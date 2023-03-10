Inleiding
Smartphone Best Buy Guide
Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide. De maarteditie is iets later dan gebruikelijk, want vorige week vond het Mobile World Congress plaats, waarbij ondergetekenden beide aanwezig waren om verslag te doen. Het is normaal gesproken de belangrijkste smartphonebeurs van het jaar, die voor het eerst sinds jaren weer in reguliere vorm doorging. In 2020 werd de beurs op het laatste moment afgelast en in 2021 en 2022 was er slechts een sterk afgeslankte versie. Veel telecombedrijven en media waren er toen niet bij.
In 2023 waren de hallen van Fira Gran Via in Barcelona weer ouderwets druk, maar voor sommige tweakers vielen de aankondigingen op MWC 2023 desondanks tegen, getuige de reacties onder het overzichtsartikel waarin we het belangrijkste nieuws op een rijtje zetten. Apple was er zoals gebruikelijk niet en Google toonde alleen wat softwaredemo's. Samsung had zijn kruit al verschoten: de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra werden begin februari op een eigen evenement getoond. Uiteraard staan Samsungs topmodellen voor 2023 ook in deze BBG.
OnePlus toonde een bijzondere conceptversie van zijn eigen topmodel OnePlus 11, dat niet in de winkels komt te liggen. Voor deze BBG hebben we het gewone model doorgemeten, dat je wel kunt kopen. Voor de rest kwamen de BBK-merken (OPPO, OnePlus en realme) met relatief weinig naar de beurs, waarbij de realme GT3 met zijn 240W-lader nog wel de belangrijkste aankondiging was. Helaas hebben we die nog niet binnen. De Moto Rizr conceptsmartphone die Lenovo liet zien, zal ons testlab sowieso niet bereiken; de fabrikant werkt nog aan een winkelmodel.
De belangrijkste nieuwe producten op het MWC kwamen zodoende van Xiaomi, dat op de beurs zijn topmodellen voor begin 2023 presenteerde: de Xiaomi 13 en 13 Pro. We konden ze alvast testen en ze staan uiteraard ook in deze BBG. Begin februari kondigde Xiaomi ook al de POCO X5 en X5 Pro aan, twee middenklassetoestellen die we voor deze editie van de BBG ook hebben getest.
De Redmi A1, OPPO A17 en Motorola Moto G72 completeren het rijtje toestellen dat we voor deze BBG nieuw hebben beoordeeld naast eerder geteste modellen. Met de huidige prijsontwikkeling daarbij meegenomen kunnen we bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige Best Buy Guide komen terug in deze BBG, maar er zijn ook enkele nieuwkomers die het tot aanrader hebben geschopt.
100-200 euro
In de low-end categorie worden smartphones steeds beter, maar dat lijkt in het afgelopen jaar wel een beetje te zijn afgevlakt. Toch kun je voor het geld in deze categorie behoorlijk goede toestellen krijgen, nog steeds goed genoeg voor het simpel consumeren van media, het sturen van berichten en zelfs het plegen van een telefoontje. Bovendien zijn er nog steeds telefoons die een onderdeel of functie bevatten dat of die je verder alleen in een duurdere prijscategorie vindt. Denk aan een full-hd-scherm, verschillende camera’s, een grote accu en zelfs 5G-ondersteuning. Goedkope smartphones die zijn uitgerust met een van deze luxere onderdelen, moeten meestal wel wat inleveren op een ander vlak. Het is daarom raadzaam om te kijken welke functie je het belangrijkst vindt.
Interessante toestellen zijn in sommige gevallen nog steeds slecht verkrijgbaar of alleen in een bepaalde kleur of configuratie. Dit jaar lijkt er tot nu toe weinig te zijn veranderd op dit gebied, behalve dat fabrikanten wat vaker de duurzaamheidstoer opgaan. Zelfs in deze prijscategorie komt het voor dat smartphones langer worden ondersteund door fabrikanten, bovendien wordt er iets meer nadruk gelegd op de repareerbaarheid van telefoons, tenminste, volgens de aankondigingen die op MWC 2023 zijn gedaan. Het gaat om toestellen die nog niet uit zijn of zo nieuw zijn dat wij ze nog niet hebben kunnen testen. In deze Best Buy Guide zul je deze toestellen nog niet vinden, maar het is een mooi vooruitzicht.
Nieuw getest
Het smartphonespitsuur lijkt dit jaar wat later te beginnen dan vorig jaar. Er zijn dan wel een hoop toestellen aangekondigd op het MWC, in de afgelopen tijd is er niet zo heel veel binnengekomen. Daarnaast is een deel van de smartphones die al wel uit zijn, nog niet hier te krijgen of niet tijdig bij ons binnengekomen om te testen. Alleen de Redmi A1 en OPPO A17 zijn echt nieuwe smartphones. De rest zijn apparaten die wij al langer hebben liggen of die door prijsverlagingen in deze categorie terecht zijn gekomen.
Aanraders en alternatieven
Er is weinig veranderd aan onze aanraders, de Redmi Note 11 is nog steeds de beste, met de TCL 30E als betaalbaar alternatief. De OPPO A76 geeft je ook nog steeds veel waar voor je geld, maar je moet niet te veel verwachten van het scherm en de camera. Als je echt weinig geld wilt uitgeven, kun je ook kijken naar de nieuwe aanrader: de Redmi A1. Deze smartphone kost minder dan 100 euro, maar komt aardig mee met de rest.
De TCL 30E is een van de goedkopere telefoons die we aanraden. Dat zie je wel aan de specificaties. Het scherm heeft een lage 720p-resolutie en dito refreshrate van 60Hz. De soc is ook bepaald geen hoogvlieger, waarbij wifi-ac bijvoorbeeld niet wordt ondersteund. Tegelijk zijn veel andere basics goed voor elkaar. Het scherm is voldoende helder en de accuduur is prima. Het toestel is standaard voorzien van 64GB opslag met de mogelijkheid om twee simkaarten en een geheugenkaart tegelijk te gebruiken. Bovendien is de 30E uitgerust met een vingerafdrukscanner, NFC-ondersteuning en een 50-megapixelhoofdcamera, features die ook niet standaard zijn in dit prijssegment. Daarnaast draait deze smartphone op Android 12. TCL heeft niet duidelijk gemaakt hoelang het dit toestel ondersteunt, maar als we kijken naar wat deze fabrikant normaal gesproken doet, moet deze smartphone tot april 2024 worden voorzien van updates. Mocht de TCL 30E voor dit bedrag uitverkocht raken, dan kun je de Nokia G11 overwegen als alternatief. Die heeft langere updates (februari 2025) plus de belofte van Android 13, een 90Hz-scherm en een flink snellere soc, maar een op papier minder goede camera en slechts 32GB opslag in de goedkoopste variant.
(0 reviews)
Xiaomi weet met de Redmi Note-serie altijd hoge ogen te gooien en dat geldt ook weer voor de Redmi Note 11. Voor net wat minder dan 200 euro heeft hij specificaties die je elders pas in het duurdere segment terugvindt. Zo zit er een oledscherm in met full-hd-resolutie en een lekker vloeiende 90Hz-refreshrate, dat volgens onze tests uitstekend beeld geeft. De maximale helderheid is zo goed dat deze zich kan meten met toestellen uit het high-end segment, en ook de minimale helderheid en kleurweergave zijn uitstekend. Ook wat accuduur betreft scoort deze smartphone erg goed, vooral als je het toestel gebruikt om video’s te bekijken. De Qualcomm Snapdragon 680 is in deze prijsklasse een van de krachtigste opties, al beschikt hij niet over de noodzakelijke isp om 4k-video-opname mogelijk te maken. Dat kunnen de meeste andere telefoons in dit prijssegment echter evenmin, en de combinatie van een 50-megapixelhoofdcamera en 8-megapixel-ultragroothoekcamera is veelzijdig voor het geld. Xiaomi is een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, dualsim, microSD-kaartlezer, vingerafdruklezer en NFC niet vergeten. De MIUI-software is niet vrij van bloatware en reclame, maar biedt veel aanpassingsmogelijkheden. Naar verwachting krijgt de telefoon nog Android 13 en updates tot januari 2025.
