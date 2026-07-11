Door Friso Weijers

Redacteur

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Beste oledmonitoren

Monitor Best Buy Guide

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De beste oledmonitoren

Monitor Best Buy Guide

In deze BBG zoeken we naar de beste oledmonitoren. De meeste monitoren die je nu kunt kopen, hebben lcd-panelen, maar oledschermen zijn de afgelopen jaren in opkomst. Ze zijn meestal duurder, maar hebben ten opzichte van de gangbare lcd's een paar belangrijke voordelen. Dat maakt ze vooral geschikt voor gamers en hdr-videobewerkers.

In de onderstaande uitklapkaders lees je meer over de voor- en nadelen van oledschermen en over de verschillende beschikbare maten en resoluties.

Waarom een oledscherm, en waarom niet? (Klik om uit te klappen.)

Doordat iedere pixel afzonderlijk licht geeft, hebben oledschermen een perfect contrast, wat vooral de hdr-weergave veel mooier maakt dan op de meeste lcd's. Daarbij zijn de responstijden veel sneller dan die van de snelste lcd-monitoren. Hierdoor is de weergave van bewegend beeld optimaal. Oledschermen hebben over het algemeen zeer goede kijkhoeken en een uitstekende uniformiteit.

Naast voordelen hebben oledschermen ook een paar gemeenschappelijke nadelen. Zo zijn ze over het algemeen duurder dan lcd's en niet in evenveel maten en resoluties beschikbaar. Afhankelijk van het paneeltype (zie kader 'Welke soorten oledmonitoren zijn er?') is het scherm glimmend afgewerkt en kun je gekleurde randjes zien rondom kleine lettertjes en contrastrijke overgangen.

Alle oledschermen hebben een beperkte helderheid en risico op inbranden. Fabrikanten bouwen diverse 'anti‑inbrandfuncties' in die het probleem moeten voorkomen of verhelpen. Deze beïnvloeden echter ook het beeld of de gebruikservaring. Gelukkig geven de meeste fabrikanten nu een vorm van 'inbrandgarantie'. Langer dan drie jaar duurt die meestal niet.

Welke soorten oledmonitoren zijn er? (Klik om uit te klappen.)

Oledmonitoren die je nu kunt kopen, hebben bijna altijd een woledpaneel van LG Display of een QD-oledpaneel van Samsung Display. QD-oledschermen zijn meestal glanzend afgewerkt, terwijl woledschermen vaker mat zijn. De matte coating is zichtbaar als een glinsterend effect op effen kleuren. Bij QD-oledschermen ziet een zwart scherm er bij invallend licht vaak blauwgrijs uit, waardoor het contrast afneemt.

De meeste QD-oledpanelen hebben een afwijkende subpixelindeling die gekleurde paarse en groene randjes op contrastrijke overgangen veroorzaakt (colourfringing). Ook bij de meeste woledschermen zitten de subpixels in een andere volgorde dan het gebruikelijke 'rgb', waardoor de weergave van kleine lettertjes minder scherp oogt.

De keuze in beeldmaten neemt toe, maar is niet zo groot als bij lcd-monitoren. 27"-monitoren met 2560x1440 pixels (wqhd), 32"-schermen met 3840x2160 pixels (4k) en 34"-ultrawides met 3440x1440 pixels zijn er in zowel QD-oled- als woledvarianten. Verder zijn er 27"-4k-QD-oledmonitoren en superwide 49"-QD-oledmonitoren met 5120x1440 pixels. Woledschermen zijn er in 39" en 45" met dezelfde 3440x1440-resolutie en beeldverhouding als de 34"-schermen. Er zijn ook 39"- en 45"-panelen met een 5120x2160‑resolutie.

Oledschermen van 27" en 32" met een 16:9-verhouding en 34"-ultrawides zijn wat ons betreft het relevantst. In die maten kiezen we onze aanraders, waarbij we letten op de kleurafstelling en featureset. Veel van die schermen zijn vooral gericht op gaming. Verderop bespreken we een groter oledscherm, eigenlijk een televisie, voor wie hdr‑video's bewerkt.

Laatste update: 12-7-2026

We testten nieuwe oledmonitoren van ASUS, Gigabyte, HyperX, Sony en LG, wat leidt tot een nieuwe aanrader in de 27"-categorie. We hebben het aanbod en de prijsontwikkeling gecheckt.

De beste 27"-oledmonitor

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Gigabyte MO27Q2A Zwart Gigabyte MO27Q2A Zwart Gigabyte MO27Q2A Zwart Gigabyte MO27Q2A Zwart Gigabyte MO27Q2A Zwart Gigabyte MO27Q2A Zwart Gigabyte MO27Q2A Zwart
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Gigabyte MO27Q2A Zwart 27" • 2560x1440 (Quad HD) @ 280Hz • QD-OLED • 0,03ms 3 van 5 sterren
(2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 399,-
€ 415,- bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

De Gigabyte MO27Q2A is heel aantrekkelijk geprijsd vergeleken met andere 1440p-oledmonitoren. Toch is de featureset lekker compleet. Het scherm heeft een stevige constructie met een mooie metalen poot, een USB-C-ingang en een kvm-functie. Let op dat de powerdelivery beperkt is: 18W. In tegenstelling tot sommige andere Gigabyte-schermen ondersteunen de HDMI-poorten wel een volledige 48Gbit/s-bandbreedte. 

De kleurweergave is oké, maar niet uitmuntend. De MO27Q2A is gebaseerd op een 280Hz-QD-oledpaneel. Ten opzichte van (tandem)woledschermen levert dat een betere uniformiteit en dito kijkhoeken op, plus minder geknipper bij Adaptive-Sync-weergave. De piekhelderheid ligt echter lager, zwart kan er bij invallend licht grijziger uitzien, en er is meer colourfringing rondom tekst. De responstijden zijn top, evenals bij andere oleds. 

Laagste totaalprijzen bij 8 winkels

Best Buy (4k)

ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart
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ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG Zwart 26,5" • 3840x2160 (4K) @ 240Hz • QD-OLED • 0,03ms 5 van 5 sterren
(4 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 699,-
€ 633,71 bij bol Plaza Bekijk alle prijzen

De ROG Strix OLED XG27UCDMG is een lekker complete 4k-QD-oledmonitor van 27" die toch niet te duur is. Van de DisplayPort 2.1-aansluiting van sommige andere 27"-4k-QD-oledmonitoren zul je in de praktijk waarschijnlijk niet veel missen. De XG27UCDMG heeft wel functies zoals een USB-C-poort met 90W-powerdelivery en kvm-functie, een handige aanwezigheidssensor die inbranden helpt voorkomen en een functie voor motionblurreduction. Die geeft 120Hz-beelden met de scherpte van 240Hz weer.

De kleurweergave is heel goed voor zowel sRGB als hdr, een Adobe RGB-stand ontbreekt. Zoals alle schermen met dit paneel heeft de XG27UCDMG uitstekende responstijden en dito uniformiteit, contrast en kijkhoeken. Aandachtspunten zijn de glimmende afwerking en aanwezigheid van een klein beetje colourfringing. De helderheid is beperkt, zeker voor hdr-weergave. Er is geen modus die in alle gevallen de hoogste piekhelderheid biedt.

Waarom zou je nog meer betalen? - ASUS ROG Swift PG27UCDM en ROG Strix XG27UCDMG 55

Laagste totaalprijzen bij 19 winkels

Onze 27"-1440p-aanrader heeft een QD-oledpaneel. Wil je liever een scherm met een woledpaneel, vanwege de hogere helderheid, het diepere zwart en minder colourfringing? Overweeg dan bijvoorbeeld de Gigabyte MO27Q28G, onze eerdere aanrader in deze categorie, voorzien van een mat 280Hz-tandemwoledpaneel van de nieuwste generatie. Voor fans van een glimmende afwerking heeft Gigabyte de MO27Q28GR. Afgezien van het paneel hebben deze schermen ongeveer dezelfde functies als de MO27Q2A, inclusief USB-C met 18W-powerdelivery. Jammer genoeg zijn de HDMI-poorten beperkt tot 24Gbit/s, wat tot zichtbare compressie kan leiden.

Is 280Hz niet voldoende voor je? De snelste QD-oledmonitoren hebben een 500Hz-refreshrate. De MSI MAG 272QP QD-OLED X50 is daarin een goede keuze. Woledmodellen gaan nu tot 540Hz, met een boost tot zelfs 720Hz bij 720p-weergave. De LG UltraGear OLED 27GX790B-B is onze favoriet in die categorie. Dit scherm heeft helaas maar twee jaar 'inbrandgarantie', in plaats van de drie jaar bij veel andere merken.

Wie een 27"-4k-oledscherm wil, kan nu alleen kiezen uit QD-oledschermen. Later dit jaar volgen er 4k-woledschermen van 27". Dankzij een rgb-subpixelindeling bieden deze naar verwachting een nog scherpere weergave dan de huidige QD-oledschermen.

