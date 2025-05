Net als vorig jaar in oktober heeft Samsung deze maand een nieuwe ‘Fan Edition’ op de markt gebracht: de Samsung Galaxy S24 FE. De FE-modellen zijn vaak redelijk populair omdat ze veel features van hun duurdere broers uit de S-serie lenen, terwijl ze met een zachter prijskaartje worden aangeboden. Om dat lagere prijspunt te bereiken, moeten er uiteraard concessies worden gedaan. In dat licht kun je de Fan Edition-modellen beschouwen als een soort hybride tussen het hoogst gepositioneerde A-seriemodel en een S-serietoestel uit hetzelfde jaar.

Hoewel het bij Samsung elk jaar even afwachten is welke soc de S-lijn bevat, was dat dit jaar vrij duidelijk. Alle Galaxy S-telefoons krijgen een Exynos-chip, ongeacht in welk werelddeel je de telefoon aanschaft. Veel mensen zullen de voorkeur hebben voor een Snapdragon-chipset, maar Samsung adverteert dat het dit jaar een chip heeft geproduceerd die ‘vlot presteert en koel blijft’. Dat is doorgaans niet kenmerkend voor Exynos-chips.

Naast de hardware belooft Samsung ook veel moois op het gebied van software. Het kan je inmiddels niet meer zijn ontgaan: 'Galaxy AI is here'. Waar andere grote spelers zoals Google en Apple hun kunstmatige intelligentie pas deels, of nog helemaal niet, kunnen uitrollen in Europa, kan je in Nederland de volledige features van Samsungs AI benutten. Sterker nog, Galaxy AI is nu ook beschikbaar in het Nederlands.

Samsung heeft sinds dit jaar weer het grootste aandeel van de smartphonemarkt in handen. Toch levert het marginaal minder telefoons ten opzichte van vorig jaar. Met de S24 FE hoopt de Zuid-Koreaanse fabrikant consumenten te bedienen die niet te diep in de buidel willen tasten, maar toch meer eisen stellen dan het topmodel uit de A-serie kan leveren. Zo biedt het over de hele linie passende toestellen aan, van ultra-budget tot ultra-premium.

De belangrijke vraag is dan ook: is er binnen Samsungs line-up wel plek voor de S24 FE? Zeker nu de introductieprijs in vergelijking met vorig jaar vijftig euro is gestegen en duurdere toestellen uit de S-serie juist in prijs zijn gedaald, is het belangrijk om goed af te wegen voor welke features je wel en niet wilt betalen.