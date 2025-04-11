Inleiding

Xiaomi en zijn dochtermerken zijn al jarenlang niet meer weg te denken uit het smartphonelandschap. De Chinese fabrikant biedt vrij letterlijk voor ieder wat wils. Als je een telefoon wilt die vooral niet te veel mag kosten, zit er vast iets voor je in de Redmi-lijn. Zoek je maximale prestaties en maakt de rest minder uit, dan kun je bij Poco aankloppen. Ben je bereid iets meer uit te geven voor een subtopmodel? Dan biedt de T-lijn uitkomst. Voor degenen die het allerbeste willen en bereid zijn daarvoor te betalen maakt Xiaomi zijn vlaggenschepen. Dat zijn dit jaar de relatief compacte Xiaomi 15 en de grotere cameraphone in de vorm van de Xiaomi 15 Ultra. Xiaomi 15 (rechts) en Xiaomi 15 Ultra Bij de twee beschrijvende termen die ik gebruik kun je natuurlijk vraagtekens plaatsen. Want hoezo is een telefoon met een beeldschermdiagonaal van 6,36" nog compact? "De iPhone 13 Mini, die was pas compact!" hoor ik je denken en ik ben het met je eens. Daarnaast: maakt een 1"-camerasensor een toestel per definitie een cameraphone? Daarbij is het belangrijk dat we kijken naar de hedendaagse context. Zo zijn de huidige kleinste high-end modellen op de Nederlandse markt de Galaxy S25, Pixel 9 Pro en iPhone 16 Pro. Dat maakt van de Xiaomi 15 het op twee na kleinste topmodel van dit moment. Hetzelfde geldt voor de term ‘cameraphone’ bij de 15 Ultra. Xiaomi is al lang niet meer de enige fabrikant die een relatief grote 1"-sensor inzet als hoofdcamera: kijk maar naar Huawei, Oppo en Vivo. Toch is het lang niet vanzelfsprekend dat topmodellen zo’n sensor gebruiken en bovendien bevat de Xiaomi 15 Ultra niet één, maar twee telecamera’s achterop. Daarnaast heeft de Chinese fabrikant weer een bijbehorende Photography Kit geproduceerd: een tweedelig hoesje waarmee je het gevoel van een systeemcamera verdacht dichtbij kunt halen. Zowel de Xiaomi 14 als de Ultra-variant werden vorig jaar wereldwijd erg goed ontvangen. In deze review zoek ik voor je uit of het deze keer wederom aanraders zijn. We ontvingen de Xiaomi 15 Ultra van Belsimpel, waarvoor dank.

Design en scherm: groot en klein

De Xiaomi 15 en 15 Ultra zul je afgaande op het uiterlijk niet kunnen onderscheiden van hun voorgangers, zoals dat ook gold voor de 14 en 14 Ultra. Heel erg vind ik dat niet, want er was voorgaande jaren eigenlijk weinig op het ontwerp aan te merken. Dit is overigens niet op alle varianten van toepassing: de Silver Chrome-uitvoeringen springen ertussenuit met hun unieke ontwerp. Xiaomi 15 (links) en Xiaomi 15 Ultra Silver Chrome. Bij de reguliere 15 houdt dat in dat de achterkant bestaat uit een ontzettend reflecterend, golvend glas. Op het Xiaomi-persevent hebben we met deze versie kunnen spelen en hoewel het design er prachtig uitziet, trekt het vingerafdrukken aan als geen ander. De Silver Chrome-uitvoering van de Ultra bevat een achterkant die niet alleen bestaat uit glas maar ook uit vegan leer. Daardoor kun je bijna niet naar de telefoon kijken zonder aan systeemcamera’s te denken, op een goede manier. Xiaomi 15 Silver Chrome. De meeste details van het ontwerp zijn ook onveranderd gebleven. Zo zitten de power- en volumeknoppen op dezelfde plaats aan de rechterkant van het frame, lopen de frames en achterkant subtiel rond af en geldt hetzelfde voor het scherm van de duurdere Ultra. Dat zorgt voor een fijne ergonomie. De kleinere 15 is zo goed als met één hand te bedienen en de Ultra ligt ondanks zijn grote formaat best goed in de hand, zeker als je dit vergelijkt met een hoekig topmodel zoals de Galaxy S25 Ultra. Dat gebrek aan veranderingen is in het geval van het camera-eiland van de Ultra enigszins jammer: dit is zodanig groot dat je vaak met je vinger ertegenaan zit als je de telefoon vasthoudt. Bij sommige toestellen is dat prettig, omdat het kan aanvoelen als een soort steuntje, maar bij de Xiaomi 15 Ultra valt dat tegen. Zeker als je grotere handen hebt, kan ik me voorstellen dat het je snel zal storen. Het camera-eiland van de Xiaomi 15 Ultra is gigantisch. Helemaal ongewijzigd zijn de ontwerpen ook weer niet, want Xiaomi heeft een paar tienden van millimeters van de relatief kleine 15 afgeschaafd. Ga je dat merken in de praktijk? Waarschijnlijk niet, maar het is fijn dat de verandering in grootte niet de andere kant op beweegt: compactere telefoons worden steeds zeldzamer en daarop moeten we zuinig zijn. Toestel Xiaomi 14 Xiaomi 15 Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15 Ultra Hoogte (mm) 152,8 152,3 161,4 161,3 Breedte (mm) 71,5 71,2 75,3 75,3 Dikte (mm) 8,2 8,1 9,2 9,4 Gewicht 188g 189g 224g 229g Schermdiagonaal 6,36" 6,36" 6,73" 6,73" Refreshrate 1-120Hz 1-120Hz 1-120Hz 1-120Hz Resolutie 1200x2670

