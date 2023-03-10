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Door Donovan Kerssenberg en Friso Weijers

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Smartphone Best Buy Guide

Maart 2023

Inleiding

Smartphone Best Buy Guide

Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide. De maarteditie is iets later dan gebruikelijk, want vorige week vond het Mobile World Congress plaats, waarbij ondergetekenden beide aanwezig waren om verslag te doen. Het is normaal gesproken de belangrijkste smartphonebeurs van het jaar, die voor het eerst sinds jaren weer in reguliere vorm doorging. In 2020 werd de beurs op het laatste moment afgelast en in 2021 en 2022 was er slechts een sterk afgeslankte versie. Veel telecombedrijven en media waren er toen niet bij.

In 2023 waren de hallen van Fira Gran Via in Barcelona weer ouderwets druk, maar voor sommige tweakers vielen de aankondigingen op MWC 2023 desondanks tegen, getuige de reacties onder het overzichtsartikel waarin we het belangrijkste nieuws op een rijtje zetten. Apple was er zoals gebruikelijk niet en Google toonde alleen wat softwaredemo's. Samsung had zijn kruit al verschoten: de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra werden begin februari op een eigen evenement getoond. Uiteraard staan Samsungs topmodellen voor 2023 ook in deze BBG.

OnePlus toonde een bijzondere conceptversie van zijn eigen topmodel OnePlus 11, dat niet in de winkels komt te liggen. Voor deze BBG hebben we het gewone model doorgemeten, dat je wel kunt kopen. Voor de rest kwamen de BBK-merken (OPPO, OnePlus en realme) met relatief weinig naar de beurs, waarbij de realme GT3 met zijn 240W-lader nog wel de belangrijkste aankondiging was. Helaas hebben we die nog niet binnen. De Moto Rizr conceptsmartphone die Lenovo liet zien, zal ons testlab sowieso niet bereiken; de fabrikant werkt nog aan een winkelmodel.

De belangrijkste nieuwe producten op het MWC kwamen zodoende van Xiaomi, dat op de beurs zijn topmodellen voor begin 2023 presenteerde: de Xiaomi 13 en 13 Pro. We konden ze alvast testen en ze staan uiteraard ook in deze BBG. Begin februari kondigde Xiaomi ook al de POCO X5 en X5 Pro aan, twee middenklassetoestellen die we voor deze editie van de BBG ook hebben getest.

De Redmi A1, OPPO A17 en Motorola Moto G72 completeren het rijtje toestellen dat we voor deze BBG nieuw hebben beoordeeld naast eerder geteste modellen. Met de huidige prijsontwikkeling daarbij meegenomen kunnen we bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige Best Buy Guide komen terug in deze BBG, maar er zijn ook enkele nieuwkomers die het tot aanrader hebben geschopt.

Foto's eerste pagina bbg smartphones

100-200 euro

In de low-end categorie worden smartphones steeds beter, maar dat lijkt in het afgelopen jaar wel een beetje te zijn afgevlakt. Toch kun je voor het geld in deze categorie behoorlijk goede toestellen krijgen, nog steeds goed genoeg voor het simpel consumeren van media, het sturen van berichten en zelfs het plegen van een telefoontje. Bovendien zijn er nog steeds telefoons die een onderdeel of functie bevatten dat of die je verder alleen in een duurdere prijscategorie vindt. Denk aan een full-hd-scherm, verschillende camera’s, een grote accu en zelfs 5G-ondersteuning. Goedkope smartphones die zijn uitgerust met een van deze luxere onderdelen, moeten meestal wel wat inleveren op een ander vlak. Het is daarom raadzaam om te kijken welke functie je het belangrijkst vindt.

Interessante toestellen zijn in sommige gevallen nog steeds slecht verkrijgbaar of alleen in een bepaalde kleur of configuratie. Dit jaar lijkt er tot nu toe weinig te zijn veranderd op dit gebied, behalve dat fabrikanten wat vaker de duurzaamheidstoer opgaan. Zelfs in deze prijscategorie komt het voor dat smartphones langer worden ondersteund door fabrikanten, bovendien wordt er iets meer nadruk gelegd op de repareerbaarheid van telefoons, tenminste, volgens de aankondigingen die op MWC 2023 zijn gedaan. Het gaat om toestellen die nog niet uit zijn of zo nieuw zijn dat wij ze nog niet hebben kunnen testen. In deze Best Buy Guide zul je deze toestellen nog niet vinden, maar het is een mooi vooruitzicht.

Nieuw getest

Het smartphonespitsuur lijkt dit jaar wat later te beginnen dan vorig jaar. Er zijn dan wel een hoop toestellen aangekondigd op het MWC, in de afgelopen tijd is er niet zo heel veel binnengekomen. Daarnaast is een deel van de smartphones die al wel uit zijn, nog niet hier te krijgen of niet tijdig bij ons binnengekomen om te testen. Alleen de Redmi A1 en OPPO A17 zijn echt nieuwe smartphones. De rest zijn apparaten die wij al langer hebben liggen of die door prijsverlagingen in deze categorie terecht zijn gekomen.

Aanraders en alternatieven

Er is weinig veranderd aan onze aanraders, de Redmi Note 11 is nog steeds de beste, met de TCL 30E als betaalbaar alternatief. De OPPO A76 geeft je ook nog steeds veel waar voor je geld, maar je moet niet te veel verwachten van het scherm en de camera. Als je echt weinig geld wilt uitgeven, kun je ook kijken naar de nieuwe aanrader: de Redmi A1. Deze smartphone kost minder dan 100 euro, maar komt aardig mee met de rest.

TCL 30 E
TCL 30 Evanaf Onbekend

De TCL 30E is een van de goedkopere telefoons die we aanraden. Dat zie je wel aan de specificaties. Het scherm heeft een lage 720p-resolutie en dito refreshrate van 60Hz. De soc is ook bepaald geen hoogvlieger, waarbij wifi-ac bijvoorbeeld niet wordt ondersteund. Tegelijk zijn veel andere basics goed voor elkaar. Het scherm is voldoende helder en de accuduur is prima. Het toestel is standaard voorzien van 64GB opslag met de mogelijkheid om twee simkaarten en een geheugenkaart tegelijk te gebruiken. Bovendien is de 30E uitgerust met een vingerafdrukscanner, NFC-ondersteuning en een 50-megapixelhoofdcamera, features die ook niet standaard zijn in dit prijssegment. Daarnaast draait deze smartphone op Android 12. TCL heeft niet duidelijk gemaakt hoelang het dit toestel ondersteunt, maar als we kijken naar wat deze fabrikant normaal gesproken doet, moet deze smartphone tot april 2024 worden voorzien van updates. Mocht de TCL 30E voor dit bedrag uitverkocht raken, dan kun je de Nokia G11 overwegen als alternatief. Die heeft langere updates (februari 2025) plus de belofte van Android 13, een 90Hz-scherm en een flink snellere soc, maar een op papier minder goede camera en slechts 32GB opslag in de goedkoopste variant.

(0 reviews)
Redmi Note 11
Redmi Note 11vanaf Onbekend

Xiaomi weet met de Redmi Note-serie altijd hoge ogen te gooien en dat geldt ook weer voor de Redmi Note 11. Voor net wat minder dan 200 euro heeft hij specificaties die je elders pas in het duurdere segment terugvindt. Zo zit er een oledscherm in met full-hd-resolutie en een lekker vloeiende 90Hz-refreshrate, dat volgens onze tests uitstekend beeld geeft. De maximale helderheid is zo goed dat deze zich kan meten met toestellen uit het high-end segment, en ook de minimale helderheid en kleurweergave zijn uitstekend. Ook wat accuduur betreft scoort deze smartphone erg goed, vooral als je het toestel gebruikt om video’s te bekijken. De Qualcomm Snapdragon 680 is in deze prijsklasse een van de krachtigste opties, al beschikt hij niet over de noodzakelijke isp om 4k-video-opname mogelijk te maken. Dat kunnen de meeste andere telefoons in dit prijssegment echter evenmin, en de combinatie van een 50-megapixelhoofdcamera en 8-megapixel-ultragroothoekcamera is veelzijdig voor het geld. Xiaomi is een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, dualsim, microSD-kaartlezer, vingerafdruklezer en NFC niet vergeten. De MIUI-software is niet vrij van bloatware en reclame, maar biedt veel aanpassingsmogelijkheden. Naar verwachting krijgt de telefoon nog Android 13 en updates tot januari 2025.

4 van 5 sterren
(4 reviews)
OPPO A76
OPPO A76vanaf Onbekend

De OPPO A76 lijkt veel op de lang door ons aangeraden Samsung Galaxy M22 en dat is een compliment. OPPO zet in op totaal andere plus- en minpunten dan Xiaomi met de 11T, maar heeft in tegenstelling tot Samsung niet bezuinigd op de processor, waardoor dit toestel een stuk krachtiger is. Het scherm mag dan een lage 720p-resolutie en een mindere kleurweergave hebben, daar staat een flinke accuduur tegenover. Daarnaast laat de verversingssnelheid van 90Hz het toestel snel en vloeiend aanvoelen. De snellaadfunctie van deze smartphone voorziet de accu snel van energie en de 33W-adapter wordt netjes meegeleverd met het toestel. De IP54-classificatie geeft aan dat deze smartphone stof- en spatwaterdicht is. Bovendien is het apparaat uitgerust met een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Voor de camera’s hoef je dit toestel overigens niet te halen; die presteren matig. Wat software betreft heeft OPPO aangegeven de smartphone tot januari 2025 te ondersteunen.

(0 reviews)
Redmi A1
Redmi A1vanaf Onbekend

De Redmi A1 is een smartphone voor mensen die echt weinig willen uitgeven aan een telefoon, maar toch een redelijk toestel in handen willen hebben. Deze smartphone kost namelijk minder dan 100 euro. Er is uiteraard wel op wat dingen bezuinigd. Zo heeft de A1 een MediaTek Helio A22 onder de motorkap, en een soc uit 2018, en dat merk je: het is geen snelheidsmonster. Daarnaast heeft de smartphone maar 32GB opslag en 2 of 3GB ram, maar aangezien deze smartphone draait op Android 12 Go, een lichte, uitgeklede versie van Android, valt het redelijk mee, al zal je hier en daar nog wel te maken hebben met een hapering. Verder heeft het toestel wifi 4, Bluetooth 5 en een micro-USB-aansluiting. Het scherm heeft een resolutie van 720x1600 pixels en presteert bovengemiddeld goed in deze prijscategorie. Dat maakt deze smartphone ideaal om mee te internetten en media te consumeren. Bovendien is dit toestel lekker compleet: FM-radio, koptelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer en dualsim. Een vingerafdruklezer is niet aanwezig. Mocht je dat echt graag willen, dan zou je nog kunnen gaan voor de Redmi A1+. Die heeft verder dezelfde eigenschappen plus een vingerafdrukscanner. Hij is wel minder breed verkrijgbaar. Verwacht niet te veel van de camera’s. De 8-megapixelhoofdcamera, de dieptecamera met 0,08 (!) megapixels en de 5-megapixelfrontcamera zijn duidelijk onderdelen waarop is bezuinigd om de prijs laag te houden. De accuduur van de A1 is gemiddeld. De 5000mAh-accu zorgt ervoor dat de smartphone op dat gebied niet achterloopt bij de rest. Je moet wel geduldig zijn als je het apparaat aan de lader hangt. De meegeleverde 10W ‘snellader’ heeft drie uur nodig om de accu te vullen. De A1 zal twee OS-upgrades krijgen en drie jaar aan beveiligingsupdates. Dat betekent dat je tot 2026 updates zult ontvangen.

(0 reviews)

Testdata

Hieronder zie je een selectie van onze testdata voor alle toestellen die we in deze categorie van de BBG hebben meegenomen. Zoals gebruikelijk hebben we de smartphones die we hebben aangemerkt als aanraders, in de onderstaande grafieken uitgelicht met een aparte kleur.

  • Max. helderheid
  • Contrast
  • Min. helderheid
  • Grijswaardenfout
  • Kleurfout
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
840
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
727
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
694
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
652
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
622
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
595
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
578
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
551
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
519
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
518
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
516
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
512
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
506
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
483
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
453
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
446
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
434
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
426
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
389
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
385
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
367
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
296
Contrast
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
1938:1
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
1769:1
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
1751:1
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
1750:1
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
1718:1
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
1663:1
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
1663:1
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
1611:1
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
1540:1
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
1443:1
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
1432:1
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
1429:1
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
1429:1
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
1424:1
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
1358:1
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
1281:1
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
1253:1
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
1148:1
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
1,21
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
1,61
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
1,69
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
1,84
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
1,89
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1,94
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
1,96
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
2,05
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
2,19
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
2,64
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
2,68
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
2,83
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
3,03
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
3,11
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
3,47
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
4,23
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
4,24
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
5,94
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
6,09
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
11,21
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
11,70
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
15,84
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1,30
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
1,60
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
1,90
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
1,90
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
2,30
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
2,30
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
2,70
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
3,50
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
3,70
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
5,20
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
5,39
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
5,40
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
5,40
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
5,80
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
5,80
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
6,60
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
7,00
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
7,20
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
7,50
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
7,70
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
7,80
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
7,90
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
0,40
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
0,90
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
1,00
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
1,20
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
1,70
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
1,80
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
2,90
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
2,90
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
3,20
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
3,26
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
3,40
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
3,40
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
3,80
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
3,90
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
4,10
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
4,20
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
4,30
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
4,70
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
4,80
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
5,40
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
6,10

Het aantal smartphones met een full-hd-scherm groeit gestaag, al hebben de nieuwkomers dit niet. Hetzelfde kan gezegd worden over oledschermen. Het contrast van toestellen met een oledscherm is praktisch altijd perfect; de zwarte pixels geven helemaal geen licht. Daarom staan de toestellen met een oledscherm niet in het Contrast-tabblad van de grafiek hierboven.

De oledtoestellen zijn over het algemeen ook in het voordeel als het op de helderheid van het scherm aankomt. De Redmi Note 11, Motorola Moto G31 en TCL 30E produceren meer dan 600cd/m² en in Redmi’s geval zelfs ruim 800cd/m². Die toestellen kun je dus rustig in de volle zon bekijken. Op het gebied van kleurechtheid scoort de Note 11 weer verrassend goed, zelfs zodanig dat hij zich kan meten met de duurdere vlaggenschepen. Een gemiddelde afwijking onder de 3ΔE2000 duidt op een voor het menselijk oog niet zichtbaar kleurverschil. De toestellen van Xiaomi zitten daar ruimschoots onder, zelfs de supergoedkope Redmi A1.

  • Browsetest wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
19u33m
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
17u36m
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
17u28m
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
15u44m
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
15u36m
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
15u6m
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
15u5m
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
14u59m
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
14u57m
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
14u46m
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
14u9m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
13u55m
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
13u48m
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
13u41m
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
13u18m
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
13u11m
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
13u8m
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
12u42m
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
12u34m
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
11u16m
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
10u48m
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
10u42m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
17u56m
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
16u49m
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
15u48m
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
15u7m
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
14u17m
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
14u10m
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
14u6m
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
14u6m
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
14u5m
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
13u48m
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
13u37m
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
13u15m
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
12u58m
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
12u20m
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
12u11m
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
11u45m
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
11u27m
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
10u30m
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
10u26m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
10u26m
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
10u11m
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
9u43m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
21u51m
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
20u15m
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
20u9m
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
19u44m
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
17u31m
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
17u14m
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
16u57m
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
16u40m
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
16u33m
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
16u28m
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
16u24m
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
16u19m
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
16u1m
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
15u38m
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
15u24m
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
13u57m
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
13u35m
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
13u7m
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
12u32m
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
11u57m
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
11u12m
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
10u

Naast het beeldscherm is de accuduur een belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe smartphone. Gelukkig hebben fabrikanten dat ook begrepen, want juist in dit segment zie je vaker enorme accu's van 5000mAh of meer, wat vooral bij webbrowsen een lange werktijd kan opleveren. Tijdens het kijken naar video verbruiken deze toestellen over het algemeen meer stroom dan duurdere modellen door de aanwezigheid van een lcd in plaats van een oledscherm. Hierdoor is de accuduur bij die activiteit niet top, ook al is de accu groot. Aan de andere kant zien we ook nu weer dat de efficiëntie van het scherm in sommige gevallen juist een langere accuduur oplevert bij het kijken naar video dan tijdens het webbrowsen.

Als het om de browsetests gaat, maken de Nokia G11 en G21 en de OPPO A16 indruk, maar de OPPO A76 doet het het best. Kijkend naar de videotest, gaat de Redmi Note 11 aan kop, met een aantal andere oledtoestellen daar vlak achteraan. De A76 blijft het relatief goed doen voor een smartphone met een lcd.

  • Browsetijd na halfuur laden
  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Browsetijd na half uur laden
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
9u58m
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
8u37m
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
7u14m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
6u58m
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
6u
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
5u56m
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
4u38m
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
4u20m
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
4u17m
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
3u45m
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
3u29m
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
3u27m
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
3u10m
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
3u8m
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
3u7m
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
2u53m
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
2u49m
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
2u42m
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
2u38m
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
2u32m
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
2u16m
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
2u3m
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
57
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
56
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
55
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
51
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
50
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
49
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
33
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
31
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
29
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
25
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
25
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
25
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
23
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
21
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
20
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
20
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
20
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
20
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
19
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
18
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
16
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
15
Laadtijd
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
OPPO A76 1612x720 Snapdragon 680 LCD
1u14m
TCL 30 2400x1080 Helio G37 OLED
1u29m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
1u31m
Redmi Note 11 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1u32m
Nokia G21 1600x720 T7200 LCD
1u33m
TCL 30 E 1600x720 Helio G25 LCD
1u49m
Realme C31 1600x720 Unisoc T612 LCD
1u50m
Realme C35 2408x1080 Unisoc T616 LCD
1u54m
Samsung Galaxy A03s 1600x720 MT6765 LCD
2u16m
Samsung Galaxy A13 4G 2408x1080 Exynos 850 LCD
2u18m
OPPO A16 1600x720 Helio G35 LCD
2u19m
Motorola Moto G22 1600x720 Helio G37 LCD
2u19m
Motorola Moto e20 1600x720 T7200 LCD
2u34m
Motorola Defy (2021) 1600x720 Snapdragon 662 LCD
3u3m
OPPO A54s 1600x720 Helio G35 LCD
3u12m
Redmi A1 1600x720 Helio A22 (MT6761) LCD
3u15m
OPPO A17 1612x720 Helio G35 LCD
3u15m
Motorola Moto G51 2400x1080 Snapdragon 480 Pro LCD
3u15m
Motorola Moto G31 2400x1080 Helio G85 OLED
3u16m
Samsung Galaxy A03 1600x720 Helio G35 LCD
3u22m
Nokia G11 Grijs 1600x720 T7200 LCD
3u24m
Motorola Moto e40 1600x720 Unisoc T700 LCD
3u26m

Het overgrote deel van de geteste smartphones heeft ruim twee tot drieënhalf uur nodig om volledig te worden opgeladen. Dat is wel een heel stuk trager dan de meeste duurdere toestellen, maar we zien in dit segment dat 33W-snelladen langzaam gebruikelijker wordt. De OPPO A76, TCL 30E en Redmi Note 11 kunnen binnen twee uur worden opgeladen. De Redmi A1 moet drie uur en een kwartier aan de lader hangen.

200-350 euro

Voor 200 tot 350 euro koop je over het algemeen een duidelijk mooiere telefoon dan in de prijsklasse hieronder. Zo vind je in deze prijsklasse vaker contrastrijke oledschermen, snelle 5G-verbindingen en prima camera's, compleet met 4k-video-opname, ultragroothoeklens en macrostand. Het geheel draait vloeiender dankzij een vlottere processor, met software die langer wordt ondersteund. Over het algemeen is de behuizing van de toestellen nog steeds van plastic, dus minder luxueus, en een IP-rating voor waterdichtheid is nog steeds zeldzaam. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting en de geheugenkaartlezer komen nog wel veelvuldig voor, maar in navolging van duurdere toestellen worden ze steeds vaker weggelaten. Ook in deze categorie is er weinig nieuws verschenen. Xiaomi heeft twee POCO-toestellen uitgebracht en Motorola heeft ons de G72 gestuurd. Daarnaast zijn er wat toestellen uit de duurdere en goedkopere categorie bijgekomen. Verder hebben we wat smartphones moeten schrappen. De Motorola Moto G200, Samsung Galaxy A52s en Xiaomi Mi 11 Lite zijn in prijs gestegen en hebben daardoor niets meer te zoeken in deze categorie. De POCO M3 Pro en M4 Pro zijn samen met de Redmi Note 10 amper tot niet verkrijgbaar en dus verwijderd.

Aanraders en alternatieven

De Samsung Galaxy A52s was lang onze favoriet in deze prijsklasse, maar de smartphone is een stuk duurder geworden, waardoor hij het veld heeft moeten ruimen in deze categorie. Het nieuwere model, de A53, is helaas niet zo goed als zijn voorloper, de A52, die zo goed is dat hij nu in de hogere prijsklasse een aanrader is. Het toestel heeft een minder snelle soc, geen 3,5mm-jack en geen meegeleverde oplader. Daartegenover staan een betere accuduur en langere software-updates. Afhankelijk van hoe belangrijk je dat vindt, kun je de A53 desondanks nog steeds overwegen als alternatief. Wil je een paar tientjes minder uitgeven, dan komt de A33 in beeld. Dit midrangetoestel is bijna even compleet als de A53, maar over de hele linie net wat minder luxueus, met een accuduur die vergelijkbaar is met die van de A52s: niet enorm goed dus.

