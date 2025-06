Wie een toestel wil dat gemakkelijk hanteerbaar is of gewoon niet uit de broekzak puilt, vist al snel achter het net. Smartphones zijn de afgelopen jaren gemiddeld steeds groter geworden. Gelukkig zijn er nog wel een paar kleinere opties overgebleven, al is de spoeling dun.

De definitie van 'kleine smartphones' is tegenwoordig wel wat anders dan tien jaar geleden. Toen had het gemiddelde high-end toestel een scherm van 5" tot 5,5". Tegenwoordig kun je vrijwel geen smartphone meer vinden met zo'n kleine display. Om te bepalen waar in de hedendaagse context de grens ligt, kijken we in deze categorie niet alleen naar het scherm, maar ook naar de breedte van de behuizing. De schermranden zijn de afgelopen tien jaar immers veel smaller geworden, zodat er in dezelfde maat toestel een veel groter scherm past. Om te kwalificeren als 'klein', mag een smartphone wat ons betreft maximaal 73mm breed zijn, met een schermdiagonaal van maximaal 6,4". Vind je dat nog te groot, dan is er in Nederlandse en Belgische winkels weinig keuze meer uit kleinere toestellen. De drieënhalf jaar oude iPhone 13 mini (5,4", 64mm breed) is nieuw niet meer te krijgen. Andere producten zoals de Jelly-smartphones van Unihertz zul je waarschijnlijk uit het buitenland moeten importeren.

Foldables kunnen ook interessant zijn als je een kleine smartphone overweegt. We doelen dan op een toestel zoals de Samsung Galaxy Z Flip6, die dichtklapt tot een compact, maar wel wat dikker doosje, dat mooi in een kleinere broekzak kan passen. In uitgeklapte toestand zijn dergelijke 'klaptelefoons' vaak juist wel wat groter, dus hier rekenen we ze niet mee.

Laatste update: 9-5-2025 We hebben het aanbod en de prijsontwikkeling gecontroleerd en enkele aanraders zijn gewijzigd.

De beste kleine(re) smartphones tot 1000 euro

Best Buy (Android) Xiaomi 15, 12GB ram, 256GB opslag Zwart 6,36" • 2670x1200 • 256GB Prijs bij publicatie: € 749,- € 773,- bij Belsimpel Bekijk alle prijzen De onlangs uitgebrachte Xiaomi 15 is wat ons betreft de beste kleinere telefoon die momenteel te koop is. Het is het op twee na kleinste topmodel op de Nederlandse en Belgische markt. Voor 749 euro haal je een telefoon in huis die op nagenoeg elk gebied uitstekende scores neerzet. De helderheid van het scherm is zo'n beetje de felste die we ooit gemeten hebben, de accuduur de langste. Vooral dat laatste is gelet op het formaat ongekend. Het camerasysteem is net zo veelzijdig als gelijk geprijsde telefoons, maar de primaire camera van de Xiaomi 15 presteert in de meeste situaties wat beter. De Snapdragon 8 Elite-chip is net zo’n snelheidsmonster als in andere topmodellen, maar hij heeft in de relatief compacte behuizing van de Xiaomi 15 weinig last van thermal throttling. Niet alles aan het toestel is perfect: de kleurkalibratie van het beeldscherm is ietwat ondermaats. Ook is HyperOS 2, Xiaomi’s Android-skin, wat drukker en rommeliger dan die op andere topmodellen, al kun je deze grotendeels naar eigen hand zetten. De softwareondersteuning is matig: het topmodel kan rekenen op slechts 4 Android-updates en 6 jaar aan securitypatches, tot 2031. Lees de volledige review: Xiaomi 15 en 15 Ultra - Kleine krachtpatser en ultracameraphone