4 van 5 sterren
(4 reviews)
De OPPO A76 lijkt veel op de lang door ons aangeraden Samsung Galaxy M22 en dat is een compliment. OPPO zet in op totaal andere plus- en minpunten dan Xiaomi met de 11T, maar heeft in tegenstelling tot Samsung niet bezuinigd op de processor, waardoor dit toestel een stuk krachtiger is. Het scherm mag dan een lage 720p-resolutie en een mindere kleurweergave hebben, daar staat een flinke accuduur tegenover. Daarnaast laat de verversingssnelheid van 90Hz het toestel snel en vloeiend aanvoelen. De snellaadfunctie van deze smartphone voorziet de accu snel van energie en de 33W-adapter wordt netjes meegeleverd met het toestel. De IP54-classificatie geeft aan dat deze smartphone stof- en spatwaterdicht is. Bovendien is het apparaat uitgerust met een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Voor de camera’s hoef je dit toestel overigens niet te halen; die presteren matig. Wat software betreft heeft OPPO aangegeven de smartphone tot januari 2025 te ondersteunen.
(0 reviews)
De Redmi A1 is een smartphone voor mensen die echt weinig willen uitgeven aan een telefoon, maar toch een redelijk toestel in handen willen hebben. Deze smartphone kost namelijk minder dan 100 euro. Er is uiteraard wel op wat dingen bezuinigd. Zo heeft de A1 een MediaTek Helio A22 onder de motorkap, en een soc uit 2018, en dat merk je: het is geen snelheidsmonster. Daarnaast heeft de smartphone maar 32GB opslag en 2 of 3GB ram, maar aangezien deze smartphone draait op Android 12 Go, een lichte, uitgeklede versie van Android, valt het redelijk mee, al zal je hier en daar nog wel te maken hebben met een hapering. Verder heeft het toestel wifi 4, Bluetooth 5 en een micro-USB-aansluiting. Het scherm heeft een resolutie van 720x1600 pixels en presteert bovengemiddeld goed in deze prijscategorie. Dat maakt deze smartphone ideaal om mee te internetten en media te consumeren. Bovendien is dit toestel lekker compleet: FM-radio, koptelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer en dualsim. Een vingerafdruklezer is niet aanwezig. Mocht je dat echt graag willen, dan zou je nog kunnen gaan voor de Redmi A1+. Die heeft verder dezelfde eigenschappen plus een vingerafdrukscanner. Hij is wel minder breed verkrijgbaar. Verwacht niet te veel van de camera’s. De 8-megapixelhoofdcamera, de dieptecamera met 0,08 (!) megapixels en de 5-megapixelfrontcamera zijn duidelijk onderdelen waarop is bezuinigd om de prijs laag te houden. De accuduur van de A1 is gemiddeld. De 5000mAh-accu zorgt ervoor dat de smartphone op dat gebied niet achterloopt bij de rest. Je moet wel geduldig zijn als je het apparaat aan de lader hangt. De meegeleverde 10W ‘snellader’ heeft drie uur nodig om de accu te vullen. De A1 zal twee OS-upgrades krijgen en drie jaar aan beveiligingsupdates. Dat betekent dat je tot 2026 updates zult ontvangen.
(0 reviews)
Testdata
Hieronder zie je een selectie van onze testdata voor alle toestellen die we in deze categorie van de BBG hebben meegenomen. Zoals gebruikelijk hebben we de smartphones die we hebben aangemerkt als aanraders, in de onderstaande grafieken uitgelicht met een aparte kleur.
- Max. helderheid
- Contrast
- Min. helderheid
- Grijswaardenfout
- Kleurfout
Het aantal smartphones met een full-hd-scherm groeit gestaag, al hebben de nieuwkomers dit niet. Hetzelfde kan gezegd worden over oledschermen. Het contrast van toestellen met een oledscherm is praktisch altijd perfect; de zwarte pixels geven helemaal geen licht. Daarom staan de toestellen met een oledscherm niet in het Contrast-tabblad van de grafiek hierboven.
De oledtoestellen zijn over het algemeen ook in het voordeel als het op de helderheid van het scherm aankomt. De Redmi Note 11, Motorola Moto G31 en TCL 30E produceren meer dan 600cd/m² en in Redmi’s geval zelfs ruim 800cd/m². Die toestellen kun je dus rustig in de volle zon bekijken. Op het gebied van kleurechtheid scoort de Note 11 weer verrassend goed, zelfs zodanig dat hij zich kan meten met de duurdere vlaggenschepen. Een gemiddelde afwijking onder de 3ΔE2000 duidt op een voor het menselijk oog niet zichtbaar kleurverschil. De toestellen van Xiaomi zitten daar ruimschoots onder, zelfs de supergoedkope Redmi A1.
- Browsetest wifi
- Browsetest 4G
- Videotest
Naast het beeldscherm is de accuduur een belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe smartphone. Gelukkig hebben fabrikanten dat ook begrepen, want juist in dit segment zie je vaker enorme accu's van 5000mAh of meer, wat vooral bij webbrowsen een lange werktijd kan opleveren. Tijdens het kijken naar video verbruiken deze toestellen over het algemeen meer stroom dan duurdere modellen door de aanwezigheid van een lcd in plaats van een oledscherm. Hierdoor is de accuduur bij die activiteit niet top, ook al is de accu groot. Aan de andere kant zien we ook nu weer dat de efficiëntie van het scherm in sommige gevallen juist een langere accuduur oplevert bij het kijken naar video dan tijdens het webbrowsen.
Als het om de browsetests gaat, maken de Nokia G11 en G21 en de OPPO A16 indruk, maar de OPPO A76 doet het het best. Kijkend naar de videotest, gaat de Redmi Note 11 aan kop, met een aantal andere oledtoestellen daar vlak achteraan. De A76 blijft het relatief goed doen voor een smartphone met een lcd.
- Browsetijd na halfuur laden
- Procent vol na 30 minuten
- Laadtijd
Het overgrote deel van de geteste smartphones heeft ruim twee tot drieënhalf uur nodig om volledig te worden opgeladen. Dat is wel een heel stuk trager dan de meeste duurdere toestellen, maar we zien in dit segment dat 33W-snelladen langzaam gebruikelijker wordt. De OPPO A76, TCL 30E en Redmi Note 11 kunnen binnen twee uur worden opgeladen. De Redmi A1 moet drie uur en een kwartier aan de lader hangen.
200-350 euro
Voor 200 tot 350 euro koop je over het algemeen een duidelijk mooiere telefoon dan in de prijsklasse hieronder. Zo vind je in deze prijsklasse vaker contrastrijke oledschermen, snelle 5G-verbindingen en prima camera's, compleet met 4k-video-opname, ultragroothoeklens en macrostand. Het geheel draait vloeiender dankzij een vlottere processor, met software die langer wordt ondersteund. Over het algemeen is de behuizing van de toestellen nog steeds van plastic, dus minder luxueus, en een IP-rating voor waterdichtheid is nog steeds zeldzaam. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting en de geheugenkaartlezer komen nog wel veelvuldig voor, maar in navolging van duurdere toestellen worden ze steeds vaker weggelaten. Ook in deze categorie is er weinig nieuws verschenen. Xiaomi heeft twee POCO-toestellen uitgebracht en Motorola heeft ons de G72 gestuurd. Daarnaast zijn er wat toestellen uit de duurdere en goedkopere categorie bijgekomen. Verder hebben we wat smartphones moeten schrappen. De Motorola Moto G200, Samsung Galaxy A52s en Xiaomi Mi 11 Lite zijn in prijs gestegen en hebben daardoor niets meer te zoeken in deze categorie. De POCO M3 Pro en M4 Pro zijn samen met de Redmi Note 10 amper tot niet verkrijgbaar en dus verwijderd.
