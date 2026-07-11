In deze BBG zoeken we naar de beste oledmonitoren. De meeste monitoren die je nu kunt kopen, hebben lcd-panelen, maar oledschermen zijn de afgelopen jaren in opkomst. Ze zijn meestal duurder, maar hebben ten opzichte van de gangbare lcd's een paar belangrijke voordelen. Dat maakt ze vooral geschikt voor gamers en hdr-videobewerkers.

In de onderstaande uitklapkaders lees je meer over de voor- en nadelen van oledschermen en over de verschillende beschikbare maten en resoluties.

Waarom een oledscherm, en waarom niet? (Klik om uit te klappen.) Doordat iedere pixel afzonderlijk licht geeft, hebben oledschermen een perfect contrast, wat vooral de hdr-weergave veel mooier maakt dan op de meeste lcd's. Daarbij zijn de responstijden veel sneller dan die van de snelste lcd-monitoren. Hierdoor is de weergave van bewegend beeld optimaal. Oledschermen hebben over het algemeen zeer goede kijkhoeken en een uitstekende uniformiteit. Naast voordelen hebben oledschermen ook een paar gemeenschappelijke nadelen. Zo zijn ze over het algemeen duurder dan lcd's en niet in evenveel maten en resoluties beschikbaar. Afhankelijk van het paneeltype (zie kader 'Welke soorten oledmonitoren zijn er?') is het scherm glimmend afgewerkt en kun je gekleurde randjes zien rondom kleine lettertjes en contrastrijke overgangen. Alle oledschermen hebben een beperkte helderheid en risico op inbranden. Fabrikanten bouwen diverse 'anti‑inbrandfuncties' in die het probleem moeten voorkomen of verhelpen. Deze beïnvloeden echter ook het beeld of de gebruikservaring. Gelukkig geven de meeste fabrikanten nu een vorm van 'inbrandgarantie'. Langer dan drie jaar duurt die meestal niet.

Welke soorten oledmonitoren zijn er? (Klik om uit te klappen.) Oledmonitoren die je nu kunt kopen, hebben bijna altijd een woledpaneel van LG Display of een QD-oledpaneel van Samsung Display. QD-oledschermen zijn meestal glanzend afgewerkt, terwijl woledschermen vaker mat zijn. De matte coating is zichtbaar als een glinsterend effect op effen kleuren. Bij QD-oledschermen ziet een zwart scherm er bij invallend licht vaak blauwgrijs uit, waardoor het contrast afneemt. De meeste QD-oledpanelen hebben een afwijkende subpixelindeling die gekleurde paarse en groene randjes op contrastrijke overgangen veroorzaakt (colourfringing). Ook bij de meeste woledschermen zitten de subpixels in een andere volgorde dan het gebruikelijke 'rgb', waardoor de weergave van kleine lettertjes minder scherp oogt. De keuze in beeldmaten neemt toe, maar is niet zo groot als bij lcd-monitoren. 27"-monitoren met 2560x1440 pixels (wqhd), 32"-schermen met 3840x2160 pixels (4k) en 34"-ultrawides met 3440x1440 pixels zijn er in zowel QD-oled- als woledvarianten. Verder zijn er 27"-4k-QD-oledmonitoren en superwide 49"-QD-oledmonitoren met 5120x1440 pixels. Woledschermen zijn er in 39" en 45" met dezelfde 3440x1440-resolutie en beeldverhouding als de 34"-schermen. Er zijn ook 39"- en 45"-panelen met een 5120x2160‑resolutie.

Oledschermen van 27" en 32" met een 16:9-verhouding en 34"-ultrawides zijn wat ons betreft het relevantst. In die maten kiezen we onze aanraders, waarbij we letten op de kleurafstelling en featureset. Veel van die schermen zijn vooral gericht op gaming. Verderop bespreken we een groter oledscherm, eigenlijk een televisie, voor wie hdr‑video's bewerkt.

Laatste update: 12-7-2026 We testten nieuwe oledmonitoren van ASUS, Gigabyte, HyperX, Sony en LG, wat leidt tot een nieuwe aanrader in de 27"-categorie. We hebben het aanbod en de prijsontwikkeling gecheckt.

De beste 27"-oledmonitor

Onze 27"-1440p-aanrader heeft een QD-oledpaneel. Wil je liever een scherm met een woledpaneel, vanwege de hogere helderheid, het diepere zwart en minder colourfringing? Overweeg dan bijvoorbeeld de Gigabyte MO27Q28G, onze eerdere aanrader in deze categorie, voorzien van een mat 280Hz-tandemwoledpaneel van de nieuwste generatie. Voor fans van een glimmende afwerking heeft Gigabyte de MO27Q28GR. Afgezien van het paneel hebben deze schermen ongeveer dezelfde functies als de MO27Q2A, inclusief USB-C met 18W-powerdelivery. Jammer genoeg zijn de HDMI-poorten beperkt tot 24Gbit/s, wat tot zichtbare compressie kan leiden.

