Inleiding

De afgelopen maanden hebben we met spanning gewacht op de nieuwe oleds van LG en dan vooral op de G5. Die tv heeft namelijk een compleet nieuw 4-stackoledpaneel gekregen dat een grote stap vooruit in helderheid belooft. Of dat ook echt zo is hebben wij inmiddels in ons eigen testlab kunnen uitzoeken. De LG OLED C- en G-series zijn al jaren de populairste televisies in onze Pricewatch en met goede reden. De C-serie biedt altijd veel waar voor zijn geld met goede beeld- en geluidskwaliteit, een fijn werkend smart-tv-systeem en een prijs waarmee andere merken moeilijk kunnen concurreren. Het topmodel van LG, de G-serie, doet daar een schepje bovenop. De G-televisies zijn bedoeld om plat tegen de wand te hangen, maken gebruik van de helderste panelen die LG Display produceert en bieden daarmee uitstekende prestaties. Met de nieuwe OLED evo C5 en OLED evo G5 hoopt LG dit jaar wederom hoge ogen te gooien. Eén ding hebben de nieuwe televisies in ieder geval alvast mee: in tijden dat alles duurder wordt, liggen de adviesprijzen van de nieuwe tv's precies even hoog als die van hun voorgangers. In onze Pricewatch zien we dat de G5 bij introductie zelfs iets goedkoper is dan zijn voorganger een jaar geleden, dus dat is mogelijk extra goed nieuws. Uiteraard zijn de C4 en G4 van vorig jaar inmiddels sterk in prijs gedaald – gemiddeld zo'n 40 procent – en dus is het de vraag of de nieuwe tv's voldoende meerwaarde bieden om dat prijsverschil te rechtvaardigen.

Uiterlijk en aansluitingen

(In) de doos De LG C5 en G5 worden beide geleverd in een zwart-wit bedrukte kartonnen doos. Het scherm is verpakt in een schuimzak met daaromheen PS-hardschuim (piepschuim) dat niet biologisch afbreekbaar is. De verpakking bevat naast het scherm en de voet/wandbeugel van de tv een afstandsbediening, batterijen, vast netsnoer en een handleiding. Er valt al jaren niet veel aan te merken op het uiterlijk van de C- en G-serie. LG is zelf blijkbaar ook dik tevreden, want de C5 en G5 lijken als twee druppels water op de C4 en G4. De G5 is ook dit jaar nergens dikker dan 2,7cm. Daarmee is het een flinterdunne tv die net als zijn voorgangers is ontworpen om plat aan de muur te hangen. De muurbeugel die doorgaans bij de G-serie wordt geleverd, heeft bij de 55"- en 65"-uitvoeringen echter plaats moeten maken voor een voet. LG heeft in Nederland hiervoor gekozen omdat veel eigenaars van een 'kleiner' G-model de tv vaak toch liever neerzetten. Het nieuwe 48"-formaat wordt ook met voet geleverd. Deze tafelstandaard is gelijk aan de optionele standaard van de G4, met een smalle ronde poot tussen de metalen voet en het scherm. In die poot is ook een handige kabelgoot verwerkt. De grotere maten van de G5, dus die van 77", 83" en 97", worden nog wél geleverd met LG's vernuftige muurbeugel. Deze valt weg in de achterkant van de tv, waardoor je die volledig vlak tegen de muur kunt hangen. We hebben bij LG nagevraagd of de drie kleinste G5-modellen ook in België met een tafelstandaard worden geleverd, maar op het moment van publicatie hebben we hierop nog geen antwoord gekregen. Uiterlijke verschillen tussen de C5 en zijn voorganger zijn er eigenlijk niet, totdat je achter de tv gaat kijken. Terwijl de G5 een vrijwel vlakke achterkant heeft, heeft de C-serie onderaan in het midden een uitstulpende behuizing voor de elektronica en aansluitingen, die 38mm extra dikte toevoegt aan het 6mm dunne paneel. De achterplaat rond de elektronicabehuizing heeft dit jaar een marmerdesign in plaats van het lichte reliëf achter