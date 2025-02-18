Door Dennis de Vries

Redacteur smartphones & tablets

Feedback • 18-02-2025 11:00 101

Veel telefoon(s) voor weinig

Moto G05, G15, G15 Power, G35, G55 en G85 Round-up

18-02-2025 • 11:00

101

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Inleiding

  • Moto G05
  • Moto G15
  • Moto G15 Power
  • Moto G35
  • Moto G55
  • Moto G85

In het kort

De Moto G05 is een zeer betaalbare telefoon die het vooral moet hebben van zijn lange accuduur en schone Android-schil. Het lcd-scherm heeft een lage resolutie en een 90Hz-vernieuwingsfrequentie die door de trage chipset in de praktijk niet veel toevoegt aan eerdergenoemde Android-ervaring. Het toestel hapert veel en kan soms erg traag zijn, iets waar budgettelefoons tegenwoordig minder last van hebben. De enkele camera presteert in de normale modus matig, maar het tegendeel is waar als je de 2x-zoomfunctie gebruikt. Motorola belooft twee jaar Android-updates en drie jaar beveilingsupdates, wat in vergelijking met andere fabrikanten zelfs in dit segment enigszins ondermaats is. Nfc, om bijvoorbeeld draadloos mee te betalen, ontbreekt.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Motorola Moto G05, 4GB ram, 128GB opslag Rood

Vergelijk prijzen Vanaf € 126,99

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In het kort

De Moto G15 is moeilijk aan te bevelen omdat zijn voordelen hetzelfde zijn als die van de goedkopere G05. De accuduur is lang, de Android-schil is ‘schoon’ en het toestel heeft een 3,5mm-jack. Er zijn echter ook verschillen: de G15 heeft een ultragroothoekcamera, maar die presteert erg slecht. Bovendien heeft het scherm een lagere refreshrate, hoewel de resolutie hoger is en de telefoon nfc heeft. De G15 heeft hetzelfde grote nadeel als zijn goedkopere broer: de soc is niet vooruit te branden, wat bij alledaags gebruik constant merkbaar is.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Motorola moto g15, 4GB ram, 128GB opslag Grijs

Prijs bij publicatie: € 149,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 105,-

Bekijk alle uitvoeringen (17)

In het kort

De G15 Power moet zich onderscheiden door zijn extra grote accucapaciteit. Dat lukt, maar maakt hem nog geen favoriet: het toestel heeft inderdaad een erg lange adem, maar dat geldt ook voor de goedkopere G15 en G05. Verder is het toestel bijna identiek aan de G15, op 4GB extra werkgeheugen na. Daarmee beschikt de telefoon over dezelfde plus- en minpunten, maar dan met een forser prijskaartje. Zo heeft het toestel ook een 3,5mm-jack, 60Hz-scherm, slechte ultragroothoekcamera en het belangrijkste: een erg trage soc die de verder schone Android-ervaring behoorlijk verstiert.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Motorola Moto G15 Power, 256GB opslag Grijs

Prijs bij publicatie: € 179,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 132,-

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Samengevat

De Moto G35 had een no-brainer kunnen zijn binnen het budgetsegment, maar laat die titel aan zich voorbij gaan door het energieslurpende modem, dat leidt tot een erg slechte accuduur op 4G. Ook heeft het toestel een slecht afgesteld beeldscherm. De Unisoc T760-chip biedt voldoende systeemprestaties voor een bijna vloeiende Android-ervaring, wat goed aansluit bij de schone Android-skin, en in dit segment niet vanzelfsprekend is. Het camerasysteem presteert prima, vooral gezien de prijs. Liefhebbers zullen de aanwezigheid van de 3,5mm-jack waarderen.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Motorola Moto G35 5G, 4GB ram, 128GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 127,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 133,66

Bekijk alle uitvoeringen (9)

Samengevat

De Moto G55 is iets kleiner dan de andere Moto G-toestellen en dat zie je terug aan de ondergemiddelde accuduur. De systeemprestaties van de Dimensity-soc zijn prima en zorgen ervoor dat de schone Android-schil van Motorola vrij vloeiend draait, wat wordt gecomplimenteerd door een vlot 120Hz-beeldscherm. Ook is er een 3,5mm-jack aanwezig. De primaire camera presteert helaas vreemd en dat ligt niet aan de hardware. Ook kan het scherm wat minder fel dan die van zijn broers, wat onhandig is in felle lichtomstandigheden. Tot slot is de softwareondersteuning niet slecht, maar zelfs voor dit segment enigszins ondermaats in vergelijking met andere fabrikanten.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Motorola Moto G55 5G, 8GB ram, 256GB opslag Groen

Prijs bij publicatie: € 179,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 179,-

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Samengevat

De Moto G85 is de duurste van het stel, hoewel het prijsverschil niet groot is. Die relatief kleine meerprijs levert een telefoon die aanzienlijk luxer aanvoelt dan de andere Moto G-telefoons. Het afgeronde 120Hz-beeldscherm heeft symmetrische randen en is als enige een oledpaneel. De primaire- en macrocamera presteren goed, maar de ultragroothoekcamera wordt geplaagd door een erg slecht autofocussysteem. De accuduur is voor zijn relatief compacte formaat in dit segment meer dan prima. De Snapdragon-chip is niet de snelste, maar vlot genoeg om een bijna compleet vloeiende Android-ervaring te garanderen. De softwareondersteuning is zelfs in dit segment enigszins ondermaats in vergelijking met andere fabrikanten.

Pluspunten

Minpunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

Motorola Moto G85 5G, 12GB ram, 256GB opslag Grijs

Prijs bij publicatie: € 205,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 244,99

Bekijk alle uitvoeringen (6)

Motorola is in smartphoneland een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is inmiddels dik tien jaar geleden dat de smartphonefabrikant werd overgenomen door Lenovo, terwijl het kort daarvoor nog door Google was gekocht. Hoewel Lenovo voor Motorola geen grote ambities in het topsegment had, verschijnen er jaarlijks meer dan genoeg interessante Motorola-telefoons die vaak goed te betalen zijn. De afgelopen tijd zijn wij met een handvol modellen bezig geweest: van de supergoedkope Moto G05, de G15 en G15 Power, de G35, de iets luxere G55 tot de bijna premium aanvoelende G85.

Vlnr: Moto G05, G15, G15 Power, G35, G55, G85
V.l.n.r.: Moto G05, G15, G15 Power, G35, G55, G85

Dat zijn redelijk wat modellen – zes om precies te zijn – die de afgelopen tijd door Motorola in het lage segment zijn uitgebracht. De prijzen zijn zacht: de goedkoopste telefoon in deze round-up, de G05, is al vanaf 125 euro te koop, terwijl je voor het veel luxere model slechts 80 euro meer hoeft neer te leggen. Zo denkt Motorola voor een ieder die op de centen let wat wils te bieden. Op het eerste gezicht lijkt de Moto G-lijn daar ook zeker in te slagen. Mocht je overigens nóg minder geld aan een telefoon willen uitgeven, dan biedt Motorola ook een E-serie aan, waarin je telefoons voor onder de honderd euro tegenkomt.

De afgelopen weken ben ik aan de slag geweest met de Moto G-serie om uit te zoeken waar de overeenkomsten van deze budgettoestellen beginnen en ophouden. Ook kijk ik of er in de line-up een zogeheten sweetspot zit, waar je als consument het meeste telefoon voor je geld krijgt. Je leest het allemaal in deze round-up.

Design en scherm

In het lage segment is er meestal niet veel ruimte om veel te investeren in het ontwerp van een telefoon. Telefoons in deze prijsklasse lijken veelal hetzelfde wat materiaalgebruik betreft: een plastic achterkant, een plastic frame, dikke schermranden met ‘kin’ en vaak een oudere generatie Gorilla Glass aan de voorkant. De Moto G-telefoons breken niet met deze traditie, op één detail na: ze zijn verkrijgbaar met een achterkant van vegan leer. Kies je voor die optie, dan krijg je een telefoon die merkbaar anders aanvoelt, al zou ik deze optie niet per se extra luxe noemen. In mijn tijd met de telefoons bleek het kunstleer namelijk gevoelig te zijn voor vlekken en was het niet op elk toestel even netjes aangebracht. Het ligt wel wat fijner in de hand dan de standaardoptie van kunststof.

Moto G Serie - Ontwerp
Moto G Serie - OntwerpMoto G Serie - OntwerpMoto G Serie - OntwerpMoto G Serie - Ontwerp

V.l.n.r.: Moto G05, G15, G15 Power, G35, G55, G85

Hoewel de gehele Moto G-lijn vrijwel hetzelfde ontwerp heeft, springt de G85 er op positieve wijze uit. Het toestel is merkbaar kleiner en lichter dan de andere modellen, die log aanvoelen, en bovendien lopen de zij- en achterkant ronder af. Daardoor ligt de G85 voor de meeste mensen fijner in de hand, terwijl je nauwelijks inlevert op schermgrootte.

Datzelfde geldt voor de knoppen. Alle modellen hebben power- en volumeknoppen aan de rechterzijde, die goedkoper aanvoelen dan bij duurdere telefoons. Dat geldt niet voor de G85: de knoppen geven een betere ‘klik’ als feedback, voelen robuuster aan en steken net wat verder uit de behuizing. Daar staat tegenover dat de powerknop bij de rest van de modellen als vingerafdrukscanner kan fungeren: die van de G85 zit onder het scherm verstopt.

Moto G - Vegan leer
Moto G met vegan leer

Een ander gegeven in het lagere segment smartphones is dat fabrikanten hun toestellen nog vaak van een 3,5mm-jack voorzien. Daar zullen liefhebbers blij mee zijn, want op de Moto G-lijn pronkt ook zo’n jack. Alleen de luxere G85 moet het doen zonder. Ondanks deze audiojacks zijn drie van de zes modellen voorzien van een IP-rating. Opvallend is dat deze rating bij de duurdere versies ontbreekt, al spreekt Motorola zelf over een ‘waterafstotend design’.