Is 280Hz niet voldoende voor je? De snelste QD-oledmonitoren hebben een 500Hz-refreshrate. De MSI MAG 272QP QD-OLED X50 is daarin een goede keuze. Woledmodellen gaan nu tot 540Hz, met een boost tot zelfs 720Hz bij 720p-weergave. De LG UltraGear OLED 27GX790B-B is onze favoriet in die categorie. Dit scherm heeft helaas maar twee jaar 'inbrandgarantie', in plaats van de drie jaar bij veel andere merken.

Wie een 27"-4k-oledscherm wil, kan nu alleen kiezen uit QD-oledschermen. Later dit jaar volgen er 4k-woledschermen van 27". Dankzij een rgb-subpixelindeling bieden deze naar verwachting een nog scherpere weergave dan de huidige QD-oledschermen.

Behalve de XG27UCDMG kun je de Samsung Odyssey OLED G8 G81SF overwegen als je liever een mat scherm wilt. Die matte afwerking heeft wel impact op de beeldkwaliteit. Daarnaast duurt de 'inbrandgarantie' slechts twee jaar en ontbreekt een USB-C-poort. De Gigabyte MO27U2 is interessant vanwege zijn relatief lage prijs van 560 euro en biedt toch drie jaar garantie en USB-C. De powerdelivery is beperkt: 18W. In onze test blijkt de kleurafstelling bovendien niet zo goed als bij de duurdere schermen.

De beste 32"-oledmonitor (3840x2160 pixels)

De MPG 321URX is voor een 32"-oledmonitor niet duur, maar het kan goedkoper. De AOC Agon Pro AG326UD kost bijvoorbeeld minder dan 600 euro. We testten hem niet, maar de specificaties tonen al enkele besparingen: een lagere 165Hz-refreshrate en minder uitgebreide aansluitingen. De eveneens betaalbare Dell S3225QC bekeken we eerder wel. Deze is voorzien van een geïntegreerde soundbar en USB-C met 90W-powerdelivery. De refreshrate is met 120Hz nog lager en het scherm heeft slechts twee beeldingangen.

Begin 2026 kwam er een nieuw QD-oledpaneel uit met een zwartere coating en een iets hogere helderheid. De schermen met dit nieuwe paneel zijn over het algemeen nog een stuk duurder, bijvoorbeeld de ASUS ROG Swift PG32UCDM Gen 3, die goed scoort in onze tests en veel functies heeft. De Gigabyte MO32U24 is veel aantrekkelijker geprijsd, maar heeft daarvoor ook een minder goede kleurweergave. De USB-C-poort is bovendien beperkt tot maar 18W-powerdelivery.

Behalve voor een QD-oledscherm kun je ook in deze categorie kiezen voor een woledscherm. Die hebben minder last van colourfringing. Ze zijn iets feller dan de nieuwste QD-oledmodellen en hebben een dualmodefunctie. Je kunt full-hd-beelden op de dubbele refreshrate weergeven.

Het compleetste woledscherm is de ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP, voorzien van USB-C met 90W-powerdelivery. Net als bij de meeste andere woledschermen wissel je tussen 240Hz en 480Hz. De ASUS ROG Strix XG32UCWMG (240/480Hz) en ASUS ROG Strix XG32UCWG (165/330Hz) zijn interessant vanwege hun glossy afwerking. Dit levert een iets betere beeldkwaliteit op dan bij andere woledschermen met een matte afwerking. Ze hebben een USB-C-poort, maar met een lage powerdelivery.

De beste 34"-oledmonitor

De MSI MPG 341CQPX is, net zoals de meeste 34"-schermen die nu te koop zijn, nog gebaseerd op een oud oledpaneel. Dat geldt niet voor de MSI MPG 341CQR QD-OLED X36. Naast een nog hogere 360Hz-refreshrate heeft het paneel een rgb-indeling, waardoor tekst er hetzelfde uitziet als op een reguliere lcd-monitor. MSI heeft er een zeer complete monitor omheen gebouwd, maar hij is niet goedkoop.

Als je een 39"- of 45"-scherm wilt, blijft woled relevant: QD-oledpanelen met die maat zijn er niet en verschijnen voorlopig ook niet. De gelinkte modellen hebben dezelfde 3440x1440-resolutie als 34"-oleds. Dat is zeker op 45" aan de lage kant.

De LG UltraGear OLED 45GX950A is een 45"-woledmonitor met een veel hogere resolutie van 5120x2160 pixels, een zeer scherpe 800R-kromming en een 165Hz-refreshrate, op te voeren naar 330Hz via de dualmodefunctie. Het zijn indrukwekkende eigenschappen, al is het scherm niet zonder nadelen. Binnenkort bekijken we ook de nieuwe 39GX950B. Die heeft dezelfde resolutie en refreshrate, maar is iets kleiner en minder sterk gekromd. Het tandemwoledpaneel van deze 39"-monitor heeft bovendien een iets hogere piekhelderheid.

