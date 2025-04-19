Door Sjef Weller en Eric van Ballegoie

Feedback • 19-04-2025 06:00 183

Een grote stap dankzij 4-stack

LG OLED evo C5 en G5 Review

19-04-2025 • 06:00

183

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Inleiding

  • LG OLED evo C5
  • LG OLED evo G5

Samengevat

De LG OLED evo C5 biedt kleine verbeteringen ten opzichte van de C4 van vorig jaar. De tv is wat helderder dan zijn voorganger, maar lang niet zo helder als de G5. De kijkhoeken van de C5 zijn gelukkig veel beter dan die van de C4, die last had van een vreemde kleurzweem wanneer het scherm van opzij bekeken werd. De beeldkwaliteit van de C5 is wederom zeer goed voor een midrangeoled. De tv kan overweg met 144Hz-gamebeelden, heeft vier HDMI 2.1-poorten met vrr-ondersteuning en een lage inputlag. Door de geringe vernieuwingen is de voornaamste concurrent van de C5 voorlopig vooral de G4, die op het moment van schrijven ruim 40 procent goedkoper is en daardoor een veel aantrekkelijkere prijs-kwaliteitverhouding heeft.

Pluspunten

Minpunten

Getest

LG OLED evo C54 65" Zwart

Prijs bij publicatie: € 2.599,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 1.239,-

Bekijk alle uitvoeringen (35)

Samengevat

De LG OLED evo G5 zet dankzij een nieuw 4-stackoledpaneel opnieuw een grote stap vooruit in helderheid. Vooral de verbeterde fullscreenhelderheid is duidelijk zichtbaar, zowel bij sdr- als hdr-weergave. Ook de kleurverzadiging die de tv laat zien bij heldere kleuren heeft duidelijk een grote stap gemaakt. Verder lijkt de G5 sterk op zijn voorgangers. Het is een dunne tv die bedoeld is om naadloos aan te muur te hangen, hoewel LG de 55"- en 65"-varianten dit jaar levert met een voet in plaats van een muurbeugel. De tv is zeer geschikt voor gaming met zijn vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 165Hz-weergave, vrr en een lage inputlag. Dat maakt de LG G5 de beste oledtelevisie van dit moment.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

LG OLED evo G56LS 65" Zwart

Prijs bij publicatie: € 3.299,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 1.648,-

Bekijk alle uitvoeringen (17)

De afgelopen maanden hebben we met spanning gewacht op de nieuwe oleds van LG en dan vooral op de G5. Die tv heeft namelijk een compleet nieuw 4-stackoledpaneel gekregen dat een grote stap vooruit in helderheid belooft. Of dat ook echt zo is hebben wij inmiddels in ons eigen testlab kunnen uitzoeken.

De LG OLED C- en G-series zijn al jaren de populairste televisies in onze Pricewatch en met goede reden. De C-serie biedt altijd veel waar voor zijn geld met goede beeld- en geluidskwaliteit, een fijn werkend smart-tv-systeem en een prijs waarmee andere merken moeilijk kunnen concurreren. Het topmodel van LG, de G-serie, doet daar een schepje bovenop. De G-televisies zijn bedoeld om plat tegen de wand te hangen, maken gebruik van de helderste panelen die LG Display produceert en bieden daarmee uitstekende prestaties.

Met de nieuwe OLED evo C5 en OLED evo G5 hoopt LG dit jaar wederom hoge ogen te gooien. Eén ding hebben de nieuwe televisies in ieder geval alvast mee: in tijden dat alles duurder wordt, liggen de adviesprijzen van de nieuwe tv's precies even hoog als die van hun voorgangers. In onze Pricewatch zien we dat de G5 bij introductie zelfs iets goedkoper is dan zijn voorganger een jaar geleden, dus dat is mogelijk extra goed nieuws. Uiteraard zijn de C4 en G4 van vorig jaar inmiddels sterk in prijs gedaald – gemiddeld zo'n 40 procent – en dus is het de vraag of de nieuwe tv's voldoende meerwaarde bieden om dat prijsverschil te rechtvaardigen.

Uiterlijk en aansluitingen

(In) de doos

De LG C5 en G5 worden beide geleverd in een zwart-wit bedrukte kartonnen doos. Het scherm is verpakt in een schuimzak met daaromheen PS-hardschuim (piepschuim) dat niet biologisch afbreekbaar is. De verpakking bevat naast het scherm en de voet/wandbeugel van de tv een afstandsbediening, batterijen, vast netsnoer en een handleiding.

Er valt al jaren niet veel aan te merken op het uiterlijk van de C- en G-serie. LG is zelf blijkbaar ook dik tevreden, want de C5 en G5 lijken als twee druppels water op de C4 en G4. De G5 is ook dit jaar nergens dikker dan 2,7cm. Daarmee is het een flinterdunne tv die net als zijn voorgangers is ontworpen om plat aan de muur te hangen.

De muurbeugel die doorgaans bij de G-serie wordt geleverd, heeft bij de 55"- en 65"-uitvoeringen echter plaats moeten maken voor een voet. LG heeft in Nederland hiervoor gekozen omdat veel eigenaars van een 'kleiner' G-model de tv vaak toch liever neerzetten. Het nieuwe 48"-formaat wordt ook met voet geleverd. Deze tafelstandaard is gelijk aan de optionele standaard van de G4, met een smalle ronde poot tussen de metalen voet en het scherm. In die poot is ook een handige kabelgoot verwerkt. De grotere maten van de G5, dus die van 77", 83" en 97", worden nog wél geleverd met LG's vernuftige muurbeugel. Deze valt weg in de achterkant van de tv, waardoor je die volledig vlak tegen de muur kunt hangen.

We hebben bij LG nagevraagd of de drie kleinste G5-modellen ook in België met een tafelstandaard worden geleverd, maar op het moment van publicatie hebben we hierop nog geen antwoord gekregen.

Uiterlijke verschillen tussen de C5 en zijn voorganger zijn er eigenlijk niet, totdat je achter de tv gaat kijken. Terwijl de G5 een vrijwel vlakke achterkant heeft, heeft de C-serie onderaan in het midden een uitstulpende behuizing voor de elektronica en aansluitingen, die 38mm extra dikte toevoegt aan het 6mm dunne paneel. De achterplaat rond de elektronicabehuizing heeft dit jaar een marmerdesign in plaats van het lichte reliëf achter op de C4. De voet is gelijk aan die van vorig jaar, met een metalen voorkant die schuin afloopt en een plastic achterzijde.

Tot zover de uiterlijke verschillen met vorig jaar. De tv's hebben nog steeds verwaarloosbare metalen bezels van zo'n 2mm breed en een smalle beeldloze rand rond het scherm. In het midden aan de onderste rand bungelt bij beide tv's een platte druppel met statusled en sensors voor omgevingslicht en bedieningssignalen.

Aansluitingen

De twee tv's hebben precies dezelfde aansluitingen links achterop, al zijn ze op beide televisies net even anders geplaatst. Bij de C5 wijzen alle aansluitingen opzij, terwijl bij de G5 een aantal poorten opzij wijst en de rest omlaag. Beide tv's beschikken over drie USB-A-poorten, een lanaansluiting, een optische digitale audio-ingang, aansluitingen voor kabel- en satelliettelevisie, een CI-poort en een IR-blasterpoort.

Verder hebben beide tv's vier HDMI-ingangen, allemaal met ondersteuning voor variabele refreshrates (vrr) en de automatic low-latency mode, die de tv's automatisch laat overschakelen naar een weergavemodus met minder latency als er gamesignalen worden gedetecteerd. Alle vier de HDMI-poorten kunnen signalen met de maximale refreshrate (144Hz bij de C5 en 165Hz bij de G5) verwerken. Een fysieke hoofdtelefoonuitgang ontbreekt ook dit jaar op de C- en G-serie. Wel zijn de tv's voorzien van Bluetooth 5.3 en Wi-Fi 6. Het netsnoer zit in beide gevallen vast aan de tv en is laag in het midden van de achterzijde geplaatst.

LG evo C5 en G5 - aansluitingenLG evo C5 en G5 - aansluitingenLG evo C5 en G5 - aansluitingen

Links de aansluitingen van de LG C5. De twee foto's rechts zijn van de G5.

Smart-tv en gamefuncties

De LG-tv's van dit jaar zijn als eerste voorzien van webOS 25. Als onderdeel van LG's webOS Re:New-programma krijgen oudere televisies van het merk in de loop van dit jaar ook een update naar de nieuwste versie. Op dezelfde manier zullen de C5 en G5 in de komende vier jaar updates ontvangen naar nieuwere webOS-versies.

De 2025-versie van LG's eigen smart-tv-systeem lijkt op het eerste gezicht sterk op dat van vorig jaar. Bij het aanzetten van de tv beland je standaard eerst in het homescherm, met bovenin een schermbrede reclamebanner. De reclame in deze banner kun je net als vorig jaar uitschakelen; in dat geval zie je hier 'reclame' voor webOS 25. Een beetje meta, maar vooruit. Links van de banner prijkt een verticaal rijtje navigatieknoppen en eronder volgen horizontale rijen met 'kaarten' (snelkoppelingen naar gethematiseerde apps zoals een Sport-app met competitie- en wedstrijdgegevens over teams die je volgt), geïnstalleerde apps en aanbevolen content. Die kijkaanbevelingen verwijzen naar een aantal FAST-kanalen en streamingdiensten zoals Prime Video, Disney+ en HBO Max. Ook deze aanbevelingen kun je uitschakelen. Het Home-menu past in dat geval in één scherm.

Net als voorheen zijn de meeste gangbare apps beschikbaar voor LG's platform. Een jaar geleden was het nog wachten op een Ziggo GO-app, maar die is inmiddels ook present, al is het dan in de vorm van een bètaversie. Wat tot nu toe nog wel lijkt te missen, is een Videoland-app. Die was voorheen altijd wel beschikbaar voor webOS-tv's, maar in webOS 25 konden we die nog niet vinden. LG laat desgevraagd weten dat deze app nog beschikbaar moet worden gemaakt voor de nieuwe modellen en dat de bal daarvoor nu bij Videoland ligt. De navigatie en het gebruik van apps werkt overigens lekker vlot: in zo'n zes seconden kunnen we vanuit het Home-menu de Netflix-app openen en een Verder kijken-stream starten. Wel duurt het altijd even om vanuit het Home-menu naar de uitgebreide instellingen te gaan.

Praten met de tv

In vorige jaren werd al een AI Chatbot geïntroduceerd, waarmee je kon 'chatten' om weergave- of geluidsproblemen op te lossen. Dit jaar doet LG er nog een AI-schepje bovenop. Zo kun je tegen de tv praten om contentaanbevelingen te vragen op basis van je kijkgedrag. Daarvoor houd je de nieuwe AI-knop op de afstandsbediening ingedrukt of spreek je de wachtzin "Hi LG!" uit. In dat laatste geval worden de far field-microfoons in de tv getriggerd, zodat je tegen de tv kunt praten zonder de microfoon in de afstandsbediening te gebruiken. Op deze manier kun je ook bijvoorbeeld een app openen, de televisie uitschakelen of van gebruikersprofiel wisselen door middel van stemherkenning.

Die laatste optie kan best handig zijn, maar er zitten ook wat haken en ogen aan. Zo kan iedere gebruiker met een account zijn eigen beeld- en geluidsvoorkeuren instellen in de modi Gepersonaliseerd beeld en, nieuw dit jaar, Gepersonaliseerd geluid. In beide gevallen doorloop je een aantal schermen met steeds vier uiteenlopende presets, waarbij je maximaal twee favorieten kunt kiezen. Aan het einde van de rit wordt aan de hand van je keuzes een gepersonaliseerde instelling aangemaakt. Als je deze activeert en je huisgenoot "Hi LG" roept, kan het zomaar gebeuren dat het systeem overschakelt naar dat andere gebruikersaccount met bijbehorende instellingen voor beeld en geluid. Dit gebeurt ook tijdens het kijken van bijvoorbeeld een Netflix-stream. Het beeld kan dan midden in een aflevering opeens koeler en donkerder worden, terwijl het geluid bijvoorbeeld een tandje scheller klinkt. Dat lijkt ons niet echt wenselijk.

Sommige kijkers zullen het juist handig vinden dat iedereen in het huishouden zijn eigen kijkhistorie heeft met bijbehorende aanbevelingen. Ook kan elke gebruiker zijn eigen homescherm indelen en daarbij bijvoorbeeld specifieke apps verbergen of juist niet. Zelf raakten we snel uitgekeken op de spraakgestuurde functies, omdat de spraakherkenning nog lang niet vlekkeloos genoeg werkt. Soms werden we goed verstaan, maar regelmatig gaat de AI flink de mist in. Op andere momenten weigerden de microfoons in het geheel om iets te horen.

Copilot en Google Home

Naast content- en appgerelateerde vragen kun je ook vragen stellen over andere zaken. Ben je niet tevreden met het antwoord van LG's eigen AI ThinQ, die zich echt puur bezighoudt met tv- en contentgerelateerde vragen, dan kun je de vraag doorzetten naar Microsoft Copilot. Hiervoor wordt Copilot in de browserapp geopend en krijg je het gegenereerde antwoord in geschreven tekst op het scherm te zien, terwijl AI ThinQ zijn antwoorden gewoon uitspreekt. De integratie is dus nog niet helemaal naadloos.

Het reeds bestaande Home-hubscherm, waarmee je LG-tv's voorheen kon gebruiken om smarthomeapparaten uit LG's ThinQ-stal bijeen te brengen, is uitgebreid met ondersteuning voor Google Home en andere apparaten. Verder kun je vanuit het Home-hub overschakelen naar Google Cast, Apple AirPlay of een HDMI-bron.

