De beste smartphones tot 300 euro

Wil je veel smartphone voor niet te veel geld, dan vormt de prijsklasse tot 300 euro een sweetspot. Je koopt voor dit bedrag een prima toestel met goede eigenschappen, waarmee je jaren vooruit kunt. Voor een contrastrijk oledscherm, prima camera en voldoende systeemprestaties hoef je niet meer uit te geven. Duurdere toestellen kunnen nog een stuk krachtiger zijn en kunnen beschikken over een nog betere camera. Een prijssegment hoger wil de constructie ook weleens luxer uitvallen. Veel toestellen tot 300 euro hebben een volledig plastic behuizing, die niet waterdicht is. Daar staat tegenover dat smartphones tot 300 euro soms beschikken over een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en een geheugenkaartlezer om de ingebouwde opslag uit te breiden. Deze functies worden in het hogere segment over het algemeen weggelaten.

We kijken verderop ook naar een goedkoper alternatief voor minder dan 150 euro. Daarmee koop je een eenvoudige instapsmartphone waarmee je voor basistaken vooruit kunt. Soms bevatten toestellen een functie die een prijsklasse hoger gebruikelijk is: denk aan een oledscherm, ultragroothoekcamera of 5G-ondersteuning. Goedkope smartphones die zijn uitgerust met een van deze luxere onderdelen, moeten meestal wel wat inleveren op een ander vlak. Let bovendien op de resterende softwareondersteuningsperiode, zeker in de allerlaagste prijsklasse een heikel punt.

Laatste update: 9-5-2025 We hebben verschillende nieuwe budgettelefoons getest, zoals de Galaxy A-serie. Daarnaast hebben de prijzen niet stilgestaan. Daarmee zijn de aanraders veranderd.

De beste smartphone tot 300 euro

Best Buy Samsung Galaxy A36 5G, 6GB ram, 128GB opslag Zwart 6,7" • 2340x1080 • 128GB Prijs bij publicatie: € 258,- € 248,16 bij TechFabrique.nl Bekijk alle prijzen De Samsung Galaxy A36 is net als de duurdere A56 flink in prijs gedaald en is daarmee eigenlijk een no-brainer voor 275 euro. Er zijn twee punten sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar, toen zijn voorganger ook al een aanrader was: de display is nu ontzettend fel en de software-ervaring én ondersteuning beter dan op elk ander vergelijkbaar toestel. Vooral dat laatste is opmerkelijk voor dit prijspunt, waarbij de frisse nieuwe One UI 7 maar liefst 7 jaar van software- en securitypatches wordt voorzien. Op veel andere vlakken is het toestel niet erg bijzonder, maar laat hij ook geen grote steken vallen. De hoofdcamera presteert prima, de ultrawide- en macrocamera minder, net als bij andere toestellen in dit segment. De Snapdragon-chip is niet de snelste, maar biedt voldoende systeemprestaties voor een soepele Android-ervaring. Ook de accuduur valt een beetje in de middenmoot. Wel is het jammer dat het toestel nog een ‘kin’ aan de onderkant van het scherm bevat en Samsung het microSD-kaartslot dit jaar heeft verwijderd. Lees de volledige review: Samsung Galaxy A26, A36 en A56 - Net wat beter, net zo betaalbaar

Kleiner alternatief Motorola Edge 50 Neo, 8GB ram, 256GB opslag Grijs 6,4" • 2670x1220 • 256GB Prijs bij publicatie: € 295,- € 278,- bij Belsimpel Bekijk alle prijzen Relatief compacte telefoons worden steeds zeldzamer, al helemaal in het lagere segment. De Motorola edge 50 neo is zo’n zeldzame telefoon die ook nog eens een aanrader is. Het 120Hz-ltpo-oledscherm is voor deze prijs uitstekend. Ook het camerasysteem, dat zelfs beschikt over een 3x-telecamera, presteert goed. Verder zijn er fijne details om van te houden: het toestel laadt snel op, kan draadloos opladen, heeft een IP68-rating en biedt een bijna volledige stock-Android-ervaring. Bovendien kan het nog rekenen op ondersteuning tot en met Android 19 en beveiligingsupdates tot september 2029, wat ontzettend goed is in deze prijsklasse. Mindere punten zijn er ook: de accuduur is niet de beste en de Dimensity 7300-soc is niet de allersnelste, maar biedt ruim voldoende systeemprestaties en is zelfs een betere chip dan de nieuwere 7400.