(460ppi) 1200x2670

(460ppi) 1440x3200

(522ppi) 1440x3200 (522ppi) Materiaal Gorilla Glass Victus, aluminium Xiaomi Shield Glass, aluminium Xiaomi Shield Glass, aluminium Xiaomi Shield Glass 2, aluminium IP-rating IP68 IP68 IP68 IP68 Aan de beeldschermen lijkt in eerste instantie ook niet veel gesleuteld te zijn. De formaten, refreshrates en resoluties zijn exact dezelfde als vorig jaar. Toch hebben we hier te maken met andere ltpo-panelen dan voorheen; volgens Xiaomi moeten deze vooral een stuk feller zijn. Om deze claim aan de tand te voelen hebben we de beeldschermen doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays' Calman Ultimate-analysesoftware. De cijfers liegen er niet om. De beeldschermen van de Xiaomi 15 en 15 Ultra beschikken inderdaad over een flink hogere piekhelderheid dan hun voorgangers. Daarmee zijn het de allerfelste displays die we tot dusver in ons testlab hebben gemeten. Helaas snijdt het mes aan twee kanten: hoewel de piekhelderheid bij kleinere testvlakken extreem hoog is, blijkt het tegenovergestelde waar wanneer we testvlakken doormeten die een groter oppervlak van het scherm in beslag nemen. Dat betekent in de praktijk dat hdr-content op ongekende wijze van de schermen afspat, maar je wel wat inlevert op de helderheid van het gehele scherm. Ze zijn met deze helderheden nog prima afleesbaar in de zon, maar de concurrentie doet het wat beter. De kleurkalibratie van de Ultra is goed. Met de gemiddelde grijs- en kleurafwijking en de kleurtemperatuur zit het snor, waarbij de waarden van die laatste twee comfortabel onder de grens van een ΔE-waarde van 3 vallen. Je zult dus geen zichtbare afwijkingen zien. Bij de goedkopere Xiaomi 15 zit dat net anders. Hoewel zowel de kleurtemperatuur als de kleurafwijkingen prima zijn, meten we een gemiddelde grijsafwijking van 4,45. Dat levert in de praktijk een zichtbaar verschil op wanneer je het scherm vergelijkt met dat van een beter afgesteld model.

