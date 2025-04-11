Door Dennis de Vries

Redacteur smartphones & tablets

Feedback • 11-04-2025 06:00 80

Kleine krachtpatser en ultracameraphone

Xiaomi 15 en 15 Ultra Review

11-04-2025 • 06:00

80

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Inleiding

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Ultra

In het kort

De Xiaomi 15 laat zien dat je bij een relatief compacte telefoon helemaal geen concessies hoeft te doen. Op bijna elk vlak presteert de kleine krachtpatser van Xiaomi net zo goed of beter dan grotere topmodellen. In het bijzonder de accuduur: die is beter dan bij nagenoeg elk ander topmodel dat momenteel te koop is. Hetzelfde kan gezegd worden over de chipset, die in het kleinere frame alsnog goed snel is en weinig throttelt. De hoofdcamera presteert uitstekend, al is het camerasysteem wat minder veelzijdig dan dat van de absolute top. HyperOS 2 is een drukke Android-skin, maar laat je veel zaken naar wens aanpassen. De software-updatebelofte van vier jaar Android-updates en zes jaar securitypatches is voor deze prijs ondergemiddeld.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Excellent

Getest

Xiaomi 15, 12GB ram, 256GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 799,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 626,99

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In het kort

De Xiaomi 15 Ultra is de ultieme cameraphone van dit moment. Door de aanwezigheid van vier camerasensors, waarvan er twee erg groot zijn, is het toestel in nagenoeg elke situatie in staat om de beste foto’s vast te leggen. Verder doet het toestel ook veel dingen goed: het scherm is extreem fel en de accuduur uitstekend – al is deze iets minder dan zijn kleinere broertje. De Snapdragon-chip is daarnaast erg vlot, throttelt relatief weinig en de telefoon is voorzien van een grote hoeveelheid razendsnelle UFS 4.1-opslag. HyperOS 2 is een vrij drukke Android-skin, maar laat je veel zaken naar wens aanpassen. De software-updatebelofte van vier jaar Android-updates en zes jaar securitypatches is voor deze prijs ondergemiddeld.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Ultimate

Getest

Xiaomi 15 Ultra, 16GB ram, 1TB opslag Chroom, Zilver

Prijs bij publicatie: € 1.249,-

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Bekijk alle uitvoeringen (4)

Xiaomi en zijn dochtermerken zijn al jarenlang niet meer weg te denken uit het smartphonelandschap. De Chinese fabrikant biedt vrij letterlijk voor ieder wat wils. Als je een telefoon wilt die vooral niet te veel mag kosten, zit er vast iets voor je in de Redmi-lijn. Zoek je maximale prestaties en maakt de rest minder uit, dan kun je bij Poco aankloppen. Ben je bereid iets meer uit te geven voor een subtopmodel? Dan biedt de T-lijn uitkomst. Voor degenen die het allerbeste willen en bereid zijn daarvoor te betalen maakt Xiaomi zijn vlaggenschepen. Dat zijn dit jaar de relatief compacte Xiaomi 15 en de grotere cameraphone in de vorm van de Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 (rechts) en Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 (rechts) en Xiaomi 15 Ultra

Bij de twee beschrijvende termen die ik gebruik kun je natuurlijk vraagtekens plaatsen. Want hoezo is een telefoon met een beeldschermdiagonaal van 6,36" nog compact? "De iPhone 13 Mini, die was pas compact!" hoor ik je denken en ik ben het met je eens. Daarnaast: maakt een 1"-camerasensor een toestel per definitie een cameraphone? Daarbij is het belangrijk dat we kijken naar de hedendaagse context. Zo zijn de huidige kleinste high-end modellen op de Nederlandse markt de Galaxy S25, Pixel 9 Pro en iPhone 16 Pro. Dat maakt van de Xiaomi 15 het op twee na kleinste topmodel van dit moment.

Hetzelfde geldt voor de term ‘cameraphone’ bij de 15 Ultra. Xiaomi is al lang niet meer de enige fabrikant die een relatief grote 1"-sensor inzet als hoofdcamera: kijk maar naar Huawei, Oppo en Vivo. Toch is het lang niet vanzelfsprekend dat topmodellen zo’n sensor gebruiken en bovendien bevat de Xiaomi 15 Ultra niet één, maar twee telecamera’s achterop. Daarnaast heeft de Chinese fabrikant weer een bijbehorende Photography Kit geproduceerd: een tweedelig hoesje waarmee je het gevoel van een systeemcamera verdacht dichtbij kunt halen.

Zowel de Xiaomi 14 als de Ultra-variant werden vorig jaar wereldwijd erg goed ontvangen. In deze review zoek ik voor je uit of het deze keer wederom aanraders zijn.

We ontvingen de Xiaomi 15 Ultra van Belsimpel, waarvoor dank.

Design en scherm: groot en klein

De Xiaomi 15 en 15 Ultra zul je afgaande op het uiterlijk niet kunnen onderscheiden van hun voorgangers, zoals dat ook gold voor de 14 en 14 Ultra. Heel erg vind ik dat niet, want er was voorgaande jaren eigenlijk weinig op het ontwerp aan te merken. Dit is overigens niet op alle varianten van toepassing: de Silver Chrome-uitvoeringen springen ertussenuit met hun unieke ontwerp.

Xiaomi 15 (links) en 15 UltraXiaomi 15 (links) en 15 Ultra
Xiaomi 15 (links) en 15 UltraXiaomi 15 (links) en 15 UltraXiaomi 15 (links) en 15 UltraXiaomi 15 (links) en 15 Ultra

Xiaomi 15 (links) en Xiaomi 15 Ultra Silver Chrome.

Bij de reguliere 15 houdt dat in dat de achterkant bestaat uit een ontzettend reflecterend, golvend glas. Op het Xiaomi-persevent hebben we met deze versie kunnen spelen en hoewel het design er prachtig uitziet, trekt het vingerafdrukken aan als geen ander. De Silver Chrome-uitvoering van de Ultra bevat een achterkant die niet alleen bestaat uit glas maar ook uit vegan leer. Daardoor kun je bijna niet naar de telefoon kijken zonder aan systeemcamera’s te denken, op een goede manier.

Xiaomi 15 'Silver Chrome'Xiaomi 15 'Silver Chrome'

Xiaomi 15 Silver Chrome.

De meeste details van het ontwerp zijn ook onveranderd gebleven. Zo zitten de power- en volumeknoppen op dezelfde plaats aan de rechterkant van het frame, lopen de frames en achterkant subtiel rond af en geldt hetzelfde voor het scherm van de duurdere Ultra. Dat zorgt voor een fijne ergonomie. De kleinere 15 is zo goed als met één hand te bedienen en de Ultra ligt ondanks zijn grote formaat best goed in de hand, zeker als je dit vergelijkt met een hoekig topmodel zoals de Galaxy S25 Ultra. Dat gebrek aan veranderingen is in het geval van het camera-eiland van de Ultra enigszins jammer: dit is zodanig groot dat je vaak met je vinger ertegenaan zit als je de telefoon vasthoudt. Bij sommige toestellen is dat prettig, omdat het kan aanvoelen als een soort steuntje, maar bij de Xiaomi 15 Ultra valt dat tegen. Zeker als je grotere handen hebt, kan ik me voorstellen dat het je snel zal storen.

Het camera-eiland van de Xiaomi 15 Ultra is gigantisch
Het camera-eiland van de Xiaomi 15 Ultra is gigantisch.

Helemaal ongewijzigd zijn de ontwerpen ook weer niet, want Xiaomi heeft een paar tienden van millimeters van de relatief kleine 15 afgeschaafd. Ga je dat merken in de praktijk? Waarschijnlijk niet, maar het is fijn dat de verandering in grootte niet de andere kant op beweegt: compactere telefoons worden steeds zeldzamer en daarop moeten we zuinig zijn.

Toestel Xiaomi 14 Xiaomi 15 Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 Ultra
Hoogte (mm) 152,8 152,3 161,4 161,3
Breedte (mm) 71,5 71,2 75,3 75,3
Dikte (mm) 8,2 8,1 9,2 9,4
Gewicht 188g 189g 224g 229g
Schermdiagonaal 6,36" 6,36" 6,73" 6,73"
Refreshrate 1-120Hz 1-120Hz 1-120Hz 1-120Hz
Resolutie 1200x2670
(460ppi)		 1200x2670
(460ppi)		 1440x3200
(522ppi)		 1440x3200 (522ppi)
Materiaal Gorilla Glass Victus, aluminium Xiaomi Shield Glass, aluminium Xiaomi Shield Glass, aluminium Xiaomi Shield Glass 2, aluminium
IP-rating IP68 IP68 IP68 IP68

Aan de beeldschermen lijkt in eerste instantie ook niet veel gesleuteld te zijn. De formaten, refreshrates en resoluties zijn exact dezelfde als vorig jaar. Toch hebben we hier te maken met andere ltpo-panelen dan voorheen; volgens Xiaomi moeten deze vooral een stuk feller zijn. Om deze claim aan de tand te voelen hebben we de beeldschermen doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware.

