Samsung verkocht vorig jaar in Nederland 5,6 keer meer vouwbare smartphones

Samsung heeft in 2021 in Nederland 5,6 keer meer vouwbare smartphone verkocht dan in 2020. Exacte aantallen geeft het bedrijf niet. De verkopen zijn met name gestegen na de release van de Galaxy Z Flip3 en Z Fold3 in augustus.

Volgens Samsung zijn er in 2021 wereldwijd vier keer meer exemplaren van de Z Flip3 en Z Fold3 verkocht dan alle Samsung-foldables in 2020. Samsung bracht die vouwbare toestellen eind augustus uit. Het merendeel van de verkopen vond dus in het laatste kwartaal van het jaar plaats.

Samsung Galaxy Z Flip 3

De groei in verkopen heeft mogelijk te maken met de lagere introductieprijs van de Z Flip3. Die kwam in Nederland uit voor een adviesprijs van 1049 euro. Dat was 450 euro minder dan de eerste Z Flip, die een jaar eerder was verschenen.

Samsung zegt niet wat de verhouding is tussen de verkopen van de Z Flip- en Z Fold-modellen. De Galaxy Z Fold3 was met een introductie van 1799 euro een stuk duurder, maar ook goedkoper dan de voorganger. De Z Fold2 uit 2020 kostte bij de introductie 1999 euro.

Industrieonderzoeksbureau Display Supply Chain Consulting, dat zich baseert op schermleveringen, schreef eind vorig jaar een rapport waarin staat dat er in 2021 wereldwijd zo'n 7,5 miljoen vouwbare smartphones werden geleverd. Samsung zou in het laatste kwartaal een marktaandeel van 93 procent hebben gehad. DSCC verwacht dat er in 2022 wereldwijd 17,5 miljoen vouwbare smartphones worden geleverd.

Cijfers uit rapport van DSCC.