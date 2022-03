Smartphone Best Buy Guide

Het is weer tijd voor de tweemaandelijkse Best Buy Guide voor smartphones. We staan aan de vooravond van een druk seizoen, waarin traditioneel onder meer de nieuwe iPhones en Pixel-telefoons worden uitgebracht. Dit jaar zal daarop geen uitzondering zijn, als we de geruchten mogen geloven. In de afgelopen twee maanden, sinds de laatste BBG, hebben we alsnog aardig wat toestellen getest in ons teslab. Het zijn er maar liefst zestien en dat is veel voor de zomerperiode.

Van OPPO bereikten ons de gloednieuwe Reno6 5G en Reno6 Pro 5G. Beide zijn op het moment van schrijven pas enkele dagen verkrijgbaar. Voor het eerst hebben we ook smartphones van zustermerk Realme weten te bemachtigen: de Realme GT en de Realme GT Master Edition. De eerste ontvingen we via Belsimpel, waarvoor dank. Het zijn meteen twee interessante toestellen, zeker de Realme GT. Dat is een van de goedkoopste telefoons met een Qualcomm Snapdragon 888, de soc die je ook in high-end smartphones terugvindt. In de goedkoopste categorie is de POCO M3 Pro een nieuwe binnenkomer, die ongetwijfeld weer veel zal bieden voor zijn prijs. Ook Nokia is van de partij, met de nieuwe G20 en het middenklassetoestel XR20, voorzien van een extra stevige behuizing.

Motorola heeft drie toestellen in zijn midrange-Edge 20-reeks opgestuurd en die vind je dus eveneens terug in deze BBG. De OnePlus Nord 2 hebben we al apart gereviewd en hij kwam daarbij goed uit de verf op prijs-kwaliteitgebied. Samsung gaat daartegenin met de A52s, die ten opzichte van het origineel uit maart beschikt over een snellere soc. Ook de twee nieuwe foldables van Samsung, de Galaxy Z Fold3 en Galaxy Z Flip3, hebben inmiddels een ronde door ons testlab gemaakt. In diezelfde prijsklasse heeft Sony de Xperia 1 III opgestuurd, die later dit jaar waarschijnlijk ook terugkomt in een uitgebreide smartphonecameravergelijking. Tot slot hebben we buitenbeentje ZTE Axon 30 Ultra op de pijnbank gelegd.

Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.