Toestel

 Moto G05 Moto G15 Moto G15 Power Moto G35 5G Moto G55 5G Moto G85 5G
Hoogte (mm) 165,7 165,7 165,7 166,3 161,6 161,9
Breedte (mm) 76 76 76 76 73,8 73,1
Dikte (mm) 8,2 8,2 8,8 7,8 8,1 7,6
Gewicht 188,8g 190g 203g 188g 182g 173g
Schermdiagonaal 6,67" 6,72" 6,72" 6,72" 6,49" 6,67"
Schermtype Ips Ips Ips Ips Ips Oled
Refreshrate 90Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz
Resolutie 720x1604 1080x2400 1080x2400 1080x2400 1080x2400 1080x2400
Ppi 264 392 392 392 405 395
Materiaal Gorilla Glass 3, plastic, vegan leer Gorilla Glass 3, plastic, vegan leer Gorilla Glass 3, plastic, vegan leer Gorilla Glass 3, plastic Gorilla Glass 5, plastic, vegan leer Gorilla Glass 5, plastic, vegan leer
IP-rating IP54 IP54 IP54 - - -

Scherm

Ik zei het al, maar dankzij de dikke schermranden en ‘kin’ zie je direct dat je met budgettoestellen te maken hebt. Alleen de G85 onderscheidt zich wederom: hoewel de schermranden boven en onder dikker zijn, voelt het curved scherm veel luxer aan. Dit geldt ook voor de gebruikte panelen. Alleen de G85 heeft een oledscherm, terwijl de andere modellen het met een ips-lcd moeten doen. Bovendien lopen de refreshrates uiteen. Het goedkoopste model, de G05, heeft een 90Hz-paneel. Beide G15-modellen hebben een scherm met een maximale vernieuwingsfrequentie van 60Hz. Vanaf de G35 mag je op een 120Hz-display rekenen. Uiteraard gaat het hier niet om ltpo-panelen die naar extra lage refreshrates kunnen terugschakelen. Om de schermen uitgebreid te toetsen, hebben we ze doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware.

  • Piekhelderheid wit (15%)
  • Piekhelderheid wit (33%)
  • Piekhelderheid wit (50%)
  • Piekhelderheid wit (100%)
  • Minimale helderheid
  • Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K
  • Gemiddelde grijsafwijking
  • Gemiddelde kleurafwijking
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Redmi Note 14 5G
1.993
Motorola Edge 50 Neo
1.666
Redmi Note 14 4G
1.633
Motorola Moto G85 5G
1.613
Motorola Edge 50 Fusion
1.608
Samsung Galaxy A25
1.336
Redmi Note 14 Pro 4G
1.243
Samsung Galaxy A35
1.227
Redmi Note 14 Pro+ 5G
1.167
Redmi Note 14 Pro 5G
1.128
Samsung Galaxy A16
1.091
Moto G15 Power
983
Motorola Moto G84
962
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
930
Moto G05
921
Moto G15
879
Motorola Moto G35 5G
846
Motorola Moto G55 5G
834
Motorola Moto G54
415
Motorola Moto G04
362
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Redmi Note 14 5G
1.803
Motorola Edge 50 Fusion
1.575
Motorola Edge 50 Neo
1.541
Motorola Moto G85 5G
1.503
Redmi Note 14 4G
1.489
Samsung Galaxy A35
1.387
Samsung Galaxy A25
1.265
Redmi Note 14 Pro 4G
1.229
Redmi Note 14 Pro+ 5G
1.154
Redmi Note 14 Pro 5G
1.123
Moto G05
1.102
Samsung Galaxy A16
963
Moto G15 Power
956
Motorola Moto G55 5G
942
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
935
Moto G15
913
Motorola Moto G84
891
Motorola Moto G35 5G
863
Motorola Moto G54
472
Motorola Moto G04
409
Piekhelderheid wit (50% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Redmi Note 14 5G
1.642
Motorola Edge 50 Fusion
1.498
Motorola Edge 50 Neo
1.441
Motorola Moto G85 5G
1.424
Redmi Note 14 4G
1.381
Samsung Galaxy A35
1.210
Redmi Note 14 Pro 4G
1.184
Samsung Galaxy A25
1.176
Redmi Note 14 Pro+ 5G
1.144
Redmi Note 14 Pro 5G
1.119
Moto G05
1.098
Moto G15 Power
1.018
Moto G15
959
Motorola Moto G55 5G
957
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
936
Motorola Moto G35 5G
920
Samsung Galaxy A16
873
Motorola Moto G84
844
Motorola Moto G54
478
Motorola Moto G04
453
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte)
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Motorola Edge 50 Fusion
1.340
Redmi Note 14 5G
1.310
Motorola Moto G85 5G
1.245
Motorola Edge 50 Neo
1.228
Redmi Note 14 Pro 4G
1.163
Redmi Note 14 4G
1.151
Redmi Note 14 Pro 5G
1.123
Redmi Note 14 Pro+ 5G
1.101
Moto G05
1.098
Moto G15 Power
1.085
Moto G15
1.019
Motorola Moto G55 5G
988
Motorola Moto G35 5G
970
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
951
Samsung Galaxy A35
925
Samsung Galaxy A25
911
Motorola Moto G84
807
Samsung Galaxy A16
716
Motorola Moto G54
496
Motorola Moto G04
490
Minimale helderheid
Smartphone Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Moto G15 Power
0,12
Motorola Moto G55 5G
0,45
Moto G05
0,53
Moto G15
0,64
Motorola Moto G85 5G
1,22
Samsung Galaxy A35
1,27
Motorola Moto G35 5G
1,73
Redmi Note 14 Pro 4G
1,73
Samsung Galaxy A25
1,79
Samsung Galaxy A16
1,80
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
1,83
Redmi Note 14 Pro 5G
1,85
Redmi Note 14 Pro+ 5G
1,97
Redmi Note 14 4G
2,09
Redmi Note 14 5G
2,13
Motorola Edge 50 Fusion
2,33
Motorola Moto G54
2,54
Motorola Moto G84
2,72
Motorola Edge 50 Neo
2,84
Motorola Moto G04
3,29
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K
Smartphone Gemiddelde temperatuur in kelvin (lager is beter)
Motorola Moto G55 5G
11
Motorola Moto G84
61
Motorola Moto G85 5G
68
Samsung Galaxy A35
107
Redmi Note 14 Pro 5G
110
Samsung Galaxy A25
120
Motorola Edge 50 Neo
126
Redmi Note 14 Pro+ 5G
240
Motorola Moto G54
261
Moto G05
284
Motorola Edge 50 Fusion
319
Redmi Note 14 5G
324
Motorola Moto G04
336
Redmi Note 14 4G
358
Samsung Galaxy A16
366
Redmi Note 14 Pro 4G
462
Moto G15
484
Moto G15 Power
499
Motorola Moto G35 5G
606
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
995
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Redmi Note 14 Pro 5G
0,93
Samsung Galaxy A25
1,17
Redmi Note 14 5G
1,54
Motorola Moto G84
1,68
Redmi Note 14 4G
1,72
Redmi Note 14 Pro 4G
1,90
Motorola Moto G54
1,99
Samsung Galaxy A35
2,33
Motorola Moto G85 5G
2,45
Samsung Galaxy A16
2,65
Moto G05
2,77
Redmi Note 14 Pro+ 5G
2,91
Motorola Edge 50 Neo
3,01
Motorola Moto G55 5G
3,30
Motorola Moto G04
3,35
Moto G15
3,88
Motorola Edge 50 Fusion
3,92
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
4,57
Moto G15 Power
5,73
Motorola Moto G35 5G
7,18
Gemiddelde kleurafwijking
Smartphone Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Samsung Galaxy A25
1,22
Motorola Moto G54
1,28
Redmi Note 14 5G
1,31
Motorola Moto G84
1,32
Redmi Note 14 4G
1,50
Motorola Edge 50 Fusion
1,75
Redmi Note 14 Pro 4G
1,89
Motorola Moto G55 5G
1,92
Motorola Moto G85 5G
2,15
Motorola Edge 50 Neo
2,15
Samsung Galaxy A16
2,29
Motorola Moto G04
2,31
Redmi Note 14 Pro+ 5G
2,42
Moto G05
2,44
Moto G15
2,68
Redmi Note 14 Pro 5G
3,08
Samsung Galaxy A35
3,59
Moto G15 Power
3,83
Motorola Moto G35 5G
4,74
OnePlus Nord CE4 Lite 5G
5,02

Van budgettelefoons hoef je geen uitgebreide schermkalibratie te verwachten. Dat zien we duidelijk terug aan de testresultaten: die lopen behoorlijk uiteen. Alleen de G85 bereikt een relatief hoge piekhelderheid van 1613 cd/m², wat zeer indrukwekkend is voor een toestel van ongeveer 200 euro. De rest van de telefoons presteren aanzienlijk slechter, maar op één punt komen de scores van de Moto G-telefoons bijzonder goed uit de test: de minimale helderheid. Dat betekent in de praktijk dat je – op de G85 na – op dagen met fel zonlicht niet altijd goed in staat bent om het scherm af te lezen, maar je ‘s avonds in bed niet verblind zult worden door een irritant fel display. Wat kleurweergave betreft valt wederom de G85 in positieve zin op, al doen de andere G-telefoons het ook niet slecht. Alleen de schermen van de G15 Power en G55 wijken in hun kleurweergave zo veel af dat het kan storen. Tot slot valt er nog wat te zeggen over de resolutie van een enkel toestel, namelijk de G05. Deze is laag terwijl het scherm redelijk groot is, waardoor de ppi behoorlijk laag uitvalt. Het scherm is daarmee aanzienlijk minder scherp dan bij zijn duurdere broers.

Camerasysteem

Moto G - Camerasysteem

Hoewel camera's op budgettelefoons meestal niet zoveel voorstellen, weerhoudt dat smartphonefabrikanten er niet van te pretenderen dat het tegendeel waar is. In het geval van de Moto G-serie lijkt deels hetzelfde van toepassing. De G05, G15 en G15 Power bevatten namelijk een 'neppe' cameralens, waar geen daadwerkelijke camerasensor achter schuilt. Als je puur naar de achterkant van de toestellen kijkt, zou je kunnen denken dat de G15-telefoons met hun vier camera-uitsparingen het geavanceerdste camerasysteem bevatten, terwijl dat niet het geval is.