LG zal binnenkort via een update ook een nieuwe functie toevoegen aan het Always Ready-scherm, het scherm dat bijvoorbeeld verschijnt als screensaver wanneer er geen signaal is of dat je kunt instellen om weergegeven te worden als je de tv uitschakelt. In dit scherm kon je al kiezen tussen onder meer kunst en een klok, maar op den duur wordt het ook mogelijk om hier AI-gegenereerde kunst te maken en te tonen. Deze functie was tijdens onze testperiode echter nog niet beschikbaar.

Interface LG C5 en G5 - AI en IoTInterface LG C5 en G5 - AI en IoTInterface LG C5 en G5 - AI en IoTInterface LG C5 en G5 - AI en IoT

Afstandsbediening

LG heeft dit jaar voor het eerst in lange tijd zijn afstandsbediening een flinke make-over gegeven. De Magic Remote maakt bij de C5 en G5 plaats voor de AI Magic Remote. Deze is platter en compacter en de rondingen die maakten dat de vertrouwde LG-afstandsbediening zo lekker in de hand lag, zijn vervangen door kaarsrechte lijnen. In de plaats van de licht opbollende knoppen op de oude bediening heeft de nieuwe remote knoppen met een vlakke bovenkant en ook de richtingstoets is nu vlak.

De grote volume- en zapknoppen hebben plaatsgemaakt voor compacte knoppen die je omhoog en omlaag kunt kantelen. De nummer- en kleurknoppen zijn ondertussen verdwenen, zoals we de afgelopen jaar bij wel meer afstandsbedieningen zagen. Die knoppen zijn vervangen door een 123-knop, waarmee je een schermmenu opent waarin je getallen en kleuren kunt kiezen. Ook de invoerkeuzeknop is gesneuveld.

LG AI Magic Remote
LG AI Magic RemoteLG AI Magic Remote

Al met al voelt de nieuwe afstandsbediening compleet anders aan. Het zal even wennen zijn en we zijn er nog niet helemaal over uit of we deze stap een verbetering vinden. Boven het richtingsknopeiland prijken nu vijf functieknoppen, waaronder de nieuwe Home-hub- (linksboven) en AI-knop (midden). Die eerstgenoemde knop brengt je naar het Home-hub dat we hierboven al beschreven. Druk je langer op die toets, dan kun je van invoer wisselen. De AI-knop kun je kort indrukken om aanbevelingen te krijgen van AI ThinQ of langer ingedrukt houden om de microfoon in de afstandsbediening te activeren.

De nieuwe afstandsbediening heeft wel weer de oude 'reclameknoppen' onderaan, met in dit geval koppelingen naar Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels en Alexa. De compactere AI Magic Remote werkt op twee AAA-batterijen in plaats van de twee dikkere AA-batterijen die in zijn voorganger gingen.

Gamefuncties

De gamefuncties zijn ten opzichte van vorig jaar niet heel erg veranderd. Beide tv's hebben nog steeds vier HDMI-poorten die allemaal overweg kunnen met allm, vrr, AMD FreeSync en Nvidia's G-SYNC. Ook kunnen ze allemaal de maximale refreshrate weergeven: bij de C5 is dat 144Hz en bij de G5 165Hz. Die maximale refreshrates gelden overigens alleen voor pc-gaming, want de huidige consoles zijn beperkt tot 120Hz. Beide tv's kunnen ook overweg met Dolby Vision Gaming voor Xbox- en (bepaalde) pc-games.

LG's Game Dashboard, dat als overlay in beeld getoond kan worden, laat de gebruiker kiezen tussen verschillende presets en toont informatie over de huidige framerate, vrr en lowlatencystatus. Ook heeft dit gamemenu een Donkere kamer-modus, die je kunt inschakelen om de pixelhelderheid en het gamma aan te passen voor gamekamers met weinig omgevingslicht.

Game Dashboard G5 en C5

Inputlag

Voor snelle games is het belangrijk dat er zo min mogelijk vertraging zit tussen het uitvoeren van een actie en het moment dat je die op het scherm ziet. De lage inputlag, het tijdsverschil tussen het moment dat een signaal via HDMI de tv binnenkomt en daadwerkelijk wordt getoond, is dus daarom belangrijk bij gaming.

Wij meten de inputlag met een Leo Bodnar-inputlagtester die closed loop de vertraging meet waarmee televisies HDMI-signalen weergeven. We doen dat in 1080p60-, 1080p120- en 4k-60-beeldmodi. Met 13 milliseconden op 60Hz en 4,8 milliseconden op 120Hz zetten beide tv's precies dezelfde resultaten neer als hun voorgangers. Ook met de C5 en G5 kun je dus prima uit de voeten als je graag snelle actiegames speelt. In onderstaande grafiek zie je de nieuwe tv's in donkerblauw en de C4 en G4 in respectievelijk oranje en lichtblauw.

  • Inputlag 1080p - Gamemodus
  • Inputlag 2160p - Gamemodus
  • Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz
Inputlag 1080p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG G3 65" OLED
9,0
Panasonic MZW2004 65" OLED
9,2
Samsung S95D 55" QD-OLED
9,3
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
Panasonic LZW2004 55" OLED
9,4
TCL C84 65" LCD
12,1
Philips 809 65" OLED
12,4
Sony Bravia 8 65" OLED
12,5
Philips 908 65" OLED
12,6
Philips 909 55" OLED
12,6
Philips 808 55" OLED
12,6
Panasonic Z90A 55" OLED
12,7
Panasonic Z95A 65" OLED
12,7
LG G5 65" OLED
13,0
LG C5 65" OLED
13,0
LG C4 65" OLED
13,0
LG G4 65" OLED
13,0
TCL C80 50" LCD
13,1
Sony X85L 55" LCD
14,4
TCL C85 65" LCD
14,6
Philips 959 65" OLED
14,7
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A95L 65" QD-OLED
16,3
Sony A90K 42" OLED
16,7
Sony A80K 55" OLED
16,7
Sony A80L 55" OLED
16,7
Sony Bravia 9 75" LCD
16,9
Sony Bravia 7 65" LCD
17,0
Sony X95L 65" LCD
17,5
Inputlag 2160p - Gamemodus
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Panasonic LZW2004 55" OLED
8,6
Samsung QN90C 55" LCD
9,0
LG C3 55" OLED
9,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
9,0
LG G3 65" OLED
9,1
Samsung S95D 55" QD-OLED
9,2
Panasonic MZW2004 65" OLED
9,2
Samsung S90C 55" QD-OLED
9,3
TCL C84 65" LCD
12,1
Philips 809 65" OLED
12,4
Sony Bravia 8 65" OLED
12,4
Philips 908 65" OLED
12,6
Philips 909 55" OLED
12,6
Philips 808 55" OLED
12,6
Panasonic Z90A 55" OLED
12,7
Panasonic Z95A 65" OLED
12,7
LG G5 65" OLED
13,0
LG C5 65" OLED
13,0
LG C4 65" OLED
13,0
LG G4 65" OLED
13,0
TCL C80 50" LCD
13,2
Philips 959 65" OLED
14,7
TCL C85 65" LCD
14,7
Sony X85L 55" LCD
15,0
Philips 807 55" OLED
15,2
Sony A80K 55" OLED
16,1
Sony A90K 42" OLED
16,3
Sony A95L 65" QD-OLED
16,3
Sony A80L 55" OLED
16,3
Sony X95L 65" LCD
17,1
Sony Bravia 9 75" LCD
18,6
Sony Bravia 7 65" LCD
18,6
Inputlag 1080p - Gamemodus 120Hz
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Philips 809 65" OLED
4,3
Sony Bravia 8 65" OLED
4,3
Philips 909 55" OLED
4,5
Philips 808 55" OLED
4,5
Philips 908 65" OLED
4,6
LG C3 55" OLED
4,6
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,6
Samsung S95D 55" QD-OLED
4,7
LG G5 65" OLED
4,8
LG C5 65" OLED
4,8
Panasonic Z95A 65" OLED
4,8
LG C4 65" OLED
4,8
LG G4 65" OLED
4,8
Panasonic Z90A 55" OLED
4,9
LG G3 65" OLED
4,9
Samsung QN90C 55" LCD
5,0
Samsung S95C 55" QD-OLED
5,0
TCL C85 65" LCD
5,1
TCL C80 50" LCD
5,4
Panasonic LZW2004 55" OLED
5,7
Panasonic MZW2004 65" OLED
5,8
Sony X85L 55" LCD
6,0
TCL C84 65" LCD
6,3
Philips 959 65" OLED
6,5
Philips 807 55" OLED
6,5
Sony A95L 65" QD-OLED
8,2
Sony A80L 55" OLED
8,2
Sony A80K 55" OLED
8,3
Sony A90K 42" OLED
8,4
Sony Bravia 7 65" LCD
8,5
Sony Bravia 9 75" LCD
8,6
Sony X95L 65" LCD
9,7

Energiegebruik en geluid

We meten het energiegebruik van televisies in de beeldmodus met de nauwkeurigste kleurbalans. Voor de C5 en G5 is dat de Filmmaker-modus. In deze test laten we tv's een schaakbordpatroon weergeven met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo tv-gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Daarnaast voeren we een dynamische energietest uit waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo. De meetresultaten van de C5 en G5 hebben in onderstaande grafiek een donkerblauwe kleur. Voor een makkelijkere vergelijking hebben we de meetresultaten van de C4 van vorig jaar oranje gekleurd en die van de G4 lichtblauw.

  • Checkerboard 120cd/m² filmmodus
  • Checkerboard 250cd/m² filmmodus
  • 10 minutentest 120cd/m² filmmodus
  • 10 minutentest 250cd/m² filmmodus
Filmmodus Checkerboard 120cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Sony X85L 55" LCD
49,3
Samsung QN90C 55" LCD
54,0
TCL C84 65" LCD
57,3
TCL C80 50" LCD
62,7
Philips 908 65" OLED
64,2
Sony A80L 55" OLED
66,1
Panasonic Z90A 55" OLED
69,9
TCL C85 65" LCD
70,9
Panasonic MZW2004 65" OLED
71,4
Sony Bravia 7 65" LCD
76,5
Sony Bravia 9 75" LCD
81,0
LG G4 65" OLED
82,8
LG G5 65" OLED
83,4
LG C4 65" OLED
84,8
Philips 808 55" OLED
88,3
LG C5 65" OLED
90,6
Philips 909 55" OLED
92,1
Sony Bravia 8 65" OLED
93,6
Samsung S95D 55" QD-OLED
97,5
Philips 809 65" OLED
100,4
Panasonic Z95A 65" OLED
111,0
Sony X95L 65" LCD
113,4
Philips 959 65" OLED
114,6
Sony A95L 65" QD-OLED
115,1
Filmmodus Checkerboard 250cd/m²
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Sony X85L 55" LCD
69,2
Samsung QN90C 55" LCD
71,6
TCL C84 65" LCD
81,5
Philips 908 65" OLED
86,8
Sony A80L 55" OLED
87,5
TCL C85 65" LCD
92,8
Panasonic MZW2004 65" OLED
94,8
TCL C80 50" LCD
96,3
Sony Bravia 7 65" LCD
97,7
Sony Bravia 9 75" LCD
113,7
Panasonic Z90A 55" OLED
119,4
LG G4 65" OLED
123,2
LG G5 65" OLED
123,6
LG C4 65" OLED
144,1
Sony Bravia 8 65" OLED
144,8
Philips 808 55" OLED
148,7
Samsung S95D 55" QD-OLED
150,0
Philips 909 55" OLED
151,3
LG C5 65" OLED
161,8
Philips 959 65" OLED
162,2
Philips 809 65" OLED
167,4
Sony X95L 65" LCD
175,5
Panasonic Z95A 65" OLED
175,8
Sony A95L 65" QD-OLED
195,3
Filmmodus 120cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Sony X85L 55" LCD
50,2
Panasonic Z90A 55" OLED
50,9
Samsung QN90C 55" LCD
52,9
LG C3 55" OLED
55,2
LG G4 65" OLED
58,4
TCL C84 65" LCD
58,4
Philips 808 55" OLED
58,7
LG G3 65" OLED
59,2
LG G5 65" OLED
60,7
LG C4 65" OLED
61,2
Panasonic MZW2004 65" OLED
61,2
LG C5 65" OLED
61,4
Samsung S95D 55" QD-OLED
63,1
Samsung S90C 55" QD-OLED
63,2
TCL C80 50" LCD
64,1
Philips 909 55" OLED
66,2
Philips 809 65" OLED
66,5
Samsung S95C 55" QD-OLED
66,8
Sony Bravia 8 65" OLED
67,7
Sony A80L 55" OLED
68,0
Sony Bravia 7 65" LCD
71,3
Sony A95L 65" QD-OLED
71,5
Sony Bravia 9 75" LCD
73,1
TCL C85 65" LCD
76,7
Panasonic Z95A 65" OLED
77,9
Philips 908 65" OLED
87,0
Philips 959 65" OLED
96,4
Sony X95L 65" LCD
115,8
Filmmodus 250cd/m² 10-minutentest
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Samsung QN90C 55" LCD
66,4
Panasonic Z90A 55" OLED
68,5
Sony X85L 55" LCD
71,1
LG G4 65" OLED
75,6
LG C3 55" OLED
75,6
LG G5 65" OLED
76,0
Samsung S95D 55" QD-OLED
78,2
LG C4 65" OLED
79,6
LG G3 65" OLED
80,4
LG C5 65" OLED
81,2
TCL C84 65" LCD
82,5
Samsung S90C 55" QD-OLED
83,1
Panasonic MZW2004 65" OLED
83,4
Samsung S95C 55" QD-OLED
84,6
Philips 808 55" OLED
84,7
Sony Bravia 8 65" OLED
85,9
TCL C85 65" LCD
86,3
Sony A80L 55" OLED
89,7
Sony A95L 65" QD-OLED
90,8
Philips 909 55" OLED
92,2
Sony Bravia 7 65" LCD
94,1
TCL C80 50" LCD
97,9
Sony Bravia 9 75" LCD
98,5
Panasonic Z95A 65" OLED
108,4
Philips 809 65" OLED
121,8
Philips 959 65" OLED
122,5
Philips 908 65" OLED
141,1
Sony X95L 65" LCD
178,1

In de eerste plaats valt op dat de nieuwe tv's net iets minder zuinig zijn met energie dan hun voorgangers. Heel veel scheelt het allemaal ook weer niet, vooral de verschillen tussen de G4 en G5 zijn minimaal. Maar de genoemde verhoudingen zijn wel consistent terug te zien in alle vier de tests. Verder zijn de G-modellen doorgaans net even wat zuiniger dan de goedkopere C-serie en ook dat geldt net zozeer voor de C5 en G5.

