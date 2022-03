Smartphone Best Buy Guide

Eens in de twee maanden publiceren we een update van de smartphone-BBG en in maart 2021 is het weer zover. De eerste high-end smartphones van dit jaar liggen inmiddels in de winkels, in de vorm van de Samsung Galaxy S21-serie. Binnenkort komen ook Oppo en OnePlus met nieuwe aankondigingen. Smartphones van (eind) vorig jaar zijn ondertussen nog steeds leverbaar en goedkoper dan eerder. Dat leidt vooral in de prijscategorie tussen 350 en 500 euro tot wat wijzigingen. Toestellen die eerder voor een high-end prijs werden aangeboden, vind je nu al in deze middencategorie.

Zoals gebruikelijk kregen we de meeste toestellen binnen in de lagere prijscategorieën, waaronder een aantal nieuwe modellen van Samsung, Motorola en Xiaomi, met op papier interessante eigenschappen. Toch leidt dat niet tot enorme verschuivingen. Ook in het lagere segment worden nog veel toestellen van vorig jaar verkocht, met aantrekkelijke kortingen op de oorspronkelijke adviesprijs. Dat maakt het lastig voor gloednieuwe exemplaren om echt op te vallen, want daarvoor betaal je natuurlijk nog wel het volle pond.

Hoewel de aanraders dus vaak gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer gewogen en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.