op de C4. De voet is gelijk aan die van vorig jaar, met een metalen voorkant die schuin afloopt en een plastic achterzijde. Tot zover de uiterlijke verschillen met vorig jaar. De tv's hebben nog steeds verwaarloosbare metalen bezels van zo'n 2mm breed en een smalle beeldloze rand rond het scherm. In het midden aan de onderste rand bungelt bij beide tv's een platte druppel met statusled en sensors voor omgevingslicht en bedieningssignalen. Aansluitingen De twee tv's hebben precies dezelfde aansluitingen links achterop, al zijn ze op beide televisies net even anders geplaatst. Bij de C5 wijzen alle aansluitingen opzij, terwijl bij de G5 een aantal poorten opzij wijst en de rest omlaag. Beide tv's beschikken over drie USB-A-poorten, een lanaansluiting, een optische digitale audio-ingang, aansluitingen voor kabel- en satelliettelevisie, een CI-poort en een IR-blasterpoort. Verder hebben beide tv's vier HDMI-ingangen, allemaal met ondersteuning voor variabele refreshrates (vrr) en de automatic low-latency mode, die de tv's automatisch laat overschakelen naar een weergavemodus met minder latency als er gamesignalen worden gedetecteerd. Alle vier de HDMI-poorten kunnen signalen met de maximale refreshrate (144Hz bij de C5 en 165Hz bij de G5) verwerken. Een fysieke hoofdtelefoonuitgang ontbreekt ook dit jaar op de C- en G-serie. Wel zijn de tv's voorzien van Bluetooth 5.3 en Wi-Fi 6. Het netsnoer zit in beide gevallen vast aan de tv en is laag in het midden van de achterzijde geplaatst. Links de aansluitingen van de LG C5. De twee foto's rechts zijn van de G5.

Smart-tv en gamefuncties

De LG-tv's van dit jaar zijn als eerste voorzien van webOS 25. Als onderdeel van LG's webOS Re:New-programma krijgen oudere televisies van het merk in de loop van dit jaar ook een update naar de nieuwste versie. Op dezelfde manier zullen de C5 en G5 in de komende vier jaar updates ontvangen naar nieuwere webOS-versies. De 2025-versie van LG's eigen smart-tv-systeem lijkt op het eerste gezicht sterk op dat van vorig jaar. Bij het aanzetten van de tv beland je standaard eerst in het homescherm, met bovenin een schermbrede reclamebanner. De reclame in deze banner kun je net als vorig jaar uitschakelen; in dat geval zie je hier 'reclame' voor webOS 25. Een beetje meta, maar vooruit. Links van de banner prijkt een verticaal rijtje navigatieknoppen en eronder volgen horizontale rijen met 'kaarten' (snelkoppelingen naar gethematiseerde apps zoals een Sport-app met competitie- en wedstrijdgegevens over teams die je volgt), geïnstalleerde apps en aanbevolen content. Die kijkaanbevelingen verwijzen naar een aantal FAST-kanalen en streamingdiensten zoals Prime Video, Disney+ en HBO Max. Ook deze aanbevelingen kun je uitschakelen. Het Home-menu past in dat geval in één scherm. Net als voorheen zijn de meeste gangbare apps beschikbaar voor LG's platform. Een jaar geleden was het nog wachten op een Ziggo GO-app, maar die is inmiddels ook present, al is het dan in de vorm van een bètaversie. Wat tot nu toe nog wel lijkt te missen, is een Videoland-app. Die was voorheen altijd wel beschikbaar voor webOS-tv's, maar in webOS 25 konden we die nog niet vinden. LG laat desgevraagd weten dat deze app nog beschikbaar moet worden gemaakt voor de nieuwe modellen en dat de bal daarvoor nu bij Videoland ligt. De navigatie en het gebruik van apps werkt overigens lekker vlot: in zo'n zes seconden kunnen we vanuit het Home-menu de Netflix-app openen en een Verder kijken-stream starten. Wel duurt het altijd even om vanuit het