  • Piekhelderheid wit 33%
  • Piekhelderheid wit 15%
  • Piekhelderheid wit 50%
  • Piekhelderheid wit 100%
  • Minimale helderheid
  • Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
  • Gemiddelde grijsafwijking
  • Gemiddelde kleurafwijking
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Xiaomi 15 Ultra
3.128
Xiaomi 15
3.108
Google Pixel 9 Pro
2.627
Realme GT 7 Pro
2.536
Google Pixel 9 Pro XL
2.470
Samsung Galaxy S25
2.129
Samsung Galaxy S25 Ultra
2.116
Samsung Galaxy S25+
2.103
Apple iPhone 16 Pro
1.972
Apple iPhone 16 Pro Max
1.953
OnePlus 13
1.873
OPPO Find X8 Pro
1.492
Xiaomi 14
1.437
Xiaomi 14 Ultra
1.357
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Xiaomi 15 Ultra
3.445
Xiaomi 15
3.273
Google Pixel 9 Pro
2.979
Google Pixel 9 Pro XL
2.722
Realme GT 7 Pro
2.688
Samsung Galaxy S25
2.508
Samsung Galaxy S25 Ultra
2.470
Samsung Galaxy S25+
2.454
Apple iPhone 16 Pro Max
2.379
Apple iPhone 16 Pro
2.375
OnePlus 13
2.095
OPPO Find X8 Pro
1.578
Xiaomi 14
1.349
Xiaomi 14 Ultra
1.297
Piekhelderheid wit (50% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Realme GT 7 Pro
2.408
Google Pixel 9 Pro
2.403
Google Pixel 9 Pro XL
2.294
Xiaomi 15
2.096
Xiaomi 15 Ultra
2.061
OnePlus 13
1.702
Samsung Galaxy S25+
1.676
Samsung Galaxy S25 Ultra
1.642
Samsung Galaxy S25
1.632
OPPO Find X8 Pro
1.426
Xiaomi 14
1.404
Xiaomi 14 Ultra
1.364
Apple iPhone 16 Pro
1.253
Apple iPhone 16 Pro Max
1.167
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Realme GT 7 Pro
2.171
Google Pixel 9 Pro
2.092
Google Pixel 9 Pro XL
2.060
Xiaomi 14
1.391
Xiaomi 14 Ultra
1.325
Samsung Galaxy S25+
1.314
Samsung Galaxy S25
1.303
Samsung Galaxy S25 Ultra
1.303
OPPO Find X8 Pro
1.223
Xiaomi 15 Ultra
1.058
Apple iPhone 16 Pro
1.046
Apple iPhone 16 Pro Max
1.031
OnePlus 13
1.018
Xiaomi 15
1.001
Minimale helderheid
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy S25+
0,89
Samsung Galaxy S25 Ultra
0,90
Apple iPhone 16 Pro Max
0,97
Samsung Galaxy S25
0,97
Apple iPhone 16 Pro
0,99
Xiaomi 14 Ultra
1,14
Realme GT 7 Pro
1,72
Xiaomi 15 Ultra
1,84
OnePlus 13
1,90
OPPO Find X8 Pro
1,95
Xiaomi 15
1,95
Xiaomi 14
2,11
Google Pixel 9 Pro XL
2,89
Google Pixel 9 Pro
2,95
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
Smartphone Gemiddelde temperatuur in kelvin (lager is beter)
OnePlus 13
7
Samsung Galaxy S25
11
Realme GT 7 Pro
16
Samsung Galaxy S25 Ultra
52
Samsung Galaxy S25+
57
Google Pixel 9 Pro XL
58
Xiaomi 15 Ultra
85
Apple iPhone 16 Pro Max
90
Xiaomi 15
130
Apple iPhone 16 Pro
132
Google Pixel 9 Pro
190
Xiaomi 14
212
Xiaomi 14 Ultra
212
OPPO Find X8 Pro
516
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung Galaxy S25
1,16
OnePlus 13
1,19
Apple iPhone 16 Pro
1,57
Samsung Galaxy S25 Ultra
1,71
Samsung Galaxy S25+
1,72
Xiaomi 15 Ultra
1,77
Apple iPhone 16 Pro Max
1,82
Google Pixel 9 Pro XL
1,84
Google Pixel 9 Pro
2,10
Realme GT 7 Pro
2,94
OPPO Find X8 Pro
3,99
Xiaomi 14
4,41
Xiaomi 14 Ultra
4,41
Xiaomi 15
4,45
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
OnePlus 13
0,90
Google Pixel 9 Pro XL
0,95
Samsung Galaxy S25
1,06
Samsung Galaxy S25+
1,40
Apple iPhone 16 Pro
1,42
Google Pixel 9 Pro
1,43
Samsung Galaxy S25 Ultra
1,44
Apple iPhone 16 Pro Max
1,56
Xiaomi 15 Ultra
1,62
Realme GT 7 Pro
2,04
OPPO Find X8 Pro
2,46
Xiaomi 15
2,76
Xiaomi 14
3,00
Xiaomi 14 Ultra
3,00

De cijfers liegen er niet om. De beeldschermen van de Xiaomi 15 en 15 Ultra beschikken inderdaad over een flink hogere piekhelderheid dan hun voorgangers. Daarmee zijn het de allerfelste displays die we tot dusver in ons testlab hebben gemeten. Helaas snijdt het mes aan twee kanten: hoewel de piekhelderheid bij kleinere testvlakken extreem hoog is, blijkt het tegenovergestelde waar wanneer we testvlakken doormeten die een groter oppervlak van het scherm in beslag nemen. Dat betekent in de praktijk dat hdr-content op ongekende wijze van de schermen afspat, maar je wel wat inlevert op de helderheid van het gehele scherm. Ze zijn met deze helderheden nog prima afleesbaar in de zon, maar de concurrentie doet het wat beter.

De kleurkalibratie van de Ultra is goed. Met de gemiddelde grijs- en kleurafwijking en de kleurtemperatuur zit het snor, waarbij de waarden van die laatste twee comfortabel onder de grens van een ΔE-waarde van 3 vallen. Je zult dus geen zichtbare afwijkingen zien. Bij de goedkopere Xiaomi 15 zit dat net anders. Hoewel zowel de kleurtemperatuur als de kleurafwijkingen prima zijn, meten we een gemiddelde grijsafwijking van 4,45. Dat levert in de praktijk een zichtbaar verschil op wanneer je het scherm vergelijkt met dat van een beter afgesteld model.

Camerasysteem: groots en indrukwekkend

De Xiaomi 15 Ultra is dus weer een heuse cameraphone. Dat komt door de grote 1"-sensor die als hoofdcamera fungeert en de aanwezigheid van een tweede telecamera. Voor de beeldvorming: het oppervlak van de 1"-sensor bedraagt daarmee 116mm², tegenover ongeveer 72mm² van de Samsung en de Pixel. Ook heeft Xiaomi dit jaar weer een Photography Kit-accessoire uitgebracht waarmee je als liefhebber het gevoel van een ‘echte camera’ lekker dichtbij kunt halen. Bovendien is een van de telecamera’s dit jaar voorzien van een forse upgrade in de vorm van de Isocell HP9. Die biedt een resolutie van 200 megapixel en een voor een telecamera ontzettend grote beeldsensor van 1/1,4". Wel is het variabele diafragma op de hoofdcamera dit jaar helaas achterwege gelaten.

Xiaomi 15 en 15 Ultra - Camerasysteem
Xiaomi 15 en 15 Ultra - Camerasysteem

De reguliere 15 is op cameravlak wat minder spannend dan zijn duurdere broer, maar dat betekent niet dat hij geen mooie plaatjes kan vastleggen. Zo is de Light Fusion 900-sensor van de primaire camera echt geen misselijk exemplaar. Er is ten opzichte van zijn voorganger niet veel veranderd. Alleen de telecamera heeft een bescheiden update gehad: de Isocell JN1 is vervangen door de JN5. Een hele dikke update had ook niet per se gehoeven, want de Xiaomi 14 was een model dat mocht rekenen op een forse camera-upgrade en indrukwekkende foto's maakt.

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Ultra
Primair Ultrawide Tele Front
Sensor Light Fusion 900 Isocell JN1 Isocell JN5 OV32B
Resolutie 50 megapixel 50 megapixel 50 megapixel 32 megapixel
Sensorgrootte 1/1.31" 1/2.76" 1/2.76" 1/3.14"
Pixelgrootte 1,2μm 0,64μm 0,64μm 0,7μm
Brandpunt in 35mm-eq. 23mm 14mm 60mm 22mm
Diafragma f/1.6 f/2.2 f/2.0 f/2.0
Ois Ja - Ja -
Autofocus Laser + dualpixel-pdaf - Pdaf -
Video 8k @ 24fps
4k @ 60fps		 4k @ 60fps 4k @ 60fps 4k @ 60fps
Primair Ultrawide Tele (3x) Tele (4,3x) Front
Sensor LYT900 Isocell JN5 IMX858 Isocell HP9 OV32B
Resolutie 50 megapixel 50 megapixel 50 megapixel 200 megapixel 32 megapixel
Sensorgrootte 1" 1/2.76" 1/2.51" 1/1.4" 1/3.14"
Pixelgrootte 1,6μm 0,64μm 0,7μm 0,56μm 0,7μm
Brandpunt in 35mm-eq. 23mm 14mm 70mm 100mm 22mm
Diafragma f/1.6 f/2.2 f/1.8 f/2.6 f/2.0
Ois Ja - Ja Ja -
Autofocus Laser + dualpixel-pdaf Multi-pdaf Dualpixel-pdaf Multi-pdaf -
Video 8k @ 30fps
4k @ 120fps		 8k @ 30fps
4k @ 60fps		 8k @ 30fps
4k @ 60fps		 8k @ 30fps
4k @ 60fps		 4k @ 60fps

Camera-interface

Aan de hardware zal het in ieder geval niet liggen; aan de camera-app ligt het in dit geval ook niet. Hij is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen, waarbij de meeste modi en instellingen op een logische plek staan. De uitzondering daarop is de macromodus: deze kom je niet tegen door te swipen tussen de modi die onder in beeld staan. In plaats daarvan moet je tikken op het pijltje bovenaan op het display om de Super Macro te activeren. Bij andere Chinese fabrikanten staat de camera-app soms vol met verschillende modi en scèneoptimalisaties die in de praktijk niet meer betekenen dan een filtertje. Dat is bij de Xiaomi 15-modellen gelukkig niet aan de orde.

HyperOS 2 camera-interface
HyperOS 2-camera-interface

Photography Kit

Wil je nog een stapje verder gaan met jouw smartphonefotografie, dan zul je waarschijnlijk smullen van de Photography Kit Legend Edition. Het tweedelige hoesje dat Xiaomi produceert voor de 15 Ultra is niets nieuws: de voorgaande jaren werden er immers al Photography Kits uitgebracht. Ten opzichte van de vorige versies zijn er twee nieuwe elementen: een afneembare duimsteun en verwisselbare sluiterknop. Die laatste schroef je in de sluiter, net als bij 'echte' camera’s. Momenteel zijn er twee beschikbaar, die allebei in de kit meegeleverd worden. Het is jammer dat ze beide concaaf zijn, terwijl sluiterknoppen juist erg smaakgevoelig zijn en sommige fotografen zweren bij een knop die bol is. Wanneer je als fabrikant een tweehonderd euro kostend hoesje uitbrengt dat vol details zit, had er daarover wat mij betreft beter nagedacht mogen worden.

