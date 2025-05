De schoolvakanties zijn begin augustus nog in volle gang, maar voor de maand weer om is, zitten de schoolbanken in twee derde van het land weer vol. Dat betekent dat de back-to-schoolperiode weer is begonnen, traditioneel een van de drukste van het jaar als het op laptopverkopen aankomt. Voor ons genoeg reden om weer uit te pakken met een extra dikke Laptop Best Buy Guide. Uiteraard gaan we op zoek naar een goede budgetlaptop van 500 euro en een mooi midrangemodel voor 700 euro. We kiezen bovendien de beste Chromebook, de beste Apple MacBook en een luxe thin-and-lightlaptop met Windows, die maximaal 2000 euro mag kosten.

Traditiegetrouw brachten zowel AMD als Intel dit voorjaar weer nieuwe laptopprocessors uit, maar net als vorig jaar zien we dat het met de daadwerkelijke beschikbaarheid van laptops op basis van zo'n chip niet opschiet, zeker niet in apparaten geprijsd tot 1000 euro, waar we in de BBG de nadruk op leggen. Erg is dat voor jou als koper niet, want de 'nieuwe' processors van beide fabrikanten zijn vaak helemaal niet zo nieuw. Zo komen de verschillen tussen Intels courante dertiende generatie en de twaalfde generatie van vorig jaar vooral neer op een verhoogde maximale kloksnelheid. AMD's 'nieuwe' Ryzen 7000-serie bestaat voor een groot deel uit chips met een verouderde architectuur die zijn omgestickerd naar het hogere cijfertje.

Sinds vorig jaar zijn er aan de kant van Apple een paar nieuwe MacBook Pro-laptops bijgekomen, die zich vooral van de voorgangers onderscheiden door een hogere prijs. Je kunt er dus als koper je voordeel mee doen door te gaan voor een ouder, uitlopend model. De MacBook Air 15" is een nieuwe optie voor wie de kracht van een MacBook Pro niet nodig heeft, maar wel graag een grotere laptop wil hebben.