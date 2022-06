Galaxy Z Fold3-camera werkt na firmware-update weer bij ontgrendelen bootloader

Samsung maakt het na een firmware-update weer mogelijk de camera van de Galaxy Z Fold3 te gebruiken als de bootloader ontgrendeld is. Een hacker ontdekte dat in de recente firmware, en zegt het probleem ook mogelijk op te kunnen lossen in eerdere releases.

Dat zegt een gebruiker van het forum van XDA. De gebruiker zette de tweede bèta-release van One UI 4 op zijn Galaxy Z Fold3. Met die versie genaamd ZUKA werken alle camerafuncties weer als een gebruiker de bootloader ontgrendelt. Eerder nog had Samsung die functie afgesloten; camera-apps startten niet meer op als gebruikers de bootloader ontgrendelden. Ook apps die de camera willen gebruiken stopten er na een tijdje mee. In een filmpje laat XDA-hacker exocetdj zien dat de camera weer gewoon werkt.

Het is niet bekend of dat voor alle functies werkt. Volgens XDA gaat het alleen om Fold3's met modelnummers F926B en F926N.

Exocetdj zegt op het forum dat hij de bestanden heeft weten te achterhalen die het mogelijk maken om het cameraprobleem in oude One UI 4-beta's te repareren. Hij heeft die geïsoleerd uit de update, maar geeft die nog niet vrij omdat hij bang is dat andere gebruikers daarmee mogelijk hun telefoon blokkeren.