Camerasysteem: groots en indrukwekkend

De Xiaomi 15 Ultra is dus weer een heuse cameraphone. Dat komt door de grote 1"-sensor die als hoofdcamera fungeert en de aanwezigheid van een tweede telecamera. Voor de beeldvorming: het oppervlak van de 1"-sensor bedraagt daarmee 116mm², tegenover ongeveer 72mm² van de Samsung en de Pixel. Ook heeft Xiaomi dit jaar weer een Photography Kit-accessoire uitgebracht waarmee je als liefhebber het gevoel van een ‘echte camera’ lekker dichtbij kunt halen. Bovendien is een van de telecamera’s dit jaar voorzien van een forse upgrade in de vorm van de Isocell HP9. Die biedt een resolutie van 200 megapixel en een voor een telecamera ontzettend grote beeldsensor van 1/1,4". Wel is het variabele diafragma op de hoofdcamera dit jaar helaas achterwege gelaten. Xiaomi 15 en 15 Ultra - Camerasysteem De reguliere 15 is op cameravlak wat minder spannend dan zijn duurdere broer, maar dat betekent niet dat hij geen mooie plaatjes kan vastleggen. Zo is de Light Fusion 900-sensor van de primaire camera echt geen misselijk exemplaar. Er is ten opzichte van zijn voorganger niet veel veranderd. Alleen de telecamera heeft een bescheiden update gehad: de Isocell JN1 is vervangen door de JN5. Een hele dikke update had ook niet per se gehoeven, want de Xiaomi 14 was een model dat mocht rekenen op een forse camera-upgrade en indrukwekkende foto's maakt. Camera-interface Aan de hardware zal het in ieder geval niet liggen; aan de camera-app ligt het in dit geval ook niet. Hij is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen, waarbij de meeste modi en instellingen op een logische plek staan. De uitzondering daarop is de macromodus: deze kom je niet tegen door te swipen tussen de modi die onder in beeld staan. In plaats daarvan moet je tikken op het pijltje bovenaan op het display om de Super Macro te activeren. Bij andere Chinese fabrikanten staat de camera-app soms vol met verschillende modi en scèneoptimalisaties die in de praktijk niet meer betekenen dan een filtertje. Dat is bij de Xiaomi 15-modellen gelukkig niet aan de orde. HyperOS 2-camera-interface Photography Kit Wil je nog een stapje verder gaan met jouw smartphonefotografie, dan zul je waarschijnlijk smullen van de Photography Kit Legend Edition. Het tweedelige hoesje dat Xiaomi produceert voor de 15 Ultra is niets nieuws: de voorgaande jaren werden er immers al Photography Kits uitgebracht. Ten opzichte van de vorige versies zijn er twee nieuwe elementen: een afneembare duimsteun en verwisselbare sluiterknop. Die laatste schroef je in de sluiter, net als bij 'echte' camera’s. Momenteel zijn er twee beschikbaar, die allebei in de kit meegeleverd worden. Het is jammer dat ze beide concaaf zijn, terwijl sluiterknoppen juist erg smaakgevoelig zijn en sommige fotografen zweren bij een knop die bol is. Wanneer je als fabrikant een tweehonderd euro kostend hoesje uitbrengt dat vol details zit, had er daarover wat mij betreft beter nagedacht mogen worden. Verpakkingsinhoud Photography Kit Legend Edition Wat biedt de Photography Kit je precies voor dat forse bedrag? Vier extra knoppen om precies te zijn: een sluiterknop die je half kunt indrukken om te focussen en volledig indrukt om een foto te maken, een zoomwieltje waarmee je zowel traploos kunt zoomen als tussen de verschillende lenzen wisselen, een draaiwieltje dat je kunt koppelen aan één waarde zoals de belichting en een knopje om video op te nemen. Daarnaast bevat de kit dus een duimsteun, zit er in de handgreep een powerbank van 2000mAh ingebouwd, bevat de verpakking een wristwrap en kun je decoratieve ringen om het camera-eiland draaien. Daarvan zitten er drie in de kit, en het bevestigen én loshalen gaat op dezelfde manier als een lens verwisselen bij systeemcamera’s. Het is een gemiste kans van Xiaomi om alle drie de ringen slechts decoratief te maken: een filter was hier op zijn plek geweest. Al met al is de Photography Kit Legend Edition een leuke maar vooral peperdure toevoeging aan de Xiaomi 15 Ultra voor degenen die geen genoeg kunnen krijgen van smartphonephotografie. De vraag is of je daarvoor 200 euro wilt neerleggen, want in essentie koop je daarmee simpelweg een hoesje met een erg kleine ingebouwde powerbank en vier knopjes. Aan de andere kant is de bouwkwaliteit erg goed, is hij ontzettend leuk om te gebruiken en voegt hij wat toe aan de fotografie-ervaring die de telefoon biedt. Rechtvaardigt dat de torenhoge prijs? Dat zal voor iedereen anders zijn, maar ik als fotografienerd vind van niet.

