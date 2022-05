Smartphone Best Buy Guide

De feestdagen staan weer voor de deur en een nieuwe smartphone is natuurlijk een fraai cadeau om het jaar mee af te sluiten. Voor deze Best Buy Guide testten we achttien nieuwe telefoons, met name exemplaren in het hogere segment. Het aanbod van Apple, in de vorm van de iPhone 13-serie, ligt inmiddels alweer anderhalve maand in de winkels, terwijl we ook van Xiaomi en Sony nieuwe luxe smartphones binnenkregen, in de vorm van de Xiaomi 11T en 11T Pro, en de Xperia 5 III. Met het nodige F5'en hebben we de hand gelegd op een Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro in Duitsland. Voor de Fairphone 4 hoefden we niet ver te reizen, want die komt gewoon uit Amsterdam. Van dat toestel en van de nieuwe Pixels kun je binnenkort uiteraard ook uitgebreide losse reviews verwachten.

Naast dure smartphones maakten de afgelopen maanden ook goedkopere toestellen de ronde door ons testlab. Neem de Motorola Moto e20: die kost zelfs minder dan honderd piek. Iets minder betaalbaar, maar nog altijd relatief vriendelijk geprijsd, zijn telefoons zoals de Oppo A16, Moto G60s en Samsung Galaxy A22 5G. In het middensegment hebben we eindelijk de meest luxe telefoon uit de Galaxy A-serie te pakken gekregen, de Galaxy A72. Ook testten we de ZTE Axon 30, nog altijd uniek met zijn bijzondere onzichtbaar verwerkte frontcamera, en de Nubia Redmagic 6S Pro, voorzien van een semitransparante behuizing en een ventilator met rgb-verlichting.

Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.