Geluid

Beide televisies hebben een dubbele woofer aan boord voor de lage tonen, terwijl die bij de C5 zijn aangevuld met twee speakers voor hoge en middentonen. De G5 heeft vier van die speakers, waardoor het geluid uit die tv net iets ruimtelijker klinkt. Voor de slanke tv's die het zijn, komt er nog best een indrukwekkend geluid uit. Bassen klinken niet per se krachtig, maar hebben wel voldoende detail. Kijk je naar een videostream met Dolby Atmos-geluid, dan zit er behoorlijk wat richting in. Zo kunnen individuele geluiden diep van links of rechts komen, maar echt van achter of boven komt het geluid natuurlijk niet. Zoals altijd bij echt platte tv's geldt ook nu weer: voor een echte bioscoopervaring sluit je de tv het best aan op een aparte soundbar of surroundsysteem.

Via de instellingen kun je verschillende geluidsmodi kiezen. In de standaardmodus kun je het volume voluit zetten zonder dat het geluid vervormt, maar in de muziekmodus geldt dat niet altijd. In die modus worden duidelijk de bassen wat meer aangezet, wat op hogere volumes kan storen. Zoals we bij meer slanke televisies zien, wordt de bas vanaf volumestandje 60 niet echt meer versterkt, maar midden- en hoge tonen wel. Zet je het volume hoger dan 60 (van maximaal 100), dan begint het geluid uit balans te raken.

Zoals we op de vorige pagina al even aanhaalden, is er dit jaar een nieuwe modus: gepersonaliseerd geluid. Hiervoor moet je eerst zes schermen door, met in elk scherm vier korte geluidsfragmenten met een andere afstelling. Door steeds één of twee afstellingen te kiezen die je het best vindt klinken, wordt uiteindelijk een persoonlijk geluidsprofiel voor je gemaakt. We hebben deze functie uiteraard geprobeerd, maar zouden deze zelf thuis niet snel gebruiken. Het eindresultaat vonden we in ons geval veel te schel klinken. Gelukkig kun je het geluid ook nog altijd handmatig aanpassen via de ingebouwde equalizer. Ingebouwde DTS-ondersteuning vind je niet meer op de C5 en G5. Dit kan vervelend zijn als je de interne mediaspeler van de tv gebruikt voor het afspelen van files die deze geluidsindeling gebruiken.

LG evo C5 en G5 - geluid
LG evo C5 en G5 - geluidLG evo C5 en G5 - geluidLG evo C5 en G5 - geluidLG evo C5 en G5 - geluid

Paneel en beeldverwerking

De C5 en de G5 maken allebei gebruik van woledpanelen, maar onderliggend zijn er grote verschillen. De C5 is voorzien van een normaal OLED evo-paneel. Onduidelijk is of dit paneel een update heeft gekregen ten opzichte van de panelen die vorig jaar in de C4 gebruikt werden; LG Electronics vertelt daar niets over. De C5 zou wel helderder moeten zijn dan zijn voorganger, maar volgens de informatie die LG verstrekt zou dat vooral te danken zijn aan een verbeterd Brightness Booster-algoritme dat het paneel aanstuurt.

4-stackpaneel

De G5 is een heel ander verhaal. Deze tv's maken gebruik van een compleet nieuw Primary RGB Tandem-woledpaneel. Dit nieuwe paneel maakt gebruik van vier lichtgevende lagen en wordt daarom ook wel een 4-stackpaneel genoemd. Hierbij worden één rode, één groene en twee blauwe lagen lichtgevend materiaal gebruikt om samen wit licht te produceren. Andere woledpanelen bestaan uit drie lagen, te weten twee blauwe en één laag met gecombineerd rood en groen materiaal. De nieuwe 4-stackopbouw belooft drie voordelen: hogere helderheid, een breder kleurbereik en betere energie-efficiëntie.

Zulke 4-stackpanelen zijn duurder om te produceren dan normale 3-stackvarianten. Daarom zullen we 4-stack dit jaar alleen tegenkomen in de topmodellen van niet alleen LG Electronics, maar bijvoorbeeld ook Philips TV, Panasonic en zelfs Samsung. Toch betekent de introductie van 4-stack niet dat tv's dit jaar duurder worden. De afgelopen twee jaar gebruikte LG Display namelijk een mla-laag voor zijn hoogste klasse woledpanelen. Die laag bestaat uit miljarden minuscule lensjes die het licht van het paneel gericht naar voren bundelen en zo zorgen voor een hogere lichtopbrengst. Dat werkt prima, maar mla is érg duur. Duurder dan de meerprijs die 4-stack met zich meebrengt. In 2025 zijn LG's topklassepanelen dus voorzien van een 4-stacklichtbron, maar moeten ze het stellen zónder mla. Dat klinkt als een stap terug, maar ondanks het verlies van mla blijkt de G5 ook in onze tests aanzienlijk helderder dan de G4 van vorig jaar die wél mla had. Dat geeft aan dat de nieuwe panelopbouw inderdaad véél meer licht produceert.

Reflecties en kijkhoeken

Beide tv's hebben een glanzend paneel, voorzien van een ontspiegelende coating. De coating van de C5 geeft reflecties een rode tint; bij de G5 is dat veel minder het geval. Daar komt bij dat de antireflectielaag van de G5 een stuk effectiever is: het scherm weerspiegelt duidelijk minder dan dat van de C5.

De kijkhoeken van beide tv's zijn goed tot zeer goed. Bij de C5 neemt de helderheid zichtbaar af als je het scherm bekijkt onder een hoek van 45 graden, maar de groene kleurzweem waarvan de C4 van vorig jaar last had is bij de C5 geheel verdwenen. De kijkhoeken van de G5 zijn nog wat beter, waarbij de helderheid minder afneemt dan bij de C5. Wat wel opvalt is dat de G5 onder een hoek een licht geel-groene kleurtint krijgt. Dat valt alleen op bij effen grijstinten, maar helemaal perfect is ook de G5 dus niet.

Kijkhoeken LG C5Kijkhoeken LG C5Kijkhoeken LG C5Kijkhoeken LG C5

LG C5 - weergave recht van voren en onder een hoek van 45 graden

LG G5 kijkhoekenLG G5 kijkhoekenLG G5 kijkhoekenLG G5 kijkhoeken

LG G5 - weergave recht van voren en onder een hoek van 45 graden

Vernieuwde processors

LG heeft de C5 en G5 voorzien van nieuwe processors voor de beeld- en geluidsverwerking. De C5 beschikt over de α9 Gen8, de G5 over de krachtigere α11 Gen2. Of het ook écht nieuwe processors zijn, of dezelfde als vorig jaar, is niet helemaal duidelijk. LG geeft bijzonder weinig informatie en in het servicemenu van de G5 zien we dat de processor dezelfde modelcode heeft als de α11 Gen1 uit de G4 van vorig jaar. Desgevraagd liet LG ons wel weten dat de processors meer rekenkracht en nieuwe algoritmes bevatten voor onder andere verbeterde upscaling en dynamische tonemapping. De G5 die wij ter test ontvingen, had in eerste instantie wat last van posterisatie bij heel donkere tinten en te heldere schaduwdetails bij sommige Dolby Vision-titels. Dit is inmiddels opgelost met een nieuwe firmwareversie (33.10.80) die wij handmatig konden installeren. LG liet ons weten deze firmware voor eind april ook naar eindgebruikers uit te rollen via een over-the-air update.

Beeldverwerking

In de praktijk lijkt de beeldverwerking niet of nauwelijks anders of beter dan vorig jaar. Beide tv's bieden uitstekende juddervrije weergave van alle content met 24, 25, 30, 50 en 60 fps die wij getest hebben. Om filmbeelden van 24, 25 of 30 fps iets vloeiender weer te geven biedt de Cinematografische Beweging-instelling net als vorig jaar een welkome oplossing, zonder het gevreesde soapopera-effect dat ontstaat door normale beeldinterpolatie. Snelle sportprogramma's kunnen baat hebben bij de Vloeiende Beweging-preset die snelle bewegingen scherper laat lijken, wederom zonder echt zichtbare artefacten. Bij de C4 en G4 zagen we vorig jaar soms wat kleine haperingen met deze functie ingeschakeld, bij de C5 en G5 is ons dat niet meer opgevallen.

De beeldverwerking van de C5 en G5 lijkt feitelijk identiek. Wat vooral opvalt als je beide tv's naast elkaar hebt staan, is dat de G5 bij gelijke instellingen duidelijk meer reserve heeft als het op helderheid aankomt. In donkere hdr-scenes is er feitelijk geen verschil tussen beide, maar zodra er felle highlights in beeld komen of de hele scène meer helderheid vereist, komt de G5 duidelijk tot leven, waar de C5 eerder tegen beperkingen aanloopt. Dat zien we niet alleen terug in hogere helderheid bij wit en grijstinten, maar vooral ook doordat de G5 beter in staat is om verzadigde kleuren feller weer te geven. De tv's kunnen overweg met vrijwel alle gangbare hdr-formaten, van Dolby Vision tot HDR10 en HLG. Alleen ondersteuning voor HDR10+ ontbreekt nog altijd.

Omgevingslicht

LG heeft één echt nieuwe beeldfunctie aan de C5 en G5 toegevoegd, die luistert naar de naam 'Filmmaker Mode omgevingslicht'. Zoals de naam doet vermoeden, biedt deze optie specifiek voor de filmmakerbeeldstand de mogelijkheid om de gammacurve aan te passen als de lichtsensor van de tv veel omgevingslicht opvangt. Het resultaat is dat vooral de middentonen dan een boost krijgen, waardoor het beeld ook overdag goed zichtbaar is. Deze functie werkt in de praktijk goed. Vooral bij hdr-scènes die relatief donker zijn, helpt hij om ook overdag alle details goed te kunnen zien.

Metingen en hdr

We hebben de beeldkwaliteit van de tv gemeten met Portrait Displays' Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter en Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om zo de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit.

We testen voor zowel onze sdr- als hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop levert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour zorgen voor een intensere kleurbeleving, maar ook voor verzadigingsfouten.

We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien.

ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar kunnen zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet onderling met elkaar vergelijkbaar.

Sdr-weergave

  • Grayscale - gemiddelde grijsafwijking
  • Gemiddelde Delta E Colorspace
  • Gemiddeld Delta E colorchecker
Gemiddelde grijsafwijking
Televisie Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
LG G4 OLED
0,69
LG G3 OLED
0,90
Panasonic LZW2004 OLED
0,90
LG C3 OLED
1,00
Philips 809 OLED
1,02
LG C4 OLED
1,10
Panasonic MZW2004 OLED
1,15
Philips 908 OLED
1,21
TCL C80 LCD
1,30
Samsung S95C QD-OLED
1,30
LG C5 OLED
1,41
Sony X85L LCD
1,50
Samsung S95D QD-OLED
1,57
Philips 959 OLED
1,70
Sony X95L LCD
1,70
Philips 808 OLED
1,71
Panasonic Z95A OLED
1,79
LG G5 OLED
1,90
Philips 807 OLED
1,90
Panasonic Z90A OLED
1,96
Samsung QN90C LCD
2,00
Samsung S90C QD-OLED
2,00
Sony Bravia 7 LCD
2,06
Philips 909 OLED
2,07
TCL C85 LCD
2,30
Sony A95L QD-OLED
2,40
Sony Bravia 9 LCD
2,90
Sony Bravia 8 OLED
3,22
TCL C84 LCD
3,39
Sony A90K OLED
3,40
Sony A80L OLED
3,80
Sony A80K OLED
3,90
Gemiddelde kleurafwijking
Televisie Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Philips 807 OLED
0,80
Panasonic MZW2004 OLED
0,88
Panasonic LZW2004 OLED
0,90
LG G3 OLED
1,00
Philips 908 OLED
1,04
Philips 909 OLED
1,05
LG G4 OLED
1,08
LG C3 OLED
1,10
Samsung S95C QD-OLED
1,10
Philips 808 OLED
1,20
Samsung S90C QD-OLED
1,20
LG C4 OLED
1,21
Panasonic Z95A OLED
1,27
Samsung S95D QD-OLED
1,30
LG C5 OLED
1,37
Sony A80K OLED
1,40
Philips 959 OLED
1,71
TCL C80 LCD
1,78
Sony A80L OLED
1,90
Sony Bravia 7 LCD
1,97
LG G5 OLED
1,99
Sony X95L LCD
2,00
Panasonic Z90A OLED
2,03
TCL C85 LCD
2,11
Philips 809 OLED
2,12
Sony Bravia 9 LCD
2,18
Samsung QN90C LCD
2,31
Sony A90K OLED
2,70
Sony A95L QD-OLED
2,76
Sony X85L LCD
3,00
TCL C84 LCD
3,07
Sony Bravia 8 OLED
3,65
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Televisie Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Panasonic LZW2004 OLED
0,80
LG G4 OLED
0,87
LG C3 OLED
0,90
Samsung S95C QD-OLED
0,90
LG G3 OLED
0,90
Philips 908 OLED
0,94
Panasonic MZW2004 OLED
0,98
LG C4 OLED
1,00
Philips 809 OLED
1,14
Philips 807 OLED
1,30
Philips 959 OLED
1,35
Philips 808 OLED
1,36
Samsung S95D QD-OLED
1,39
Panasonic Z95A OLED
1,42
TCL C80 LCD
1,43
LG C5 OLED
1,44
LG G5 OLED
1,50
Sony A95L QD-OLED
1,50
Samsung S90C QD-OLED
1,70
Sony X85L LCD
1,80
Panasonic Z90A OLED
1,85
TCL C85 LCD
1,94
Philips 909 OLED
2,06
Sony Bravia 9 LCD
2,11
TCL C84 LCD
2,30
Sony Bravia 7 LCD
2,44
Sony A80K OLED
2,50
Samsung QN90C LCD
2,50
Sony Bravia 8 OLED
2,68
Sony A80L OLED
3,00
Sony A90K OLED
3,00
Sony X95L LCD
3,20

