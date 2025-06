De beste allround monitors

Ben je op zoek naar een goede monitor die geschikt is voor allerlei soorten gebruik, dan vind je in deze koopgids voor de beste allround monitor een paar gerichte adviezen om je op weg te helpen. Wil je meer uitleg over de keuzes die je kunt maken bij het selecteren van een monitor? Bekijk dan de achtergrondinformatie op de overzichtspagina.

In de allround koopgids gaan we uit van monitors met de gebruikelijke 16:9-beeldverhouding en we geven daarbij adviezen voor schermen met drie verschillende resoluties: full hd (1920x1080 pixels), wqhd (2560x1440 pixels) en 4k (3840x2160 pixels). Eigenschappen zoals hoogteverstelling, een multifunctionele USB-C-aansluiting met volwaardige Power Delivery voor een laptop en de aanwezigheid van FreeSync wegen mee in onze keuze. We beoordelen schermen verder op hun beeldkwaliteit, waaronder kleurweergave, helderheid en kijkhoeken, en wegen de prijs-kwaliteitverhouding zwaar mee.

Welke resolutie moet ik kiezen? (klik om uit te klappen) Full-hd-schermen hebben over het algemeen een maat tot 24", wqhd-schermen en 4k-schermen zijn vaak 27" of 32". Weet je nog niet wat je moet kiezen, dan zouden we gaan voor een wqhd-scherm van 27". Dat past goed op een gemiddeld bureau en biedt veel meer werkruimte dan een standaard full-hd-scherm. Uiteraard zijn schermen met een hogere resolutie over het algemeen duurder, reden dat we voor de aanraders kijken naar verschillende prijspunten. 4k-schermen geven een scherper beeld, perfect voor wie bijvoorbeeld foto's in hoog detail wil kunnen bekijken. Hoewel de meeste desktops geen problemen zullen hebben met een 4k-scherm, zijn er nog steeds laptops die deze resolutie niet aankunnen op een prettig werkbare 60Hz. Kijk dus even goed naar de specificaties van je systeem voordat je besluit een 4k-scherm te kopen: beschikt die over HDMI 2.0, USB-C met DisplayPort-ondersteuning of Thunderbolt, dan zit je over het algemeen goed.

Wil je het scherm vooral gebruiken voor gaming, ben je specifiek op zoek naar een monitor voor hdr-weergave of beeldbewerking, of zoek je naar een scherm met een bijzonder beeldformaat, zoals ultrawides of superwides? In deze gids besteden we daar geen aandacht aan. Binnenkort komen we met koopgidsen voor monitors in die categorieën.

Laatste update: 23-4-2025 We hebben het aanbod en de prijsontwikkeling gecheckt, en dit zijn nog steeds onze aanraders.

De beste full-hd-monitor (1920x1080 pixels)

Best Buy Philips 1000-serie 24E1N1300AE/00 Zwart 23,8" • 1920x1080 (Full HD) • 100Hz • IPS • 1ms 4 van 5 sterren (1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 134,- € 135,34 bij NBB.com Bekijk alle prijzen De Philips 24E1N1300AE is een prima 24"-full-hd-monitor met een USB-C-poort voor je laptop. Ondanks die voorziening, de stevige, in hoogte verstelbare voet en de ingebouwde luidsprekers is het scherm vrij betaalbaar. De kleurafstelling is beter dan gemiddeld en de kijkhoeken zijn dankzij het gebruik van een ips-paneel uitstekend. Hoewel Philips 65W Power Delivery belooft, blijkt uit de kleine lettertjes dat er slechts 45W wordt geleverd bij een helderheid hoger dan 210cd/m². Voluit produceert het scherm zo'n 270cd/m², dus het is zeker niet de felste monitor. Net als sommige andere nieuwe schermen voor 2024 heeft de 24E1N1300AE een 100Hz-refreshrate, waarmee het beeld net wat vloeiender is dan bij een gemiddelde kantoormonitor. Er is ook FreeSync, maar naast de USB-C-poort alleen een HDMI-ingang. Zonder verloopstekker werkt dat dus alleen op een AMD-videokaart. Bovendien zijn de responstijden ronduit traag, dus echt geschikt voor gaming is deze monitor niet.