De aanraders in deze categorie zijn allemaal nieuw. De Motorola Moto G72 is een waardige nieuwkomer en de POCO X5 Pro is een waardige opvolger van de X4 Pro, die we in de vorige BBG’s als aanrader hadden staan. Verder is de Pixel 6a dankzij een prijsverlaging nieuw in deze categorie en dus ook meteen een aanrader. Voor alternatieven kun je nog steeds kijken naar de Xiaomi (Mi) 11 Lite en Motorola Edge 20. Die laatste is interessant voor cameraliefhebbers, aangezien hij een betere macrofunctie en, uniek voor dit bedrag, een telecamera aan boord heeft. Mocht je voor een zo compleet mogelijk toestel willen gaan, dan is de OnePlus Nord CE 2 ook nog steeds mooi.

Google Pixel 6a
Google Pixel 6avanaf Onbekend

De Google Pixel 6a is een kleinere, goedkopere versie van de Pixel 6. Met zijn 6,1"-scherm is hij compacter dan veel andere Android-smartphones rond deze prijs. Wat de 6a een aanrader maakt, is dat Google veel van de goede eigenschappen van de duurdere Pixel 6 heeft behouden. De camera’s zijn bijvoorbeeld bijna net zo goed. Dat zit hem vooral in Googles uitstekende beeldverwerking, want de sensors zijn opvallend oud. Dat heeft wel wat impact op de ultragroothoekcamera, met een minder grote hoek dan de concurrentie en geen mogelijkheden voor goede macro-opnamen. De Pixel 6a heeft dezelfde krachtige Tensor-soc als duurdere Pixels. Ook heeft deze telefoon een IP67-waterdichtheidsrating, waar de drie andere aanraders hooguit spatwaterdicht zijn. In plaats van een softwareskin met tierlantijnen, staat op de Pixel-telefoons een versie van Android zonder veel extra bloatware. Je krijgt bovendien updates tot medio 2027, waarbij de Pixel 6a nieuwe versies ook eerder kan krijgen dan andere telefoons. Op dit moment is bijvoorbeeld al Android 13 beschikbaar. Google heeft bij dit toestel vooral bezuinigd op het scherm, dat met zijn 60Hz-refreshrate minder vloeiend reageert. De accuduur is goed, maar het opladen duurt ouderwets lang. Draadloos laden ondersteunt hij niet, in tegenstelling tot duurdere Pixels.

4 van 5 sterren
(38 reviews)
linkReview van de Google Pixel 6a
Motorola G72

De Motorola G72 is een zeer complete, krachtige, betaalbare smartphone. Hij is voorzien van een MediaTek Helio G99, 6 tot 8GB ram en 128GB opslaggeheugen. Dit kan worden uitgebreid met een microSD-kaart, dankzij het gedeelde dualsimkaartslot. Verder zijn er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en zelfs een FM-radio aanwezig. Daarnaast is de G72 uitgerust met een van de helderste 120Hz schermen die wij hebben gezien en kan hij op dit gebied zelfs tippen aan de iPhone 14 Pro en Samsung Galaxy S23 Ultra. Op het gebied van kleurechtheid scoort de smartphone gemiddeld, maar dit kan worden verbeterd in de instellingen. Daarnaast heeft het toestel een IP52-certificatie en is het dus stof- en spatwaterdicht. Ook op cameragebied doet de smartphone het aardig. Het toestel heeft een 108-megapixelhoofdcamera, 8-megapixel- ultragroothoekcamera en 2-megapixelmacrocamera aan de achterkant. Aan de voorkant zit een 16-megapixelcamera. De smartphone scoort ook goed op accugebied en wat laadsnelheid betreft gemiddeld. Wat softwareondersteuning betreft loopt de smartphone een beetje achter. Het apparaat wordt tot 2026 ondersteund.

4.5 van 5 sterren
(1 reviews)
Xiaomi POCO X5 Pro
Xiaomi POCO X5 Provanaf Onbekend

De POCO X5 Pro is een waardige opvolger van de X4 Pro, die tot voor kort op deze plek stond. Dit toestel is lichter, is krachtiger en heeft een beter scherm aan boord dan zijn voorloper. Toch is er op een paar elementen beknibbeld. De glazen achterkant is vervangen door een plastic exemplaar en de geheugenkaartlezer is met pensioen gestuurd. Daar krijg je wel weer de mogelijkheid om andere apparaten draadloos op te laden voor terug en een iets lagere prijs. Verder zijn de IP53-rating en de koptelefoonaansluiting ook bij dit exemplaar weer aanwezig en is het dankzij de Qualcomm Snapdragon 778G mogelijk om in 4k te filmen. De MIUI-software wordt voorzien van twee OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates, waardoor je tot begin 2026 gebakken zit.

(0 reviews)

Testdata

  • Max. helderheid
  • Contrast
  • Min. helderheid
  • Grijswaardenfout
  • Kleurfout
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
1.152
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1.110
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1.104
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
981
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
954
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
953
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
949
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
948
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
933
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
910
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
892
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
876
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
872
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
844
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
768
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
729
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
727
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
726
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
725
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
717
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
715
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
713
Nokia X20 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
695
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
691
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
687
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
685
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
685
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
671
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
634
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
620
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
596
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
579
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
557
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
531
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
530
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
522
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
496
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
482
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
462
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
444
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
443
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
433
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
416
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
409
Contrast
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
8572:1
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
1890:1
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
1735:1
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
1688:1
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
1644:1
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
1638:1
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
1638:1
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
1580:1
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
1525:1
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
1471:1
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
1470:1
Nokia X20 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
1450:1
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
1321:1
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
1292:1
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
1280:1
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
1247:1
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
1,03
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
1,48
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
1,50
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
1,50
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
1,50
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
1,75
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
1,76
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
1,77
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
1,79
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
1,79
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1,81
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
1,82
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1,83
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1,83
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
1,86
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
1,88
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
1,88
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1,89
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
1,89
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1,90
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
1,93
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1,94
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1,96
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
1,98
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
2,01
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
2,14
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
2,23
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
2,24
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
2,25
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
2,27
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
2,32
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
2,54
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
2,56
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
2,73
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
2,91
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
3,11
Nokia X20 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
3,14
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
3,24
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
3,47
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
3,48
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
3,98
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
4,38
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
4,76
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
4,93
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
1,07
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1,10
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1,10
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
1,10
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1,20
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1,40
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1,60
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
1,90
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
2,01
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
2,01
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
2,10
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
2,10
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
2,20
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
2,40
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
2,60
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
3,20
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
3,30
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
3,40
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
3,60
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
3,70
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
3,80
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
3,90
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
3,90
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
4,28
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
4,40
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
4,50
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
4,70
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
4,70
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
4,70
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
4,98
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
5,10
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
5,40
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
5,40
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
5,60
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
5,70
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
5,80
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
6,00
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
6,30
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
6,40
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
6,40
Nokia X20 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
6,50
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
7,20
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
7,50
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
9,50
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
0,70
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
0,80
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
0,90
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
0,90
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
0,90
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
1,10
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1,40
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1,40
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
1,50
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
1,50
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
1,60
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
1,60
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1,70
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
1,70
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1,90
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
2,10
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
2,20
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
2,30
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
2,30
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
2,30
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
2,40
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
2,40
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
2,40
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
2,50
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
2,50
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
2,50
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
2,60
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
2,60
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
2,70
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
2,70
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
2,70
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
3,00
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
3,10
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
3,10
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
3,70
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
3,90
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
4,00
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
4,80
Nokia X20 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
4,80
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
5,60
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
6,60

Het overgrote deel van de smartphones in dit rijtje heeft een 1080p-resolutie. De refreshrate is soms een extra vloeiende 90, 120 en soms zelfs 120Hz, maar veel smartphones met oledscherm in dit overzicht blijven steken op 60Hz. De piekhelderheid loopt sterk uiteen, waarbij de Motorola G72 en Edge 30 Neo ruim over de 1000cd/m² gaan, vergelijkbaar met of zelfs beter dan een gemiddeld high-end toestel, terwijl een aantal andere modellen met lcd niet verder komt dan 409cd/m². Naast een hoge helderheid hebben de oledschermen een perfect contrast. Op het vlak van kleurafstelling gaat het in deze klasse nog weleens mis, minder vaak dan voorheen, maar nog steeds vaak genoeg. Fabrikanten kiezen een te hoge kleurtemperatuur, waardoor het scherm er blauw uitziet. Dat zie je dan terug in een verhoogde grijsfout in bovenstaande grafiek. De smartphones van Xiaomi en Motorola hebben daar in elk geval niet of nauwelijks last van.

  • Browsetest
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
18u21m
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
17u43m
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
17u21m
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
17u18m
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
17u15m
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
17u6m
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
16u46m
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
15u55m
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
15u31m
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
15u26m
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
15u2m
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
14u37m
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
14u31m
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
14u11m
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
14u11m
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
14u8m
Nokia X20 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
13u55m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
13u55m
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
13u38m
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
13u26m
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
13u24m
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
13u24m
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
13u14m
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
13u10m
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
13u7m
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
12u51m
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
12u49m
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
12u46m
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
12u40m
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
12u39m
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
12u35m
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
12u35m
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
12u25m
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
12u7m
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
12u4m
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
11u32m
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
11u31m
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
11u18m
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
11u15m
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
10u57m
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
10u49m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
10u37m
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
10u9m
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
10u6m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
15u44m
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
15u1m
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
14u59m
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
14u56m
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
14u51m
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
14u11m
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
13u57m
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
13u27m
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
13u25m
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
13u5m
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
12u55m
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
12u54m
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
12u53m
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
12u47m
Nokia X20 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
12u43m
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
12u41m
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
12u30m
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
12u25m
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
12u18m
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
12u15m
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
12u9m
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
11u59m
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
11u58m
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
11u50m
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
11u39m
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
11u36m
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
11u36m
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
11u33m
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
11u18m
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
11u9m
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
11u6m
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
11u5m
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
11u2m
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
10u46m
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
10u36m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
10u26m
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
10u15m
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
10u3m
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
9u57m
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
9u44m
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
9u28m
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
9u25m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
9u14m
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
8u41m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1d4u50m
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
1d3u50m
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1d50m
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1d36m
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1d28m
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
23u36m
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
23u10m
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
23u4m
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
22u33m
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
22u18m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
21u51m
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
21u43m
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
21u40m
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
21u7m
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
20u35m
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
20u29m
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
20u27m
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
20u15m
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
19u44m
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
19u22m
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
19u14m
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
19u5m
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
19u5m
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
18u38m
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
18u19m
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
18u18m
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
18u4m
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
17u54m
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
17u39m
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
17u32m
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
17u24m
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
17u22m
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
17u5m
Nokia X20 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
16u55m
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
16u40m
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
16u34m
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
16u4m
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
15u48m
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
14u16m
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
14u1m
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
13u48m
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
13u40m
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
11u
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
9u18m

Bijna alle fabrikanten rusten hun smartphones tegenwoordig uit met een accu van 5000mAh, met uitschieters naar beneden. Een grotere accu betekent niet meteen dat het toestel langer op een acculading meegaat; er zijn meer factoren die de accuduur bepalen.

De realme 9 scoort op bijna elk gebied het hoogst van al onze aanraders. De andere smartphones in deze lijst scoren vooral goed op specifieke gebieden. Zo is de POCO X5 Pro weer wat beter dan zijn voorloper als er geïnternet wordt via een 4G-verbinding, terwijl dat bij wifiverbindingen weer andersom is. De Samsung Galaxy A53 doet het in de videotest dan weer bovengemiddeld. Dat is een hele verbetering in vergelijking met de A52s. De OPPO Reno8 Lite, Motorola G71 en Edge 20 zijn ook goede kandidaten voor het consumeren van media.

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  • Laadtijd
Browsetijd na half uur laden
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
14u34m
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
12u44m
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
12u1m
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
11u33m
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
11u18m
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
10u56m
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
10u54m
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
10u44m
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
10u37m
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
9u56m
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
9u44m
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
9u34m
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
8u43m
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
8u28m
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
8u18m
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
8u8m
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
7u48m
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
7u46m
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
7u45m
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
7u23m
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
7u19m
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
7u4m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
6u58m
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
6u54m
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
6u49m
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
6u42m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
6u41m
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
6u31m
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
6u29m
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
6u28m
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
6u17m
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
6u4m
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
6u1m
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
5u55m
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
5u47m
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
5u45m
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
5u17m
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
4u42m
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
4u32m
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
4u29m
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
4u28m
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
4u8m
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
2u24m
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
95
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
95
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
95
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
93
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
82
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
81
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
80
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
80
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
66
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
64
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
63
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
63
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
62
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
62
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
61
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
60
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
57
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
57
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
56
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
55
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
54
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
53
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
52
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
51
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
51
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
50
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
50
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
50
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
49
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
49
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
49
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
47
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
47
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
46
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
46
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
45
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
42
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
35
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
34
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
32
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
28
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
24
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
19
Laadtijd
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
OPPO Find X5 Lite 2400x1080 Dimensity 900 OLED
40m
OnePlus Nord CE 2 5G 2400x1080 Dimensity 900 OLED
40m
OPPO Find X3 Lite 2400x1080 Snapdragon 765G OLED
41m
Poco X4 Pro 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
44m
Realme 9 Pro+ 2400x1080 Dimensity 920 5G OLED
49m
OnePlus Nord 2T 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
50m
Motorola Edge 30 Neo Zwart 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
51m
Poco X5 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
53m
Vivo Y76 5G Dimensity 700 LCD
57m
OPPO A94 5G 2400x1080 Dimensity 800U OLED
59m
Realme 9 4G 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1u
Poco F3 5G 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1u1m
OPPO Reno8 Lite 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1u9m
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 780G OLED
1u9m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1u11m
OPPO A57s 1612x720 Helio G35 LCD
1u13m
OPPO Reno6 2400x1080 Dimensity 900 OLED
1u13m
Motorola Edge 20 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1u14m
OPPO A96 2412x1080 Snapdragon 680 LCD
1u15m
Poco X5 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1u15m
Redmi Note 11 Pro 5G 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1u16m
OnePlus Nord CE 2 Lite 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
1u16m
Motorola Moto G60s 2460x1080 Helio G95 LCD
1u16m
OPPO A77 1612x720 Dimensity 810 LCD
1u19m
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2400x1080 Snapdragon 732G OLED
1u23m
Motorola Moto G72 2400x1080 Helio G99 OLED
1u26m
Samsung Galaxy A33 2400x1080 Exynos 1280 OLED
1u28m
Samsung Galaxy A53 2400x1080 Exynos 1280 OLED
1u28m
Redmi Note 11 Pro 2400x1080 Helio G96 OLED
1u31m
Motorola Moto G41 2400x1080 Helio G85 OLED
1u31m
Realme 9 Pro 2412x1080 Snapdragon 695 LCD
1u35m
Motorola Moto G71 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1u36m
Motorola Edge 20 Lite 2400x1080 Dimensity 720 5G-B OLED
1u39m
Motorola Moto G52 2400x1080 Snapdragon 680 OLED
1u53m
Motorola Moto G82 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1u58m
Google Pixel 6a 2400x1080 Tensor OLED
2u1m
Samsung Galaxy A52 2400x1080 Snapdragon 720G OLED
2u2m
Samsung Galaxy A22 5G 2408x1080 Dimensity 700 LCD
2u8m
Nokia G60 2408x1080 Snapdragon 695 LCD
2u20m
TCL 20 5G 2400x1080 Snapdragon 690 LCD
2u21m
Samsung Galaxy A32 5G 1600x720 Dimensity 720 (MT6853V) LCD
2u31m
OPPO A74 5G 2400x1080 Snapdragon 480 LCD
2u33m
Xiaomi Redmi Note 10 2400x1080 Dimensity 700 LCD
2u36m

Het mag inmiddels geen verrassing meer zijn dat de smartphones van BBK bovenaan de lijst prijken. Het moederbedrijf van OPPO, OnePlus en realme zet snelladen steevast hoog op het prioriteitenlijstje en ook in de budgetcategorie zijn er al smartphones van deze merken die 65W-supersnelladen ondersteunen. Dat resulteert in een bijna volle accu na slechts een halfuurtje aan de lader, zoals de OPPO Reno4, POCO M4 Pro en OnePlus Nord CE 2 laten zien. Ook Motorola kruipt langzaam maar zeker naar de hoogste regionen van onze grafieken op dit gebied. De Edge 30 Neo en G71 kunnen in ongeveer 50 minuten volledig worden voorzien van energie.

Op dit gebied staan de Samsungs wat lager in de lijst. De toestellen van deze fabrikant ondersteunen simpelweg niet zulke hoge laadvermogens. Een verder minpunt is dat je bij de nieuwste Samsung-toestellen, zoals de A53 en A33, zelf een lader moet aanschaffen. Dat was tot voor kort alleen nog gebruikelijk in het hogere segment. Er wordt vaak als argument gegeven dat het uit duurzaamheidsoverwegingen wordt gedaan. Angezien de snellaadtechnologie nog niet is uitgekristalliseerd en er dus los een lader moet worden aangeschaft om gebruik te kunnen maken van deze technologie, wat weer extra verpakkingsmateriaal en transport met zich meebrengt, klinkt dit in onze ogen eerder als een excuus om wat extra’s te verdienen dan als zorg voor het klimaat.

350-500 euro

Toestellen in de prijsklasse van 350 tot 500 euro hebben over het algemeen een oledscherm en soms een behuizing van glas, maar vaak geen metaal. Ook een IP-rating is vaak niet present. Intern mag je minstens een snelle midrangesoc verwachten, maar populair is ook het gebruik van een ouder high-end exemplaar. Het werk- en opslaggeheugen nemen over de hele linie toe, maar de accucapaciteit gemiddeld juist niet. In het budgetsegment vind je meer smartphones met een grote accu. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting, die bij budgetmodellen nog standaard is, wordt vanaf dit segment meestal weggelaten. Kijk ook niet gek op als de verpakking naast het toestel alleen nog een kabeltje bevat.

In deze categorie is niets nieuws binnengekomen. De lijst heeft aardig wat veranderingen ondergaan. Er zijn bijna net zoveel smartphones verdwenen als bijgekomen, allemaal door prijsveranderingen en beschikbaarheid. De POCO F3, OnePlus Nord 2Y, realme 9 Pro+ en Find X5 Lite zijn verhuisd naar een lagere prijscategorie. De Motorola Edge 20 Pro is juist naar een hogere prijscategorie gegaan, omdat deze duurder is geworden. De Google Pixel 6, Samsung Galaxy XCover 6 Pro, Xiaomi 12 en 12X zijn er bijgekomen, omdat ze wegens een prijsverlaging geen plek meer hebben in de hogere prijscategorie. Uit de lagere prijscategorie komen de Motorola G200, Samsung Galaxy A52s en Xiaomi Mi 11 Lite.

Aanraders en alternatieven

Zoek je de hoogste systeemprestaties voor dit geld, dan is de Xiaomi 12 een nieuwe aanrader. De POCO X4 GT en realme GT zijn ook te overwegen. Wil je een iPhone, dan komt de iPhone SE 2022 in beeld. Het 2020-model is ook nog verkrijgbaar, maar niet veel goedkoper, zodat het geen zin meer heeft om daar nog voor te gaan.

Xiaomi 12

Dat Xiaomi een prijsvechter is die met smartphones op de proppen komt die veel meer bieden dan je voor een beperkt bedrag voor mogelijk houdt, wordt met de Xiaomi 12 weer goed duidelijk. Deze wat compactere smartphone heeft een Snapdragon 8 Gen 1 met 128 of 256GB opslaggeheugen aan boord. Daarnaast heeft de smartphone 8 of 12GB ram en draadloos laden onder de motorkap. De maximale helderheid van het scherm is gemiddeld, maar de kleurechtheid is daarentegen uitstekend. De camera’s zijn ook wat beter dan we van Xiaomi gewend zijn, al hadden we wat meer verwacht van de telecamera. Daarnaast heeft het toestel geen IP-rating en heeft de smartphone een kleinere accu. Hij gaat in onze accutests dan ook iets korter mee dan de gemiddelde smartphone in deze categorie. Verder draait nog steeds Android 12 met MIUI 13 op de smartphone. Xiaomi heeft beloofd de Xiaomi 12 te voorzien van drie jaar Android-upgrades en vier jaar updates. Dat betekent dat je tot eind 2025 updates kunt verwachten. De brute kracht van de soc die je daarvoor terugkrijgt, in combinatie met de scherpe prijs van, op het moment van schrijven, 499 euro maakt dit een echte aanrader.