Camera: praktijktest en vergelijking

De hardware staat de Xiaomi-telefoons geenzins in de weg om te excelleren op het gebied van fotografie. Om te kijken hoe dit in de praktijk uitpakt, zijn we op pad geweest om foto’s te maken. We hebben twee andere toestellen meegenomen om af te zetten tegen de Xiaomi’s: de Pixel 9 Pro XL en de Samsung S25 Ultra. De keuze voor de Pixel is gemaakt omdat we de Xiaomi 15 eigenlijk willen vergelijken met de Pixel 9 Pro, een ander relatief compact topmodel met goede camera’s aan boord. De reguliere 9 Pro hadden we op het moment van schrijven echter niet liggen, maar hij bevat exact dezelfde camera’s als de 9 Pro XL. De Samsung S25 Ultra is een logische keuze: het is Samsungs Ultra-vlaggenschip van dit jaar met een vergelijkbaar camerasysteem als de Xiaomi 15 Ultra en bovendien liggen de prijzen ook hier erg dicht bij elkaar. Alle telefoons zijn van tevoren voorzien van de laatste software-updates. Leica Vibrant (links) en Leica Authentic Door de samenwerking met Leica bevatten de topmodellen van de Chinese fabrikant twee profielen waarmee je foto’s kunt maken: Leica Vibrant en Leica Authentic. Die eerste is standaard actief en zou je daarom kunnen beschouwen als de ‘echte’ camera-ervaring van de Xiaomi-telefoons. In de Xiaomi-community zijn er echter ook meer dan genoeg mensen die zweren bij het Authentic-profiel, dat wat zachtere kleuren, een hoger contrast en een beetje vignettering bevat. Daarom hebben we deze keer ook wat foto’s met dit profiel gemaakt. De volgorde in de galerijen is steeds als volgt: Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Pixel 9 Pro (XL), Samsung Galaxy S25 Ultra. Primair Zowel de Xiaomi 15 als de Ultra maken uitstekende foto’s met de hoofdcamera. Hoewel de reguliere 15 niet altijd zo scherp is als de Pixel, weet de Xiaomi vaak meer detail te bewaren in donkere schaduwen en is de kleurtemperatuur van de foto’s afkomstig van de Chinese telefoon vaak wat beter. Als je foto’s maakt in de Leica Vibrant-modus, knallen de kleuren soms wel héél erg van je scherm af. De Pixel 9 Pro (XL) maakt daarmee nipt betere foto’s, maar ook de Xiaomi 15 doet het heel erg goed. Bij de duurdere Ultra-variant moesten we even goed kijken, omdat de scherpte bij sommige foto's achter leek te blijven. Ik bemoei me graag met de focus van de camera's en dat kan op de Ultra zeker ook, alleen kun je daarvoor beter in de Pro-modus duiken. In de standaardmodus lijkt het soms ongewenste resultaten op te leveren als je zelf de focus probeert te bepalen. Voor nu hebben we de foto's waarbij we dit waarnamen laten staan in de vergelijking. Op het merendeel van de gemaakte foto's levert de Xiaomi 15 Ultra de scherpste resultaten. Ook op het gebied van kleurweergave presteert de camera erg goed, terwijl de S25 Ultra soms last heeft van banding in de lucht. Door de grotere sensor van de Xiaomi 15 Ultra is er ook minder ruis en een aangenamere scherptediepte, al kan deze extra bokeh soms ook onwenselijk zijn wanneer je zoveel mogelijk van de scène scherp in focus wilt hebben. Door het ontbreken van het variabele diafragma heb je daarover geen controle meer. Wanneer het licht uitgaat worden de verschillen nog groter: in negen van de tien scenario’s legt de Xiaomi 15 Ultra dan duidelijk betere beelden vast. Daarmee bevat de Xiaomi 15 Ultra de beste primaire camera van dit moment. Ultrawide De ultragroothoekcamera’s van de twee Xiaomi’s verschillen maar nauwelijks van elkaar, hoewel het Ultra-model is uitgerust met een – op papier – iets betere variant. Dat zien we terug in de praktijk: de Xiaomi 15 maakt prima ultrawidefoto’s en de Xiaomi 15 Ultra doet daar nog een schepje bovenop. Foto’s zijn overdag goed scherp, bevatten een prima kleurweergave en geen gekke artefacten. In overdreven hdr-situaties presteren beide toestellen wat minder goed, zeker als je ze vergelijkt met de Pixel. Wanneer het licht uitgaat, presteren de Xiaomi’s wederom minder goed. Daarmee zijn ze bij daglicht zo goed als favoriet, maar laten ze het afweten als de sensor minder licht heeft om mee te werken. Daarnaast is de beeldhoek net wat minder breed, dus kun je minder van de omgeving vastleggen. 