De POCO X7 Pro biedt voor 280 euro ontzettend snelle hardware en is daarmee een interessant alternatief voor de A36 als je veel waarde hecht aan maximale prestaties. Het toestel scoort minder goed op gebieden die een boel mensen waarderen, zoals een goed presterend camerasysteem en prettige, mooi vormgegeven software. Daar staat tegenover dat je in deze prijsklasse geen krachtigere soc of snellere UFS-opslag zult vinden en ook de accuduur is dik in orde. Daarmee is de X7 Pro het overwegen waard als je de allersnelste hardware voor je geld zoekt. Xiaomi belooft drie jaar Android-updates tot 2028 en beveiligingspatches tot 2029.

De beste smartphone tot 200 euro

Voorheen raadden we hier nog de Galaxy A15 4G aan, die toen te koop was voor minder dan 150 euro. De prijs van dit toestel is onlangs echter gestegen. Dat is vreemd, want zijn opvolger, de A16 4G, is juist iets goedkoper. Omdat deze telefoon niet door ons testlab heen is geweest, vinden we het moeilijk om hem klakkeloos aan te raden, maar het toestel is nagenoeg identiek aan zijn voorganger op twee punten na. Zo is het 90Hz-oledscherm met 6,7” een slagje groter en is de smartphone voorzien van een IP54-rating, waarmee hij iets beter bestand zou moeten zijn tegen water.

Goedkoper alternatief Motorola Moto G04s, 4GB ram, 64GB opslag Groen 6,56" • 1612x720 • 64GB (uitbreidbaar) Prijs bij publicatie: € 79,- € 90,- bij bol Plaza Bekijk alle prijzen Voor minder dan 80 euro koop je al een Motorola moto g04s. Hoewel we dit toestel zelf niet in ons testlab hebben gehad, hebben we hier te maken met een moto g04 – die we wél uitvoerig hebben getest – maar dan voorzien van een betere hoofdcamera. Wie voor dit soort bedragen winkelt, moet geen erg hoge verwachtingen hebben. Zelfs naar de maatstaven van een 100-eurosmartphone is de Unisoc T606-processor stokoud en traag. Motorola heeft gelukkig niet veel tierlantijnen toegevoegd aan Android 14, dat op het toestel staat. Waarschijnlijk krijgt de g04s geen nieuwere Android-versie en krijgt hij securityupdates tot begin 2026. De geheugenconfiguratie is met 4GB ram en 64GB opslag beter dan die van veel andere toestellen in dit segment. De accuduur en laadsnelheid vallen ook niet tegen. De lcd met 'hd-ready'-resolutie ververst op 90Hz, maar had wat feller gemogen. We waarderen functies zoals een spatwaterdichte behuizing, koptelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer en vingerafdruklezer, voor dit geld niet standaard aanwezig. NFC of een FM-radio heeft de g04s helaas niet. Van de camera hoef je geen wonderen te verwachten, al is hij wel beter dan op de g04: slechts een enkel 50-megapixelexemplaar aan de achterzijde en een 5-megapixelfrontcamera, die beide maximaal 1080p-video's schieten.

In deze prijsklasse zijn veel alternatieven aan te wijzen met een paar goede eigenschappen, maar ook nadelen, waardoor ze toch geen echte aanraders zijn. Enkele modellen die bijvoorbeeld goed scoren in onze accutests, zullen niet lang meer worden voorzien van software-updates, zoals de OPPO A18 en OPPO A38.

Uitgebreide testresultaten

Voor deze Best Buy Guide hebben we in totaal 34 producten getest. Via de link vind je een vergelijkingstabel met alle specificaties en testgegevens. Zoals gebruikelijk is de selectie gemaakt op basis van de huidige prijs, beschikbaarheid en ouderdom. Smartphones die langer dan twee jaar uit zijn en waarvan de resterende updatebelofte op dat moment nog minder dan twee jaar duurt, worden niet langer meegenomen in het testveld.

Beeldscherm

Accuduur

Laadtijd