We hebben zowel de C5 als de G5 doorgemeten in de Filmmaker-modus, omdat deze de nauwkeurigste resultaten blijkt te leveren. Net als bij de modellen van vorig jaar kan je de 'oled helderheid' straffeloos verhogen van de standaardwaarde van 85 naar de maximale stand van 100, zonder dat dit negatieve invloed heeft op de kleurnauwkeurigheid. Bij die maximale helderheidinstelling levert de C5 bij een 50%-APL-patroon een maximale helderheid van 315cd/m², terwijl de G5 een indrukwekkende 453cd/m² laat noteren. Wil je in sdr-modus nog meer licht uit de schermen peuteren, dan kan dat door de Maximale Helderheid-optie in te schakelen, maar dat gaat wel ten koste van de kleurweergave. Kijken we naar de ΔE2000-scores voor de colorcheckertest, dan valt op dat de C5 en G5 prima resultaten neerzetten, maar het allebei wel wat minder goed doen dan hun voorgangers. Dat komt vooral doordat allebei onze testexemplaren net wat te rood staan afgesteld.

LG C5 SDR metingenLG C5 SDR metingenLG C5 SDR metingenLG C5 SDR metingenLG C5 SDR metingenLG C5 SDR metingen

LG C5 - Sdr-metingen

LG G5 SDR metingenLG G5 SDR metingenLG G5 SDR metingenLG G5 SDR metingenLG G5 SDR metingenLG G5 SDR metingen

LG G5 - Sdr-metingen

Hdr-helderheid

Ook de hdr-prestaties van beide tv's hebben we getest in de Filmmaker-modus. Die modus schakelt bij hdr-materiaal standaard over naar de hoogste helderheid voor het maximale hdr-effect. Dat hdr-effect is vooral bij de G5 superindrukwekkend. De maximale helderheid van de tv komt, afhankelijk van de meting, uit tussen de 2100 en 2400cd/m² bij weergave van een 5% groot wit vlak op een zwarte achtergrond. Daarmee geeft de tv felle highlights heel realistisch weer. Misschien nog wel indrukwekkender is de fullscreenhelderheid. Wij noteerden hierbij waarden tussen de 330 en bijna 360cd/m², waarmee de G5 de helderste oled is die we tot nu toe in ons lab hebben gehad. Wat opvalt is dat de G5 niet alleen zuiver wit helder weergeeft, maar ook kleuren met duidelijk meer saturatie en helderheid toont dan zijn voorganger en dan de C5. Die C5 maakt zeker ook een stap ten opzichte van de C4 van vorig jaar, maar zijn helderheid blijft vér achter bij die van de G5.

LG OLED C5 - HDR helderheid
LG OLED C5 - Hdr-elderheid
LG OLED G5 - HDR helderheid
LG OLED G5 - Hdr-helderheid
  • Max. helderheid hdr 5% window
  • Max. helderheid hdr full screen
Max. helderheid hdr 5% window
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Sony Bravia 9 75" LCD
2.795,97
LG G5 65" OLED
2.320,46
Samsung QN90C 55" LCD
2.145,00
Sony Bravia 7 65" LCD
1.704,71
TCL C84 65" LCD
1.589,18
Samsung S95D 55" QD-OLED
1.576,76
TCL C85 65" LCD
1.553,15
Sony X95L 65" LCD
1.529,82
Panasonic Z95A 65" OLED
1.491,73
LG G4 65" OLED
1.460,84
Sony A95L 65" QD-OLED
1.448,43
Panasonic MZW2004 65" OLED
1.441,95
Philips 909 55" OLED
1.393,96
Philips 959 65" OLED
1.379,45
LG G3 65" OLED
1.349,09
LG C5 65" OLED
1.258,42
Samsung S95C 55" QD-OLED
1.242,22
LG C4 65" OLED
1.056,36
Philips 908 65" OLED
1.025,16
Panasonic Z90A 55" OLED
965,16
Panasonic LZW2004 55" OLED
962,16
Samsung S90C 55" QD-OLED
960,04
Philips 809 65" OLED
942,82
LG C3 55" OLED
815,00
Philips 808 55" OLED
769,07
Sony Bravia 8 65" OLED
747,15
Philips 807 55" OLED
743,44
Sony X85L 55" LCD
718,50
Sony A80K 55" OLED
712,00
Sony A80L 55" OLED
672,41
Sony A90K 42" OLED
663,13
TCL C80 50" LCD
455,66
Max. helderheid hdr full screen
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
TCL C84 65" LCD
896,63
Sony Bravia 9 75" LCD
841,81
TCL C85 65" LCD
794,32
Samsung QN90C 55" LCD
729,00
Sony X95L 65" LCD
644,19
Sony Bravia 7 65" LCD
639,62
Sony X85L 55" LCD
552,04
TCL C80 50" LCD
469,83
LG G5 65" OLED
350,33
Samsung S95D 55" QD-OLED
304,24
Sony A95L 65" QD-OLED
278,97
Samsung S95C 55" QD-OLED
251,81
Philips 959 65" OLED
243,68
LG G4 65" OLED
243,17
Philips 909 55" OLED
233,04
Philips 908 65" OLED
225,20
Panasonic MZW2004 65" OLED
216,42
LG C5 65" OLED
215,52
LG G3 65" OLED
207,38
Samsung S90C 55" QD-OLED
205,24
LG C4 65" OLED
203,88
Panasonic Z95A 65" OLED
199,71
Philips 807 55" OLED
184,51
Philips 809 65" OLED
182,62
Panasonic Z90A 55" OLED
177,36
Philips 808 55" OLED
173,29
Panasonic LZW2004 55" OLED
168,90
LG C3 55" OLED
160,20
Sony A80K 55" OLED
160,00
Sony Bravia 8 65" OLED
154,99
Sony A80L 55" OLED
138,34
Sony A90K 42" OLED
128,15

Hdr-kleurweergave

De G5 heeft door zijn nieuwe paneel een groter kleurbereik dan alle andere woledtelevisies die we tot nu toe getest hebben. Hij komt daarmee in de buurt van QD-oledschermen en dekt de DCI P3-kleurruimte nu geheel af. Kijken we naar de kleurweergave in hdr-modus, dan zien we dat beide tv's erg goed scoren, in lijn met hun voorgangers en andere topklasseoledtelevisies.

LG OLED C5 - HDR kleurweergave LG OLED C5 - HDR kleurweergave LG OLED C5 - HDR kleurweergave LG OLED C5 - HDR kleurweergave 

LG OLED C5 - Hdr-kleurweergave

LG OLED G5 - HDR kleurweergaveLG OLED G5 - HDR kleurweergaveLG OLED G5 - HDR kleurweergaveLG OLED G5 - HDR kleurweergave

LG OLED G5 - Hdr-kleurweergave

  • Gem. grijsafwijking zonder luminantie
  • Gem. gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
  • Dekking DCI P3-kleurruimte
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde grijsafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
LG G4 65" OLED
0,67
LG C4 65" OLED
1,56
Philips 908 65" OLED
1,61
Samsung S95D 55" QD-OLED
1,73
Panasonic Z95A 65" OLED
2,04
TCL C80 50" LCD
2,06
Panasonic Z90A 55" OLED
2,19
Philips 808 55" OLED
2,26
LG G5 65" OLED
2,34
Panasonic MZW2004 65" OLED
2,47
Panasonic LZW2004 55" OLED
2,80
TCL C85 65" LCD
2,86
Philips 807 55" OLED
2,96
Philips 809 65" OLED
3,10
Sony Bravia 8 65" OLED
3,14
LG C5 65" OLED
3,18
Sony A95L 65" QD-OLED
3,29
Philips 909 55" OLED
3,30
Sony A90K 42" OLED
3,54
Sony Bravia 7 65" LCD
4,02
LG G3 65" OLED
4,38
Sony A80K 55" OLED
4,51
Philips 959 65" OLED
4,60
Samsung S90C 55" QD-OLED
4,60
Samsung S95C 55" QD-OLED
4,84
Sony X95L 65" LCD
5,42
Samsung QN90C 55" LCD
5,55
Sony A80L 55" OLED
5,89
TCL C84 65" LCD
6,36
LG C3 55" OLED
6,68
Sony X85L 55" LCD
8,91
Sony Bravia 9 75" LCD
10,12
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE ITP (lager is beter)
Philips 808 55" OLED
2,26
Philips 909 55" OLED
2,36
LG C4 65" OLED
2,51
Philips 807 55" OLED
2,58
Panasonic LZW2004 55" OLED
2,70
LG C3 55" OLED
2,78
Philips 809 65" OLED
3,06
LG G3 65" OLED
3,09
LG G4 65" OLED
3,17
LG C5 65" OLED
3,21
Samsung S95C 55" QD-OLED
3,21
Sony A90K 42" OLED
3,38
Samsung S90C 55" QD-OLED
3,52
LG G5 65" OLED
3,66
Philips 959 65" OLED
3,73
Sony A95L 65" QD-OLED
3,89
Sony Bravia 8 65" OLED
4,34
TCL C80 50" LCD
4,36
Panasonic MZW2004 65" OLED
5,07
Panasonic Z90A 55" OLED
5,20
Sony A80K 55" OLED
5,33
TCL C85 65" LCD
5,39
Panasonic Z95A 65" OLED
5,40
Sony A80L 55" OLED
6,30
Sony X95L 65" LCD
6,44
Samsung S95D 55" QD-OLED
6,92
Sony X85L 55" LCD
7,01
TCL C84 65" LCD
7,60
Samsung QN90C 55" LCD
8,08
Sony Bravia 9 75" LCD
11,23
Sony Bravia 7 65" LCD
14,09
Philips 908 65" OLED
33,04
Dekking DCI-P3-kleurruimte
Televisie Schermdiagonaal Paneeltype Gemiddelde procenten in % (hoger is beter)
Sony A95L 65" QD-OLED
100
LG G5 65" OLED
100
Samsung S95D 55" QD-OLED
100
Samsung S95C 55" QD-OLED
100
Samsung S90C 55" QD-OLED
100
Panasonic LZW2004 55" OLED
99
Sony A80K 55" OLED
99
Sony A80L 55" OLED
98
LG C5 65" OLED
98
LG C3 55" OLED
98
Philips 807 55" OLED
98
Philips 808 55" OLED
98
Philips 809 65" OLED
98
Sony Bravia 8 65" OLED
97
Philips 909 55" OLED
97
Panasonic Z90A 55" OLED
97
LG C4 65" OLED
97
Panasonic MZW2004 65" OLED
97
Philips 959 65" OLED
97
LG G4 65" OLED
97
LG G3 65" OLED
97
Sony A90K 42" OLED
97
Panasonic Z95A 65" OLED
96
Philips 908 65" OLED
96
TCL C85 65" LCD
96
Samsung QN90C 55" LCD
95
Sony Bravia 9 75" LCD
95
Sony X95L 65" LCD
94
TCL C84 65" LCD
94
Sony X85L 55" LCD
92
TCL C80 50" LCD
91
Sony Bravia 7 65" LCD
66

Conclusie

Uiterlijk lijken de LG C5 en LG G5 regelrechte kopieën van hun respectievelijke voorgangers, de C4 en G4. Zeker in het geval van de G5 is er echter meer veranderd dan je van buiten kunt zien. Die tv zet dankzij het nieuwe 4-stackoledpaneel een grote stap voorwaarts in helderheid én kleurweergave. De G5 is de helderste oled die we tot nu toe getest hebben, met daarbij ook indrukwekkende kleurverzadiging op hoge helderheid. De C5 is eveneens helderder dan zijn voorganger, maar maakt een veel kleinere stap. Op het gebied van beeldverwerking scoren beide tv's uitstekend, maar zien we eigenlijk geen verbeteringen ten opzichte van vorig jaar. Een welkome vernieuwing is de automatische gamma-aanpassing op basis van het omgevingslicht in de Filmmaker-modus, wat in een heldere ruimte zorgt voor betere zichtbaarheid van schaduwpartijen.

