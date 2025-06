De beste smartphones tot 600 euro

Voor een bedrag tot 600 euro koop je een middenklassesmartphone met een uitstekende balans tussen prijs en prestaties. Eigenschappen zoals de camera's, accuduur, oplaadsnelheid en systeemprestaties zijn vaak beter dan bij budgettelefoons, waarbij de software gemiddeld langer wordt bijgewerkt en er vaak wat meer werk- en opslaggeheugen aanwezig is. Verwacht in dit segment geen microSD-kaartlezer, FM-radio of een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Bij budgetmodellen zijn die soms nog aanwezig.

Nog luxere telefoons beschikken over het algemeen over een behuizing van glas en metaal in plaats van plastic, die bovendien waterdicht is. In het hoogste prijssegment vind je toestellen met de snelste systeemprestaties, de mogelijkheid voor draadloos opladen en een camerasysteem met goede telecamera en macrofunctie. Nieuwe toestellen in de prijsklasse tot 600 euro hebben vaak wel een van die luxe eigenschappen, maar meestal niet allemaal. Je kunt voor dit bedrag vaak high-end smartphones van vorig jaar vinden. Die zijn soms luxer uitgevoerd dan nieuwe midrangemodellen, maar ten opzichte van nieuwere telefoons kan de resterende ondersteuningsperiode korter zijn.

Laatste update: 9-5-2025 We testten recent de Pixel 9a. De rest van het overzicht is gecontroleerd en enkele toestellen zijn gewijzigd vanwege de (prijs)ontwikkelingen of omdat ze niet langer verkrijgbaar zijn.

De beste midrangesmartphones tot 600 euro

Best Buy OnePlus 13R Zwart 6,78" • 2780x1264 • 256GB Prijs bij publicatie: € 558,- € 539,- bij Mobiel.nl Bekijk alle prijzen De OnePlus 13R was bij zijn release al een oerdegelijke telefoon, maar wij vonden hem aan de dure kant. Die relatief hoge prijs is inmiddels gekelderd tot een schappelijke 558 euro, waardoor de 13R nu zonder twijfel een aanrader is. Het toestel beschikt over de allersnelste Android-chip van vorig jaar: de Snapdragon 8 Gen 3. Deze wordt bijgestaan door 12GB werkgeheugen en 256GB aan vlotte UFS 4.0-opslag. Het ontwerp oogt en voelt luxe dankzij het metalen frame en dunne symmetrische schermranden die de ontzettend felle display omlijsten. De behuizing is echter niet volledig waterdicht met een IP65-rating. Het camerasysteem is niet zo veelzijdig als de absolute top, maar beschikt wel over een goede hoofdcamera. De accuduur is lang en opladen gaat ook vlot, zolang je een SuperVOOC-lader gebruikt. ColorOS 15, de Android-schil op het toestel, krijgt updates tot en met Android 19 en securitypatches tot 2031. Lees de volledige review: OnePlus 13R - Degelijk, maar geen killer

Alternatief Samsung Galaxy S24 FE, 128GB opslag, Grafiet 6,7" • 2340x1080 • 128GB Prijs bij publicatie: € 450,- € 454,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen De Samsung Galaxy S24 Fan Edition blijft maar in prijs dalen en is inmiddels voor rond de 450 euro te krijgen. Voor dat bedrag moet je genoegen nemen met 128GB opslag, maar voor minder dan 500 euro haal je nu ook de configuratie met 256GB in huis. De Exynos 2400e-soc van de S24 FE is maar nipt trager dan de chip in het voorlaatste Samsung-topmodel, de S24(+), en daarmee sneller dan bij vrijwel alle andere toestellen tot 600 euro. Software-updates verschijnen tot Android 21 en 2031, en de One UI-software heeft veel extra's, waaronder Nederlandse AI-features en de DeX-desktopmodus. Het camerasysteem is veelzijdig, hoewel een macrofunctie ontbreekt. Vooral de hoofdcamera presteert goed, maar niet het allerbest van alle geteste toestellen. De accuduur is in deze prijsklasse bovengemiddeld; opladen gaat echter langzaam. Het oledscherm is met 6,7” lekker groot en helder, maar heeft niet de hoogste resolutie. De bezels zijn wat breder dan bij sommige andere toestellen in deze prijsklasse, maar de behuizing van glas en aluminium voelt luxe aan en is IP68-waterdicht. Lees de volledige review: Samsung S24 FE - De keuze voor wie niet kan kiezen

