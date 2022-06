Eens in de twee maanden publiceren we een update van de smartphone Best Buy Guide en dus is het weer zover. Het is een drukte van jewelste, want het is smartphone-spitsuur. Ondanks de versoberde MWC van dit jaar zijn er toch weer veel nieuwe smartphones uitgekomen. Dat betekent dat we een flink aantal toestellen op de pijnbank hebben kunnen leggen. Niet alleen de grote jongens als Samsung kwamen onlangs met wat nieuwe smartphones, zoals de S22 Serie en de S21 FE, ook in het budgetsegment zijn behoorlijk wat toestellen de revue gepasseerd. Motorola heeft mooie opvolgers op de markt gebracht in de vorm van de G41, G71 en G200. Realme heeft de 9 Pro en 9 Pro+ het levenslicht gegeven. Xiaomi heeft de POCO M4 Pro uitgebracht en OnePlus is met de Nord CE 2 de strijd aangegaan met andere midrangers. Nokia heeft met de G21 een nieuw toestel voor de low-end categorie op de markt gebracht. Dat levert een paar interessante aanraders op.

Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.