Verder heeft LG kleine verbeteringen doorgevoerd in zijn smart-tv-systeem. WebOS 25 leunt op 'AI' om stemmen van gezinsleden te herkennen, gepersonaliseerde beeld- en nu ook geluidsinstellingen aan te maken, contentaanbevelingen te doen en vragen van gebruikers te beantwoorden. Dat gebeurt onder meer via LG's eigen AI ThinQ en via Microsoft Copilot. Helaas vinden we de spraakherkenningsfunctie in het Nederlands nog niet bepaald soepel werken. Als de microfoons al willen luisteren, verstaan ze ons net iets te vaak verkeerd.

Ook de nieuwe AI Magic Remote heeft ons nog niet helemaal kunnen overtuigen. We vinden het jammer dat de nummerknoppen het veld hebben moeten ruimen, terwijl de plattere vormgeving niet per se beter in de hand ligt. De C5 en G5 imponeren wel met hun gamefuncties. Alle HDMI-poorten kunnen worden gebruikt voor gamebeelden met hoge refreshrates, waarbij de G5 pc-games zelfs met 165Hz kan tonen. Ook is de inputlag weer laag genoeg om de snelste games soepel te kunnen spelen.

Alles overwegend is de C5 een kleine stap vooruit ten opzichte van de C4. De tv is iets helderder en heeft nieuwe AI-functies, die nog niet allemaal even goed werken. De C5 kost hetzelfde als de C4 bij introductie vorig jaar, maar die tv is inmiddels zo’n 40 procent in prijs gedaald. Daardoor is het eigenlijk veel logischer om nu een C4 te kopen als je een prima allround oled-tv zoekt.

Bij de G5 ligt dat net even anders. Die tv maakt dankzij zijn nieuwe paneel een zodanig grote stap in helderheid dat het verschil met zijn voorganger echt duidelijk zichtbaar is. Hoewel ook de G4 inmiddels zo’n 40 procent in prijs gedaald is en op dit moment aanzienlijk goedkoper is dan de G5, vinden wij die laatste op dit moment al wél echt een aanrader als je een topklasseoledtelevisie zoekt.

Andere high-end oled-tv's

De LG OLED evo G5 is de eerste tv die gebruikmaakt van het nieuwe 4-stackpaneel van LG Display, maar niet de enige. Ook Philips TV en Panasonic hebben inmiddels laten weten hun high-end modellen later dit jaar te voorzien van dit nieuwe panel. Samsung gebruikt eveneens een 4-stackoledpaneel in de 83"-variant van de S95F, die wij al kort hebben kunnen bekijken en testen. De kleinere varianten van Samsungs S95F krijgen een nieuw QD-oledpaneel van Samsung Display, dat in helderheid vergelijkbaar zou moeten zijn met het 4-stackpaneel van LG. In de komende weken verwachten wij een S95F in ons lab en we zullen ook van die tv zo snel mogelijk een review publiceren.

Redactie: Sjef Weller, Eric van Ballegoie Testlab: Denny Verwoert Video: Mark van der Kruit Eindredactie: Marger Verschuur

  • LG OLED evo C5
  • LG OLED evo G5

Pluspunten

Minpunten

Getest

LG OLED evo C54 65" Zwart

Prijs bij publicatie: € 2.599,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 1.239,-

Bekijk alle uitvoeringen (35)

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

LG OLED evo G56LS 65" Zwart

Prijs bij publicatie: € 3.299,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 1.648,-

Bekijk alle uitvoeringen (17)

Laagste prijzen voor: LG OLED evo C54 55" Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

Laagste prijzen voor: LG OLED evo C54 65" Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

Laagste prijzen voor: LG OLED evo G56LS 55" Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

Laagste prijzen voor: LG OLED evo G56LS 65" Zwart
Winkel Beoordeling Prijs
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LG OLED evo G5

vanaf € 899,01

4.5 van 5 sterren

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LG OLED evo C5

vanaf € 679,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (183)

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nijntje82 19 april 2025 08:35
Ik zou in de inhoudsopgave graag terug zien 'verdienmodel na aanschaf'. LG maakt prachtige tv's en kosten relatief weinig bij aanschaf. Wat gebeurt er daarna met je data, advertenties, AI etc. Hoe verdient LG aan je door je kijk gedrag in kaart te brengen (als je hem aan het internet hangt). Ik heb daar beperkt zicht op en ik denk dat dit in de toekomst steeds belangrijker gaat worden en een criterium waarop ik tv's onderling wil vergelijken. Dus niet alleen hoe helder is elke tv in een grafiekje.

Ik snap dat het zich niet lekker laat kwantificeren. Maar wat is er mogelijk? Meet eens de communicatie door met de servers van LG. Hoeveel data objecten gaat erna LG toe. Meet eens met welke frequentie en op welke plek er suggesties of pop-ups ontstaan(notificaties) in de vorm van ads. Zijn ze uit te zetten? Etc

We worden steeds meer zelf het product om daarna(subtiel) beïnvloed te worden om de dingen te kopen waar indirect LG (netflix, samsung, noem ze maar op) aan verdient.

Hopelijk kunnen jullie hier iets mee. Dit is volgens mij een behoefte in de community die al bijna 10 jaar speelt.
ariekanari @nijntje8219 april 2025 12:38
Maar vermoedelijk is dit een reviewmodel dat door LG van de ene reviewer naar de andere reviewer wordt verstuurd. Het is niet voor het eerst dat een fabrikant (in algemene zin, dus niet beperkt tot LG of productgroep televisies) bepaalde functies niet heeft geïmplementeerd of zijn uitgeschakeld tijdens een reviewperiode en daarna alsnog worden geïmplementeerd of ingeschakeld. Met een geheel andere gebruikerservaring tot gevolg.

Bijvoorbeeld, bij de introductie van een nieuw tv-model, tijdens de reviewperiode (de periode waarin de tv- of modelreeks het vaakst wordt gereviewd) de reclameweergave op een home screen of in app niet weergeven. En zodra de hausse aan reviews voorbij zijn of "binnen zijn" de reclameweergave alsnog inschakelt.
Carlos0_0 @nijntje8219 april 2025 09:09
LG maakt prachtige tv's en kosten relatief weinig bij aanschaf.

Ze kosten heel veel bij aanschaf(Zoals zowat elk nieuw tv model), behalve als je het model van het jaar er voor koopt.
Boxman @Carlos0_019 april 2025 11:14
Protip voor mensen die nog een nieuwe TV zoeken; je moet eens echt op je strepen gaan staan dat je het model van het jaar ervoor wil. Ik weet niet exact waarom, maar bij o.a. PlatteTV zijn ze zó gedreven om het nieuwste model te verkopen, dat ik (toen ik oprecht een C1 wilde ipv C2 en dat tot 6x toe met steeds 'betere' aanbiedingen op antwoordde dat ik de C1 wilde vanwege een bepaalde feature) uiteindelijk de nieuwste variant aangeboden kreeg voor exact dezelfde prijs als het voorgaande jaar. Dat was een korting van bijna 600 euro (!) op een TV van 1500.

Daar zal wel iets van een quota voor verkoop van nieuwe modellen achter zitten oid. Maar doe er vooral je voordeel mee.
Carlos0_0 @Boxman19 april 2025 11:48
Hoezo betere aanbiedingen constant kreeg, hebben ze winkels dan of had je ze aan de telefoon ?.
Ken die hele winkel oprecht niet, zie hem wel bij tweakers prijsvergelijk staan.

Maar ik zal hem daar al niet eens snel kopen, als ik de C4 voor 1300 euro kan kopen bij 2 winkels(Waarom dan bij Hellotv kijken waar 1799 staat ?).

uitvoering: LG OLED evo C4 65" Bruin
nllight @Carlos0_019 april 2025 12:06
De goedkoopste in de pricewatch nu is 1394 euro.

Ik wilde ook helemaal geen c4 kopen omdat die ruim 300 euro meer koste dan de c3( toen bij de goedkoopste webshop.). Ze hadden aangeboden de c4 met 300 euro korting.(1799-300) Ik weigerde want dat was nog 200euro meer dan de c3. Toen kon er nog 100 euro vanaf. Nog keer geweigerd, aanhegeven dat ik niet voor niets de c3 had besteld.

Toen kon ik voor de prijs van de c3 de c4 krijgen. Toen ben ik akkoord gegaan. Uiteindelijk 1300 euro betaald.
Sven2912 @Carlos0_020 april 2025 14:28
HelloTV is een van de grotere fysieke zaken. Zitten op veel plaatsen in Nederland. Voorheen was de naam van de winkel plattetv.nl.

Betrouwbare partij, maar ze verdienen liever aan de nieuwere modellen. Er is vaak heel veel mogelijk, zeker als je een scherpe prijs hebt gekregen van een andere winkel... 3 belletjes, bijna 300 euro... Ik vind het dat wel waard. Overigens was mijn reactie gericht op alle!!! (Webwinkels). Er is ontzettend veel mogelijk. De marges zijn vaak best ruim.
Boxman @Carlos0_019 april 2025 11:57
Via webchat en email.
Carlos0_0 @Boxman19 april 2025 17:45
Nog nooit gedaan, als ik iets wil zoek ik een leuke prijs. Toevoegen het winkel mandje en betalen.
Nog nooit in me op ge komen te gaan mailen of chatten :)
nllight @Boxman19 april 2025 11:23
Ik had dit ook bij helloTV.
Paar maanden geleden had ik daar de c3 65" besteld. Maar helloTV wilde persé de c4 aan mij verkopen. Voor een korting. Ik weigerde 3maal. Opeens kon ik de c4 voor dezelfde prijs als de c3 kopen.

Ik kwam tot de conclusie dat ze de c3 helemaal niet meer hadden, maar met de lage prijs een lokkertje was.
Carlos0_0 @nllight19 april 2025 11:45
Hoe kunnen zij dat nou graag van jou willen, en jij weigeren bij een online shop(Of had je ze gebeld?).
nijntje82 @Carlos0_019 april 2025 11:52
Bellen of per email onderhandelen loont altijd in deze context. Ze mogen (haha van LG of overkoepelende tv markt met alle leveranciers zodat ze grip hebben op online prijs) niet adverteren met scherpe prijzen. Maar mogen die wel degelijk per email of webformulier of telefoon wel geven. Letterlijk bij aantal webshops staat bij de tv klik hier voor aanvraag van een scherpe prijs. Er kan dan op die manier nog wel zo 100'en euro's vd prijs af. Dit speelt al meer dan 5 jaar.
Carlos0_0 @nijntje8219 april 2025 17:47
Ik heb echt nog nooit gebeld of gemaild voor iets, ik zoek iets wat ik wil. ook voor de prijs.
Als ik iets vind gaat het winkel mandje in, en betalen en klaar.

Nog nooit in mij op gekomen om te gaan bellen of mailen of chatten,
Lijkt me echt niet dat ze 100derde euro's er af kunnen halen, dat is alleen maar nadelig voor hun(Ze verkopen het met verlies alleen maar dan).
Sven2912 @Carlos0_020 april 2025 11:10
Heb je toch echt helemaal verkeerd. Toevallig in de race geweest voor een G4 van 55". Uiteindelijk ipv 1519 uitgekomen op 1299 (bij zelf ophalen).

[Reactie gewijzigd door Sven2912 op 20 april 2025 11:10]

Carlos0_0 @Sven291220 april 2025 12:19
Zelf ophalen doe ik niet aan, zoiets groots versturen ze maar :).
nijntje82 @Carlos0_019 april 2025 19:06
Mijn ervaring is anders. Concreet voorbeeld is deze webshop.

https://www.apollo.nl/nl/...h-lg-oled-oled65g45lw-tv/

Ze noemen het nu kortingcode aanvragen.

Dus het bestaat wel degelijk en je bent dief van je eigen portemonnee als je de volle prijs betaalt.

Volgens mij zijn hier ook topics over in het tweakersforum waarin deze korting wordt besproken ( welke shop geeft de hoogste bij contact). Je doet alsof het niet bestaat terwijl het (misschien MM daargelaten) best gangbaar is.
Carlos0_0 @nijntje8219 april 2025 19:47
Ik ben geen dief van mijn portemonnee, ik hoef namelijk niet het nieuwste van het nieuwste.
Ik ga geen 2000 of 3000 euro voor een tv neertellen, dat vind ik gewoon te veel geld.
Daarom dat ik dit wellicht ook niet ken, ik prima tevreden ben met een tv van een jaar terug.

Ik ben dus toen gewoon voor de c2 gegaan, toen de c3 uit ging komen. Toen had ik een leuke tv voor 1400 euro :).
nijntje82 @Carlos0_019 april 2025 19:52
Korting geldt voor alle tv's. Niet alleen de nieuwste. Ik koop zelf nooit het nieuwste.
ErikT5952 @Carlos0_020 april 2025 09:22
Gisteren toevallig de LG G5 65" besteld bij Hello TV. Eerst even gechat met een medewerker en inderdaad een paar 100euro d'r af en meteen dinsdag of woensdag bezorgen.
r.oppers @ErikT595225 mei 2025 09:00
Mag ik vragen wat je exact ervoor betaald hebt? Wil daar dezelfde halen namelijk.
ErikT5952 @r.oppers25 mei 2025 12:44
Meen €3079,- incl. verzendkosten.
erikvwijk @r.oppers29 mei 2025 08:57
Smits Arnhem, van 3299 voor 2299,-, ze zijn deze week "jarig", afgelopen dinsdag besteld , de 65" incl bezorging. 😁😁

[Reactie gewijzigd door erikvwijk op 29 mei 2025 08:58]

BenVenNL @Boxman19 april 2025 14:54
Ja, en als ik dat doe krijg ik zeker de C1 toegezonden die ik eigenlijk dan niet wil ...
Passie-m @Boxman19 april 2025 19:58
Klopt. Zo heb ik een G5 55 inch incl. Beugel voor onder de 2000 mee kunnen nemen. Terwijl ik voor de g4 kwam. Maar daar kreeg ik geen korting op :-) was wel bij een andere goede audiozaak
richie_tw @Boxman24 april 2025 18:46
Van de ene kant logisch, oude modellen zitten in de minmarge, nieuwe hebben wel marge.

