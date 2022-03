Samengevat De Fold3 is geen enorme stap vanaf de Fold2, maar wel een degelijke. De waterdichtheid is zeer welkom en knap gedaan. Het toestel voelt solide aan, ook al is het scherm aan de binnenkant nog altijd kwetsbaar. Verder zijn de schermen verbeterd. Het belangrijkste is nog altijd dat je een groot scherm hebt dat in je broekzak past, ook al is het toestel dik in opgevouwen toestand. Daarbij is de Fold3 nog altijd duur, hoewel goedkoper dan zijn voorganger. Eigenlijk wil je dan toch ook een heel goede accuduur en de beste camera's, maar dat heeft de smartphone niet. De Fold3 is superknap gemaakt, maar laat ook zien dat het concept vouwtelefoon nog altijd in de kinderschoenen staat. Pluspunten Groot scherm in je broekzak

Knappe waterdichtheid

Solide bouwkwaliteit

S Pen-ondersteuning

Scherm beter afleesbaar dan voorganger Minpunten Erg duur

Vrij zwaar en dik in opgevouwen vorm

Software en ondersteuning nog altijd in kinderschoenen

Accuduur en camera's niet crème-de-la-crème Getest Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB Zwart

Het blijven rare dingen, die vouwtelefoons. Ook anno 2021 hebben ze nog iets magisch en futuristisch, maar zijn ze tegelijk wat lomp en onhandig. Dat geldt ook voor de Fold-reeks. Je weet nu al dat we over tien jaar zullen terugkijken naar de eerste paar iteraties en ze ouderwets zullen vinden, met hun grote scharnieren en twee delen die net niet tegen elkaar geklapt worden om krassen en scherpe vouwen in het scherm te voorkomen. En dan die flinke, horkerige vouw in het midden van het scherm als je hem opengeklapt gebruikt. Toch is de Fold ook elegant, met een prachtige afwerking en een vernuftig ontwerp dat om de problemen van de huidige schermtechniek heen werkt. Het is zonder meer een knap staaltje technologie, wat je ook van zo'n vouwtelefoon vindt.

Gaat de Samsung Galaxy Z Fold3 verandering brengen in dat beeld? Het antwoord op die vraag lees je op de volgende pagina's kunnen we je nu al geven: nee. De derde versie van de Galaxy Fold is wat ontwerp betreft vrijwel gelijk aan haar voorganger. De verschillen met de Fold2 zijn relatief klein en iteratief. Dat is iets wat je wellicht niet zou verwachten bij zo'n relatief nieuw soort product binnen de productcategorie smartphones. Aan de andere kant is het wel begrijpelijk. De problemen met de eerste Galaxy Fold waren zo groot dat deze olifanten eerst de kamer uit moesten. Pas daarna kunnen de Zuid-Koreanen gaan denken aan grote vernieuwingen aan het concept. Zo werden er bij de Fold2 borstels in het scharnier geplaatst om vuil buiten te houden, iets waardoor de eerste Fold regelmatig stukging.

Wat is er dan wel nieuw bij de Fold3? Onder meer een IP-certificering, waarmee de Fold3 tegen water kan. Dat is een prestatie van formaat. Ook heeft het scherm aan de buitenkant nu een verversingsfrequentie van 120Hz. Bij gebrek aan een Note-toestel dit jaar is er nu ook ondersteuning voor Samsungs nieuwe S Pennen. De camera's zijn gelijk gebleven, maar de frontcamera zit nu achter het scherm en is bekleed met pixels. Geen gat meer in je scherm dus. Uiteraard is er nieuwe hardware en zijn er vernieuwingen in de software. Die laatste zijn belangrijk, want een relatief nieuwe formfactor leidt onvermijdelijk tot uitdagingen en het is soms ook zoeken naar nuttige toepassingen. We hebben twee weken rondgelopen met de Fold3 en in deze review lees je hoe dat beviel.