3.5 van 5 sterren
(4 reviews)
Nothing Phone (1)
Nothing Phone (1)vanaf Onbekend

De Phone (1) is, zoals de naam al zegt, de eerste telefoon van start-up Nothing. Hij trekt meteen de aandacht met een doorzichtige behuizing met knipperlichtjes. Hoewel het hippe toestel de hype bij zijn introductie niet helemaal kon waarmaken, is het een aanrader, die andere plus- en minpunten heeft dan de andere toestellen in deze lijst. Nothing heeft niet bezuinigd op de laadsnelheid en ook zit er in deze telefoon een 120Hz-scherm. De accuduur is behoorlijk goed en nog wat beter dan die van Xiaomi 12. Misschien komt het door de relatief schone software, waar net als bij de Pixel bijna niets aan toegevoegd is. Het updatebeleid is minder goed dan bij Google, met ondersteuning tot juli 2026. De camera schiet gemiddelde plaatjes, maar met bovengemiddelde kleurechtheid, en dankzij de aanwezigheid van autofocus op de ultragroothoekcamera schiet je prima macrofoto's. De smartphone heeft verder een IP53-rating. De Qualcomm Snapdragon 778+-processor is krachtig genoeg om alledaagse dingen mee te doen en ook nog zwaardere apps te gebruiken.

4 van 5 sterren
(9 reviews)
linkUitgebreide review
Samsung Galaxy A52s

De Galaxy A52s 5G is de snelste en beste variant van Samsungs populaire midrangesmartphone van 2021 én 2022. Afgezien van de luxere soc is hij praktisch identiek aan de oudere A52 en op sommige vlakken beter en completer dan zijn opvolger, de A53. Het toestel is al een tijd op de markt en door een prijsstijging in deze categorie gekomen, maar desondanks nog steeds een aanrader. De accuduur is niet bovengemiddeld, maar op andere vlakken weet de A52s te overtuigen. Zo heeft het toestel een IP67-waterdichtheidsclassificatie, geheugenuitbreiding via microSD én een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. De primaire camera is uitgerust met optische beeldstabilisatie voor betere foto's 's nachts, wat niet vanzelfsprekend is. Ook de frontcamera en ultragroothoekcamera zijn beter dan gebruikelijk, dankzij de Snapdragon 778G-soc. Het 120Hz-oledscherm heeft hdr-ondersteuning, een hoge helderheid en een prima kleurweergave. Het toestel is voorzien van de bekende OneUI-software, die soepel draait en lange softwareondersteuning heeft, met de garantie van Android 14 en beveiligingsupdates tot september 2025. Dat lijkt op dit moment misschien niet zo lang, maar dat komt omdat deze smartphone al wat langer op de markt is. Het zou kunnen dat de A52s in de komende maanden uitverkocht raakt; in dat geval is de A53 een aanbeveling waard.

4 van 5 sterren
(30 reviews)

Testdata

  • Max. helderheid
  • Contrast
  • Min. helderheid
  • Grijswaardenfout
  • Kleurfout
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1.157
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
996
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
948
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
936
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
935
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
910
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
898
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
898
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
879
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
847
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
837
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
768
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
752
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
743
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
731
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
702
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
693
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
688
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
609
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
575
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
550
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
448
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
448
Contrast
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter)
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
47378:1
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
8572:1
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
1449:1
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
1255:1
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
1189:1
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
952:1
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
1,39
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
1,51
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
1,74
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1,75
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1,78
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
1,84
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
1,86
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
1,88
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1,90
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
1,97
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
1,99
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
2,00
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
2,02
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
2,03
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
2,11
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
2,12
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
2,27
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
2,33
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
2,47
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
2,52
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
2,56
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
2,85
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
5,49
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1,30
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
1,40
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
1,50
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
1,50
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
1,80
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
2,00
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
2,00
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
2,30
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
2,40
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
2,60
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
2,70
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
2,80
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
3,50
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
3,60
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
3,70
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
3,70
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
4,30
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
4,40
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
4,50
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
4,50
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
4,98
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
5,50
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
7,00
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
0,40
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
0,40
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
0,50
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
0,50
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
0,70
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
0,80
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
0,90
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
0,90
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
0,90
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
0,90
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
0,90
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
1,10
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1,20
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1,80
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
2,00
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
2,10
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
2,30
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
2,30
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
2,30
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
2,40
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
2,70
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
4,50
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
4,80

In deze prijsklasse mag je mooie schermen verwachten. Dat wordt niet alleen bereikt met de oledtechniek, maar ook met de afstelling van het scherm. Zoals je aan de grafieken voor kleur- en grijsfouten ziet, is die afstelling over het algemeen beter dan bij goedkopere modellen. De meeste toestellen hebben bovendien een scherm met een hoge helderheid, zoals de POCO F4, Samsung Galaxy A52s en Google Pixel 6a. De meeste schermen in dit overzicht zijn geschikt voor een hogere refreshrate dan 60Hz, waarmee bijvoorbeeld scrollen er vloeiender uitziet. Opvallende uitzonderingen zijn de iPhone SE uit 2020 en die uit 2022.

  • Browsetest wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
17u47m
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
15u47m
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
14u43m
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
13u32m
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
12u55m
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
12u19m
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
12u11m
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
12u10m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
12u9m
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
12u8m
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
12u6m
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
11u59m
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
11u42m
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
11u26m
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
11u18m
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
10u56m
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
10u47m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
10u37m
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
10u15m
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
10u10m
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
9u29m
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
9u6m
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
8u36m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
16u54m
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
15u35m
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
15u
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
13u
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
12u22m
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
12u3m
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
11u37m
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
10u53m
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
10u46m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
10u29m
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
10u18m
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
10u7m
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
10u2m
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
9u52m
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
9u51m
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u48m
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
9u45m
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
9u21m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
9u14m
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
8u36m
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
8u35m
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
8u16m
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
7u46m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
1d10u59m
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
1d2u7m
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
23u28m
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
23u13m
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
22u58m
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
21u57m
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
20u57m
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
20u27m
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
20u8m
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
19u42m
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
18u40m
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
18u
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
17u45m
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
17u41m
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
16u46m
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
16u36m
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
15u55m
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
15u16m
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
14u41m
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
13u9m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
12u16m
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
10u54m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
9u18m

In deze categorie is een aantal telefoons met een lange adem te vinden. Daaronder zijn er een heleboel waarmee je de dag wel doorkomt. Bij de onderste paar telefoons wordt dat krapper, zeker nadat je ze een jaar of twee hebt gebruikt. Dat geldt ook voor de iPhone SE uit 2020, die vooral in de videotest niet bijzonder presteert door de in die omstandigheden minder zuinige lcd. De Sony Xperia 10 IV, Nothing Phone (1) en OPPO Reno6 zijn het geschikst voor het langdurig kijken naar videos. De Xperia 10 IV houdt het in deze categorie overigens het langst vol op een lading. De POCO X4 GT en de Nothing Phone (1) scoren in de browsetests dan weer het hoogst.

  • Browsetijd na half uur laden
  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Browsetijd na half uur laden
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
12u47m
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
11u34m
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
10u43m
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
10u10m
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
10u3m
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
10u
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
9u52m
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u29m
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
9u29m
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
9u22m
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
9u6m
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
8u38m
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
7u11m
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
6u54m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
6u41m
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
6u34m
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
5u44m
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
5u44m
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
5u35m
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
4u47m
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
4u27m
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
4u22m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
3u45m
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
100
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
99
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
98
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
96
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
84
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
83
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
83
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
81
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
79
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
77
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
73
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
72
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
68
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
65
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
63
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
61
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
56
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
56
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
47
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
37
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
36
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
31
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
25
Laadtijd
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Xiaomi 11T Pro 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
31m
Xiaomi 12T 2712x1220 Dimensity 8100 Ultra OLED
41m
Xiaomi 11T 2400x1080 Dimensity 1200-Ultra OLED
46m
OPPO Reno6 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
47m
OPPO Find X3 Neo 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
47m
Xiaomi 12 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
48m
Poco X4 GT 2460x1080 Dimensity 8100 LCD
48m
Poco F4 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
49m
OnePlus 9 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
50m
Xiaomi 12X 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
51m
Xiaomi 12 Lite 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
54m
Nothing Phone (1) 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
54m
OPPO Reno8 2400x1080 Dimensity 1300 OLED
1u1m
Motorola Edge 30 2400x1080 Snapdragon 778G+ OLED
1u4m
Xiaomi 11 Lite 5G 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1u11m
Samsung Galaxy A52s 2400x1080 Snapdragon 778G OLED
1u12m
Nokia X30 2400x1080 Snapdragon 695 OLED
1u40m
Motorola Moto g200 2460x1080 Snapdragon 888+ LCD
1u41m
ASUS Zenfone 8 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
1u42m
Samsung Galaxy S20 FE 5G 2400x1080 Snapdragon 865 OLED
1u54m
Apple iPhone SE (2022) 1334x750 A15 Bionic LCD
2u17m
Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 2408x1080 Snapdragon 778G LCD
2u20m
Sony Xperia 10 IV 2520x1080 Snapdragon 695 OLED
2u23m

Als je snelladen belangrijk vindt, doen de toestellen van OPPO, realme en OnePlus het normaal gesproken goed. Dat blijkt ook weer uit deze grafiek, maar de Xiaomi 11T Pro zit zelfs nog sneller vol dan de modellen van die merken. In 17 minuten kregen wij hem niet helemaal opgeladen, zoals Xiaomi belooft, maar van compleet leeg naar helemaal vol in 31 minuten is nog steeds uiterst kort. Apple en Sony doen het niet best op het gebied van snelladen. Ook de merknaam Samsung staat meer dan eens in de onderste regionen van de grafiek. Sony, Samsung en Apple leveren bij hun huidige line-up geen lader meer mee. Sony stopt bij de Xperia 10 IV daarnaast zelfs geen kabeltje in de doos.

De iPhone SE uit 2020 hebben we nog getest met het zeer magere 5W-ladertje dat toen in de doos zat, maar je kunt hem iets sneller laden met een ander blokje. Tegenwoordig wordt de iPhone SE verkocht zonder meegeleverde lader, net als de iPhone SE uit 2022 en de high-end iPhone 12- en 13-series, maar je mist daar dus niet veel aan.

500-750 euro

In de prijscategorie tussen 500 en 750 euro vind je oudere high-end toestellen naast nieuwe modellen die net niet high-end zijn. Ze hebben bijvoorbeeld wel het nieuwste op processorgebied, maar niet de beste camera of de meest luxe afwerking. Features zoals een telecamera, IP68-waterdichtheidsrating en draadloos opladen worden vaak als eerste geslachtofferd. Een ouder high-end exemplaar kan interessant zijn. Ook de 2022-modellen zullen in de komende jaren nog goed meekomen en de ondersteuning is bij diverse fabrikanten in de afgelopen tijd beter geworden, met Samsung voorop.

Nieuw getest

We hebben dit keer niets nieuws getest in deze categorie, maar nemen afscheid van een aantal oude topmodellen, zoals de OPPO Find X3 Pro en OnePlus 9 Pro, die de leeftijd van twee jaar hebben bereikt en naar verwachting nog minder dan twee jaar software-updates zullen krijgen. De Motorola Edge 30 Ultra, eerder onze aanrader in een duurder segment, schuift op naar deze categorie.

Aanraders en alternatieven

Naast de Motorola-telefoon behoren de Samsung Galaxy S21 Fan Edition en Google Pixel 6 Pro tot onze aanraders. Het zijn telefoons waarmee je op bepaalde gebieden weinig inlevert ten opzichte van de smartphones in het absolute topsegment. Ze hebben een waterdichte behuizing (IP68), kunnen zowel bedraad als draadloos worden opgeladen, hebben een helder 120Hz-scherm en een uitgebreid camerasysteem met ook een telecamera. Wat ze niet hebben, is een enorm goede accuduur, hoge laadsnelheid of heel snelle soc. De Motorola Edge 30 Ultra heeft dat wel, maar veel van de eerdergenoemde pluspunten juist weer niet. De OPPO Find X5 biedt een beetje van allebei, waarmee hij de lijst aanraders completeert.

De Motorola Edge 30 Ultra en Google Pixel 6 Pro zijn forse smartphones en de andere twee hebben een gemiddeld formaat. Wil je iets kleins? De Apple iPhone 13 mini is tegenwoordig beschikbaar voor minder dan 750 euro. Voor wie graag een zeer compact toestel heeft, is het de allerbeste smartphone die nu verkrijgbaar is. Er is geen moderne high-end Android-telefoon waarvan het formaat in de buurt komt. Van het Apple-aanbod heeft de iPhone 12 mini een duidelijk kortere accuduur en de goedkopere iPhone SE (2022) ook nog een minder scherm en slechtere camera. In vergelijking met de concurrentie in dit segment zijn scherm, accuduur en systeemprestaties van de 13 mini prima, waarbij de softwareondersteuning nog tot medio 2027 of 2028 kan duren. Verwacht geen bijzondere cameraprestaties.

In het segment van wel kleine, maar niet héél kleine telefoons, zijn de Samsung Galaxy S22 en Apple iPhone 12 de beste keuzes in het prijssegment tussen 500 en 750 euro. Beide hebben echter een opvolger met een fiks betere accuduur, wat traditioneel een pijnpunt is bij kleine smartphones. De Galaxy S23 en iPhone 13 kosten ook meer, waardoor ze buiten deze prijscategorie vallen. Aan jou de keus of je daar het extra geld voor over hebt.

Een speciale vermelding is er voor de Nederlandse Fairphone 4: duurzaam geproduceerd en zeer makkelijk repareerbaar. Het is een geschikt toestel voor de echte tweaker, maar de schermkwaliteit, camera, accuduur en systeemprestaties halen het niet bij de concurrentie in dit segment.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition

De Galaxy S21 Fan Edition, die de eerste dagen van 2022 uitkwam, blijft ook nu nog een goede deal. Op accugebied begint deze smartphone wel wat op achterstand te raken op andere toestellen in dit segment; snel opladen zit er ook niet in. Elders krijg je ook meer dan de 6GB werkgeheugen en 128GB opslag (niet uitbreidbaar) van het gelinkte model. Daar staat tegenover dat de S21 FE eigenschappen heeft die de meeste toestellen voor hetzelfde bedrag niet hebben. De S21 FE heeft een helder oledscherm, een IP68-waterdichtheidsrating en draadloos opladen, net als de rest van de S21-serie. Het camerasysteem is luxe uitgevoerd, met een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 3x-telecamera. Helaas ontbreekt een goede macrofunctie. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 888-soc en er staat Samsungs bekende OneUI-software op. Die wordt lang voorzien van updates voor een Android-toestel, maar liefst vijf jaar. Dat betekent dat de ondersteuning pas in januari 2027 ophoudt, waarbij dit toestel nog Android 16 krijgt. Het geheel is verpakt in een behuizing die er door de plastic achterklep net wat minder luxe uitziet en minder luxe aanvoelt dan andere toestellen.

4 van 5 sterren
(17 reviews)
linkUitgebreide review
OPPO Find X5
OPPO Find X5vanaf Onbekend

De Find X5 is OPPO's net-niet-topmodel van 2022. Hij is de afgelopen maanden behoorlijk in prijs gedaald, waardoor hij nu in deze prijsklasse valt. Werkgeheugen en opslag zijn met respectievelijk 8 en 256GB riant. De Snapdragon 888-soc is sneller dan die in de Pixel 6 Pro, maar zeker niet de snelste voor dit bedrag. Toestellen met de nieuwere 8(+) Gen 1, zoals de Xiaomi hieronder, hebben vaak een minder goed camerasysteem dan de Find X5. Naast een echte telecamera is er een 50-megapixel-ultragroothoekcamera aanwezig met autofocus, waardoor de Find X5 mooie macrofoto's maakt, wat de Samsung- en Pixel-toestellen niet kunnen. Het geheel wordt aangestuurd door OPPO's MariSiliconX-beeldprocessor. Net als andere BBK-toestellen laadt de Find X5 zeer snel op; de accuduur is eveneens prima. Het 120Hz-scherm is goed afgesteld, maar mist wat helderheid ten opzichte van de concurrentie. Ook jammer is dat de luxe vormgegeven behuizing niet waterdicht is. OPPO's ColorOS-skin is minder strak vormgegeven dan die van Google. De softwareondersteuning loopt door tot februari 2026, waarbij het toestel nog Android 15 krijgt. Dat is dus niet zo goed als bij de concurrentie.

4 van 5 sterren
(2 reviews)
Google Pixel 6 Pro

De Google Pixel 6 Pro is niet de jongste telefoon, maar met de huidige prijs toch een interessante optie. Googles topmodel van 2021 heeft een aantal kenmerken waar je elders meer dan 1000 euro voor kunt betalen. Zo is er een groot en erg scherp 1440p-oledscherm aanwezig met uitstekende beeldkwaliteit. Het camerasysteem is ook erg goed. Met dank aan de goede beeldverwerking en de aanwezigheid van een periscopische telelens kun je erg ver inzoomen zonder groot kwaliteitsverlies. De ultragroothoekcamera blijft iets achter en ondersteunt bovendien geen macro-opnamen. Uiteraard zijn kenmerken zoals een waterdichte behuizing en draadloos laden aanwezig. Net als van alle Pixel-telefoons, mag je van dit toestel schone en vloeiend werkende software verwachten, die lang en regelmatig wordt geüpdatet, tot Android 15 en november 2026. Ook een paar minpunten zijn hetzelfde als bij de rest van de Pixel-serie; de soc is niet de snelste, de laadsnelheid valt tegen en de opslag is met 128GB niet supergroot. De accuduur is bij de Pixel 6 Pro ook niet zo geweldig.

3.5 van 5 sterren
(10 reviews)
linkUitgebreide review
Motorola Edge 30 Ultra

De Motorola Edge 30 Ultra is de nieuwste telefoon in dit rijtje, met een snellere soc dan de concurrentie: de Snapdragon 8+ Gen1. Fijn zijn ook de riante 12GB ram en 256GB opslag, de goede accuduur en het snelle opladen. Je betaalt daar wel wat meer voor, en spijtig voor dat bedrag is dat de behuizing alleen maar spatwaterdicht is. Het lekker felle scherm heeft geen hoge 1440p-resolutie, zoals de Pixel 6 Pro en sommige topmodellen, maar wel een hoge 144Hz-refreshrate. De camera's op het toestel hebben een verbluffend aantal megapixels; verwacht desondanks geen veel betere foto's dan de concurrentie, zeker niet als je ver wilt inzoomen of goede selfies wilt maken. Leuk is wel dat de Edge 30 Ultra ook een macrofunctie heeft, die bij de Pixel en Samsung-toestellen ontbreekt. Motorola's software is lekker clean, vergelijkbaar met de Google Pixel-toestellen, met Motorola's Ready For-desktopplatform als leuke extra. De updatebelofte is niet de allerbeste, maar stukken beter dan bij voorgaande Motorola-toestellen. De Edge 30 Ultra wordt bijgewerkt tot Android 15 in september 2026.

3.5 van 5 sterren
(2 reviews)
linkUitgebreide review

Testdata

  • Max. helderheid
  • Min. helderheid
  • Grijswaardenfout
  • Kleurfout
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1.212
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
1.126
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
1.123
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 Snapdragon 888 OLED
1.065
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
1.045
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
1.002
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
974
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
936
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
920
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
892
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
887
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
848
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
848
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
835
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
822
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
822
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
802
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
791
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
746
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
663
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
631
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
615
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
614
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
534
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
479
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
1,62
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1,65
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
1,75
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
1,78
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
1,80
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
1,82
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
1,82
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1,83
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1,83
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1,84
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
1,84
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1,86
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
1,86
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1,88
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1,89
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
1,91
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
1,91
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
1,96
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
2,15
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 Snapdragon 888 OLED
2,33
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
2,35
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
3,41
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
3,72
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
4,33
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
6,52
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
0,90
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
1,10
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1,20
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 Snapdragon 888 OLED
1,20
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
1,52
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
1,54
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
1,60
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
1,70
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
2,10
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
2,10
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
2,10
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
2,10
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
2,30
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
2,50
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
2,80
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
3,30
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
3,40
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
3,40
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
3,70
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
4,20
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
4,20
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
4,28
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
4,40
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
4,60
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
7,10
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
0,60
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
0,60
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
0,70
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
0,70
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
0,90
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
0,90
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 Snapdragon 888 OLED
1,00
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1,20
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1,20
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
1,20
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
1,20
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1,20
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
1,20
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
1,30
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
1,40
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
1,40
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
1,50
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
1,50
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1,60
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
1,70
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
2,00
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
2,40
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
2,70
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
3,90
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
5,30

Van de vele smartphones in deze prijscategorie mag je verwachten dat ze een prachtig scherm hebben. Gelukkig is dat in de meeste gevallen ook zo. Toch schieten sommige telefoons tekort. De ASUS Zenfone 8 is bijvoorbeeld maar matig afleesbaar in de zon. Ook de Fairphone 4 heeft niet zo'n heel goed scherm. Samsung, Xiaomi, OnePlus en OPPO bieden over het algemeen de beste schermen in deze categorie. De OnePlus 10 Pro en Pixel 6 Pro hebben zelfs een 1440p-scherm, dat naast groot ook nog erg scherp is, maar een paneel met 1080 pixels aan de korte kant is zelfs in het high-end segment steeds vaker de norm. Xiaomi kiest bij de 12T Pro voor een interessante tussenvorm van 1220 pixels. Bijna alle smartphones hebben inmiddels wel een hogere refreshrate van 90 of 120Hz. Motorola voorziet veel van zijn high-end smartphones van een 144Hz-scherm, zo ook de Edge 30 Fusion en Ultra. Die laatste heeft bovendien het helderste scherm in de vergelijking, al is de minimale helderheid wat aan de hoge kant.