Behalve de XG27UCDMG kun je de Samsung Odyssey OLED G8 G81SF overwegen als je liever een mat scherm wilt. Die matte afwerking heeft wel impact op de beeldkwaliteit. Daarnaast duurt de 'inbrandgarantie' slechts twee jaar en ontbreekt een USB-C-poort. De Gigabyte MO27U2 is interessant vanwege zijn relatief lage prijs van 560 euro en biedt toch drie jaar garantie en USB-C. De powerdelivery is beperkt: 18W. In onze test blijkt de kleurafstelling bovendien niet zo goed als bij de duurdere schermen.

De beste 32"-oledmonitor (3840x2160 pixels)

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MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart
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MSI MPG 321URX QD-OLED Zwart 31,5" • 3840x2160 (4K) @ 240Hz • QD-OLED • 0,03ms 4.5 van 5 sterren
(89 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 679,-
€ 860,- bij Coolblue.nl Bekijk alle prijzen

De MSI MPG 321URX QD-OLED is niet het nieuwste 4k-QD-oledscherm van 32", maar daardoor wel aantrekkelijk geprijsd. Het scherm heeft USB-C-powerdelivery van 90W en een kvm-switch. Houd er wel rekening mee dat er alleen USB 2.0-poorten op het scherm zitten.

Het 240Hz-scherm biedt extreem snelle responstijden, uitstekende kijkhoeken en natuurlijk een perfect contrast, maar ook een spiegelend schermoppervlak en colourfringing rondom kleine lettertjes. Ten opzichte van modernere panelen is de maximale helderheid lager en ziet het beeld er in een lichte kamer minder contrastrijk uit. 

De kleurnauwkeurigheid voor sRGB- en hdr-weergave is prima. De MSI MPG321URX heeft daarbij een goede Display P3-stand en een optie voor Adobe RGB, wat niet alle concurrenten hebben. Tegen een meerprijs is de MPG321URX ook in het wit verkrijgbaar. De MSI MPG 321CURX heeft grotendeels dezelfde eigenschappen, maar heeft een lichte kromming.

Gamingmonitors met 4k-QD-oled - Update met Gigabyte Aorus FO32U2P 203

Laagste totaalprijzen bij 16 winkels

De MPG 321URX is voor een 32"-oledmonitor niet duur, maar het kan goedkoper. De AOC Agon Pro AG326UD kost bijvoorbeeld minder dan 600 euro. We testten hem niet, maar de specificaties tonen al enkele besparingen: een lagere 165Hz-refreshrate en minder uitgebreide aansluitingen. De eveneens betaalbare Dell S3225QC bekeken we eerder wel. Deze is voorzien van een geïntegreerde soundbar en USB-C met 90W-powerdelivery. De refreshrate is met 120Hz nog lager en het scherm heeft slechts twee beeldingangen.

Begin 2026 kwam er een nieuw QD-oledpaneel uit met een zwartere coating en een iets hogere helderheid. De schermen met dit nieuwe paneel zijn over het algemeen nog een stuk duurder, bijvoorbeeld de ASUS ROG Swift PG32UCDM Gen 3, die goed scoort in onze tests en veel functies heeft. De Gigabyte MO32U24 is veel aantrekkelijker geprijsd, maar heeft daarvoor ook een minder goede kleurweergave. De USB-C-poort is bovendien beperkt tot maar 18W-powerdelivery.

Behalve voor een QD-oledscherm kun je ook in deze categorie kiezen voor een woledscherm. Die hebben minder last van colourfringing. Ze zijn iets feller dan de nieuwste QD-oledmodellen en hebben een dualmodefunctie. Je kunt full-hd-beelden op de dubbele refreshrate weergeven.

Het compleetste woledscherm is de ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, voorzien van USB-C met 90W-powerdelivery. Net als bij de meeste andere woledschermen wissel je tussen 240Hz en 480Hz. De ASUS ROG Strix XG32UCWMG (240/480Hz) en ASUS ROG Strix XG32UCWG (165/330Hz) zijn interessant vanwege hun glossy afwerking. Dit levert een iets betere beeldkwaliteit op dan bij andere woledschermen met een matte afwerking. Ze hebben een USB-C-poort, maar met een lage powerdelivery.

De beste 34"-oledmonitor

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MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart
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MSI MPG 341CQPX QD-OLED Zwart 34" • 3440x1440 @ 240Hz • QD-OLED • 0,03ms 5 van 5 sterren
(23 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 679,-
€ 729,- bij Hardware-Experts Bekijk alle prijzen

De MSI MPG 341CQPX is een 34"-QD-oledmonitor met een refreshrate van 240Hz, hoger dan de 175Hz van oudere en goedkopere schermen. Daarmee ziet bewegend beeld er iets scherper uit. Het glimmend afgewerkte QD-oledpaneel is er nog een van de oude generatie, waarbij je de gekleurde randjes door de afwijkende subpixelindeling nog iets duidelijker kunt zien dan op andere QD-oledmonitoren. Evengoed heeft het scherm wel supersnelle responstijden, een zeer hoog contrast en uitstekende kijkhoeken.

Het aansluitingengamma is redelijk compleet: tweemaal HDMI 2.1 (met 4k/120Hz-ondersteuning voor consoles), een DisplayPort 1.4-poort en één keer USB-C. Het scherm heeft 98W-powerdelivery, maar de USB-hub werkt slechts op USB 2.0-snelheid.

De kleurafstelling is prima, maar niet uitmuntend voor zowel sdr- als hdr-beelden. MSI's speciale EOTF Boost-beeldmodus probeert de relatief beperkte piekhelderheid van het QD-oledpaneel te compenseren, maar neemt deze beperking niet volledig weg.

Laagste totaalprijzen bij 14 winkels

De MSI MPG 341CQPX is, net zoals de meeste 34"-schermen die nu te koop zijn, nog gebaseerd op een oud oledpaneel. Dat geldt niet voor de MSI MPG 341CQR QD-OLED X36. Naast een nog hogere 360Hz-refreshrate heeft het paneel een rgb-indeling, waardoor tekst er hetzelfde uitziet als op een reguliere lcd-monitor. MSI heeft er een zeer complete monitor omheen gebouwd, maar hij is niet goedkoop.

Als je een 39"- of 45"-scherm wilt, blijft woled relevant: QD-oledpanelen met die maat zijn er niet en verschijnen voorlopig ook niet. De gelinkte modellen hebben dezelfde 3440x1440-resolutie als 34"-oleds. Dat is zeker op 45" aan de lage kant.

De LG UltraGear OLED 45GX950A is een 45"-woledmonitor met een veel hogere resolutie van 5120x2160 pixels, een zeer scherpe 800R-kromming en een 165Hz-refreshrate, op te voeren naar 330Hz via de dualmodefunctie. Het zijn indrukwekkende eigenschappen, al is het scherm niet zonder nadelen. Binnenkort bekijken we ook de nieuwe 39GX950B. Die heeft dezelfde resolutie en refreshrate, maar is iets kleiner en minder sterk gekromd. Het tandemwoledpaneel van deze 39"-monitor heeft bovendien een iets hogere piekhelderheid.

Wil je een extreem breed scherm, dat even groot is als twee 27"-wqhd-monitoren naast elkaar, dan kun je kiezen voor een 49"-QD-oledscherm met een resolutie van 5120x1440 pixels. De MSI MPG 491CQP of Philips Evnia 49M2C8900L kost zo'n 750 euro en dat is relatief gunstig voor zo'n groot scherm. Ze hebben een USB-C-poort en 90W-powerdelivery. Het Philips-scherm heeft Ambiglow-verlichting achter het scherm, vergelijkbaar met Ambilight op Philips-televisies. Op kleurafstelling scoort hij echter niet erg goed. Het MSI-scherm is veel netter afgesteld en heeft een hogere 240Hz-refreshrate. Dat kan bij Philips ook wel, in de vorm van de Evnia 49M2C8900, maar die is een stuk duurder.

Alternatief voor beeldbewerking

Voor hdr-videobewerking kun je ook een van de bovenstaande gamingschermen gebruiken. Enkele fabrikanten hebben oledmonitoren in het assortiment die specifiek zijn bedoeld voor beeldbewerking. Prijstechnisch interessant is de ASUS ProArt PA32UCDM. Voor 1400 euro koop je een monitor met een strakke vormgeving, Thunderbolt-ondersteuning en hardwarekalibratie. Het scherm heeft behalve modi voor sRGB en DCI/Display P3 ook een stand voor Adobe RGB, en Dolby Vision-hdr-ondersteuning.

