De beste foldable smartphones

Als je kijkt naar de buitenkant, lijken smartphones tegenwoordig maar saaie dingen: een rechthoek met een scherm erin, dat naar keuze iets groter of kleiner kan zijn. Foldables doorbreken die sleur, want een vouwscherm maakt nieuwe soorten toestellen mogelijk. Hoewel fabrikanten nog steeds experimenteren met concepten zoals uitrolbare schermen, is het aanbod voorlopig onder te verdelen in twee categorieën: toestellen die uitvouwen van een fors uitgevallen normale smartphone tot een kleine tablet, en toestellen ter grootte van een normale smartphone die dicht kunnen klappen tot een compact, maar wel wat dikker doosje.

Tabletvormige foldables zijn gericht op de poweruser die graag multitaskt. Op het grote scherm kunnen twee of zelfs meer apps gelijktijdig worden weergegeven. Klaptelefoons zijn vooral interessant vanwege het ingeklapt relatief kleine formaat. Overweeg je een kleine smartphone omdat grotere toestellen te lang zijn voor in je broekzak, dan kan zo'n foldable dus een mooi alternatief vormen. Beide soorten foldables hebben naast het vouwscherm vaak een tweede display die gewoon recht is. Daarop kun je meestal het beeld van de hoofdcamera('s) weergeven, zodat je die in plaats van de normale frontcamera kunt gebruiken om mooiere selfies te nemen.

Foldables zijn zeker niet voor iedereen de beste keuze. Vandaar ook dat we ze bespreken in een aparte categorie. Zo zijn de toestellen over het algemeen duur, zeker tabletvormige foldables. Er zijn niet heel veel verschillende opties, die allemaal op Android draaien; vouwbare iPhones zijn er vooralsnog niet. Accuduur en camera's zijn niet zo goed als bij de beste 'normale' high-end telefoons. Bovendien zijn de toestellen kwetsbaarder; een vouwscherm is bijvoorbeeld minder krasvast dan een normaal smartphonescherm en veel duurder om te vervangen, mocht het ooit stukgaan. Hoewel er waterdichte foldables bestaan, zijn er nog geen foldables met dezelfde IP-rating voor stofdichtheid die de meeste 'gewone' high-end toestellen wel hebben.

Laatste update: 9-5-2025 We hebben het aanbod gecontroleerd, en dit zijn nog steeds onze aanraders. Er zijn enkele nieuwe interessante foldables verschenen zoals de Oppo Find N5, maar deze komen niet uit in Europa. Andere nieuwe modellen zoals de razr 60 Ultra worden momenteel getest in ons Testlab.

De beste tabletvormige foldable

Best Buy Samsung Galaxy Z Fold6, 256GB opslag Zilver 7,6" • 2160x1856 • 256GB Prijs bij publicatie: € 1.239,- € 1.262,- bij Belsimpel Bekijk alle prijzen De Samsung Galaxy Z Fold6 is bijna onveranderd ten opzichte van de Galaxy Z Fold5, met een beduidend hogere schermhelderheid, een wat dunner en lichter design, en een dichtgeklapt betere accuduur. De dunste foldable is de Z Fold6 alsnog niet en de vouw in het scherm is weliswaar verminderd, maar nog steeds beter zichtbaar dan bij de concurrentie. Vorig jaar waren er al foldables met een uitgebreider camerasysteem dan de Z Fold5, en de Z Fold6 heeft bijna dezelfde camera. Evengoed beschikt het toestel over een aantal functies die de concurrentie (nog) niet heeft. Denk aan uitgebreide software met allerlei multitaskingmogelijkheden, die bovendien zeer lang wordt geüpdatet: tot Android 21 en 2031. De ondersteuning voor de S Pen (los verkrijgbaar) en Samsungs uitgebreide desktopmodus DeX zijn voor powerusers leuke extra's. De Fold6 is voorzien van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-soc. Daarmee is het een van de snelste foldables, ook al zijn er 'normale' high-end toestellen met een nieuwere chip. Het toestel is volledig waterdicht, maar kan niet zo goed tegen stof. Lees de volledige review: Pixel 9 Pro Fold versus Galaxy Z Fold6 - Samsung moet zich zorgen maken

De Galaxy Z Fold6 is goedkoper en breder verkrijgbaar dan de twee belangrijkste concurrenten in de Benelux: de Google Pixel 9 Pro Fold en Honor Magic V3. Door de fijnere schermverhouding voelt het werken op deze toestellen prettiger dan met de Fold6: het buitenscherm is minder smal en krap, en ook het vouwscherm geeft in de praktijk meer werkruimte. Bovendien hebben beide toestellen betere camera's dan de Fold6. Bijzonder aan de Magic V3 is dat het toestel dichtgeklapt bijna even dun is als een normale telefoon. De Pixel 9 Pro Fold heeft Googles schone Android-software met regelmatige updates. Behalve de prijs hebben de Pixel 9 Pro Fold en Magic V3 ook nog andere nadelen, waardoor we in deze categorie toch de Fold6 verkiezen. De Google-telefoon heeft een vrij zwakke soc, geen mogelijkheid voor peninvoer en een mindere accuduur. Bij de Magic V3 is de accuduur slecht bij het gebruik van het vouwscherm, dat ook een vrij lage maximale helderheid heeft. De MagicOS-software wordt minder lang geüpdatet dan die van de concurrentie, bevat relatief veel reclame en de multitaskinginterface voelt minder 'af' aan.

