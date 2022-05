Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide en dus is het weer zover. Smartphonespitsuur mag dan voorbij zijn, het is er niet rustiger op geworden. Wij hebben ook in deze periode weer een hoop nieuwe toestellen binnen gehad en uitgebreid getest. Vooral in de low-end categorie zijn er behoorlijk wat nieuwkomers. De lijst is bijna twee keer zo lang geworden. Dankzij een prijsverlaging zijn de Moto G31 en G51 in deze prijscategorie terechtgekomen. TCL heeft een aantal toestellen uit de 30-serie op de markt gebracht; wij hebben daarvan de 30E en 30 SE getest. De Moto 20 SE moest het veld ruimen, omdat hij niet langer beschikbaar is. Verder heeft OPPO de A54 uitgebracht, en is de POCO M3 Pro in prijs gedaald en in deze categorie terechtgekomen. Samsung heeft ten slotte de Galaxy serie uitgebreid met de A53, A33, A13 en A03s. De A53 was helaas niet op tijd binnen, dus die hebben we niet kunnen meenemen in onze tests.

In het midrangesegment is het altijd al druk geweest en de lijst wordt alleen maar langer. Niet alleen is er een stapeltje nieuwe toestellen die aan de lijst worden toegevoegd, ook zijn wat smartphones uit het duurdere segment in prijs gedaald en toestellen uit het goedkopere segment duurder geworden. Vooral de Chinese fabrikanten zijn met een stapel nieuwe toestellen op de proppen gekomen. Zo komt OPPO met de A74 en POCO met de X4 Pro. Redmi heeft maar liefst drie nieuwe toestellen uit de Note-serie: de Note 11, Note 11s en Note 11 Pro. Verder zijn de realme GT Neo 2, OnePlus Nord CE 2 en Motorola Edge 20 in prijs gedaald, waardoor ze een plekje in deze lijst hebben gekregen. Daarnaast zijn enkele smartphones uit het lagere segment in prijs gestegen en in deze lijst terechtgekomen: de Xiaomi Redmi 9T, OnePlus Nord N10 en twee Motorola-toestellen: Defy en G30.

Ook bij de duurdere toestellen is er dit keer veel nieuwe aanwas. Xiaomi stuurde ons de 12X, 12 en 12 Pro, terwijl ook OPPO ons luxe smartphones deed toekomen: de Find X5 en Find X5 Lite. Een aantal modellen hebben de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-soc aan boord, bijvoorbeeld de Realme GT2 Pro, Nubia Redmagic 7 Pro, en OnePlus 10 Pro. Ook bij OPPO en Xiaomi duikt de nieuwe soc op. De enige smartphonechip van dit moment die nog beduidend krachtiger is, is de Apple A15. Het fruitmerk plaatst die uitgerekend in zijn nieuwe instapmodel, de iPhone SE (2022), die we dit keer ook meenemen.

We hebben alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige BBG komen terug in deze BBG, maar er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden en er zijn gelukkig wat nieuwkomers die het tot aanraders hebben geschopt.