Aanraders en alternatieven
De Samsung Galaxy A52s was lang onze favoriet in deze prijsklasse, maar de smartphone is een stuk duurder geworden, waardoor hij het veld heeft moeten ruimen in deze categorie. Het nieuwere model, de A53, is helaas niet zo goed als zijn voorloper, de A52, die zo goed is dat hij nu in de hogere prijsklasse een aanrader is. Het toestel heeft een minder snelle soc, geen 3,5mm-jack en geen meegeleverde oplader. Daartegenover staan een betere accuduur en langere software-updates. Afhankelijk van hoe belangrijk je dat vindt, kun je de A53 desondanks nog steeds overwegen als alternatief. Wil je een paar tientjes minder uitgeven, dan komt de A33 in beeld. Dit midrangetoestel is bijna even compleet als de A53, maar over de hele linie net wat minder luxueus, met een accuduur die vergelijkbaar is met die van de A52s: niet enorm goed dus.
De aanraders in deze categorie zijn allemaal nieuw. De Motorola Moto G72 is een waardige nieuwkomer en de POCO X5 Pro is een waardige opvolger van de X4 Pro, die we in de vorige BBG’s als aanrader hadden staan. Verder is de Pixel 6a dankzij een prijsverlaging nieuw in deze categorie en dus ook meteen een aanrader. Voor alternatieven kun je nog steeds kijken naar de Xiaomi (Mi) 11 Lite en Motorola Edge 20. Die laatste is interessant voor cameraliefhebbers, aangezien hij een betere macrofunctie en, uniek voor dit bedrag, een telecamera aan boord heeft. Mocht je voor een zo compleet mogelijk toestel willen gaan, dan is de OnePlus Nord CE 2 ook nog steeds mooi.
De Google Pixel 6a is een kleinere, goedkopere versie van de Pixel 6. Met zijn 6,1"-scherm is hij compacter dan veel andere Android-smartphones rond deze prijs. Wat de 6a een aanrader maakt, is dat Google veel van de goede eigenschappen van de duurdere Pixel 6 heeft behouden. De camera’s zijn bijvoorbeeld bijna net zo goed. Dat zit hem vooral in Googles uitstekende beeldverwerking, want de sensors zijn opvallend oud. Dat heeft wel wat impact op de ultragroothoekcamera, met een minder grote hoek dan de concurrentie en geen mogelijkheden voor goede macro-opnamen. De Pixel 6a heeft dezelfde krachtige Tensor-soc als duurdere Pixels. Ook heeft deze telefoon een IP67-waterdichtheidsrating, waar de drie andere aanraders hooguit spatwaterdicht zijn. In plaats van een softwareskin met tierlantijnen, staat op de Pixel-telefoons een versie van Android zonder veel extra bloatware. Je krijgt bovendien updates tot medio 2027, waarbij de Pixel 6a nieuwe versies ook eerder kan krijgen dan andere telefoons. Op dit moment is bijvoorbeeld al Android 13 beschikbaar. Google heeft bij dit toestel vooral bezuinigd op het scherm, dat met zijn 60Hz-refreshrate minder vloeiend reageert. De accuduur is goed, maar het opladen duurt ouderwets lang. Draadloos laden ondersteunt hij niet, in tegenstelling tot duurdere Pixels.
4 van 5 sterren
(38 reviews)Review van de Google Pixel 6a
De Motorola G72 is een zeer complete, krachtige, betaalbare smartphone. Hij is voorzien van een MediaTek Helio G99, 6 tot 8GB ram en 128GB opslaggeheugen. Dit kan worden uitgebreid met een microSD-kaart, dankzij het gedeelde dualsimkaartslot. Verder zijn er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en zelfs een FM-radio aanwezig. Daarnaast is de G72 uitgerust met een van de helderste 120Hz schermen die wij hebben gezien en kan hij op dit gebied zelfs tippen aan de iPhone 14 Pro en Samsung Galaxy S23 Ultra. Op het gebied van kleurechtheid scoort de smartphone gemiddeld, maar dit kan worden verbeterd in de instellingen. Daarnaast heeft het toestel een IP52-certificatie en is het dus stof- en spatwaterdicht. Ook op cameragebied doet de smartphone het aardig. Het toestel heeft een 108-megapixelhoofdcamera, 8-megapixel- ultragroothoekcamera en 2-megapixelmacrocamera aan de achterkant. Aan de voorkant zit een 16-megapixelcamera. De smartphone scoort ook goed op accugebied en wat laadsnelheid betreft gemiddeld. Wat softwareondersteuning betreft loopt de smartphone een beetje achter. Het apparaat wordt tot 2026 ondersteund.
4.5 van 5 sterren
(1 reviews)
De POCO X5 Pro is een waardige opvolger van de X4 Pro, die tot voor kort op deze plek stond. Dit toestel is lichter, is krachtiger en heeft een beter scherm aan boord dan zijn voorloper. Toch is er op een paar elementen beknibbeld. De glazen achterkant is vervangen door een plastic exemplaar en de geheugenkaartlezer is met pensioen gestuurd. Daar krijg je wel weer de mogelijkheid om andere apparaten draadloos op te laden voor terug en een iets lagere prijs. Verder zijn de IP53-rating en de koptelefoonaansluiting ook bij dit exemplaar weer aanwezig en is het dankzij de Qualcomm Snapdragon 778G mogelijk om in 4k te filmen. De MIUI-software wordt voorzien van twee OS-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates, waardoor je tot begin 2026 gebakken zit.
(0 reviews)
Testdata
- Max. helderheid
- Contrast
- Min. helderheid
- Grijswaardenfout
- Kleurfout
Het overgrote deel van de smartphones in dit rijtje heeft een 1080p-resolutie. De refreshrate is soms een extra vloeiende 90, 120 en soms zelfs 120Hz, maar veel smartphones met oledscherm in dit overzicht blijven steken op 60Hz. De piekhelderheid loopt sterk uiteen, waarbij de Motorola G72 en Edge 30 Neo ruim over de 1000cd/m² gaan, vergelijkbaar met of zelfs beter dan een gemiddeld high-end toestel, terwijl een aantal andere modellen met lcd niet verder komt dan 409cd/m². Naast een hoge helderheid hebben de oledschermen een perfect contrast. Op het vlak van kleurafstelling gaat het in deze klasse nog weleens mis, minder vaak dan voorheen, maar nog steeds vaak genoeg. Fabrikanten kiezen een te hoge kleurtemperatuur, waardoor het scherm er blauw uitziet. Dat zie je dan terug in een verhoogde grijsfout in bovenstaande grafiek. De smartphones van Xiaomi en Motorola hebben daar in elk geval niet of nauwelijks last van.
- Browsetest
- Browsetest 4G
- Videotest
Bijna alle fabrikanten rusten hun smartphones tegenwoordig uit met een accu van 5000mAh, met uitschieters naar beneden. Een grotere accu betekent niet meteen dat het toestel langer op een acculading meegaat; er zijn meer factoren die de accuduur bepalen.