Home-menu naar de uitgebreide instellingen te gaan. Praten met de tv In vorige jaren werd al een AI Chatbot geïntroduceerd, waarmee je kon 'chatten' om weergave- of geluidsproblemen op te lossen. Dit jaar doet LG er nog een AI-schepje bovenop. Zo kun je tegen de tv praten om contentaanbevelingen te vragen op basis van je kijkgedrag. Daarvoor houd je de nieuwe AI-knop op de afstandsbediening ingedrukt of spreek je de wachtzin "Hi LG!" uit. In dat laatste geval worden de far field-microfoons in de tv getriggerd, zodat je tegen de tv kunt praten zonder de microfoon in de afstandsbediening te gebruiken. Op deze manier kun je ook bijvoorbeeld een app openen, de televisie uitschakelen of van gebruikersprofiel wisselen door middel van stemherkenning. Die laatste optie kan best handig zijn, maar er zitten ook wat haken en ogen aan. Zo kan iedere gebruiker met een account zijn eigen beeld- en geluidsvoorkeuren instellen in de modi Gepersonaliseerd beeld en, nieuw dit jaar, Gepersonaliseerd geluid. In beide gevallen doorloop je een aantal schermen met steeds vier uiteenlopende presets, waarbij je maximaal twee favorieten kunt kiezen. Aan het einde van de rit wordt aan de hand van je keuzes een gepersonaliseerde instelling aangemaakt. Als je deze activeert en je huisgenoot "Hi LG" roept, kan het zomaar gebeuren dat het systeem overschakelt naar dat andere gebruikersaccount met bijbehorende instellingen voor beeld en geluid. Dit gebeurt ook tijdens het kijken van bijvoorbeeld een Netflix-stream. Het beeld kan dan midden in een aflevering opeens koeler en donkerder worden, terwijl het geluid bijvoorbeeld een tandje scheller klinkt. Dat lijkt ons niet echt wenselijk. Sommige kijkers zullen het juist handig vinden dat iedereen in het huishouden zijn eigen kijkhistorie heeft met bijbehorende aanbevelingen. Ook kan elke gebruiker zijn eigen homescherm indelen en daarbij bijvoorbeeld specifieke apps verbergen of juist niet. Zelf raakten we snel uitgekeken op de spraakgestuurde functies, omdat de spraakherkenning nog lang niet vlekkeloos genoeg werkt. Soms werden we goed verstaan, maar regelmatig gaat de AI flink de mist in. Op andere momenten weigerden de microfoons in het geheel om iets te horen. Copilot en Google Home Naast content- en appgerelateerde vragen kun je ook vragen stellen over andere zaken. Ben je niet tevreden met het antwoord van LG's eigen AI ThinQ, die zich echt puur bezighoudt met tv- en contentgerelateerde vragen, dan kun je de vraag doorzetten naar Microsoft Copilot. Hiervoor wordt Copilot in de browserapp geopend en krijg je het gegenereerde antwoord in geschreven tekst op het scherm te zien, terwijl AI ThinQ zijn antwoorden gewoon uitspreekt. De integratie is dus nog niet helemaal naadloos. Het reeds bestaande Home-hubscherm, waarmee je LG-tv's voorheen kon gebruiken om smarthomeapparaten uit LG's ThinQ-stal bijeen te brengen, is uitgebreid met ondersteuning voor Google Home en andere apparaten. Verder kun je vanuit het Home-hub overschakelen naar Google Cast, Apple AirPlay of een HDMI-bron. LG zal binnenkort via een update ook een nieuwe functie toevoegen aan het Always Ready-scherm, het scherm dat bijvoorbeeld verschijnt als screensaver wanneer er geen signaal is of dat je kunt instellen om weergegeven te worden als je de tv uitschakelt. In dit scherm kon je al kiezen tussen onder meer kunst en een klok, maar op den duur wordt het ook mogelijk om hier AI-gegenereerde kunst te maken en te tonen. Deze functie was tijdens onze testperiode echter nog niet