2x zoom Wanneer je twee keer inzoomt, gebeurt er iets opmerkelijks: van het viertal legt de goedkopere Xiaomi 15 de allerscherpste foto’s vast. Dit zie je duidelijk op de foto van de sandwich of het Beamix-logo op het gele gebouw. Daar staat tegenover dat de kleurweergave van de Ultra beter is, waar deze op de reguliere 15 te verzadigd oogt. Ook bevatten de foto’s van de 15 soms artefacten, zoals de witte waas rondom de groene touwen. Deze minpunten zijn niet aan de orde bij de foto’s van de Ultra, die ongeveer gelijkwaardig aan de S25 Ultra presteert, dat wil zeggen: goed. 3x zoom De Pixel bevat als enige van de vier geen lens om drie keer mee in te zoomen: deze foto's zijn dan ook het minst mooi. De Xiaomi’s presteren hier beide goed, waarbij vooral de scherpte van de Ultra op positieve wijze opvalt. De scherpte van de reguliere 15 komt ongeveer overeen met die van de S25 Ultra, al levert Samsungs telefoon een betere kleurweergave dan beide Xiaomi’s. Daarnaast kan de Galaxy beter met hooglichten omgaan. Daar staat weer tegenover dat de 3x-zoomfoto’s van de Xiaomi’s minder ruis bevatten. Als ik een winnaar zou moeten kiezen, zou dat nipt de Xiaomi 15 Ultra zijn. 5x zoom De 5x-zoomprestaties van de Xiaomi’s lopen uiteen. Dat is te verwachten, aangezien de reguliere 15 optisch niet verder komt dan een 2,4x-vergroting en dus behoorlijk wat digitaal werk moet verzetten om tot een factor vijf te komen. Daarmee is de Xiaomi 15 geen favoriet als je ver wilt inzoomen: foto’s ogen een stuk kunstmatiger en zijn duidelijk minder scherp dan die van de andere telefoons. In het donker doet de Xiaomi 15 het juist opvallend goed. De Ultra-variant heeft een grote 5x-periscoopcamera die bijna in elke situatie de beste foto’s maakt. De resultaten zijn aanzienlijk scherper, bevatten minder ruis en hebben een mooiere bokeh. Ook komt de grotere sensor vaak goed tot zijn recht in donkere scènes. Macro Het Xiaomi-duo leent zich uitstekend voor macrofotografie. Hoewel je niet altijd even dicht bij je onderwerp kunt komen dankzij de relatief hoge scherpstelafstand, leveren de Xiaomi 15 en in het bijzonder de Ultra erg aangename macrofoto's af. Vooral bij het duurdere toestel zijn de plaatjes prettig om naar te kijken: kleuren zijn mooi, de scherpte is goed en dankzij de grote camerasensor is er een prachtige scherptediepte. Hoewel je door de grotere scherpstelafstand bepaalde kleine details soms mist, heeft dit als groot voordeel dat je geen schaduw werpt op het te fotograferen onderwerp. Portret Hoewel de kleuren en het contrast bij de portretten van de Xiaomi's onderling behoorlijk verschillen, zijn beide portretfoto's genomen met de Master Portrait-voorinstelling. Hier zijn weinig woorden nodig: beide Xiaomi's produceren uitstekende portretten die een stuk beter ogen dan die afkomstig van de Pixel en Galaxy. Wel legt de reguliere 15 het contrast er nogal dik bovenop en ogen de kleuren op de Ultra wat licht. We hebben voor de zekerheid gecheckt of er geen filters op de Pixel- of Galaxy-telefoons aangezet waren, omdat de verschillen zo behoorlijk zijn. Front Als je van selfies met ‘pop’ houdt, heb je een goede aan de Xiaomi 15-telefoons. Ze bevatten beide dezelfde frontcamera en leggen dan ook identieke beelden vast. Foto’s zijn goed scherp en de kleuren spatten ervanaf, bijna net zoveel als de selfies van de Pixel. Overdag levert dat aantrekkelijke beelden op, maar ‘s avonds proberen de toestellen die scherpte te gretig te behouden: het wordt enigszins kunstmatig. De Pixel komt in dat soort scènes als beste uit de test. Video In de videoprestaties van de Xiaomi's zit redelijk wat verschil. Dat begint al bij de stabilisatie, die op de reguliere 15 prima is en op de Ultra ontzettend goed. Ook is de beeldkwaliteit van de Ultra beter: het beeld is scherper en heeft een kleinere scherptediepte voor aan aangenamere bokeh. Dat komt op bewegende beelden uitstekend tot zijn recht, waardoor je in sommige gevallen video's kunt produceren die een cinematisch gevoel oproepen. Daarnaast is er minder ruis aanwezig. Dat betekent niet dat de goedkopere 15 slechte video's maakt, maar hij moet het afleggen tegen de andere drie telefoons uit de test. Voor beide telefoons geldt dat hdr-scènes niet hun sterkste punt zijn.