Photography Kit Legend Edition
Verpakkingsinhoud Photography Kit Legend Edition

Wat biedt de Photography Kit je precies voor dat forse bedrag? Vier extra knoppen om precies te zijn: een sluiterknop die je half kunt indrukken om te focussen en volledig indrukt om een foto te maken, een zoomwieltje waarmee je zowel traploos kunt zoomen als tussen de verschillende lenzen wisselen, een draaiwieltje dat je kunt koppelen aan één waarde zoals de belichting en een knopje om video op te nemen. Daarnaast bevat de kit dus een duimsteun, zit er in de handgreep een powerbank van 2000mAh ingebouwd, bevat de verpakking een wristwrap en kun je decoratieve ringen om het camera-eiland draaien. Daarvan zitten er drie in de kit, en het bevestigen én loshalen gaat op dezelfde manier als een lens verwisselen bij systeemcamera’s. Het is een gemiste kans van Xiaomi om alle drie de ringen slechts decoratief te maken: een filter was hier op zijn plek geweest.

Xiaomi 15 Ultra - Photography Kit Legend Edition
Xiaomi 15 Ultra - Photography Kit Legend EditionXiaomi 15 Ultra - Photography Kit Legend EditionXiaomi 15 Ultra - Photography Kit Legend EditionXiaomi 15 Ultra - Photography Kit Legend Edition

Al met al is de Photography Kit Legend Edition een leuke maar vooral peperdure toevoeging aan de Xiaomi 15 Ultra voor degenen die geen genoeg kunnen krijgen van smartphonephotografie. De vraag is of je daarvoor 200 euro wilt neerleggen, want in essentie koop je daarmee simpelweg een hoesje met een erg kleine ingebouwde powerbank en vier knopjes. Aan de andere kant is de bouwkwaliteit erg goed, is hij ontzettend leuk om te gebruiken en voegt hij wat toe aan de fotografie-ervaring die de telefoon biedt. Rechtvaardigt dat de torenhoge prijs? Dat zal voor iedereen anders zijn, maar ik als fotografienerd vind van niet.

Camera: praktijktest en vergelijking

De hardware staat de Xiaomi-telefoons geenzins in de weg om te excelleren op het gebied van fotografie. Om te kijken hoe dit in de praktijk uitpakt, zijn we op pad geweest om foto’s te maken. We hebben twee andere toestellen meegenomen om af te zetten tegen de Xiaomi’s: de Pixel 9 Pro XL en de Samsung S25 Ultra. De keuze voor de Pixel is gemaakt omdat we de Xiaomi 15 eigenlijk willen vergelijken met de Pixel 9 Pro, een ander relatief compact topmodel met goede camera’s aan boord. De reguliere 9 Pro hadden we op het moment van schrijven echter niet liggen, maar hij bevat exact dezelfde camera’s als de 9 Pro XL. De Samsung S25 Ultra is een logische keuze: het is Samsungs Ultra-vlaggenschip van dit jaar met een vergelijkbaar camerasysteem als de Xiaomi 15 Ultra en bovendien liggen de prijzen ook hier erg dicht bij elkaar. Alle telefoons zijn van tevoren voorzien van de laatste software-updates.

Xiaomi 15 - Leica Vibrant en Leica AuthenticXiaomi 15 - Leica Vibrant en Leica Authentic

Leica Vibrant (links) en Leica Authentic

Door de samenwerking met Leica bevatten de topmodellen van de Chinese fabrikant twee profielen waarmee je foto’s kunt maken: Leica Vibrant en Leica Authentic. Die eerste is standaard actief en zou je daarom kunnen beschouwen als de ‘echte’ camera-ervaring van de Xiaomi-telefoons. In de Xiaomi-community zijn er echter ook meer dan genoeg mensen die zweren bij het Authentic-profiel, dat wat zachtere kleuren, een hoger contrast en een beetje vignettering bevat. Daarom hebben we deze keer ook wat foto’s met dit profiel gemaakt. De volgorde in de galerijen is steeds als volgt: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Pixel 9 Pro (XL), Samsung Galaxy S25 Ultra.

Primair

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PrimairXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - Primair

Zowel de Xiaomi 15 als de Ultra maken uitstekende foto’s met de hoofdcamera. Hoewel de reguliere 15 niet altijd zo scherp is als de Pixel, weet de Xiaomi vaak meer detail te bewaren in donkere schaduwen en is de kleurtemperatuur van de foto’s afkomstig van de Chinese telefoon vaak wat beter. Als je foto’s maakt in de Leica Vibrant-modus, knallen de kleuren soms wel héél erg van je scherm af. De Pixel 9 Pro (XL) maakt daarmee nipt betere foto’s, maar ook de Xiaomi 15 doet het heel erg goed.

Bij de duurdere Ultra-variant moesten we even goed kijken, omdat de scherpte bij sommige foto's achter leek te blijven. Ik bemoei me graag met de focus van de camera's en dat kan op de Ultra zeker ook, alleen kun je daarvoor beter in de Pro-modus duiken. In de standaardmodus lijkt het soms ongewenste resultaten op te leveren als je zelf de focus probeert te bepalen. Voor nu hebben we de foto's waarbij we dit waarnamen laten staan in de vergelijking. Op het merendeel van de gemaakte foto's levert de Xiaomi 15 Ultra de scherpste resultaten.

Ook op het gebied van kleurweergave presteert de camera erg goed, terwijl de S25 Ultra soms last heeft van banding in de lucht. Door de grotere sensor van de Xiaomi 15 Ultra is er ook minder ruis en een aangenamere scherptediepte, al kan deze extra bokeh soms ook onwenselijk zijn wanneer je zoveel mogelijk van de scène scherp in focus wilt hebben. Door het ontbreken van het variabele diafragma heb je daarover geen controle meer. Wanneer het licht uitgaat worden de verschillen nog groter: in negen van de tien scenario’s legt de Xiaomi 15 Ultra dan duidelijk betere beelden vast. Daarmee bevat de Xiaomi 15 Ultra de beste primaire camera van dit moment.

Ultrawide

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - UltrawideXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - Ultrawide

De ultragroothoekcamera’s van de twee Xiaomi’s verschillen maar nauwelijks van elkaar, hoewel het Ultra-model is uitgerust met een – op papier – iets betere variant. Dat zien we terug in de praktijk: de Xiaomi 15 maakt prima ultrawidefoto’s en de Xiaomi 15 Ultra doet daar nog een schepje bovenop. Foto’s zijn overdag goed scherp, bevatten een prima kleurweergave en geen gekke artefacten. In overdreven hdr-situaties presteren beide toestellen wat minder goed, zeker als je ze vergelijkt met de Pixel. Wanneer het licht uitgaat, presteren de Xiaomi’s wederom minder goed. Daarmee zijn ze bij daglicht zo goed als favoriet, maar laten ze het afweten als de sensor minder licht heeft om mee te werken. Daarnaast is de beeldhoek net wat minder breed, dus kun je minder van de omgeving vastleggen.

2x zoom

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 2x zoom

Wanneer je twee keer inzoomt, gebeurt er iets opmerkelijks: van het viertal legt de goedkopere Xiaomi 15 de allerscherpste foto’s vast. Dit zie je duidelijk op de foto van de sandwich of het Beamix-logo op het gele gebouw. Daar staat tegenover dat de kleurweergave van de Ultra beter is, waar deze op de reguliere 15 te verzadigd oogt. Ook bevatten de foto’s van de 15 soms artefacten, zoals de witte waas rondom de groene touwen. Deze minpunten zijn niet aan de orde bij de foto’s van de Ultra, die ongeveer gelijkwaardig aan de S25 Ultra presteert, dat wil zeggen: goed.

3x zoom

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 3x zoom

De Pixel bevat als enige van de vier geen lens om drie keer mee in te zoomen: deze foto's zijn dan ook het minst mooi. De Xiaomi’s presteren hier beide goed, waarbij vooral de scherpte van de Ultra op positieve wijze opvalt. De scherpte van de reguliere 15 komt ongeveer overeen met die van de S25 Ultra, al levert Samsungs telefoon een betere kleurweergave dan beide Xiaomi’s. Daarnaast kan de Galaxy beter met hooglichten omgaan. Daar staat weer tegenover dat de 3x-zoomfoto’s van de Xiaomi’s minder ruis bevatten. Als ik een winnaar zou moeten kiezen, zou dat nipt de Xiaomi 15 Ultra zijn.

5x zoom

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoomXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - 5x zoom

De 5x-zoomprestaties van de Xiaomi’s lopen uiteen. Dat is te verwachten, aangezien de reguliere 15 optisch niet verder komt dan een 2,4x-vergroting en dus behoorlijk wat digitaal werk moet verzetten om tot een factor vijf te komen. Daarmee is de Xiaomi 15 geen favoriet als je ver wilt inzoomen: foto’s ogen een stuk kunstmatiger en zijn duidelijk minder scherp dan die van de andere telefoons. In het donker doet de Xiaomi 15 het juist opvallend goed. De Ultra-variant heeft een grote 5x-periscoopcamera die bijna in elke situatie de beste foto’s maakt. De resultaten zijn aanzienlijk scherper, bevatten minder ruis en hebben een mooiere bokeh. Ook komt de grotere sensor vaak goed tot zijn recht in donkere scènes.

Macro

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - MacroXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - Macro

Het Xiaomi-duo leent zich uitstekend voor macrofotografie. Hoewel je niet altijd even dicht bij je onderwerp kunt komen dankzij de relatief hoge scherpstelafstand, leveren de Xiaomi 15 en in het bijzonder de Ultra erg aangename macrofoto's af. Vooral bij het duurdere toestel zijn de plaatjes prettig om naar te kijken: kleuren zijn mooi, de scherpte is goed en dankzij de grote camerasensor is er een prachtige scherptediepte. Hoewel je door de grotere scherpstelafstand bepaalde kleine details soms mist, heeft dit als groot voordeel dat je geen schaduw werpt op het te fotograferen onderwerp.

