang met interferentie Uitgebreide functies vereisen abonnement Getest TP-Link Archer AXE75

Na een stevige introductie van onze vernieuwde wifi-testopstelling, waarin we de ASUS ROG Rapture GT-AXE16000 aan de tand hebben gevoeld, is het hoog tijd om eens te kijken naar een zinnig alternatief. Het is natuurlijk leuk om alle snelheidslimieten te doorbreken, zoals gelukt is in de review van de AXE16000, maar de conclusie in dat verhaal was duidelijk; deze router is niet voor iedereen en misschien wel voor een zeer kleine doelgroep.

De router waar we vandaag naar kijken, zit aan het andere kant van het spectrum. De TP-Link Archer AXE-75 is op dit moment de goedkoopste 'instaprouter' met 6GHz-ondersteuning. Instaprouter zetten we hier tussen aanhalingstekens, want hoewel dit de goedkoopste router in zijn klasse is, is hij wat specificaties betreft zeker geen instaprouter.

Ondersteuning voor 6GHz is op dit moment nog niet wijdverspreid, wat in veel gevallen betekent dat je naast een nieuwe router ook je bestaande apparatuur moet upgraden. Het is dan wel zo prettig dat je wat geld in je zak houdt, bijvoorbeeld voor een 6GHz-wifiadapter voor je notebook. Voor wie zo'n upgrade overweegt, is het fijn om te weten of een relatief goedkope instaprouter effectieve meerwaarde biedt of dat het beter is om een iets ruimer budget te reserveren voor een steviger apparaat.