Het voor de hand liggende alternatief voor de Galaxy S24 FE is de Galaxy S24 van vorig jaar, die maar een paar tientjes duurder is. De S24 heeft een iets helderder scherm, een iets betere camera en een iets snellere soc dan de S24 FE. Daarnaast is de accuduur in sommige omstandigheden wat beter. Het is naar huidige maatstaven een vrij klein toestel: de S24 FE is van een gemiddeld formaat.

Tot voor kort raadden we de Nothing Phone 3a Pro als alternatief voor de S24 FE aan, maar de prijs is nauwelijks gedaald, in tegenstelling tot die van andere modellen. De Nothing Phone biedt een uitstekend en veelzijdig camerasysteem waarvan de periscoopcamera uitblinkt, erg fijne Nothing OS-software en een goede accuduur. De Snapdragon-chip is echter veel langzamer dan die in gelijk geprijsde Samsung-, OnePlus- en Xiaomi-modellen en ook het beeldscherm is minder fel. Nothing levert Android-updates tot Android 18 en beveiligingsupdates tot 2031.

Zoek je een schone Android-skin en een lange ondersteuningsperiode, dan is de Google Pixel 9a misschien iets voor je. Hij is op het moment van schrijven bij een enkele Nederlandse webshop voor 460 euro verkrijgbaar. De ondersteuning loopt pas af bij Android 22 in 2032. Googles nieuwe midranger heeft een waterdichte behuizing, zeer felle display en kan draadloos laden. Ook is de accuduur dit jaar sterk verbeterd, waardoor de Pixel A-telefoon nu met gemak een volledige dag op één acculading meegaat. De camera’s zijn minder goed dan je van Pixel-telefoons gewend bent en de chip is een stuk langzamer dan die van de twee aanraders hierboven, maar voor de niet-veeleisende gebruiker kan het een erg fijn toestel zijn. Uit Googles eigen aanbod zijn de Pixel 9 of oudere Pixel 8 Pro en Pixel 8 ook het overwegen waard, met de kanttekening dat de Pixel 8-generatie een aanzienlijk minder lange accuduur biedt.

In de prijsklasse tot 600 euro zijn er praktisch geen goede iPhones overgebleven. De iPhone 13 is meer dan drie jaar oud en krijgt mogelijk nog maar twee jaar updates, waarschijnlijk niet veel meer dan drie jaar. Misschien vind je met een aanbieding nog een recentere iPhone 14, maar die is op camera- en schermgebied praktisch niet beter dan de iPhone 13, waarmee hij duidelijk achterloopt op andere toestellen in deze prijscategorie. De ten opzichte van de iPhone 14 flink verbeterde iPhone 15 kost duidelijk meer dan 600 euro, net als de nieuwe iPhone 16e.