beschikbaar. Afstandsbediening LG heeft dit jaar voor het eerst in lange tijd zijn afstandsbediening een flinke make-over gegeven. De Magic Remote maakt bij de C5 en G5 plaats voor de AI Magic Remote. Deze is platter en compacter en de rondingen die maakten dat de vertrouwde LG-afstandsbediening zo lekker in de hand lag, zijn vervangen door kaarsrechte lijnen. In de plaats van de licht opbollende knoppen op de oude bediening heeft de nieuwe remote knoppen met een vlakke bovenkant en ook de richtingstoets is nu vlak. De grote volume- en zapknoppen hebben plaatsgemaakt voor compacte knoppen die je omhoog en omlaag kunt kantelen. De nummer- en kleurknoppen zijn ondertussen verdwenen, zoals we de afgelopen jaar bij wel meer afstandsbedieningen zagen. Die knoppen zijn vervangen door een 123-knop, waarmee je een schermmenu opent waarin je getallen en kleuren kunt kiezen. Ook de invoerkeuzeknop is gesneuveld. Al met al voelt de nieuwe afstandsbediening compleet anders aan. Het zal even wennen zijn en we zijn er nog niet helemaal over uit of we deze stap een verbetering vinden. Boven het richtingsknopeiland prijken nu vijf functieknoppen, waaronder de nieuwe Home-hub- (linksboven) en AI-knop (midden). Die eerstgenoemde knop brengt je naar het Home-hub dat we hierboven al beschreven. Druk je langer op die toets, dan kun je van invoer wisselen. De AI-knop kun je kort indrukken om aanbevelingen te krijgen van AI ThinQ of langer ingedrukt houden om de microfoon in de afstandsbediening te activeren. De nieuwe afstandsbediening heeft wel weer de oude 'reclameknoppen' onderaan, met in dit geval koppelingen naar Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels en Alexa. De compactere AI Magic Remote werkt op twee AAA-batterijen in plaats van de twee dikkere AA-batterijen die in zijn voorganger gingen. Gamefuncties De gamefuncties zijn ten opzichte van vorig jaar niet heel erg veranderd. Beide tv's hebben nog steeds vier HDMI-poorten die allemaal overweg kunnen met allm, vrr, AMD FreeSync en Nvidia's G-SYNC. Ook kunnen ze allemaal de maximale refreshrate weergeven: bij de C5 is dat 144Hz en bij de G5 165Hz. Die maximale refreshrates gelden overigens alleen voor pc-gaming, want de huidige consoles zijn beperkt tot 120Hz. Beide tv's kunnen ook overweg met Dolby Vision Gaming voor Xbox- en (bepaalde) pc-games. LG's Game Dashboard, dat als overlay in beeld getoond kan worden, laat de gebruiker kiezen tussen verschillende presets en toont informatie over de huidige framerate, vrr en lowlatencystatus. Ook heeft dit gamemenu een Donkere kamer-modus, die je kunt inschakelen om de pixelhelderheid en het gamma aan te passen voor gamekamers met weinig omgevingslicht. Inputlag Voor snelle games is het belangrijk dat er zo min mogelijk vertraging zit tussen het uitvoeren van een actie en het moment dat je die op het scherm ziet. De lage inputlag, het tijdsverschil tussen het moment dat een signaal via HDMI de tv binnenkomt en daadwerkelijk wordt getoond, is dus daarom belangrijk bij gaming. Wij meten de inputlag met een Leo Bodnar-inputlagtester die closed loop de vertraging meet waarmee televisies HDMI-signalen weergeven. We doen dat in 1080p60-, 1080p120- en 4k-60-beeldmodi. Met 13 milliseconden op 60Hz en 4,8 milliseconden op 120Hz zetten beide tv's precies dezelfde resultaten neer als hun voorgangers. Ook met de C5 en G5 kun je dus prima uit de voeten als je graag snelle actiegames speelt. In onderstaande grafiek zie je de nieuwe tv's in donkerblauw en de C4 en G4 in respectievelijk oranje en lichtblauw.