Maar van de andere kant onlogisch, zelfde prijs aanbieden als de oudere modellen lijkt me wel heel sterk.
Boxman @richie_tw24 april 2025 18:54
Al die tv's zitten nog steeds dik in de marge natuurlijk.
richie_tw @Boxman5 mei 2025 22:36
Nee. Oude modellen niet. Ik werk in de elektronica en zie letterlijk de "marges".
dacoon @nijntje8219 april 2025 08:52
Gezien het nieuws van een paar dagen geleden lijkt me dit relevanter dan ooit. Daarnaast ben ik zelf ook benieuwd naar of een TV ook een "domme" modus heeft (GoogleTV en FireTV hebben zit voor zover ik begrijp wel) en wat ik aan technische opties dan inlever.
nijntje82 @dacoon19 april 2025 10:21
Eens! Onderzoeksvraag die ik nog heb is; Wat leveren de updates mij op als ik mijn tv niet aan het internet hang?

Ik gebruik mijn LG oled op dit moment zonder aangemeld te zijn, maar hangt nog wel aan het internet. Daar ben ik met mijn Samsung tv's al mee gestopt. Volgende halte is de LG tv. Maar mis ik iets dan als ik hun updates niet ontvang? Eigenlijk nooit echt verdiept in hun release notes. Iets wat in reviews natuurlijk wel gedaan kan worden obv track records per fabrikant. Bij telefoons is hier al veel aandacht voor.
Vicje @nijntje8219 april 2025 11:54
Aangezien de release notes van LG tv firmware echt belabberd slecht zijn, je kunt er vaak niks mee, download ik toch gewoon de firmware update en zet hem via een usb stick op mn tv. Die tv gaat no way aan het internet.
The-End587 @nijntje8221 april 2025 08:25
Bij de C2 is er laatst chomecast ondersteuning toegevoegd.
maar je kan hem ook gewoon elk half jaar even aan de kabel hangen en updaten.
Tonne2016 @dacoon20 april 2025 02:02
In de gebruikersovereenkomst vond ik hoe ik dit uit kon schakelen.
Het was echt wel even zoeken in die overeenkomst maar het kan wel.
Of het werkt moet je maar (op hun blauwe ogen) geloven.
Wel is het toestel merkbaar vlotter geworden in bepaalde handelingen. Dus wie weet...

Het toestel maakt(e) zeer geregeld screenshots om te bepalen wat men kijkt.
Die worden vervolgens naar LG gestuurd. Overigens zullen andere merken hier ook niet van verschoond zijn.

Nu moet ik toegeven dat ik nog nooit een reclame heb gezien in vijf jaar tijd.
Afgezien van het "pronken met streamingsdiensten" die geïnstalleerd zijn/kunnen worden.
Miki @nijntje8219 april 2025 09:29
Helemaal met je eens. Gezien het recente nieuws zou over wat LG van plan is met reclame zou het in mijn ogen veel zwaarder meegewogen moeten worden. Alleen als fabrikanten afgerekend worden op hun handelen veranderd er wat.

In mijn ogen zou de review moeten eindigen met: LG heeft weer een goede line-up voor 2025 uitgebracht maar gezien LG’s recente aankondiging raden wij voorlopig deze af.
BenVenNL @Miki19 april 2025 14:57
Nou, ik ben echt op zoek naar een ander OS dan Android. Mijn ervaring met Android TV is dat het allemaal de eerste twee maand prima liep, maar na een paar updates werd de bloat alleen maar erger en alle functies veel trager. Dus daar heb je met een review helemaal niks aan
Mooraalkikker @BenVenNL19 april 2025 21:22
Is dit ook als je gebruik maakt van de 'alleen apps' modus? Dat is een modus binnen AndroidTV dat die overschakelt naar een versimpelde UI met alleen de apps.

Dus zonder reclame en andere visuele nutteloze dingen voor de meeste mensen
Evanesco @nijntje8219 april 2025 08:45
Eens, ik zou ook een diepte onderzoek naar wat er nou echt voor verschillende merken "over de lijn" gaat erg interessant vinden . Bijvoorbeeld via Wireshark of iets dergelijks met analyse van een netwerk expert.
n4m3l355 @nijntje8219 april 2025 08:54
Iets wat van mij met ieder stukje hardware that online gaat wel een optie is. Zo ook met (specifiek Chinese) mobieltjes ben ik best benieuwd wat doet een stukje tech buiten updates.

Nou met de TV heb je specifiek de keus om deze niet aan het internet te hangen en enkel van tijd tot tijd een update uit te voeren, desalniettemin zeker voor tweakers.net is dit toch wel een interessante vraag.
Gelomidor1 @nijntje8219 april 2025 10:04
True, ik zet de tv niet aan het internet en gebruik 99% van de tijd een Chrome cast en af en toe de Apple TV voor screen sharing. Dit werkt goed en geen gedoe met reclame
PhWolf @nijntje8219 april 2025 10:21
Ik ben het helemaal met je eens en heb nog de kanttekening dat ik het argument 'het valt moeilijk te kwantificeren' heel slecht zou vinden. Nu heb ik niemand bij Tweakers dit argument nog zien gebruiken, maar als kwantificeerbaarheid het voornaamste criterium is voor het opnemen in een review kunnen we ook naar Rtings of een van de vele andere reviewers die de waarden even goed kunnen uitlezen. Ik kom hier juist om een goed samenhangend verhaal te lezen over waarom deze tv wel of niet de moeite waard is dat verder gaat dan alleen de prestaties van het paneel.
Wat mij betreft is het een gemiste kans om niet meer aandacht te gaan schenken aan deze onderbelichte maar opzienbarende nieuwe 'feature' op steeds meer tv's.

[Reactie gewijzigd door PhWolf op 19 april 2025 10:22]

roberto250b @nijntje8219 april 2025 11:45
Ze mogen het op zijn minst bij de minpunten structureel benoemen lijkt me
Henk1827 @nijntje8219 april 2025 13:57
Enige wat je zelf kan doen is niet met het internet verbinden en een mediaplayer aansluiten via HMDI.
jofrie @nijntje8220 april 2025 14:08
Goed gezegd. Alsof we zelf het product zijn, heb zelf berichtje naar LG gestuurd van waarom moet ik mijn kijk gedrag delen als ik A.I gebruik. Ik wil aleen toestemming geven voor mijn stem te gebruiken en niet de rest. Verteld LG gewoon ja net als een smartphone moet je maar akoort gaan!!! Dus ook gevraagd of helft van me geld terug kan krijgen omdat A.i niet kan gebruiken. (De voice commands) Omdat liefst gewoon de internet stekker uit me TV haal door die onzin
ikweethetbeter @nijntje8220 april 2025 15:36
Hoe verdient LG aan je door je kijk gedrag in kaart te brengen (als je hem aan het internet hangt)..
LG is hierin niet de enige, Samsung en anderen doen het ook.

Mijn Samsung tv zit aan de kabel voor DVB-C en er zit een Apple TV op aangesloten. Hij zit niet op het netwerk, en kan mij dus niet volgen. Het liefst had ik een domme tv, zonder internet en zonder slimme assistent die alles doorstuurt naar hun servers, maar zonder internet maak je elke tv dom.
apeklootje @nijntje8220 april 2025 18:41
Kan je deze tv gebruiken zonder internet of account? Anders is sowieso een njet voor mij
Mosterd @nijntje8219 april 2025 16:18
Tja het is een bedrijf en geen liefdadigheidsinstelling, er moet brood op de plank komen en ze maken die TVs en monitoren steeds goedkoper dus moet het ergens vandaan komen.
JimmyNL 19 april 2025 09:04
Ik vind dat er veels te zwaar wordt gehangen aan het element helderheid. Het wordt een soort technologische strijd gevoerd die doet lijken op het verhaal tussen BMW en Mercedes in de jaren 80 wie de snelste autobahn verslinder kon maken. Ik heb sinds een paar jaar een G3 en na het lezen destijds van alle reviews maakte ik mij voor de aanschaf serieus zorgen over de max helderheid. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik destijds voor het eerst HDR content zat te kijken en ik met mijn ogen moest knijpen om niet verblind te worden door de ondertiteling die bijna als een beamer uit mijn scherm werd geprojecteerd. Sindsdien staat mijn max helderheid op 60%. Als ik dan nu twee generaties verder nog lees in de reviews dat het nóg weer zo een stap beter is (wat lijkt te verwijzen het was nog niet optimaal) dan denk ik echt waar gaat dit over. BMW en Mercedes hebben destijds een gentlemans agreement afgesloten. 250km/u begrenzen. Misschien een leuke suggestie voor de nits-o-fielen...
SpaceDok @JimmyNL19 april 2025 11:44
Dat de fabrikanten (te) heldere ondertitels niet oplossen snap ik niet. Ze stoppen zoveel “slimme” dingen in dit soort TV’s voor beeld “verbetering”, maar dit lijken ze niet te onderkennen en/of op te lossen. Zeker met al die zogenaamde AI integraties tegenwoordig.
Het lijkt mij dat het de HDR ervaring een stuk zou verbeteren als de ondertitels niet mee zouden doen in de beeldverwerking van de HDR zelf.
dbzfan @SpaceDok19 april 2025 19:14
Mijn g4 heeft geen te felle ondertitels.. is denk ik dus wel aangepakt.
SoundWave729 @SpaceDok19 april 2025 20:02
Het is inderdaad zeer irritant. Het is makkelijk op te lossen met streaming, maar zou makkelijker zijn als het standaard op grijs gezet wordt.
Het Peertje @JimmyNL19 april 2025 10:02
Ik heb dezelfde ervaring.
Hier hangt een G4 en de max. helderheid voor HDR content staat op 80%
Dan zit ik bij bepaalde scènes ook al te knijpen.
Ik begrijp die hele strijd om de helderste tv te maken dan ook niet.
BartOtten @Het Peertje19 april 2025 10:12
Same here. De enige keer dat ik helderheid miste was bij een WK wedstrijd in de zomer. Gordijnen dicht en het probleem was verholpen.

Voor de rest is mijn ‘oude’ B8 al meer dan helder genoeg en is dus net als bij jullie via de instellingen begrenst.
triflip @BartOtten19 april 2025 17:50
Hier ook nog een B8, helderheid staat overdag op 60% en ‘s avonds op 20%. Heb wel een vrij donkere kamer zonder direct licht op de TV.

Ik zie nog geen reden om mijn TV te vervangen alleen voor wat meer helderheid.
Kevinns @JimmyNL19 april 2025 10:13
Zelfde ervaring. Ik heb een CX naast een glazen pui hangen. Helder zat.

Net als trouwens die angst van inbranden en direct zonlicht op het scherm. Dat is echt geen issue meer. Mijn TV hangt een aantal uren per dag direct in de zon, nu al 3 jaar, en het beeld is nog perfect uniform en helder.
metalmania_666 @Kevinns19 april 2025 12:00
Eens. Heb de 55CX6LA ook vlak bij een glazen pui.
Heb de tv nu iets meer dan 4 jaar en ben er nog steeds zeer tevreden mee.
Games speel ik niet
k995 @JimmyNL19 april 2025 11:22
Als je die tv 10 jaar gebruikt zal die helderheid afnemen en dan is het leuk wat reserve te hebben, ook als er meer licht is in een kamer kan dat helpen. Het heeft dus zeker zijn nut.
GekkeRipper @JimmyNL19 april 2025 17:05
Denk niet dat jij veel donkere content overdag in een door zonlicht goed verlichte ruimte kijkt.
Applejack @JimmyNL19 april 2025 18:57
Ondertitels horen dan ook geen deel uit te maken van de HDR ervaring. Dat is dan een slechte implementatie. OLED mist echt wel helderheid voor peak highlights ten opzichte van een miniLED TV en dat ze hieraan werken kan ik alleen maar toejuichen.
monkyo @JimmyNL19 april 2025 23:59
Als er content is met een bepaald aantal nits. En de TV kan dat aantal nits niet weergeven dan mis je 'iets'. Denk aan een Mad Max film. Je kan die film niet zien zoals de mastering techneut het voor ogen had.
Bulls @JimmyNL20 april 2025 09:10
Inderdaad, gaan ze er vanuit dat mensen hun tv ophangen met een raam in de rug? De muur en locatie kiezen voor je tv is de eerste stap voor een goede weergave.

Van mij mogen ze liever toespitsen op snelheid en Motion clarity van het scherm. Zo min mogelijk input lag, zo snel mogelijke responstijd, zo min mogelijk smearing en afterglow.

Het liefst zie ik een paneel wat een strakke scherpe afbeelding kan laten zien die niet veranderd tijdens beweging. Bijvoorbeeld als je een foto op je scherm heen en weer zou slepen. Dit is met OLED al stukken beter dan met LCD maar voor mijn kritische ogen nog lang niet genoeg.