De Galaxy Z Fold5 kost een paar honderd euro minder dan de Galaxy Z Fold6, maar heeft veel van dezelfde eigenschappen. De soc is een jaar ouder, en let erop dat ook de Fold6 al een generatie achterloopt ten opzichte van 'normale' high-end telefoons. De software-updates duren bij de Fold5 ook veel korter, tot 2028 en Android 17. De Fold5 is daarbij wat dikker en zwaarder, en heeft minder heldere displays. Het scherm aan de voorkant is nog langwerpiger en daarmee wat minder fijn bruikbaar, waarbij de accuduur, als je vooral dit scherm gebruikt, korter uitvalt.

Ook de OnePlus Open is al een wat ouder toestel, maar ondanks eerdere geruchten brengt de fabrikant dit jaar geen nieuwe foldable meer uit. Hij kan nog steeds interessant zijn als je vooral op zoek bent naar een foldable met goede camera. Het scharnier is ook goed; het scherm heeft een veel subtielere vouw dan de concurrentie. In veel andere opzichten heeft de Open slechtere eigenschappen. Net als de Galaxy Z Fold5 wordt het toestel nog maar tot 2028 bijgewerkt, dus een stuk minder lang dan de Fold6. Hij is bovendien niet waterdicht en heeft geen officiële ondersteuning voor peninvoer, draadloos laden of een desktopmodus. Dat geldt ook voor de opgefriste Apex Edition van de Open, voorzien van een nieuwe bordeauxrode kleur, een royale 16GB ram en 1TB opslag. Deze lijkt alleen in de webshop van de fabrikant zelf nog verkrijgbaar.

De beste 'klaptelefoon'

Best Buy Samsung Galaxy Z Flip6, 256GB opslag Blauw 6,7" • 2640x1080 • 256GB Prijs bij publicatie: € 779,- € 799,- bij Belsimpel Bekijk alle prijzen De Samsung Galaxy Z Flip6 is nipt onze favoriete 'klaptelefoon' van dit moment. De minimalistisch hoekig vormgegeven smartphone is relatief compact en waterdicht, maar niet zo bestand tegen stof en krassen als een normale high-end smartphone. Het scharnier is wat stroef en de vouw in het scherm is nog steeds wat zichtbaarder dan bij de concurrentie. De grote display heeft wel een hoge maximale helderheid. Jammer dat Samsung nog steeds een wat minder goed coverscherm inbouwt, dat je standaard niet met alle toepassingen kunt gebruiken. De software is uitgebreid en wordt liefst zeven jaar bijgewerkt: tot Android 21 en 2031. Met een nieuwe 50-megapixelhoofdcamera voorzien van prima digitale zoom en een ultragroothoekcamera heeft de Z Flip6 een prima camerasysteem. Evenals andere klaptelefoons heeft de Z Flip6 aanzienlijk last van thermal throttling, en de soc loopt een jaar achter op 'normale' high-end telefoons. Voor de beste systeemprestaties koop je hem dus niet. Ook de accuduur is minder goed dan bij een regulier toestel, waarbij het opladen erg traag gaat. Lees de volledige review: Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Motorola razr 50 Ultra

De Galaxy Z Flip6 is zeer nipt onze aanrader, maar er zijn genoeg redenen om de concurrent van Motorola te prefereren: de razr 50 Ultra. Dat toestel heeft een groter, fijner coverscherm en laadt veel sneller op. Tegelijk heeft de Samsung-telefoon een beter updatebeleid en een ultragroothoekcamera, die ook bij het maken van selfies zijn meerwaarde kan bewijzen. De razr 50 Ultra is momenteel iets goedkoper dan de Flip6, en bij Motorola krijg je standaard de dubbele hoeveelheid opslag: 512GB in plaats van 256GB.

De Samsung Galaxy Z Flip5 van vorig jaar kost ongeveer 700 euro bij de goedkoopste aanbieder. Gelet op het kleine prijsverschil met de Flip6 kun je beter voor het nieuwe model gaan, of je moet een heel goede aanbieding vinden: de Snapdragon 8 Gen 2-soc is nog een jaar ouder en updates lopen bij de Flip5 nog door tot medio 2028, dus veel korter dan bij het nieuwe model.

Van de nog goedkopere fliptelefoons is de Motorola razr 50 de interessantste. Deze goedkopere variant op de razr 50 Ultra heeft wel een ultragroothoekcamera en is net als de razr 50 Ultra en de Samsung-foldables waterdicht. Het coverscherm is wat kleiner dan dat van de razr 50 Ultra, maar alsnog groter dan dat van de Galaxy Z Flip6. De MediaTek Dimensity 7300X-soc presteert echter niet beter dan de gemiddelde midrangetelefoon en het updatebeleid is korter: tot Android 17 en 2028.

Nog oudere fliptelefoons zijn alleen interessant als je vooral weinig wilt betalen. Toestellen zoals de Motorola razr 40 Ultra en razr 40 kosten weliswaar duidelijk minder dan foldables van de huidige generatie, maar hebben een kort updatebeleid, een verouderde soc en een mindere accuduur dan courante modellen.

Uitgebreide testresultaten

Voor deze Best Buy Guide testten we in totaal dertien toestellen. Via de link vind je alle specificaties en testdata van de geteste smartphones in een vergelijkingstabel.

Beeldscherm

Accuduur

Opladen