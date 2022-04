In het kort De Galaxy Z Flip3 ziet er gelikt uit en het vouwen blijft een leuke, maar ook praktische truc waarmee je nog steeds veel bekijks trekt. Door de sterk verlaagde prijs ten opzichte van het origineel vormt hij nu een serieus alternatief voor een niet vouwend Galaxy S-topmodel, want de Z Flip3 kost niet heel veel meer. Voor de bijzondere eigenschappen doe je nog steeds wel drie belangrijke concessies. Hoewel de telefoon nu tegen water kan, is het vouwbare, plastic scherm nog steeds een kwetsbaar onderdeel. Het camerasysteem is een stuk minder goed dan wat gebruikelijk is voor dit bedrag. Daarbij is de accuduur blijkens onze tests niet best, waarbij het opladen ook nog eens erg lang duurt. Pluspunten Groot scherm in compact opvouwbaar doosje

Knappe waterdichtheid

Solide bouwkwaliteit

Uitstekende beeldkwaliteit Minpunten Accuduur erg kort

Camera's minder dan bij 'normaal' high-end toestel

Scherm krast gemakkelijk

Duur als je de vouwbaarheid wegdenkt Getest Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB Zwart Prijs bij publicatie: € 1.000,- Vanaf € 649,- Vergelijk prijzen

"Hé, is dat niet..." of "Gaaf, mag ik ook eens kijken?" Dat zijn ongeveer de reacties die je nog steeds kunt verwachten als je een vouwtelefoon uit je zak haalt, zo bleek tijdens onze week met de Samsung Galaxy Z Flip3. Het is de nieuwste clamshell van het Koreaanse telefoonmerk, in gewoon Nederlands ook wel klaptelefoon. Zelfs op de Tweakers-redactie, waar we toch wel een en ander gewend zijn aan nieuwe tech, willen mensen hem graag even proberen. Zo'n beetje de enige andere nieuwe smartphone die nog die reactie oproept, is er een met een appeltje achterop.

De Galaxy Z Flip3 kwam een maand geleden op de markt, samen met de Galaxy Z Fold3, een smartphone van min of meer normaal formaat die uitvouwt tot een kleine tablet. Vermoedelijk heeft Samsung de naam Flip3 gekozen om de naamgeving mooi te laten aansluiten bij de Fold3, want een Flip2 is er nooit geweest. Na de originele Galaxy Z Flip, die in februari 2020 werd gepresenteerd, kwam Samsung een paar maanden later wel nog met een kleine revisie met een snellere soc en 5G-ondersteuning, maar dat was meer een Flip1.5, want behalve dat en de kleur van de behuizing was er niets veranderd.

De eerste échte nieuwe Flip heeft een aantal aansprekende vernieuwingen, die aantonen dat er aan het oorspronkelijke concept nog wel wat te verbeteren viel. In de nieuw ontworpen behuizing is een veel groter coverscherm geplaatst, dat het gebruik in gesloten toestand een stuk praktischer maakt. Net als de Galaxy Z Fold3 is ook de Galaxy Z Flip3 nu waterdicht en voorzien van een vernieuwde screenprotector, die zorgen omtrent de flexibele display moet wegnemen. De technische specificaties krijgen een boost met een Qualcomm Snapdragon 888-soc, een 120Hz-scherm en stereoluidsprekers. Meest in het oog springend is wellicht de prijs. Samsung heeft de officiële introductieprijs vastgesteld op 1049 euro voor het model met 128GB opslag, maar inmiddels kun je sommige kleurvarianten al vinden onder de grens van 1000 euro. Het is daarmee veruit de goedkoopste foldable op de markt, al is er ook nog niet veel concurrentie.