De realme 9 scoort op bijna elk gebied het hoogst van al onze aanraders. De andere smartphones in deze lijst scoren vooral goed op specifieke gebieden. Zo is de POCO X5 Pro weer wat beter dan zijn voorloper als er geïnternet wordt via een 4G-verbinding, terwijl dat bij wifiverbindingen weer andersom is. De Samsung Galaxy A53 doet het in de videotest dan weer bovengemiddeld. Dat is een hele verbetering in vergelijking met de A52s. De OPPO Reno8 Lite, Motorola G71 en Edge 20 zijn ook goede kandidaten voor het consumeren van media.
- Browsetijd na half uur laden
- Procent vol na 30 minuten
- Laadtijd
Het mag inmiddels geen verrassing meer zijn dat de smartphones van BBK bovenaan de lijst prijken. Het moederbedrijf van OPPO, OnePlus en realme zet snelladen steevast hoog op het prioriteitenlijstje en ook in de budgetcategorie zijn er al smartphones van deze merken die 65W-supersnelladen ondersteunen. Dat resulteert in een bijna volle accu na slechts een halfuurtje aan de lader, zoals de OPPO Reno4, POCO M4 Pro en OnePlus Nord CE 2 laten zien. Ook Motorola kruipt langzaam maar zeker naar de hoogste regionen van onze grafieken op dit gebied. De Edge 30 Neo en G71 kunnen in ongeveer 50 minuten volledig worden voorzien van energie.
Op dit gebied staan de Samsungs wat lager in de lijst. De toestellen van deze fabrikant ondersteunen simpelweg niet zulke hoge laadvermogens. Een verder minpunt is dat je bij de nieuwste Samsung-toestellen, zoals de A53 en A33, zelf een lader moet aanschaffen. Dat was tot voor kort alleen nog gebruikelijk in het hogere segment. Er wordt vaak als argument gegeven dat het uit duurzaamheidsoverwegingen wordt gedaan. Angezien de snellaadtechnologie nog niet is uitgekristalliseerd en er dus los een lader moet worden aangeschaft om gebruik te kunnen maken van deze technologie, wat weer extra verpakkingsmateriaal en transport met zich meebrengt, klinkt dit in onze ogen eerder als een excuus om wat extra’s te verdienen dan als zorg voor het klimaat.
350-500 euro
Toestellen in de prijsklasse van 350 tot 500 euro hebben over het algemeen een oledscherm en soms een behuizing van glas, maar vaak geen metaal. Ook een IP-rating is vaak niet present. Intern mag je minstens een snelle midrangesoc verwachten, maar populair is ook het gebruik van een ouder high-end exemplaar. Het werk- en opslaggeheugen nemen over de hele linie toe, maar de accucapaciteit gemiddeld juist niet. In het budgetsegment vind je meer smartphones met een grote accu. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting, die bij budgetmodellen nog standaard is, wordt vanaf dit segment meestal weggelaten. Kijk ook niet gek op als de verpakking naast het toestel alleen nog een kabeltje bevat.
In deze categorie is niets nieuws binnengekomen. De lijst heeft aardig wat veranderingen ondergaan. Er zijn bijna net zoveel smartphones verdwenen als bijgekomen, allemaal door prijsveranderingen en beschikbaarheid. De POCO F3, OnePlus Nord 2Y, realme 9 Pro+ en Find X5 Lite zijn verhuisd naar een lagere prijscategorie. De Motorola Edge 20 Pro is juist naar een hogere prijscategorie gegaan, omdat deze duurder is geworden. De Google Pixel 6, Samsung Galaxy XCover 6 Pro, Xiaomi 12 en 12X zijn er bijgekomen, omdat ze wegens een prijsverlaging geen plek meer hebben in de hogere prijscategorie. Uit de lagere prijscategorie komen de Motorola G200, Samsung Galaxy A52s en Xiaomi Mi 11 Lite.
Aanraders en alternatieven
Zoek je de hoogste systeemprestaties voor dit geld, dan is de Xiaomi 12 een nieuwe aanrader. De POCO X4 GT en realme GT zijn ook te overwegen. Wil je een iPhone, dan komt de iPhone SE 2022 in beeld. Het 2020-model is ook nog verkrijgbaar, maar niet veel goedkoper, zodat het geen zin meer heeft om daar nog voor te gaan.
Dat Xiaomi een prijsvechter is die met smartphones op de proppen komt die veel meer bieden dan je voor een beperkt bedrag voor mogelijk houdt, wordt met de Xiaomi 12 weer goed duidelijk. Deze wat compactere smartphone heeft een Snapdragon 8 Gen 1 met 128 of 256GB opslaggeheugen aan boord. Daarnaast heeft de smartphone 8 of 12GB ram en draadloos laden onder de motorkap. De maximale helderheid van het scherm is gemiddeld, maar de kleurechtheid is daarentegen uitstekend. De camera’s zijn ook wat beter dan we van Xiaomi gewend zijn, al hadden we wat meer verwacht van de telecamera. Daarnaast heeft het toestel geen IP-rating en heeft de smartphone een kleinere accu. Hij gaat in onze accutests dan ook iets korter mee dan de gemiddelde smartphone in deze categorie. Verder draait nog steeds Android 12 met MIUI 13 op de smartphone. Xiaomi heeft beloofd de Xiaomi 12 te voorzien van drie jaar Android-upgrades en vier jaar updates. Dat betekent dat je tot eind 2025 updates kunt verwachten. De brute kracht van de soc die je daarvoor terugkrijgt, in combinatie met de scherpe prijs van, op het moment van schrijven, 499 euro maakt dit een echte aanrader.
3.5 van 5 sterren
(4 reviews)
De Phone (1) is, zoals de naam al zegt, de eerste telefoon van start-up Nothing. Hij trekt meteen de aandacht met een doorzichtige behuizing met knipperlichtjes. Hoewel het hippe toestel de hype bij zijn introductie niet helemaal kon waarmaken, is het een aanrader, die andere plus- en minpunten heeft dan de andere toestellen in deze lijst. Nothing heeft niet bezuinigd op de laadsnelheid en ook zit er in deze telefoon een 120Hz-scherm. De accuduur is behoorlijk goed en nog wat beter dan die van Xiaomi 12. Misschien komt het door de relatief schone software, waar net als bij de Pixel bijna niets aan toegevoegd is. Het updatebeleid is minder goed dan bij Google, met ondersteuning tot juli 2026. De camera schiet gemiddelde plaatjes, maar met bovengemiddelde kleurechtheid, en dankzij de aanwezigheid van autofocus op de ultragroothoekcamera schiet je prima macrofoto's. De smartphone heeft verder een IP53-rating. De Qualcomm Snapdragon 778+-processor is krachtig genoeg om alledaagse dingen mee te doen en ook nog zwaardere apps te gebruiken.
4 van 5 sterren
(9 reviews)Uitgebreide review
De Galaxy A52s 5G is de snelste en beste variant van Samsungs populaire midrangesmartphone van 2021 én 2022. Afgezien van de luxere soc is hij praktisch identiek aan de oudere A52 en op sommige vlakken beter en completer dan zijn opvolger, de A53. Het toestel is al een tijd op de markt en door een prijsstijging in deze categorie gekomen, maar desondanks nog steeds een aanrader. De accuduur is niet bovengemiddeld, maar op andere vlakken weet de A52s te overtuigen. Zo heeft het toestel een IP67-waterdichtheidsclassificatie, geheugenuitbreiding via microSD én een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. De primaire camera is uitgerust met optische beeldstabilisatie voor betere foto's 's nachts, wat niet vanzelfsprekend is. Ook de frontcamera en ultragroothoekcamera zijn beter dan gebruikelijk, dankzij de Snapdragon 778G-soc. Het 120Hz-oledscherm heeft hdr-ondersteuning, een hoge helderheid en een prima kleurweergave. Het toestel is voorzien van de bekende OneUI-software, die soepel draait en lange softwareondersteuning heeft, met de garantie van Android 14 en beveiligingsupdates tot september 2025. Dat lijkt op dit moment misschien niet zo lang, maar dat komt omdat deze smartphone al wat langer op de markt is. Het zou kunnen dat de A52s in de komende maanden uitverkocht raakt; in dat geval is de A53 een aanbeveling waard.