Goedkoper alternatief LG 24MR400-B Zwart 23,8" • 1920x1080 (Full HD) • 100Hz • IPS • 5ms 4 van 5 sterren (2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 88,- € 89,38 bij Max ICT B.V. Bekijk alle prijzen De LG 24MR400 is een 24"-full-hd-monitor met een ips-paneel voor minder dan 100 euro, die desondanks een relatief hoge refreshrate van 100Hz biedt. Daarmee ziet het beeld er net wat vloeiender uit dan op een standaard 60Hz-scherm. Samen met FreeSync kan de 24MR400 zich ook voor een spelletje lenen, want de responstijden zijn ook best goed. Naast een antieke analoge VGA-ingang is HDMI de enige andere poort op het scherm, wat betekent dat Nvidia-kaarten het helaas alleen op een vaste refreshrate kunnen aansturen. De verdere uitvoering is zeer basaal, zonder een in hoogte verstelbare voet, al kun je via de VESA-gaten een los exemplaar aansluiten. Helderheid en contrast van het scherm zijn in orde. De kleurafstelling zal geen prijzen winnen, maar is ook niet extreem slecht. Door het gebruik van een ips-paneel zijn de kijkhoeken bovendien erg goed.

Heb je uitgebreidere dockingfunctionaliteit nodig, dan zou je in plaats van de Philips 24E1N1300AE kunnen kijken naar de Iiyama ProLite XUB2497HSN-W1. (We testten de zwarte variant XUB2497HSN-B1, die inmiddels niet meer leverbaar is). Deze monitor beschikt over een ethernetaansluiting en DisplayPort-out om een tweede monitor op door te lussen, functies die de Philips-monitor niet heeft. De USB-hub heeft vier in plaats van twee poorten. De XUB2497HSN-B1/W1 heeft net als de Philips 24E1N1300AE een 100Hz-refreshrate en FreeSync; het contrast is daarbij wat beter, de kleurweergave juist slechter. De Iiyama-monitor is bovendien een stukje duurder.

De beste wqhd-monitor (2560x1440 pixels)

Best Buy ASUS ProArt PA278CGV Zwart 27" • 2560x1440 (Quad HD) • 144Hz • IPS • 5ms Prijs bij publicatie: € 324,- € 337,28 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen De ASUS ProArt PA278CGV is een mooie allrounder die zich voor veel toepassingen kan lenen. Een opvallend nadeel is de nogal wiebelige voet, ook al voelt de constructie verder degelijk aan. Hoewel de 27"-wqhd-ips-monitor eigenlijk voor beeldbewerking is bedoeld, heeft ASUS hem voorzien van een 144Hz-refreshrate en FreeSync, waarbij de responstijden snel zijn: perfect voor een spelletje dus. Zakelijke gebruikers zullen de uitgebreide connectiviteit waarderen, waaronder een USB-C-poort met 90W Power Delivery. Met minder dan 900:1 is het contrast aan de lage kant, maar de minimale helderheid is extreem laag en de maximale helderheid erg hoog, zodat je hem in haast iedere ruimte prettig kunt gebruiken. Af fabriek is de kleurweergave bijzonder netjes afgeregeld, al gebruik je voor sRGB-weergave best de Rec.709-preset als je de helderheid wilt kunnen instellen. Ondanks de aanwezigheid van een AdobeRGB-modus is het scherm daarvoor niet goed geschikt.

Goedkoper alternatief Philips 1000-serie 27E1N1600AE Zwart 27" • 2560x1440 (Quad HD) • 100Hz • IPS • 1ms Prijs bij publicatie: € 199,- € 189,61 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen Er zijn goedkopere 27"-monitors met wqhd-resolutie dan de Philips 27E1N1600AE, maar de Philips-monitor biedt wel uitgebreidere connectiviteit dan het gros van de schermen onder de 200 euro: een USB-C-poort met 65W Power Delivery zorgt ervoor dat je ook je laptop gemakkelijk met dit scherm kunt gebruiken. Een kvm of ethernetfuncties zul je hier overigens niet vinden, en de USB-hub telt slechts twee trage 2.0-poorten. Op een hoogteverstelbare voet heeft Philips gelukkig niet bespaard. Voor een ips-scherm vallen de kijkhoeken een beetje tegen, maar wel heeft de 27E1N1600AE een relatief hoog contrast. De minimale helderheid is een beetje aan de hoge kant. Op het gebied van kleurweergave is de monitor een middenmoter, met een klein beetje oververzadiging in de primaire kleuren. Voor dagelijkse werkzaamheden zal dat niet storen, en na het werk is hij met de 100Hz-refreshrate en FreeSync-ondersteuning geschikt voor een spelletje.