Portret

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PortretXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PortretXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - PortretXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - Portret

Hoewel de kleuren en het contrast bij de portretten van de Xiaomi's onderling behoorlijk verschillen, zijn beide portretfoto's genomen met de Master Portrait-voorinstelling. Hier zijn weinig woorden nodig: beide Xiaomi's produceren uitstekende portretten die een stuk beter ogen dan die afkomstig van de Pixel en Galaxy. Wel legt de reguliere 15 het contrast er nogal dik bovenop en ogen de kleuren op de Ultra wat licht. We hebben voor de zekerheid gecheckt of er geen filters op de Pixel- of Galaxy-telefoons aangezet waren, omdat de verschillen zo behoorlijk zijn.

Front

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - FrontXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - FrontXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - FrontXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - FrontXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - FrontXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - FrontXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - FrontXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - Front

Als je van selfies met ‘pop’ houdt, heb je een goede aan de Xiaomi 15-telefoons. Ze bevatten beide dezelfde frontcamera en leggen dan ook identieke beelden vast. Foto’s zijn goed scherp en de kleuren spatten ervanaf, bijna net zoveel als de selfies van de Pixel. Overdag levert dat aantrekkelijke beelden op, maar ‘s avonds proberen de toestellen die scherpte te gretig te behouden: het wordt enigszins kunstmatig. De Pixel komt in dat soort scènes als beste uit de test.

Video

Xiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - VideoXiaomi 15 en 15 Ultra cameratest - Video

In de videoprestaties van de Xiaomi's zit redelijk wat verschil. Dat begint al bij de stabilisatie, die op de reguliere 15 prima is en op de Ultra ontzettend goed. Ook is de beeldkwaliteit van de Ultra beter: het beeld is scherper en heeft een kleinere scherptediepte voor aan aangenamere bokeh. Dat komt op bewegende beelden uitstekend tot zijn recht, waardoor je in sommige gevallen video's kunt produceren die een cinematisch gevoel oproepen. Daarnaast is er minder ruis aanwezig. Dat betekent niet dat de goedkopere 15 slechte video's maakt, maar hij moet het afleggen tegen de andere drie telefoons uit de test. Voor beide telefoons geldt dat hdr-scènes niet hun sterkste punt zijn.

Hardware: Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Xiaomi heeft zijn topmodellen van 2025 voorzien van een Snapdragon 8 Elite. Dat is de snelste chip die momenteel in een Android-telefoon te krijgen is en die hebben we ook al vaker teruggezien in recente topmodellen van andere fabrikanten.

Onze eerdere ervaringen met deze soc leren ons dat hij inderdaad ontzettend snel is, maar ook vatbaar is voor thermal throttling. Daarbij wordt de chip zodanig warm dat hij de prestaties flink moet terugschroeven om niet oververhit te raken. Zo waren Samsungs topmodellen dit jaar daar erg gevoelig voor, waardoor de Snapdragon 8 Gen 3 – zijn voorganger – onder langdurige belasting soms sneller bleek te zijn. We laten een 3DMark Wild Life Extreme Stress Test los op de Xiaomi’s om te peilen hoe goed de telefoons deze chip in bedwang kunnen houden.

  • 3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
  • Wild Life Extreme Stress Test - bestloopscore
  • Wild Life Extreme Stress Test - lowestloopscore
  • Wild Life Extreme - average framerate
  • Solar Bay - average framerate
3DMark Wild Life Extreme Stress Test - Stabiliteit
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde stabiliteit in % (hoger is beter)
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
80,0
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
78,9
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
73,8
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
73,0
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
71,3
Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite
71,0
Realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite
69,9
Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite
68,9
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
65,3
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
60,4
Samsung Galaxy S25+ Snapdragon 8 Elite
53,1
Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite
49,4
Samsung Galaxy S25 Snapdragon 8 Elite
47,6
Best loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite
6.805
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
6.802
Samsung Galaxy S25+ Snapdragon 8 Elite
6.753
Samsung Galaxy S25 Snapdragon 8 Elite
6.630
Realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite
6.496
Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite
6.391
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
6.359
Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite
6.088
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
5.065
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
5.002
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
4.503
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
2.696
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
2.686
Lowest loop score
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten in 3DMarks (hoger is beter)
Realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite
4.540
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
4.444
Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite
4.406
Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite
4.323
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
3.840
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
3.696
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
3.691
Samsung Galaxy S25+ Snapdragon 8 Elite
3.583
Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite
3.358
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
3.210
Samsung Galaxy S25 Snapdragon 8 Elite
3.157
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
2.162
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
2.120
Average frame rate Extreme
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter)
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
40,7
Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite
40,6
Samsung Galaxy S25+ Snapdragon 8 Elite
40,5
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
38,2
Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite
37,7
Realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite
37,6
Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite
36,9
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
30,5
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
26,8
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
16,0
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
16,0
Average frame rate
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter)
Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite
47,9
Samsung Galaxy S25 Snapdragon 8 Elite
46,0
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
45,4
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
45,4
Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite
45,0
Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite
44,6
Realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite
43,3
Samsung Galaxy S25+ Snapdragon 8 Elite
42,7
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
30,7
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
30,3

In de stresstest waarbij de telefoons voor langere tijd zwaar worden belast, blijft er ongeveer 70 procent van de piekprestaties over. Dat is netjes, zeker bij de kleinere Xiaomi 15. Hoe kleiner een toestel is, hoe minder ruimte er immers aan boord is voor een degelijke koeloplossing en hoe minder vlot een telefoon zijn warmte kwijt kan. De rauwe performance is ook in orde: de resultaten zijn niet de snelste prestaties die de gpu van het Snapdragon-heethoofd kan uitpersen, maar vallen in de middenmoot. In de praktijk zul je er dus vooral baat bij hebben dat de throttling goed onder controle is.

  • Geekbench 6 - Single
  • Geekbench 6 - Multi
  • Geekbench 6 - Compute OpenCL
Geekbench 6 - Single
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro
3.383
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
3.377
Samsung Galaxy S25 Snapdragon 8 Elite
3.183
Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite
3.169
Samsung Galaxy S25+ Snapdragon 8 Elite
3.147
Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite
3.071
Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite
3.064
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
3.037
Realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite
3.002
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
2.834
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
2.312
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
2.206
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
1.964
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
1.941
Geekbench 6 - Multi
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite
9.984
Samsung Galaxy S25+ Snapdragon 8 Elite
9.975
Samsung Galaxy S25 Snapdragon 8 Elite
9.731
Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite
9.395
Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite
9.377
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
9.211
Realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite
9.161
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
8.691
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
8.310
Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro
8.199
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
7.133
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
6.866
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
4.805
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
4.656
Geekbench 6 - Compute OpenCL
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Apple iPhone 16 Pro A18 Pro
33.093
Apple iPhone 16 Pro Max A18 Pro
32.947
OPPO Find X8 Pro Dimensity 9400
20.950
Samsung Galaxy S25+ Snapdragon 8 Elite
20.707
Samsung Galaxy S25 Snapdragon 8 Elite
19.485
Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite
19.465
Xiaomi 15 Snapdragon 8 Elite
18.958
Realme GT 7 Pro Snapdragon 8 Elite
18.911
OnePlus 13 Snapdragon 8 Elite
18.615
Xiaomi 15 Ultra Snapdragon 8 Elite
18.291
Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3
13.956
Xiaomi 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3
13.799
Google Pixel 9 Pro Tensor G4
6.554
Google Pixel 9 Pro XL Tensor G4
6.545

Bij de cpu zien we hetzelfde: de Xiaomi-telefoons voeren de lijst niet aan, maar bungelen een beetje in het midden. Daarmee presteert de cpu ongeveer drie tot zes procent minder dan de snelste telefoons met dezelfde chip aan boord, een verschil dat je niet gaat merken.

Haptiek, geluid, connectiviteit en biometrie

Met de haptiek zit het wel goed met de Xiaomi’s. Beide modellen bevatten duidelijk betere trilmotortjes dan Xiaomi’s recente subtopmodellen, de 14T-toestellen. Dat betekent in de praktijk dat de motortjes bijna fluisterstil zijn. Als je ervan houdt om te typen met haptische feedback, zal je omgeving er geen last van ondervinden. De telefoons kunnen hard genoeg trillen, maar ook subtiele ‘rollende’ tikjes weergeven. Daarmee onderstreept de haptiek het idee dat je een topmodel in handen hebt, in plaats van afbreuk te doen aan die ervaring.

De Xiaomi 15-modellen bieden op het gebied van geluid ieder een andere ervaring. Logisch, want de compactere 15 heeft minder ruimte voor flinke speakers. Toch klinkt dit toestel best goed, hoewel er hoorbaar minder bas aanwezig is dan bij grotere toestellen. Ook kan de kleinere 15 een vrij hoog volume produceren met maar weinig vervorming en lijkt de balans tussen de bovenste en onderste speaker goed afgesteld te zijn. Datzelfde geldt voor de forsere Ultra, maar dan met een betere weergave van de lage frequenties. Gelet op het formaat van de telefoons klinkt het geluid zoals je van een topmodel mag verwachten.

De vingerafdrukscanner is net iets hoger geplaatst
De vingerafdrukscanner is net iets hoger geplaatst.

Net zo positief ben ik over de biometrie. De vingerafdrukscanner is op beide modellen niet helemaal onder in het scherm geplaatst, maar net wat hoger. Daarmee kun je deze te allen tijde comfortabel bereiken zonder je grip aan te passen. Bovendien gaat het hier om een sonisch exemplaar in plaats van een optisch model, waardoor hij net wat sneller en accurater is, zelfs wanneer je handen of het beeldscherm nat zijn. Hoewel we dit eigenlijk gewoon verwachten bij duurdere telefoons, zien we vaak dat fabrikanten alsnog hierop besparen. Xiaomi doet daaraan gelukkig niet mee.

De connectiviteit zit grotendeels ook wel snor. Zo ondersteunen beide toestellen de nieuwste standaarden zoals Bluetooth 6 en Wi-Fi 7. Ook is er natuurlijk ondersteuning voor NFC en e-sim en is er een IR-blaster ingebouwd. Helaas ontbreekt er op de toestellen ultrawidebandfunctionaliteit. De volgende audiocodecs worden ondersteund: SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0 en LC3.