  • Moto G05
  • Moto G15
  • Moto G15 Power
  • Moto G35
  • Moto G55
  • Moto G85
Camerasysteem Primair Front
Sensor S5KJNS OV8D10
Resolutie 50 megapixel 8 megapixel
Sensorgrootte 1/2,4" 1/4,4"
Pixelgrootte 0,64μm 1,12μm
Brandpunt in 35mm-eq. 28mm 26mm
Diafragma F/1.8 F/2.0
Ois - -
Autofocus Pdaf -
Videoresolutie 1080p@30fps 1080p@30fps
Camerasysteem Primair Ultrawide Front
Sensor S5KJNS GC05A2 OV8D10
Resolutie 50 megapixel 5 megapixel 8 megapixel
Sensorgrootte 1/2,4" 1/5" 1/4,4"
Pixelgrootte 0,64μm 1,12μm 1,12μm
Brandpunt in 35mm-eq. 28mm 12mm 26mm
Diafragma F/1.8 F2.2 F/2.0
Ois - - -
Autofocus Pdaf - -
Videoresolutie 1080p@30fps 1080p@30fps Fhd@30fps
Camerasysteem Primair Ultrawide Front
Sensor S5KJNS GC05A2 OV8D10
Resolutie 50 megapixel 5 megapixel 8 megapixel
Sensorgrootte 1/2,4" 1/5" 1/4.4"
Pixelgrootte 0,64μm 1,12μm 1,12μm
Brandpunt in 35mm-eq. 28mm 12mm 26mm
Diafragma F/1.8 F2.2 F/2.0
Ois - - -
Autofocus Pdaf - -
Videoresolutie 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps
Camerasysteem Primair Ultrawide Front
Sensor S5KJNS GC08A8 S5K3P9SP04
Resolutie 50 megapixel 8 megapixel 8 megapixel
Sensorgrootte 1/2,4" 1/5" 1/4,4"
Pixelgrootte 0,64μm 1,12μm 1,12μm
Brandpunt in 35mm-eq. 28mm 12mm 26mm
Diafragma F/1.8 F2.2 F/2.0
Ois - - -
Autofocus Pdaf - -
Videoresolutie 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps
Camerasysteem Primair Ultrawide Front
Sensor S5KJNS S5K4H7 S5K3P9SP
Resolutie 50 megapixel 8 megapixel 16 megapixel
Sensorgrootte 1/2,4" 1/4" 1/3"
Pixelgrootte 0,64μm 1,12μm 1,0μm
Brandpunt in 35mm-eq. 28mm 12mm 26mm
Diafragma F/1.8 F2.2 F/2.0
Ois Ja - -
Autofocus Pdaf - -
Videoresolutie 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps
Camerasysteem Primair Ultrawide Front
Sensor IMX882 S5K4H7 S5KJD1
Resolutie 50 megapixel 8 megapixel 32 megapixel
Sensorgrootte 1/1,95" 1/4" 1/3,14"
Pixelgrootte 0,8μm 1,12μm 0,7μm
Brandpunt in 35mm-eq. 28mm 12mm 26mm
Diafragma F/1.8 F2.2 F/2.4
Ois Ja - -
Autofocus Pdaf Pdaf -
Videoresolutie 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps

Als we inzoomen op de gebruikte camerasensors, zien we twee dingen. Ten eerste is de primaire camera op bijna elke telefoon hetzelfde: een relatief kleine 50-megapixelsensor van Samsung. Net als de andere facetten is de G85 ook hierin anders: deze gebruikt als enige een grotere 50-megapixelsensor van Sony. Daar houden de verschillen niet op, want alleen de twee duurste toestellen, de G55 en G85, zijn van ois voorzien. Ook de onderhuidse beeldverwerking is anders, zoals je zo meteen terugziet op de vergelijkingsfoto’s. Verder zijn er natuurlijk ook afwijkingen op het gebied van de ultrawidecamera’s: de G05 moet het doen zonder, beide G15-modellen hebben er één aan boord – al hadden die net zo goed achterwege kunnen blijven – en de duurste drie beschikken ook over de mogelijkheid om ultragroothoekfoto’s vast te leggen. Daar komt bij dat de duurste van het stel, de G85, nog autofocus aan deze extra camera toevoegt. Toch is dat niet het enige model waarmee je macrofoto’s kunt schieten, waarvoor telefoons meestal een ultragroothoekcamera met autofocus nodig hebben. Tot slot nog een bijzonder gegeven: je kunt alleen met de G35 en G55 video’s in 4k opnemen. De chipset van de G85 ondersteunt 4k-opnames namelijk niet.

Moto G-serie - camera-interfaceMoto G-serie - camera-interfaceMoto G-serie - camera-interfaceMoto G-serie - camera-interfaceMoto G-serie - camera-interfaceMoto G-serie - camera-interface

Links: camera-interface op de G05, G15, G15 Power en G35. Midden: G55. Rechts: G85.

Opvallend genoeg verschilt de camera-app ook per toestel. De camera-interface op de G05, beide G15’s en G35 is nagenoeg identiek. De G55 en G85 bieden wat meer opties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te kiezen uit een 'natuurlijke' stijl of foto's automatisch extra op te poetsen. Dat laatste zorgt voor een langere verwerkingstijd, die overigens al vrij lang is en in de praktijk niet veel oplevert.

Hoewel de camera-interface prima in elkaar steekt en elke functie op een logische plek te vinden is, is hij niet perfect. Zo verschijnt er een venstertje in je viewfinder wanneer het batterijpercentage laag is, dat je niet weg kunt halen. Daardoor kan het in de praktijk voorkomen dat je mooie shots mist als je telefoon bijna leeg is.

Cameravergelijking

Zoals gewoonlijk ben ik op pad geweest met de telefoons om te kijken hoe de camera’s in de praktijk presteren. Elk toestel is van tevoren voorzien van de laatste software-update. In de galerijen hieronder is de volgorde van links naar rechts telkens als volgt: G05, G15, G15 Power, G35, G55 en tot slot de G85.

Primair

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In de foto’s van de hoofdcamera is direct het verschil in beeldverwerking zichtbaar: de G05, G15 en G15 Power maken identieke foto’s. Overdag leidt dat tot een te warme kleurtemperatuur, slechte doortekening van de lucht, meer ruis en is de camera minder capabel in het vastleggen van hdr-scènes. Let bijvoorbeeld op de witte lamp die rechts op het bureau staat in de foto van onze studio, waarbij ze wat meer moeite hebben om deze goed vast te leggen. Alleen op het gebied van scherpte presteren de G05, G15 en G15 Power ongeveer hetzelfde als hun duurdere broers. 's Nachts valt in de praktijk de extra lange sluitertijd op, waardoor je al gauw last hebt van bewegingsonscherpte. Dit wordt versterkt door het ontbreken van optische stabilisatie. Zo heb ik de foto van de boom meerdere keren opnieuw moeten maken om een resultaat te krijgen dat scherp genoeg was. Daarnaast wordt nagenoeg alle detail in donkere gebieden compleet weggevaagd, zoals te zien op het kiekje van het appartementencomplex.

Vanaf de G35 wordt duidelijk een andere beeldverwerking ingezet. Dat zorgt voor een afname in ruis, een betere kleurweergave, meer contrast en een betere doortekening van de lucht. Zo zijn de wolken in de achtergrond op de foto van het hekwerk nog duidelijk zichtbaar. Hoewel veel mensen het extra contrast waarschijnlijk zullen waarderen, brengt dat ook een ongewenst effect met zich mee: details in de schaduwen verdwijnen overdag sneller. De scherpte blijft ongeveer hetzelfde.

De G55 levert ook behoorlijk afwijkende foto’s op. De kleurweergave is nogal vreemd. De foto van ons Tweakers HQ lijkt prima, maar kijk je verder naar de foto’s van de struik of de potloden, dan zie je dat er iets misgaat. De telefoon heeft de neiging om de lucht te blauw te schetsen. Ook wijkt de kleur van de houten achtergrond op de foto’s van de legoplantjes af: die is te groen. Verder lijkt de G55 van alle zes het meeste contrast uit de scène te halen, wat leidt tot wat saai ogende foto’s. Dit verschil zie je goed als je de foto’s van het hekwerk of de potloden vergelijkt met de rest. Het voordeel daarvan is dat er nagenoeg geen detail verloren gaat in donkere situaties, behalve in scènes met een hoog dynamisch bereik.

De plaatjes van de G85 lijken veel gemeen te hebben met die van de G35. Ze zijn rijker aan contrast, maar de schaduwen worden minder doorgedrukt. Overdag is er ook een goede doortekening van de lucht zichtbaar en eveneens wordt deze te blauw weergegeven, al is het wat minder overdreven dan bij de G35. In de hdr-scène presteert de G85 het best. De foto’s komen ‘s nachts wat wisselvallig uit de telefoon rollen: de legoplantjes ogen minder scherp, de boom veruit het scherpst en de foto van het appartementencomplex is veruit het beste van de zes. Deze bevat aanzienlijk minder ruis en is scherper. Let bijvoorbeeld op de linkerzijde van het gebouw in de vergelijkingsfoto’s.

Wat de primaire camera betreft is er een duidelijke winnaar: de G85. De tweede plek is voor de G35. De derde plek wordt door een breed aantal gedeeld, namelijk de G05 en G15’s die identiek presteren. De G55 doet het op sommige punten wat beter, maar levert regelmatig saai ogende foto’s op die veel aan contrast missen, waardoor ik deze niet als beter of slechter dan de andere drie zou willen bestempelen.

2x zoom

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Geen van de Moto G’s beschikt over een telelens. Dat betekent dat alle toestellen digitaal zoomen door middel van de primaire camera en er dus nog meer wordt geleund op beeldverwerking. De resultaten zijn nogal verrassend. Overdag is de camera van de G85 wederom het scherpst, maar de drie goedkoopste G-telefoons doen er niet veel voor onder. Dat drietal presteert overigens veruit het best op het gebied van kleurweergave, alsook de nachtfoto, waarbij de resultaten prima scherp zijn en het hooglicht van het witte kruis niet wordt opgeblazen. Nu hoor ik je denken: ben je niet gewoon vergeten om bij de duurdere drie telefoons te focussen op het hooglicht zodat de camerabelichting zich daarop aanpast? Het antwoord is nee. De foto’s zijn meerdere keren gemaakt omdat ik me niet kon voorstellen dat de G05, G15 en G15 Power zo veel beter zouden presteren, maar toch is het zo. Wel leveren de andere toestellen foto’s af met meer detail in de schaduwen, waar vooral de G85 een mooie balans heeft.