Best Buy (iOS) Apple iPhone 16 Pro, 256GB opslag Zwart 6,3" • 2622x1206 • 256GB Prijs bij publicatie: € 1.226,- € 1.134,- bij bol Plaza Bekijk alle prijzen De iPhone 16 Pro is ten opzichte van voorganger iPhone 15 Pro een haartje groter. Dat biedt ruimte aan een iets groter 6,3"-scherm met always-ondisplayfunctie, 120Hz-refreshrate en een hoge helderheid, plus de 5x-telecamera die vorig jaar was voorbehouden aan de iPhone 15 Pro Max. Je kunt daarmee verder inzoomen zonder groot kwaliteitsverlies, ten koste van de beeldkwaliteit op 3x zoom. De rest van het camerasysteem is nog altijd uitstekend, zeker de videofunctie. Aan de titanium zijkant zit een nieuwe cameraknop die in de praktijk weinig toevoegt, net als de nieuwe 48-megapixelultragroothoekcamera. De nieuwe A18 Pro-soc is een stuk sneller, waarbij de accuduur erop vooruitgaat. Die is voor een klein toestel erg goed. Opladen schiet nog steeds niet op en het basismodel heeft een karige 128GB opslag. Op het toestel staat iOS 18 met de belofte van jarenlange updates en in de toekomst AI-functies, al is nog onduidelijk of en wanneer die in het Nederlandse taalgebied beschikbaar komen. Lees de volledige review: Apple iPhone 16-serie - Is een extra knop de upgrade waard?

In plaats van de iPhone 16 Pro kun je ook nog kiezen voor de iPhone 15 Pro. Die is iets kleiner, beschikt over een betere beeldkwaliteit op 3x zoom, maar is een jaar ouder, heeft een tragere soc en een iets slechtere accuduur. De 128GB- en 256GB-uitvoeringen van beide toestellen kosten nu ongeveer hetzelfde, waarmee de nieuwe versie een betere deal is. Voor 512GB- of 1TB-varianten kan het nog wel lonen om naar het oude model te kijken, want die zijn op het moment van schrijven meer dan tien procent goedkoper.

Wil je liever een Android-toestel? Naast de Xiaomi 15 zijn de Pixel 9 Pro en Samsung Galaxy S25 goede alternatieven. Die laatste is nog wat compacter en vooral een stukje lichter. De Pixel moet het vooral hebben van zijn felle display, goede hoofd- en selfiecamera, en schone Android-ervaring met uitstekende ondersteuning tot 2031. De S25 beschikt daarentegen over veel snellere hardware en bovendien een langere accuduur dan de Pixel. De software-ondersteuning loopt één jaar later af, maar de telefoon ontvangt minder regelmatig updates.

Als je tot 1000 euro wilt besteden aan een kleine iPhone, kun je kiezen uit de nieuwe iPhone 16e, de iPhone 16, 15, 14 en 13. De laatste twee zijn sterk verouderd en niet zo'n heel goede keus meer, vooral niet de iPhone 13, vanwege de mogelijk korte resterende updateperiode. Net als de iPhone 14, die naar verwachting nog zo'n vier jaar updates krijgt, heeft hij een verouderde Lightning-aansluiting. Bij de iPhone 16e zit het probleem hem juist niet in de ouderdom, maar de matige functieset: slechts één camera achterop, geen MagSafe en, net als de iPhone 13 en 14, een verouderde display met lage piekhelderheid.

De iPhone 15 heeft USB-C, een veel fellere display, een betere 48-megapixelhoofdcamera en een langere accuduur. De iPhone 16 voegt daaraan een snellere soc met (in theorie) ondersteuning voor Apple Intelligence toe, die de 16e overigens ook heeft. De iPhone 16 heeft ten opzichte van de 15 een ultragroothoekcamera met macrofunctie en twee nieuwe knoppen aan de zijkant.

De beste kleine smartphone tot 500 euro

Goedkoper alternatief Google Pixel 8, 128GB opslag Zwart 6,2" • 2400x1080 • 128GB Prijs bij publicatie: € 499,- € 399,- bij Belsimpel Bekijk alle prijzen Voorheen raadden we hier de Pixel 8a aan, maar de Pixel 8 is nu ook regelmatig voor net minder dan 500 euro te vinden. Het toestel heeft meerdere voordelen tegenover de 8a: een nog kleinere behuizing met betere IP68-rating, fellere display met dunnere schermranden, betere camera’s en nipt betere accuduur. Let wel dat die accuduur niet het sterkste punt van de telefoon is: hij scoort ondergemiddeld. Ook het opladen gaat relatief traag. De software en ondersteuning daarvan zijn wél een van de sterkste punten van het toestel. Pixel UI, oftewel stock Android, is ontzettend fijn tijdens dagelijks gebruik en de softwareondersteuning loopt nog tot 2030. Dat gaat niet alleen om securitypatches, maar ook Android-updates en Pixel Drops, waardoor je altijd op de eerste rij zit als het om updates gaat. Lees de volledige review: Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro - Superslim en toch achterhaald

