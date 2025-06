De beste ultrawide monitors

In deze Best Buy Guide gaan we op zoek naar de beste monitors met een veel breder beeldformaat dan het gangbare 16:9. De gemiddelde ultrawide heeft een verhouding van ongeveer 21:9, vergelijkbaar met een bioscoopfilm. Nog bredere monitors - ook wel superwides - gaan daar nog overheen met een 32:9-verhouding.

Lees voor meer informatie over de voor- en nadelen van een ultrawide monitor en over de verschillende formaten en resoluties die je kunt kiezen de uitklapkaders hieronder.

Waarom een ultrawide? (klik om uit te klappen) Een ultra-/superwide geeft een grote hoeveelheid desktopruimte voor werkzaamheden. Voor pc-gaming is het brede blikveld aantrekkelijk, waardoor jij je als het ware midden in de spelomgeving bevindt. Dit soort schermen is echter niet voor iedereen geschikt. Weliswaar is het fijn multitasken met drie of meer vensters naast elkaar, maar als je in je werkzaamheden vooral één toepassing tegelijk gebruikt of heel veel ruimte in de hoogte nodig hebt, kun je beter een normale monitor kopen. Als pc-gamer komen race- of flightsimulatorgames op ultrabreed formaat perfect tot hun recht, maar in andere titels zul je geen baat ondervinden van een extra breed scherm, bijvoorbeeld sommige strategy- of multiplayertitels. Kijk op sites als Wide Screen Gaming Forum en PCGamingWiki om te zien of jouw favoriete spellen ondersteuning bieden. Consoles kunnen sowieso geen superbreedbeeld uitsturen, dus dan zit je met aanzienlijke zwarte balken links en rechts. Ook televisieseries worden logischerwijs nog steeds gemaakt voor 16:9-schermen en worden dus niet beeldvullend getoond op een ultrawide.

Welke soorten ultrawides zijn er? (klik om uit te klappen) De gangbaarste ultrawide heeft een diagonaal van 34" of 35", een (ongeveer) 21:9-beeldverhouding en een resolutie van 3440x1440 pixels. Die schermen zijn vergelijkbaar met een modale 27" wqhd-monitor (2560x1440 pixels), maar dan breder. Vind je de pixels op zo'n monitor te klein, dan kun je kiezen voor een 40"-3440x1440-scherm. Dat geeft dezelfde hoogte als een normale 32"-monitor en dezelfde scherpte als een traditionele 24"-full-hd-monitor (1920x1080). Meer werkruimte in de hoogte geven 38"-monitors met een 3840x1600-resolutie. Een andere optie is dan een 40"-scherm met 5120x2160 pixels: als het ware een 4k-beeldscherm van 32", maar breder. Beide maten zijn ongebruikelijk en over het algemeen duur. Wil je een nog bredere monitor, dan kom je uit bij een 32:9-scherm. Dat is precies even breed als twee traditionele 16:9-monitors naast elkaar, maar zonder de rand ertussen. Dergelijke monitors noemen we op Tweakers ook wel superwides. 45"- en 49"-modellen hebben een resolutie van 5120x1440 pixels, waarmee een 49"-scherm even hoog en scherp is als een 27"-wqhd-monitor (2560x1440 pixels) of een 34"-ultrawide met 3440x1440 pixels. De zeldzame 57"-superwides zijn even hoog en scherp als een 32"-4k-monitor of een 40"-ultrawide met 5120x2160 pixels.

In deze koopgids zoeken we naar de beste ultra-/superwides voor allround gebruik en voor gaming. Voor het eerste gebruiksdoel vinden we eigenschappen zoals hoogteverstelling, een multifunctionele USB-C-aansluiting met volwaardige powerdelivery (PD) voor een laptop en de aanwezigheid van FreeSync belangrijk. Voor gaming wegen snelle responstijden, een hoge refreshrate en een lage inputlag het zwaarst. We beoordelen schermen verder op hun beeldkwaliteit, waaronder kleurweergave, helderheid en kijkhoeken, en wegen de prijs-kwaliteitverhouding zwaar mee.

In deze gids staan alleen lcd-schermen. Tegenwoordig zijn er ook veel extra brede oledschermen, vooral voor gaming heel aantrekkelijk vanwege hun supersnelle responstijden. Die bespreken we in een aparte BBG. Met dit soort monitors loop je een zeker risico op inbranden; dat maakt ze, in combinatie met de soms glimmende afwerking en relatief lage helderheid, minder geschikt voor regulier computergebruik. Deze schermen zijn bovendien veel duurder dan het gemiddelde lcd-scherm en er is veel minder keuze uit verschillende modellen.