De G35 en G55 komen hier als slechtste uit de test, terwijl de G05, G15, G15 Power en G85 aan elkaar gewaagd zijn.

Portret

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Geen van de telefoons is een hoogvlieger als het aankomt op het maken van mooie portretfoto’s. Alle foto’s hebben gemeen dat het diepte-effect er ongeloofwaardig uitziet, waarbij de uitsnede van mijn haar doet denken aan een Playmobil-kapsel. Qua scherpte presteren de telefoons wisselend, waarbij de G05 erg gevoelig is voor bewegingsonscherpte en de andere toestellen het oké doen, op de G35 na: deze springt er op negatieve wijze uit door de foto extreem te verscherpen, wat geen gezicht is. Daarnaast gaat er ook iets goed mis bij de kleurweergave, waar de G85 overigens ook steken laat vallen.

Macro

Moto G Serie cameravergelijking - MacroMoto G Serie cameravergelijking - Macro

Slechts twee van de zes toestellen kunnen macrofoto’s maken: de G55 en G85. Hoewel je daar normaal gesproken autofocus op de ultragroothoeklens voor nodig hebt, doet de G55 het zonder. Dat zie je terug in de foto. Hoewel het resultaat van de G55 een grotere scherptediepte heeft en een groter deel van het shot daardoor scherp is, voelt de scherpte erg onnatuurlijk aan en is dat überhaupt niet hoe een macrolens zou moeten werken. De G85 doet het veel beter, vooral op het gebied van scherpte en kleurweergave.

Ultrawide

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In deze vergelijking zie je steeds vijf in plaats van zes foto’s, omdat de Moto G05 niet over een ultrawidecamera beschikt. Beide G15-modellen gebruiken dezelfde piepkleine 5-megapixelsensor als ultrawide, die overdag matig presteren en ‘s nachts erg slecht. Het wordt wat interessanter vanaf de G35, die net als zijn twee duurdere broers over een iets grotere 8-megapixelsensor beschikt. Daarbij zien we dat de G35 en G55 alsnog redelijk verschillende ultragroothoekfoto’s maken, waarbij die laatste het vooral in situaties met ingewikkeld licht beter presteert. Overdag zijn de foto’s nagenoeg identiek.

Tot slot nog de G85: de enige Moto G die een ultrawide met autofocus aan boord heeft. Dat bleek in de praktijk eerder een vloek dan een zege: ik heb in mijn ervaring met zowel telefoons als systeemcamera’s nog nooit een autofocussysteem meegemaakt dat zoveel frustratie opleverde. Overdag gaat het meestal nog wel als je zelf het focuspunt aanwijst, maar in situaties met weinig licht had de telefoon ontzettend veel moeite met scherpstellen. Aangewezen focuspunten werden gemist, het scherpstellen duurde erg lang of de camera had last van focus breathing, waarbij er constant werd afgewisseld tussen verschillende scherpstelafstanden. De foto van de sloot is volledig onscherp, wat te danken is aan de autofocus. Deze foto heb ik meerdere keren opnieuw gemaakt, met steeds hetzelfde teleurstellende resultaat. Het gevolg is een ultrawidecamera die overdag prima presteert, maar ‘s avonds af en toe bijna onbruikbaar is.

Front

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De selfies die de telefoons bij daglicht maken, zijn redelijk goed, gelet op de prijs. Alleen de foto’s van de G35 en G55 zijn wat minder, voornamelijk omdat ze minder scherp zijn. Dat komt omdat de 16-megapixelsensor elke vier pixels samenvoegt, en je dus een resultaat van slechts vier megapixels krijgt. De G85 legt op een haar na de scherpste foto’s vast en weet ook in donkere omgevingen nog vrij heldere foto’s te produceren. De rest van de toestellen heeft meer moeite in situaties met slecht licht, al is het verschil niet erg groot. Geen van de Moto G-telefoons weet een erg scherpe foto te produceren en de scherpte die wel aanwezig is, is vooral kunstmatig.

Video

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Net zoals bij het maken van portretten maken de Moto G-toestellen geen indruk als het aankomt op videokwaliteit. Door het ontbreken van optische stabilisatie, op de G55 en G85 na, is het beeld erg schokkerig en niet prettig om naar te kijken. Daar komt bij dat de gemaakte filmpjes niet de scherpste zijn, wat te danken is aan het ontbreken van een 4k-mogelijkheid. De G-telefoons die wel in deze hogere resolutie kunnen opnemen, de G35 en G55, produceren inderdaad een aanzienlijk scherpere video. Verder geldt voor alle telefoons dat ze geen mooie hdr-beelden kunnen vastleggen: in onze hdr-scène zijn de hooglichten opgeblazen terwijl er van detail in de schaduwen geen sprake is. Ook voor het maken van video's in het donker zijn de telefoons niet geschikt: alleen de G35, G55 en G85 weten semibruikbare beelden op te nemen.

Hard- en software

Van de socs die de Moto G-telefoons aan boord hebben, hoef je gezien de prijs geen krachtpatsers te verwachten. In dit segment mag je jezelf al in je handen knijpen als de chipset in je smartphone vlot genoeg is om te zorgen voor een Android-ervaring zonder haperingen. Zware games spelen zit er dus sowieso niet in. De chips waarvoor Motorola heeft gekozen, zijn opmerkelijk. Ze worden ingekocht bij drie verschillende fabrikanten: MediaTek, Unisoc en Qualcomm.

Omdat de gebruikte chips erg zwak zijn, heeft het geen zin om zware benchmarks te draaien. In plaats daarvan testen we de gpu's in deze chips door middel van een lichtere 3DMark Wild Life- en GFXBench Car Chase-benchmark.

  • Gemiddelde framerate
  • GFXBench Car Chase - offscreen
Average frame rate
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter)
Redmi Note 14 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 3
24,6
Motorola Edge 50 Neo Dimensity 7300
18,9
Redmi Note 14 Pro 5G Dimensity 7300 Ultra
18,7
Motorola Edge 50 Fusion Snapdragon 7s Gen 2
18,4
Samsung Galaxy A35 Exynos 1380
16,8
Motorola Moto G35 5G Unisoc T760
9,6
Motorola Moto G85 5G Snapdragon 6s Gen3 (SM6375)
9,4
OnePlus Nord CE4 Lite 5G Snapdragon 695
9,0
Samsung Galaxy A16 Exynos 1330
8,1
Redmi Note 14 Pro 4G Helio G100 Ultra
7,3
Motorola Moto G84 Snapdragon 695
7,2
Redmi Note 14 4G Helio G99 Ultra
6,9
Moto G05 Helio G81 Extreme
3,8
Moto G15 Power Helio G81 Ultra
3,8
Moto G15 Helio G81 Extreme
3,8
Motorola Moto G04 T7200
2,6
GFXBench Car Chase - offscreen
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Redmi Note 14 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 3
34,0
Redmi Note 14 Pro 5G Dimensity 7300 Ultra
33,0
Motorola Edge 50 Neo Dimensity 7300
33,0
Samsung Galaxy A35 Exynos 1380
30,0
Motorola Edge 50 Fusion Snapdragon 7s Gen 2
29,0
Samsung Galaxy A25 Exynos 1280
24,0
Motorola Moto G85 5G Snapdragon 6s Gen3 (SM6375)
21,0
OnePlus Nord CE4 Lite 5G Snapdragon 695
21,0
Motorola Moto G84 Snapdragon 695
19,0
Motorola Moto G55 5G Dimensity 7025
19,0
Motorola Moto G54 Dimensity 7020
19,0
Motorola Moto G35 5G Unisoc T760
18,0
Redmi Note 14 5G Dimensity 7025
17,0
Redmi Note 14 Pro 4G Helio G100 Ultra
15,0
Redmi Note 14 4G Helio G99 Ultra
15,0
Samsung Galaxy A16 Exynos 1330
14,0
Moto G05 Helio G81 Extreme
8,5
Moto G15 Power Helio G81 Ultra
8,5
Moto G15 Helio G81 Extreme
8,5
Motorola Moto G04 T7200
5,3

Wellicht valt je op dat er geen score van de Moto G55 wordt weergegeven bij de Wild Life-benchmark. Dit is eenvoudig te verklaren doordat dit toestel ons deze benchmark met geen mogelijkheid liet draaien. De scores zijn verder zoals je zou verwachten, waarbij de G35 en G55 wat gpu betreft niet onderdoen voor de G85. De G05, G15 en G15 Power bungelen onderaan: de Helio-chip laat zijn leeftijd zien.

We gaan verder met de cpu van de chip. Zoals gebruikelijk draaien we een Geekbench-test om de maximale prestaties hiervan in kaart te brengen.