4 van 5 sterren
(30 reviews)
Testdata
- Max. helderheid
- Contrast
- Min. helderheid
- Grijswaardenfout
- Kleurfout
In deze prijsklasse mag je mooie schermen verwachten. Dat wordt niet alleen bereikt met de oledtechniek, maar ook met de afstelling van het scherm. Zoals je aan de grafieken voor kleur- en grijsfouten ziet, is die afstelling over het algemeen beter dan bij goedkopere modellen. De meeste toestellen hebben bovendien een scherm met een hoge helderheid, zoals de POCO F4, Samsung Galaxy A52s en Google Pixel 6a. De meeste schermen in dit overzicht zijn geschikt voor een hogere refreshrate dan 60Hz, waarmee bijvoorbeeld scrollen er vloeiender uitziet. Opvallende uitzonderingen zijn de iPhone SE uit 2020 en die uit 2022.
- Browsetest wifi
- Browsetest 4G
- Videotest
In deze categorie is een aantal telefoons met een lange adem te vinden. Daaronder zijn er een heleboel waarmee je de dag wel doorkomt. Bij de onderste paar telefoons wordt dat krapper, zeker nadat je ze een jaar of twee hebt gebruikt. Dat geldt ook voor de iPhone SE uit 2020, die vooral in de videotest niet bijzonder presteert door de in die omstandigheden minder zuinige lcd. De Sony Xperia 10 IV, Nothing Phone (1) en OPPO Reno6 zijn het geschikst voor het langdurig kijken naar videos. De Xperia 10 IV houdt het in deze categorie overigens het langst vol op een lading. De POCO X4 GT en de Nothing Phone (1) scoren in de browsetests dan weer het hoogst.
- Browsetijd na half uur laden
- Procent vol na 30 minuten
- Laadtijd
Als je snelladen belangrijk vindt, doen de toestellen van OPPO, realme en OnePlus het normaal gesproken goed. Dat blijkt ook weer uit deze grafiek, maar de Xiaomi 11T Pro zit zelfs nog sneller vol dan de modellen van die merken. In 17 minuten kregen wij hem niet helemaal opgeladen, zoals Xiaomi belooft, maar van compleet leeg naar helemaal vol in 31 minuten is nog steeds uiterst kort. Apple en Sony doen het niet best op het gebied van snelladen. Ook de merknaam Samsung staat meer dan eens in de onderste regionen van de grafiek. Sony, Samsung en Apple leveren bij hun huidige line-up geen lader meer mee. Sony stopt bij de Xperia 10 IV daarnaast zelfs geen kabeltje in de doos.
De iPhone SE uit 2020 hebben we nog getest met het zeer magere 5W-ladertje dat toen in de doos zat, maar je kunt hem iets sneller laden met een ander blokje. Tegenwoordig wordt de iPhone SE verkocht zonder meegeleverde lader, net als de iPhone SE uit 2022 en de high-end iPhone 12- en 13-series, maar je mist daar dus niet veel aan.
500-750 euro
In de prijscategorie tussen 500 en 750 euro vind je oudere high-end toestellen naast nieuwe modellen die net niet high-end zijn. Ze hebben bijvoorbeeld wel het nieuwste op processorgebied, maar niet de beste camera of de meest luxe afwerking. Features zoals een telecamera, IP68-waterdichtheidsrating en draadloos opladen worden vaak als eerste geslachtofferd. Een ouder high-end exemplaar kan interessant zijn. Ook de 2022-modellen zullen in de komende jaren nog goed meekomen en de ondersteuning is bij diverse fabrikanten in de afgelopen tijd beter geworden, met Samsung voorop.
Nieuw getest
We hebben dit keer niets nieuws getest in deze categorie, maar nemen afscheid van een aantal oude topmodellen, zoals de OPPO Find X3 Pro en OnePlus 9 Pro, die de leeftijd van twee jaar hebben bereikt en naar verwachting nog minder dan twee jaar software-updates zullen krijgen. De Motorola Edge 30 Ultra, eerder onze aanrader in een duurder segment, schuift op naar deze categorie.
Aanraders en alternatieven
Naast de Motorola-telefoon behoren de Samsung Galaxy S21 Fan Edition en Google Pixel 6 Pro tot onze aanraders. Het zijn telefoons waarmee je op bepaalde gebieden weinig inlevert ten opzichte van de smartphones in het absolute topsegment. Ze hebben een waterdichte behuizing (IP68), kunnen zowel bedraad als draadloos worden opgeladen, hebben een helder 120Hz-scherm en een uitgebreid camerasysteem met ook een telecamera. Wat ze niet hebben, is een enorm goede accuduur, hoge laadsnelheid of heel snelle soc. De Motorola Edge 30 Ultra heeft dat wel, maar veel van de eerdergenoemde pluspunten juist weer niet. De OPPO Find X5 biedt een beetje van allebei, waarmee hij de lijst aanraders completeert.
De Motorola Edge 30 Ultra en Google Pixel 6 Pro zijn forse smartphones en de andere twee hebben een gemiddeld formaat. Wil je iets kleins? De Apple iPhone 13 mini is tegenwoordig beschikbaar voor minder dan 750 euro. Voor wie graag een zeer compact toestel heeft, is het de allerbeste smartphone die nu verkrijgbaar is. Er is geen moderne high-end Android-telefoon waarvan het formaat in de buurt komt. Van het Apple-aanbod heeft de iPhone 12 mini een duidelijk kortere accuduur en de goedkopere iPhone SE (2022) ook nog een minder scherm en slechtere camera. In vergelijking met de concurrentie in dit segment zijn scherm, accuduur en systeemprestaties van de 13 mini prima, waarbij de softwareondersteuning nog tot medio 2027 of 2028 kan duren. Verwacht geen bijzondere cameraprestaties.
In het segment van wel kleine, maar niet héél kleine telefoons, zijn de Samsung Galaxy S22 en Apple iPhone 12 de beste keuzes in het prijssegment tussen 500 en 750 euro. Beide hebben echter een opvolger met een fiks betere accuduur, wat traditioneel een pijnpunt is bij kleine smartphones. De Galaxy S23 en iPhone 13 kosten ook meer, waardoor ze buiten deze prijscategorie vallen. Aan jou de keus of je daar het extra geld voor over hebt.
Een speciale vermelding is er voor de Nederlandse Fairphone 4: duurzaam geproduceerd en zeer makkelijk repareerbaar. Het is een geschikt toestel voor de echte tweaker, maar de schermkwaliteit, camera, accuduur en systeemprestaties halen het niet bij de concurrentie in dit segment.
De Galaxy S21 Fan Edition, die de eerste dagen van 2022 uitkwam, blijft ook nu nog een goede deal. Op accugebied begint deze smartphone wel wat op achterstand te raken op andere toestellen in dit segment; snel opladen zit er ook niet in. Elders krijg je ook meer dan de 6GB werkgeheugen en 128GB opslag (niet uitbreidbaar) van het gelinkte model. Daar staat tegenover dat de S21 FE eigenschappen heeft die de meeste toestellen voor hetzelfde bedrag niet hebben. De S21 FE heeft een helder oledscherm, een IP68-waterdichtheidsrating en draadloos opladen, net als de rest van de S21-serie. Het camerasysteem is luxe uitgevoerd, met een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 3x-telecamera. Helaas ontbreekt een goede macrofunctie. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 888-soc en er staat Samsungs bekende OneUI-software op. Die wordt lang voorzien van updates voor een Android-toestel, maar liefst vijf jaar. Dat betekent dat de ondersteuning pas in januari 2027 ophoudt, waarbij dit toestel nog Android 16 krijgt. Het geheel is verpakt in een behuizing die er door de plastic achterklep net wat minder luxe uitziet en minder luxe aanvoelt dan andere toestellen.