De beste midrangesmartphones tot 400 euro

Best buy Samsung Galaxy A56 5G, 128GB opslag Grafiet 6,7" • 2340x1080 • 128GB Prijs bij publicatie: € 349,- € 324,75 bij NBB.com Bekijk alle prijzen De onlangs uitgebrachte Samsung Galaxy A56 was bij zijn introductie te duur om aan te raden, maar zoals gewoonlijk is de prijs al snel gedaald. Daarmee is het een solide allrounder die je momenteel voor 333 euro op de kop kunt tikken. Het toestel blinkt voor zijn prijs uit in drie dingen: de helderheid van de display, accuduur en softwareondersteuning. Ook het camerasysteem is degelijk, waarbij vooral de hoofd- en selfiecamera goed presteren voor het prijspunt. One UI 7, dat Android-updates en securitypatches tot maar liefst 2032 ontvangt, heeft een flinke opfrisbeurt gehad waardoor de software erg fijn is om te gebruiken. Je moet een paar AI-functies van de duurdere S-serie missen. Het toestel beschikt wel over handige functies zoals Google Gemini, Circle to Search en een paar fotobewerkingstools zoals Beste Gezicht. Bovendien voelt de waterdichte metalen behuizing redelijk luxe aan. De Exynos-chip is niet de allersnelste maar heeft een mooie specbump gehad ten opzichte van zijn voorganger en datzelfde geldt voor de laadsnelheid. Lees de volledige review: Samsung Galaxy A26, A36 en A56 - Net wat beter, net zo betaalbaar

Alternatief OnePlus Nord 4, 12GB ram, 256GB opslag Zwart 6,74" • 2772x1240 • 256GB Prijs bij publicatie: € 399,- € 349,- bij Coolblue.nl Bekijk alle prijzen De OnePlus Nord 4 was eerder onze aanrader in een hogere prijsklasse en voor 400 euro is het helemaal een goede deal. De mooie, metalen unibodybehuizing herinnert aan smartphones van een jaar of tien geleden. Behalve het gebrek aan waterdichtheid is het belangrijkste nadeel het vrij simpele camerasysteem zonder telecamera, macrostand of hoogwaardige frontcamera. Het 1200p-oledscherm en de prestaties van de chipset zijn uitstekend. De Nord 4 wordt naar keuze geleverd met een zeer royale 16GB ram en 512GB opslag. Het gelinkte model heeft een nog altijd riante 12GB ram en 256GB opslag. Sterke punten zijn ook de uitstekende accuduur en het razendsnelle opladen. In tegenstelling tot bij oudere OnePlus-telefoons zit de lader niet in de doos, maar met opladers van andere merken gaat het laden nu niet meer heel traag. De OxygenOS-skin wijzigt het uiterlijk van Android ingrijpend en voegt veel nieuwe apps en functies toe. De Nord 4 krijgt nog Android 18 en beveiligingsupdates tot 2030.

De Pixel 8a kom je tegenwoordig regelmatig voor minder dan 400 euro tegen. Daarmee is het een aanrader voor degenen die een schone Anroid-ervaring hoog in het vaandel hebben staan. Bovendien is de ondersteuning vanuit Google erg goed: het toestel ontvangt nog tot 2031 software- en beveiligingsupdates en Pixel Drops. Daarmee zit je altijd op de eerste rij als het om updates gaat. Het camerasysteem is niet de veelzijdigste, maar de hoofd- en selfiecamera presteren wel erg goed. Ook de Tensor G3-chip is niet de allersnelste, maar biedt ruim voldoende systeemprestaties. De relatief compacte behuizing, die de erg felle display huisvest, is waterdicht met zijn IP67-rating en ligt bijzonder prettig in de hand. Mindere kanten heeft de telefoon ook: de accuduur is aanzienlijk minder lang dan die op de nieuwere Pixel 9-generatie en opladen duurt een eeuwigheid.

Voorheen raadden we de Nothing Phone 3a hier nog aan, maar de ontwikkelingen werken dit toestel eerder tegen dan in de hand. De prijs blijft voor nu rotsvast op 350 euro steken. Bovendien biedt Samsung met zijn nieuwe A-serie-telefoons een net zo fijne software-ervaring met langere ondersteuning, softwarematige camera-updates lijken het camerasysteem niet veel goeds te doen, en vooral de komst van de zeer vergelijkbare CMF Phone 2 Pro, die voor 100 euro minder te krijgen is, maakt van de Nothing Phone 3a niet langer bij uitstek de favoriet.

Uitgebreide testresultaten

Voor deze Best Buy Guide hebben we in totaal 45 toestellen getest. Via de link vind je een vergelijkingstabel met alle specificaties en testgegevens.