  • Geekbench 6 - Single
  • Geekbench 6 - Multi
  • Geekbench 6 - Compute OpenCL
Geekbench 6 - Single
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Redmi Note 14 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 3
1.174
Motorola Edge 50 Neo Dimensity 7300
1.051
Redmi Note 14 Pro 5G Dimensity 7300 Ultra
1.033
Motorola Edge 50 Fusion Snapdragon 7s Gen 2
1.021
Samsung Galaxy A35 Exynos 1380
1.021
Motorola Moto G55 5G Dimensity 7025
1.019
Samsung Galaxy A16 Exynos 1330
969
Samsung Galaxy A25 Exynos 1280
963
Redmi Note 14 5G Dimensity 7025
954
Motorola Moto G85 5G Snapdragon 6s Gen3 (SM6375)
941
Motorola Moto G84 Snapdragon 695
913
Motorola Moto G54 Dimensity 7020
912
OnePlus Nord CE4 Lite 5G Snapdragon 695
900
Motorola Moto G35 5G Unisoc T760
743
Redmi Note 14 Pro 4G Helio G100 Ultra
734
Redmi Note 14 4G Helio G99 Ultra
734
Moto G05 Helio G81 Extreme
408
Moto G15 Helio G81 Extreme
403
Moto G15 Power Helio G81 Ultra
402
Motorola Moto G04 T7200
380
Geekbench 6 - Multi
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Redmi Note 14 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 3
3.215
Samsung Galaxy A35 Exynos 1380
2.992
Motorola Edge 50 Neo Dimensity 7300
2.982
Motorola Edge 50 Fusion Snapdragon 7s Gen 2
2.958
Redmi Note 14 Pro 5G Dimensity 7300 Ultra
2.918
Motorola Moto G55 5G Dimensity 7025
2.423
Motorola Moto G54 Dimensity 7020
2.308
Motorola Moto G35 5G Unisoc T760
2.300
Redmi Note 14 5G Dimensity 7025
2.269
Samsung Galaxy A25 Exynos 1280
2.086
Motorola Moto G85 5G Snapdragon 6s Gen3 (SM6375)
2.084
Motorola Moto G84 Snapdragon 695
2.042
Redmi Note 14 Pro 4G Helio G100 Ultra
1.978
Redmi Note 14 4G Helio G99 Ultra
1.978
Samsung Galaxy A16 Exynos 1330
1.957
OnePlus Nord CE4 Lite 5G Snapdragon 695
1.938
Moto G15 Power Helio G81 Ultra
1.371
Moto G15 Helio G81 Extreme
1.328
Moto G05 Helio G81 Extreme
1.310
Motorola Moto G04 T7200
1.280
Geekbench 6 - Compute OpenCL
Smartphone Cpu/soc Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Redmi Note 14 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 3
3.328
Samsung Galaxy A35 Exynos 1380
2.994
Redmi Note 14 Pro 5G Dimensity 7300 Ultra
2.501
Motorola Edge 50 Neo Dimensity 7300
2.456
Samsung Galaxy A25 Exynos 1280
2.306
Motorola Edge 50 Fusion Snapdragon 7s Gen 2
1.802
Motorola Moto G35 5G Unisoc T760
1.717
Motorola Moto G85 5G Snapdragon 6s Gen3 (SM6375)
1.601
OnePlus Nord CE4 Lite 5G Snapdragon 695
1.448
Motorola Moto G84 Snapdragon 695
1.409
Redmi Note 14 4G Helio G99 Ultra
1.312
Redmi Note 14 Pro 4G Helio G100 Ultra
1.298
Redmi Note 14 5G Dimensity 7025
1.298
Samsung Galaxy A16 Exynos 1330
1.289
Moto G15 Power Helio G81 Ultra
975
Moto G15 Helio G81 Extreme
956
Moto G05 Helio G81 Extreme
951
Motorola Moto G04 T7200
446
Motorola Moto G55 5G Dimensity 7025
158
Motorola Moto G54 Dimensity 7020
156

Hierbij vallen twee dingen op. Ten eerste legt de cpu van de luxere G85 het af tegen de G35 en G55. Merk je dat in de praktijk? Nee, want de G85 voelt in de praktijk vloeiender aan dan zijn twee goedkopere broers, al is het verschil, net als in de benchmark, niet groot. Daarnaast scoort de G55 op gpu-vlak extreem laag. Dat komt omdat de ook de Geekbench-gpu-benchmark niet goed op dit toestel draait. De G05 staat samen met beide G15’s wederom onderaan. In dit geval is dat in de praktijk merkbaar: deze drie toestellen haperen regelmatig en zijn over het algemeen een stuk langzamer. Ironisch genoeg voelt de G05 van deze drie nog het minst traag vanwege het 90Hz-scherm.

Toestel G05 G15 G15 Power G35 G55 G85
Soc Helio G81 Extreme (12nm) Helio G81 Extreme (12nm) Helio G81 Ultra (12nm)
Unisoc T760 (6nm)
Dimensity 7025 (6nm)
Snapdragon 6s Gen 3 (6nm)
Werkgeheugen 4GB 4GB 8GB 4GB 8GB 8GB
Opslag 64GB 128GB 128GB 128GB 256GB 256GB
Opslag uitbreidbaar Ja Ja Ja Ja Ja Ja
5G - - - Ja Ja Ja
Wi-Fi 5 5 5 5 5 5
Bluetooth 5.4 5.4 5.4 5.0 5.3 5.1
Nfc - Ja Ja Ja Ja Ja
E-sim - - - Ja Ja Ja

Connectiviteit, haptiek en geluid, biometrie, verdere features

Zoals in de tabel hierboven te zien, verschillen de telefoons onderling ook genoeg op het gebied van connectiviteit. Hoewel geen van de toestellen ondersteuning biedt voor nieuwere wifistandaarden, is er bij ongeveer de helft van de Moto G-telefoons wel ondersteuning aanwezig voor 5G, nfc en e-sim. Hierbij valt de goedkoopste van het zestal echter door de mand voor degenen die veelvuldig draadloos betalen met hun telefoon; dat gaat met de G05 niet.

Over de haptiek kan ik erg kort zijn: die voelt net zo goedkoop aan als je van budgettelefoons mag verwachten. Dat wil zeggen: van subtiele tikjes en trillingen is geen sprake, maar hard trillen gaat prima. Alle trilmotortjes produceren het nodige lawaai.

Ook het geluid is een punt waar al snel op wordt beknibbeld bij de ontwikkeling van smartphones in het lage segment, en de Moto G-serie is daar geen uitzondering op. Voor het voeren van een telefoongesprek op luidspreker lenen de speakers zich prima, maar ze bieden geen fijne ervaring voor het afspelen van muziek of het kijken van films.

Wat biometrie betreft bieden de telefoons je de optie om een gezichts- of vingerafdrukvergrendeling in te stellen. De gezichtsherkenning werkt prima, zolang er genoeg licht aanwezig is. In het donker wordt deze merkbaar trager of werkt soms helemaal niet. De vingerafdrukscanner zit in de powerknop verwerkt, die op elk toestel goed bereikbaar is en vlot werkt. Alleen de G85 wijkt daarvan af: daar zit de optische scanner onder het beeldscherm verstopt, die ook snel en accuraat genoeg werkt.

Duurzaamheid en verpakking

Voor alle zes Moto G-telefoons geldt dat ze in een relatief kleine kartonnen verpakking worden geleverd, die het FSC-keurmerk draagt en vrij is van plastic. In de verpakking tref je de telefoon aan, een kleine handleiding, sim-ejectortool, USB-A naar USB-C-kabel en een goedkoop aanvoelend hoesje gemaakt van siliconen. Er wordt geen lader meegeleverd. Motorola brengt naar verwachting halverwege 2025 een duurzaamheidsrapport uit, net als vorig jaar het geval was.

Software

Over de software op de toestellen valt niet veel te vertellen. De G05, G15 en G15 Power draaien rechtstreeks uit de doos op Android 15, terwijl de andere drie G-telefoons momenteel nog geen update naar Android 15 hebben ontvangen. Fans van een ‘schone’ Android zullen – zoals gewoonlijk bij Motorola – blij zijn met ‘My UX’, de Android-schil van de Chinese fabrikant. Deze is nauwelijks van stock Android te onderscheiden, maar voegt her en der fijne features toe, zoals het schudden om de zaklamp te activeren.

Moto G-serie - My UX interfaceMoto G-serie - My UX interfaceMoto G-serie - My UX interfaceMoto G-serie - My UX interface

My UX, de Android-schil van Motorola

Motorola belooft voor elk toestel twee jaar Android-updates. De G05, G15 en G15 Power mogen daarnaast rekenen op twee jaar aan beveilingsupdates. De G35 ontvangt deze drie jaar lang, en de G55 en G85 worden door Motorola voorzien van vier jaar securitypatches. Dat is korter dan wat de budgettoestellen van Samsung en tegenwoordig ook Xiaomi ontvangen. In deze prijsklasse rekenen we telefoons hier overigens wat minder streng op af. De bootloader van de G-smartphones is te ontgrendelen.

Wel is er bloatware aanwezig op de telefoons, al zie ik dat in dit segment vrij makkelijk door de vingers. Zeker als je deze eenvoudig kan uitschakelen of verwijderen, wat mogelijk is bij de Moto G-telefoons. De bloatware tref je aan in de vorm van verschillende spelletjes, maar ook apps zoals Facebook en LinkedIn. Ook wordt er na een systeemupdate gevraagd of je nieuwe apps wilt installeren, wat natuurlijk verkapte reclame is.

Accuduur en opladen

Motorola heeft de Moto G-telefoons voorzien van accu’s van gemiddeld formaat. In deze prijsklasse bevatten de meeste telefoons een 5000mAh-accu, wat ook hier het geval is. Op dit vlak zie je eindelijk waarmee de G15 Power zich moet onderscheiden: de accucapaciteit is met 6000mAh aanzienlijk groter dan die van zijn broers.