Laatste update: 15-4-2025 Onze eerdere gamingaanrader Gigabyte M34WQ is niet langer te koop en vervangen door een ander model. We testten ook een nieuwe monitor, de Lenovo Legion R34w-30. Overige aanraders en de prijsontwikkeling zijn gecheckt. Enkele niet meer verkrijgbare modellen zijn verwijderd uit het testveld.

De beste ultrawide voor allround gebruik

Best Buy Iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 Zwart 34" • 3440x1440 • 120Hz • VA • 0,4ms 4.5 van 5 sterren (11 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 342,- € 323,51 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen De iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 is een mooie allrounder met voor ieder wat wils. Het gekromde VA-ultrawidepaneel staat op een in hoogte verstelbare voet en is, zoals we van iiyama kennen, nogal rechttoe rechtaan vormgegeven. Handig is de aanwezigheid van een USB-C-poort met 65W-powerdelivery, ingebouwde ethernetpoort en een kvm-switch, wat het een alleskunner maakt voor op kantoor. Tegelijkertijd is de XCB3494WQSN-B5 ook best geschikt voor een spelletje na het werk, met zijn 120Hz-refreshrate en lage inputlag. De responstijden zijn gemiddeld prima, met wel de voor VA gebruikelijke uitschieter in donkere tinten. Helderheid en contrast van dit paneel zijn lekker hoog, de minimale helderheid is ook wel aan de hoge kant. Het scherm heeft een breed kleurbereik en in de praktijk nutteloze hdr-ondersteuning. De sdr-kleurweergave is best goed. Iiyama heeft een werkzame sRGB-modus ingebouwd met een goede kleurafstelling, waarin de helderheid wel op slot gaat naar 160cd/m². Dat kan best prima zijn om naar te kijken, maar is alsnog niet in alle situaties ideaal.

Groter alternatief Philips 40B1U5600/00 Zwart 40" • 3440x1440 • 120Hz • IPS • 4ms 4 van 5 sterren (3 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 455,- € 443,94 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen De Philips 40B1U5600/00 heeft een 40"-diagonaal, net iets groter dan veel andere ultrawide monitors. Het vlakke ips-paneel heeft hij met andere 40"-opties gemeen: dat biedt een redelijk goed contrast, maar matige kijkhoeken. De 40B1U5600/00 is voorzien van veel zakelijke functies: USB-C met liefst 100W powerdelivery, een kvm-switch, een USB-hub aan de zijkant en een aanwezigheidssensor. Daarbij gaat het scherm relatief zuinig om met stroom. Dankzij de 120Hz-refreshrate en FreeSync kan hij zich ook voor een spelletje lenen. De ultieme gamingmonitor is het niet; de responstijden zijn wat aan de trage kant, maar zonder lange uitschieters, zoals bij veel VA-schermen. De 40B1U5600/00 heeft een relatief hoog contrast voor een ips-scherm, een hoge maximale helderheid en helaas een erg hoge minimale helderheid, wat hem minder geschikt maakt voor gebruik in een donkere ruimte. De kleurafstelling had beter gekund; met het scherm op zijn felst is die best goed, maar op de helderheid waarop wij testen is het beeld te rood.

Zoek je naar een 34"-scherm met meer features dan onze aanrader, dan is de Samsung ViewFinity S65VC (34C652VAUXEN) het bekijken waard. Deze VA-monitor met een scherpe 1000R-kromming beschikt over 90W-PD via USB-C, gigabitethernet net als de XCB3494WQSN-B5, plus een ingebouwde 5-megapixelwebcam die inloggen met gezichtsherkenning mogelijk maakt. De USB-hub heeft maar 2 poorten en dat is wat karig, de kleurafstelling is minder goed dan de XCB3494WQSN-B5 en voor gaming is dit 100Hz-scherm minder geschikt.

Zoek je een ultrawide rond de 40" met een hogere resolutie dan 3440x1440, dan zijn er een paar goede opties die wel heel veel duurder zijn dan de Philips 40B1U5600/00. De Dell UltraSharp U3824DW is een 38"-scherm met 3840x1600 pixels, uitgebreide aansluitingen waaronder USB-C met 90W-PD en 2,5Gbit-ethernet, een uitmuntende kleurafstelling en een licht gekromd IPS Black-paneel, met hoger contrast ten opzichte van conventionele ips-schermen. Helaas zijn de kijkhoeken niet denderend en de maximale helderheid beperkt. De 60Hz-monitor zonder FreeSync is ook niet heel geschikt voor gaming.