Nieuw maar ook veel duurder is de ProArt PA32USD, die met de PA27USD ook een kleiner broertje heeft. Deze schermen hebben een ingebouwde colorimeter, een meegeleverde zonnekap en Serial Digital Interface-poorten, die professionals gebruiken. Jammer genoeg lijken ze nog het oudere QD-oledpaneel te hebben met de minder goede coating.

Zoek je een veel goedkoper alternatief voor de ProArt-schermen, dan kun je ook nog gaan voor een kleine televisie. Je kunt deze ook hardwarematig kalibreren met Portrait Displays' Calman-software, al is de kleurafstelling af fabriek ook lang niet slecht. Omdat de televisie niet is bedoeld als product voor professionals, bevat deze een aantal anti-inbrandtrucjes die het beeld kunnen beïnvloeden. Hoewel de televisie een redelijk hoge piekhelderheid op een klein vlakje behaalt, behoort de fullscreenpiekhelderheid tot de laagste van de oledschermen op deze pagina.

Alternatief voor beeldbewerking

LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart LG OLED evo C54 42" Zwart
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LG OLED evo C54 42" Zwart Ultra HD OLED @ 120Hz (max. 144Hz) met 4K @ 120fps, ALLM, eARC, QMS, VRR 4.5 van 5 sterren
(42 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 659,-
€ 679,- bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

De LG OLED evo C5 is natuurlijk eigenlijk een televisie, maar als je bereid bent om de definitie van een 'monitor' wat op te rekken, is hij een goede keuze voor wie een oledscherm wil gebruiken voor hdr-beeldbewerking. Zoals blijkt uit onze review heeft het scherm uit de doos al een uitstekende kleurafstelling voor zowel sdr- als hdr-content. De C5 heeft vooral meer helderheid dan de C4, die op zijn beurt al feller was dan de C3.

Ook met de C5 kun je het scherm hardwarematig kalibreren met Calman en een los verkrijgbare colorimeter. Daarmee kun je de anti-inbrandtrucjes, zoals de 'automatic static brightness limiter', niet allemaal omzeilen. Dat is voor videobewerking minder ideaal. Vergeleken met andere oledschermen is de piekhelderheid ook niet het hoogst, zeker niet bij een volledig wit scherm.

Kleiner dan 42" verkoopt LG de OLED evo C5 niet, wat ook een reden kan zijn om toch een echte monitor te kopen, maar met de prijs is weinig mis.

LG OLED evo C5 en G5 - Een grote stap dankzij 4-stack 183

Laagste totaalprijzen bij 9 winkels

Uitgebreide testresultaten

Het testveld voor dit artikel bestaat uit zesentwintig 27"-1440p-monitoren, zes 27"-4k-schermen, negentien 32"-schermen, acht 34"-ultrawides en tien oledmonitoren groter dan 34". Via de links vind je alle specificaties en testdata. In de onderstaande grafieken staat een selectie van de geteste monitoren, waaronder de aanraders en alternatieven die we hierboven uitlichten. De LG-televisie ontbreekt, omdat we die volgens een andere procedure testten.

  • Minimale helderheid wit
  • Maximale helderheid wit
Minimale helderheid wit
Monitor Soort paneel Refreshrate Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
ASUS ProArt OLED PA32UCDM QD-OLED 240Hz
12,27
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG QD-OLED 240Hz
12,27
AOC Q27G4ZDR QD-OLED 240Hz
12,41
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 QD-OLED 240Hz
13,41
LG UltraGear OLED 45GX950A OLED 165Hz
14,68
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU) QD-OLED 360Hz
14,92
Gigabyte MO27Q2A QD-OLED 280Hz
16,95
LG UltraGear 45GS95QE-B OLED 240Hz
18,10
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B OLED 240Hz
18,73
LG UltraGear 39GS95QE-B OLED 240Hz
19,17
MSI MPG 272URX QD-OLED QD-OLED 240Hz
25,81
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG Tandem OLED 280Hz
25,83
MSI MPG 322URX QD-OLED QD-OLED 240Hz
28,91
MSI MPG 341CQPX QD-OLED QD-OLED 240Hz
29,43
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 QD-OLED 240Hz
29,55
MSI MPG 321URX QD-OLED QD-OLED 240Hz
30,94
MSI MPG 491CQP QD-OLED QD-OLED 144Hz
33,68
Gigabyte MO27Q28G Tandem OLED 280Hz
33,83
Philips Evnia 49M2C8900 QD-OLED 240Hz
46,69
LG UltraGear OLED 27GX790B-B Tandem OLED 540Hz
53,10
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27" QD-OLED 240Hz
66,34
Samsung Odyssey OLED G95SC 49" QD-OLED 240Hz
69,89
Maximale helderheid wit
Monitor Soort paneel Refreshrate Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Gigabyte MO27Q28G Tandem OLED 280Hz
334,65
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG Tandem OLED 280Hz
303,74
LG UltraGear OLED 27GX790B-B Tandem OLED 540Hz
302,13
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 QD-OLED 240Hz
289,98
LG UltraGear 45GS95QE-B OLED 240Hz
263,74
Samsung Odyssey OLED G95SC 49" QD-OLED 240Hz
262,29
LG UltraGear 39GS95QE-B OLED 240Hz
261,76
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B OLED 240Hz
259,88
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG QD-OLED 240Hz
243,48
LG UltraGear OLED 45GX950A OLED 165Hz
241,17
MSI MPG 491CQP QD-OLED QD-OLED 144Hz
240,36
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27" QD-OLED 240Hz
240,12
MSI MPG 321URX QD-OLED QD-OLED 240Hz
236,16
MSI MPG 322URX QD-OLED QD-OLED 240Hz
235,89
ASUS ProArt OLED PA32UCDM QD-OLED 240Hz
231,57
Gigabyte MO27Q2A QD-OLED 280Hz
227,76
Philips Evnia 49M2C8900 QD-OLED 240Hz
226,82
MSI MPG 341CQPX QD-OLED QD-OLED 240Hz
223,37
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU) QD-OLED 360Hz
221,26
MSI MPG 272URX QD-OLED QD-OLED 240Hz
216,42
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 QD-OLED 240Hz
215,12
AOC Q27G4ZDR QD-OLED 240Hz
189,89

De gewenste helderheid hangt af van de ruimte waarin het scherm staat. Veel oledschermen kun je lekker donker instellen, met een minimum van rond de 20cd/m² of nog minder. Het maximum is echter ook beperkt: niet meer dan ongeveer 250cd/m² op de gemiddelde oledmonitor, wanneer de helderheid constant moet blijven, onafhankelijk van de hoeveelheid wit in beeld.

  • Kleurafw.
  • Grijsafw.
  • ColorChecker-afw.
  • Helderheid
Gemiddelde kleurafwijking
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
MSI MPG 321URX QD-OLED
2,29
MSI MPG 491CQP QD-OLED
2,56
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
2,97
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
3,24
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
3,62
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
3,67
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
3,74
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
3,75
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
3,99
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
4,16
Gigabyte MO27Q28G
4,21
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
4,21
MSI MPG 272URX QD-OLED
4,24
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
4,54
LG UltraGear 45GS95QE-B
4,86
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
5,43
Gigabyte MO27Q2A
5,70
LG UltraGear 39GS95QE-B
6,08
LG UltraGear OLED 45GX950A
6,24
AOC Q27G4ZDR
6,26
MSI MPG 322URX QD-OLED
6,74
Philips Evnia 49M2C8900
8,47
Gemiddelde grijsafwijking
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
2,71
MSI MPG 321URX QD-OLED
3,08
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
3,34
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
3,48
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
3,54
Gigabyte MO27Q28G
3,63
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
4,36
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
4,39
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
4,56
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
4,57
MSI MPG 491CQP QD-OLED
4,72
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
4,78
MSI MPG 322URX QD-OLED
4,90
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
5,24
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
5,58
MSI MPG 272URX QD-OLED
5,65
Gigabyte MO27Q2A
6,08
LG UltraGear 45GS95QE-B
6,52
LG UltraGear OLED 45GX950A
6,54
AOC Q27G4ZDR
9,39
LG UltraGear 39GS95QE-B
9,70
Philips Evnia 49M2C8900
11,16
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
MSI MPG 491CQP QD-OLED
2,11
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
2,56
MSI MPG 321URX QD-OLED
3,02
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
3,19
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
3,20
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
3,34
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
3,39
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
3,44
Gigabyte MO27Q28G
3,55
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
3,56
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
3,61
LG UltraGear 45GS95QE-B
4,64
MSI MPG 272URX QD-OLED
4,73
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
4,80
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
4,88
LG UltraGear OLED 45GX950A
5,70
MSI MPG 322URX QD-OLED
5,94
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
6,03
Gigabyte MO27Q2A
6,24
LG UltraGear 39GS95QE-B
6,96
AOC Q27G4ZDR
7,13
Philips Evnia 49M2C8900
12,92
Helderheid wit 150 cd/m²
Monitor Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
LG UltraGear OLED 45GX950A
152,3
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
152,3
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
152,1
LG UltraGear 39GS95QE-B
151,9
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
151,8
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
151,6
Gigabyte MO27Q28G
151,1
Philips Evnia 49M2C8900
150,6
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
150,6
Gigabyte MO27Q2A
150,6
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
150,5
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
150,2
MSI MPG 321URX QD-OLED
150,0
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
150,0
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
150,0
AOC Q27G4ZDR
150,0
MSI MPG 322URX QD-OLED
149,8
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
149,8
MSI MPG 491CQP QD-OLED
149,7
LG UltraGear 45GS95QE-B
149,6
MSI MPG 272URX QD-OLED
149,5
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
113,6

Voor de grafiekset hierboven hebben we alle schermen ingesteld voor het meestgebruikte sRGB-kleurbereik. De eerste drie grafieken tonen de gemiddelde afwijking van primaire kleuren (kleurafwijking), twintig verschillende grijstinten (grijsafwijking) en een mix van primaire kleuren, grijstinten en mengkleuren (ColorChecker). Deze wordt weergegeven als een ΔE ITP-score.