  • Accuduur wifi (helderheid @ 250cd/m²)
  • Accuduur mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
  • Accuduur video (helderheid @ 250cd/m²)
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Moto G05 5.200mAh
20u21m
Moto G15 Power 6.000mAh
19u58m
Motorola Moto G35 5G 5.000mAh
17u50m
Moto G15 5.200mAh
17u41m
Samsung Galaxy A25 5.000mAh
17u11m
Motorola Moto G55 5G 5.000mAh
16u22m
Redmi Note 14 Pro 5G 5.110mAh
16u8m
Motorola Moto G85 5G 5.000mAh
15u48m
Motorola Edge 50 Fusion 5.000mAh
15u34m
Redmi Note 14 Pro 4G 5.500mAh
15u15m
OnePlus Nord CE4 Lite 5G 5.110mAh
14u36m
Motorola Moto G04 5.000mAh
14u32m
Motorola Edge 50 Neo 4.310mAh
14u30m
Samsung Galaxy A16 5.000mAh
14u25m
Redmi Note 14 Pro+ 5G 5.110mAh
14u19m
Redmi Note 14 5G 5.110mAh
13u43m
Motorola Moto G54 5.000mAh
13u43m
Redmi Note 14 4G 5.500mAh
13u40m
Samsung Galaxy A35 5.000mAh
12u51m
Motorola Moto G84 5.000mAh
11u28m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Moto G15 Power 6.000mAh
17u15m
Moto G15 5.200mAh
15u46m
Moto G05 5.200mAh
14u45m
Redmi Note 14 Pro 4G 5.500mAh
14u
Redmi Note 14 5G 5.110mAh
13u29m
Motorola Edge 50 Fusion 5.000mAh
13u27m
Motorola Moto G04 5.000mAh
12u37m
Redmi Note 14 Pro 5G 5.110mAh
12u33m
Motorola Moto G54 5.000mAh
12u31m
Samsung Galaxy A25 5.000mAh
12u22m
Motorola Moto G85 5G 5.000mAh
12u12m
Samsung Galaxy A35 5.000mAh
11u51m
Motorola Moto G55 5G 5.000mAh
11u47m
Redmi Note 14 Pro+ 5G 5.110mAh
11u44m
Redmi Note 14 4G 5.500mAh
11u42m
Samsung Galaxy A16 5.000mAh
11u17m
OnePlus Nord CE4 Lite 5G 5.110mAh
10u48m
Motorola Edge 50 Neo 4.310mAh
10u46m
Motorola Moto G84 5.000mAh
9u58m
Motorola Moto G35 5G 5.000mAh
8u18m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Redmi Note 14 Pro+ 5G 5.110mAh
1d2u33m
Motorola Edge 50 Fusion 5.000mAh
1d2u4m
Redmi Note 14 Pro 5G 5.110mAh
1d2u2m
Moto G15 Power 6.000mAh
23u14m
Samsung Galaxy A35 5.000mAh
23u9m
Motorola Moto G85 5G 5.000mAh
22u36m
Redmi Note 14 Pro 4G 5.500mAh
22u29m
OnePlus Nord CE4 Lite 5G 5.110mAh
20u58m
Moto G05 5.200mAh
20u30m
Moto G15 5.200mAh
20u6m
Samsung Galaxy A16 5.000mAh
20u2m
Redmi Note 14 5G 5.110mAh
19u34m
Motorola Moto G55 5G 5.000mAh
19u30m
Motorola Moto G35 5G 5.000mAh
19u28m
Motorola Edge 50 Neo 4.310mAh
19u13m
Samsung Galaxy A25 5.000mAh
19u12m
Motorola Moto G04 5.000mAh
18u52m
Redmi Note 14 4G 5.500mAh
17u4m
Motorola Moto G54 5.000mAh
17u3m
Motorola Moto G84 5.000mAh
14u24m

De extra grote accu van de G15 Power zien we deels terug in de accutest, waarbij hij in elke test een lange adem heeft en de beste tijd neerzet tijdens onze 4G-browsetest. De rest van de G-serie-telefoons doen het ook prima, behalve de G35 en G55. De G35 heeft een lange accuduur bij wifigebruik, maar het modem en scherm zijn niet zuinig met stroom. Daarmee scoort hij erg slecht in onze browse- en videotests. Hetzelfde geldt voor de G55, al scoort deze eerder ondergemiddeld dan slecht.

Opladen

  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Redmi Note 14 Pro+ 5G 5.110mAh
94
Motorola Moto G35 5G 5.000mAh
74
Motorola Edge 50 Neo 4.310mAh
73
Motorola Edge 50 Fusion 5.000mAh
72
OnePlus Nord CE4 Lite 5G 5.110mAh
67
Redmi Note 14 Pro 5G 5.110mAh
54
Samsung Galaxy A25 5.000mAh
53
Redmi Note 14 Pro 4G 5.500mAh
52
Samsung Galaxy A35 5.000mAh
52
Redmi Note 14 5G 5.110mAh
51
Redmi Note 14 4G 5.500mAh
50
Motorola Moto G55 5G 5.000mAh
50
Samsung Galaxy A16 5.000mAh
49
Motorola Moto G85 5G 5.000mAh
48
Moto G05 5.200mAh
29
Moto G15 Power 6.000mAh
29
Moto G15 5.200mAh
29
Motorola Moto G54 5.000mAh
27
Motorola Moto G84 5.000mAh
24
Motorola Moto G04 5.000mAh
23
Laadtijd
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Redmi Note 14 Pro+ 5G 5.110mAh
40m
Motorola Edge 50 Neo 4.310mAh
55m
Motorola Edge 50 Fusion 5.000mAh
55m
OnePlus Nord CE4 Lite 5G 5.110mAh
57m
Motorola Moto G35 5G 5.000mAh
1u17m
Redmi Note 14 Pro 5G 5.110mAh
1u17m
Redmi Note 14 Pro 4G 5.500mAh
1u23m
Redmi Note 14 4G 5.500mAh
1u23m
Motorola Moto G84 5.000mAh
1u25m
Motorola Moto G85 5G 5.000mAh
1u28m
Samsung Galaxy A35 5.000mAh
1u31m
Samsung Galaxy A25 5.000mAh
1u32m
Redmi Note 14 5G 5.110mAh
1u34m
Motorola Moto G55 5G 5.000mAh
1u37m
Samsung Galaxy A16 5.000mAh
1u40m
Motorola Moto G54 5.000mAh
2u3m
Motorola Moto G04 5.000mAh
2u4m
Moto G15 Power 6.000mAh
2u15m
Moto G15 5.200mAh
2u15m
Moto G05 5.200mAh
2u31m

Opladen gaat in het lage segment doorgaans niet zo snel. Ook de Moto G-modellen zijn hieraan onderhevig. Hoewel het maximale laadvermogen van de G55 en G85 met 30W hoger is dan de 18W van de andere modellen, zie je dat niet terug in onze laadtest. Verrassend genoeg is het de G35 die het snelst weer van stroom is voorzien. De G05, G15 en G15 Power nemen behoorlijk de tijd als het op laden aankomt, waarbij we bij de G05 zelfs een tijd van 2,5 uur noteren. Dat is wel erg langzaam.

Conclusie

In het budgetsegment zijn telefoons vrijwel nooit erg spannend. Verwacht geen wonderen qua prestaties, beeldscherm of camera, en je mag al blij zijn als het toestel vlot genoeg presteert om niet vaak te haperen. Kortom, een toestel dat soepel genoeg draait om niet frustrerend te zijn en goed scoort op de belangrijkste basisfuncties is vaak het hoogst haalbare, hoewel sommige telefoons daar stiekem nog een schepje bovenop doen. Laat Motorola in de G-serie nou precies zo’n parel verstopt hebben.

De beeldschermen van de Moto G-serie lopen erg uiteen. De G15 en G15 Power komen hier het slechtst uit de verf met hun 60Hz-lcd-scherm, wat zelfs in dit segment inmiddels wat achterhaald is. Lezen jullie mee, Apple? De G05 doet het met zijn 90Hz al iets beter, maar heeft een lagere resolutie. De G35 en G55 bieden een 120Hz-display, maar geen oledpaneel. Al deze modellen hebben brede schermranden en een dikke kin. De G85 onderscheidt zich met een luxe ogend display dat rond afloopt en dunne symmetrische bezels heeft. Dit scherm heeft niet alleen een vernieuwingsfrequentie van 120Hz, maar is ook het enige oledpaneel.

Het verdere ontwerp is vrij simpel: de telefoons hebben een plastic frame zonder poespas, zijn op de G55 en G85 na vrij lomp en zijn niet volledig waterdicht. Het is leuk dat Motorola de optie biedt voor een achterkant van vegan leer. Hoewel deze gevoeliger is voor vuil, is het materiaal prettiger om vast te houden dan kunststof.

Hoewel de chips in de G-serie variëren, zijn ze goed vergelijkbaar. De G05, G15 en G15 Power bevatten een zeer zwak MediaTek Helio-model dat op 12nm geproduceerd is. Dit merk je aan de systeemprestaties: apps openen langzaam, moeten soms lang laden en door Android navigeren gaat gepaard met de nodige haperingen. Alleen door het 90Hz-paneel voelt de G05 soms net wat sneller. Het verschil met de G35, G55 en G85 is groot. De drie toestellen voelen vergeleken met hun drie broers als een verademing. De systeemprestaties zijn aanzienlijk beter en Android draait soepeler, hoewel niet perfect. Geen van de chipsets in de Moto G-serie is geschikt om een flink potje te gamen of andere zware applicaties te draaien.

De camerasystemen zijn wat hardware betreft vergelijkbaar, maar de foto’s worden duidelijk anders verwerkt. De primaire cameramodus van de G05 en beide G15-toestellen presteert matig, terwijl die van de G85 het beste scoort. De G35 zit er wat tussenin, terwijl de G55 wordt gehinderd door afwijkende beeldverwerking, wat resulteert in ‘saaie’ foto’s. De resultaten van de andere modi en camera’s, zoals de 2x zoom en ultragroothoek, verschillen sterk. Over het algemeen is het moeilijk om één van de camerasystemen als totaalpakket als ‘beste’ te benoemen, maar de G35 en G85 verdienen een gedeelde eerste plaats.

Wat de accuduur betreft presteren de G05, G15 en G15 Power het best, hoewel de beeldschermen niet zuinig omgaan met de accu. De G85 behaalt ondanks zijn kleinere formaat een bovengemiddeld goede accuduur, terwijl de G55 en G35 ondergemiddeld presteren. Vooral de G35 stelt teleur: door het energieslurpende modem moet je snel opladen bij veelvuldig gebruik van het mobiele netwerk.

Motorola draait zoals altijd een schone versie van Android zonder tierlantijnen. Je moet erg goed zoeken om de verschillen met ‘echte’ stock Android te vinden. My UX, de Android-schil van Motorola, voegt enkele handige functies toe, zoals schudden om de zaklamp te activeren. Ook kun je Google Gemini gebruiken. Motorola belooft voor elk toestel twee jaar Android-updates en drie jaar beveiligingspatches. De toestellen bevatten wat bloatware die je makkelijk kunt verwijderen.