Verpakking en duurzaamheid

De Xiaomi-modellen worden in relatief grote verpakkingen geleverd. In de doos tref je het toestel, een handleiding, een USB-C-naar-USB-A-kabel en een simejectortool aan. Bij de reguliere 15 wordt er een zwart hoesje van tpu meegeleverd en bij de Ultra een doorzichtige variant. De verpakking bevat geen plastic. Xiaomi publiceert doorgaans eens per jaar een duurzaamheidsrapport. De recentste versie kun je hier lezen.

Software: HyperOS zónder reclame

Beide telefoons draaien rechtstreeks uit de doos op Xiaomi's HyperOS 2, gebaseerd op Android 15. Dat is een vrij drukke Android-schil, maar deze biedt wel veel mogelijkheden om de UX-ervaring naar de wensen van de gebruiker in te stellen. Xiaomi belooft vier jaar aan Android-updates en zes jaar aan securitypatches. Aangezien Android 16 later dit jaar wordt uitgerold, betekent dat waarschijnlijk dat de toestellen mogen rekenen op Android 19 of 20 en tot en met maart 2031 van beveiligingsupdates worden voorzien.

De bootloader is technisch gezien te ontgrendelen, al lijkt dat voor sommige gebruikers een kwestie van geluk te zijn. Aan de ene kant probeert Xiaomi het je zo makkelijk mogelijk te maken door de optie aan te bieden in de Mi Community-app, maar aan de andere kant moet het toestel minimaal een aantal honderd uur actief zijn voordat je de handeling uit kunt voeren. We horen verschillende ervaringen, waarbij meerdere gebruikers aangeven dat ze na 30 dagen wachten nog steeds niets kunnen unlocken.

Xiaomi HyperOS 2
Xiaomi HyperOS 2

In recente reviews zijn we niet altijd even positief geweest over HyperOS, wat vooral te wijten is aan de vele bloatware en reclame die Xiaomi op zijn goedkopere telefoons in de Android-schil stopt. Daarnaast was er soms onderscheid tussen Xiaomi-telefoons van dezelfde generatie, waarbij het ene model een volledige Android-versie en daarmee ook HyperOS-versie achterliep op het andere. Daarvan is gelukkig geen sprake bij deze topmodellen van de Chinese fabrikant. Reclame tref je nergens in de software aan, al wordt er wel een handvol bloatwareapps meegeleverd. Deze kun je eenvoudig en vlot verwijderen zonder dat van jou als gebruiker wordt verwacht om eerst wat speurwerk te doen.

Daarmee komt HyperOS 2 een stuk beter tot zijn recht: de Android-ervaring voelt beduidend minder 'goedkoop' aan dan op andere recente toestellen van Xiaomi. Nog altijd oogt de skin rommeliger en minder gestroomlijnd dan die van andere grote telefoonfabrikanten, maar je kunt de gebruikersinterface zelf behoorlijk aanpassen en HyperOS zo grotendeels naar je eigen hand zetten.

Enkele nieuwe functies van HyperOS 2Enkele nieuwe functies van HyperOS 2

Bovendien bevat HyperOS 2 een paar welkome wijzigingen die jou als gebruiker extra handelingen besparen. Zo kun je bepaalde knoppen in het quicktogglevenster ingedrukt houden om een paar extra opties tevoorschijn te toveren, waardoor een uitstapje naar de systeeminstellingen je bespaard wordt. Bovendien is de integratie met andere (slimme) Xiaomi-producten beter geregeld in HyperOS 2 en zijn er een paar nieuwe AI-features om foto's mee te bewerken.

Voor de 'standaard' kunstmatige intelligentie wordt er gebruikgemaakt van Google Gemini, die je net als bij andere toestellen oproept door de powerknop even ingedrukt te houden. Circle to Search is ook aanwezig. Daarnaast biedt de fabrikant een paar AI-functies aan in de vorm van HyperAI, welke ook gebaseerd zijn op AI van Google. Denk hierbij aan schrijfondersteuning, het samenvatten van teksten, live vertalingen en het live transcriberen van gesproken teksten. Voor alle AI-features geldt dat je een internetverbinding nodig hebt om er gebruik van te maken.

Accuduur en opladen

Net als veel andere Chinese fabrikanten voorziet Xiaomi zijn topmodellen deze keer van een silicium-koolstofaccu. Door de hogere energiedichtheid van dit relatief nieuwe type accu kan een fabrikant simpelweg meer mAh in dezelfde ruimte proppen. Doorgaans is dit een capaciteitsverbetering van maximaal 8 procent, maar we zien bij de kleinere Xiaomi 15 een verhoging van bijna 14 procent ten opzichte van zijn voorganger. Daarmee beschikt de telefoon over een accu van 5240mAh, wat gelet op het formaat best groot is.

Bij de grotere Ultra is de stap voorwaarts niet zo groot: daar is de accu er slechts 410mAh op vooruitgegaan, goed voor een totale capaciteit van 5410mAh. Je zou denken dat er minder ruimte voor de accu is overgebleven door de aanwezigheid van de grote nieuwe 4,3x-camerasensor, maar dat is niet het geval: de Chinese versie van de 15 Ultra beschikt wél over een flink grotere accu van maar liefst 6000mAh. Dat is voor ons in het Westen een pijnlijke keuze van Xiaomi.

  • Accuduur wifi
  • Accuduur mobiel netwerk
  • Accuduur video
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Xiaomi 15 5.240mAh
23u32m
Realme GT 7 Pro 6.500mAh
21u8m
Apple iPhone 16 Pro Max 4.685mAh
20u19m
Samsung Galaxy S25 Ultra 5.000mAh
20u18m
Samsung Galaxy S25+ 4.900mAh
19u30m
OPPO Find X8 Pro 5.910mAh
19u27m
Xiaomi 15 Ultra 5.410mAh
19u8m
OnePlus 13 6.000mAh
19u
Apple iPhone 16 Pro 3.582mAh
18u28m
Samsung Galaxy S25 4.000mAh
18u8m
Xiaomi 14 4.610mAh
16u38m
Xiaomi 14 Ultra 5.000mAh
16u4m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
15u38m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
15u31m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
OPPO Find X8 Pro 5.910mAh
16u26m
Realme GT 7 Pro 6.500mAh
15u59m
Xiaomi 15 5.240mAh
15u33m
Samsung Galaxy S25 Ultra 5.000mAh
15u9m
OnePlus 13 6.000mAh
14u1m
Xiaomi 15 Ultra 5.410mAh
13u54m
Samsung Galaxy S25+ 4.900mAh
13u21m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
13u10m
Xiaomi 14 Ultra 5.000mAh
12u47m
Samsung Galaxy S25 4.000mAh
12u22m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
12u15m
Apple iPhone 16 Pro 3.582mAh
11u11m
Xiaomi 14 4.610mAh
11u4m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Samsung Galaxy S25 Ultra 5.000mAh
1d14u5m
Samsung Galaxy S25+ 4.900mAh
1d13u10m
Xiaomi 15 5.240mAh
1d10u26m
Samsung Galaxy S25 4.000mAh
1d10u16m
Xiaomi 15 Ultra 5.410mAh
1d9u55m
Apple iPhone 16 Pro Max 4.685mAh
1d9u36m
Google Pixel 9 Pro XL 5.060mAh
1d6u20m
OPPO Find X8 Pro 5.910mAh
1d5u53m
Google Pixel 9 Pro 4.700mAh
1d5u51m
Realme GT 7 Pro 6.500mAh
1d4u28m
Apple iPhone 16 Pro 3.582mAh
1d3u2m
OnePlus 13 6.000mAh
23u26m
Xiaomi 14 4.610mAh
22u4m
Xiaomi 14 Ultra 5.000mAh
20u43m

De accutest heeft ons positief verrast. De accuduur is bij compactere telefoons vaak een pijnpuntje, maar voor de Xiaomi 15 is absoluut het tegendeel waar. De combinatie van de relatief kleine display en grote accu zorgt voor een ongekend goede accuduur, gelet op het formaat van de telefoon. Hij houdt het in onze tests op wifi langer vol dan elk ander topmodel dat we getest hebben.

Ook de resultaten van de 15 Ultra zijn niet misselijk. Hoewel hij in de grafiek van de testresultaten wat meer in de middenmoot staat, moet je daarbij in je achterhoofd houden dat de toestellen waartegen we de Xiaomi's afzetten in de meeste gevallen ook beschikken over een erg goede accuduur. De Xiaomi 15 Ultra heeft dus ook een lange adem, maar net iets minder dan de absolute top.

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Maximaal vermogen snelladen bedraad Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
OnePlus 13 100W
87
Xiaomi 14 90W
82
Xiaomi 15 90W
74
Realme GT 7 Pro 120W
72
Xiaomi 14 Ultra 90W
68
OPPO Find X8 Pro 80W
65
Samsung Galaxy S25 Ultra 45W
64
Xiaomi 15 Ultra 90W
64
Google Pixel 9 Pro XL 27W
55
Apple iPhone 16 Pro Max 30W
55
Google Pixel 9 Pro 27W
53
Apple iPhone 16 Pro 30W
53
Samsung Galaxy S25 25W
51
Samsung Galaxy S25+ 45W
51
Laadtijd
Smartphone Maximaal vermogen snelladen bedraad Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Xiaomi 14 90W
44m
OnePlus 13 100W
44m
Xiaomi 15 Ultra 90W
58m
Xiaomi 14 Ultra 90W
1u2m
OPPO Find X8 Pro 80W
1u3m
Realme GT 7 Pro 120W
1u3m
Xiaomi 15 90W
1u11m
Samsung Galaxy S25 Ultra 45W
1u25m
Samsung Galaxy S25 25W
1u31m
Samsung Galaxy S25+ 45W
1u31m
Google Pixel 9 Pro 27W
1u35m
Google Pixel 9 Pro XL 27W
1u41m
Apple iPhone 16 Pro 30W
1u59m
Apple iPhone 16 Pro Max 30W
2u12m

Opladen kan op twee manieren: bedraad met maximaal 90W en draadloos met maximaal 50W. De telefoons kunnen wat kieskeurig zijn over het type oplader dat je gebruikt: met een Xiaomi 90W-oplader zijn de accu's aanzienlijk sneller vol dan wanneer we een 140W UGreen-lader gebruiken. De door de fabrikant opgegeven piek van 90W wordt in de praktijk niet behaald. De 15 tikt maximaal 78W aan en de grotere Ultra 'slechts' 75W. Gelukkig laden de telefoons alsnog relatief vlot op.