Hardware: Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Xiaomi heeft zijn topmodellen van 2025 voorzien van een Snapdragon 8 Elite. Dat is de snelste chip die momenteel in een Android-telefoon te krijgen is en die hebben we ook al vaker teruggezien in recente topmodellen van andere fabrikanten. Onze eerdere ervaringen met deze soc leren ons dat hij inderdaad ontzettend snel is, maar ook vatbaar is voor thermal throttling. Daarbij wordt de chip zodanig warm dat hij de prestaties flink moet terugschroeven om niet oververhit te raken. Zo waren Samsungs topmodellen dit jaar daar erg gevoelig voor, waardoor de Snapdragon 8 Gen 3 – zijn voorganger – onder langdurige belasting soms sneller bleek te zijn. We laten een 3DMark Wild Life Extreme Stress Test los op de Xiaomi’s om te peilen hoe goed de telefoons deze chip in bedwang kunnen houden. In de stresstest waarbij de telefoons voor langere tijd zwaar worden belast, blijft er ongeveer 70 procent van de piekprestaties over. Dat is netjes, zeker bij de kleinere Xiaomi 15. Hoe kleiner een toestel is, hoe minder ruimte er immers aan boord is voor een degelijke koeloplossing en hoe minder vlot een telefoon zijn warmte kwijt kan. De rauwe performance is ook in orde: de resultaten zijn niet de snelste prestaties die de gpu van het Snapdragon-heethoofd kan uitpersen, maar vallen in de middenmoot. In de praktijk zul je er dus vooral baat bij hebben dat de throttling goed onder controle is. Bij de cpu zien we hetzelfde: de Xiaomi-telefoons voeren de lijst niet aan, maar bungelen een beetje in het midden. Daarmee presteert de cpu ongeveer drie tot zes procent minder dan de snelste telefoons met dezelfde chip aan boord, een verschil dat je niet gaat merken. Haptiek, geluid, connectiviteit en biometrie Met de haptiek zit het wel goed met de Xiaomi’s. Beide modellen bevatten duidelijk betere trilmotortjes dan Xiaomi’s recente subtopmodellen, de 14T-toestellen. Dat betekent in de praktijk dat de motortjes bijna fluisterstil zijn. Als je ervan houdt om te typen met haptische feedback, zal je omgeving er geen last van ondervinden. De telefoons kunnen hard genoeg trillen, maar ook subtiele ‘rollende’ tikjes weergeven. Daarmee onderstreept de haptiek het idee dat je een topmodel in handen hebt, in plaats van afbreuk te doen aan die ervaring. De Xiaomi 15-modellen bieden op het gebied van geluid ieder een andere ervaring. Logisch, want de compactere 15 heeft minder ruimte voor flinke speakers. Toch klinkt dit toestel best goed, hoewel er hoorbaar minder bas aanwezig is dan bij grotere toestellen. Ook kan de kleinere 15 een vrij hoog volume produceren met maar weinig vervorming en lijkt de balans tussen de bovenste en onderste speaker goed afgesteld te zijn. Datzelfde geldt voor de forsere Ultra, maar dan met een betere weergave van de lage frequenties. Gelet op het formaat van de telefoons klinkt het geluid zoals je van een topmodel mag verwachten. De vingerafdrukscanner is net iets hoger geplaatst. Net zo positief ben ik over de biometrie. De vingerafdrukscanner is op beide modellen niet helemaal onder in het scherm geplaatst, maar net wat hoger. Daarmee kun je deze te allen tijde comfortabel bereiken zonder je grip aan te passen. Bovendien gaat het hier om een sonisch exemplaar in plaats van een optisch model, waardoor hij net wat sneller en accurater is, zelfs wanneer je handen of het beeldscherm nat zijn. Hoewel we dit eigenlijk gewoon verwachten bij duurdere telefoons, zien we vaak dat fabrikanten alsnog hierop besparen. Xiaomi doet daaraan gelukkig niet mee. De connectiviteit zit grotendeels ook wel snor. Zo ondersteunen beide toestellen de nieuwste standaarden zoals Bluetooth 6 en Wi-Fi 7. Ook is er natuurlijk ondersteuning voor NFC en e-sim en is er een IR-blaster ingebouwd. Helaas ontbreekt er op de toestellen ultrawidebandfunctionaliteit. De volgende audiocodecs worden ondersteund: SBC, AAC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0 en LC3. Verpakking en duurzaamheid De Xiaomi-modellen worden in relatief grote verpakkingen geleverd. In de doos tref je het toestel, een handleiding, een USB-C-naar-USB-A-kabel en een simejectortool aan. Bij de reguliere 15 wordt er een zwart hoesje van tpu meegeleverd en bij de Ultra een doorzichtige variant. De verpakking bevat geen plastic. Xiaomi publiceert doorgaans eens per jaar een duurzaamheidsrapport. De recentste versie kun je hier lezen.