De Google Pixel 8a en Motorola edge 50 Neo zijn de belangrijkste alternatieven voor de Pixel 8. Deze toestellen kosten ongeveer 100 tot 150 euro minder. De edge 50 Neo is iets groter dan de Pixel 8, eveneens waterdicht (IP68) en voorzien van een scherper beeldscherm. Het camerasysteem is veelzijdiger, maar minder goed dan dat van de Pixel-telefoons: naast een prima 50-megapixelhoofdcamera is er een 10-megapixeltelecamera aanwezig en de ultragroothoekcamera heeft autofocus voor mooie macrofoto's. De edge 50 Neo beschikt over de vrij schone Hello UI-interface, voorzien van de handige Ready For-desktopmodus en AI-snufjes van Google. Motorola belooft updates tot Android 19 en 2029, waar de Pixel 8a nog tot 2031 wordt bijgewerkt. Hoewel de edge 50 Neo veel sneller oplaadt, net als de Pixel eventueel ook draadloos, scoort hij iets slechter in twee van onze drie accutests. Het grootste minpunt van de edge 50 Neo is de MediaTek Dimensity 7300-soc. Dagelijkse taken gaan daarmee prima, maar voor veeleisende 3d-games is de Pixel 8a beter geschikt.

Behalve de twee toestellen hierboven verdient de Sony Xperia 10 VI nog een vermelding. Met 68mm is het een van de smalste smartphones die je kunt kopen en met 164g is ook het gewicht erg laag. Evenals duurdere Xperia-telefoons heeft hij een microSD-kaartslot en 3,5mm-koptelefoonpoort; bovendien is hij IP68-waterdicht. In onze test maakt de accuduur indruk. De display is minder goed en heeft een lage 60Hz-refreshrate; de systeemprestaties en camera zijn ook niet top. Met updates zit je goed tot Android 17 en 2028.

Uitgebreide testresultaten

Voor deze Best Buy Guide testten we in totaal 23 toestellen. Via de link vind je alle specificaties en testdata van de geteste smartphones in een vergelijkingstabel. De tabel hieronder bevat alvast het formaat en gewicht van alle geteste toestellen.

Lengte (mm) Breedte (mm) Dikte (mm) Gewicht Apple iPhone 13 146,7 71,5 7,65 173g Apple iPhone 14 146,7 71,5 7,8 172g Apple iPhone 14 Pro 147,5 71,5 7,85 206g Apple iPhone 15 147,6 71,6 7,8 171g Apple iPhone 15 Pro 146,6 70,6 8,25 187g Apple iPhone 16 147,6 71,6 7,8 170g Apple iPhone 16 Pro 149,6 71,5 8,25 199g Apple iPhone 16e 146,7 71,5 7,8 167g ASUS Zenfone 10 146,5 68,1 9,4 172g Google Pixel 6a 152,2 71,8 8,9 178g Google Pixel 7a 152,4 72,9 9 193g Google Pixel 8a 152,1 72,7 8,9 189g Google Pixel 8 150,5 70,8 8,9 187g Google Pixel 9 152,8 72 8,5 198g Google Pixel 9 Pro 152,8 72 8,5 199g Motorola Edge 50 Neo 154,1 71,2 8,1 171g Samsung Galaxy S23 146,3 70,9 7,6 168g Samsung Galaxy S24 147 70,6 7,6 168g Samsung Galaxy S25 146,9 70,5 7,2 162g Sony Xperia 10 V 155 68 8,3 159g Sony Xperia 10 VI 155 68 8,3 164g Sony Xperia 5 V 154 68 8,6 183g Xiaomi 14 152,8 71,5 8,2 193g Xiaomi 15 152,3 71,2 8,1 189g

Beeldscherm

Accuduur

Laadtijd

We ontvingen de samples van de Xiaomi 14, iPhone 16 en iPhone 16e van Belsimpel, authorised (re)seller van Apple-producten, waarvoor dank.