Conclusie

Xiaomi’s topmodellen van vorig jaar vielen al goed in de smaak en de Chinese fabrikant doet daar dit jaar nog een schepje bovenop. Hoewel de toestellen niet helemaal perfect zijn, doen ze veel dingen heel erg goed.

Het ontwerp is zo goed als ongewijzigd ten opzichte van de voorgangers. De Xiaomi 15 is relatief compact voor een topmodel en dat kunnen we alleen maar toejuichen. De forse Xiaomi 15 Ultra is vrij comfortabel voor een groter model dankzij een design met veel rondingen, ook al kun je soms in de knel komen met het gigantische camera-eiland. Beide toestellen gebruiken luxe materialen en hebben een IP68-rating.

De vlotte ltpo-oledschermen zijn extreem fel. We meten de hoogste piekhelderheid die we tot dusver in ons testlab hebben gezien. De helderheid over het volledige scherm blijft wat achter tegenover de concurrentie, maar dat zul je in de praktijk niet heel erg merken. De kleurkalibratie van de reguliere 15 kan beter; die van de Ultra is ruim voldoende.

Dat de Snapdragon 8 Elite een snelheidsmonster is hoeven we je niet meer te vertellen. Noemenswaardig is dat de Xiaomi 15-modellen relatief weinig throttelen, zeker de kleinere 15. Die beschikt standaard over 12GB werkgeheugen en 256GB UFS 4.0-opslag. Bij de Ultra ontvang je minimaal 16GB werkgeheugen en 512GB UFS 4.1-opslag.

Het camerasysteem van de 15 is dik in orde. Niet alle camera’s presteren even goed: de primaire camera valt positief op en de ultrawide is – net als bij de Ultra – in weinig licht juist wat minder. De Ultra doet het op cameravlak uitstekend. De hoofdcamera excelleert dankzij de grote 1"-sensor. Beide telecamera’s presteren goed, waarbij de grote 5x-telesensor behoorlijk indruk maakt. Voor beide Xiaomi’s geldt dat ze goede selfies, mooie macrofoto's en waanzinnige portretten maken.

Als je op zoek bent naar een lange accuduur, zijn beide modellen aan te raden. De kleinere Xiaomi 15 heeft ons verrast met zijn ontzettend goede accuduur, die juist op kleinere telefoons vaak een pijnpunt is. Hij houdt het langer vol dan bijna elk ander topmodel en dat is gelet op zijn formaat ongekend. De Ultra heeft een grotere display en slechts 200mAh extra accucapaciteit. Daardoor heeft hij een iets mindere, maar alsnog erg goede accuduur.

HyperOS 2 is een vrij drukke Android-schil, maar je kunt het behoorlijk naar je hand zetten. Daarmee is het voor de veeleisende gebruiker een fijn besturingssysteem. De updatebelofte van vier jaar Android-updates en zes jaar securitypatches is dan weer ondergemiddeld. Voor de nodige AI zijn er Google Gemini, Circle to Search en een paar HyperAI-functies die alleen online werken.

De Xiaomi 15 kunnen we moeiteloos voorzien van een Excellent-award. Alleen op het gebied van zijn camerasysteem, schermkalibratie en softwareondersteuning doen enkele andere duurdere topmodellen het beter, terwijl hij uitblinkt in piekhelderheid en vooral accuduur.

De Xiaomi 15 Ultra heeft het allerbeste camerasysteem van dit moment. De gigantische 1"-hoofdsensor en grote telecamera stelen daarbij de show. Op bijna elk ander vlak presteert de telefoon ook uitstekend. Dat kroont de Xiaomi 15 Ultra tot de ultieme cameraphone van dit moment en hij sleept daarmee de felbegeerde Ultimate-award in de wacht.

Redactie: Dennis de Vries. Testlab: Denny Verwoert. Eindredactie: Marger Verschuur

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Ultra

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Reacties (80)

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Lucky0wn 11 april 2025 10:21
@Dennis de Vries ik zie in de review dat de telefoons niet de volledige 90watt aantikken. Dit is een standaardinstelling van HyperOs om de laadsnelheid niet direct open te zetten op de volle 90w.
Bij mijn Mi 11, Xiaomi 13 Ultra en Xiaomi 14 is dit namelijk aan te passen in de settings.

Batterij > Oplaadmogelijkheden > Bekabelde oplaadmodus > Topsnelheid

Op deze manier zou de telefoon op de volle 90w moeten opladen.

[Reactie gewijzigd door Lucky0wn op 11 april 2025 10:22]

Luchtbakker 11 april 2025 06:20
Ligt het nou aan mij, of is de non-pro variant mooier op gebied van foto's van de pro variant? Ik vind de pro variant wat minder kleurig en lijkt daarom doffer.
Spookles @Luchtbakker11 april 2025 07:30
De non-Ultra en de Pixel schroeven de saturation wat omhoog, de Ultra en de Samsung ogen inderdaad wat doffer. Zie je voornamelijk bij die reddingsboei en het paaltje in de laagstaande zon.

Persoonlijk vind ik de keuze vrij lastig om één de beste te verkiezen, hangt heel erg af van de situatie.
Zo zou ik kiezen tussen de Pixel & de Ultra, maar als ik de foto van het broodje bekijk is de Pixel echt veel te warm. Maar bij foto met de Chinese kat vind ik dat de Pixel het weer heel goed doet t.o.v. de Ultra.

Sommigen zouden misschien zeggen dat de doffere Samsung beter is, maar dit zijn JPGs geen RAWs dus je gaat ze toch niet nabewerken..

[Reactie gewijzigd door Spookles op 11 april 2025 08:22]

Gullfisk @Spookles11 april 2025 09:36
Even een vraag: Waarom zou je JPGs niet kunnen nabewerken? Ik doe dat met enige regelmaat en m.i. gaat dat best goed…
Witte @Gullfisk11 april 2025 12:03
RAW is normaal gesproken precies zoals de ccd het licht vastlegt, aangevuld met alle gebruikte camerasettings: 100% onbewerkte data dus (waarschijnlijk wel 'lossless' gecomprimeerd). Als je camera foto's in JPEG vastlegt, is er al informatie die het ccd heeft opgevangen bewerkt en dus verandert. Daarnaast is JPEG 'lossy': er wordt daadwerkelijk informatie weggegooit. In de meeste gevallen is JPEG prima, het is veel kleiner en vlotter dan RAW. Daarnaast heeft elke fabrikant zijn eigen invulling van het RAW-formaat, en is JPEG een vastgelegde standaard dat door elk programma dat je maar kan vinden kan worden getoond of bewerkt.
MnrWouterZ @Witte11 april 2025 14:14
Het JPEG algoritme is zo gemaakt dat hij de informatie weggooit die jouw oog niet meer kan onderscheiden.
Voorbeeld: Er kunnen duizenden verschillende tinten in een foto zitten die voor je oog allemaal zwart zijn. Bij JPEG worden deze tinten dan grotendeels gelijkgetrokken en is het daarna onmogelijk om de details terug te halen. Bij RAW kun je patronen die in de zwarttinten zitten weer zichtbaar maken met een fotobewerkingsprogramma.
Spookles @Gullfisk11 april 2025 10:08
Nooit gezegd dat het niet kan ;)

Heel simpel, een RAW bevat meer informatie. Daardoor kun je betere/mooiere resultaten krijgen.
Een JPG bewerken kun je vergelijken met een transparante folie over een schilderij heen leggen.
alex3305
@Spookles11 april 2025 11:37
Blijkbaar zit er wel een bug (of feature?) in de gallery app waardoor RAW niet goed wordt weergegeven op de telefoon.
edgarf28 @Spookles11 april 2025 07:34
@Spookles & @Luchtbakker Welk toestel bedoelen jullie precies met de Pro?
De Xiaomi 15 Ultra?

[Reactie gewijzigd door edgarf28 op 11 april 2025 07:36]

Spookles @edgarf2811 april 2025 08:16
Ja de Ultra, excuus.
DamirB @Spookles11 april 2025 12:10
Ah dat maakt mijn comment iets minder relevant
alex3305
@edgarf2811 april 2025 11:34
Het wordt er ook niet duidelijker op omdat Xiaomi ook een Xiaomi 15 Pro heeft uitgebracht. Weliswaar alleen in China, maar toch. En dan was er ook nog een prototype die begin maart op MWC werd getoond die tevens Xiaomi 15 Pro werd genoemd 8)7.

Maar uit de context haalde ik inderdaad dat het over de Ultra ging :9
n0elite @Spookles11 april 2025 09:35
Samsung raw is overigens kapot gemaakt 2 jaar geleden. De. DNG bevat niet meer echte raw data maar is jpegxl in een DNG container. Samsung weigert hier iets aan te doen.

https://www.reddit.com/r/...s_issue_since_early_2023/

https://r2.community.sams...Codec/bc-p/15600997#M1032

[Reactie gewijzigd door n0elite op 11 april 2025 09:39]

DamirB @n0elite11 april 2025 13:10
Je hebt nog wel de rawstream, dus je kan open camera, gcam, motioncam gebruiken. Levert betere raw's op ook
DamirB @Spookles11 april 2025 12:06
Kijk het is een lastige propositie. De hardware is natuurlijk geweldig, voor mij als gcam & motioncam nerd sta ik te popelen hiermee aan de slag te gaan. Aan de andere kant heb ik ook bewust de keuze gemaakt op Pixel over te stappen. Met de rede dat het makkelijker te modden is en sommige camera gerelateerde dingen het beste in de industrie is. Het vliegt soms onder de radar maar zeker met de uitrol van de "AI" white balance zijn de kleuren het meest consistent goed dat ik heb gezien tot nu toe. Tone mapping van HDR is nu ook van een dusdanig natuurlijk niveau dat er daadwerkelijk een realistisch contrast is zonder gekke artifacts. Het enige dat ik nog mod zijn de details (en de 50MP raw pijplijn), rest is al prima.