4 van 5 sterren
(17 reviews)Uitgebreide review
De Find X5 is OPPO's net-niet-topmodel van 2022. Hij is de afgelopen maanden behoorlijk in prijs gedaald, waardoor hij nu in deze prijsklasse valt. Werkgeheugen en opslag zijn met respectievelijk 8 en 256GB riant. De Snapdragon 888-soc is sneller dan die in de Pixel 6 Pro, maar zeker niet de snelste voor dit bedrag. Toestellen met de nieuwere 8(+) Gen 1, zoals de Xiaomi hieronder, hebben vaak een minder goed camerasysteem dan de Find X5. Naast een echte telecamera is er een 50-megapixel-ultragroothoekcamera aanwezig met autofocus, waardoor de Find X5 mooie macrofoto's maakt, wat de Samsung- en Pixel-toestellen niet kunnen. Het geheel wordt aangestuurd door OPPO's MariSiliconX-beeldprocessor. Net als andere BBK-toestellen laadt de Find X5 zeer snel op; de accuduur is eveneens prima. Het 120Hz-scherm is goed afgesteld, maar mist wat helderheid ten opzichte van de concurrentie. Ook jammer is dat de luxe vormgegeven behuizing niet waterdicht is. OPPO's ColorOS-skin is minder strak vormgegeven dan die van Google. De softwareondersteuning loopt door tot februari 2026, waarbij het toestel nog Android 15 krijgt. Dat is dus niet zo goed als bij de concurrentie.
4 van 5 sterren
(2 reviews)
De Google Pixel 6 Pro is niet de jongste telefoon, maar met de huidige prijs toch een interessante optie. Googles topmodel van 2021 heeft een aantal kenmerken waar je elders meer dan 1000 euro voor kunt betalen. Zo is er een groot en erg scherp 1440p-oledscherm aanwezig met uitstekende beeldkwaliteit. Het camerasysteem is ook erg goed. Met dank aan de goede beeldverwerking en de aanwezigheid van een periscopische telelens kun je erg ver inzoomen zonder groot kwaliteitsverlies. De ultragroothoekcamera blijft iets achter en ondersteunt bovendien geen macro-opnamen. Uiteraard zijn kenmerken zoals een waterdichte behuizing en draadloos laden aanwezig. Net als van alle Pixel-telefoons, mag je van dit toestel schone en vloeiend werkende software verwachten, die lang en regelmatig wordt geüpdatet, tot Android 15 en november 2026. Ook een paar minpunten zijn hetzelfde als bij de rest van de Pixel-serie; de soc is niet de snelste, de laadsnelheid valt tegen en de opslag is met 128GB niet supergroot. De accuduur is bij de Pixel 6 Pro ook niet zo geweldig.
3.5 van 5 sterren
(10 reviews)Uitgebreide review
De Motorola Edge 30 Ultra is de nieuwste telefoon in dit rijtje, met een snellere soc dan de concurrentie: de Snapdragon 8+ Gen1. Fijn zijn ook de riante 12GB ram en 256GB opslag, de goede accuduur en het snelle opladen. Je betaalt daar wel wat meer voor, en spijtig voor dat bedrag is dat de behuizing alleen maar spatwaterdicht is. Het lekker felle scherm heeft geen hoge 1440p-resolutie, zoals de Pixel 6 Pro en sommige topmodellen, maar wel een hoge 144Hz-refreshrate. De camera's op het toestel hebben een verbluffend aantal megapixels; verwacht desondanks geen veel betere foto's dan de concurrentie, zeker niet als je ver wilt inzoomen of goede selfies wilt maken. Leuk is wel dat de Edge 30 Ultra ook een macrofunctie heeft, die bij de Pixel en Samsung-toestellen ontbreekt. Motorola's software is lekker clean, vergelijkbaar met de Google Pixel-toestellen, met Motorola's Ready For-desktopplatform als leuke extra. De updatebelofte is niet de allerbeste, maar stukken beter dan bij voorgaande Motorola-toestellen. De Edge 30 Ultra wordt bijgewerkt tot Android 15 in september 2026.
3.5 van 5 sterren
(2 reviews)Uitgebreide review
Testdata
- Max. helderheid
- Min. helderheid
- Grijswaardenfout
- Kleurfout
Van de vele smartphones in deze prijscategorie mag je verwachten dat ze een prachtig scherm hebben. Gelukkig is dat in de meeste gevallen ook zo. Toch schieten sommige telefoons tekort. De ASUS Zenfone 8 is bijvoorbeeld maar matig afleesbaar in de zon. Ook de Fairphone 4 heeft niet zo'n heel goed scherm. Samsung, Xiaomi, OnePlus en OPPO bieden over het algemeen de beste schermen in deze categorie. De OnePlus 10 Pro en Pixel 6 Pro hebben zelfs een 1440p-scherm, dat naast groot ook nog erg scherp is, maar een paneel met 1080 pixels aan de korte kant is zelfs in het high-end segment steeds vaker de norm. Xiaomi kiest bij de 12T Pro voor een interessante tussenvorm van 1220 pixels. Bijna alle smartphones hebben inmiddels wel een hogere refreshrate van 90 of 120Hz. Motorola voorziet veel van zijn high-end smartphones van een 144Hz-scherm, zo ook de Edge 30 Fusion en Ultra. Die laatste heeft bovendien het helderste scherm in de vergelijking, al is de minimale helderheid wat aan de hoge kant.
- Browsetest wifi
- Browsetest 4G
- Videotest
Over het algemeen is de accuduur in deze prijsklasse in orde; hij is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De realme GT Neo3-toestellen doen het erg goed in deze test, evenals de Nubia Redmagic 7, Xiaomi 12T Pro, Motorola Edge 30 Ultra en OnePlus 10T. Kleinere toestellen, zoals de iPhone 12 mini, Samsung Galaxy S21 en S22, zijn in deze test in het nadeel door de kleine accu's. Een lcd verbruikt minder stroom dan een oledscherm als er veel wit in beeld is, zoals in onze test waarbij we door verschillende webpagina's bladeren. Bij het bekijken van video's zijn toestellen met een oledscherm over het algemeen in het voordeel. Dat zijn tegenwoordig vrijwel alle high-end modellen. Alleen de Fairphone 4 heeft nog een lcd.
- Browsetijd na half uur laden
- Procent vol na 30 minuten
- Laadtijd
Er zijn genoeg toestellen die binnen een halfuur tot over de helft komen, maar tegenwoordig zijn er ook in dit prijssegment toestellen die bliksemsnel kunnen laden. Bij de POCO F4 GT en Black Shark 5 staat binnen een halfuur weer 100 procent op de meter en datzelfde geldt voor de realme GT Neo 3 in 150W-uitvoering en de OnePlus 10T, waar je eveneens een 150W-laadblokje bij krijgt. Andere OPPO-, OnePlus- en Xiaomi-toestellen laten ook goede resultaten zien, waarbij Google en Apple historisch gezien vaak hekkensluiters zijn. Bij de iPhone 12 mini valt dat nog mee, maar dat komt meer door de kleine accu dan door de hoge laadsnelheid. Je mag bij dit toestel bovendien zelf voor het laadblokje zorgen. Dat is een trend die vooral in het segment boven de 750 euro vaker voorkomt, maar in dit geval ook bij twee van de vier aanraders. De OPPO Find X5 en Xiaomi 12T Pro hebben nog wel een oplader in het doosje, omdat de fabrikanten gebruikmaken van eigen laadtechnieken om het opladen te versnellen.