  • Max. helderheid 5% window
  • Gem. grijsafw. zonder lum.
  • Gem. grijsafw. met lum.
  • Gem. ColorChecker-afw. zonder lum.
  • Gem. ColorChecker-afw. met lum.
  • Dekking DCI-P3
Max helderheid wit - (5% window)
Monitor Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
946
LG UltraGear 45GS95QE-B
879
LG UltraGear OLED 45GX950A
871
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
862
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
816
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
815
MSI MPG 491CQP QD-OLED
806
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
803
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
803
LG UltraGear 39GS95QE-B
800
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
771
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
767
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
765
Philips Evnia 49M2C8900
758
MSI MPG 272URX QD-OLED
754
MSI MPG 322URX QD-OLED
748
MSI MPG 321URX QD-OLED
747
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
745
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
738
Gigabyte MO27Q2A
711
Gigabyte MO27Q28G
709
LG UltraGear OLED 45GX950A - HDR Peak Brightness Low
631
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
599
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
555
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG - HDR True Black
545
LG UltraGear OLED 27GX790B-B - HDR Peak Brightness Low
528
Gigabyte MO27Q28G - APL Stabilize Medium
525
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 - HDR True Black
483
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 - HDR True Black
450
Gigabyte MO27Q2A - HDR True Black
445
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG - HDR True Black
443
MSI MPG 272URX QD-OLED - HDR True Black
442
Philips Evnia 49M2C8900 - HDR True Black
436
ASUS ProArt OLED PA32UCDM - HDR True Black
434
MSI MPG 491CQP QD-OLED - HDR True Black
434
MSI MPG 321URX QD-OLED - HDR True Black
432
MSI MPG 341CQPX QD-OLED - HDR True Black
426
AOC Q27G4ZDR
384
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
ASUS ProArt OLED PA32UCDM - HDR True Black
0,33
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
0,38
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG - HDR True Black
0,43
Philips Evnia 49M2C8900
0,47
MSI MPG 491CQP QD-OLED
0,48
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
0,48
MSI MPG 491CQP QD-OLED - HDR True Black
0,51
Philips Evnia 49M2C8900 - HDR True Black
0,58
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
0,63
Gigabyte MO27Q28G - APL Stabilize Medium
0,69
LG UltraGear OLED 45GX950A
0,69
LG UltraGear OLED 45GX950A - HDR Peak Brightness Low
0,69
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 - HDR True Black
0,72
Gigabyte MO27Q28G
0,72
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
0,76
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
0,85
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG - HDR True Black
0,88
Gigabyte MO27Q2A - HDR True Black
0,97
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
1,04
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 - HDR True Black
1,11
MSI MPG 272URX QD-OLED
1,15
MSI MPG 272URX QD-OLED - HDR True Black
1,21
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
1,21
LG UltraGear OLED 27GX790B-B - HDR Peak Brightness Low
1,23
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
1,32
MSI MPG 321URX QD-OLED - HDR True Black
1,34
MSI MPG 321URX QD-OLED
1,35
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
1,38
MSI MPG 341CQPX QD-OLED - HDR True Black
1,39
Gigabyte MO27Q2A
1,40
MSI MPG 322URX QD-OLED
1,52
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
1,56
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
1,63
LG UltraGear 45GS95QE-B
1,81
AOC Q27G4ZDR
1,83
LG UltraGear 39GS95QE-B
1,98
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
2,37
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
2,69
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG - HDR True Black
0,62
MSI MPG 491CQP QD-OLED
0,78
Gigabyte MO27Q28G - APL Stabilize Medium
0,97
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG - HDR True Black
1,16
ASUS ProArt OLED PA32UCDM - HDR True Black
1,25
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
1,26
MSI MPG 321URX QD-OLED - HDR True Black
1,29
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
1,54
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
1,56
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
1,66
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 - HDR True Black
1,80
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
1,80
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
1,81
MSI MPG 272URX QD-OLED
1,95
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
2,03
Gigabyte MO27Q2A
2,11
MSI MPG 341CQPX QD-OLED - HDR True Black
2,12
MSI MPG 491CQP QD-OLED - HDR True Black
2,13
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
2,26
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
2,30
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 - HDR True Black
2,34
MSI MPG 321URX QD-OLED
2,38
Gigabyte MO27Q28G
2,44
Philips Evnia 49M2C8900 - HDR True Black
2,46
LG UltraGear OLED 45GX950A - HDR Peak Brightness Low
2,47
AOC Q27G4ZDR
2,70
MSI MPG 272URX QD-OLED - HDR True Black
2,79
Gigabyte MO27Q2A - HDR True Black
2,80
LG UltraGear OLED 27GX790B-B - HDR Peak Brightness Low
2,91
MSI MPG 322URX QD-OLED
3,04
LG UltraGear 39GS95QE-B
4,31
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
4,62
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
6,23
LG UltraGear OLED 45GX950A
6,33
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
7,45
LG UltraGear 45GS95QE-B
8,43
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
9,41
Philips Evnia 49M2C8900
10,48
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
0,66
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG - HDR True Black
0,68
Philips Evnia 49M2C8900 - HDR True Black
0,92
Gigabyte MO27Q28G - APL Stabilize Medium
0,99
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG - HDR True Black
1,18
LG UltraGear OLED 45GX950A - HDR Peak Brightness Low
1,20
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
1,22
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 - HDR True Black
1,28
Gigabyte MO27Q2A - HDR True Black
1,31
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 - HDR True Black
1,35
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
1,37
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
1,38
Gigabyte MO27Q28G
1,44
LG UltraGear OLED 27GX790B-B - HDR Peak Brightness Low
1,51
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
1,58
LG UltraGear 45GS95QE-B
1,65
MSI MPG 272URX QD-OLED
1,65
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
1,67
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
1,67
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
1,69
MSI MPG 272URX QD-OLED - HDR True Black
1,69
LG UltraGear OLED 45GX950A
1,77
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
1,91
Gigabyte MO27Q2A
2,04
LG UltraGear 39GS95QE-B
2,10
AOC Q27G4ZDR
2,30
MSI MPG 322URX QD-OLED
2,34
MSI MPG 321URX QD-OLED - HDR True Black
2,44
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
2,51
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
2,56
MSI MPG 491CQP QD-OLED - HDR True Black
2,67
MSI MPG 491CQP QD-OLED
2,69
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
3,01
MSI MPG 321URX QD-OLED
3,29
MSI MPG 341CQPX QD-OLED - HDR True Black
3,44
ASUS ProArt OLED PA32UCDM - HDR True Black
3,78
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
3,81
Philips Evnia 49M2C8900
5,75
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie
Monitor Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Gigabyte MO27Q28G - APL Stabilize Medium
1,30
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG - HDR True Black
1,32
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
1,76
Gigabyte MO27Q28G
1,81
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
1,83
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 - HDR True Black
1,88
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 - HDR True Black
2,01
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
2,36
MSI MPG 272URX QD-OLED - HDR True Black
2,36
MSI MPG 272URX QD-OLED
2,47
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
2,55
Philips Evnia 49M2C8900 - HDR True Black
2,66
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
2,85
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG - HDR True Black
2,91
MSI MPG 491CQP QD-OLED
2,92
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
2,95
MSI MPG 322URX QD-OLED
3,08
MSI MPG 321URX QD-OLED - HDR True Black
3,13
AOC Q27G4ZDR
3,17
Gigabyte MO27Q2A
3,31
MSI MPG 491CQP QD-OLED - HDR True Black
3,52
MSI MPG 341CQPX QD-OLED - HDR True Black
4,14
Gigabyte MO27Q2A - HDR True Black
4,16
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
4,21
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
4,29
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
4,90
ASUS ProArt OLED PA32UCDM - HDR True Black
5,33
MSI MPG 321URX QD-OLED
5,64
LG UltraGear OLED 27GX790B-B - HDR Peak Brightness Low
5,83
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
6,08
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
6,68
LG UltraGear 45GS95QE-B
6,90
LG UltraGear OLED 45GX950A
7,41
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
7,47
LG UltraGear OLED 45GX950A - HDR Peak Brightness Low
8,63
LG UltraGear 39GS95QE-B
9,20
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
12,29
Philips Evnia 49M2C8900
17,87
Dekking DCI P3-kleurruimte
Monitor Gemiddelde dekking in % (hoger is beter)
Gigabyte MO27Q28G
99,9
Gigabyte MO27Q28G - APL Stabilize Medium
99,9
LG UltraGear OLED 27GX790B-B - HDR Peak Brightness Low
99,9
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
99,8
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG - HDR True Black
99,8
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
99,8
Gigabyte MO27Q2A - HDR True Black
99,8
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
99,7
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
99,6
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 - HDR True Black
99,5
MSI MPG 272URX QD-OLED
99,5
MSI MPG 272URX QD-OLED - HDR True Black
99,5
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
99,4
MSI MPG 491CQP QD-OLED
99,4
MSI MPG 491CQP QD-OLED - HDR True Black
99,4
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
99,3
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 - HDR True Black
99,3
Gigabyte MO27Q2A
99,3
Philips Evnia 49M2C8900 - HDR True Black
99,3
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG - HDR True Black
99,3
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
99,2
MSI MPG 341CQPX QD-OLED - HDR True Black
99,2
Philips Evnia 49M2C8900
99,1
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
99,1
MSI MPG 322URX QD-OLED
98,9
MSI MPG 321URX QD-OLED - HDR True Black
98,9
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
98,8
MSI MPG 321URX QD-OLED
98,8
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
98,6
ASUS ProArt OLED PA32UCDM - HDR True Black
98,6
LG UltraGear OLED 45GX950A - HDR Peak Brightness Low
97,6
LG UltraGear OLED 45GX950A
97,5
LG UltraGear 45GS95QE-B
97,3
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
97,3
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
97,2
LG UltraGear 39GS95QE-B
97,1
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low
96,9
AOC Q27G4ZDR
92,2

