Begin dit jaar op de CES introduceerde Samsung de Odyssey-serie gamingmonitoren. Uiteraard kon je al langer een spellenscherm van Samsung kopen. Zo was het merk met de C27HG70 en C32HG70 een van de eerste die gamingmonitoren met hdr uitbrachten, terwijl de Koreanen er ook vroeg bij waren met 32:9-superwides op 49"-formaat. De nieuwe Odyssey-serie moet Samsungs positie op de markt voor gamingmonitoren versterken en de schermen voor de consument ook meer onderscheiden. Net als bij de gamingmonitoren van andere merken gaat dat gepaard met een herkenbaar logo, een opvallende vormgeving en, hoe kan het anders, rgb-verlichting.

Nieuwe line-up met bijzondere specs

Op beurzen als de CES is altijd genoeg bijzonders te zien. Je moet als fabrikant dus van goeden huize komen om echt op te vallen. Toch sprongen de nieuwe Odyssey-schermen in het oog, met name het absolute topmodel: de Odyssey G9 LC49G95T. Het 49"-superwide paneel met 5120x1440 beeldpunten blijft bijzonder, maar bij de Odyssey G9 worden die eigenschappen ook nog eens gecombineerd met een zeer sterke 1000R-kromming, die nooit eerder bij een monitor werd vertoond. Tel daarbij op een superhoge 240Hz-refreshrate, gecombineerd met een Vesa Display HDR1000-keurmerk, dat een goede hdr-weergave belooft, en je begrijpt waarom fans van goed beeld reikhalzend naar dit scherm uitzagen.

Wie liever een wat kleinere monitor heeft, kan in de Odyssey-reeks terecht bij de wqhd-monitoren van 27" en 32" met de gebruikelijke 16:9-beeldverhouding, die je kunt zien als opvolgers voor de C27HG70 en C32HG70. Net als de 49"-'superwide' hebben ook deze schermen een VA-type lcd-paneel met zeer sterke 1000R-kromming. Beide formaten zijn verkrijgbaar in een Odyssey G7- en een Odyssey G5-variant. De eerste heeft net als het topmodel een 240Hz-refreshrate en op papier behoorlijke hdr-ondersteuning, zij het met een iets lagere piekhelderheid. De Odyssey G5-modellen verversen op maximaal 144Hz en missen het geavanceerde local dimming backlight voor betere hdr, waardoor de prijs wel een stuk lager is.

Voor deze review hebben we de hand gelegd op het topmodel in de Odyssey-serie: de Odyssey G9 LC49G95T. We bespreken hem naast de 27"-Odyssey G7, typenummer LC27G75T, die eerder aan de orde kwam in ons recente overzichtsartikel over 240Hz-gamingmonitoren.

De laatste ultieme Samsung-monitoren?

Waar veruit de meeste monitorfabrikanten hun lcd-panelen elders moeten inkopen, heeft Samsung sinds jaar en dag eigen paneelfabrieken. Zodoende kan het de speciale VA-panelen in de nieuwe Odyssey-reeks als eerste toepassen. Wie het nieuws rondom monitoren een beetje volgt, weet echter dat Samsungs bijzondere positie op de monitorenmarkt op losse schroeven staat. Eind maart kwam het nieuws dat het concern zich binnenkort terugtrekt als fabrikant van lcd-panelen. Hoewel dat niet betekent dat je binnenkort geen Samsung-monitoren meer in de winkels terugvindt, kon het weleens de laatste keer zijn dat Samsung als eerste zulke bijzondere lcd-monitoren kan uitbrengen.

Samsung kijkt liever vooruit naar nieuwere beeldtechnieken nu het op de televisiemarkt aandeel verliest aan eeuwige concurrent LG met zijn oledschermen. De zelfontwikkelde QD-oledtechnologie moet Samsung terugbrengen naar de top. Er zijn op dit moment geen indicaties dat die techniek snel voor monitoren zal worden ingezet. Voorlopig zullen liquid crystal displays voor monitoren dus nog wel even relevant blijven en met hun bijzondere specificaties lijken de Odyssey-monitoren in elk geval klaar om het speelveld van nu te domineren. Gelet op de relatief hoge prijzen mag dat overigens ook wel. Zo is de Odyssey G7 LC27G75T met zijn vanafprijs rond 600 euro een van de duurdere wqhd-gamingmonitoren op de markt. De Odyssey G9 LC49G95T is zelfs de allerduurste in zijn soort. Dit scherm kost om en nabij 1500 euro. Dat is meer dan alle andere 49"-monitoren.