Er zijn allerlei enhancers mogelijk maar die zijn zullen voor mij eerder het beeld verslechteren dan het beeld verbeteren.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @JimmyNL22 april 2025 10:07
De piekhelderheid is wmb ook niet echt een issue meer bij de topklasse oledtelevisies. Sterker nog Bij content die gemasterd is op 1000 nits zou je zelfs helemaal geen verschil moeten zien in de highlights tussen een tv die maximaal 1000 nits haalt en een model dat tot 2000 kan gaan. Dat ondertitels te helder zijn, is vooral een technisch probleem: Ondertitels zouden nooit met volledige helderheid weergegeven moeten worden bij hdr-content.

De reden dat extra helderheid bij oleds nog altijd wél echt fijn is, zit hem in de fullscreen helderheid, want die laat - in ieder geval wat mij betreft - zelfs bij de de nieuwste generatie oleds nog altijd wat te wensen over. De topmodellen van dit jaar gaan nu richting (of voorbij) de 400 nits, en dat is duidelijk zichtbaar veel beter dan de topklasse van vorig jaar en overdag écht wel fijn. Daar komt bij dat WOLED nog altijd iets aan kleurverzadiging verlies bij felle kleuren die met hoge helderheid weergegeven moeten worden, iets waar een helderdere tv met meer 'reserve' ook minder last van heeft.

Om de autoanalogie over te nemen: Hogere topsnelheid is inderdaad niet nodig, maar het is wel fijn om net wat extra koppel te hebben als je op een korte invoegstrook snelheid moet maken om tussen het verkeer te komen.
MissMe NL @Eric van Ballegoie14 mei 2025 11:44
De vraag is in hoeverre gaat de gemiddelde gebruiker hier echt last van hebben? Ik heb de c4 en denk er precies hetzelfde over als Jimmy.
Jazco2nd 19 april 2025 09:09
@Sjef Weller gaan jullie ook de 48" versie van de G5 testen later dit jaar? Ik begrijp dat dit de eerste keer is dat er een 48" versie in de G serie uitkomt, maar deze is wel anders dan de grotere modellen, geen 4 stack oled.
Het is voor het eerst dat je een OLED TV kan kopen in deze maat die geheel plat tegen de wand kan..
Tot nu toe moest je daarvoor een vrij slechte The Frame van Samsung kopen.
AuteurSjef Weller Redacteur @Jazco2nd24 april 2025 13:44
Ik kan niets beloven, maar je brengt me wel op een interessant idee en ik ga zeker kijken of we later in het jaar tijd kunnen vrijmaken om hier nog iets mee te doen.
Jazco2nd @Sjef Weller25 april 2025 09:59
Ha dank. Jullie zouden de enige zijn. Ik heb namelijk ook WhatHIFI en TechRadar gevraagd en die zijn het niet van plan :(
Dus dat zou een uniek artikel zijn!

En verder duim ik dat de prijs van de 48" heel gauw beetje normaal wordt O-)
ymmv 19 april 2025 16:29
Grappig dat bij deze LG OLED het ontbreken van HDR10+ als minpunt wordt genoemd terwijl bij recensies van Samsung QD-Oled-TVs het ontbreken van Dolby Vision-support NIET als minpunt werd genoemd.

Zie review: Samsung S95C-tv - Tweede generatie QD-oled legt de lat nóg hoger en review: Samsung S95D - De oled-tv die bijna niet spiegelt

Dolby Vision is nog steeds vele malen populairder dan HDR10+, het ontbreken daarvan op Samsung-TVs was voor mij altijd de reden om er niet een te kopen.
Straat_Joekel 19 april 2025 07:15
Voor de mensen die wel ‘gewoon’ hun G5 55/65” willen hangen komt er bovenop de prijs dus nog eens 100 a 200 euro voor een fatsoenlijke muurbeugel. Wel goed om te overwegen of je dan alsnog voor de 5-serie gaat ipv de afgeprijsde 4-serie: het nu al grote prijsverschil neemt dan wel heel erg toe.
lt_cmd_data @Straat_Joekel19 april 2025 09:15
Volgens de website van Vogel zijn de vaste muurbeugels voor G5 verkrijgbaar vanaf €49,99 voor de Comfort-serie (plat tegen de muur) en €79,99 voor de Elite-serie (superstrak tegen de muur).
In het promotiemateriaal van LG wordt gesproken over de "Built-in Flush Fit Zero-Gap Wall Mount" bij hun G5 77-, 83- en 97-inch modellen. Op de foto's in dit Tweakers-artikel (zie foto 6/6) zijn vier bevestigingsmogelijkheden zichtbaar bij G5, maar ontbreekt het metaal dat wel aanwezig is bij de 77-, 83- en 97-inch G5 modellen. Ik vroeg me af of de "Flush Fit Zero-Gap Wall Mount" van LG los te bestellen is?

/edit 20 April
Volgens vonburgtv.nl is de muurbeugel van LG, model WB22EGB.AEU (EAN: 8806096156612), de geschikte ophangbeugel voor de LG G56-serie (G5) televisies van 2025, met afmetingen van 55 en 65 inch. Daarnaast bevestigt de LG-website dat deze beugel ook gebruikt werd voor de G3 en G4 modellen van 55, 65, 77 en 83 inch. Op de website van LG is een handleiding beschikbaar waarin de exacte afmetingen en ophanginstructies zijn opgenomen. De muurbeugel is verkrijgbaar voor €99,- bij diverse shops.

[Reactie gewijzigd door lt_cmd_data op 20 april 2025 10:56]

Bulls @lt_cmd_data20 april 2025 09:15
Ik dacht dat de G modellen juist geen voet bijgeleverd kreeg omdat ze een built in muurbeugel hebben?
MazeWing @Straat_Joekel19 april 2025 07:36
Er zit gewoon een muurbeugel bij de G-serie hoor. Het is juist andersom: als je 'm wil neerzetten dien je nog extra te betalen voor een voet...

Edit: bedankt @THE_BASE voor de aanvulling. Ik had er inderdaad overheen gelezen. Dat ze dit doen bij de kleinste versie snap ik nog, bij de 55" is dit al discutabel maar om dit te doen bij de 65" is echt een zeer vreemde keuze aangezien die toch wel heel vaak opgehangen wordt.

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 19 april 2025 08:07]

THE_BASE @MazeWing19 april 2025 07:57
Dan moet je toch echt beter lezen: bij 55/65 inch zit er een voet bij, geen muurbeugel. Bij de grotere modellen wel een muurbeugel.
MazeWing @THE_BASE19 april 2025 08:04
Je hebt helemaal gelijk. Want een ontzettende domme actie van LG om dit al bij het 65" model te doen. Dat ze het doen bij de 2 kleinste modellen kan ik nog begrijpen (alhoewel 55" ook vaak zat aan de muur hangt). Maar dit doen bij de 65" slaat helemaal nergens op!
THE_BASE @MazeWing19 april 2025 08:21
Het is nog vroeg. ;) En ben het met je eens, hoor. Ik vind 65” ook geen meubelwaardig formaat.

[Reactie gewijzigd door THE_BASE op 19 april 2025 08:21]

outlandos @THE_BASE19 april 2025 08:28
Ligt maar net aan het meubel natuurlijk. Heb hier een op maat gemaakte van 5 meter lang dus daar kan makkelijk een 65 op staan.
Waarez @outlandos19 april 2025 08:33
Eens. 65 kan prima op groot meubel fitten. Hier ook 5m meubel waarop ie mooi tot zijn recht komt met voet en kabelgoten onderin. (C2)

[Reactie gewijzigd door Waarez op 19 april 2025 08:35]

Gelomidor1 @Waarez19 april 2025 10:08
Jup hier ook, ik ben beetje anti tv aan de muur hangen, nooit mooi gevonden in een woonkamer
Carlos0_0 @Waarez19 april 2025 09:06
Je heb niet eens 5 meter daar voor nodig, vind dat wel idioot lang voor een meubel(Waar een tv op staat).
De mijne is 1,40 ongeveer, en past die net op steekt mini stukje uit (LG C2 65 ).
THE_BASE @outlandos19 april 2025 09:40
Ik vind het geen meubelwaardig formaat, ik zeg niet dat een ander dat niet mag vinden. :)
Carlos0_0 @THE_BASE19 april 2025 09:21
65 inch past prima op een normale tv meubel, ga je groter moet het welk echt hangen vind ik :).
jaaoie17 @MazeWing19 april 2025 08:57
Ik heb een lgcx 65" staat gewoon op een voet hoor.
Frappuccino @MazeWing19 april 2025 09:29
Wat ik me dan afvraag is of de originele muurbeugel wel los te krijgen is zodat je je 55" of 65" tv toch mooi plat tegen de muur kunt monteren.

Jammer dat men daar in het artikel niks over zegt.
De muurbeugel die doorgaans bij de G-serie wordt geleverd, heeft bij de 55"- en 65"-uitvoeringen echter plaats moeten maken voor een voet. LG heeft in Nederland hiervoor gekozen omdat veel eigenaars van een 'kleiner' G-model de tv vaak toch liever neerzetten. Het nieuwe 48"-formaat wordt ook met voet geleverd. Deze tafelstandaard is gelijk aan de optionele standaard van de G4, met een smalle ronde poot tussen de metalen voet en het scherm. In die poot is ook een handige kabelgoot verwerkt. De grotere maten van de G5, dus die van 77", 83" en 97", worden nog wél geleverd met LG's vernuftige muurbeugel. Deze valt weg in de achterkant van de tv, waardoor je die volledig vlak tegen de muur kunt hangen.
Passie-m @Frappuccino20 april 2025 11:25
Ik krijg hem nageleverd een originele beugel bij de G5 55 inch. En moet gewoon hetzelfde zijn als grotere modellen begreep ik. Zou zelfs op de G4 passen als ik dit goed begrepen had

[Reactie gewijzigd door Passie-m op 20 april 2025 11:26]

DrVic @Straat_Joekel19 april 2025 08:05
100-200€? waarom dat? Ik heb een euro of 50 betaald (voor mijn CX55), voor een van Vogel.
THE_BASE @DrVic19 april 2025 08:22
Als je een G5 koopt, dan wil je die ook zo plat mogelijk aan de muur. Daar heeft LG een speciale beugel voor. Met een Vögels lukt dat nooit.
kayjay @THE_BASE19 april 2025 09:24
Gohja het hangt er vanaf wat je zo plat mogelijk noemt. Ik heb er eentje van Vogel en die laat 15mm tem de muur.
_Dune_ Moderator OeB @kayjay19 april 2025 10:19
De beugel van LG valt weg in de TV zodat de TV tegen de muur hang.
Evanesco @THE_BASE19 april 2025 13:48
Als je een G5 koopt, dan wil je die ook zo plat mogelijk aan de muur. Daar heeft LG een speciale beugel voor. Met een Vögels lukt dat nooit.
Mwah oneens, je koopt de G serie vooral omdat je de beste OLED TV wilt. Heb mijn G2 aan een Vogels 5645 hangen, in de praktijk duw ik hem nooit plat tegen de muur. Esthetisch misschien mooi zo plat tegen de muur als hij uit is, maar tijdens het kijken altijd suboptimaal ten opzichte van naar je toe trekken en draaien...
Deveon @Evanesco20 april 2025 07:17
Hoezo suboptimaal? Hier primair voor de G3 gegaan vanwege de montage en misschien een beetje bang gemaakt over de helderheid bij daglicht (geen probleem).
Jeoh @Straat_Joekel19 april 2025 11:21
Vraag me af of ze weer de muurbeugel hebben aangepast, of dat deze backwards compatible is.
honey 19 april 2025 08:59
Onze LG OLED is uit 2019. De verschillen zijn altijd klein ten opzichte van eerder. Ik vraag me af, is er een groot verschil als ik een huidige generatie OLED naast die van mij zet? Als ik in de winkel lijkt alles mooi, maar dat deed de 2019 versie ook al.

Met andere woorden, krijg ik weer het wow effect als ik een ander koop?
IrBaboon79 @honey19 april 2025 09:38
Waarschijnlijk minimaal - persoonlijk gebruik ik een tv ongeveer 10-12 jaar (mits niet ontploft) en zelfs dan heb je meestal maar een heel kort wow-moment en dat is dan meestal nog in combinatie met een technische sprong mbt resolutie. Zie ook breedbeeld in de 90's,HD in de 00's en 4k in de 10's war samenging met DVD, Blu en UHD... Het enige waar men nu mee schermt is helderheid en refreshrate...

Het staat of valt uiteindelijk altijd met de content namelijk en die contentboeren hebben nooit haast... Tevens, al die streamckubjes bezuinigen op bit rate dus het beste wat je nu kunt krijgen is zo'n beetje UHD content.

Mijn 2 centen, ieder z'n eigen natuurlijk.
n4m3l355 @IrBaboon7919 april 2025 10:49
Wat mij enorm opvalt keer op keer hoe mooi OLED is, ik heb zelf sinds een jaartje een OLED en met name als we naar documentaries kijken zoals Big Blue Planet... Wat een pracht.

Andere films al download ik meer en meer HDR heb ik dat veel minder maar de overstap naar OLED is voor mij het wel waard al is het maar sporadisch dat ik het echt opmerk.

De discussie voor HD of 4k is voor mij net zo, zelden dat het opvalt en toch zijn er momentjes dat 4k magistraal is.
Bulls @n4m3l35520 april 2025 09:13
Hangt compleet af van de content, tegenwoordig met streaming bitrate worden we matige “4K” content voorgeschoteld.
Evanesco @honey19 april 2025 09:51
Kleine kans dat je echt een wow effect gaat hebben, tenzij je de toch wel significante sprong in helderheid praktisch kunt gebruiken (bijvoorbeeld als je een hele lichte omgeving hebt met direct zonlicht).
Ik ben twee jaar terug van een 55B6 (2016) naar een 65G2 (2022) gegaan. De wow zat hem voor mij vooral in de overgang van 55" naar 65". De beeldkwaliteit is zeker op de filmmaker modus (waar de helderheid niet zo extreem is) hetzelfde als je in een donkere ruimte kijkt.