Veel oledschermen hebben een stand waarin de maximale helderheid kan oplopen tot de beloofde 1000cd/m² en een stand waarin de helderheid beperkter is, maar de kleurafwijkingen gemiddeld ook wat lager zijn.

Zoals we zagen in onze uitgebreide reviews van oledmonitoren, hebben fabrikanten soms wat moeite om de kleurweergave goed te krijgen. Dit blijkt uit de aanzienlijke helderheidsverschillen bij verschillende hoeveelheden wit in beeld. Hoewel het maximum voor kleine witte vlakjes meer dan 1000cd/m² kan bedragen, ligt dit voor een volledig scherm over het algemeen op slechts 250cd/m².

  • Energiegebruik 150cd/m²
  • 45° links - Helderheid
  • 45° links - Kleurafwijking
  • 45° onder - Helderheid
  • 45° onder - Kleurafwijking
  • Inputlag
Energiegebruik 150cd/m² - wit
Monitor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
20,0
Gigabyte MO27Q28G
22,0
AOC Q27G4ZDR
23,4
Gigabyte MO27Q2A
30,7
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
33,4
LG UltraGear 39GS95QE-B
34,2
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
38,6
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
42,2
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
42,6
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
43,0
MSI MPG 272URX QD-OLED
43,3
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
45,4
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
45,5
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
48,8
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
49,1
MSI MPG 322URX QD-OLED
49,3
MSI MPG 491CQP QD-OLED
52,8
MSI MPG 321URX QD-OLED
55,8
LG UltraGear OLED 45GX950A
57,2
LG UltraGear 45GS95QE-B
57,8
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
66,1
Philips Evnia 49M2C8900
77,8
45° links resterende helderheid
Monitor Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
85,00
AOC Q27G4ZDR
84,00
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
84,00
MSI MPG 321URX QD-OLED
84,00
LG UltraGear 39GS95QE-B
84,00
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
83,00
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
83,00
Philips Evnia 49M2C8900
83,00
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
83,00
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
83,00
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
83,00
Gigabyte MO27Q2A
82,00
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
81,00
MSI MPG 491CQP QD-OLED
81,00
MSI MPG 272URX QD-OLED
81,00
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
80,00
LG UltraGear 45GS95QE-B
77,00
LG UltraGear OLED 45GX950A
74,00
MSI MPG 322URX QD-OLED
73,00
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
66,00
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
61,00
Gigabyte MO27Q28G
60,00
45° links gem. kleurafwijking
Monitor Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Philips Evnia 49M2C8900
3,5
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
3,6
MSI MPG 321URX QD-OLED
3,6
AOC Q27G4ZDR
3,7
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
3,9
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
3,9
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
3,9
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
3,9
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
3,9
MSI MPG 491CQP QD-OLED
4,3
LG UltraGear 39GS95QE-B
4,3
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
4,4
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
4,7
Gigabyte MO27Q2A
4,9
MSI MPG 272URX QD-OLED
4,9
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
5,0
LG UltraGear 45GS95QE-B
5,9
LG UltraGear OLED 45GX950A
6,6
MSI MPG 322URX QD-OLED
7,2
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
8,8
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
8,9
Gigabyte MO27Q28G
9,8
45° onder resterende helderheid
Monitor Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter)
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
85,00
AOC Q27G4ZDR
84,00
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
84,00
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
83,00
LG UltraGear 39GS95QE-B
83,00
MSI MPG 272URX QD-OLED
83,00
MSI MPG 491CQP QD-OLED
82,00
Gigabyte MO27Q2A
82,00
Philips Evnia 49M2C8900
82,00
MSI MPG 321URX QD-OLED
82,00
LG UltraGear 45GS95QE-B
82,00
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
82,00
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
82,00
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
82,00
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
81,00
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
81,00
LG UltraGear OLED 45GX950A
79,00
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
77,00
MSI MPG 322URX QD-OLED
72,00
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
68,00
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
62,00
Gigabyte MO27Q28G
60,00
45° onder gem. kleurafwijking
Monitor Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter)
AOC Q27G4ZDR
3,3
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
3,3
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
3,8
Philips Evnia 49M2C8900
3,8
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
3,8
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
3,8
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
3,9
MSI MPG 321URX QD-OLED
3,9
MSI MPG 491CQP QD-OLED
4,0
MSI MPG 272URX QD-OLED
4,0
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
4,1
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
4,2
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
4,3
Gigabyte MO27Q2A
4,4
LG UltraGear 39GS95QE-B
5,0
LG UltraGear 45GS95QE-B
5,1
LG UltraGear OLED 45GX950A
5,5
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
5,7
MSI MPG 322URX QD-OLED
7,5
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
8,6
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
8,8
Gigabyte MO27Q28G
9,8
Inputlag 60Hz
Monitor Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
LG UltraGear 39GS95QE-B
8,9
LG UltraGear 45GS95QE-B
8,9
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3
9,0
LG UltraGear OLED 45GX950A
9,0
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B
9,1
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF 27"
9,2
Philips Evnia 49M2C8900
9,4
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD 27" (G602SU)
9,5
AOC Q27G4ZDR
9,6
MSI MPG 272URX QD-OLED
9,8
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG
10,0
Samsung Odyssey OLED G95SC 49"
12,7
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
12,8
LG UltraGear OLED 27GX790B-B
12,8
ASUS ProArt OLED PA32UCDM
12,8
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
13,2
MSI MPG 491CQP QD-OLED
13,5
Gigabyte MO27Q28G
14,5
ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG
14,5
Gigabyte MO27Q2A
15,2
MSI MPG 322URX QD-OLED
17,6
MSI MPG 321URX QD-OLED
20,9

Voor de meting van het energiegebruik geven we op alle schermen een checkerboard met precies 50 procent wit weer, waarbij alle schermen zijn ingesteld op een helderheid wit van 150cd/m².

Alle soorten oledschermen hebben fantastische kijkhoeken in vergelijking met welke lcd dan ook. Toch zien we binnen de oledcategorie nog verschillen. QD-oledpanelen hebben over het algemeen nog iets betere kijkhoeken dan woledpanelen.

De inputlag meten we voor een 1080p/60Hz-beeld. Normaal gesproken tonen we hierboven ook de responstijd- en uniformiteitsmeting, maar op beide tests scoren eigenlijk alle oledschermen uitstekend. In de praktijk zien we wel dat oledmonitoren donkergrijze beelden minder uniform tonen, met wat zichtbare 'ruis' of lijnen.

