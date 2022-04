Eens in de twee maanden publiceren we een update van de smartphone Best Buy Guide en dus is het weer zover. Het is bij voorbaat niet de interessantste editie, want in de afgelopen maanden verschenen er maar weinig nieuwe toestellen, reden waarom we er ook maar weinig hebben getest. Naast de nieuwe Moto G31 en Moto G51 doorliepen ook de OPPO A54s, Galaxy M22, Realme GT Neo2 en ASUS ROG Phone 5s onze testprocedure in de afgelopen maanden.

In de week waarin deze BBG verschijnt, komen wel alweer de eerste grote aankondigingen voor het nieuwe jaar voorbij. Zo komt de langverwachte Samsung Galaxy S21 Fan Edition (FE) binnenkort eindelijk in de winkels te liggen en neemt OnePlus alvast een voorschot op de introductie van zijn OnePlus 10 Pro. Voor wie een aanbieding wil op een ouder topmodel, is dit misschien een goed moment, want het hele aanbod van het afgelopen jaar ligt nu in de schappen. In het midden- en hogere segment zijn er op het moment van schrijven best leuke aanbiedingen, maar de markt voor goedkopere telefoons zit nog steeds op slot. Ten opzichte van de vorige editie van de BBG gaan er opnieuw interessante toestellen met pensioen, terwijl nieuwe opties uitblijven.

Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.

Het reviewexemplaar van de Realme GT Neo2 is afkomstig van Belsimpel, waarvoor dank.