  • Browsetest wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
13u54m
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
13u32m
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
12u45m
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
12u39m
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
12u28m
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
12u27m
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
12u13m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
12u3m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
11u54m
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
11u52m
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
11u52m
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
11u39m
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
11u16m
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
11u9m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
10u56m
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
10u49m
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
10u45m
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
10u35m
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
10u29m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
10u26m
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
10u25m
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
10u8m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
10u2m
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u20m
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 Snapdragon 888 OLED
9u7m
Samsung Galaxy S21 - 60Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
9u5m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
13u32m
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
12u49m
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
12u4m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
11u52m
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
11u41m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
11u33m
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
11u33m
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
11u27m
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
11u12m
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
10u42m
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
10u41m
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
10u41m
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
10u41m
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
10u17m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
9u53m
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u45m
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
9u40m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
9u35m
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
9u17m
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
8u53m
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
8u51m
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
8u38m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
8u29m
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
8u5m
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 Snapdragon 888 OLED
6u27m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1d30m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
1d20m
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
22u36m
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
21u20m
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
21u7m
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
21u
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
20u12m
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
20u9m
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
19u45m
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
19u41m
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
18u53m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
18u51m
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
18u45m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
18u42m
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
18u17m
Samsung Galaxy Z Flip3 2640x1080 Snapdragon 888 OLED
17u53m
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
17u47m
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
17u37m
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
17u28m
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
17u24m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
16u58m
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
16u28m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
16u27m
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
16u4m
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
11u28m

Over het algemeen is de accuduur in deze prijsklasse in orde; hij is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De realme GT Neo3-toestellen doen het erg goed in deze test, evenals de Nubia Redmagic 7, Xiaomi 12T Pro, Motorola Edge 30 Ultra en OnePlus 10T. Kleinere toestellen, zoals de iPhone 12 mini, Samsung Galaxy S21 en S22, zijn in deze test in het nadeel door de kleine accu's. Een lcd verbruikt minder stroom dan een oledscherm als er veel wit in beeld is, zoals in onze test waarbij we door verschillende webpagina's bladeren. Bij het bekijken van video's zijn toestellen met een oledscherm over het algemeen in het voordeel. Dat zijn tegenwoordig vrijwel alle high-end modellen. Alleen de Fairphone 4 heeft nog een lcd.

  • Browsetijd na half uur laden
  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Browsetijd na half uur laden
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
12u45m
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
12u31m
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
11u52m
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
11u30m
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
10u45m
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
10u40m
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
9u57m
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u56m
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u55m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
9u53m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
8u34m
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
7u30m
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
7u12m
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
6u59m
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
6u24m
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
6u23m
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
5u59m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
5u47m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
5u16m
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
5u8m
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
5u2m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
5u
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
3u9m
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
100
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
100
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
100
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
99
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
99
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
98
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
94
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
90
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
89
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
85
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
82
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
72
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
64
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
61
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
59
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
59
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
56
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
55
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
53
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
48
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
48
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
46
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
42
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
28
Laadtijd
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Schermtype Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Poco F4 GT 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
19m
Realme GT Neo 3 150W 2412x1080 Dimensity 8100 OLED
22m
OnePlus 10T 2412x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
27m
Motorola Edge 30 Ultra 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
31m
ZTE Nubia Red Magic 7 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
33m
Xiaomi 12T Pro 2712x1220 Snapdragon 8+ Gen 1 OLED
39m
OPPO Find X5 2400x1080 Snapdragon 888 OLED
39m
Realme GT2 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
41m
OPPO Reno8 Pro 2412x1080 Dimensity 8100-MAX OLED
48m
OnePlus 10 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
57m
Motorola Edge 30 Fusion 2400x1080 Snapdragon 888+ OLED
1u10m
Motorola Edge 20 Pro 2400x1080 Snapdragon 870 OLED
1u13m
Samsung Galaxy S21 - 120Hz 2400x1080 Exynos 2100 OLED
1u26m
Motorola Edge 30 Pro 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1u29m
Apple iPhone 13 mini 2340x1080 A15 Bionic OLED
1u34m
Apple iPhone 12 Mini 2340x1080 A14 Bionic OLED
1u35m
Samsung Galaxy S21 FE 2340x1080 Snapdragon 888 OLED
1u40m
Samsung Galaxy S22 2340x1080 Exynos 2200 OLED
1u42m
Apple iPhone 12 2532x1170 A14 Bionic OLED
1u49m
Nubia Redmagic 7 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 1 OLED
1u50m
Google Pixel 7 2400x1080 Tensor G2 OLED
1u56m
Sony Xperia 5 III 2520x1080 Snapdragon 888 OLED
2u7m
Fairphone 4 2340x1080 Snapdragon 750G LCD
2u9m
Google Pixel 6 Pro 3120x1440 Tensor OLED
2u15m

Er zijn genoeg toestellen die binnen een halfuur tot over de helft komen, maar tegenwoordig zijn er ook in dit prijssegment toestellen die bliksemsnel kunnen laden. Bij de POCO F4 GT en Black Shark 5 staat binnen een halfuur weer 100 procent op de meter en datzelfde geldt voor de realme GT Neo 3 in 150W-uitvoering en de OnePlus 10T, waar je eveneens een 150W-laadblokje bij krijgt. Andere OPPO-, OnePlus- en Xiaomi-toestellen laten ook goede resultaten zien, waarbij Google en Apple historisch gezien vaak hekkensluiters zijn. Bij de iPhone 12 mini valt dat nog mee, maar dat komt meer door de kleine accu dan door de hoge laadsnelheid. Je mag bij dit toestel bovendien zelf voor het laadblokje zorgen. Dat is een trend die vooral in het segment boven de 750 euro vaker voorkomt, maar in dit geval ook bij twee van de vier aanraders. De OPPO Find X5 en Xiaomi 12T Pro hebben nog wel een oplader in het doosje, omdat de fabrikanten gebruikmaken van eigen laadtechnieken om het opladen te versnellen.

Boven 750 euro

Als je veel te besteden hebt en kwaliteit voor alles gaat, kunnen we een groot aantal aanraders verzinnen. De keuze in dit segment kan heel persoonlijk worden. Je vindt er bijvoorbeeld de grootste high-end toestellen met de fraaiste, scherpste schermen en de meeste camera's. Boven de 750 euro zijn ook de meeste Apple-smartphones te vinden.

Nieuw getest

Van alle smartphones die dit keer nieuw zijn getest voor deze categorie, las je eerder op Tweakers al een uitgebreide review. We bekeken achtereenvolgens de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra, de Xiaomi 13 en 13 Pro, en de OnePlus 11. Het zestal behoort tot de meest luxe smartphones die je begin dit jaar kunt kopen en behalve de OnePlus 11 ook tot de allerduurste.

Opvouwen als optie

Foldables zijn een optie voor dit bedrag: boekvormige toestellen die je kunt openvouwen tot een tablet, en vouwmobieltjes waarvan je het scherm kunt openklappen. Samsung heeft in de vorm van de Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 beide opties in het assortiment. Dat zijn ook de beste keuzes in dit bijzondere segment, bij gebrek aan alternatieven en omdat de Samsung-foldables als enige waterdicht zijn. Bovendien heeft de fabrikant de software-implementatie om goed gebruik te kunnen maken van het bijzondere scherm voor elkaar. Alle foldables zijn een stuk kwetsbaarder dan normale telefoons, waarbij camera en accuduur over het algemeen minder goed zijn. Dat is de reden dat ze niet bij de onderstaande aanraders staan.

Aanraders en alternatieven

Als je nog niet weet wat je wilt hebben, maar wel veel kunt uitgeven aan een nieuwe telefoon, loop je wat ons betreft geen risico met onderstaande aanraders. Met het verschijnen van de 2023-topmodellen is de selectie op de schop gegaan. Alleen de iPhone 14 Pro Max is blijven staan. Op sommige gebieden scoort het halfjaar oude toestel nog steeds beter dan de nieuwere concurrentie, maar de verschillen zijn minder groot dan vorig jaar. Het prijsverschil is echter ook afgenomen nu de 14 Pro Max wat goedkoper is geworden en Android-concurrenten juist meer kosten dan voorgangers.

Zoek je naar de beste cameratelefoon? Met de aantekening dat OPPO zijn topmodel voor 2023 nog niet heeft aangekondigd, verdienen naast de Galaxy S23 Ultra en iPhone 14 Pro (Max) ook de Xiaomi 13 Pro en Google Pixel 7 Pro een plekje op je shortlist. De Xiaomi-telefoon heeft vooral een erg goede hoofdcamera met zeer grote sensor, die erg gedetailleerde en ruisvrije opnamen produceert. Macrofotografie kan dit toestel ook als de beste. Het camerasysteem is minder veelzijdig dan dat van de Galaxy S23 Ultra als het op inzoomen aankomt, en selfies zijn ook niet zo goed, waarbij de iPhone 14 Pro (Max) de mooiste video's schiet. De Google Pixel 7 Pro is goedkoper dan de rest, en een goede allrounder met uitstekende beeldverwerking als het op kleuren en helderheid in de foto's aankomt. Verder heeft dit toestel samen met de iPhone de fijnste raw-implementatie, voor wie het maximale uit de foto's wil kunnen halen in de nabewerking.

Gaat het je om de beste kleine telefoon, dan is naast de Galaxy S23 de Apple iPhone 14 Pro het bekijken waard. De Apple-telefoon heeft een nog betere accuduur en hogere schermhelderheid, maar is duidelijk duurder en ook een stuk zwaarder. De Sony Xperia 5 IV is smaller, maar ook langer door het 21:9-scherm en heeft eveneens een uitgebreide cameraset-up en uitstekende accuduur.

OnePlus 11

De OnePlus 11 biedt veel features die de duurdere concurrentie in het topsegment ook heeft, voor minder. Die korting komt met compromissen. Zo is dit toestel slechts spatwaterdicht, niet volledig waterdicht, en is draadloos laden niet mogelijk. Bedraad gaat het opladen overigens een stuk sneller dan bij de andere drie toestellen op deze pagina en die lader krijg je er bovendien bij. De accuduur is gemiddeld tot goed in dit segment, niet uitmuntend, zoals bij de Galaxy S23 Ultra en iPhone 14 Pro Max. Het grote oledscherm heeft een lekker hoge 1440p-resolutie, maar mindere helderheid dan de meeste concurrenten. Het fraai vormgegeven cameragedeelte bevat weliswaar een goede hoofd- en telecamera, maar de ultragroothoekcamera en frontcamera zijn niet zo goed. Op het door een krachtige Snapdragon 8 Gen 2 aangedreven toestel draait Android 13 met OxygenOS-skin, tegenwoordig nauwelijks te onderscheiden van OPPO's ColorOS. Geen heel lichte interface dus. Het updatebeleid is wel erg goed; gelijk aan dat van Samsung, tot februari 2028 en Android 17.

4.5 van 5 sterren
(0 reviews)
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Samsung Galaxy S23

Ben je op zoek naar een compact topmodel, dan is de Galaxy S23 een aanrader. De andere drie exemplaren in dit overzicht zijn juist erg groot van formaat. Ten opzichte van de Galaxy S22 ziet de S23 er maar een klein beetje anders uit, maar binnenin zitten belangrijke wijzigingen. Te beginnen met het scherm. Dat kan een stuk feller dan dat van vorig jaar en is daarmee even helder als bij andere topmodellen. De nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-soc is dezelfde als in de S23 Ultra hieronder en presteert veel beter dan de Exynos in de S22. Bovendien is de accuduur daardoor veel beter: afhankelijk van het testscenario 20 tot 40 procent, waarmee de S23 tot de best presterende kleine smartphones behoort. Alleen de iPhone 14 Pro biedt een nog beduidend langere accuduur in een behuizing van dit formaat, maar die is zoals gezegd veel duurder en zwaarder. Het kleine Galaxy-topmodel heeft verder een prima cameraset-up, helaas zonder goede macrofunctie, en functies als draadloos laden en een IP68-rating. Er staat dezelfde OneUI-software op als op de Galaxy S23 Ultra, vergezeld van een even uitstekende updatebelofte: tot februari 2028 en Android 17.

4.5 van 5 sterren
(5 reviews)
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Samsung Galaxy S23 Ultra

De Galaxy S23 Ultra lijkt in veel gebieden op zijn voorganger, de S22 Ultra, maar met welkome verbeteringen. Net als bij Samsungs Galaxy Note-toestellen van weleer heeft de S23 Ultra een ingebouwd pennetje voor het maken van notities, wat verder bijna geen enkele andere smartphone heeft. Ook de vormgeving, met rechte hoeken en afgeronde randen, herinnert aan de Galaxy Note. Het scherm is mooi, groot, scherp en fel, en het camerasysteem zeer uitgebreid, waarbij je erg ver kunt inzoomen zonder veel kwaliteitsverlies dankzij de periscopische lens. De 200-megapixelhoofdcamera heeft soms wat last van ruis. Nieuw bij de S23 Ultra is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc, die de Exynos van vorig jaar aflost. Dat levert veel hogere systeemprestaties op. De soc is bovendien veel zuiniger, waardoor de S23 Ultra veel langer meegaat op de accu. Alleen de 14 Pro Max doet het nog iets beter. De OneUI-skin ziet er niet stock uit, maar bevat veel extra mogelijkheden. Dit toestel heeft de langste updatebelofte onder de Android-toestellen. Dat betekent dat je tot februari 2028 onder de pannen zit en er tegen die tijd Android 17 op het toestel staat.

4.5 van 5 sterren
(23 reviews)
linkUitgebreide review
Apple iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro Max is waarschijnlijk de beste high-end smartphone van 2022 en ook in verhouding tot de nieuwe topmodellen van dit voorjaar komt hij goed mee. Apples topmodel scoort uitstekend op haast alle vlakken waarop je een smartphone kunt beoordelen. Het scherm heeft de hoogste helderheid die we ooit hebben gemeten bij een smartphone, naast een ook in andere opzichten uitstekende beeldkwaliteit. De always-onfunctie en het Dynamic Island zijn onderscheidend ten opzichte van eerdere high-end iPhones. De forse en nogal zware behuizing bevat verder de snelste smartphonechip van dit moment, plus de vernieuwde 48-megapixelcamera. Het camerasysteem blinkt vooral uit als het gaat om snelheid, consistentie en videokwaliteit, maar de selfiecamera en telecamera kunnen beter. Net als bij de iPhone 13 Pro Max is de accuduur erg lang. De laadtijd is dat echter ook, een van de weinige echte minpunten aan de iPhone 14 Pro Max. Of je iOS of Android fijner vindt, is persoonlijk; Apples besturingssysteem werkt consistent en vloeiend, en wat updates betreft zit je jarenlang onder de pannen. Apple geeft daarvoor geen harde garantie, maar op basis van ervaringen uit het verleden verwachten we dat de ondersteuning tot 2028 of 2029 kan duren (iOS 21 of 22).

4 van 5 sterren
(7 reviews)
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Testdata

  • Max. helderheid
  • Min. helderheid
  • Grijswaardenfout
  • Kleurfout
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
2.148
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
2.119
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1.536
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1.529
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
1.495
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1.485
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1.457
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
1.405
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1.389
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
1.330
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm buitenkant 2208x1768 Snapdragon 888
1.226
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
1.203
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
1.143
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
1.127
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
1.096
Motorola razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
1.077
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
1.056
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
1.046
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
1.037
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
1.036
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
988
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
983
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
962
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
933
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
888
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
873
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
837
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
826
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
816
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
815
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
813
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
808
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
792
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
774
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
700
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
632
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
488
Minimale helderheid
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
1,47
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1,66
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
1,66
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
1,68
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
1,69
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
1,72
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
1,74
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
1,78
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
1,81
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
1,81
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
1,83
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
1,83
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1,87
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1,88
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
1,89
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
1,90
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
1,91
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
1,92
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
1,92
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
1,93
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
1,93
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
1,94
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
1,96
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
1,96
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1,97
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
1,97
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1,98
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
2,01
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
2,07
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
2,11
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
2,41
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm buitenkant 2208x1768 Snapdragon 888
3,11
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
3,12
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
3,58
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
4,50
Motorola razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
4,54
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
0,70
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
0,80
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
1,30
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
1,30
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
1,30
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
1,40
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
1,40
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
1,50
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
1,50
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1,61
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1,81
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
1,90
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
1,90
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
2,00
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
2,11
Motorola razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
2,20
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
2,28
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
2,44
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
2,50
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
2,60
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
2,70
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
2,74
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm buitenkant 2208x1768 Snapdragon 888
2,82
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
2,90
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
2,93
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
2,95
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
3,00
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
3,38
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
3,90
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
3,90
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
4,00
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
4,20
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
4,40
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
4,40
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
4,70
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
5,10
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
5,90
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
0,40
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
0,89
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
1,03
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
1,09
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
1,19
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
1,33
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
1,35
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1,45
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1,50
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1,50
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
1,51
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
1,61
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1,69
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
1,71
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
1,73
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
1,80
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1,90
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
1,99
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
2,04
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
2,41
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
2,57
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
2,69
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
2,76
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
2,92
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
3,89
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
4,78

Net als in de categorie boven 500 euro geldt ook hier dat vrijwel alle schermen uitstekend zijn. Dat begint met een zeer hoge helderheid. De Samsung Galaxy S22 Ultra tikt de 1500cd/m² aan in onze test, maar de nieuwe Pro-iPhones doen het nog beter, met indrukwekkende helderheden boven 2000cd/m² op een 33 procent wit vlakje. Op een 100 procent wit scherm zakt vooral de kleinere iPhone 14 Pro terug; de iPhone 14 Pro Max is dan nog steeds veel feller dan alle concurrenten. De afleesbaarheid in de zon is daarmee uitstekend. Helaas valt de nieuwe OnePlus 11 op dit gebied tegen. De meeste toestellen komen wel minstens tot 800cd/m² in de bovenstaande test, waarin 33 procent van het scherm wit is, waarmee ze uitstekend afleesbaar zijn in de zon.

Velen zullen het verschil tussen het ene en het andere oledscherm niet goed zien bij de toestellen in deze prijsklasse. De kleurafstelling is vaak erg goed en daarmee zit het hem in de details en natuurlijk in zaken als een verhoogde verversingsfrequentie. Dat is nog geen gemeengoed, zelfs niet in deze klasse. Zelfs de nieuwste iPhones uit de net-niet-topklasse, de iPhone 14 en 14 Plus, hebben het bijvoorbeeld nog steeds niet.

  • Browsetest wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
20u43m
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
18u53m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
17u52m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
17u31m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
17u1m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
16u49m
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
16u16m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
15u52m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
15u34m
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
15u11m
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
15u9m
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
14u54m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
14u52m
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
14u10m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
13u28m
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
13u13m
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
13u11m
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
12u58m
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
12u57m
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
12u49m
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
12u46m
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
12u44m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
12u43m
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
12u21m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
12u10m
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
11u49m
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
11u24m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
11u9m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
10u48m
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 60Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
10u26m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
10u20m
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
10u
Motorola razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
9u55m
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
9u
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
8u52m
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm buitenkant 2208x1768 Snapdragon 888
8u37m
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
8u26m
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
7u54m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
16u27m
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
16u20m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
15u56m
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
15u51m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
14u41m
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
14u3m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
13u46m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
13u41m
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
13u34m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
12u54m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
12u36m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
12u36m
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
12u18m
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
12u10m
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
12u
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
11u56m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
11u30m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
11u21m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
11u18m
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
11u14m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
11u11m
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
11u9m
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
11u4m
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
11u
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
10u29m
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
10u26m
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
9u48m
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
9u40m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
9u29m
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
9u29m
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
9u25m
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
9u
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
8u42m
Motorola razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
8u8m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
8u5m
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
7u15m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
1d10u28m
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
1d7u24m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1d6u36m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1d4u25m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
1d3u46m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
1d3u34m
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1d3u11m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
1d1u41m
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
1d1u36m
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
23u12m
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
22u51m
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
22u36m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
22u13m
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
21u51m
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
21u51m
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
21u10m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
21u4m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
20u7m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
19u36m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
19u27m
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
19u7m
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
18u40m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
18u31m
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
18u19m
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
18u17m
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
18u17m
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
17u59m
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
17u56m
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
17u44m
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm buitenkant 2208x1768 Snapdragon 888
17u28m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
17u14m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
13u35m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
12u30m
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
11u47m
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
11u19m

Ook in deze hoge prijscategorie zijn er behoorlijke verschillen in accuduur. Gelukkig zit het bij de meeste toestellen wel goed. We zien fabrikanten op dit punt de afgelopen jaren behoorlijke verbeteringen boeken. De accuduur van de iPhone 13 Pro Max was bijvoorbeeld exceptioneel toen het toestel in 2021 werd geïntroduceerd; hij is nog steeds een van de beste, maar niet meer met een straatlengte voorsprong. De Samsung Galaxy S23-toestellen scoren tientallen procenten beter dan hun voorgangers en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Xiaomi 13 Pro ten opzichte van de 12 Pro. Smartphones die vorig jaar al niet zo geweldig waren op accugebied, bijvoorbeeld de Google Pixel 7 Pro, staan nu dus nog verder op achterstand. Dat wil ook weer niet zeggen dat er helemaal geen oudere smartphones zijn die het goed doen op accugebied. De Sony Xperia 5 IV heeft ook in vergelijking met het nieuwe aanbod een zeer lange accuduur.