Redactie: Friso Weijers Testlab: Denny Verwoert, Lucas Visscher • Eindredactie: Marger Verschuur, Monique van den Boomen

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Monitors

Reacties (66)

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_eLMo_ 11 juli 2026 07:26
Volgende keer ook de 45/49” categorie meenemen? Ik werk al een jaar of 5 niet meer op kleiner dan 40”.

Een 49” QD-OLED heb je voor €1000 of €850 als je wacht op een actie.

Ik ben geen mega fan van het 32:9 formaat, en zat ook te kijken naar een 16:9/21:9 8k monitor omdat de pixel dichtheid daarvan op 70-80” gewoon okay blijft. Die zijn er helaas nog niet in OLED. Voor games prima te doen door te renderen op 4k en dan te upscalen. De scherpte wil je vooral voor je desktop / tekst, bij games minder noodzakelijk.

Resume: ik snap jullie pick van de 42” televisie, lage prijs en toch nog 105ppi.

[Reactie gewijzigd door _eLMo_ op 11 juli 2026 11:28]

Kees BOFH @_eLMo_11 juli 2026 10:29
Men kijkt mij vaak ook raar aan als ik zeg dat ik een 40" monitor op mijn buro heb staan. En nog vreemder als ik zeg dat ik hem te klein vind.

Vervolgens heeft de persoon zelf 2x 4k monitoren staan en meer beeldoppervlakte.

Ik wil zelf gewoon 1 monitor. Met een fatsoenlijke resolutie. Het is van de zotte dat men 8k tv schermen maakt, maar monitoren waar je veel dichter op zit nog steeds niet met een fatsoenlijke resolutie kan kopen.

Het bestaat (nog) niet, maar geef mij gewoon twee 8k schermen van 34" naast elkaar in 1 paneel met een resolutie van 15360x4320
Spockz @Kees11 juli 2026 11:02
Ik vermoed dat de reden dat het nog niet bestaat is dat het lastig is om die resolutie aan te sturen voor iets anders dan 2D/desktop. Gamers zijn een belangrijk onderdeel van de high end monitor markt samen met professionele foto/video bewerkers en dat is al weer een eigen categorie met eigen requirements.

Ik heb nu een 32” 5K scherm en dat vind ik heerlijk. Het had ook 27” of 29” mogen zijn. Ik aas nu op de [5k van LG](uitvoering: LG UltraGear evo 39GX950B Zwart). Al zou ik het liefst wat meer hoogte willen. Dus 32:10 ipv 32:9.

[Reactie gewijzigd door Spockz op 11 juli 2026 11:04]

RobertMe @Spockz11 juli 2026 22:32
Ik vermoed dat de reden dat het nog niet bestaat is dat het lastig is om die resolutie aan te sturen voor iets anders dan 2D/desktop.
Een belangrijkere reden lijkt mij de yield. Kleinere schermen met een hogere resolutie betekend ook veel meer kans op defecte pixels en dergelijke, simpelweg omdat er meer pixels zijn. En bij een 8K 32" scherm moeten de pixels natuurlijk veel kleiner zijn dan bij een 8K 60" TV (~kwart zo klein dus) en dus veel complexer in productie*. En ik meen zelfs dat panelen "groter" gemaakt worden en daarna gesneden. Dus als je een groot paneel hebt met een defect kun je i.p.v. een ~80" 8K paneel er ook nog bv 3x ~40" uit halen waarmee je 1 40" paneel weggooit (of weer kleiner maakt voor andere toepassingen). Een 8K 32" paneel heeft verder mogelijk niet heel veel "nut" en "valt niks anders van te maken". Terwijl het wel een stuk duurder in productie zal zijn. Dus als je dan 1 32" paneel moet weggooien is dat veel duurder, wat dus ook weer betekend dat de verkoopprijs (fors) omhoog gaat als er ook veel wordt weggegooid. Want de productie van de defecte panelen moet ook betaald worden.

* ik heb zelf een 31,2" 4K scherm. Klinkt imposant, maar qua productie eigenlijk gelijk aan een 2K 15,6" paneel (als in: een laptop paneel). Dus eigenlijk "geen nieuwe techniek" om die resolutie te maken. Zeker gezien "productie in grotere panelen", puur een andere maat uitsnijden en that's it. En als er een defect in zit snijdt je er dus 3 FullHD panelen uit en verdien je nog steeds aan 3/4e.

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 11 juli 2026 22:34]

Spockz @RobertMe12 juli 2026 14:56
Precies. Dus de kosten zijn te hoog voor de afzetmarkt. Vooral als een groot gedeelte van de markt tevreden is met een “minder” high end product met een hogere marge.
Sando @Kees12 juli 2026 11:12
Interessant. Ik koop steeds maar 24 inch monitors omdat ik niet zo'n mega unit op mijn buro wil hebben staan, maar volgens jou raak ik snel gewend aan 27 - 32 inch en wil ik vervolgens niet meer terug? Of is dit vooral prettig bij specifiek werk?

Het zit wel erg in mijn workflow dat ik veel full screen doe en met keyboard navigeer. F11, alt tab, etc. Met 40 inch zal je wel veel met vensters werken en misschien een tiling window manager?
Kees BOFH @Sando12 juli 2026 20:40
Ik werk eigenlijk nooit fullscreen (behalve video's), dus ik heb juist heel vaak dat ik van window switch door erop te klikken op het scherm, waarbij ze niet perse tiling zijn (dus vaak is er maar een klein stukje van dat window zichtbaar). Zo is gewoon mijn workflow, dus dat is niet voor iedereen geschikt.
beeldbuijs @Sando14 juli 2026 00:02
Eerste dag met een 40” ben je je muis af en toe kwijt. Na een week wil je niet meer terug.
MrCuddles @beeldbuijs14 juli 2026 11:24
PowerToys heeft een geweldige functie om die cursur snel terug te vinden :+
Church of Noise @_eLMo_11 juli 2026 09:52
Volmondig akkoord. Niet alleen nuttig voor games, ook minder clutter op het bureau dan 2x 27...
derikkert @_eLMo_11 juli 2026 10:46
Helemaal met je eens. Gebruik zelf al ruim 2 jaar de Samsung G9 OLED, ter vervanging van 3 mismatched monitoren. Immersie is simpelweg niet te evenaren en oogt erg netjes.

Ben zeer benieuwd wat Samsung gaat doen met de aankomende 49" OLED panelen, wellicht dat deze het zeer niche 32:9 segment weer wat meer onder de aandacht brengt.
Croqy @_eLMo_11 juli 2026 12:49
hier een 48 inch oled tv als monitor. Zou niet meer terug willen!
Bkim 11 juli 2026 08:01
Nu de Asus xg32uq ips. Omdat ik veel race wil ik overstappen op 49 inch ips maar het is oled wat de klok slaat. En aangezien ik game met veel statische hud / ui elementen maak ik mij zorgen over burn in.
_eLMo_ @Bkim11 juli 2026 10:01
Ik heb een 49” 32:9 OLED, maak je er geen zorgen om. Na 3 jaar nog niks van te zien. En onze LG G2 OLED televisie ook geen burn in.

Ik werk 8 uur per dag op die OLED, en game er dan nog 8 uur per week bij ofzo. Ik zie geen taakbalken of klokken ingebrand staan.

Ook top dat je met OLED/HDR de brightness van je monitor gewoon vanaf je toetsenbord kan bedienen (want in HDR bepaald het signaal hoe licht het beeld is).
RobertMe @_eLMo_11 juli 2026 22:22
Ook top dat je met OLED/HDR de brightness van je monitor gewoon vanaf je toetsenbord kan bedienen (want in HDR bepaald het signaal hoe licht het beeld is).
Een fatsoenlijk OS / monitor laat je dat ook gewoon regelen, via het al jaren oude "Display Data Channel", kortweg DDC. Zo kan ik onder Linux (met KDE desktop) zowel via (DisplayPort over) USB-C als via DisplayPort prima de helderheid aanpassen van de externe monitor(s), met de sneltoetsen, maar ook gewoon via de UI ("systemtray" icon / popup met slider).

DDC is vervolgens ook het protocol dat gebruikt wordt voor power management. Aka: als je PC in slaapstand zet gaat monitor ook meteen "uit" / in standby, ook dat is een signaal dat via DDC naar de monitor gestuurd. En volgens mij ondersteund Windows dat toch weer wel.
Caldera @Bkim11 juli 2026 08:18
Ik zit daarmee in hetzelfde schuitje, mijn monitor staat zeker zo'n 9 uur per dag aan en veel games met statische elementen dus ik twijfel of OLED voor een main monitor en IPS als 2de wel een goede zet is in plaats van 2 IPS

Ik denk dat RGB mini-led een goede middenweg is maar daar zijn er jammer genoeg nog niet veel van
MeltedForest @Bkim11 juli 2026 09:49
Ik heb sinds ruim een half jaar de MSI MPG 321URX en ik maakte mij voor de aanschaf ook zorgen om burn in. Maar nu die op mijn bureau staat geniet ik er gewoon van, ik maak er ook gewoon volledige werkdagen met veel statische content (outlook, excel, teams, ide) en in de avond zit ik er op te gamen met veel Arc Raiders of Forza Horizon hud in beeld.

