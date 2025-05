Socket 1700 krijgt een tweede leven. Doordat de veertiende generatie Core-processors voor desktops een refresh van Raptor Lake wordt, komen er voor het eerst in jaren drie generaties processors beschikbaar voor een Intel-socket. Nieuwe chipsets komen er echter niet, dus hoog tijd om de beste socket 1700-moederborden op een rij te zetten.

In deze Moederbord Best Buy Guide raden we moederborden voor socket 1700 aan in diverse categorieën, zoveel mogelijk op basis van onze eigen tests. Eerder publiceerden we bijvoorbeeld round-ups van Z790-moederborden voor DDR5, B660-moederborden voor DDR4 en mini-ITX LGA1700-moederborden. Uiteraard kijken we ook naar nieuwe ontwikkelingen, zoals prijzen en het beschikbaar komen van de B760-chipset. De diverse fabrikanten hebben vrijwel alle B660-moederborden simpelweg opnieuw uitgebracht met die nieuwere chipset, met minimale aanpassingen.

Eerder dit jaar hebben we een uitgebreide Moederbord Best Buy Guide voor socket AM5 van AMD gepubliceerd. Zoek je dus een moederbord voor bij je Ryzen 7000-processor, dan kun je dat artikel raadplegen.

Chipsets voor socket 1700: H610 vs. B760 vs. Z790

De courante chipsets voor socket 1700 zijn H610, B760 en Z790. Alle desktop-cpu's van de twaalfde, dertiende en veertiende generatie zijn compatibel met deze chipsets, maar ook hun voorgangers B660 en Z690. Z790 heeft ten opzichte van Z690 extra PCIe 4.0-chipsetlanes. Tussen B660 en B760 is er op het gebied van functionaliteit letterlijk geen verschil. De 700-serie chipsets is er eigenlijk vooral om moederbordfabrikanten de gelegenheid te bieden hun aanbod weer bij de tijd te brengen.

De instapchipset voor socket 1700 is H610. Met deze chipset kunnen fabrikanten maximaal twee geheugenslots gebruiken. Daarnaast ontbreken de extra cpu-lanes voor het direct verbinden van een M.2-ssd met de processor, is de USB-connectiviteit beperkt en is overklokken geheel niet mogelijk.

B760 biedt wel de mogelijkheid voor een M.2-ssd op cpu-lanes, naast een sloot meer lanes vanuit de chipset voor extra slots en overige functionaliteit. Daarnaast kunnen fabrikanten met deze chipset gewoon vier geheugenslots bieden en maakt de B760-chipset 20Gbit/s-USB-poorten mogelijk. De processor kun je met B760 nog altijd niet overklokken, maar het geheugen instellen op een hogere snelheid dan de officiële rating van de processor is wel mogelijk.

Het belangrijkste verschil tussen B760 en Z790 is dat laatstgenoemde chipset een dubbel zo snelle DMI-interface heeft, de bus tussen de processor en de chipset. Als je allerlei op de chipset aangesloten apparaten tegelijk gebruikt, heeft de Z790-chipset daar dus een veel hogere capaciteit voor. Verder maakt Z790 meer snelle USB-poorten, hardware-RAID met NVMe-ssd's en het overklokken van de processor door middel van de multiplier mogelijk.