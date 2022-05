Smartphone Best Buy Guide

Eens in de twee maanden publiceren we een update van de smartphone-BBG en nu is het weer zover. In de afgelopen periode kregen we een stortvloed aan nieuwe toestellen binnen in alle prijssegmenten. Een aantal van die modellen bespraken we al eerder in uitgebreide losse reviews, waaronder de high-end OnePlus 9-serie en de Galaxy A52 van Samsung, die juist een populaire middenklasser belooft te worden. We hebben daarnaast speciaal voor deze koopgids de nodige nieuwe toestellen getest, zodat het totale testveld ten opzichte van de vorige editie meer dan twintig nieuwe modellen bevat.

Naast nieuwe toestellen blijven er in deze maanden een hoop oudere toestellen verkrijgbaar. Die zijn nu extra aantrekkelijk geprijsd om ruimte te maken voor nieuwe exemplaren. Potentieel nadelig aan de keuze voor een ouder toestel is dat de verwachte updateperiode sneller afloopt, hoewel sommige merken intussen zelfs voor goedkopere telefoons jaren aan veiligheidspatches en versie-updates beloven.

Nieuwe indeling

We schakelen met deze editie over naar een iets andere indeling in prijscategorieën dan je van de vorige smartphone-BBG's gewend was. We merkten namelijk dat de budgetcategorie erg veel toestellen telde, waar het aanbod één prijsklasse hoger veel beperkter was. Bovendien waren de toestellen in de oude '150-250 euro'-categorie in de praktijk vaak verkrijgbaar voor minder dan 150 euro. Om die reden schuift de budgetcategorie een stukje op naar 100-200 euro, waarbij de middenklassers één categorie hoger nu 200 tot 350 euro mogen kosten. De startprijs van het meest luxe segment hebben we bijgesteld naar 750 euro. Dit omdat smartphones steeds duurder worden en we daarmee zagen dat onze oudere topklasse niet enkel bestond uit de meest luxe Ultra- of Pro-modellen, zoals eigenlijk de bedoeling was.

Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, zelfs in de categorieën die een stukje zijn opgeschoven, hebben we alle toestellen weer gewogen en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.