Wil je een extreem breed scherm, dat even groot is als twee 27"-wqhd-monitoren naast elkaar, dan kun je kiezen voor een 49"-QD-oledscherm met een resolutie van 5120x1440 pixels. De MSI MPG 491CQP of Philips Evnia 49M2C8900L kost zo'n 750 euro en dat is relatief gunstig voor zo'n groot scherm. Ze hebben een USB-C-poort en 90W-powerdelivery. Het Philips-scherm heeft Ambiglow-verlichting achter het scherm, vergelijkbaar met Ambilight op Philips-televisies. Op kleurafstelling scoort hij echter niet erg goed. Het MSI-scherm is veel netter afgesteld en heeft een hogere 240Hz-refreshrate. Dat kan bij Philips ook wel, in de vorm van de Evnia 49M2C8900, maar die is een stuk duurder.

Alternatief voor beeldbewerking

Voor hdr-videobewerking kun je ook een van de bovenstaande gamingschermen gebruiken. Enkele fabrikanten hebben oledmonitoren in het assortiment die specifiek zijn bedoeld voor beeldbewerking. Prijstechnisch interessant is de ASUS ProArt PA32UCDM. Voor 1400 euro koop je een monitor met een strakke vormgeving, Thunderbolt-ondersteuning en hardwarekalibratie. Het scherm heeft behalve modi voor sRGB en DCI/Display P3 ook een stand voor Adobe RGB, en Dolby Vision-hdr-ondersteuning.

Nieuw maar ook veel duurder is de ProArt PA32USD, die met de PA27USD ook een kleiner broertje heeft. Deze schermen hebben een ingebouwde colorimeter, een meegeleverde zonnekap en Serial Digital Interface-poorten, die professionals gebruiken. Jammer genoeg lijken ze nog het oudere QD-oledpaneel te hebben met de minder goede coating.

Zoek je een veel goedkoper alternatief voor de ProArt-schermen, dan kun je ook nog gaan voor een kleine televisie. Je kunt deze ook hardwarematig kalibreren met Portrait Displays' Calman-software, al is de kleurafstelling af fabriek ook lang niet slecht. Omdat de televisie niet is bedoeld als product voor professionals, bevat deze een aantal anti-inbrandtrucjes die het beeld kunnen beïnvloeden. Hoewel de televisie een redelijk hoge piekhelderheid op een klein vlakje behaalt, behoort de fullscreenpiekhelderheid tot de laagste van de oledschermen op deze pagina.

Uitgebreide testresultaten

Het testveld voor dit artikel bestaat uit zesentwintig 27"-1440p-monitoren, zes 27"-4k-schermen, negentien 32"-schermen, acht 34"-ultrawides en tien oledmonitoren groter dan 34". Via de links vind je alle specificaties en testdata. In de onderstaande grafieken staat een selectie van de geteste monitoren, waaronder de aanraders en alternatieven die we hierboven uitlichten. De LG-televisie ontbreekt, omdat we die volgens een andere procedure testten.

De gewenste helderheid hangt af van de ruimte waarin het scherm staat. Veel oledschermen kun je lekker donker instellen, met een minimum van rond de 20cd/m² of nog minder. Het maximum is echter ook beperkt: niet meer dan ongeveer 250cd/m² op de gemiddelde oledmonitor, wanneer de helderheid constant moet blijven, onafhankelijk van de hoeveelheid wit in beeld.

Voor de grafiekset hierboven hebben we alle schermen ingesteld voor het meestgebruikte sRGB-kleurbereik. De eerste drie grafieken tonen de gemiddelde afwijking van primaire kleuren (kleurafwijking), twintig verschillende grijstinten (grijsafwijking) en een mix van primaire kleuren, grijstinten en mengkleuren (ColorChecker). Deze wordt weergegeven als een ΔE ITP-score.

Veel oledschermen hebben een stand waarin de maximale helderheid kan oplopen tot de beloofde 1000cd/m² en een stand waarin de helderheid beperkter is, maar de kleurafwijkingen gemiddeld ook wat lager zijn.

Zoals we zagen in onze uitgebreide reviews van oledmonitoren, hebben fabrikanten soms wat moeite om de kleurweergave goed te krijgen. Dit blijkt uit de aanzienlijke helderheidsverschillen bij verschillende hoeveelheden wit in beeld. Hoewel het maximum voor kleine witte vlakjes meer dan 1000cd/m² kan bedragen, ligt dit voor een volledig scherm over het algemeen op slechts 250cd/m².

Voor de meting van het energiegebruik geven we op alle schermen een checkerboard met precies 50 procent wit weer, waarbij alle schermen zijn ingesteld op een helderheid wit van 150cd/m².

Alle soorten oledschermen hebben fantastische kijkhoeken in vergelijking met welke lcd dan ook. Toch zien we binnen de oledcategorie nog verschillen. QD-oledpanelen hebben over het algemeen nog iets betere kijkhoeken dan woledpanelen.

De inputlag meten we voor een 1080p/60Hz-beeld. Normaal gesproken tonen we hierboven ook de responstijd- en uniformiteitsmeting, maar op beide tests scoren eigenlijk alle oledschermen uitstekend. In de praktijk zien we wel dat oledmonitoren donkergrijze beelden minder uniform tonen, met wat zichtbare 'ruis' of lijnen.