Onder de streep biedt Motorola met de G-serie een reeks interessante toestellen voor wie op budget let, hoewel de erg trage Helios-soc in drie van de modellen een groot nadeel is. Dat is bij de spotgoedkope G05 makkelijker te vergeven. Van de drie toestellen die dan nog overblijven, is er één model wel erg interessant: de G85. Voor ongeveer 200 euro krijg je een toestel dat op de belangrijkste punten in dit segment prima presteert en aanzienlijk luxer aanvoelt dan de rest van de serie. Deze ontvangt dan ook onze Great Value-award.

  • Moto G05
  • Moto G15
  • Moto G15 Power
  • Moto G35
  • Moto G55
  • Moto G85

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Laagste prijzen voor: Motorola Moto G55 5G, 8GB ram, 256GB opslag Grijs
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Laagste prijzen voor: Motorola Moto G85 5G, 12GB ram, 256GB opslag Grijs
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Reacties (101)

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Verwijderd 18 februari 2025 11:03
Motorola komt er bij mij nooit meer in met hun trage softwareupdates - als die er al zijn na meer dan 1 jaar.
himlims_ @Verwijderd18 februari 2025 11:06
https://endoflife.date/motorola-mobility

het loopt niet over nee :+
slechtvalk @himlims_18 februari 2025 22:18
Bij de G31 staat dat de support tot november 2023 is terwijl ik de beveilingspatch van 1 december 2024 heb.
JaDatIsPeter @himlims_19 februari 2025 08:42
Mijn G85 hangt nog steeds op september 2024 en meldt dat ik helemaal up to date ben 🤔
The Zep Man @Verwijderd18 februari 2025 11:13
Motorola komt er bij mij nooit meer in met hun trage softwareupdates - als die er al zijn na meer dan 1 jaar.
Zolang de bootloader unlockable is en het toestel ondersteund wordt door de community boeit het mij niet wat de fabrikant doet. Zo draait mijn meer dan drie jaar oude Edge 20 inmiddels Android 15, ook al is die officieel nooit verder gekomen dan Android 13.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 februari 2025 17:31]

maevian @The Zep Man18 februari 2025 11:30
Ik wil gewoon ondersteuning van de fabrikant, community support boeit mij niet. Om dan nadien ook allerlei trukken moeten uithalen om je gsm te laten werken met je bank, met itsme, …
i-chat @maevian18 februari 2025 11:55
dan zit je gewoon vast aan de samsungs S line of de iphone's

dit soort meuk toestellen zijn echt alleen interessant als je zelf met de software aan de haal gaat,

bovendien niet alle custom roms zijn rooted en in de meeste gevallen is het prima mogelijk om google services geinstalleerd te krijgen, dan heb je geen fabrieks updates meer maar roms zoals lineage (als het betreffende toestel daar een rom van krijgt) werkt hoe dan ook beter dan de gemiddelde sub-400-euro telefoon update cicle. de enige die in dat prijssegment beter presteert is een derdehands iphone (die vermoedelijk wél nog updates krijgt).

voor mensen die niet van apple houden een behoorlijk bedroevende realiteit.
emeralda @i-chat20 februari 2025 12:46
Er is een A lijn van Samsung die onder de 400 euro te koop is.

Maar eerlijk gezegd zijn Android versies allang niet meer boeiend. De software is uitontwikkeld.
DCK @The Zep Man18 februari 2025 14:16
Support van de community kan support van de fabrikant niet vervangen voor security updates aan de kernel en drivers, want de community heeft geen toegang tot driverupdates of manieren om die te laten werken met nieuwere kernels. Met community roms krijg je in het beste geval de nieuwste kernel of drivers die Motorola heeft uitgebracht, ook al zit er een nieuwe Androidversie bovenop.
emeralda @The Zep Man18 februari 2025 17:05
En hoe werkt dat met Google Pay?
The Zep Man @emeralda18 februari 2025 17:32
Ik gebruik geen Google Pay. Het hoesje van mijn smartphone heeft een uitsparing voor een bankkaart. Dat is een stuk betrouwbaarder.
micnocom @The Zep Man18 februari 2025 19:27
Dat is een stuk betrouwbaarder.
In welk opzicht?
Een bankpas is op afstand te skimmen, je pasje is altijd leesbaar.. bij Google Pay moet je het zelf eerst activeren. (niet betrouwbaar)
Of bedoel je dat je pasje bij een betaalautomaat betrouwbaarder werkt dan je smartphone?
The Zep Man @micnocom18 februari 2025 20:23
In welk opzicht?
Smartphone lege batterij, bankapplicatie weigert dienst, verlies Google certificering, ... Zoveel afhankelijkheden van zoveel partijen, die de bank een excuus geven om diens verantwoording te ontkennen.

Bankpas doet het niet? Mijn bank is eindverantwoordelijk, niet ik of mijn apparatuur. Het maakt daarbij niet uit waar of bij wie een probleem is. Als het aan mijn pas ligt dan moet de bank mij voorzien van een nieuwe pas (mogelijk voor een relatief kleine vergoeding). Er is geen enkele ruimte voor discussie met mij over wie wie moet faciliteren. Anderen mogen het probleem oplossen dat niet aan mij toe te wijzen is.
Een bankpas is op afstand te skimmen,
Onzin. Graag een wetenschappelijke bron die niet refereert naar de magneetstrip die niet meer gebruikt wordt, en naar een aanval die praktisch uitvoerbaar is.

Als je refereert naar contactloos betalen zonder PIN (wat geen skimmen is): succes daarmee als je twee passen op elkaar hebt of een aluminium hoesje gebruikt. Ook kan je contactloos betalen zonder PIN uitschakelen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 februari 2025 23:20]

micnocom @The Zep Man18 februari 2025 21:09
Als je refereert naar contactloos betalen zonder PIN (wat geen skimmen is): succes daarmee als je twee passen op elkaar hebt of een aluminium hoesje gebruikt. Ook kan je contactloos betalen zonder PIN uitschakelen.
Dat bedoelde ik inderdaad en lees op meerdere plekken over een "anti-skim portemonnee" (rfid blokker) en hoe makkelijk het zou zijn om een pasje uit te lezen / kopiëren wanneer je niet zo'n portemonnee hebt. Maar ik wist niet dat dat dus geen skimmen is (bijv. iban.nl noemt het op deze pagina skimmen op afstand) Wordt je blijkbaar toch "bang gemaakt" om niks...

Ik heb al jaren geen portemonnee meer op zak en ben ook niet in het bezit van een fysieke bankpas (alleen een digitale versie, is een optie bij de bank) Gelukkig nog nooit gehad dat ik niet kon betalen met smartphone.
The Zep Man @micnocom18 februari 2025 21:33
Dat bedoelde ik inderdaad en lees op meerdere plekken over een "anti-skim portemonnee" (rfid blokker) en hoe makkelijk het zou zijn om een pasje uit te lezen / kopiëren wanneer je niet zo'n portemonnee hebt.
Je kan een pas niet zo kopiëren.
wisselwerking @The Zep Man18 februari 2025 12:33
Heb je ook een link naar die community?
Han_Solo @wisselwerking18 februari 2025 14:34
xda-developers.com
WillySis @The Zep Man18 februari 2025 23:18
Support door de community is leuk, maar de gemiddelde gebruiker weet daar niet mee om te gaan of vindt het te veel gedoe.
Ik wil gewoon een telefoon uit de doos halen en die een jaar of vier veilig kunnen gebruiken. Een Android update is leuk, maar hoeft van mij niet eens. Als er maar regelmatig veiligheids-updates blijven komen.

Ik heb ooit een Motorola gehad die is vrij kort na uitkomen had aangeschaft. Eerste jaar om de twee à drie maanden een update, na dat jaar pas na een half jaar een update en verder niets. De beloofde twee jaar werd niet eens vol gemaakt. Voor mij zou dat een rede zijn om Motorola verder links te laten liggen.

Waar Motorola voorheen tov andere toestellen nog redelijke hardware, zeker de camera's, tov andere toestellen, maar waar de concurrentie verbeterd blijft Motorola bijna stil staan. Dat zou de tweede rede zijn om geen Motorola te kopen.
Nu krijg ik de laatste zes jaar mijn telefoons, dus kopen hoeft niet meer.

Verder ben ik er wel mee eens dat de budget telefoons best veel telefoon voor hun geld geven. Veel mensen zouden zich daar prima mee kunnen redden. Alleen de ondersteuning zou tot minimaal drie jaar na aanschaf gegarandeerd worden. Alles wat minder is zou eigenlijk een heel dik negatief koopadvies van Tweakers moeten krijgen.
batjes @Verwijderd18 februari 2025 11:13
Het valt me nog mee dat ze niet weer zo'n valse belofte doen. Bij mijn Moto G5 Plus beloofde ze een deftig updatebeleid.... Was het absoluut niet. Eerst een jaar niet, dan een handje vol updates want ophef en vervolgens na 2 jaar geen enkele updates meer krijgen.

Voor mijn Moto Edge 20 ook zo'n hele mooie belofte van dat ze het nu echt beter gaan doen en een fatsoenlijk update beleid bieden.

De laatste update op moment van schrijven was oktober 2023 :X

Het is dat ik er bij aanschaf al rekening mee hield dat het updatebeleid waardeloos was en ik toch ga spelen met custom roms en ik heb er zelf enkele weken geleden dus maar LineageOS op gezet.

Er ontbreken wat features (face unlock of locatie unlock, bluetooth unlock kwam vorige week met een update), maar prima. Wel met Moto gestures zoals (o.a.) de chop chop zaklamp wat een feature is waar ik persoonlijk niet meer zonder mee kan.

De relatief kale Moto Android is 1 van de fijnste Androids waar ik mee heb mogen werken, de hardware is echt uitmuntend voor de prijs. Maar dat waardeloze updatebeleid zorgt er voor dat ik hun telefoons nooit zal aanraden aan niet-tweakers.
Ruw ER @batjes18 februari 2025 12:56
Mijn vriendin kwam van motorola, heeft toen een pixel 6a gekocht voor 300 euro, jaren geleden alweer. Vrijwel dezelfde software, erg goede camera, en wel langere support. Zelf pak ik enkel nog pixel of samsung (al moet je daar wel aan de haal met je laptop om echt alle bloatware te verwijderen, nadeel van samsung).
Slujje @Verwijderd18 februari 2025 13:52
Bij mij komt Motorola er ook niet meer in. Gisteren kreeg ik via de family app een berichtje dat mijn zoontje van 6 Temu had geïnstalleerd. Voor de duidelijkheid, mijn zoontje zat op school en de telefoon lag thuis bij mij op het kastje. Blijkt dat er een app 'motoapps' op een Motorola staat die op eigen houtje apps kan installeren.... Mijn conclusie is 'China'. Dit is dus meteen mijn laatste Motorola.