De LG 40WP95CP-W kost op het moment van schrijven nog meer dan de U3824DW, en is onze favoriete 40"-ultrawide met 5120x2160 pixels. Hij is voorzien van Thunderbolt 4/USB 4 met 90W-PD en hardwarekalibratie om het licht gekromde ips-paneel optimaal af te stellen. Dat maakt hem heel interessant als je aan beeldbewerking doet en de benodigde colorimeter hebt, maar af fabriek is de kleurafstelling niet supergoed. De responstijden van het 72Hz-paneel met FreeSync vallen tegen. Er is een nieuwer model, de 40WP95XP-W, waarvan de specificaties praktisch identiek zijn maar de prijs iets hoger. De Dell UltraSharp U4025QW die we eerder hebben gereviewd heeft een contrastrijk IPS Black-paneel met een 120Hz-refreshrate en een betere kleurafstelling dan de 40WP95CP-W. De aansluitingen zijn daarbij uitgebreider dan bij de LG-monitors, die bijvoorbeeld geen ethernet hebben. Met meer dan 1700 euro is de U4025QW echter peperduur.

De beste ultrawide voor gaming

Best Buy ASUS TUF Gaming VG34VQL1B Zwart 34" • 3440x1440 • 165Hz • VA • 1ms 4 van 5 sterren (3 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 282,- € 308,43 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen De ASUS TUF Gaming VG34VQL1B is verre van de nieuwste monitor, maar hij blijft te koop en interessant. ASUS heeft de overdrive bij deze VA-monitor goed afgesteld, zodanig dat transities van zwart naar donkergrijs voldoende snel verlopen. Zo komen alle overgangen ‘op tijd’, wat bij veel andere VA-schermen niet het geval is. Met 165Hz ligt de maximale refreshrate maar heel nipt lager dan de 180Hz van nieuwere schermen; net als veel andere gamingschermen heeft de VG34VQL1B ook een motionblurreductionfunctie, die in dit geval ook in combinatie met Freesync werkt. Het met 1500R vrij sterk gekromde scherm heeft een hoog contrast van ongeveer 4000:1, wat samen met de hoge maximale helderheid gunstig uitpakt voor de hdr-weergave. Verwacht op dat gebied echter niet dezelfde prestaties als bij oledschermen of miniledschermen met full array local dimming, maar daar is de prijs ook naar. Het scherm heeft niet zulke goede kijkhoeken en ASUS had ook wel wat meer werk mogen maken van de kleurafstelling. Het gamma is in zowel de sRGB-modus als de standaardweergave veel te laag.

De AOC CU34G2XP/BK is breder verkrijgbaar dan de ASUS-monitor en heeft een nog iets hogere refreshrate van 180Hz, maar tegelijk tragere responstijden. In de sRGB-stand die de beste weergave geeft voor normale content is de helderheid vergrendeld, iets waar AOC-monitors helaas vaker mee kampen. Een ander mogelijk alternatief is de Lenovo Legion R34w-30. Hij heeft zeker voor een VA-monitor erg snelle responstijden, met helaas ook wel behoorlijk veel overshoot. Bovendien valt de kleurafstelling tegen: in de sRGB-stand is het gamma veel te hoog, en in de standaardmodus worden donkere grijstinten te donker weergegeven.

Alle bovenstaande modellen hebben een VA-paneel met een vrij sterke kromming. Ips-schermen zijn platter, ze hebben over het algemeen betere responstijden en geen last van knipperingen bij het gebruik van Freesync. Helaas is er momenteel weinig keus in 34" ips-monitors. Onze vorige aanrader Gigabyte M34WQ is niet meer te koop, waarmee alleen de LG UltraGear 34GN850P-B overblijft. De oorspronkelijke variant dateert alweer uit 2020. Dit scherm kost nu zo'n 550 euro, slechts honderd euro goedkoper dan de goedkoopste 34"-oledmonitors, voorzien van veel snellere responstijden, nog betere kijkhoeken en een veel hoger contrast. Dat maakt ook de hdr-weergave veel beter dan op de goedkopere schermen hierboven. De enige lcd's die potentieel mee kunnen komen op dit punt zijn de TCL 34R83Q en Acer Predator X34 Miniled: ze hebben geavanceerde local dimming en een piekhelderheid van meer dan 1000cd/m². Omdat we deze schermen niet hebben getest, kunnen we niet oordelen of deze monitors daadwerkelijk een mooi (hdr-)beeld bieden en of de responstijden voldoen.