Energiegebruik en geluid

We meten het energiegebruik van televisies in de beeldmodus met de nauwkeurigste kleurbalans. Voor de C5 en G5 is dat de Filmmaker-modus. In deze test laten we tv's een schaakbordpatroon weergeven met een helderheid van 120 en 250cd/m², om zo tv-gebruik 's avonds en overdag na te bootsen. Daarnaast voeren we een dynamische energietest uit waarbij we het gemiddelde gebruik meten tijdens het afspelen van een tien minuten durende referentievideo. De meetresultaten van de C5 en G5 hebben in onderstaande grafiek een donkerblauwe kleur. Voor een makkelijkere vergelijking hebben we de meetresultaten van de C4 van vorig jaar oranje gekleurd en die van de G4 lichtblauw. In de eerste plaats valt op dat de nieuwe tv's net iets minder zuinig zijn met energie dan hun voorgangers. Heel veel scheelt het allemaal ook weer niet, vooral de verschillen tussen de G4 en G5 zijn minimaal. Maar de genoemde verhoudingen zijn wel consistent terug te zien in alle vier de tests. Verder zijn de G-modellen doorgaans net even wat zuiniger dan de goedkopere C-serie en ook dat geldt net zozeer voor de C5 en G5. Geluid Beide televisies hebben een dubbele woofer aan boord voor de lage tonen, terwijl die bij de C5 zijn aangevuld met twee speakers voor hoge en middentonen. De G5 heeft vier van die speakers, waardoor het geluid uit die tv net iets ruimtelijker klinkt. Voor de slanke tv's die het zijn, komt er nog best een indrukwekkend geluid uit. Bassen klinken niet per se krachtig, maar hebben wel voldoende detail. Kijk je naar een videostream met Dolby Atmos-geluid, dan zit er behoorlijk wat richting in. Zo kunnen individuele geluiden diep van links of rechts komen, maar echt van achter of boven komt het geluid natuurlijk niet. Zoals altijd bij echt platte tv's geldt ook nu weer: voor een echte bioscoopervaring sluit je de tv het best aan op een aparte soundbar of surroundsysteem. Via de instellingen kun je verschillende geluidsmodi kiezen. In de standaardmodus kun je het volume voluit zetten zonder dat het geluid vervormt, maar in de muziekmodus geldt dat niet altijd. In die modus worden duidelijk de bassen wat meer aangezet, wat op hogere volumes kan storen. Zoals we bij meer slanke televisies zien, wordt de bas vanaf volumestandje 60 niet echt meer versterkt, maar midden- en hoge tonen wel. Zet je het volume hoger dan 60 (van maximaal 100), dan begint het geluid uit balans te raken. Zoals we op de vorige pagina al even aanhaalden, is er dit jaar een nieuwe modus: gepersonaliseerd geluid. Hiervoor moet je eerst zes schermen door, met in elk scherm vier korte geluidsfragmenten met een andere afstelling. Door steeds één of twee afstellingen te kiezen die je het best vindt klinken, wordt uiteindelijk een persoonlijk geluidsprofiel voor je gemaakt. We hebben deze functie uiteraard geprobeerd, maar zouden deze zelf thuis niet snel gebruiken. Het eindresultaat vonden we in ons geval veel te schel klinken. Gelukkig kun je het geluid ook nog altijd handmatig aanpassen via de ingebouwde equalizer. Ingebouwde DTS-ondersteuning vind je niet meer op de C5 en G5. Dit kan vervelend zijn als je de interne mediaspeler van de tv gebruikt voor het afspelen van files die deze geluidsindeling gebruiken.