Als de Pixel niet zou bestaan zou dit mijn keuze zijn, zeer fraai toestel. Ook goeie review
Kiswum
@Luchtbakker11 april 2025 09:51
Dat viel mij ook op, vooral bij het broodje zonder zoom. Hierbij lijkt het alsof de Ultra de volledige focus kwijt te zijn geraakt. De tekst laat overigens iets anders blijken.
freestyler2 11 april 2025 07:10
Mooie toestellen hoor, die Xiaomi 15 en 15 Ultra. Maar ik vind het jammer van hoe moeilijk het nu is om de bootloader te unlocken. Sinds april 2025 lijkt Xiaomi het lastiger met soms zelfs helemaal geen toestemming meer.

Voor mensen die graag een custom ROM draaien of gewoon wat meer controle willen over hun telefoon is dit echt jammer. Ik vraag me af:

Is het iemand hier al gelukt om de bootloader te unlocken op deze nieuwe modellen?

Zijn er manieren om die beperkingen te omzeilen?
snah001 @freestyler211 april 2025 13:30
Je kunt het officieel doen via Xiaomi Community maar dan moet je héél veel geluk hebben want de servers zijn 1 sec. na Chinese middernacht al aan hun quota toe en kom je er gewoon niet tussen, kan máánden duren.
Gemakkelijker is om (kost je €65,-) om hem via een betrouwbare dienst via het web te laten unlocken.
Pas bij mij 14 Ultra gedaan en de website daarvoor is : www.ncunlock.com.
Gast in Vietnam die developer toegang heeft tot de Xiaomi dev. servers en binnen 15 min je bootloader unlocked.
Tis maar wat je er voor over hebt.
Marcade @snah00112 april 2025 03:58
Wanneer heb jij je 14 Ultra geunlocked? Want sinds pakweg Januari is dat niet meer mogelijk. Ook niet via ncunlock.com.
snah001 @Marcade12 april 2025 14:00
Heb hem op 16 maart laten unlocken via ncunlock.com.
Dus kan wel.

https://ncunlock.com/prod...er-xiaomi-without-7-days/

[Reactie gewijzigd door snah001 op 12 april 2025 14:02]

Marcade @snah00112 april 2025 14:39
Ah, alleen Global model dus; niet het China model.
snah001 @Marcade12 april 2025 16:10
Voor de 15 serie nog niet, de 13 en 14 serie wel.
AuteurDennis de Vries Redacteur @freestyler211 april 2025 13:31
Op Xiaomi.eu zijn er al behoorlijk wat lui mee aan de slag, maar dat zijn vaak wel mensen die de Global-versie van de toestellen hebben. Bij de Europese varianten ligt het net anders, dus wellicht het afwachten waard inderdaad, wat @Xfade zegt.
greatkz @Dennis de Vries12 april 2025 16:20
De EU versie noemen ze ook Global in die community,die kan dus ook gewoon unlocked worden met een global (western account). Het verschil is minimaal met elkaar,waar Europa nog strengere regels oplegt in de privacy en reclame vd schil. Maar het unlockproces is identiek hetzelfde.

https://xiaomi.eu/communi...devices.71752/post-725226

Top review!

[Reactie gewijzigd door greatkz op 12 april 2025 16:31]

Xfade @freestyler211 april 2025 12:34
Moeten we eerst 30 dagen wachten voordat we weten of mensen het gelukt is.
Aeternum 11 april 2025 07:50
Zonder heel paranoid te willen klinken, maar checkt tweakers ook wat er aan data uitgestuurd wordt vanuit die telefoons? Ik persoonlijk heb nogal wat wantrouwen tegen chinese telefoons.
SgtElPotato @Aeternum11 april 2025 08:14
The Verge laat altijd mooi beknopt zien waar je mee instemt als je een apparaat in gebruik neemt, ze meten niet de werkelijke data wat verstuurd wordt (voorbeeld onderaan de pagina: https://www.theverge.com/...midrange-phone-done-right)
Lucb1e @SgtElPotato15 april 2025 02:10
Op 2 maart ook voor de Xiaomi 15 Ultra gepubliceerd: https://www.theverge.com/phone-review/621670/xiaomi-15-ultra-review-camera-periscope-price-specs-price#agree-to-continue-xiaomi-15-ultra
To use the 15 Ultra, you must agree to:
  • Xiaomi’s User Agreement
  • Xiaomi’s Privacy Policy
  • Google’s Terms of Service (including its Privacy Policy)
  • Google Play’s Terms of Service
There are many optional agreements. Here are just a few:
  • Sending diagnostic data to Xiaomi
  • Xiaomi services including a user experience policy, AI services, App Mall privacy policy, and more
  • Google Drive backup, location services, Wi-Fi scanning, diagnostic data

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 15 april 2025 02:32]

KaiseRRuby @Aeternum11 april 2025 12:15
Ik heb een Xiaomi Fold 4, dat is een toestel met een Chinese rom want is alleen in China uitgebracht. Gebruik Blokada voor ad- en tracking blocking en er wordt echt heel veel geblokt wat met Mi en dat soort zaken te maken heeft. Ik kan niet inschatten wat er dus goede of slechte tracking is. Op mijn Pixel wordt overigens ook ontzettend veel geblokt, maar dat terzijde.
edgarf28 @Aeternum11 april 2025 07:54
Je stuurt liever je data naar de betrouwbare Trump?
Annihilism @edgarf2811 april 2025 08:14
Nee maar gezien het feit dat het steeds lastiger wordt om de bootloader te unlocken snap ik best dat die vraag gesteld wordt. Op een Pixel kun jij bijvoorbeeld GrapheneOS zetten en op een Fairphone bijvoorbeeld /e/os. Die toestellen heb je (als je dat wilt) zelf de controle over, dat heb je bij een Xiaomi niet.

Het is niet de keuze om je data naar de US of China te sturen, maar om helemaal geen data te sturen.
Luchtbakker @Annihilism11 april 2025 09:09
Het is niet de keuze om je data naar de US of China te sturen, maar om helemaal geen data te sturen.
Als je helemaal geen data wilt sturen, of iets wat enig sinds in de richting komt, moet je niet voor Android kiezen. Het is een gratis OS, ontwikkelt door een tech-reus dat maar 1 doel voor ogen heeft; zo veel mogelijk data verzamelen.

Als je de datastromen grotendeels wilt blokkeren, zul je alle google services ook uit Android moeten halen. Dan houd je echt nog een kale Android over. Maar ik verwacht niet dat jouw bedoelingen, of die van andere zijn om een Android te draaien zonder de google services.

In dat opzicht ben je wat beter af bij iOS, maar dat is natuurlijk enkel op toestellen die helemaal dichtgetimmerd zijn, weinig te customizen zijn, en een stuk duurder dan een gemiddeld Android toestel.
Annihilism @Luchtbakker11 april 2025 09:28
[...]


Als je helemaal geen data wilt sturen, of iets wat enig sinds in de richting komt, moet je niet voor Android kiezen. Het is een gratis OS, ontwikkelt door een tech-reus dat maar 1 doel voor ogen heeft; zo veel mogelijk data verzamelen.
Dan zou ik me toch ééns in GrapheneOS verdiepen als ik jou was. Android zelf is vrij open van karakter, het probleem met data verzameling ligt hem meer in de google services.
[...]
Als je de datastromen grotendeels wilt blokkeren, zul je alle google services ook uit Android moeten halen. Dan houd je echt nog een kale Android over. Maar ik verwacht niet dat jouw bedoelingen, of die van andere zijn om een Android te draaien zonder de google services.
Dat is juist wel mijn bedoeling, maar helaas is dat niet op alle telefoons makkelijk te realiseren. Voor Android kun je hooguit GrapheneOS of /e/OS kiezen maar dat zijn ontgooglede ROMS. Linux Phones zijn er wel maar die staan nog in de kinderschoenen. Ironisch genoeg moet je een telefoon van Google kopen (een pixel) om graphene te kunnen draaien.
[...]
In dat opzicht ben je wat beter af bij iOS, maar dat is natuurlijk enkel op toestellen die helemaal dichtgetimmerd zijn, weinig te customizen zijn, en een stuk duurder dan een gemiddeld Android toestel.
Oneens, het open karakter van Android maakt het juist beter geschikt om een privacy vriendelijke telefoon te maken. GrapheneOS doet dan ook precies dat. Bij Apple is alles dichtgetimmerd en weet je dus niet wat Apple met jou data doet, je moet ze maar op hun woord geloven als ze zeggen dat ze niet aan telemetrie doen. Bij google zijn de services dichtgetimmerd, die kun je verwijderen. Bij GrapheneOS kun je ze in een container laten draaien zodat ze niet bij andere delen van jou telefoon kunnen.

Het mooist zou natuurlijk zijn als telefoons net als desktops/laptops zouden worden behandeld waarbij je betaald voor de hardware (al dan niet met voorgeïnstalleerde OS) maar wel zelf eenvoudig een ander OS er op kunt zetten.
Zwarte_os @Annihilism11 april 2025 10:37
Ik ben het met je stelling eens maar bedenk wel dat voor het gros van de mensen die openheid niet van belang is. Met iOS krijg je dan toch een volwaardig en robuust systeem. Zover ik altijd begrepen heb wordt er weldegelijk aan telemetrics binnen Apple gedaan overigens, maar jouw persoonlijke gegevens worden daar niet aan gekoppeld en vallen niet te herleiden voor 3e partijen, wat bij Google wel het geval is.
marhalm @Zwarte_os11 april 2025 14:58
Volgens mij is je data bij Google ook anoniem, en verkopen ze niet herleidbare data door.

Niet om het goed te praten hoor, maar volgens mij werkt het ongeveer hetzelfde :)
DamirB @Annihilism11 april 2025 13:23
Graphene zie ik hier vaak voorbij komen ondanks dat het inmiddels niet meer de heilige graal is dat het ooit was. De lead dev heeft wat rare momenten. CalyxOS is in mijn ogen de betere keuze voor de meeste mensen
Deux @edgarf2811 april 2025 10:02
Die doen dat toch niet :)
Confusius-nl @Aeternum11 april 2025 07:55
Ik heb sowieso wantrouwen tegen al die toestellen. Of het nou van Amerikaans of Chinese makelij is.
Een Google weet meer van mij als ikzelf.
Lev Nedkov @Aeternum11 april 2025 12:06
Comment weggehaald omdat het eigenlijk niets toevoegt aan deze discussie.