In 38"-gamingultrawides zit momenteel weinig ontwikkeling. Je beste optie is waarschijnlijk de LG UltraGear 38GN950, een nogal dure en beperkt verkrijgbare 160Hz-ips-monitor waarvan we geen recente testresultaten hebben. De 40"-schermen die we testten hebben, zeker gelet op de gebruikte ips-technologie, geen heel denderende responstijden, maar zijn wel aantrekkelijk geprijsd. Naast de hierboven al genoemde Philips 40B1U5600/00 kun je de AOC AGON AG405UXC overwegen. Die heeft een iets hogere 144Hz-refreshrate, maar curieus genoeg iets tragere responstijden dan de Philips-monitor. Hoewel de kleurafstelling voor normale sRGB-content beter is, is de helderheid in de sRGB-stand helaas vergrendeld, waar je hem bij de 40B1U5600/00 vrijelijk mag instellen. Beide schermen hebben een USB-C-poort met krachtige PD: 90W bij AOC, 100W bij Philips.

De beste superwide

Best Buy Samsung ViewFinity S95UC 49" Zwart 49" • 5120x1440 • 120Hz • VA • 5ms 2 van 5 sterren (1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 899,- € 899,- bij Megekko Bekijk alle prijzen De Samsung ViewFinity S95UC 49" is een superwide monitor met een superscherpe 1000R-curve, zoals de meeste van Samsungs extra brede schermen. Voor zo'n breed scherm is dat niet onprettig. De S95UC beschikt over USB-C met 90W-powerdelivery, gigabitethernet en een kvm-functie. De vormgeving is iets zakelijker dan Samsungs gamingschermen en helaas is de voet nogal wiebelig. Het VA-paneel heeft een hoger contrast dan de meeste ips-schermen, maar juist een lager contrast dan andere VA-opties. Prettig is het brede helderheidsbereik. De kleurafstelling voor normale sRGB-content is zelfs met de optimale instellingen niet denderend: grijstinten ogen neutraal, maar (meng)kleuren hebben vaak niet de juiste tint en verzadiging. Aan de hdr-ondersteuning heb je niet veel; daarvoor kun je beter iets meer uitgeven aan Samsungs Odyssey-gamingschermen. Over gaming gesproken: de S95UC heeft FreeSync, een 120Hz-refreshrate en voor een VA-scherm redelijk goede responstijden. Minder fijn is de opvallend hoge inputlag voor een standaard 1080p-beeld.

De Philips 49B2U5900CH/00 is momenteel iets duurder dan de ViewFinity S9 en is voorzien van een minder scherp gekromd VA-paneel. Hij heeft 100W in plaats van 90W-PD, een ingebouwde 5-megapixelwebcam die inloggen met gezichtsherkenning mogelijk maakt en naast een lichtsensor ook een aanwezigheidssensor waarmee het scherm automatisch uitgaat als je er niet voor zit. De voet voelt steviger aan en de USB-hub zit op een praktischere plek aan de zijkant van het scherm. De sRGB-kleurafstelling is ook nog beter. Waarom we dan toch de ViewFinity S9 verkiezen? Naast slordigheden als (subtiele) scanlines bij weergave van roze tinten op ons sample en het niet goed zichtbaar zijn van de uiteinden van de display bij een normale kijkafstand, leent de Philips-monitor zich met een maximale refreshrate van 75Hz minder goed voor een spelletje.

Een kleinere 45"-optie is de Iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1. Mocht je om wat voor reden dan ook geen scherm uit de gaminglijn willen: de Iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 heeft precies dezelfde specificaties met een iets meer zakelijke uitstraling.

Alle bovengenoemde schermen hebben VA-panelen, die door de mogelijkheid voor een scherpere kromming beter passen bij een 32:9-monitor. Er zijn wel wat 49"-ips-schermen die je zou kunnen overwegen als je een subtielere curve fijner vindt of voor (sdr-)beeldbewerking waarvoor goede kijkhoeken een vereiste zijn. We hebben te weinig van dit soort schermen getest om een beste keuze te kunnen aanwijzen.