Software: HyperOS zónder reclame

Beide telefoons draaien rechtstreeks uit de doos op Xiaomi's HyperOS 2, gebaseerd op Android 15. Dat is een vrij drukke Android-schil, maar deze biedt wel veel mogelijkheden om de UX-ervaring naar de wensen van de gebruiker in te stellen. Xiaomi belooft vier jaar aan Android-updates en zes jaar aan securitypatches. Aangezien Android 16 later dit jaar wordt uitgerold, betekent dat waarschijnlijk dat de toestellen mogen rekenen op Android 19 of 20 en tot en met maart 2031 van beveiligingsupdates worden voorzien. De bootloader is technisch gezien te ontgrendelen, al lijkt dat voor sommige gebruikers een kwestie van geluk te zijn. Aan de ene kant probeert Xiaomi het je zo makkelijk mogelijk te maken door de optie aan te bieden in de Mi Community-app, maar aan de andere kant moet het toestel minimaal een aantal honderd uur actief zijn voordat je de handeling uit kunt voeren. We horen verschillende ervaringen, waarbij meerdere gebruikers aangeven dat ze na 30 dagen wachten nog steeds niets kunnen unlocken. Xiaomi HyperOS 2 In recente reviews zijn we niet altijd even positief geweest over HyperOS, wat vooral te wijten is aan de vele bloatware en reclame die Xiaomi op zijn goedkopere telefoons in de Android-schil stopt. Daarnaast was er soms onderscheid tussen Xiaomi-telefoons van dezelfde generatie, waarbij het ene model een volledige Android-versie en daarmee ook HyperOS-versie achterliep op het andere. Daarvan is gelukkig geen sprake bij deze topmodellen van de Chinese fabrikant. Reclame tref je nergens in de software aan, al wordt er wel een handvol bloatwareapps meegeleverd. Deze kun je eenvoudig en vlot verwijderen zonder dat van jou als gebruiker wordt verwacht om eerst wat speurwerk te doen. Daarmee komt HyperOS 2 een stuk beter tot zijn recht: de Android-ervaring voelt beduidend minder 'goedkoop' aan dan op andere recente toestellen van Xiaomi. Nog altijd oogt de skin rommeliger en minder gestroomlijnd dan die van andere grote telefoonfabrikanten, maar je kunt de gebruikersinterface zelf behoorlijk aanpassen en HyperOS zo grotendeels naar je eigen hand zetten. Bovendien bevat HyperOS 2 een paar welkome wijzigingen die jou als gebruiker extra handelingen besparen. Zo kun je bepaalde knoppen in het quicktogglevenster ingedrukt houden om een paar extra opties tevoorschijn te toveren, waardoor een uitstapje naar de systeeminstellingen je bespaard wordt. Bovendien is de integratie met andere (slimme) Xiaomi-producten beter geregeld in HyperOS 2 en zijn er een paar nieuwe AI-features om foto's mee te bewerken. Voor de 'standaard' kunstmatige intelligentie wordt er gebruikgemaakt van Google Gemini, die je net als bij andere toestellen oproept door de powerknop even ingedrukt te houden. Circle to Search is ook aanwezig. Daarnaast biedt de fabrikant een paar AI-functies aan in de vorm van HyperAI, welke ook gebaseerd zijn op AI van Google. Denk hierbij aan schrijfondersteuning, het samenvatten van teksten, live vertalingen en het live transcriberen van gesproken teksten. Voor alle AI-features geldt dat je een internetverbinding nodig hebt om er gebruik van te maken.