Boven 750 euro
Als je veel te besteden hebt en kwaliteit voor alles gaat, kunnen we een groot aantal aanraders verzinnen. De keuze in dit segment kan heel persoonlijk worden. Je vindt er bijvoorbeeld de grootste high-end toestellen met de fraaiste, scherpste schermen en de meeste camera's. Boven de 750 euro zijn ook de meeste Apple-smartphones te vinden.
Nieuw getest
Van alle smartphones die dit keer nieuw zijn getest voor deze categorie, las je eerder op Tweakers al een uitgebreide review. We bekeken achtereenvolgens de Samsung Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra, de Xiaomi 13 en 13 Pro, en de OnePlus 11. Het zestal behoort tot de meest luxe smartphones die je begin dit jaar kunt kopen en behalve de OnePlus 11 ook tot de allerduurste.
Opvouwen als optie
Foldables zijn een optie voor dit bedrag: boekvormige toestellen die je kunt openvouwen tot een tablet, en vouwmobieltjes waarvan je het scherm kunt openklappen. Samsung heeft in de vorm van de Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 beide opties in het assortiment. Dat zijn ook de beste keuzes in dit bijzondere segment, bij gebrek aan alternatieven en omdat de Samsung-foldables als enige waterdicht zijn. Bovendien heeft de fabrikant de software-implementatie om goed gebruik te kunnen maken van het bijzondere scherm voor elkaar. Alle foldables zijn een stuk kwetsbaarder dan normale telefoons, waarbij camera en accuduur over het algemeen minder goed zijn. Dat is de reden dat ze niet bij de onderstaande aanraders staan.
Aanraders en alternatieven
Als je nog niet weet wat je wilt hebben, maar wel veel kunt uitgeven aan een nieuwe telefoon, loop je wat ons betreft geen risico met onderstaande aanraders. Met het verschijnen van de 2023-topmodellen is de selectie op de schop gegaan. Alleen de iPhone 14 Pro Max is blijven staan. Op sommige gebieden scoort het halfjaar oude toestel nog steeds beter dan de nieuwere concurrentie, maar de verschillen zijn minder groot dan vorig jaar. Het prijsverschil is echter ook afgenomen nu de 14 Pro Max wat goedkoper is geworden en Android-concurrenten juist meer kosten dan voorgangers.
Zoek je naar de beste cameratelefoon? Met de aantekening dat OPPO zijn topmodel voor 2023 nog niet heeft aangekondigd, verdienen naast de Galaxy S23 Ultra en iPhone 14 Pro (Max) ook de Xiaomi 13 Pro en Google Pixel 7 Pro een plekje op je shortlist. De Xiaomi-telefoon heeft vooral een erg goede hoofdcamera met zeer grote sensor, die erg gedetailleerde en ruisvrije opnamen produceert. Macrofotografie kan dit toestel ook als de beste. Het camerasysteem is minder veelzijdig dan dat van de Galaxy S23 Ultra als het op inzoomen aankomt, en selfies zijn ook niet zo goed, waarbij de iPhone 14 Pro (Max) de mooiste video's schiet. De Google Pixel 7 Pro is goedkoper dan de rest, en een goede allrounder met uitstekende beeldverwerking als het op kleuren en helderheid in de foto's aankomt. Verder heeft dit toestel samen met de iPhone de fijnste raw-implementatie, voor wie het maximale uit de foto's wil kunnen halen in de nabewerking.
Gaat het je om de beste kleine telefoon, dan is naast de Galaxy S23 de Apple iPhone 14 Pro het bekijken waard. De Apple-telefoon heeft een nog betere accuduur en hogere schermhelderheid, maar is duidelijk duurder en ook een stuk zwaarder. De Sony Xperia 5 IV is smaller, maar ook langer door het 21:9-scherm en heeft eveneens een uitgebreide cameraset-up en uitstekende accuduur.
De OnePlus 11 biedt veel features die de duurdere concurrentie in het topsegment ook heeft, voor minder. Die korting komt met compromissen. Zo is dit toestel slechts spatwaterdicht, niet volledig waterdicht, en is draadloos laden niet mogelijk. Bedraad gaat het opladen overigens een stuk sneller dan bij de andere drie toestellen op deze pagina en die lader krijg je er bovendien bij. De accuduur is gemiddeld tot goed in dit segment, niet uitmuntend, zoals bij de Galaxy S23 Ultra en iPhone 14 Pro Max. Het grote oledscherm heeft een lekker hoge 1440p-resolutie, maar mindere helderheid dan de meeste concurrenten. Het fraai vormgegeven cameragedeelte bevat weliswaar een goede hoofd- en telecamera, maar de ultragroothoekcamera en frontcamera zijn niet zo goed. Op het door een krachtige Snapdragon 8 Gen 2 aangedreven toestel draait Android 13 met OxygenOS-skin, tegenwoordig nauwelijks te onderscheiden van OPPO's ColorOS. Geen heel lichte interface dus. Het updatebeleid is wel erg goed; gelijk aan dat van Samsung, tot februari 2028 en Android 17.
4.5 van 5 sterren
(0 reviews)Uitgebreide review
Ben je op zoek naar een compact topmodel, dan is de Galaxy S23 een aanrader. De andere drie exemplaren in dit overzicht zijn juist erg groot van formaat. Ten opzichte van de Galaxy S22 ziet de S23 er maar een klein beetje anders uit, maar binnenin zitten belangrijke wijzigingen. Te beginnen met het scherm. Dat kan een stuk feller dan dat van vorig jaar en is daarmee even helder als bij andere topmodellen. De nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-soc is dezelfde als in de S23 Ultra hieronder en presteert veel beter dan de Exynos in de S22. Bovendien is de accuduur daardoor veel beter: afhankelijk van het testscenario 20 tot 40 procent, waarmee de S23 tot de best presterende kleine smartphones behoort. Alleen de iPhone 14 Pro biedt een nog beduidend langere accuduur in een behuizing van dit formaat, maar die is zoals gezegd veel duurder en zwaarder. Het kleine Galaxy-topmodel heeft verder een prima cameraset-up, helaas zonder goede macrofunctie, en functies als draadloos laden en een IP68-rating. Er staat dezelfde OneUI-software op als op de Galaxy S23 Ultra, vergezeld van een even uitstekende updatebelofte: tot februari 2028 en Android 17.
4.5 van 5 sterren
(5 reviews)Uitgebreide review
De Galaxy S23 Ultra lijkt in veel gebieden op zijn voorganger, de S22 Ultra, maar met welkome verbeteringen. Net als bij Samsungs Galaxy Note-toestellen van weleer heeft de S23 Ultra een ingebouwd pennetje voor het maken van notities, wat verder bijna geen enkele andere smartphone heeft. Ook de vormgeving, met rechte hoeken en afgeronde randen, herinnert aan de Galaxy Note. Het scherm is mooi, groot, scherp en fel, en het camerasysteem zeer uitgebreid, waarbij je erg ver kunt inzoomen zonder veel kwaliteitsverlies dankzij de periscopische lens. De 200-megapixelhoofdcamera heeft soms wat last van ruis. Nieuw bij de S23 Ultra is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc, die de Exynos van vorig jaar aflost. Dat levert veel hogere systeemprestaties op. De soc is bovendien veel zuiniger, waardoor de S23 Ultra veel langer meegaat op de accu. Alleen de 14 Pro Max doet het nog iets beter. De OneUI-skin ziet er niet stock uit, maar bevat veel extra mogelijkheden. Dit toestel heeft de langste updatebelofte onder de Android-toestellen. Dat betekent dat je tot februari 2028 onder de pannen zit en er tegen die tijd Android 17 op het toestel staat.