  • Browsetijd na half uur laden
  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Browsetijd na half uur laden
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
12u57m
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
12u46m
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
12u25m
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
11u6m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
10u14m
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
9u53m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
9u38m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
9u28m
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
9u21m
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
9u16m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
9u15m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
9u4m
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
8u42m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
8u24m
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
7u53m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
7u43m
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
7u31m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
7u19m
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
7u10m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
7u8m
Motorola razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
6u56m
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
6u55m
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
6u55m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
6u52m
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
6u37m
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
6u27m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
6u8m
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
5u15m
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
4u36m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
4u24m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
3u59m
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
3u48m
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
2u10m
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
100
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
100
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
99
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
94
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
83
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
82
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
82
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
82
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
75
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
71
Motorola razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
70
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
66
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
57
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
56
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
55
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
54
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
54
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
53
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
53
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
53
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
53
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
53
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
53
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
53
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
52
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
51
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
51
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
48
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
46
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
45
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
43
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
42
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
41
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
38
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
24
Laadtijd
Smartphone Resolutie Accucapaciteit (mAh) oud Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Xiaomi 13 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 2
29m
OnePlus 11 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 2
30m
Xiaomi 12 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
32m
Vivo X80 Pro 3200x1440 Snapdragon 8 Gen 1
38m
Redmagic 7S Pro 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
44m
Xiaomi 13 2400x1080 Snapdragon 8 Gen 2
45m
Huawei P50 Pro 2700x1228 Snapdragon 888
51m
OPPO Find X5 Pro 3216x1440 Snapdragon 8 Gen 1
54m
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 2448x1080 Dimensity 9000+
1u
Samsung Galaxy S22+ 2340x1080 Exynos 2200
1u3m
Motorola razr (2022) 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
1u5m
Samsung Galaxy Z Fold 3 - scherm binnenkant 2208x1768 Snapdragon 888
1u23m
Samsung Galaxy Z Fold4 2176x1812 Snapdragon 8+ Gen 1
1u24m
Samsung Galaxy S23 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1u25m
Samsung Galaxy S22 Ultra 3080x1440 Exynos 2200
1u25m
Samsung Galaxy S23+ 2340x1080 Snapdragon 8 Gen 2
1u26m
Samsung Galaxy S23 Ultra 3088x1440 Snapdragon 8 Gen 2
1u29m
ASUS Zenfone 9 2400x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
1u30m
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - 120Hz/1440p 3200x1440 Exynos 2100
1u30m
Samsung Galaxy S21+ 2400x1080 Exynos 2100
1u36m
Sony Xperia 1 IV 3840x1644 Snapdragon 8 Gen 1
1u41m
Apple iPhone 14 2532x1170 A15 Bionic
1u45m
Apple iPhone 12 Pro 2532x1170 A14 Bionic
1u46m
Apple iPhone 14 Pro 2556x1179 A16 Bionic
1u49m
Apple iPhone 12 Pro Max 2778x1284 A14 Bionic
1u54m
Apple iPhone 13 Pro Max 2778x1284 A15 Bionic
2u
Samsung Galaxy Z Flip4 2640x1080 Snapdragon 8+ Gen 1
2u2m
Apple iPhone 13 2532x1170 A15 Bionic
2u3m
Google Pixel 7 Pro 3120x1440 Tensor G2
2u5m
Sony Xperia 5 IV 2520x1080 Snapdragon 8 Gen 1
2u8m
Sony Xperia 1 III 3840x1644 Snapdragon 888
2u8m
Apple iPhone 13 Pro 2532x1170 A15 Bionic
2u15m
Apple iPhone 14 Pro Max 2796x1290 A16 Bionic
2u16m
Apple iPhone 14 Plus 2778x1284 A15 Bionic
2u21m
Sony Xperia Pro-I 3840x1644 Snapdragon 888
2u32m

Voor snel opladen zit je zoals gebruikelijk goed bij toestellen van de merken OPPO, OnePlus, Xiaomi en Huawei. Ook Vivo doet het goed. Al die fabrikanten stoppen een lader in de doos, ook omdat ze gebruikmaken van een eigen laadtechniek om dergelijke snelheden te halen. Dat is lang niet meer zo gebruikelijk in dit segment. Bij gebrek aan een bijgeleverde lader bij de iPhone 12- en 13-serie hebben we deze toestellen opgeladen met een 20W-lader. Ook voor de Galaxy S21-, S22- en S23-series en de Google Pixel 7 Pro moesten we een lader regelen. Dat geeft een wat vertekend beeld, maar je krijgt wel een idee van wat mogelijk is. Dat is bij al deze toestellen niet zoveel als bij de concurrentie. Snelladen is een punt waarop iPhones niet zo best scoren en ook bij Samsung en Google moet je lang wachten, hoewel Sony het nog slechter doet.

Tot slot: alle aanraders

Hieronder vind je de aanraders in een overzicht. Ze zijn gesorteerd per prijsklasse en in die prijsklasse zijn ze gerangschikt van goedkoper naar duurder op basis van de prijs op het moment van schrijven. De prijzen kunnen uiteraard veranderen na publicatie, waardoor de volgorde wellicht niet meer klopt.

Aanraders
100-
200 euro		 Redmi A1
Onbekend
Pbp: € 94,-		 TCL 30 E
Onbekend
Pbp: € 155,-		 OPPO A76
Onbekend
Pbp: € 179,-		 Redmi Note 11
Onbekend
Pbp: € 181,-
200-
350 euro		 Motorola G72
€ 184,99
Pbp: € 219,-		 Google Pixel 6a
Onbekend
Pbp: € 349,-		 Xiaomi POCO X5 Pro
Onbekend
Pbp: € 349,-
350-
500 euro		 Samsung Galaxy A52s
€ 296,95
Pbp: € 360,-		 Nothing Phone (1)
Onbekend
Pbp: € 469,-		 Xiaomi 12
€ 294,99
Pbp: € 499,-
500-
750 euro		 Samsung Galaxy S21 FE
€ 268,65
Pbp: € 515,-		 OPPO Find X5
Onbekend
Pbp: € 539,-		 Google Pixel 6 Pro
€ 312,-
Pbp: € 603,-		 Motorola Edge 30 Ultra
Onbekend
Pbp: € 741,-
Boven
750 euro		 OnePlus 11
€ 335,99
Pbp: € 819,-		 Samsung Galaxy S23
€ 291,99
Pbp: € 839,-		 Samsung Galaxy S23 Ultra
€ 400,99
Pbp: € 1298,-		 Apple iPhone 14 Pro Max
€ 446,99
Pbp: € 1299,-

We hebben in bovenstaande tabel zowel de actuele prijzen als de prijzen bij publicatie vermeld. Toestellen kunnen in prijs omhooggaan en dan zijn het soms geen aanraders meer. Zo kun je dit gemakkelijk spotten.

Het overzicht toont in een oogopslag de telefoons die wat ons betreft het meest de moeite waard zijn. Doe er je voordeel mee. We hopen dat je hiermee een weloverwogen keuze kunt maken bij de aankoop van je nieuwe smartphone.

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Reacties (184)

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RRRobert 10 maart 2023 08:50
Ik blijf het toch jammer vinden dat men in de budgetcategorieën de aanwezigheid van een polycarbonaat ('plastic') behuizing als nadeel wordt beschouwd. Sec genomen is deze veel minder kwetsbaar voor beschadigingen dan glas, is het lichter dan aluminium en heeft het veel minder de neiging uit de vingers te glijden. Noem het 'minder luxe', maar voor een gebruiksvoorwerp is het stukken praktischer.

Ik heb bij het uitkomen van de eerste Poco telefoon deze destijds aangeschaft voor mijn puberzoon en die was er zielsgelukkig mee: potente hardware in een verpakking die tegen een stootje kon. Persoonlijk vond ik de afmetingen te groot, anders had ik er voor mezelf ook een aangeschaft.
Corsa_GSi @RRRobert10 maart 2023 11:28
Ik gebruik die Poco F1 nog steeds, wel jammer dat hij geen updates meer krijgt.
Ding is nog steeds snel genoeg.
RuddyMysterious @Corsa_GSi10 maart 2023 11:34
Je kan LineageOS op je Poco F1 zetten: stock Android én up-to-date patches, Android 13; voor mij is dat veel aangenamer dan MIUI wat er normaal op staat.
teek2 @RuddyMysterious10 maart 2023 12:27
Bij mijn vrouw is de batterij echt heel slecht ineens, zou ook software kunnen zijn. Is het makkelijk om lineage er op te zetten of moet je veel klooien?
RuddyMysterious @teek210 maart 2023 13:21
Of je veel moet klooien hangt af van of je gewend bent van custom ROMs te installeren.

Je zal de bootloader moeten unlocken via de Mi Unlock Tool, waarbij de kans groot is dat je enkele dagen zal moeten wachten voor het "mag" van Xiaomi (om grijze markt reflashers tegen te gaan).

Na het unlocken van de bootloader zal je de vendor firmware moeten updaten en daarna recovery (een soort bootloader) en LineageOS (het Android OS) flashen.

Alles staat mooi uitgelegd op de overzichtpagina voor de Poco F1 van LineageOS: https://wiki.lineageos.org/devices/beryllium/
teek2 @RuddyMysterious10 maart 2023 13:25
Top, dat moet wel lukken (mijn OnePlus3 heeft ook altijd Lineage gedraaid,is wel al een tijd geleden), dank.
dannyvanhooy @RuddyMysterious11 maart 2023 04:25
Werkt op LineageOS ook bank apps?
DieMitchell @dannyvanhooy11 maart 2023 12:06
ja
enige app die ik tot nu toe nooit met root werkend heb gekregen is de mcdonalds app 8)7

[Reactie gewijzigd door DieMitchell op 22 juli 2024 15:48]

sunturion @DieMitchell11 maart 2023 15:10
Ik had hetzelfde probleem bij Evolution X. Echter met de laatste update is dit gefixed. Als je dus waarde hecht aan de McDonald’s app zou je kunnen overwegen om over te stappen naar Evolution X
user549890 @dannyvanhooy13 maart 2023 00:06
De bankapp kan je met magisk laten werken maar NFC en vingerafdruk heb ik nooit werkend gekregen.
RRRobert @Corsa_GSi10 maart 2023 14:28
Mijn zoon heeft zijn Poco F1 uiteindelijk drie jaar lang zeer intensief gebruikt (o.a. 2x daags laden i.v.m. het zware gebruik) en uiteindelijk is deze alleen vervangen omdat de accu na die drie jaar vrijwel uitgeput was. Meer onderhoud dan eens per paar maanden een nieuwe screen protector erop plakken was niet nodig.
PinusRigida @RRRobert10 maart 2023 10:59
Klopt wel: ooit een Galaxy S4 -mini gehad (de budgetversie van de grote S4 zeg maar), het was wel een black-edition, even volledig terzijde gelaten dat het toestel z'n 'fair share of issues' had, was voor mij het leukste detail de kunststoffen-achterkant die ze voor de black-edition in ledermotief hadden gemaakt, en ik zweer het, het voelde aan als leder ook, alleen de geur -of het ontbreken ervan- verklapte dat het geen echt laagje leder was. Het was leuk om vast te houden, was niet glad en vooral: was stevig, stoot -en krasvrij etc... ik vond het wel meerwaarde bieden.

Heb nu een A71 en hoewel het een 10.000x beter toestel is dan die S4Mini (echt, voor z'n geld een fantastisch toestel die A71!) maar de glossy 'rainbow' achterkant is -hoewel heel mooi in bepaald licht- echt een ramp op gebied van de telefoon bvb. van tafel pakken en hup de grond op want zo glad als een aal!
Neerleggen op een oppervlak met 0,00001° helling: hou 'm maar goed in het oog want hij glijdt eraf. ...ook irritant in de toiletten op het werk, gezien ik m'n toestel daar al 's op de WC-rol houder leg maar die dingen zijn dus niet waterpas heb ik al mogen ondervinden. ;(

Rubber cases zijn een oplossing maar maken het toestel dan ook meteen dikker want ik ook weer niet leuk vind. en dat rubber wordt na verloop van tijd gelig en lelijk...

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 15:48]

SirLenncelot @PinusRigida10 maart 2023 14:07
Ah door je comment krijg ik een flashback naar mijn OnePlus One met ‘schuurpapier’ achterkant. Briljant was dat!
noordwolde @SirLenncelot10 maart 2023 14:43
Ja! Wat was dat een heerlijke achterkant zeg! Had zo'n hoesje via ali voor op m'n 5. Mocht iemand er eentje weten voor een S23 ultra? let me know!
!mark @PinusRigida11 maart 2023 00:20
Inderdaad, hier de normale S4 met neplederen achterkant gehad, lag heerlijk in de hand zonder weg te glijden en een normaal vervangbare accu zoals in die tijd nog te vinden was.

Jammer dat dit soort toestellen niet meer gemaakt worden maar het allemaal tegenwoordig allemaal met niet user vervangbare accu's is en zo dun+glad mogelijk dat het zonder hoesje/case niet te gebruiken is.

Echt als Samsung een toestel zoals de S4 opnieuw zou uitbrengen maar dan met hedendaagse hardware en 4-5jaar softwareondersteuning dan zou ik die vandaag nog aanschaffen.
Zebby @RRRobert10 maart 2023 11:28
Ik heb de S23u, en ik erger me kapot aan hoe spekglad dat toestel is. Gewoon niet te gebruiken zonder hoesje met het gewicht, als je een klein beetje vette handen hebt kan hij echt zo uit je hangen glijden. Doe mij maar plastic als optie, zeker als het dan 100 euro goedkoper is.
DieMitchell @Zebby11 maart 2023 12:08
heeft het niet meer met de vorm van de s23u te maken?
Zebby @DieMitchell11 maart 2023 12:53
Nee, niet voor mij althans, hij is echt gewoon glad, waar je hem ook beet pakt. En ik heb best redelijk grote handen en vind een groot toestel fijn, maar dus niet zonder hoesje.
Lucb1e @RRRobert10 maart 2023 12:27
Eens. Ik mis nog altijd de achterkant van mijn Galaxy Note 2 uit 2012. Daarna heb ik metaal twee weken uitgeprobeerd (dat toestel weggedaan omdat het te groot bleek) en daarna altijd een telefoon met glas gehad en vind beide echt een nadeel.

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:48]

rdridder @Lucb1e11 maart 2023 11:06
Heerlijk toestel was dat de Note 2, heb ik erg lang gebruikt.
Lucb1e @rdridder11 maart 2023 15:55
100%! Ik denk dat ik Cyanogenmod 4.4 tot ~2018 gebruikt heb, en het toestel kwam uit in 2012 of zoiets? Deels app support, maar ik vond ook dat ik wel een betere gps chip en camera en zo mocht, gezien ik vaak aan openstreetmap wilde bijdragen en iedereen echt dúidelijk betere camera's had.

De software mis ik wel nog altijd, met xposed framework en cynanogenmod zelf ook had ik honderd-en-een tweaks erop staan die in 2018 (met android 7) allemaal kapot waren en er niks meer ging op mijn nieuwe telefoon, slechts voor enkele een vervanging gevonden. Inmiddels zit ik op 10 en het probleem houdt aan dat alle tweaks die op 7 werkten kapot zijn en er geen vervangingen meer gemaakt worden. Mensen hebben er denk ik geen zin meer in dat google elk jaar intern overlegt zo van: hoe kunnen we het dit keer weer verpesten voor alle software die in het verleden al gemaakt is zodat iedereen weer opnieuw kan beginnen? Zie ook de bochten waarin je je tegenwoordig met magisk moet gooien om eigenaar te zijn van je eigen toestel.
SmokingSig @RRRobert10 maart 2023 13:26
En het toppunt van al is dat iedereen er een plastieken hoesje rond doet...

Dus plastieken behuizing is inderdaad een voordeel..
zwimmiz @RRRobert10 maart 2023 20:40
Helemaal eens! Paar jaar terug besloot ik weer eens een topmodel te kopen om te zien of het echt grote voordelen had. Helaas binnen 6 mnd een grote barst in het scherm en vervangen kostte me 450 (!) euro.

Ik ben gauw weer terug gegaan naar de €250-300 range, omdat dit evenveel is als het eigen risico. Voor mij geen glazen achterzijdes meer.

[Reactie gewijzigd door zwimmiz op 22 juli 2024 15:48]

ZatarraNL 10 maart 2023 06:40
Ik wil een duurzame keuze maken. Welke moet ik kiezen? Er is toch tenminste wel iets bekend over repareerbaarheid? Alleen de fairphone 4 wordt zijlings even genoemd, maar hier valt toch wel meer over te zeggen?

[Reactie gewijzigd door ZatarraNL op 22 juli 2024 15:48]

RoyTrenneman @ZatarraNL10 maart 2023 08:18
Ik ben content met de Fairphone 4.

Ik vind het een prettige gedachte om minimaal 5 jaar updates te ontvangen en daarna evt een alternatief OS te kunnen gebruiken.

Ook zelf onderdelen kunnen uitwisselen met doorsnee gereedschap (kleine kruiskop) en eenvoudig de accu te kunnen vervangen vind ik een pre op bijvoorbeeld de iPhones die weliswaar redelijk lang meegaan qua software updates, maar qua repareerbaarheid uitdagend zijn.

Mensen die nu beginnen te jammeren dat de soc traag is, moet ik teleurstellen. Met de snelheid van het toestel is niets mis. Ga op youtube maar eens kijken naar filmpjes met als onderwerp Fairphone 4 vs <ander merk/type>>. De verschillen zijn niet of nauwelijks merkbaar.

Ben je een diehard gamer op je telefoon van zware games, dan kreunt de soc misschien, maar daar gebruik ik mijn telefoon niet voor en dus ken ik geen belemmeringen.

En ik geloof nooit dat de apps die ik vandaag gebruik, over 5 jaar zoveel meer eisen stellen aan de hardware.
ZatarraNL @RoyTrenneman10 maart 2023 08:46
Ik ben content met mijn Fairphone 3. En ik had precies dezelfde instelling tot een paar maanden terug. Ik merk alleen dat de soc toch begint te protesteren. En dat valt mij wel wat tegen na 3,5 jaren. Ik zal hem eerst een keer een volledige reset geven, maar ik merk toch dat ik mij wat begin te irriteren. En dat is niet de bedoeling voor een telefoon die voor zo'n lange termijn is ontworpen.

Ik ga voorlopig nog geen afscheid nemen van mijn Fairphone 3. Maar ik ben mij bewust van de keerzijde. En als er geen beter alternatief is dan de Fairphone 4, dan zal dat hem op termijn wel worden. Maar stiekem hoop ik dat er meer te kiezen valt.

En dan mijn punt: als er weinig wordt gezegd over duurzaamheid, dan weet ik niet wat er te kiezen valt. Ik kan dan niet een wel overwogen keuze maken. En dat vind ik heel erg jammer.

[Reactie gewijzigd door ZatarraNL op 22 juli 2024 15:48]

RoyTrenneman @ZatarraNL10 maart 2023 09:13
Bedankt voor deze aanvulling.

Niet om mijzelf moed in te spreken, maar ik heb begrepen dat de soc in de FP4 toekomstbestendiger is, dan de soc in de FP3, maar dat zien we over een paar jaar pas echt.

Dat gezegd hebbende, de apps die ik gebruik stellen niet zoveel voor, beetje mail, agenda, berichten, confluence, jira, zendesk, youtube, spotify, navigatie en firefox.

Als er niks gezegd wordt over duurzaamheid is dat voor mij meteen een rode vlag; dan is er niets duurzaams te vinden. Staat het er wel - want hippe marketing term - dan is er nog steeds een rode vlag, maar moet je beoordelen over het om ordinaire greenwashing gaat of echte bijdragen tot duurzaamheid.
ZatarraNL @RoyTrenneman10 maart 2023 09:30
Ik heb ook de indruk dat de Fairphone 4 meer toekomstbestendig is. Hij kost ook behoorlijk wat meer dan de 3.
Mijn gebruiksprofiel komt redelijk overeen met de jouwe. Maar ik zie ook dat Microsoft Outlook een draak van app is. Die heeft al meerdere malen gezorgd voor een batterydrain en hoge cpu-usage. Daarom ben ik er ook nog niet zeker van dat het aan de soc van de Fairphone ligt, en heb ik de telefoon zeker nog niet afgeschreven. Maar mocht het komen tot een nieuw toestel, dan maak ik graag een goede keuze. Want ook de eerstgenoemde aanname (een toekomstbestendigere soc) kan ik met zekerheid stellen. Is ook best subjectief, natuurlijk.
RoyTrenneman @ZatarraNL10 maart 2023 10:45
Ik weet niet hoe jij de soc belasting per app meet, maar met devcheck zit ik doorgaans aan <25% load, al heb ik daar twijfels bij over de belasting per app.

Ik gebruik de gmail app, en merk niet dat deze mijn telefoon erg belast of vertraagd.

Toekomstbestendigheid is zeker subjectief en sterk afhankelijk van gebruik of persoonlijke eisen.
ZatarraNL @RoyTrenneman10 maart 2023 12:43
Batterijgebruik laat de google settings zelf zien. En de soc; dat is een optelsom van dat ik merk dat hij veel hapert in combinatie met een lege accu. Devcheck ken ik niet, maar klinkt interessant.

