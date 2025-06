Het is weer tijd voor een update van de Monitor Best Buy Guide op Tweakers. We hebben de afgelopen maanden weer tientallen nieuwe monitors getest, waarover je ook al een aantal uitgebreide reviews en round-ups hebt kunnen lezen. In de BBG maken we de balans op: welke schermen zijn nu de beste koop?

Zoals altijd heeft deze koopgids een thematische indeling. We gaan eerst op zoek naar de beste monitor onder de 250 euro, gevolgd door de beste gamingmonitor die maximaal 350 euro kost. Als derde kijken we naar de productcategorie van ultrawides, schermen met een beeldverhouding breder dan het klassieke 16:9. Daarbij focussen we specifiek op de betaalbaardere modellen van 34" en 35" met een lcd-paneel. Voor oledschermen hebben we, nieuw in deze BBG, een aparte categorie gemaakt. Na jarenlange beloftes verscheen in 2023 eindelijk een wat groter aantal van dat soort monitors. Ze zijn nu bovendien beschikbaar in paneelmaten als 27" en 34", die je waarschijnlijk wel op je bureau kwijt kunt. Eerdere oledschermen waren vaak heel groot of juist heel klein.

Oledschermen hebben ten opzichte van gangbare lcd's de voordelen van een veel hoger contrast, betere kijkhoeken en snellere responstijden, maar tegelijk beschikken ze over een lagere helderheid en het risico op inbranden van het scherm. De keus uit paneelmaten en resoluties is nog steeds beperkt en ook al zijn de prijzen in de loop van 2023 met honderden euro's gedaald, nog steeds moet je zelfs voor een klein oledscherm richting de 1000 euro uittrekken. Ze zijn dus niet voor iedereen noodzakelijk de beste keus, vandaar dat ze zijn opgenomen als aparte categorie.

Iedere categorie is weer opgedeeld in een paar subcategorieën, waarbinnen we één Best Buy kiezen. Die algehele aanrader is het scherm waarvan de eigenschappen voor de gemiddelde gebruiker waarschijnlijk het meest voldoen, maar natuurlijk is iedereen anders en daarmee komen er verschillende alternatieven in beeld, met bijvoorbeeld een andere paneelmaat, een andere resolutie of een ander gebruiksdoel. Het volledige overzicht van alle aanraders en alternatieven staat in de tabel hierboven. Lees ook zeker even de tekst bij iedere categorie als je specifieke wensen hebt; daarin vind je verdere opties die ook interessant kunnen zijn. Heb je suggesties voor monitors die je graag in een toekomstige Best Buy Guide wilt zien? Laat het vooral weten in de comments.