Dell introduceerde recent een tweetal nieuwe 27"-wqhd-monitors, de UltraSharp U2724D en UltraSharp U2724DE. Het E-model beschikt over Thunderbolt 4 met 90W Power Delivery en uitgebreidere dockingfunctionaliteit dan de ASUS ProArt PA278CGV, inclusief kvm-functie, 2,5Gbit/s-ethernet en de mogelijkheid een ander scherm door te lussen via Thunderbolt- en DisplayPort-uitgangen. De beeldkwaliteit is ook beter dan bij het ASUS-scherm, afgaande op de U2724D die we testten. Die heeft geen Thunderbolt, maar wel hetzelfde IPS Black-paneel met een veel hoger contrast dan bij de ASUS ProArt PA278CGV. De kleurweergave blijkt uitstekend en het scherm gaat relatief zuinig om met stroom. De reden dat de PA278CGV toch onze aanrader is, is de prijs. De U2724D zonder Thunderbolt en Power Delivery kost al bijna hetzelfde als de ASUS-monitor, de U2724DE is met prijzen richting de vijfhonderd euro veel duurder.

In plaats van de Philips 27E1N1600AE raadden we eerder de Iiyama ProLite XUB2793QSU-B6 aan als goedkoper alternatief. Die is momenteel slechter verkrijgbaar, heeft geen USB-C en ook geen hoogteverstelling. Goedkopere wqhd-monitors onder de 200 euro zijn vaak voorzien van een VA-paneel, met vaak slechtere kijkhoeken en responstijden, maar een beter contrast dan ips-opties. De AOC Q27B3MA is een voorbeeld. Hoewel de kleurweergave goed is, zijn de kijkhoeken en responstijden van dit scherm niet zo best. De verdere uitvoering is zeer basaal, zonder hoogteverstelling of USB-hub.

De beste 4k-monitor (3840x2160 pixels)

Goedkoper alternatief Samsung ViewFinity S8 S80UD 27" Zwart 27" • 3840x2160 (4K) • 60Hz • IPS • 5ms Prijs bij publicatie: € 291,- € 286,52 bij RedShell.nl | zakelijk Bekijk alle prijzen De ViewFinity S80UD is een van de nieuwste zakelijke 4k-monitors van Samsung. Handig is dat poot en voet zonder schroevendraaier in elkaar klikken, en die bevestiging voelt ook stevig aan. De monitor heeft USB-C met een ruime 90W Power Delivery, een kvm-functie en een USB-hub met drie snelle 5Gbit/s-poorten aan de zijkant. Vreemd is dat de ethernetpoort daar ook zit, dus zonder haakse ethernetkabel bungelt de netwerkkabel nogal in het zicht. Het ips-scherm heeft uitstekende kijkhoeken, een gemiddeld contrast, een relatief hoge maximale helderheid, maar ook een vrij hoge minimale helderheid. De kleurweergave is uit de doos al vrij goed en met een paar aanpassingen in het menu bereik je een uitstekende kleurweergave voor sRGB-content. De responstijden van het scherm zijn niet snel, de refreshrate is beperkt tot 60Hz en FreeSync zit er niet op. Dat is wel jammer voor wie de monitor thuis naast het werk ook voor een spelletje had willen gebruiken.

De Dell UltraSharp U2723QE en Samsung ViewFinity S80UD hebben beide geen FreeSync. Wil je dat wel, dan is de ASUS ProArt PA279CV een optie. Het FreeSync-bereik loopt van 40-60Hz. Dit scherm heeft een lager contrast en een minder stevige behuizing dan de U2723QE. Er zit geen ethernetpoort op en slechts 65W Power Delivery, maar de kleurweergave is goed.

De Gigabyte M27UA is eigenlijk een gamingmonitor met een snel 160Hz-ips-paneel, maar de USB-C-poort en kvm-functie maken van het scherm een mooie allrounder. Let op dat de Power Delivery via USB-C beperkt is tot 18W, dus je zult alsnog een adapter op je laptop moeten aansluiten als je het scherm zo wilt gebruiken. Hoewel je niet zo'n hoog contrast of goede kleurweergave hoeft te verwachten als bij de Dell UltraSharp U2723QE, is de verdere beeldkwaliteit in één woord prima.