[Reactie gewijzigd door ZatarraNL op 22 juli 2024 15:48]

iqcgubon @ZatarraNL10 maart 2023 09:34
Ik probeer voor mezelf ook de afweging te maken voor mijn volgende telefoon: Kies ik voor een Fairphone, goed wetende dat de hardware eigenlijk niet zo denderend is, en dus sneller outdated gaat zijn... Of koop ik terug een flagship waar ik minstens 5 jaar mee doe?
Lucb1e @iqcgubon10 maart 2023 12:40
Ik lees dat Fairphone nog altijd niet in bijvoorbeeld de USA uit is ondanks dat daar wel echt vraag lijkt te zijn, dus heb het idee dat Fairphone de vraag nauwelijks aankan en nog niet kan uitbreiden. Dan heeft het ook weinig praktisch nut om hun telefoon te kopen om hen te ondersteunen als je blijer wordt van een flagship dat vervolgens ook nog langer houdt.

Een derde optie is overigens een flagship van 1-2 jaar geleden nu tweedehands kopen. Scheelt serieus geld en je geeft die afdankertjes een tweede leven zodat er niet iets nieuws geproduceerd hoeft te worden. Of dat duurzamer is dan een Fairphone kopen weet ik niet.
zwimmiz @Lucb1e10 maart 2023 20:55
Leuke uitzending waarin de CEO van fairphone eea uitlegt.
https://www.bnr.nl/podcas...-en-impactvolle-marketing
RoyTrenneman @iqcgubon10 maart 2023 12:49
Mijn vorige telefoon was een flagship van slechts 1100 euro, met slecht 2 jaar updates vanaf datum introductie....
RuddyMysterious @RoyTrenneman10 maart 2023 10:57
Als (minder denderend) alternatief: je kan een goedkope flagship kopen die wordt ondersteund door LineageOS. Veel Xiaomi en Poco telefoons vallen hieronder. Het feit dat die vaak een snelle SoC meekrijgen voor de prijs zorgt ervoor dat je makkelijk (en met plezier!) 5 jaar kan doen met zulke hardware terwijl LineageOS ervoor zorgt dat je up-to-date softwareondersteuning hebt in al die tijd.

Dit alternatief maakt het natuurlijk enkel duurzaam door de telefoon lang te gebruiken, maar helaas niet op de manier waarop de grondstoffen zijn gewonnen en de telefoon is gemaakt. Een beetje een flauwe middenweg, kunnen we zeggen?
RoyTrenneman @RuddyMysterious10 maart 2023 12:51
Om ethische redenen koop ik het liefst zo min mogelijk Chinese producten, tenzij er geen westers alternatief is of westerse bedrijven het product als westers verkopen.

Hoewel een middenweg, ben ik niet zo goed in compromissen. Consequentie is dat ik daar ook voor betaal.
MAkS1 @RoyTrenneman10 maart 2023 17:13
Ik wilde je graag een +1 geven, maar m'n "moderatiestatus" voldoet niet.. (!!??)

Maar inderdaad ben ik de laatste jaren ook Chinese merken aan het vermijden. Voor veel producten (en componenten) van niet-Chinese merken zijn we natuurlijk alsnog afhankelijk van China..
RoyTrenneman @MAkS110 maart 2023 17:26
Wat mij jeukt, is het schaamteloos kopiëren, uitbuiten van mensen en oversubsidiëring door de overheid en op die manier oneerlijke concurrentie creëren en het achterlijke 'westen' schrokt het allemaal graag naar binnen en hebben niet door dat we straks de lokale maakindustrie compleet kapot gemaakt hebben en we een afhankelijkheid van China hebben gecreëerd.

En zelfs als we de deksel op neus krijgen (Russisch gas!) dan nog hebben we de Amerikanen nodig om ons te overtuigen dat China een risico vormt (ASML!). Ik ben redelijk allergisch voor Trump, maar zijn Amerika first campagne snijd hout. We zouden in Europa ook een Europe first moeten voorstaan, maar ik vrees dat we de macht van de Europese autoindustrie verkwanselen aan dubieuze Chinese fabrikanten van elektrische auto's.

Ik koop mijn Arduino in Europa die ook geproduceerd zijn in Europa, ook als ik daar meer voor betaal. Ik koop RPI ipv Pine64 boards.

Maar niet tech gerelateerd koop ik mijn hondenriem en halsband bij Dog Copenhagen die produceren in Europa, terwijl ik voor 30% een identieke kopie kan kopen uit China. Het enige verschil zijn de sluitingen en ringen (plastic ipv alu) en het logo natuurlijk. Ik vind dat ik zo'n Europees bedrijf moet steunen.

Helaas kiezen de meeste mensen alleen voor korte termijn eigen financieel gewin.
PinusRigida @RoyTrenneman10 maart 2023 11:31
Met die apps zal het wel meevallen, bottleneck voor toestellen van gisteren is vooral de opslagcapaciteit.

Vb: mijn 2019 galaxy A tablet draait ook nog alle apps... alleen zit ik verveeld met de minieme opslagcapaciteit van het toestel dat -update na update- steeds voller zit terwijl ik niks nieuws installeer. Gebruik het toestel uitsluitend voor muziek of videostreaming, 2 mailclients, Teams en online shopping en letterlijk niks anders, nog niet 1 foto mee genomen bvb!
Staan nog steeds dezelfde apps op als toen ik het toestel instelde in 2019, alleen hebben updates tussen dan en nu ervoor gezorgd dat die apps veel meer plek inpakken dan toen en de toen al karige 32Gb ondertussen dus 90% vol zit waardoor het toestel ook merkbaar trager is geworden.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 15:48]

Nimrod @ZatarraNL10 maart 2023 08:20
Er is ook iets als https://www.shift.eco/en/ qua duurzaamheid ergens tussen fairphone en de rest in, maar dit komt dit hier nauwelijks/niet aan bod.
RoyTrenneman @Nimrod10 maart 2023 09:14
Thanks. Ik ga er naar kijken. Het ziet er wel veel belovend uit. (voor mij dan).
Torpedohoofd @Nimrod10 maart 2023 21:52
Dat ziet er heel interessant uit.

Los van het duurzaamheidsaspect zijn hardware killswitches van camera/microfoon modules een langgekoesterde wens van me die ik ondertussen al lang had opgegeven ooit in vervulling te zien gaan.

Ik zou alleen ook nog graag GPS hieraan toegevoegd zien worden (wat zeker mogelijk is, aangezien ze reppen over "modules such as cameras and microphones")

[Reactie gewijzigd door Torpedohoofd op 22 juli 2024 15:48]

ZatarraNL @Nimrod10 maart 2023 12:59
Ziet er goed uit. Lijkt me een review waard.
Ruw ER
@ZatarraNL10 maart 2023 06:46
Een goed hoesje met opstaande rand, screen protector erop, en zuinig zijn. Niet boven de 90% laden en onder de 20%. (Samsung heeft bijvoorbeeld een optie om te stoppen met laden boven de 85%).

En dan na een jaar of 3 - 4 een nieuwe accu erin laten zetten.

Repareerbaarheid is niet zo belangrijk imo, als je maar zuinig doet. Samsung was tot de s23 serie wel een bitch door de accu's vast te lijmen.

Apple gebruikt een redelijk tof percentage aan gerecycled metaal in haar telefoons, Samsung begint dit voorbeeld langzaamaan een beetje te volgen.
nst6ldr
@Ruw ER10 maart 2023 06:49
Het idee achter fairphone is niet alleen het kunnen repareren, maar ook specifieke componenten upgraden zodat je niet een heel nieuw toestel nodig hebt.
SirLenncelot @nst6ldr10 maart 2023 06:52
De eerste fairfones waren kwalitatief echt niet om over naar huis te schrijven. Ik verwacht dat die vooral bijgedragen hebben aan e-waste ipv iets opgelost.

Neemt niet weg dat ik de gedachte erachter zeer positief vindt.
ChillinR @nst6ldr10 maart 2023 07:05
En waar haalbaar verantwoorde herkomst van grondstoffen.
lololig @Ruw ER10 maart 2023 07:36
Die nieuwe accu heb je helemaal niet nodig als je een telefoon uitzoekt die een accu heeft die ruim 2 dagen mee kan. Dan heb je na al die jaren alleen een telefoon waar de accu 1 dag mee gaat. Verder zou ik aanraden om iets te kiezen waar nog regelmatig software of beveiligingsupdates voor uitkomen of anders een andere rom te flashen. Als dat te lastig is is Apple eigenlijk de enige keuze gezien ze het langste updates verstrekken
d3x @lololig10 maart 2023 07:56
De SW updates zijn idd lang voorzien, maar tegen dat je wat jaren updates verder bent is je batterij al lang een ramp.

Pixel en Samsung high end telefoons geven nu ook een lang SW alternatief. (niet zo lang als IOS idd) maar komen in de buurt en voor de 1/2 of 2/3 van de prijs kom je dan ook al snel in de zelfde prijs/jaar cyclus.

Batterij van deze nieuwe androids is ook zeer degelijk, mijn pixel is nog maar 1.5j oud, dus nog even afwachten maar haal nog steeds vlot 2 dagen (incl gaming). Mijn laatste oneplus was 4j oud en die haalde nog vlot 1 dag, Er zullen weinigen zijn met IOS die dat nog halen na 4j, mogeljiks nu wel omdat Apple ook extreem veel zwaardere batterijen in hun grote toestellen steekt....

Helaas is het dus heel sterk afhankelijk van de gebruiker en dagelijkse routines hoe lang je met 1 cycle toekomt, daarom dat je hier steeds altijd die discussies ziet over batterij en keuze telefoons.
Ieder zijn keuze, maar om te zeggen dat Apple de enige keuze is? NOPE je vergeet dan nog eens dat vele Android en vooral met Snapdragon soc je een alternatieve OS kan draaien en ROM, zo kan je vandaag nog steeds LineageOS krijgen met telefoons van 2015.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 15:48]

lololig @d3x10 maart 2023 14:50
M'n Mi 9t gaat ook al ruim 3 jaar mee, helaas geen updates meer. Maar de batterij gaat nog prima, ik denk zo'n 10-15% degradatie. Komt dan ook bijna nooit onder de 40%
Ruw ER
@lololig10 maart 2023 08:03
Een accu die 2 dagen mee kan bestaat niet. Want dat ligt volledig aan je gebruik. Mijn moeder deed een week met haar snapdragon 625 motorola en 3000mah. 4 uur screen on time van whatsapp, iedere zondag aan de lader naar 100%.

Ik kon een accu in 3 uur leeg hebben met pokemon go.
Meiklokje @Ruw ER10 maart 2023 08:28
De Samsung galaxy s23 ultra. De hit van dit moment. Toestel met belachelijke batterijduur. Geweldig aan specs en features. 9u non stop scherm tijd per dag. 2 dagen met licht gebruik zoals internetten, sociale media en wat YouTube gecombineerd met muziek. Het internet staat er vol van. Deze telefoon, is meer gewild dan de iPhone 14 pro Max.
benchMarc @Meiklokje10 maart 2023 08:53
Dat met schermtijd zegt toch helemaal niet zoveel? Sommigen zetten de brightness op het allerlaagst en gaan dan liggen pronken met hoeveel screen-on time ze halen. Het ligt er ook aan of je op wifi of 5g zit, of je youtube kijkt of internet. Zonder duidelijke getallen qua gebruik blijft het allemaal wat appels met peren vergelijken.
Meiklokje @benchMarc10 maart 2023 09:16
Bekijk eens wat filmpjes op YouTube. Echt gebruik van het toestel zegt meer dan benchmarks op een site gelijk tweakers. Je zou versteld staan hoe geweldig de Samsung galaxy s23 ultra is tegenover zijn voorganger. Mag ook voor die prijs. Ik kan morgen ook een tech grafiek uit mijn botten kloppen. Zegt helemaal niets hoe het toestel is voor jou als je hem zou hebben. Benchmarks zijn zo waardeloos als gebruik van het apparaat alles zegt. Het echte beeld er van. Dat is wat anders dan cijfertjes bingen en speculeren op niets. Dat maakt voor sommigen niet het toestel.
Ewivis @Meiklokje10 maart 2023 10:23
Het is best een goede telefoon hoor, maar heb je aandelen van Samsung? ;-)
Meiklokje @Ewivis10 maart 2023 11:06
Moet ik dit nu ook gaan denken als de zoveelste Apple post op tweakers verschijnt ? Apple gebruikers krijgen het heet aan hun voeten met deze concurrentie. Dat Apple en anderen ook maar eens een telefoon gaan maken met een snelle soc, amoled en een pen. Ik mag het al raden dat zon persoon als jij in het Apple kamp zit of een toestel van een exotisch Android merk. Ik kan de realiteit ook niet terug draaien dat de s23 ultra zo goed verkoopt. Tijd voor een eigen bedrijf ? :9
Ewivis @Meiklokje10 maart 2023 12:05
Heb geen Apple, wel een Realme inderdaad. Ik ben overigens zelf ook Samsung fan hoor. Ze moeten alleen het opladen verbreken, dan hebben ze me over. 30 min van 0 tot 100% maximaal.
nst6ldr
@Meiklokje10 maart 2023 10:24
Goede benchmarks zijn juist veelzeggend en 99% van de YouTube reviews niet. Je kan geen vergelijkingen trekken op gevoel, daar heeft niemand wat aan. Misschien leuk dat Linus of weet ik veel wie zegt dat zijn telefoon een dag mee gaat, maar ik weet niet hoe zijn bereik was de hele dag, hoe fel het scherm staat, en misschien zijn er wel belangrijke applicaties die hij niet gebruikt maar ik wel.

Tweakers test alle toestellen met dezelfde benchmarks, onder een eigen telefoon mast, met dezelfde schermhelderheid (extern gemeten dus niet een ambigu percentage), etcetera. Dan weet ik dat alle toestellen gelijkwaardig zijn getest en de verschillen in prestatie en capaciteit dus daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan het toestel en niet bijvoorbeeld een toevallige zonnige dag waardoor automatisch schermhelderheid omhoog gaat en daarmee de accu harder leeg trekt.
Ewivis @nst6ldr10 maart 2023 12:07
Klopt, maar je treedt dus alleen die omstandigheden. Telefoons gaan misschien wel langer mee onder andere omstandigheden, of juist korter.. dus het is een mooie indicatie, maar zegt nog steeds niet alles.
Lucb1e @benchMarc10 maart 2023 12:53
Dat met schermtijd zegt toch helemaal niet zoveel? Sommigen zetten de brightness op het allerlaagst en gaan dan liggen pronken met hoeveel screen-on time ze halen.
Schermhelderheid maakt verbazingwekkend weinig uit (in ieder geval was ik verbaasd). Tussen 0% en 100% zal het wel merkbaar zijn, maar je zou sowieso niet 100% gebruiken als de laagste helderheid nog zichtbaar is (bijv. in de slaapkamer) dus dat is geen eerlijk vergelijk.

Ik heb het eens uitgeprobeerd om inderdaad de helderheid een stuk lager te zetten (ik denk zo'n 25 procentpunten) en het verschil was niet merkbaar. Het meeste gaat op gewoon aan het bezig zijn van de SOC: webpagina's die laden (met name de rendering en JS bedoel ik dan, maar ook voor een kleiner deel het downloaden zelf), animaties als je wat aanraakt, woorden analyseren en voorspellen als je wat aan het typen bent ergens, enz.

Als ik mijn telefoon ergens laat liggen en het niks doet met het scherm aan dan is dat een groot verschil met gewoon rustig bezig zijn, maar nog een veel groter verschil (uren tegenover weken) is het aan hebben van het scherm.

Schermtijd valt meestal samen met op het toestel bezig zijn, dus ik vind het wel een nuttige metric hoewel natuurlijk subjectief (niet iedereen heeft thuis een testlab).

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:48]

Lucb1e @Ruw ER10 maart 2023 12:43
Een accu die 2 dagen mee kan bestaat niet. Want dat ligt volledig aan je gebruik.
Natuurlijk hangt het af van of je de hele dag alleen benchmarks draait of dat je het normaal gebruikt, maar gemiddeld genomen is dat echt wel te zeggen.

De Lenovo P2 van mijn vriendin ging na 5 jaar gebruik en veel video streamen (Twitch/Youtube) nog steeds de hele dag mee op de originele accu. In het begin was dat echt wel twee dagen, bij wat ik meer dan normaal gebruik zou noemen.

Overigens ging het OP om hoelang je er dan na 3 jaar mee doet. Als het nú >2 dagen meegaat dan gaat het dán best een dag mee, dat klinkt wel als plausibel ongeacht het gebruikspatroon.

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:48]

lololig @Ruw ER10 maart 2023 14:48
Niet helemaal mee oneens, maar er zijn gewoon telefoons met een erg zuinige soc en een grote batterij en andere met een wat meer verbruikende en eenzelfde batterij, dan gaat de eerste toch wel langer mee. Je kunt ook concluderen dat als je je telefoon minder zwaar gebruikt die langer meegaat
Ruw ER
@lololig10 maart 2023 15:01
Natuurlijk is er een verschil in accuduur van telefoons, maar het laat zich zo moeilijk meten. Ook omdat tests met verse telefoons worden gedaan. Ik heb alle bloatware van mijn samsung verwijderd dmv mijn laptop. Dat scheelt serieus. Ik weet niet hoe het nu is, maar een jaar of 5-6 geleden hadden ze tests gedaan met dezelfde telefoons, de ene had wel de facebook app, de ander niet. Wereld van verschil.
shakemyass @lololig10 maart 2023 10:01
Volgens mij heeft Samsung nu een upgrade policy van 4 jaar echter tipt dat idd nog niet aan die van Apple die nu volgens mij 6 jaar upgrades geeft en mogelijk zelfs soms 7.
Ruw ER
@shakemyass10 maart 2023 12:50
5 jaar minimaal doet Samsung nu. In praktijk is dat 5 jaar en een paar maanden.
ZatarraNL @Ruw ER10 maart 2023 07:53
Sorry, daar kan ik niet in meegaan. Deze industrie is verschikkelijk vervuilend als we elke wereldbewoner iedere 4 a 6 jaar een nieuwe telefoon moeten geven. Deze markt zal op de kop moeten. Ik vind de aanpak van fairphone goed, maar het is maar een begin. De fairphone maakt in dit proces afwegingen, zoals de soc, maar er zijn meer fabrikanten die wat beginnen mee te bewegen, al dan niet gestimuleerd door wetgeving. Dat maakt dat er wat te kiezen valt voor de consument, maar ik heb nog geen inzicht in deze keuzes. Ik heb daar wel behoefte aan. Het lijkt me een uitgelezen taak voor reviewers als Tweakers om transparantie te verzorgen in deze drab. Ik meen dat daarbij duurzaamheid zo'n essentieel thema is dat deze daarom in elke review of bbg een vast thema zou moeten zijn.
Ruw ER
@ZatarraNL10 maart 2023 08:07
Deed iedereen maar 4 tot 6 jaar met zijn of haar telefoon. Dat is jammergenoeg nu een compleet onrealistische gedachte. De meeste telefoons krijgen die ondersteuning niet, er zijn jaarlijkse of zelfs 2 jaarlijkse releases, en de fabrikanten moeten verkopen om winsten op pijl te houden.

Ik ben volledig met je eens dat het een vervuilende industrie is en dat dat beter moet overigens hoor.
Wouterie @Ruw ER10 maart 2023 09:14
Daarom zoek ik altijd een toestel wat LineageOS (of een alternatief) ondersteunt. Zodra de officiële support stopt dan zet ik er een alternatief OS op en kan er mee verder tot in lengte van jaren. Zo gebruik ik privé mijn Xiaomi Mi A1 uit 2017/2018. Dan hebben we het over een toestel van 5 of 6 jaar oud.
Ik heb ook nog ergens een Lumia liggen, maar dat is echt game-over helaas. Wat mij betreft worden leveranciers verplicht om de toestellen die niet langer ondersteunt worden, geschikt te maken voor een alternatief OS.
Aan de ene kant scheppen ze (geregeld) op over de sterke hardware en het nagenoeg onbreekbare scherm, maar gaan we wel vanuit dat je over 2 tot 3 jaar afscheid moet nemen van je telefoon. Dan hebben we het over een product van een paar honderd Euro. Hardwarematig kan het jaren en jaren mee, het is puur op software gebied dat ze niet meer functioneren. Het zou toch waanzin zijn als laptopboeren of autofabrikanten dit ook gaan doen!? Ik snap niet dat het wel van telefoonbouwers wordt geaccepteerd.
Rumblebumble @Wouterie10 maart 2023 10:26
Ik zou mijn smartphone willen omzetten naar LineageOS maar werk vaak met KBC mobile en itsme. Ik vind nergens dat dit ondersteunt wordt. Weet jij dit eventueel?
Wouterie @Rumblebumble10 maart 2023 11:11
Ik ken itsme niet zo goed maar wat ik lees valt de app over een het rooten van je smartphone en je moet de Google Apps (GApps bijvoorbeeld) installeren. Maar dan schijnt het te werken. KBC mobile is een bank app en die werken doorgaans goed op LineageOS. Safety Net kan een probleem zijn bij een ontgrendelde bootloader, maar in de meeste gevallen doen de banking apps het goed zolang je telefoon niet geroot is.