Paneel en beeldverwerking

De C5 en de G5 maken allebei gebruik van woledpanelen, maar onderliggend zijn er grote verschillen. De C5 is voorzien van een normaal OLED evo-paneel. Onduidelijk is of dit paneel een update heeft gekregen ten opzichte van de panelen die vorig jaar in de C4 gebruikt werden; LG Electronics vertelt daar niets over. De C5 zou wel helderder moeten zijn dan zijn voorganger, maar volgens de informatie die LG verstrekt zou dat vooral te danken zijn aan een verbeterd Brightness Booster-algoritme dat het paneel aanstuurt. 4-stackpaneel De G5 is een heel ander verhaal. Deze tv's maken gebruik van een compleet nieuw Primary RGB Tandem-woledpaneel. Dit nieuwe paneel maakt gebruik van vier lichtgevende lagen en wordt daarom ook wel een 4-stackpaneel genoemd. Hierbij worden één rode, één groene en twee blauwe lagen lichtgevend materiaal gebruikt om samen wit licht te produceren. Andere woledpanelen bestaan uit drie lagen, te weten twee blauwe en één laag met gecombineerd rood en groen materiaal. De nieuwe 4-stackopbouw belooft drie voordelen: hogere helderheid, een breder kleurbereik en betere energie-efficiëntie. Zulke 4-stackpanelen zijn duurder om te produceren dan normale 3-stackvarianten. Daarom zullen we 4-stack dit jaar alleen tegenkomen in de topmodellen van niet alleen LG Electronics, maar bijvoorbeeld ook Philips TV, Panasonic en zelfs Samsung. Toch betekent de introductie van 4-stack niet dat tv's dit jaar duurder worden. De afgelopen twee jaar gebruikte LG Display namelijk een mla-laag voor zijn hoogste klasse woledpanelen. Die laag bestaat uit miljarden minuscule lensjes die het licht van het paneel gericht naar voren bundelen en zo zorgen voor een hogere lichtopbrengst. Dat werkt prima, maar mla is érg duur. Duurder dan de meerprijs die 4-stack met zich meebrengt. In 2025 zijn LG's topklassepanelen dus voorzien van een 4-stacklichtbron, maar moeten ze het stellen zónder mla. Dat klinkt als een stap terug, maar ondanks het verlies van mla blijkt de G5 ook in onze tests aanzienlijk helderder dan de G4 van vorig jaar die wél mla had. Dat geeft aan dat de nieuwe panelopbouw inderdaad véél meer licht produceert. Reflecties en kijkhoeken Beide tv's hebben een glanzend paneel, voorzien van een ontspiegelende coating. De coating van de C5 geeft reflecties een rode tint; bij de G5 is dat veel minder het geval. Daar komt bij dat de antireflectielaag van de G5 een stuk effectiever is: het scherm weerspiegelt duidelijk minder dan dat van de C5. De kijkhoeken van beide tv's zijn goed tot zeer goed. Bij de C5 neemt de helderheid zichtbaar af als je het scherm bekijkt onder een hoek van 45 graden, maar de groene kleurzweem waarvan de C4 van vorig jaar last had is bij de C5 geheel verdwenen. De kijkhoeken van de G5 zijn nog wat beter, waarbij de helderheid minder afneemt dan bij de C5. Wat wel opvalt is dat de G5 onder een hoek een licht geel-groene kleurtint krijgt. Dat valt alleen op bij effen grijstinten, maar helemaal perfect is ook de G5 dus niet. LG C5 - weergave recht van voren en onder een hoek van 45 graden LG G5 - weergave recht van voren en onder een hoek van 