Ik heb ook vrij weinig last van OLED care omdat die meestal tijdens de lunch of aan het einde van de dag draait.

Na een half jaar is natuurlijk nog niks te zeggen over de lange termijn maar ik ben het aankoopbedrag alweer vergeten en voornamelijk aan het genieten.

[Reactie gewijzigd door MeltedForest op 11 juli 2026 09:49]

Audione0 11 juli 2026 15:44
Ik game nu zo’n anderhalf jaar op een LG 34GS95QE‑B OLED ultrawide, en eerlijk… ik wil echt niet meer terug naar 16:9.

Wat het helemaal afmaakt is dat steeds meer games laten cutscenes gewoon netjes in 21:9 zien. Niet allemaal helaas, blijft toch jammer als je ineens weer zwarte balken krijgt terwijl je scherm schreeuwt om breedbeeld.

Ben nu bezig met Star Wars Outlaws, en daar gaan de tussenfilmpjes wél volledig in 21:9.
Wat een genot.
IKON 11 juli 2026 10:26
Ik begrijp werkelijk niks van 4K schermen op 27 inch en groter. We hebben ons halve leven 1080p op 24 inch gehad. Waar 4K wel weer logisch is. Als je iets van vooruitgang wilt in PPI, zonder dat het je PC opvreet (bij gaming) dan wil je op 27 inch 1440p. En op 32 inch 3K. En als je het dan hebt over dual modes (die misschien eindelijk eens integer scaling krijgen) of anderszijds over perfecte pixel mapping, dan staan respectievelijk 5K en 6K daar tegenover. Daar heb je dan ook nog ruimte over om 4K content te written en toolbars eromheen te hebben (dus ook voor dit gebruik beter en dus in alle opzichten). Mocht je perfecte pixel mapping willen op een 4K scherm, ga je altijd naar 1080p en dat op 27/32/34 inch! Ik snap 4K voor TVs, maar voor monitoren groter dan 24 inch is 4K in mijn optiek ontzettend onlogisch.

[Reactie gewijzigd door IKON op 11 juli 2026 10:32]

!mark @IKON11 juli 2026 10:57
Dat jij je halve leven met 1080P @24'' hebt gewerkt is leuk, maar wat oudere mensen zullen zich vast 1680x1050@22'' nog herinneren, daarvoor 1280x1024@17'' en daarvoor nog CRTs. Die zeiden toch ook niet van ''Ik begrijp niks van meer dan 20'' of hogere resolutie dan 1024x768?
IKON @!mark11 juli 2026 15:38
Heb dat zelf ook nog meegemaakt… Geen zorgen.
M2M @IKON12 juli 2026 10:40
Ik kwam van een 27" 5k scherm af. Dat was helaas 60hz en dus overgestapt op 27" 4k 120hz en daarna 4k oled op 27". Ik mis de extra scherm ruimte eigenlijk wel. Draai altijd op 100% scaling op 80cm van het scherm en de grootste tekortkoming is nog echt de screen realestate. Dus een 5k 120hz 27" oled scherm is heel welkom hier.


Overigens als early adopter van 5k wel allemaal uitdagingen gehad met met name webbrowsers die niet lekker met 5k en accellerated video overweg konden
Yde @!mark12 juli 2026 18:45
Helemaal mee eens. Iedereen heeft zijn/haar eigen wensen. Of ze nu zinnig of onzinnig zijn, maakt niet uit. En vroeger had je ook auto's waar iemand met een vlag voor liep om dat die dingen sneller dan 6 km/u konden. Sneller was gewoon gevaarlijk, vonden ze. Maar dat ter zijde. Mijn beste ervaringen zijn een dual schermopstelling van 27" in 4K. Ik game nooit en voor de dingen die ik wel op die computer doe, werkt het prima.
HuisRocker @IKON11 juli 2026 11:05
Ik heb al meer dan een jaar een 42" (W)OLED 144Hz 4K TV als monitor in gebruik, voor mijn gebruik en voorkeuren perfect, maar ik kan me weldegelijk ook voorstellen dat 32" (en mogelijk nog kleiner) 4K voor anderen prima de 'sweetspot' kan zijn. Je "ontzettend onlogisch" opmerking kan ik echt niet plaatsen, ook niet met je 'uitleg' erbij, feit is dat 'een monitor' op zeker duizend verschillende manieren gebruikt kan worden. Net als bijna alles bij monitoren is ook scherpte, grootte en scaling volledig afhankelijk van gebruik en persoonlijke voorkeuren.
Bart ® Moderator Spielerij/AI @IKON11 juli 2026 11:49
Waarom hebben we eigenlijk auto's? Ik snap dat echt niet, met paard en wagen kwam je ook overal. En huizen, ook zoiets vreemds. We hebben immers duizenden jaren in grotten geleefd, werkte prima!
IKON @Bart ®11 juli 2026 15:37
Voor een moderator begrijp ik je ondoordachte/dan wel op basis van slecht gelezen reactie echt niet sorry. Ik zeg toch niet dat we geen monitors nodig hebben. En ik zeg ook niet dat we geen vooruitgang nodig hebben. Ik zeg dat ik een resolutie van 4K op alles wat groter is dan 24 inch niet begrijp bij monitors.
Bart ® Moderator Spielerij/AI @IKON11 juli 2026 17:07
Je wekt op zn minst de indruk dat je geen vooruitgang wil. Zeker op schermen groter dan 24", zoals bijvoorbeeld 27" of 32", is 1920x1080 namelijk niet om aan te zien. De individuele pixels zijn dan veel te groot. Gelukkig hebben we de vooruitgang van 4k-schermen, zodat de dpi acceptabel blijft.
IKON @Bart ®11 juli 2026 19:51
Lees nou het bericht eerst even zorgvuldig. Ik spreek toch over 5K op 27 inch en 6K op 32 inch voor dual modes op 1440p en 3K respectievelijk voor een hogere PPI dan 1080p op 24 inch maar betere prestaties in games dan 4K, terwijl je in windows hoge resoluties hebt waar je baat hebt bij bijvoorbeeld video editting. ZEKER niet over 1080p op 27/32/34 inch. Dat is zelfs mijn kritiek op 4K op die resoluties, omdat je enige dual mode optie 1080p is juist. Daarom vind ik die resolutie niet passen.
Snake_Eye @Bart ®12 juli 2026 16:32
Hier nog steeds een HP Pavilion 27 xi met full HD 1920x1080, ben nog steeds zeer tevreden, helemaal niet lelijk.
HuisRocker @IKON11 juli 2026 17:55
Ik zeg dat ik een resolutie van 4K op alles wat groter is dan 24 inch niet begrijp bij monitors.
Nee, je zegt (samengevat) 'dat iedere resolutie z'n eigen ideale grote heeft' (wat niet klopt, want; sterk afhankelijk van toepassing en voorkeuren) en daarom (volgens jou...) 4K op 27" en 32" "ontzettend onlogisch" is.

Werkelijk "ondoordacht" (of "slecht", zo je wil) is je eerste reactie.
IKON @HuisRocker11 juli 2026 20:01
Het is "grootte".

Voor scherper beeld (lees vooruitgang), oftewel hogere PPI dan 1080p op 24 inch, heb je het altijd over 1440p of hoger op 27 inch, 3K of hoger op 32 inch, enzovoorts. Dan zijn de laagste resoluties voor een stap scherper, maar waarbij je toch nog behapbaar bent in grafische toepassingen, zoals games.

Heb je het over grafisch werk, zoals video editting of foto editting, dan maak je vaak content die goed uitziet op een TV (veel 4K) of op een 1080p scherm (waarbij je 4K ook mooi kan weergeven, gewoon 1/4 van het aantal pixels met 1 op 1 overlap). Waarbij je, als je 4K content edit, je nog ruimte overhoudt voor je edit software. Zeker op een resolutie van 6K. Bij 5K ook wel wat meer. Dus zelfs voor editting van foto's dan wel video's is een resolutie hoger dan 4K handig. Dus dan is 4K op welke resolutie dan ook eigenlijk ook weer niet optimaal. Het kan zeker.