En met een beetje geluk zit er iemand hier op het forum die ervaringsdeskundige is ;)
d3x @Wouterie10 maart 2023 15:10
Lineage OS is standaard niet full root, dus kan je perfect bank apps gebruiken.
Wouterie @d3x10 maart 2023 15:29
Sommige apps (niet de Nederlandse voor zover ik weet) vallen over SafetyNet en geven dan alsnog de melding dat je telefoon geroot is of op andere wijze niet voldoet.
RuddyMysterious @Wouterie10 maart 2023 18:25
Enkel wanneer ze berusten op hardware attestation van safety net kan een niet-geroote LineageOS voor problemen zorgen. Anders zou het perfect moeten werken.
Wouterie @RuddyMysterious12 maart 2023 09:14
Klopt, het zijn gelukkig zeldzame gevallen. Daarbij moeten ze in de EU voorzichtig zijn want het lijkt erop dat volgens EU wetgeving (right to repair) een bootloader ontgrendelen toegestaan is.
Wouterie @Ruw ER10 maart 2023 09:26
Er zou een soort certificering op moeten zitten, denk ik, waarbij dit soort punten worden meegenomen. Als ik mijn oeroude featurephone uit de lade trek dan werkt het gewoon nog. Er is technisch gezien geen argument waarom een moderne smartphone niet gewoon nog functioneel is na 3 jaar.
Nu wordt het als duurzaam op de markt gezet als een batterij verwisselbaar is... Sjonge, alsof dat echt iets nieuws is!
Een ander punt is de mogelijkheid tot het installeren van een alternatief OS zoals LineageOS waardoor je niet meer afhankelijk bent van de updates vanuit de leverancier.
Als dat nou in een mooi lijstje komt, dan kun je per smartphone precies zien waar je aan toe bent.
mschol @Ruw ER10 maart 2023 07:36
het batterijen verhaal is al even overbodig, dit regelt apparaat zelf afaik. ander heb ik een solide accu die al 6 jaar zeer goed meegaat.
Ruw ER
@mschol10 maart 2023 08:08
Relaxed dat jij een apparaat hebt welke geen accudegradatie kent. Je hebt de holy grail gevonden waar iedere autofabrikant naar op zoek is.
Lednov @Ruw ER10 maart 2023 09:15
Niet snel laden doet ook al wonderen voor de levensduur van je accu. Iets wat ze bij autofabrikanten ook weten, alleen wat de consument niet wilt. Want ja, uren wachten aan de kant van de weg is een uitermate slecht verkooppraatje als je alles 'groen wilt doen'.
Wouterie @Lednov12 maart 2023 09:18
Hmm... weer een bewering over snelladen die niet onderbouwd wordt. Laat me alsjeblieft een bron zien waarin wordt uitgelegd dat fast charing slecht is voor de levensduur van een accu. Over het algemeen voorkomt het charging management system de eventuele schade door (snel)laden en overladen namelijk.
JDx @ZatarraNL10 maart 2023 06:56
Heb anderhalf jaar geleden een iPhone 8 gekocht voor 180 euro van iemand die erg zuinig was op z'n telefoon, zelf een transparant rubbertje eromheen gedaan van 2,99 ofzo van de Kruidvat.

Ding doet het nog prima en gaat 2 dagen mee zonder te laden, repareerbaarheid is geen woord volgens spellingcontrole, haha, maar als je er goed op past is dat niet nodig.

Alleen misschien vanwege upgraden, maar je kan ook gewoon 6/7 jaar met je telefoon doen toch?

Edit: omdat we al bij iPhone 14 zijn, ging ik er van uit dat deze achteruit geteld al 6/7 jaar oud is, maar blijkbaar was de introductie van de 8 pas eind 2017.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 15:48]

Meiklokje @JDx10 maart 2023 08:35
Ik heb nog een 6. Doet het ook nog. Al is het maar om wat te bellen en een paar berichtjes. Batterij pas vervangen. Ik zie de reden niet om m weg te kieperen. Zo’n toestel is nog altijd beter dan een dummy. Gewoon basic. O+
Wouterie @JDx10 maart 2023 09:28
Apple doet het toch wel netjes hoor! Onze iPad Air 2 uit 2015 krijgt nog steeds geregeld een software update. Daar kan geen Android boer aan tippen.
alexbl69 @Wouterie10 maart 2023 09:55
O jawel hoor. Heb nog een 3-tal 'oude' android tablets liggen. Ook vanaf die periode. Telkens als ik ze een keer weer pak (vaak na maanden niks te hebben gedaan) staat er een update klaar. Weliswaar 'enkel' een securityupdate, maar dat lijkt me normaal.
Wouterie @alexbl6910 maart 2023 10:13
Dat is goed om te horen! De Androids die wij gebruikten zijn inmiddels naar een betere wereld (hoop ik dan) maar dan zal dan wellicht een andere oorzaak hebben gehad ;)
Meiklokje @alexbl6910 maart 2023 11:09
De s7 heeft ook nog een gps fix gehad. Hoe oud is dat beestje ? _/-\o_
Lucb1e @alexbl6910 maart 2023 12:56
Oh nice, dat had ik niet verwacht. Welke zijn dit?
alexbl69 @Lucb1e10 maart 2023 16:09
Twee Sony's en nog eentje waarvan ik de naam zo niet weet. Zal vanavond even kijken :)
Cergorach @ZatarraNL10 maart 2023 09:56
Het hekele issue met smartphones is imho niet hun repareerbaarheid, maar de duur van hun software support. Officieel is dat 5 jaar voor de Fairphone, toevallig is de software support voor de Fairphone 2, 7 jaar en 3 maanden, maar dat is meer geluk dan een harde belofte.

De iPhone 6 (2014) en de iPhone 5S (2013) hebben in augustus 2022 nog een security update gehad... 8-9 jaar support? iFixit heeft redelijk wat onderdelen voor gangbare toestellen...
DieMitchell @Cergorach11 maart 2023 12:15
De iPhone 6 (2014) en de iPhone 5S (2013) hebben in augustus 2022 nog een security update gehad... 8-9 jaar support? iFixit heeft redelijk wat onderdelen voor gangbare toestellen...
ok maar even realistisch denken
hoeveel mensen zie je nou echt zo lang met een toestel doen?
kan je vertellen... vrijwel niemand.
dus waarom zouden fabrikanten in die 5%<(schatting) moeite steken
AuteurDonny K. @ZatarraNL10 maart 2023 10:52
Het blijft lastig. De gemiddelde fabrikant zegt er niet veel over en het is lastig te achterhalen. Als fabrikanten het al over duurzaamheid hebben, gaat het vooral over onderdelen die voor een bepaald percentage uit gerecycled plastic, glas of aluminium bestaan. Of ze hebben het over de verpakking of het weglaten van de lader. Als je begint over de repareerbaarheid of de software ondersteuning, zijn er maar weinig die daar überhaubt een antwoord op hebben.
ZatarraNL @Donny K.10 maart 2023 12:56
Dat begrijp ik. In de bouw is er al jaren onderzoek naar de LCA van materialen. Daar is in de praktijk veel onderzoek naar, al is het helaas ook een politieke speelbal. Maar dit betekent dat het serieus mogelijk is om hier onderzoek naar te (laten) doen. Ik begrijp dat dit veel geld kost. Voor bouwmaterialen is meer dan 20 jaren geleden begonnen vanuit een stichting met meerdere experts, adviseurs en universiteiten.

Het begint met er naar te vragen. Als je een fabrikant spreekt, vraag hem ook naar duurzaamheid: repareerbaarheid, herkomst van materialen, mensenrechten, levensduurverwachting, afvalfasestrategie, etc. Dit is wat soft en subjectief, maar daar begint het mee.

Stap 1: vragen: hoe zien ze duurzaamheid? Hoe ziet duurzaamheid in de markt eruit? Wat is er mogelijk en wat is er onmogelijk?
Stap 2: transparantie van bedrijven: Durven ze met de billen bloot?
Stap 3: beoordeling meer concretiseren, je weet dan ongeveer wat je kan wegen/meten/beoordelen
Stap 4: Markt meekrijgen en uniformiteit in systematiek: beter appels met appels kunnen vergelijken.
Stap 5: ...geen idee nog.

Een proces van jaren. Maar we kunnen met stap 1 beginnen. Maar dat vraagt wel om betrokkenheid, bevlogenheid, interesse en een beetje serieus aanpakken. Als we daar niet mee beginnen, dan komt het ook nooit verder.
Winst 10 maart 2023 10:51
Wat is tegenwoordig de reden om een nieuwe telefoon aan te schaffen?
Als ik kijk naar specificaties dan is een besturingssysteem update de eerste prioriteit (om je apps te laten draaien), de camera de tweede (om geen fototoestel meer te hoeven kopen/nog mooiere fotos te maken) en de batterij de derde (omdat je 'm om een of andere reden niet kan vervangen).
Duurzaamheid zie ik hier beneden al een aantal keer benoemd worden, maar we zijn nu al zo'n 10 jaar verder sinds smartphones/mobieltjes massaal geproduceerd worden, en nog steeds heb ik het idee dat we aan het lijntje worden gehouden, generatie op generatie lang, vanwege de minimale veranderingen op dit vlak (CPU, camera, batterij) en dat men op het idee is gekomen dat vijf jaar een lange periode is.

Ik heb momenteel een OnePlus 5T met Android 12 en ik vermoed dat ik alleen dankzij software updates afscheid moet gaan nemen van deze telefoon. Dat zal me teleurstellen omdat ik me niet kan voorstellen dat telefoons een transformatie qua gebruik zullen ondergaan.
Dus aan de ene kant persoonlijke redenen en aan de andere kant externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat men ontevreden wordt.
Waar ligt de grens en moeten we die grens niet zelf eens trekken?
NLxDoDge @Winst10 maart 2023 11:04
Dat had ik dus laats met mijn Pocophone F1, alles werkte gewoon prima, ook zonder security updates en normale updates.

Maar omdat ik deze telefoon ook voor werk gebruikte kreeg ik van werk het bericht dat ik een nieuwe telefoon moest kopen omdat ik anders geen werk apps meer mocht gebruiken.

Nu heb ik Deze keer niet de Pocophone gehaald puur omdat Google met de Pixel 6A. Waarbij Google belooft om tot July 2025 Android updates te geven en tot July 2027 voor Security updates.
De Pocophone X5 Pro stopt begin 2026. Dat is toch meer dan een jaar verschil ongeveer.

Het is dat is niet zo ervaren ben met Custom Roms flashen anders had ik de Poco nog wat leven in kunnen blazen. Maar toen ik de Pixel 6a voor 300 zag had ik hem gekocht.
Winst @NLxDoDge10 maart 2023 12:39
Jammer dat je werk je dwingt omdat ze je niet lijken te vertrouwen :?
Een mooi voorbeeld van aan het lijntje in je laatste voorbeeld. In plaats van dat consumenten bepalen wat de levensduur is, wordt dit bepaald door Google en Apple middels security updates en overige software verbeteringen.

Nu ontken ik niet dat die er niet zijn, maar dit is het argument van de eeuwige vooruitgang (en eeuwige winst). Met smartphones is het dan zelfs nog makkelijk om men te overtuigen, maar kijk maar eens naar de ontwikkeling van lampen in de jaren 20 van de vorige eeuw. Hint: als lampen langer meegaan, kopen mensen er minder :/
DanielsWrath @Winst10 maart 2023 13:01
Op zich niet vreemd dat je wilt als werkgever dat je data niet op onveilige machines staat. Aan de andere kant zou ik als werknemer stellen dat ze dan maar een werktelefoon moeten verschaffen, omdat ik zelf niet wil betalen voor een onnodig apparaat dat ik alleen nodig heb voor werkdoeleinden.
Zebby @Winst10 maart 2023 11:36
Meestal doe ik langer met een telefoon (3-5 jaar), maar ik heb nu ivm zakelijk verbruik na 2 jaar een upgrade gedaan van de S20+ naar de S23u.

Reden 1: Ik gebruik dat ding de hele dag, en dan wil ik graag iets hebben dat voor mij fijn is om te gebruiken. Ik ergerde me aan een aantal zaken van de S20+. Ergernis bij een dagelijks verbruiksobject stapelt zich snel op.
Reden 2: Camera verbetering - ik heb een kleine rondrennen en maak jaarlijks een fotoboek. Ik wil geen losse camera, en dat is de reden dat ik ga voor een high-end telefoon.
Reden 3: Moment van aanschaf. Zakelijk was de S23u 1Tb ~1100 euro, 240 euro cashback, 150 voor de gratis Watch, 200 euro voor verkoop oude telefoon, baas betaal praktisch de rest - dat maakt het best een goede deal voor een gloednieuwe top telefoon.
Reden 4: Mijn oude telefoon kan nog prima mee. Die verkoop ik en blijft gewoon in verbruik. Dus in die zin "duurzaam".
Awesomehobo @Winst10 maart 2023 15:13
Mijn persoonlijke reden voor overstappen is vrijwel keer op keer acuuduur geweest.
Elke keer rond de 3 jaar na aanschaf liepen deze gewoon binnen 4 uur leeg.
3-4 keer laden op een dag kan ik me gewoon niet veroorloven, en accu vervangen was vaak wat lastig dankzij een vastgelijmde accu.

Ik heb nu een S23+ (zakelijk), die verwacht ik langer te kunnen gaan gebruiken nu de accu gemakkelijker te vervangen is dankzij de pull-tabs.
(Uiteraard ook afhankelijk van het update beleid, en of er geen ongelukjes gebeuren tussendoor..)

[Reactie gewijzigd door Awesomehobo op 22 juli 2024 15:48]

Verwijderd @Winst10 maart 2023 18:32
Performance is in ieder geval niet de reden. Ik kan geen app bedenken die ik niet op mijn 4,5 jaar oude OnePlus normaal kan draaien.

Een paar maanden terug kreeg ik het bericht dat het afgelopen was met security updates.

Maar de batterij die nieuw makkelijk twee en een halve dag mee ging haalt nu net aan een dag, dus dat is straks ook einde verhaal.

Ondanks dat de camera voor mij nog steeds voldoet, zie ik dit meteen maar al een goede gelegenheid om daar ook voor een upgrade te gaan. De prijzen zijn alleen ivm 5 jaar geleden absurd gestegen voor topmodellen. De S23 pro heeft heel leuke specs, maar de prijs is iets wat ik niet wil betalen.Wat dan weer jammer is, is dat er geen telefoon die verder wat meer budget is, maar met top camera's te krijgen is. Nokia had dat ooit toen ze nog Windows Phone gebruikten, maar sindsdien gaat top camera helaas samen met top soc en belachelijke prijs.

Ik twijfel nu om door de zure appel te bijten en een Pixel 7 pro te kopen.
Roel1966 @Winst10 maart 2023 21:14
en de batterij de derde (omdat je 'm om een of andere reden niet kan vervangen).
Ik denk dat het niet zozeer te maken heeft met het wel of niet kunnen vervangen van de accu want dat kan bij de meeste smartphones wel. Alleen vergt dit wel meer werk omdat dan vaak de achterkant verlijmd zit maar dit voor de meesten wel te doen is. De belangrijkste rede qua accu is denk ik vooral hoe lang een accu het volhoud voor dat je deze weer moet laden en dan de laadtijd ( snel laden ).
Waar ligt de grens en moeten we die grens niet zelf eens trekken?
Sinds mij laatste high-end smartphone ( Samsung Galaxy S20 plus ) die ik voor 3 jaar gekocht heb was voor mij wel een grens bereikt. Bekijk ik b.v. nu na 3 jaar diezelfde smartphone dan kan die naar mijn mening nog gerust het dubbele aan tijd mee. Inmiddels staat er dan Android 13 op en nog steeds werkt het toestel eigenlijk even snel als voor 3 jaar terug. Dus tja, voorlopig vind ik het wel best en ga ik niet een nog heel net en snel toestel vervangen.
Lucb1e @Winst10 maart 2023 12:30
Wat is tegenwoordig de reden om een nieuwe telefoon aan te schaffen?
Geen ondersteuning meer door apps en een onvervangbare accu die het net geen dag meer uithield.

Dat waren twee weken geleden de redenen voor mijn vriendin om van Android 7 af te stappen. Het toestel functioneert prima, nieuwe accu erin en plop het kan weer vijf jaar waarschijnlijk, als er alleen softwareondersteuning was en een nieuwe accu geen lastige onderneming was.

Edit: ** leest reactie verder
Ik heb momenteel een OnePlus 5T met Android 12 en ik vermoed dat ik alleen dankzij software updates afscheid moet gaan nemen van deze telefoon.
Lol, oké wij leven in andere werelden!

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:48]

Winst @Lucb1e10 maart 2023 12:49
Ik heb mijn telefoon al eenmaal geflashed (van Android 10 naar 12) omdat ik graag gebruik wil kunnen blijven maken van apps die ik sinds het begin dat ik deze telefoon heb gebruik. Ik hoop in de toekomst meer te kunnen flashen naar nieuwe Android versies.
Als er een wereld zou kunnen zijn waar men overtuigt is dat bepaalde software goed genoeg is in de huidige staat, en men security updates blijft maken zonder het gehele besturingssysteem te hoeven updaten, dan teken ik daar direct voor.
Lucb1e @Winst10 maart 2023 13:05
Als er een wereld zou kunnen zijn waar men overtuigt is dat bepaalde software goed genoeg is in de huidige staat, en men security updates blijft maken zonder het gehele besturingssysteem te hoeven updaten, dan teken ik daar direct voor.
Amen! Ik mis nog altijd meer features die ik op Cyanogenmod 4.4 had dan dat er t/m Android 10 bij gekomen zijn (of heb ik 11? Weet het niet eens, het maakt toch niet meer uit behalve voor app-ondersteuning). Veel van de nieuwe "features" zijn ook oplossingen voor problemen die er vroeger niet waren, zoals het kunnen selecteren op notificatiekanalen was niet nodig voordat je foreground services voor background services nodig had.
Vihaio @Winst10 maart 2023 11:48
Ik ben het eens met je betoog, maar puur uit praktisch oogpunt kan je ook custom roms installeren voor langere ondersteuning.

Voor jou telefoon is LineageOS beschikbaar, wat beet stabiel draait en nog lange tijd updates zou moeten krijgen. https://wiki.lineageos.org/devices/dumpling/
Winst @Vihaio10 maart 2023 12:44
Bedankt, maar mijn 5T is al geflashed want de laatste officiele update is Android 10 ;) Ik hoop dat de makers van de Pixel Experience ROM, die ik voor hun werk bedank middels donaties, of zullen doorgaan of een jongere generatie vinden die hun werk en ideaal voortzetten. Want dat is dit letterlijk: een ideaal.
PinusRigida @Winst10 maart 2023 11:21
Zeker, maar wat ook wel is: op een een gegeven moment is iets gewoon doorontwikkeld en is het compleet logisch dat vernieuwingen steeds miniemer worden...

Kijk naar ontploffingsmotoren in wagens... worden ook al decennialang geen "gamechangers" meer ontwikkeld, denk dat de laatste échte gamechangers op dat vlak, het mainstream worden van injectie en turbo's waren, hoelang is dàt geleden, herinner je je nog de tijd dat op "sportieve" productiewagens in felle koeienletters op de achterzijde en op sideskirts de cilinderinhoud, gevolgd door de letter i van 'injection' + het hypewoord 'Turbo' stond bestickerd?! wel, zó lang is dat geleden. :D
= doorontwikkeld

Zelfde is al even bezig met smartphones, het concept is al vele decennia oud, werd al decennialang op verdergebouwd... als ze nu een "grote" verandering willen doorvoeren moet het al iets zijn in de trant van holografische telefoons, UI via ooglenzen of van die glazen dingetjes die we zien in Sci-Fi series zoals The Expanse ofzo...

...en dié dingen hebben in de échte wereld, hoewel technisch niet geheel onmogelijk... genoeg grote nadelen om het gebruiksgemak van door -en doorontwikkelde smartphones (nog) niet in de weg te kunnen staan.... "nog niet" want er was een tijd dat men dacht dat stoomtreinen ook het summum van technologische vooruitgang waren. :Y)

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 15:48]

Winst @PinusRigida10 maart 2023 12:41
Ja, de toekomstvisioenen zijn altijd goed om mensen te overtuigen dat goed genoeg niet goed genoeg is ;)

Maar wat is goed genoeg? Dat is een vraag die in het huidige consumenten landschap voor telefoons niet of nauwelijks gesteld wordt.
PinusRigida @Winst10 maart 2023 13:28
Maar wat is goed genoeg? Dat is een vraag die in het huidige consumenten landschap voor telefoons niet of nauwelijks gesteld wordt.
Exactly ...maar eigenlijk heeft iedereen het antwoord op die vraag voor zichzelf al klaar. Is gewoon zaak om je niet te laten verleiden door problemen uitgevonden door dezelfde bedrijven die er toevallig een oplossing voor hebben.

Voor mij is mijn toestel nog steeds goed genoeg, maar ik vind het wel jammer dat het korter ondersteund wordt qua updates, dan dat ik het zou willen gebruiken.
Heb 'm nu 3 jaar dus nog een jaartje en dan is het gedaan met support... accugezondheid is nog steeds 91%! (en altijd snelgeladen btw)

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 15:48]

swhnld
@Winst10 maart 2023 12:01
Als je de BBG doorleest zie je dat ook terug met toestellen die al enkele jaren op de markt zijn als aanraders in hun categorie.
De telefoon is in feite uitontwikkeld, net als de TV en de wasmachine.
Dus nu is er wat evolutie, maar geen revolutie meer t.o.v. hoe het 15 jaar terug was.
Uchy @Winst10 maart 2023 12:27
Ik heb nu via lineageos Android 13 erop staan voor 3 telefoons, werkt retegoed. Als je beetje id buurt woont kan ik dat er wel voor je op flashen, of een andere tweakert. Soms koop je ze ook voorgeflasht trouwens.