45 graden Vernieuwde processors LG heeft de C5 en G5 voorzien van nieuwe processors voor de beeld- en geluidsverwerking. De C5 beschikt over de α9 Gen8, de G5 over de krachtigere α11 Gen2. Of het ook écht nieuwe processors zijn, of dezelfde als vorig jaar, is niet helemaal duidelijk. LG geeft bijzonder weinig informatie en in het servicemenu van de G5 zien we dat de processor dezelfde modelcode heeft als de α11 Gen1 uit de G4 van vorig jaar. Desgevraagd liet LG ons wel weten dat de processors meer rekenkracht en nieuwe algoritmes bevatten voor onder andere verbeterde upscaling en dynamische tonemapping. De G5 die wij ter test ontvingen, had in eerste instantie wat last van posterisatie bij heel donkere tinten en te heldere schaduwdetails bij sommige Dolby Vision-titels. Dit is inmiddels opgelost met een nieuwe firmwareversie (33.10.80) die wij handmatig konden installeren. LG liet ons weten deze firmware voor eind april ook naar eindgebruikers uit te rollen via een over-the-air update. Beeldverwerking In de praktijk lijkt de beeldverwerking niet of nauwelijks anders of beter dan vorig jaar. Beide tv's bieden uitstekende juddervrije weergave van alle content met 24, 25, 30, 50 en 60 fps die wij getest hebben. Om filmbeelden van 24, 25 of 30 fps iets vloeiender weer te geven biedt de Cinematografische Beweging-instelling net als vorig jaar een welkome oplossing, zonder het gevreesde soapopera-effect dat ontstaat door normale beeldinterpolatie. Snelle sportprogramma's kunnen baat hebben bij de Vloeiende Beweging-preset die snelle bewegingen scherper laat lijken, wederom zonder echt zichtbare artefacten. Bij de C4 en G4 zagen we vorig jaar soms wat kleine haperingen met deze functie ingeschakeld, bij de C5 en G5 is ons dat niet meer opgevallen. De beeldverwerking van de C5 en G5 lijkt feitelijk identiek. Wat vooral opvalt als je beide tv's naast elkaar hebt staan, is dat de G5 bij gelijke instellingen duidelijk meer reserve heeft als het op helderheid aankomt. In donkere hdr-scenes is er feitelijk geen verschil tussen beide, maar zodra er felle highlights in beeld komen of de hele scène meer helderheid vereist, komt de G5 duidelijk tot leven, waar de C5 eerder tegen beperkingen aanloopt. Dat zien we niet alleen terug in hogere helderheid bij wit en grijstinten, maar vooral ook doordat de G5 beter in staat is om verzadigde kleuren feller weer te geven. De tv's kunnen overweg met vrijwel alle gangbare hdr-formaten, van Dolby Vision tot HDR10 en HLG. Alleen ondersteuning voor HDR10+ ontbreekt nog altijd. Omgevingslicht LG heeft één echt nieuwe beeldfunctie aan de C5 en G5 toegevoegd, die luistert naar de naam 'Filmmaker Mode omgevingslicht'. Zoals de naam doet vermoeden, biedt deze optie specifiek voor de filmmakerbeeldstand de mogelijkheid om de gammacurve aan te passen als de lichtsensor van de tv veel omgevingslicht opvangt. Het resultaat is dat vooral de middentonen dan een boost krijgen, waardoor het beeld ook overdag goed zichtbaar is. Deze functie werkt in de praktijk goed. Vooral bij hdr-scènes die relatief donker zijn, helpt hij om ook overdag alle details goed te kunnen zien.