Accuduur en opladen

Net als veel andere Chinese fabrikanten voorziet Xiaomi zijn topmodellen deze keer van een silicium-koolstofaccu. Door de hogere energiedichtheid van dit relatief nieuwe type accu kan een fabrikant simpelweg meer mAh in dezelfde ruimte proppen. Doorgaans is dit een capaciteitsverbetering van maximaal 8 procent, maar we zien bij de kleinere Xiaomi 15 een verhoging van bijna 14 procent ten opzichte van zijn voorganger. Daarmee beschikt de telefoon over een accu van 5240mAh, wat gelet op het formaat best groot is. Bij de grotere Ultra is de stap voorwaarts niet zo groot: daar is de accu er slechts 410mAh op vooruitgegaan, goed voor een totale capaciteit van 5410mAh. Je zou denken dat er minder ruimte voor de accu is overgebleven door de aanwezigheid van de grote nieuwe 4,3x-camerasensor, maar dat is niet het geval: de Chinese versie van de 15 Ultra beschikt wél over een flink grotere accu van maar liefst 6000mAh. Dat is voor ons in het Westen een pijnlijke keuze van Xiaomi. De accutest heeft ons positief verrast. De accuduur is bij compactere telefoons vaak een pijnpuntje, maar voor de Xiaomi 15 is absoluut het tegendeel waar. De combinatie van de relatief kleine display en grote accu zorgt voor een ongekend goede accuduur, gelet op het formaat van de telefoon. Hij houdt het in onze tests op wifi langer vol dan elk ander topmodel dat we getest hebben. Ook de resultaten van de 15 Ultra zijn niet misselijk. Hoewel hij in de grafiek van de testresultaten wat meer in de middenmoot staat, moet je daarbij in je achterhoofd houden dat de toestellen waartegen we de Xiaomi's afzetten in de meeste gevallen ook beschikken over een erg goede accuduur. De Xiaomi 15 Ultra heeft dus ook een lange adem, maar net iets minder dan de absolute top. Opladen kan op twee manieren: bedraad met maximaal 90W en draadloos met maximaal 50W. De telefoons kunnen wat kieskeurig zijn over het type oplader dat je gebruikt: met een Xiaomi 90W-oplader zijn de accu's aanzienlijk sneller vol dan wanneer we een 140W UGreen-lader gebruiken. De door de fabrikant opgegeven piek van 90W wordt in de praktijk niet behaald. De 15 tikt maximaal 78W aan en de grotere Ultra 'slechts' 75W. Gelukkig laden de telefoons alsnog relatief vlot op.

Conclusie