Net een setje nieuwe batterijen gekocht, binnenkort het avontuur aan met telefoongereedschap dit ding open maken :| :) vind ik wat spannend, maar moet lukken vind ik.
Zeker een fijn toestel, en onder lineage 20(Android 13) verbeterde fotografie.
Bozozo 10 maart 2023 07:07
Ik heb de A52s en zou hem meteen inruilen voor een Pixel 6a. De vingerafdruksensor is matig, de camera is abominabel bij weinig licht, en Samsung pusht steeds meer bloatware.
mathy_ @Bozozo10 maart 2023 07:24
Mee eens, al die Samsung bloatware neemt alles zonder vragen over.

Na de laatste update kom ik regelmatig dingen tegen die weer over genomen zijn door een Samsung app ipv wat ik er voor gebruikte.

Daarnaast verlang ik terug naar mijn mi 9t pro. Wat een genot was die telefoon in tegenstelling tot de a52s.

Ook mis ik de functie om WiFi signaal te ontvangen en dan een hotspot verder kan zenden, Dat kan wel met mijn oude 9t pro wel, Samsung a52 s zegt dat als ik een hotspot wil opzetten WiFi moet uit zetten.
bvdbos @mathy_10 maart 2023 07:34
Volgens mij is dit de standaard-functionaliteit (G3/4 doorzetten als wifi). Ik (maar that's me) heb niet eerder een telefoon gezien die als repeater kan werken. Zijn er meer die dat kunnen?
mathy_ @bvdbos10 maart 2023 08:24
Geen idee, het is wel geniaal op bvb een camping met een camper. De camper is een redelijke kooi betreft blokkeren van signaal. Ik zette dan m'n 9t pro in een een open raam en had zo dan toch normaal signaal op bvb een chromecast.

Ik dacht dat elke nieuwe telefoon dit wel zou kunnen. Maar m'n a52s in iedergeval niet.
Meiklokje @mathy_10 maart 2023 08:39
Alles waar geen stock Android op zit is bloatware en overbodige ingenomen opslagcapaciteit. Zou verboden moeten worden. Als je 256 gb koopt moet je ook 256gb hebben. Geen 32 tot 64gb van je toestel af. Dit is pure misleidende praktijken waar test aankoop al jaren een punt van maakt. En je hebt het overal. Kijk maar naar je computer of tablet. Die opslag moet 100% vrij zijn en alle os content op een losse chip.
nst6ldr
@Meiklokje10 maart 2023 08:55
Dan blijft er letterlijk niks over, met stock Android kan je niet bellen, foto's maken, etc. Dat is echt een karige bedoening hoor.
Meiklokje @nst6ldr10 maart 2023 09:03
De eindgebruiker kan zelf beslissen wat er op het apparaat geïnstalleerd dient te worden. Daar wil ik naartoe. Nu zijn tech bedrijven die een hoopje ongewenste zooi door je strot knalt. Een hoop werk om het uit te schakelen en te verwijderen. :)
nst6ldr
@Meiklokje10 maart 2023 09:13
De eindgebruiker kan met stock Android niet eens het internet op, hij of zij mist de drivers om het modem aan te spreken.

Veel SOC fabrikanten als Qualcomm leveren een fork van stock Android waar deze drivers in zitten, die gebruiken smartphone fabrikanten als basis om dan bloatware als Samsung Internet of Google Play op te zetten.

Dus tussen stock Android en een bruikbare Android zitten nog wel wat stappen. Ik snap je wens, maar met hoe de industrie nu in elkaar steekt kan dit niet. Als fabrikanten nou eens niet hun bootloader zouden locken, dan konden mensen er zelf een Android variant op zetten. Zo moeilijk is dat tegenwoordig niet meer, zo kan je GrapheneOS zelfs vanuit je browser op je telefoon installeren.
Vihaio @nst6ldr10 maart 2023 11:43
Dat is niet hoe Android werkt. Of een telefoon de drivers heeft om met de modem te communiceren hangt af van de kernel. De kernel is maar 1 onderdeel van het OS en van fabrikanten wordt verwacht dat ze die aanpassen aan het toestel dat ze verkopen. Welke apps meegeleverd worden is een ander deel van het OS. Je kan prima een werkende stock versie van Android hebben die kan communiceren met de modem, maar verder geen - of bijna geen - meegeleverde apps heeft.
nst6ldr
@Vihaio10 maart 2023 12:23
Het is letterlijk hoe de smartphone industrie nu werkt. AOSP (stock Android) wordt voor 99% gevuld door Google (sommige bugfixes komen upstream van omafhankelijke partijen), fabrikanten van SOCs gebruiken die image als basis om hun drivers in te leveren, en fabrikanten breiden die image weer uit met hun bloatware.

Je hele verhaal over de kernel klopt half en heeft geen betrekking op dit proces. Of dacht je dat smartphone fabrikanten die een bepaalde MediaTek SOC gebruiken toevallig allemaal dezelfde datum kiezen om geen updates meer te leveren? MediaTek beëindigd in korte tijd steeds het leveren van updates op hun image, waardoor fabrikanten van smartphones dus geen updates meer kunnen doorgeven aan klanten op belangrijke componenten van het systeem.

Hoe dan ook, stock Android is ongeschikt voor gebruik, daar is het ook niet voor gemaakt. Het is een sjabloon geworden waar fabrikanten van SOCs een systeem mee kunnen leveren zodat smartphone fabrikanten slechts randapparatuur als bijvoorbeeld camera's en NFC antennes kunnen integreren. En adware/spyware als GApps of adups natuurlijk.
Vihaio @nst6ldr10 maart 2023 15:26
Ik snap dat dat zo werkt, maar die mediatek drivers zijn onderdeel van Android, zoals je hier kan lezen.
The Android Open System Platform (AOSP) is publicly available and modifiable Android source code. Anyone can download and modify AOSP for their device. AOSP provides a complete and fully functional implementation of the Android mobile platform.
Zeggen dat je aan een kale versie van Android niks hebt klopt gewoon niet, tenzij je een eigen -incorrecte - definitie hebt van wat Android is.
nst6ldr
@Vihaio11 maart 2023 11:28
Volgens mij lees je teveel tussen de regels door bij "complete and fully-functional implementation". Voor zover het Android aangaat is het inderdaad compleet en functioneel, maar dat maakt het nog geen smartphone. Die drivers worden echt niet meegeleverd, zie hoe AndroidAuthority uitlegt waarom, zie hier waar Google ze voor hun eigen telefoons apart levert, zie bijvoorbeeld ook hoe Wikipedia het proces uitlegt.

Of die moeten het inderdaad allemaal fout hebben.
Lucb1e @nst6ldr10 maart 2023 12:23
AOSP heeft echt wel een dialer. Ik ben het eens dat de camera-apps van LineageOS en Fairphone en zo echt te karig zijn en een flink nadeel vormen vergeleken met wat elke andere fabrikant heeft, maar "je kan met stock android geen foto's maken" klopt gewoon niet.

Drivers voor de hardware aan boord hebben is een ander kaliber dan de UI aanpassen en het systeem volzetten met apps die je niet nodig hebt en niet kan verwijderen.

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 15:48]

nst6ldr
@Lucb1e10 maart 2023 12:25
LineageOS is geen stock Android.

Even opgezocht voor je: LineageOS gebruikte tot voor kort de Qualcomm camera app.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 22 juli 2024 15:48]

Lucb1e @nst6ldr10 maart 2023 12:33
Noem dan eens een toestel dat wel stock android draait volgens jouw definitie
nst6ldr
@Lucb1e10 maart 2023 12:44
Geen toestellen draaien stock Android aangezien het niet voor gebruik bedoeld is. Stock Android is een image die SOC fabrikanten gebruiken als basis om hun (zwaar proprietary en geheime) drivers voor hun hardware componenten op te leveren, smartphone fabrikanten knallen daar vervolgens hun troep op.

Dus stock (AOSP) -> SOC fabrikant (AOSP + SOC drivers) -> telefoon fabrikant (AOSP + SOC drivers + aux drivers + skins/apps) -> toestel image.

Er is echt onnodig veel gemystificeerd rondom Android telefoons door bloggers en reviewers die marketing termen gooien die ze zelf niet begrijpen. Zo zijn er ook veel te veel mensen die Google Android met PixelUI als stock beschouwen, maar dat maakt de zaken nóg ingewikkelder als je zou moeten ontwikkelen voor smartphones. Stel je voor dat PixelUI het startpunt was voor een telefoon fabrikant 8)7
Lucb1e @nst6ldr10 maart 2023 13:00
Er is echt onnodig veel gemystificeerd rondom Android telefoons door bloggers en reviewers die marketing termen gooien die ze zelf niet begrijpen. Zo zijn er ook veel te veel mensen die Google Android met PixelUI als stock beschouwen
Er zijn ook mensen die zeggen dat ze linux draaien, wat ook niet kan om ongeveer dezelfde reden. Of een modem een router noemen. Ik vind het wel redelijk haarkloverij om hier nou een punt van te proberen te maken. Als iemand stock android zegt op een toestel dat bestaat dan is echt wel duidelijk wat er wel en niet bedoeld wordt.
nst6ldr
@Lucb1e10 maart 2023 13:45
Als iemand stock android zegt op een toestel dat bestaat dan is echt wel duidelijk wat er wel en niet bedoeld wordt.
Integendeel, wát bedoelen marketeers dan met stock Android op een toestel? In de industrie is het heel duidelijk, die definitie heb ik inmiddels meermaal gegeven. Maar als iedereen maar een eigen definitie er aan gaat hangen krijgen we onenigheid terwijl we het niet eens over hetzelfde hebben. Je moest zelf nota bene vragen welk toestel er bij mijn definitie past.

Als ik een toestel uitbreng zonder Google Play, is dat dan meer stock dan een Pixel? En wat als ik er dan een eigen store op zet? Het is gewoon niet concreet genoeg zo.
HuisRocker @Bozozo10 maart 2023 07:50
Mwah, waarschijnlijk zijn er op de Pixel 6a dan weer andere dingen waar je over zou kunnen klagen... ;)

Zowel de A52s als de 6a zijn midrange smartphones, er zijn dus per definitie minder functies en/of minder goede functionaliteit in vergelijking met de high-end smartphones, nogal logisch! Alleen de plekken waar je dat terug kan vinden zijn verschillend.

Voor de 1 is een 6a misschien beter, voor de ander een a52s, ik hoor bij die laatste categorie (de 3,5mm jack, een 512GB MicroSD-card erin, prima foto's onder normale omstandigheden, de Samsung rommel zie ik nooit [geen Samsung account aangemaakt en wat er aan apps is staat in 1 mapje] en unlocken doet de Garmin om mijn pols).

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 15:48]

ArmEagle @Bozozo10 maart 2023 10:28
Ik vind de vingerafdrukscanner van de Pixel 6a, in het scherm, tegenvallen. Zeker in wisselende omstandigheden (net buiten in de kou, licht vochtige vinger) pakt het mijn vinger vaak niet. Zeer frustrerend.

Ik had nooit problemen met mijn Sony XZ1c met de scanner op de aan/uit-knop.
Lucb1e @ArmEagle10 maart 2023 12:21
Mijn werktelefoon is een 6 (niet -a) en ik kan bevestigen dat het echt een ergernis is. Wachtwoordloos zoals ik privé heb (heb 't ding toch altijd bij me) mag niet van werk (begrijpelijk) en steeds een lang wachtwoord invoeren zou nog irritanter zijn.
jeanj @Bozozo19 maart 2023 12:45
Ik heb juist de A52S gekocht omdat deze itt tot een Pixel 6a een hoofdtelefoon aansluiting heeft

Hij is alleen nu al defect zonder dat ik heb in gebruikt heb genomen, het scherm ging niet meer aan nadat ik een aantal apps geinstalleed (kan een software issue zijn). Echter omdat de batterij er niet uit kan heb ik hem moeten laten opsturen.

Helaas kan er geen lineageos op. Andere roms zal ik ook eens naar gaan kijken

Maar goed ik heb deze telefoon als tussen/tijdelijke telefoon (omdat mij s7 scherm is gescheurd, achterkant is stuk, batterij slechter is geworden en nu werkt ook mij sd card lezer niet meer, dus ik moet opzoek naar een andere en ik twijfel of ik naar Apple moet gaan)

[Reactie gewijzigd door jeanj op 22 juli 2024 15:48]

CH4OS 10 maart 2023 06:49
De Pixel 6a staat nu bij budget van 200-350, maar wordt bij 350-500 wel als toestel 'hierboven' genoemd waar nu een ander toestel staat. Ook wordt in de categorie 350-500 gezegd dat er niets nieuws erbij gekomen is, maar schijnbaar is de Samsung a52 vergeten? Bij 200-350 wordt daarover geschreven dat de a52 duurder is geworden, daardoor verspringt in categorie, maar daar óók gewoon een aanrader is. Voelt allemaal een beetje tegenstrijdig om te lezen.
AuteurDonny K. @CH4OS10 maart 2023 10:19
Excuses. Ik had inderdaad wat dingen door elkaar gehaald. Misschien toch maar eens beginnen aan het fenomeen koffie. Het Pixel 6a- stukje is aangepast. Wat de A52s betreft, dat is geen nieuw toestel dus dat klopt. Verderop in die alinea wordt benoemd welke smartphones uit andere categorieën erbij zijn gekomen, de A52s wordt daar ook genoemd.
Jorizzz 10 maart 2023 08:15
Het is mij een raadsel hoe je een telefoon (A52) tot Best Buy kunt bombarderen, terwijl die nog maar 2,5 jaar (beveiligings-)updates krijgt. De kracht van Samsung is wat mij betreft juist dat je tegenwoordig 5 jaar updates krijgt. Daar is de helft dan al van verdwenen...
AuteurDonny K. @Jorizzz10 maart 2023 10:22
Kan je nagaan hoe goed de A52s is ;). Ik snap dat het sterke punt van Samsung de lange softwareondersteuning is, maar aangezien wij ook smartphones aanraden met 3 jaar support, leek het ons niet helemaal eerlijk om een smartphone die op dit moment een half jaar minder heeft, meteen af te schrijven. Het is wel iets om rekening mee te houden dus ik zet het er nog even expliciet bij, bedankt voor de melding.
HuisRocker @Jorizzz10 maart 2023 11:25
Tsja, met duurzaamheid als (meest zwaarwegende) overweging ga ik ook minimaal 4 jaar doen met mijn A52s, uiteraard omdat ik hem vlak na het op de markt komen heb aangeschaft, alleen wel (aangeraden!) de eerste serieuze reviews afgewacht.
Maar de meeste mensen nemen toch echt nog steeds iedere 2 (of zelfs 1) jaar een nieuwe smartphone bij verlengen of wisselen van abonnement, dan is 'maar 2,5 jaar' alleen 'te weinig' als je er ook nog relatief veel voor wil vangen bij tweedehands verkoop o.i.d.
Helaas hebben de meeste mensen (nog?) geen probleem met de onnodig snelle cyclus van smartphones en zeer waarschijnlijk dus meestal ook geen probleem met 'maar 2,5 jaar ondersteuning'...

[Reactie gewijzigd door HuisRocker op 22 juli 2024 15:48]

DiTomazo 10 maart 2023 08:21
Jammer dat er in de korte samenvattingen nog steeds het scherm diagonaal er niet bij staat! Heb dit al meerdere keren gemeld, maar helaas dus voor niks. Voor veel mensen is dat een van de belangrijkste specs. Als het 6.3 inch of groter is haak ik al direct af, en ik ben niet de enige. Vandaar dat ik nu de Xiaomi 12 heb. Best een fijne telefoon al vind ik deze eigenlijk ook nog steeds iets te groot. Software is sterk verbeterd.

[Reactie gewijzigd door DiTomazo op 22 juli 2024 15:48]

theduke1989
@DiTomazo10 maart 2023 08:25
Waarom wordt het scherm altijd aangekaart?
Is het alleen mensen op tweakers of zijn er ook bijvoorbeeld reddit users die een groter scherm vervelend vinden?

Kan me niet voorstellen dat er zoveel mensen hierom niet een telefoon uitkiezen.
Invictus66 @theduke198910 maart 2023 08:40
Statistieken heb ik natuurlijk niet, maar ik kan het me heel goed voorstellen. Het (scherm)formaat is zowat het enige uiterlijke kenmerk dat smartphones van elkaar onderscheidt.
Mijn huidige is 6.2 inch en veel groter moet het voor mij ook echt niet worden. Ik wil graag mijn telefoon nog in mijn broekzak kunnen steken en dan is zelf dit formaat soms al aan de grote kant.
Lucb1e @Invictus6610 maart 2023 12:18
het enige uiterlijke kenmerk dat smartphones van elkaar onderscheidt
Dan heb je de kleur van deze telefoon nog niet gezien :D Reno 8 Lite (pricewatch) Ik vind het alleen al cool omdat ze wat anders durven te introduceren.
bjorn87 @Invictus6610 maart 2023 12:27
Hier net zo. Had een S9 met 5,8 inch scherm. Super makkelijk met 1 hand te bedienen. Heb deze na 5 jaar gebruik nu ingeruild voor een S23 met 256gb (6,1 inch) via Samsung cashback en ING rentepunten. Koste maar 700 euro en ook gratis verzekerd voor 1 jaar. Perfecte formaat voor mij. Moet niet groter worden. Kan het dan niet meer met 1 hand bedienen en past prima in mijn broekak of jaszak. Alles groter dan 6.2 inch is niet meer met 1 hand te bedienen. Alles wordt maar groter helaas.
nst6ldr
@theduke198910 maart 2023 08:58
In mijn directe omgeving zijn er wel meer die er over klagen, ik zelf ben er ook niet blij mee. Ik kan te vaak mijn telefoon niet met één hand bedienen terwijl ik er geen functionaliteit voor terug krijg.
Lucb1e @theduke198910 maart 2023 12:16
Waarom wordt het scherm altijd aangekaart?
Beantwoord dit je vraag?
Voor veel mensen is dat een van de belangrijkste specs.
Ik kan de mening van DiTomazo beamen: als het toestel niet in m'n hand past, wtf ga ik er dan mee doen? Dan kan ik ook een laptop meenemen. Natuurlijk is de schermgrootte belangrijk.
RedRayMann @DiTomazo10 maart 2023 10:01
Diagonaal is ook niet altijd heilig.
Voor mijn vriendin zocht ik begin dit jaar een nieuw toestel. Zij is 1,60 en heeft kleine handen.

Ik ben dus gaan kijken naar buitenmaten. Want liever iets smaller en langer dan te breed. Dit op tweakers en gsm arena gecontroleerd en in de winkel gevoeld.

De heren bij MediaMarkt beweerde dat ze allemaal even groot waren, dat het niet uitmaakt e.d. en qua diagonaal hadden ze redelijk gelijk. (Maar verkopers, dus totaal niet objectief en niet altijd "correct")

Ze heeft diverse toestel vast gehad en dan zijn 2mm breedte voor haar echte wel het verschil tussen ok en te breed om vast te houden.
The Zep Man
10 maart 2023 08:02
Voor alternatieven kun je nog steeds kijken naar de Xiaomi (Mi) 11 Lite en Motorola Edge 20. Die laatste is interessant voor cameraliefhebbers, aangezien hij een betere macrofunctie en, uniek voor dit bedrag, een telecamera aan boord heeft.
(...)
Het overgrote deel van de smartphones in dit rijtje heeft een 1080p-resolutie. De refreshrate is soms een extra vloeiende 90, 120 en soms zelfs 120Hz, maar veel smartphones met oledscherm in dit overzicht blijven steken op 60Hz.
Een tijdje geleden heb ik een Edge 20 gekocht. Een recent toestel, unlockable bootloader, LineageOS-ondersteuning, redelijke prijs (250 EUR in de aanbieding), en als bonus een OLED-scherm op 144 Hz. Aardig tevreden mee.

Het geadviseerde toestel in deze prijscategorie van dezelfde fabrikant, de Motorola G72, heeft een MediaTek SoC. Daardoor valt die meteen voor mij af, omdat daarmee er geen (noemenswaardige) ondersteuning komt voor AOSP. Het advies snap ik wel qua prijsstelling. De Edge 20 is een slag duurder met reguliere prijzen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:48]

cordonbleu 10 maart 2023 08:45
Zijn jullie niet bij Honor langs geweest? Ik ben erg benieuwd naar de Magic 5 Pro. De camera van deze telefoon heeft zeer indrukwekkende action capture. Hij maakt zelf een foto op het moment van actie bij bijvoorbeeld sport. En dan ook op exact het juiste moment. Erg gaaf om te zien.
arnoldus1955 10 maart 2023 10:24
S23-reeks, hebben jullie de problemen gezien met de lens (wazigheid), die nu opduiken?

Zie oa:
https://www.notebookcheck...roduzierbar.699790.0.html

https://www.reddit.com/r/..._users_complaining_about/

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