Metingen en hdr

We hebben de beeldkwaliteit van de tv gemeten met Portrait Displays' Calman Color Calibration-software in combinatie met onze SpectraCal C6-colorimeter en Jeti-spectrofotometer en een VideoForge Pro-signaalgenerator. Voor tests met een pc als beeldbron gebruiken we een Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3-videokaart. We voeren hierbij met sdr- en hdr-signalen een serie grijs- en kleurmetingen uit om zo de kleurtemperatuur, de grijs- en kleurfouten, de helderheid en het contrast te bepalen. We testen bij elke tv welke beeldmodus de nauwkeurigste weergave oplevert en voeren de metingen in die modus uit. We testen voor zowel onze sdr- als hdr-metingen vooraf welke beeldpreset het nauwkeurigste grijsverloop levert en kiezen die preset om de rest van onze tests uit te voeren. We geven alle televisies een eerlijke kans door alle (AI-)beeldoptimalisaties uit te schakelen, omdat deze de meetresultaten alleen maar verstoren. Opties zoals Dynamic Contrast en Live Colour zorgen voor een intensere kleurbeleving, maar ook voor verzadigingsfouten. We meten de kleurechtheid in ΔE2000 en ΔE ITP, waarbij ΔE2000 de norm is die al decennia wordt gebruikt om een indicatie te geven van beeldprestaties. ΔE geeft aan hoeverre de gemeten waarde afwijkt van de verwachte waarde en voor ΔE2000 geldt als vuistregel dat waarden lager dan 3 als zeer goed en lager dan 1 als perfect worden gezien. ΔE2000 heeft echter beperkingen bij hdr, waardoor vaak onrealistisch lage (dus goede) scores worden behaald, terwijl de beeldfouten wel goed zichtbaar kunnen zijn. ΔE ITP lost dit op en weegt de kleurafwijking ook anders, waardoor kleuren die we snel herkennen als goed of fout, zoals huidtinten en planten, meer invloed hebben op de score dan bijvoorbeeld neonkleuren. De resultaten van ΔE2000 en ΔE ITP zijn hierdoor niet onderling met elkaar vergelijkbaar. Sdr-weergave We hebben zowel de C5 als de G5 doorgemeten in de Filmmaker-modus, omdat deze de nauwkeurigste resultaten blijkt te leveren. Net als bij de modellen van vorig jaar kan je de 'oled helderheid' straffeloos verhogen van de standaardwaarde van 85 naar de maximale stand van 100, zonder dat dit negatieve invloed heeft op de kleurnauwkeurigheid. Bij die maximale helderheidinstelling levert de C5 bij een 50%-APL-patroon een maximale helderheid van 315cd/m², terwijl de G5 een indrukwekkende 453cd/m² laat noteren. Wil je in sdr-modus nog meer licht uit de schermen peuteren, dan kan dat door de Maximale Helderheid-optie in te schakelen, maar dat gaat wel ten koste van de kleurweergave. Kijken we naar de ΔE2000-scores voor de colorcheckertest, dan valt op dat de C5 en G5 prima resultaten neerzetten, maar het allebei wel wat minder goed doen dan hun voorgangers. Dat komt vooral doordat allebei onze testexemplaren net wat te rood staan afgesteld. LG C5 - Sdr-metingen LG G5 - Sdr-metingen Hdr-helderheid Ook de hdr-prestaties van beide tv's hebben we getest in de Filmmaker-modus. Die modus schakelt bij hdr-materiaal standaard over naar de hoogste helderheid voor het maximale hdr-effect. Dat hdr-effect is vooral bij de G5 superindrukwekkend. De maximale helderheid van de tv komt, afhankelijk van de meting, uit tussen de 2100 en 2400cd/m² bij weergave van een 5% groot wit vlak op een zwarte achtergrond. Daarmee geeft de tv felle highlights heel realistisch weer. Misschien nog wel indrukwekkender is de fullscreenhelderheid. Wij noteerden hierbij waarden tussen de 330 en bijna 360cd/m², waarmee de G5 de helderste oled is die we tot nu toe in ons lab hebben gehad. Wat opvalt is dat de G5 niet alleen zuiver wit helder weergeeft, maar ook kleuren met duidelijk meer saturatie en helderheid toont dan zijn voorganger en dan de C5. Die C5 maakt zeker ook een stap ten opzichte van de C4 van vorig jaar, maar zijn helderheid blijft vér achter bij die van de G5. LG OLED C5 - Hdr-elderheid LG OLED G5 - Hdr-helderheid Hdr-kleurweergave De G5 heeft door zijn nieuwe paneel een groter kleurbereik dan alle andere woledtelevisies die we tot nu toe getest hebben. Hij komt daarmee in de buurt van QD-oledschermen en dekt de DCI P3-kleurruimte nu geheel af. Kijken we naar de kleurweergave in hdr-modus, dan zien we dat beide tv's erg goed scoren, in lijn met hun voorgangers en andere topklasseoledtelevisies. LG OLED C5 - Hdr-kleurweergave LG OLED G5 - Hdr-kleurweergave

Conclusie