Als je die twee nou combineert kom je op 5K/1440p of 6K/3K als dual mode resoluties met 1 op 1 pixel mapping. 4K is daarmee een ideale resolutie voor 24 inch. Want, 1 op 1 pixel mapping met 1080p. Ga je naar hogere schermmaten, zoals 32 inch, dan heb je het over een PPI van 70! Terwijl 1080p op 24 inch al 92 is. Zo ondoordacht is mijn reactie niet. Wat ik zeg komt absoluut niet uit de lucht vallen.
fleu @IKON12 juli 2026 08:52
Dat is de rede dat ik nu nog een 27 inch heb 1440p. Wil wel groter voor office, grafisch werk maar dan moet de dpi ook omhoog. 4k dus. Maar als ik dan ga gamen is 4k veel te zwaar en 1080 lelijk op 32 inch. Dus dan krijg je een wazig 1440 als alternatief...
oef! @IKON11 juli 2026 11:47
Ik heb tegenwoordig een leesbril nodig, wat onhandig is. Een grotere monitor wordt dan al snel aantrekkelijk.
Deruxian 11 juli 2026 07:19
32 inch 4k is goedkoper dan 27?
MeltedForest @Deruxian11 juli 2026 07:33
4k op 27 inch lijkt mij minder vraag naar, de grootste groep op 27 inch zit gewoon op 1440p. De pixels worden op 27 inch 4k wel erg klein, terwijl op 32 inch dingen nog leesbaar zijn zonder schaling.
kiang @MeltedForest11 juli 2026 08:14
Dat, en ze zijn nieuwer: de 27 inch 4k modellen kwamen meer dan een jaar later uit dan de 1440p modellen.

Ik heb zelf een 4k model, en dat van 'te klein' is simpelweg onzin: windows scaling werkt prima (op laptops is dat al jaren nodig, want 13 inch laptops met 1080p maken ook alles te klein). Het grote grote grote voordeel is dat alles echt heel veel scherper is. En met een QD OLED is dat wel fijn, want de color fringing wordt totaal onzichtbaar op 4k. Met 1440p op 27 inch is het helaas best zichtbaar.
MeltedForest @kiang11 juli 2026 08:53
Ik vind het zonde om een hoge resolutie scherm te hebben en niet van de extra ruimte gebruik te maken. Ik werk op een 14" 1080p laptop met 100% schaling, dat is prima te doen.
kiang @MeltedForest11 juli 2026 08:54
Ik vind het zonde om veel te betalen voor een scherm en dan alsnog de pixels te kunnen tellen ;)

Ik snap je punt ook niet goed: ergens is er een punt dat je schalign moet gebruiken, toch? Als je 14" laptop een 4k paneel heeft, dan ga je ook gewoon 200% scaling aanzetten, en dan heb je even veel ruimte als nu, maar dan is het tenminste scherp.
Maar zelf ALS jij dan gene scaling wilt: prima, maar je hebt tenminste keuze als je een hogere resolutie hebt.

Mijn comment gaat over 4k versus 1440p op 27". mijn punt is dat 4K merkbaar veel beter is omdat alles scherper is. De zogenaamde nadelen (scaling nodig hebben of lagere performance in games) zijn al jarenlang achterhaald (scaling werkt tegenwoordig prima, en games hebben degelijke upscaling zoals DLSS of FSR waardoor je in je games kan genieten van de extra details zonder performance te verliezen).

Kortom: behalve prijs is er in mijn ogen geen enkel voordeel van 1440p versus 4k.

[Reactie gewijzigd door kiang op 11 juli 2026 08:58]

!mark @kiang11 juli 2026 11:08
Een 14'' laptop zit je doorgaans dichter op dan een 27'' computerscherm. Mijn persoonlijke ervaring is namelijk ook dat je een 14'' laptop met 1080P scherm prima op 100% scaling kunt laten staan maar een 4K 27'' dan net niet lekker werkt, ondanks dat de PPI gelijk is.

Of de nadelen van scaling achterhaalt zijn, ik weet niet of ik het daar mee eens ben. Ja het is een heel stuk bruikbaarder dan 5-10 jaar geleden maar ik loop helaas nog steeds wel tegen beperkingen aan:

- De laatste generatie AAA spellen zonder een implementatie van DLSS/FSR komen zo ongeveer uit 2020, sommige daarvan zijn nog steeds behoorlijk zwaar om op 4K native te draaien met een (bovenkant) mid-range kaart van tegenwoordig. Dit lost zich normaal gesproken met 1 á 2 nieuwe GPU generatie daarentegen wel op; normaal gesproken dan, met dit hele AI gebeuren durf ik niks te stellen.

- Op het werk zijn nog enkele applicaties welke niet goed reageren of helemaal lekker werken op een ander schalingsniveau dan 100%.

In grote lijnen zijn we het wel eens hoor, ik zou sinds de opkomst van DLSS/FSR ook op 27'' altijd voor 4K kiezen als de prijs hetzelfde of beperkt hoger is dan een vergelijkbaar 1440P scherm.

[Reactie gewijzigd door !mark op 11 juli 2026 11:09]

Olaf van der Spek
@MeltedForest11 juli 2026 08:16
De pixels worden op 27 inch 4k wel erg klein,
Tweakers heeft niet voor niks de font size vergroot..
Llopigat @Olaf van der Spek11 juli 2026 09:32
Dat regelen mensen zelf wel via hun scaling. Die font grootte is meer gedaan omdat mensen niet meer gewend zijn aan informatie. Die willen liever grote lege vlakken zien anders is het eng.
Deruxian @MeltedForest11 juli 2026 11:50
Ok dus 32 goedkoper want meer vraag?
badnews.nl 11 juli 2026 08:15
De Samsung 42” OLED heeft 144hz, iets beter dan de LG met hetzelfde paneel. Is ook een goed alternatief.
Redblader @badnews.nl11 juli 2026 10:25
De LG C5 kan je ook gewoon op 144Hz instellen, ik heb zelf een LG C4 op 144Hz draaien. :)
Putwater 11 juli 2026 08:38
Ik heb november vorige jaar de KTC G32P5 gekocht. 32 inch WOLES, 4K, 16/10 aspect ratio, 240hz, KVM, 65 Watt opladen, eenvoudig design, mat scherm... Toen was de prijs 750 euro.

Tikt voor mij alles aan.

Voordeel is dus ook dat het geen QD OLED is en daardoor geen paarse schijn heeft.

Is chinees en dus ook geen huismerk van Europa, maar ik kan de monitor echt aanraden. Reviews zijn ook lovend, kan wat mij betreft perfect in deze lijst opgenomen worden.


https://www.displayninja.com/ktc-g32p5-review/


Het enige wat ik heb moeten doen is auto standby uitzetten, vermits die soms in standby durfde gaan tijdens het werken. Waarschijnlijk omdat ik regelmatig op statische excelsheets staar. Die gaf daarbij wel telkens mooi aan dat die na 20sec in standby zou gaan, dus ik kon deze actie manueel annuleren. Toch stoorde het me.

[Reactie gewijzigd door Putwater op 11 juli 2026 09:55]

Skupjo 11 juli 2026 09:12
Hmm, ik zie alleen maar QD-OLED schermen in dit overzicht.

Ik heb bewust een OLED (niet QD dus) besteld, want deze slaat niet grijs uit in een heldere ruimte. Voor een TV vond ik dat geen probleem, want ik kijk vooral 's avonds TV. Maar je ziet duidelijk overdag dat het QD-OLED paneel grijs uitslaat.

Gaat om deze unit uitvoering: LG UltraGear 32GX850A Zwart . "Nadeel" van deze is dat het een glare panel is, waardoor je last kunt hebben van reflecties. Heb ik hier op kantoor geen last van, vanwege diffuse lichtbronnen. Voordeel van zo'n glasplaat is dat je diepere kleuren hebt.

Ik ben een aardige monitor nerd, heb bijv. ook een uitvoering: Dell UltraSharp U4025QW Zilver, Zwart, maar voor productiviteit ben ik blijer met mijn 144Hz OLED. Ook voor de prijs, heb ik er een TB5 dock bijgekocht zodat ik met 1 kabel kan verbinden naar mijn laptop.
Auteurdeepvreezo Redacteur @Skupjo11 juli 2026 20:29
Goede tip! Ik ga kijken of LG er een beschikbaar heeft.
hendrickbert 11 juli 2026 09:23
Is er een nadeel van een oled buiten de prijs bij gewoon programeer werk? Het lijkt me heerlijk om een true black mode te hebben. Als ik dan colour fringing en pixel layout hoor, dan kan ik dat moeilijk in context plaatsen van een bijv ips.
N8w8 @hendrickbert11 juli 2026 10:18
Wat mij iig opvalt is dat _sommige_ LCD's veel zuiniger zijn.
Maar dat testen ze bij 50% wit, vraag me af hoe dat zou zijn als je alles dark mode hebt.
Er is tegenwoordig trouwens ook "IPS Black", dat n stuk hoger contrast heeft en wat donkerder is.
Er komen ook meer OLEDs aan met "gewoon" RGB subpixels.
AfroJarl 11 juli 2026 09:26
Is v-stripe nog steeds niet aan te slepen? Zie bij de meeste aanraders colorfringing nog onder de nadelen terug.

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