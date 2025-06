Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide. Het najaar staat traditioneel in het teken van nieuwe Apple iPhones, maar ook voor de Pixel-telefoons van Google is dit het seizoen. Opvallend afwezig tussen alle nieuwe aankondigingen is Samsung. Eerder bracht het merk in het najaar altijd zijn Galaxy Note-telefoons uit, maar die serie hield vorig jaar op te bestaan. De herfst van 2022 brengt ook geen goedkopere Galaxy S22 Fan Edition als tegenhanger van de luxe Galaxy S22, zoals er in de afgelopen jaren wel een Galaxy S21 FE en S20 FE waren. Naar verluidt zijn de grote chiptekorten die sinds de coronapandemie opspelen de reden. Logischerwijs maakt de fabrikant zijn beperkte voorraad high-end chips liever op aan de duurste toestellen.

Samsung doet het dus even rustig aan, maar in aanloop naar de kerstperiode hebben wel veel andere fabrikanten nieuwe modellen gepresenteerd. Zodoende staan in deze Best Buy Guide niet minder dan 25 nieuw-geteste toestellen. Sony completeerde zijn line-up zonder veel bombarie met de compacte Xperia 5 IV, terwijl Nokia zijn duurste telefoon voor 2022 liet zien, de X30. Dat is misschien niet het 9 PureView-achtige topmodel waarop fans van het merk nog altijd hopen, maar we hebben hem toch getest, samen met de eveneens nieuwe G60. Over PureView gesproken, ooit leek het vergezocht dat Nokia een cameratelefoon zou kunnen uitbrengen met liefst een 41-megapixelsensor, maar in de afgelopen maanden hebben twee telefoons de grens van 200 megapixel geslecht: de Motorola Edge 30 Ultra en de Xiaomi 12T Pro. Beide toestellen hebben we voor deze BBG getest op systeemprestaties, schermkwaliteit en accuduur. Voor een uitgebreide bespreking van de cameraprestaties zul je nog even geduld moeten hebben. Motorola is de laatste tijd toch al goed op dreef; de Lenovo-dochter bracht onlangs ook zijn opvouwbare Razr-telefoon uit in Europa. Daarmee komt er voor het eerst een beetje concurrentie in het productsegment van foldables, dat veruit wordt gedomineerd door Samsung.

In het lagere prijssegment zit de line-up van de meeste fabrikanten aardig vol en komen nog maar mondjesmaat nieuwe modellen uit. Zeker bij de absolute budgetexemplaren of net nieuwe toestellen is de beschikbaarheid soms niet optimaal, waarbij in de vergelijking tussen nieuwere smartphones en hun voorgangers opvalt dat fabrikanten soms een stapje terug moeten doen als het op schermkwaliteit of rekenkracht aankomt. Een oudere telefoon kan dus zelfs de betere keuze zijn. We hebben niettemin enkele nieuwe modellen getest, zoals de POCO M5 en M5s en de OPPO A57s.

We hebben alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige Best Buy Guide komen terug in deze BBG, maar er zijn ook enkele nieuwkomers die het tot aanrader hebben geschopt.