[Reactie gewijzigd door Lev Nedkov op 11 april 2025 13:47]

greatkz @Aeternum11 april 2025 12:59
Dat doet Europa al.

https://privasec.com/info...6%20services%20businesses.
DieMitchell @Aeternum12 april 2025 23:26
Als er zoveel spyware op zit als bij mijn poco x7 pro dan is dat heel veel. Leuke telefoons maar zou het zeker niet aanraden aan iemand die niet met adb overweg kan
revengeyo 12 april 2025 10:53
Hoe kan de S25 ultra met 45w lader op 64% opgeladen zijn na 30 minuten, net als de Xiaomi 15 Ultra welke een 90w lader heeft?
greatkz @revengeyo12 april 2025 13:05
De S25 Ultra heeft een kleinere batterij en de 15 Ultra was niet ingesteld om aan topsnelheid op te laden. De controller vd batterij controleert ook of de batterij niet te heet wordt en dringt soms de snelheid terug als de omgeving te warm is bv.
Brotuck
@revengeyo12 april 2025 20:42
Nou ik heb de orginele lader van Xiaomi en mijn 15 Ultra trekt de eerste 60-65% het hardste aan de lader. Ik weet het niet meer precies, maar ik dacht van 1% tot 75% in minder dan 20 minuten. Daarna gaat het veel langzamer.
swhnld
11 april 2025 06:56
De Silver Chrome uitvoering van de Xiaomi 15 Ultra vind ik erg mooi, maar ik lees in de review dat de achterkant uit glas en leer bestaat. Volgens Xiaomi is dat glasvezel en leer:
https://www.mi.com/nl/product/xiaomi-15-ultra/

Verder gaan ze er op de website in op val bestendigheid.

Zou je dan eindelijk weer een topmodel hebben waar geen hoesje nodig is omdat het rondom glas is?
alex3305
@swhnld11 april 2025 11:42
Ik heb zelf de witte variant en heb niet het idee dat de achterkant van glas is. Glasvezel lijkt mij op gevoel logischer. Maar dat zou normaliter vertaald worden als fiberglass, terwijl ik overal glass fiber lees. Het zou me niets verbazen als er weer een subtiel verschil in zit.
swhnld
@alex330511 april 2025 13:02
Ja, het internet is er ook niet helemaal duidelijk op, maar glass fiber lijkt gebruikt te worden om fiberglass te maken, echter Fiberglass is ook weer een merknaam.

Maar zou je je witte variant gewoon durven gebruiken, of toch maar een beschermhoesje eromheen?
alex3305
@swhnld11 april 2025 14:00
Fiberglass is ook weer een merknaam.
Dat zal het dan wellicht zijn. Dat wist ik niet, maar mijn ligbad die ook van glasvezel is voelt wel zeer vergelijkbaar ;).
Maar zou je je witte variant gewoon durven gebruiken, of toch maar een beschermhoesje eromheen?
Ik denk niet dat ik de juiste persoon ben aan wie je deze vraag moet stellen. De laatste keer dat ik een telefoonhoesje had was met mijn Samsung Galaxy Note. De eerste dus :). Ik hou namelijk van een naked phone. Ik heb daarna de Xperia Z, Nexus 6P, Xiaomi Mi Mix 2, Moto X, OnePlus 7 Pro en S21+ versleten, maar geen een van alle kapot door valschade.

De witte achterkant is enorm glad. Met droge handen merk je dat enorm. Het voordeel van glas is dat het op den duur wat plakkerig wordt door huidvet. Dat lijkt met dit materiaal niet of minder te zijn. Wel is de balans van de telefoon goed. Ik heb niet het idee dat de telefoon achterover kukelt. Als ik dit stukje uit de review pak:
Bij sommige toestellen is dat prettig, omdat het kan aanvoelen als een soort steuntje, maar bij de Xiaomi 15 Ultra valt dat tegen. Zeker als je grotere handen hebt, kan ik me voorstellen dat het je snel zal storen.
Dan snap ik denk ik wel wat de auteur bedoelt, maar ben het niet helemaal eens. Ik heb grote handen en de bump zit vooral bij elementen bovenaan het scherm in de weg. Ik kan niet enorm comfortabel bij de statusbalk. Echter kon ik dat ook niet echt bij mijn S21+. Daar moest ik ook overpakken. Dus zo'n probleem is dat niet of hoeft dat niet te zijn.

Ik heb het idee dat het toestel stevig en degelijk in elkaar zit, maar het blijft een gevoelig object. Net zoals elke telefoon.
FPSUsername 11 april 2025 08:09
maar aan de andere kant moet het toestel minimaal een aantal honderd uur actief zijn voordat je de handeling uit kunt voeren
Dit had ik ook op mijn Mi 9T Pro (168 uur). Dit forceerde mij eigenlijk om MIUI (voorganger van HyperOS) te gebruiken. Ik was wel verrast hoe goed het is (toen al!) tegenover een schone Android rom. Zoveel opties die tot de dag van vandaag niet of niet goed werken in Android 15 (een ervan is de scrolling screenshot. Geen idee hoe Google dat nog niet voor elkaar heeft).

De meeste rommel kon er wel uit of uitgezet worden, op de "security" app na.
markg85 @FPSUsername12 april 2025 16:25
Ahh, de geweldige Mi 9T Pro.
Zo jammer dat popup camera's zijn uitgestorven. Het was voor mij ideaal. Geen gat (hole punch) in je scherm en een front camera als je het nodig heb. Het zou leuk zijn als ze die nog is maken maar dan met hardware van vandaag de dag.
FPSUsername @markg8512 april 2025 19:48
Het is eigenlijk juist jammer dat we tot de dag van vandaag niets zien van de camera onder het scherm.
Toen ik de mi 9t pro had gekocht was Oppo al aan het teasen met een camera onder de digitizer. Het probleem was hoe goed de sensor presteerde met de digitizer in de weg, maar mij kan dat eigenlijk niets schelen, want de selfie camera is bij veel telefoons gewoon slecht out of the box.
Jittikmieger 11 april 2025 07:47
Oef! De met grote stappen verspringende kleurverlopen in de foto's met nachtlucht zijn tranen trekkend slecht! Ziet er niet uit! ...En dat geldt voor alle hier geteste smartphones. Bij de Pixel en de Samsung ziet de nachtlucht er ook nog eens erg vlekkerig uit. Vies!

Vaak zijn er veel fouten te zien door het "photoshoppen" van de smartphones, zoals de eerder genoemde trapsgewijze kleurbanden, opgepompte (HDR) kleuren, detailverlies, onscherpte die niet klopt, teveel kunstmatige verscherping, witbalans die alle kanten opgaat, etc. Een foto nemen met een smartphone lijkt wel een casino. Je weet nooit of je wint. Desalniettemin zie je de vooruitgang over de jaren.

Over het algemeen vind ik de Xiaomi Ultra er het meest natuurlijk uitzien en zou die mijn voorkeur hebben.
markg85 @Jittikmieger12 april 2025 16:23
Hoewel ik extreem picky ben op dat soort dingen zie ik juist dat nou bijna niet in deze foto's (die met de zonsondergang lucht, daar valt het nog marginaal op).

Maar ik weet wel hoe het komt en hoe het heet.
Het heet banding. Als jij op een scherm van 10 bit per kleur kijkt en je scherm ook zo heb ingesteld dat ie dat moet weergeven dan zie je waarschijnlijk banding bij alles wat geen 10 bit is.
JPG, de foto's hier in de review, is 8 bit. Ik zie het overigens minimaal bij de foto's genomen tijdens zonsondergang.

Het goede nieuws is dat je in xiaomi in de camera app je foto's op kan slaan als HEIF. Nou is dit een verneukt container formaat (het was ooit voor alleen HEVC maar is inmiddels ook voor AV1 en zelfs voor.. jawel.. jpg). Kritiek daargelaten, het slaat HEIC plaatjes in de container op. Het zou 10 tot zelfs 16 bit per kleur kanaal aan moeten kunnen. Plaatjes die je opslaat in dit formaat zouden er op een 10 bit scherm ook geweldig uit moeten zien zonder zichtbare banding.

Tot zover de "zou moeten werken" theorie. Ik weet niet of plaatjes die in HEIC zijn opgeslagen ook daadwerkelijk 10 bit (of meer) per kleur gebruiken. Het zou ook kunnen dat het simpelweg 8 bit in een ander formaat is. In dat geval heb je er nog niets aan. Naast dat je ook overal waar je de plaatjes bekijkt dat formaat aan moet kunnen.

"Leuke" eigen ervaring. Ik heb een tijdje dat HEIF formaat gebruikt voor foto's en voor mezelf ging alles best. Tot ik bij het versturen van zo'n plaatje een bericht terug kreeg: "ik kan het plaatje niet openen"... Ja, dan maar weer terug naar jpg.
Yakolev 11 april 2025 12:02
Ik heb de Xiaomi 15 nu ruim een tijdje (na mijn switch van een iPhone) en ben zeer tevreden over de camera en accuduur. Zelf ben ik redelijk tevreden over HyperOS, maar sommige instellingen zijn echt wel heel goed zoeken soms. Ook heeft het toestel problemen met het verbonden blijven met mijn smartwatch, en ik weet nog niet helemaal zeker of er een instelling is die ik over het hoofd gezien heb.

Design vind ik persoonlijk trouwens erg mooi, zeker het camerablok op de achterkant.
greatkz @Yakolev11 april 2025 12:56
Mss helpt dit?

https://www.allabouthyper...thout%20getting%20deleted.
Yakolev @greatkz11 april 2025 13:12
Thanks, dit ga ik even uitproberen!
Voske012 11 april 2025 12:08
Ben vorig jaar overgestapt naar de 14 ultra ( na iPhones te hebben gehad). Nog geen seconde spijt van gehad, wat een beest, snelheid, laadsnelheid , multi tasken ( snap niet dat een iPhone dit niet kan), en dan de foto's, die zijn gewoonweg prachtig te noemen! Ik ben wel fan ! 😀

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