4.5 van 5 sterren
(23 reviews)Uitgebreide review
De iPhone 14 Pro Max is waarschijnlijk de beste high-end smartphone van 2022 en ook in verhouding tot de nieuwe topmodellen van dit voorjaar komt hij goed mee. Apples topmodel scoort uitstekend op haast alle vlakken waarop je een smartphone kunt beoordelen. Het scherm heeft de hoogste helderheid die we ooit hebben gemeten bij een smartphone, naast een ook in andere opzichten uitstekende beeldkwaliteit. De always-onfunctie en het Dynamic Island zijn onderscheidend ten opzichte van eerdere high-end iPhones. De forse en nogal zware behuizing bevat verder de snelste smartphonechip van dit moment, plus de vernieuwde 48-megapixelcamera. Het camerasysteem blinkt vooral uit als het gaat om snelheid, consistentie en videokwaliteit, maar de selfiecamera en telecamera kunnen beter. Net als bij de iPhone 13 Pro Max is de accuduur erg lang. De laadtijd is dat echter ook, een van de weinige echte minpunten aan de iPhone 14 Pro Max. Of je iOS of Android fijner vindt, is persoonlijk; Apples besturingssysteem werkt consistent en vloeiend, en wat updates betreft zit je jarenlang onder de pannen. Apple geeft daarvoor geen harde garantie, maar op basis van ervaringen uit het verleden verwachten we dat de ondersteuning tot 2028 of 2029 kan duren (iOS 21 of 22).
4 van 5 sterren
(7 reviews)Uitgebreide review
Testdata
- Max. helderheid
- Min. helderheid
- Grijswaardenfout
- Kleurfout
Net als in de categorie boven 500 euro geldt ook hier dat vrijwel alle schermen uitstekend zijn. Dat begint met een zeer hoge helderheid. De Samsung Galaxy S22 Ultra tikt de 1500cd/m² aan in onze test, maar de nieuwe Pro-iPhones doen het nog beter, met indrukwekkende helderheden boven 2000cd/m² op een 33 procent wit vlakje. Op een 100 procent wit scherm zakt vooral de kleinere iPhone 14 Pro terug; de iPhone 14 Pro Max is dan nog steeds veel feller dan alle concurrenten. De afleesbaarheid in de zon is daarmee uitstekend. Helaas valt de nieuwe OnePlus 11 op dit gebied tegen. De meeste toestellen komen wel minstens tot 800cd/m² in de bovenstaande test, waarin 33 procent van het scherm wit is, waarmee ze uitstekend afleesbaar zijn in de zon.
Velen zullen het verschil tussen het ene en het andere oledscherm niet goed zien bij de toestellen in deze prijsklasse. De kleurafstelling is vaak erg goed en daarmee zit het hem in de details en natuurlijk in zaken als een verhoogde verversingsfrequentie. Dat is nog geen gemeengoed, zelfs niet in deze klasse. Zelfs de nieuwste iPhones uit de net-niet-topklasse, de iPhone 14 en 14 Plus, hebben het bijvoorbeeld nog steeds niet.
- Browsetest wifi
- Browsetest 4G
- Videotest
Ook in deze hoge prijscategorie zijn er behoorlijke verschillen in accuduur. Gelukkig zit het bij de meeste toestellen wel goed. We zien fabrikanten op dit punt de afgelopen jaren behoorlijke verbeteringen boeken. De accuduur van de iPhone 13 Pro Max was bijvoorbeeld exceptioneel toen het toestel in 2021 werd geïntroduceerd; hij is nog steeds een van de beste, maar niet meer met een straatlengte voorsprong. De Samsung Galaxy S23-toestellen scoren tientallen procenten beter dan hun voorgangers en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Xiaomi 13 Pro ten opzichte van de 12 Pro. Smartphones die vorig jaar al niet zo geweldig waren op accugebied, bijvoorbeeld de Google Pixel 7 Pro, staan nu dus nog verder op achterstand. Dat wil ook weer niet zeggen dat er helemaal geen oudere smartphones zijn die het goed doen op accugebied. De Sony Xperia 5 IV heeft ook in vergelijking met het nieuwe aanbod een zeer lange accuduur.
- Browsetijd na half uur laden
- Procent vol na 30 minuten
- Laadtijd
Voor snel opladen zit je zoals gebruikelijk goed bij toestellen van de merken OPPO, OnePlus, Xiaomi en Huawei. Ook Vivo doet het goed. Al die fabrikanten stoppen een lader in de doos, ook omdat ze gebruikmaken van een eigen laadtechniek om dergelijke snelheden te halen. Dat is lang niet meer zo gebruikelijk in dit segment. Bij gebrek aan een bijgeleverde lader bij de iPhone 12- en 13-serie hebben we deze toestellen opgeladen met een 20W-lader. Ook voor de Galaxy S21-, S22- en S23-series en de Google Pixel 7 Pro moesten we een lader regelen. Dat geeft een wat vertekend beeld, maar je krijgt wel een idee van wat mogelijk is. Dat is bij al deze toestellen niet zoveel als bij de concurrentie. Snelladen is een punt waarop iPhones niet zo best scoren en ook bij Samsung en Google moet je lang wachten, hoewel Sony het nog slechter doet.
Tot slot: alle aanraders
Hieronder vind je de aanraders in een overzicht. Ze zijn gesorteerd per prijsklasse en in die prijsklasse zijn ze gerangschikt van goedkoper naar duurder op basis van de prijs op het moment van schrijven. De prijzen kunnen uiteraard veranderen na publicatie, waardoor de volgorde wellicht niet meer klopt.
|Aanraders
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|100-
200 euro
|Redmi A1
Onbekend
Pbp: € 94,-
|TCL 30 E
Onbekend
Pbp: € 155,-
|OPPO A76
Onbekend
Pbp: € 179,-
|Redmi Note 11
Onbekend
Pbp: € 181,-
|200-
350 euro
|Motorola G72
€ 184,99
Pbp: € 219,-
|Google Pixel 6a
Onbekend
Pbp: € 349,-
|Xiaomi POCO X5 Pro
Onbekend
Pbp: € 349,-
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|350-
500 euro
|Samsung Galaxy A52s
€ 296,95
Pbp: € 360,-
|Nothing Phone (1)
Onbekend
Pbp: € 469,-
|Xiaomi 12
€ 294,99
Pbp: € 499,-
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|500-
750 euro
|Samsung Galaxy S21 FE
€ 268,65
Pbp: € 515,-
|OPPO Find X5
Onbekend
Pbp: € 539,-
|Google Pixel 6 Pro
€ 312,-
Pbp: € 603,-
|Motorola Edge 30 Ultra
Onbekend
Pbp: € 741,-
|Boven
750 euro
|OnePlus 11
€ 335,99
Pbp: € 819,-
|Samsung Galaxy S23
€ 291,99
Pbp: € 839,-
|Samsung Galaxy S23 Ultra
€ 400,99
Pbp: € 1298,-
|Apple iPhone 14 Pro Max
€ 446,99
Pbp: € 1299,-
We hebben in bovenstaande tabel zowel de actuele prijzen als de prijzen bij publicatie vermeld. Toestellen kunnen in prijs omhooggaan en dan zijn het soms geen aanraders meer. Zo kun je dit gemakkelijk spotten.
Het overzicht toont in een oogopslag de telefoons die wat ons betreft het meest de moeite waard zijn. Doe er je voordeel mee. We hopen dat je hiermee een weloverwogen keuze kunt maken bij de aankoop van je nieuwe smartphone.