Hoewel zich over de jaren meerdere merken hebben gewaagd aan superwides voor gaming, biedt Samsung nog steeds de beste schermen met de hoogste refreshrates en snelste responstijden. Houd wel in de gaten dat 49"-oledschermen voor gaming nog veel sneller zijn en soms zelfs goedkoper. Bovendien merkten we in onze reviews van Samsung-superwides over de jaren de nodige problemen op en ook elders op het internet zijn klachten te vinden. De Odyssey G9 49G95C is een moderne incarnatie van de 49G95T uit 2020, met eveneens een 240Hz-refreshrate en een 1000R-gekromd VA-paneel, maar modernere HDMI 2.1-ingangen en een wat minder funky behuizing. De ultieme gamingsuperwide met lcd-paneel is wat ons betreft de Odyssey Neo G9 57G95NC. Het 57"-scherm telt liefst 7680x2160 pixels, evenveel als twee 4k-schermen naast elkaar. Het miniledbacklight met meer dan tweeduizend zones levert een fraaie hdr-weergave op.

Uitgebreide testresultaten

Het testveld voor dit artikel bestaat uit 32 ultrawides en 6 superwides die we in de afgelopen vier jaar hebben getest. Via de links kom je uit bij alle specificaties en testdata. In de onderstaande grafieken staat een selectie van de geteste monitors, waaronder de aanraders en alternatieven die hierboven worden uitgelicht.

Afhankelijk van de ruimte waarin je het scherm opstelt, is een lage minimale of hoge maximale helderheid belangrijk. Een minimum van ongeveer 60cd/m² en een maximum van ongeveer 300cd/m² leveren een bereik op waarbij het scherm in de meeste ruimtes prettig kan worden gebruikt. Wil je een hoger contrast, kijk dan naar een VA-paneel.

Voor de grafiekset hierboven hebben we alle schermen ingesteld voor het meestgebruikte sRGB-kleurbereik, waarbij we conform onze testprocedure gebruikmaken van voorgedefinieerde beeldmodi in het menu en we instellingen voor kleurtemperatuur, gamma en kleurbereik aanpassen als dat een betere weergave oplevert. Bij sommige schermen kan de helderheid in de beste modus voor sRGB helaas niet meer worden aangepast. Dat is te zien als een afwijking van meer dan 10cd/m² van de gewenste 150cd/m² in de grafiek 'Helderheid'. De eerste drie grafieken tonen de gemiddelde afwijking van primaire kleuren (kleurafwijking), 20 verschillende grijstinten (grijsafwijking) en een mix van primaire kleuren, grijstinten en mengkleuren (colorchecker). Deze wordt weergegeven als een ΔE ITP-score.

Het gemiddelde ips-paneel heeft goede kijkhoeken, hoewel er nog best grote verschillen zijn tussen de schermen. Bij sommige modellen loopt de kleurafwijking, gemeten onder een hoek van 45 graden, een stuk verder op en de helderheid een stuk verder terug. We tonen hierboven de resultaten vanaf links en onder; in de gelinkte tabellen vind je ook de meting vanaf rechts en boven.

Voor de uniformiteitsmeting bepalen we op vijftien meetpunten de helderheid van een wit en zwart scherm. We moeten daarbij opmerken dat uniformiteit een samplespecifieke eigenschap is. Dat wil zeggen dat jouw exemplaar anders kan scoren.

De eerste vier grafieken tonen de responstijd en over-/undershoot van het scherm voor de overgang van 20 naar 80 procent en 80 naar 20 procent grijs. Voor (gaming)monitors met een refreshrate vanaf 120Hz hebben we een uitgebreidere set data van 20 verschillende transities; die vind je voor de betreffende monitors in de tabjes op de tweede rij. Alle metingen zijn gedaan in de modus waarin het scherm zo snel mogelijk is en tegelijk de over- en undershoot binnen de perken blijven. Vanaf een procent of 15 kan het effect zichtbaar worden. Dat is niet voor alle merken in de grafiek het geval: met name de Odyssey Neo G9 (49AG950) heeft er vrij veel last van.

Idealiter blijft de responstijd onder de tijd dat een beeld op het scherm staat. Voor een 100Hz-scherm is dat bijvoorbeeld 10ms en voor een 60Hz-monitor 16,7ms. Daarin slagen lang niet alle schermen in de test, vooral niet de modellen op basis van een VA-paneel, waarbij de overgang van zwart naar donkergrijs vaak traag verloopt. We zien daar uitschieters van meer dan 40ms bij de traagste monitors. Het tabje '% in refresh' laat zien hoeveel overgangen op tijd komen, gelet op de refreshrate van het betreffende scherm.

De inputlag meten we voor een 1080p/60Hz-beeld. Voor de meting van het energiegebruik geven we op alle schermen een checkerboard met precies 50 procent wit weer, waarbij alle schermen zijn ingesteld op een helderheid wit van 150cd/m². Over het algemeen zijn grotere schermen logischerwijs minder zuinig dan kleine; een hogere resolutie laat het stroomverbruik ook toenemen.