Moet wel bekennen: met deze G5 toch weer wat helderheid fomo, zeker als hier dan gezegd wordt hoe indrukwekkend het eruit ziet. Aan de andere kant: die veel te heldere ondertitels die ik nu soms ervaar vind ik echt storend, nog feller hoeft echt niet.

[Reactie gewijzigd door Evanesco op 19 april 2025 09:52]

honey @Evanesco19 april 2025 12:20
Aan de andere kant: die veel te heldere ondertitels die ik nu soms ervaar vind ik echt storend, nog feller hoeft echt niet.
Ooh ja, de ondertitels zijn soms heel storend aanwezig. Dat ze dat niet standaard op een grijstint zetten bij HDR content.
Jay-v @honey19 april 2025 09:45
Ik heb laatst mijn C8 (2018?) omgeruild voor een G4.

Mijn reden was een verhuizing, grotere woonkamer dus ook een groter scherm.

Het is zeker mooier, maar mijn C8 was nog dik in orde. Bij daglicht is het verschil aanzienlijk, voorheen moest ik echt de ruimte verduisteren.

Ook de software op de C8 kon mijn inziens nog prima mee. Was ik niet verhuisd had ik hem nog niet vervangen denk ik.
Frank @honey19 april 2025 10:00
Nee, dat wow effect krijg je waarschijnlijk niet. Ik heb anderhalf jaar geleden mijn C9 geüpgrade naar de G3 en de beeldkwaliteit was meer van hetzelfde. Wel aanzienlijk feller als je daar behoefte aan hebt. Grootste vooruitgang zit in de reflection handling. Dit heeft echter weer als nadeel dat blacks grijs lijken in kamers met daglicht. Mijn volgende TV wordt waarschijnlijk een Miniled.
Carlos0_0 @honey19 april 2025 09:10
Ja je gaat denk ik wel iets verschil merken, aangezien ze ondertussen al andere schermen gebruiken(Evo ofzo).
Phusebox 19 april 2025 07:12
Ik heb tot nu toe altijd rond de 1250 euro betaald voor een 55 inch uit de C reeks. Maar 3 van de 4 C serie tv's die ik heb gehad hebben het niet langer dan 5 jaar uitgehouden, tot ze defect waren of dermate ingebrand dat je er niet meer naar wilde kijken.

De volgende zou 65 inch worden en de G is de enige echte met vooruitgang, maar 3k voor vijf jaar tv kijken vind ik wel wat duur.
MrAngry @Phusebox19 april 2025 07:28
Waarom blijf je ze eigenlijk kopen dan? Minder dan 5 jaar is toch echt matig voor een tv en lg staat ook niet bekend om zijn coulante garantie.
Phusebox @MrAngry19 april 2025 07:31
Één keer heb ik hem aan mijn ouders gegeven, toen die nog goed was, om zelf een nieuwere te kopen. Twee keer tegen betaling een vervanging gehad. En een keer zelf een nieuwe gekocht.

Maat sowieso wil ik een mat scherm mu en valt LG af. Of hopen dat deze het volhoudt tot microled betaalbaar is.

[Reactie gewijzigd door Phusebox op 19 april 2025 07:32]

arbraxas @Phusebox19 april 2025 11:20
Net een G4 gekocht, 65 inch en voor een kleine 1700 euro. En die is echt niet heel veel slechter als de G5.
De stap van een C serie naar G is veel groter. Omdat de G sowieso qualitatief een beter scherm heeft.
https://www.hellotv.nl/product/lg-oled65g45lw-2024 Na korting vragen zat ik op die 1700
Probook8979 @arbraxas21 april 2025 09:19
Wat is je ervaring met Oled? Heb je last gehad van het inbranden?
arbraxas @Probook897921 april 2025 20:12
Ik heb daar nooit problemen mee gehad
GoogleWave @arbraxas20 april 2025 23:31
Het verschil tussen de G4 en G5 is groter dan het verschil tussen de G1 en G4
Probook8979 @arbraxas21 april 2025 09:07
Goeie prijs en deal bij ze.
smv @Phusebox19 april 2025 08:32
Waarom koop je ze dan elke keer als ze net uitkomen en koop je ze niet over een half jaar a een jaar.

Of..

zoals aangegeven het model jaar ervoor. Ik houdt gehele jaar de G4 in de gaten en die is behoorlijk in prijs gezakt, zoals aangegeven in de videoreview.
Renegade666 @Phusebox19 april 2025 10:24
al 7 jaar op een panasonic oled. werkt nog prima, geen enkele vorm van inbranden/retentie. Dus het kan wel ;)

Ik wil graag wat groters. maar de pana's zijn toch wel erg duur in tegenstelling de concurrentie, maar houden het blijkbaar wel langer vol. Dus misschien toch de meerprijs waard?
Victor30 19 april 2025 06:16
Toch echt zonde dat er geen DTS meer ondersteund wordt...
Morpheus2003 @Victor3019 april 2025 07:48
Wat mis je er aan? Koppel de TV aan een versterker. Koppel een mediaspeler (Nvidia shield bijv.) aan je versterker en je hebt alle mogelijk audioformaten..

[Reactie gewijzigd door Morpheus2003 op 19 april 2025 07:49]

arbraxas @Morpheus200319 april 2025 11:14
Dit heb ik ook op mijn G4.
Maar laten we eerlijk zijn, als een mediaspeler uit 2016 het beter voor elkaar heeft als je nieuwste lijn tv doe je echt iets niet goed. Komop gewoon passthrough hoeft toch niet zo moeilijk te zijn.

Maar er zitten wel meer ergelijke dingen aan de software van LG die ik niet benoemd hoor worden.
Namelijk dat je verplicht ben een postcode in te voeren voor tv, ook al gebruik je helemaal geen lineare tv meer zoals ik.
Voor apps MOET je nu een LG account aanmaken. Op mijn CX die als monitor gebruik is dat dus niet zo.
Apps werken niet als je Pihole of zoals ik Adguard dns server gebruikt. Ik blokkeer zoveel mogelijk data naar buiten, de shield, de CX etc draaien allemaal door. Maar niet de G4. Je krijgt geen app meer opgestart als de tv geen verbinding krijgt met LG.
Conclusie, de LG softwarte is gewoon 1 grote spyware trap geworden.

Ik heb hem dan ook van het netwerk afgegooid en gebruik m als dom scherm met de Shield eraan.
BartOtten @arbraxas19 april 2025 17:52
Hier hetzelfde. Jammer dat de Nvidia door Google verplicht is reclame te tonen op de Shield. Custom Roms zijn misschien een oplossing, maar geen zin me daarin te verdiepen.

LG tv, Nvidia Shield en Qnap Nas: allemaal onderwerp van shitification na aankoop. Heel vervelend.
Ikzellef @BartOtten20 april 2025 18:03
Niet alleen die drie.
Alles wat je tegenwoordig koopt probeert je nog meer aan te smeren, en zeker electronica maakt je leven zuur met bloatware)reclame.
Niemand wil het, maar alle leveranciers duwen je het door je strot.
GoogleWave @BartOtten20 april 2025 23:32
Klopt het dat je meer reclame op een nvidia shield ziet dan op de LG televisie zelf?
BartOtten @GoogleWave21 april 2025 10:08
Ik zie de LG TB interface nooit meer; maar het is goed mogelijk. Wel denk ik dat LG aanzienlijk meer telemetrie verzameld.
GoogleWave @BartOtten21 april 2025 10:35
Meer telemetrie dan Android bestaat volgens mij niet. Ik las ergens dat voor providers de helft van veel internet verkeer per land, wat uploads betreft: Android telemetrie is
wiseger @GoogleWave21 april 2025 12:50
Onzin, de LG heeft toegang tot alle bronnen inclusief liniair kijken en de HDMI aansluitingen daar waar Android TV alleen toegang heeft tot het streaming gedrag.
Verder werkt Android TV gewoon prima in combinatie met PiHole.
Jeoh @Morpheus200319 april 2025 10:41
Waarom moet ik een paar honderd euro uitgeven aan een versterker (plus een mediaplayer) als LG ook een paar euro per TV uit kan geven aan een DTS-licentie?
Denktank @Morpheus200322 april 2025 10:33
Zo doe ik het ook, met Kodi draaiend op een RPi4. Neemt niet weg dat het klote is dat Plex een groot deel van mijn collectie niet kan weergeven (eArc). Ik vind bovendien dat de ingebouwde plex speler beter omgaat met beeld dat in niet in 23,978 Fps is. Wat kost een licentie, 1 dollar per toestel ofzo? Krenterig.
iqcgubon @Victor3019 april 2025 09:11
Tgoh, wat is de meerwaarde daarvan op een schril ingebouwd stereospeakertje? Iedereen die weet wat DTS is heeft een receiver en goede speakers.
Jeoh @iqcgubon19 april 2025 10:40
Nou ja, het is wel fijn als je je Bluray-speler aan je TV hangt dat je de wat oudere films kan afspelen met DTS-audio.
Victor30 @iqcgubon20 april 2025 07:11
Nee het gaat me om de passthrough.
Of begrijp ik het verkeerd?

Stel ik stream/speel iets via de TV zelf af, stuur het geluid door naar mijn audio set. Dat kan deze TV toch geen DTS doorsturen?

Zijn best wat films die bijvoorbeeld wel DTS:X hebben maar geen Atmos (en sommige oudere films hebben soms ook alleen dts)

Mijn 4K blu-ray speler heeft wel zowel arc in als out, dus die zou ik dan wel direct het geluid naar de installatie kunnen sturen ja.
iqcgubon @Victor3020 april 2025 09:05
Mja, met het nieuws van LG hun agressieve pushen van advertenties wil je die toch niet op internet hangen.
micla @iqcgubon19 april 2025 10:45
Werkt DTS dan wel via (E)-Arc?
arbraxas @micla19 april 2025 11:21
Nee, dan zal de speler het moeten converteren naar een ondersteund formaat.
hardware-lover
@micla19 april 2025 11:42
Via eARC de hele rits ja, mits een TV zelf dat door kan geven. In theorie;
  • 7.1 channel linear PCM: 32/44.1/48 kHz 16 bits
  • Dolby Digital
  • Dolby Digital Plus
  • DTS
  • Dolby TrueHD
  • DTS-HD MA
  • Dolby Atmos
  • DTS:X Master Audio
  • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC
Edit: sowieso niets aan DTS via deze TV dus, mocht dat niet duidelijk overgekomen zijn.

[Reactie gewijzigd door hardware-lover op 19 april 2025 13:20]

micla @hardware-lover19 april 2025 12:40
Dus deze TV doet dat dus niet ?. Dat zal voor mij een reden zijn om deze niet te kopen. Heb nu een E9, en gebruik de E-Arc functie dagelijks. Ook DTS. ( mediaspeler, en ik wil niet altijd mijn receiver verplicht aan ).
hardware-lover
@micla19 april 2025 13:18
Ik gaf enkel aan wat er via eARC aan audio codecs wordt ondersteund, dat diverse TV's dat niet doen, of zelfs maar heel beperkt, dat was al eerder duidelijk gemaakt.

Ook al zou ik mij laten verleiden tot een C5/G5 aankoop dit jaar, (HD)audio zal hier altijd via een receiver blijven gaan, en dan zonder gebruik te maken van de eARC optie, ik ben teveel verslingerd aan losse mediaspelers 😉

[Reactie gewijzigd door hardware-lover op 19 april 2025 13:23]

Yahiko750 @micla19 april 2025 17:47
Ter bevestiging van voorgaande TV's van LG welke de DTS licentie missen - Nee, je krijgt geen DTS geluid via eARC/ARC. Maakt voor mij het hele smart-gedeelte van die TV dus compleet useless.
Pwain 19 april 2025 08:38
Het ideale zou een LG TV zijn met ambilight.

En ja ik weet dat er tal van oplossingen zijn. Van dure pakketjes, apps en zelfs knutsel gedoe ‘s om zo’n ambilight effect te creëren. Maar telkens zit je met tekortkomingen en laat ons dan nog maar zwijgen over de vervelende vertraging.
Evanesco @Pwain19 april 2025 08:59
Psssst: https://www.philips-hue.c...ent/sync-with-tv/sync-app

Werkt wel helaas pas vanaf de 4 serie, maar schijnt wel top te werken. En best prijzig, maargoed dat zijn Ambilight OLED's ook in vergelijking met die van LG.
Pwain @Evanesco19 april 2025 09:20
Neen dat werkt niet top…er zit gewoon veel te veel vertraging op.
Evanesco @Pwain19 april 2025 09:41
Vertraging als in dat de light strip die je er zelf achter hangt niet synchroon is met het beeld? Lijkt me erg stug voor die prijs, en heb hier op Tweakers ook al meerdere post van tevreden gebruikers van de app voorbij heb zien komen. Heb hem zelf niet (LG 2 serie viel toch ineens buiten de boot), maar als het kon had ik het direct gedaan.
ReceiverNL 19 april 2025 07:10
Prachtige televisies. Hier sinds 3 jaar een tevreden LGC1 klant.. geen issues, geen burn-in. Ik vraag mij wel af hoe veel verschil er nu zit met die van mij en deze 5e generatie.. Die stack technologie klinkt wel top! Want zeker op een zomerse dag moet ik de gordijnen hier ff dichtdoen om alles goed te kunnen zien😁

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