Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide. Voor deze editie hebben we niet minder dan 22 nieuwe toestellen getest, want in het najaar kwamen veel nieuwe smartphones uit. Zo was er in september de gebruikelijke introductie van de nieuwe Apple iPhones, met dit jaar de iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro en 15 Pro Max. Google kwam een paar weken later met de Pixel 8 en Pixel 8 Pro op de proppen en OnePlus bracht ons zijn vouwtelefoon Open. Ondertussen lanceerde Xiaomi zijn 13T en 13T Pro, en introduceerde Sony de compacte Xperia 5 V.

Behalve high-end telefoons die soms meer dan duizend euro kosten, kregen we de afgelopen maanden ook betaalbaardere toestellen binnen. Motorola stuurde ons bijvoorbeeld de G84 5G, Edge 40 Neo en G54, terwijl we van OPPO de A78 kregen en van Xiaomi de POCO F5 Pro. Het laatste duo is al wat langer uit, maar ook die hebben wij eindelijk kunnen testen.

Voor deze editie hebben we bovendien ook andere toestellen kunnen meenemen die al een paar maanden op ons verlanglijstje stonden, maar nog niet door de fabrikanten aan ons waren geleverd. De webwinkels Techpunt en Belsimpel konden ons uit de brand helpen, waarvoor dank. Van Techpunt ontvingen we de Xiaomi 13T Pro, Redmi A2, Redmi 12C en Redmi Note 12 in de 4G-uitvoering. Belsimpel stuurde ons de POCO F5, Redmi 12 en Honor Magic5 Pro, het topmodel van de Chinese smartphonefabrikant. Nu Honor geen eigendom meer is van Huawei, is het weer actief in Europa met toestellen die beschikken over Google-diensten.

We hebben alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige Best Buy Guide komen terug in deze BBG, maar er zijn ook enkele nieuwkomers die het tot aanrader hebben geschopt.