De hierboven genoemde monitors zijn allemaal 27"-schermen, maar misschien wil je liever een 32"-scherm. De Dell UltraSharp U3223QE, de grotere broer van de U2723QE, kost momenteel ongeveer 700 euro, dus dat is een prijzige optie. Ook die monitor heeft een opvolger, met evenals de 27"-versie een hoger contrast en betere connectiviteit, maar ook een veel hogere prijs en vooralsnog slechtere verkrijgbaarheid. De LG Ergo 32UN880 is goedkoper, wordt geleverd met een mooie monitorarm en beschikt over hardwarekalibratie, zodat je hem met een los verkrijgbare colorimeter optimaal kunt afstellen. Jammer genoeg valt de standaard kleurafstelling tegen en de maximale Power Delivery is met 60W niet ruim.

Uitgebreide testresultaten

Het testveld voor dit artikel bestaat uit 12 full-hd-monitors, 18 wqhd-schermen en 31 4k-monitors die we in de afgelopen vier jaar hebben getest. Via de links kom je uit bij alle specificaties en testdata. In de onderstaande grafieken staat een selectie van de geteste monitors, waaronder de aanraders en alternatieven die hierboven worden uitgelicht.

Afhankelijk van de ruimte waarin je het scherm opstelt, is een lage minimale of hoge maximale helderheid belangrijk. Een minimum van ongeveer 60cd/m² en een maximum van ongeveer 300cd/m² leveren een bereik op waarbij het scherm in de meeste ruimtes prettig kan worden gebruikt. Als we kijken naar onze aanraders, komen de meeste in de buurt of doen ze het zelfs nog een stuk beter op beide onderdelen. Op het gebied van contrast zijn de meeste schermen geen uitblinkers; onze aanraders in deze categorie zijn vooral ips-schermen. Wil je een hoger contrast, kijk dan naar een VA-paneel.

Voor de grafiekset hierboven hebben we alle schermen ingesteld voor het meestgebruikte sRGB-kleurbereik, waarbij we conform onze testprocedure gebruikmaken van voorgedefinieerde beeldmodi in het menu en we instellingen voor kleurtemperatuur, gamma en kleurbereik aanpassen als dat een betere weergave oplevert. Bij sommige schermen kan de helderheid in de beste modus voor sRGB helaas niet meer worden aangepast. Dat is te zien als een afwijking van meer dan 10cd/m² van de gewenste 150cd/m² in de grafiek 'Helderheid'. De eerste drie grafieken tonen de gemiddelde afwijking van primaire kleuren (kleurafwijking), 20 verschillende grijstinten (grijsafwijking), en een mix van primaire kleuren, grijstinten en mengkleuren (colorchecker). Deze wordt weergegeven als een ΔEITP-score.

Het gemiddelde ips-paneel heeft goede kijkhoeken, hoewel er nog best grote verschillen zijn tussen de schermen. Bij sommige modellen loopt de kleurafwijking, gemeten onder een hoek van 45 graden, een stuk verder op en de helderheid een stuk verder terug. We tonen hierboven de resultaten vanaf links en onder; in de gelinkte tabellen vind je ook de meting vanaf rechts en boven.

Voor de uniformiteitsmeting bepalen we op vijftien meetpunten de helderheid van een wit en zwart scherm. We moeten daarbij opmerken dat uniformiteit een samplespecifieke eigenschap is. Dat wil zeggen dat jouw exemplaar anders kan scoren.

De eerste twee grafieken tonen de responstijd van het scherm voor de overgang van 20 naar 80 procent grijs en de omgekeerde overgang. Idealiter blijft de responstijd onder de tijd dat een beeld op het scherm staat. Voor een 100Hz-scherm is dat bijvoorbeeld 10ms en voor een 60Hz-monitor 16,7ms. Hoewel we het scherm instellen in de modus waarin het zo snel mogelijk is, en tegelijk de overshoot- en undershoot binnen de perken blijven, is enige merkbare overshoot bij sommige schermen niet te vermijden. Vanaf ongeveer 15 procent kan het effect zichtbaar worden.

De inputlag meten we voor een 1080p/60Hz-beeld. Voor de meting van het energiegebruik geven we op alle schermen een checkerboard met precies 50 procent wit weer, waarbij alle schermen zijn ingesteld op een helderheid wit van 150cd/m². Over het algemeen zijn grotere schermen logischerwijs minder zuinig dan kleinere; een hogere resolutie laat het stroomverbruik ook toenemen.