[Reactie gewijzigd door Slujje op 18 februari 2025 13:54]

dgtazzman81 @Slujje18 februari 2025 14:15
Ter verduidelijking, deze staat alleen op China rom Motorola/Lenovo toestellen, maar sommige 'carriers' installeren hem ook om er geld aan te verdienen (heb zelf over de jaren meerdere gehad met zowel Westerse roms en Chinese, mijn huidige Motorola telefoon is een Westerse, mijn Lenovo tablets zijn Chinese import).

De normale Westerse Motorla rom is bijna kale Android, er staan welgeteld 5 apps van Motorola zelf op: Moto Secure (denk aan Samsung Knox), Moto (om makkelijk thema's en achtergronden te wisselen), Family Space (soort kinderslot, dus ook security gerelateerd) en Motorola Unplugged (een soort privacy app die je laat specificeren welke apps je wanneer mogen storen met notificaties, etc.). Zit niks bij wat zomaar Temu zou installeren.

De Chinese rom, zoals gebruikelijk bij alle makers eigenlijk, staat inderdaad vol met bloat en moet goed schoon worden gemaakt voor gebruik. Moto Apps kan tevens vrij makkelijk uit worden gezet.
dgtazzman81 @Verwijderd18 februari 2025 11:27
Ze zijn langzaam aan het verbeteren. Ontvang het laatste jaar regelmatig en op tijd updates voor mijn Motorola telefoon (2-maandelijks) en Lenovo tablets (3-maandelijks). De Edge 50 modellen van vorig jaar kregen midden januari al hun Android 15 update.
BenVenNL 18 februari 2025 11:12
Ik weet niet meer hoe het precies zat maar volgens mij heb je NFC nodig om een Paspoort/ID kaart aan je DigiD te koppelen. (Of ik haal nu dingen door elkaar)
Dat zou betekenen dat alle functionaliteit van DigiD hier al niet op gaat werken. Eigenlijk is dus voor een dagelijks normaal goed functionerend toestel dan NFC echt wel nodig.
Die_ene_gast @BenVenNL18 februari 2025 11:15
Mijn telefoon heeft NFC, maar ik gebruik denk ik digid 1 keer per jaar, dan kan dat smsje er wel mee door hoor.
i-chat @Die_ene_gast18 februari 2025 12:09
dat ene smsje is niet meer voldoend om level 2 en level 3 in te loggen op digid ...

inloggen bij je bank, of bij een zorg instelling is dan dus niet meer mogelijk,

ik weet niet of er naast NFC niet nog andere mogelijkheden zijn, (zoals een externe check) maar volgens mij heeft @BenVenNL een goed punt te pakken.
dgtazzman81 @i-chat18 februari 2025 13:30
Kom met SMS nog altijd bij zorgverzekeraar, pensioen en belastingdienst binnen. Zou niet weten wat ik verder nodig zou hebben.
Die_ene_gast @i-chat20 februari 2025 08:37
Ik gebruik al jaren alleen de sms, nog nooit problemen mee gehad, dus geen idee waar jij het over hebt.
The Zep Man @BenVenNL18 februari 2025 11:15
Dat zou betekenen dat alle functionaliteit van DigiD hier al niet op gaat werken. Eigenlijk is dus voor een dagelijks normaal goed functionerend toestel dan NFC echt wel nodig.
Daar is een oplossing voor: CheckID (gebruik maken van een smartphone met NFC van een ander).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 februari 2025 11:17]

i-chat @The Zep Man18 februari 2025 12:13
TOP dat wist ik dus niet,

deze info gaat me vast nog een keer van pas komen _/-\o_
dgtazzman81 @BenVenNL18 februari 2025 11:24
Je Kan ook DigiD met SMS controle gebruiken, geen NFC nodig ..
i-chat @dgtazzman8118 februari 2025 12:10
sms verificatie is alleen level 1, dus niet voldoende voor bijvoorbeeld medische gegevens en bepaalde financiele gegevens.
PaulHelper @BenVenNL18 februari 2025 14:16
Bedoel je dan IDcheck? Daarnaast zijn er niet nog steeds mensen die een ID of paspoort zonder nfc hebben. Het lijkt me dat hier altijd nog een andere manier voor moet zijn maar correct me if I am wrong.
Volgens mij SMS als ik het hieronder goed lees
iqcgubon 18 februari 2025 11:09
Wat is in godsnaam de logica om de headphone jack achterwege te laten op het "topmodel"?
Casejunky @iqcgubon18 februari 2025 11:54
Laten we eerlijk zijn, wanneer heb je nou echt voor het laatst de headphone jack echt gebruikt op je telefoon?

Ik persoonlijk, en ik denk vele met mij, hebben dat ding al jaren niet meer gebruikt.
FreezeXJ @Casejunky18 februari 2025 12:53
Vorige week nog, juist omdat ik nog een prima koptelefoon heb met kabel. Hoef ik niet dat hele pairing weer door, afwachten of ie het wel oppikt, rare knopjes induwen en <bliep> "bluetooth connected!" en dan hangt ie toch weer aan m'n telefoon in plaats van de computer.

Daarnaast heb je dan nooit een lege batterij, en een lichter ding op je hoofd.
jip_86 @Casejunky18 februari 2025 14:38
Laten we eerlijk zijn, heb je een keuze? Als het er niet meer op zit word het niet meer gebruikt.
Het was om eerlijk te zijn de meest simpele manier om altijd muziek te kunnen luisteren zonder dat je hoeft om te kijken naar pairen, opladen, etcetera. Het heeft wel wat voordelen om geen draden te hebben, maar daar staat wel een aardige prijs tegenover als je ook nog een beetje accuduur wil hebben.
iqcgubon @Casejunky18 februari 2025 15:42
Letterlijk elke dag en het is voor mij een must.
vuilputje @Casejunky18 februari 2025 16:00
Ik gebruik het dagelijks, maar omdat mijn oude telefoon stuk ging zat ik ineens zonder 3.5jack.

Dus zit er nu een USB-C-Jack3.5-kabeltje tussen mijn headsetdraad en telefoon. Ietsje verlies in volume, maar het doet wat ik wil. Niet elke kabeltje is even goed, en die van Apple deed het helemaal niet, maar voor een tientje was deze functie voor mij gered.

Volgende telefoon gewoon weer met 3.5jack en/of draaischijf. :)
Torpedohoofd @Casejunky18 februari 2025 16:25
Ik geregeld maar ik heb dan ook een verzameling dure 3,5mm koptelefoons liggen. Voor onderweg gebruik ik inderdaad wel al jaren alleen bluetooth.
Th1js @iqcgubon18 februari 2025 11:12
Het willen verkopen van draadloze bluetooth-bullshit.
AuteurDennis de Vries Redacteur @iqcgubon18 februari 2025 16:18
Dat vond ik ook jammer inderdaad, en dan ben ik niet eens een 3,5mm-jack purist, hahah. Ik denk dat de G85, gelet op zijn formaat, een mindere accuduur had gehad als Motorola daar nog een jack had ingebouwd, hoe klein de benodigde ruimte ook is.
Settler11 18 februari 2025 11:08
Dit zijn toestellen die je wat mij betreft hard kunt overslaan en beter een 2-3 oudere 2dehands flagship kan kopen. Heb je minstens evenveel software support én een veel beter device. Garantie kan dan een ding zijn en gebruikerssporen kan je voor lief nemen, maar als je een beetje zoekt heb je een mooie voor (vrij) weinig.
TIGER79 @Settler1118 februari 2025 11:16
Voor 200 euro koop je idd een tweedehands Samsung S21, een S22 met wat mankementen is al duurder...
An sich nog prima toestellen, met beduidend betere camera's en performance.
Hoe de accu presteerd na 3-4 (bij een S21) jaar is natuurlijk wel de vraag.
i-chat @TIGER7918 februari 2025 12:05
een accu wissel bij de s21 kost ongeveer 70 euro, of 25 als je het zelf doet.

dat maakt je toestel wel een stuk duurder (bijna 50%) voor iemand die thuis op de bank zit in de ziektewet of in de bijstand is dat natuurlijk geen valide optie, maar voor mensen die wél gewoon een inkomen hebben is dat hooguit 2 maanden sparen. voor een toestel dat dan (met zo'n nieuwe accu) simpelweg gigantisch veel beter presteert dan zelfs de lage-midrange toestellen die er voor die prijs te krijgen zijn. zoals bijv de A54
TIGER79 @i-chat18 februari 2025 13:41
Ik ben alleen maar voorstander hoor, sterker nog dat is wat wij thuis al bijna 15 jaar doen.
Daarom weet ik ook, uit ervaring, dat sommige onderdelen zoals de accu aan de hand van het ge/mis-bruik wel eens tegen kunnen vallen. De andere drawback is natuurlijk ook de software-ondersteuning van het toestel. Een S21 krijgt nog Android 15 en dan stopt het wel. Niet slecht natuurlijk aangezien deze met Android 11 werd gelanceerd, maar toch iets om rekening mee te houden.
P_Tingen @Settler1118 februari 2025 13:46
Je kan er altijd "nog een paar tientjes bijdoen" maar in dit geval ben je denk ik echt beter af met bv een uitvoering: Samsung Galaxy A35 5G, 6GB ram, 128GB opslag Donkerblauw voor €50 meer. Mijn vrouw heeft zo een en ik vind het een verbazend compleet en soepel aanvoelend toestel. En Samsung belooft iets van 6 of 7 jaar updates, aardig beter dan het magere aanbod van Motorola. Het enige wat vóór Motorola spreekt is hun neutrale Android
Codeandreams 18 februari 2025 11:28
Motorola G8, 4 jaar gebruikt, maar vooral de ondetsteuning heeft mij weer doen kiezen voor een ander merm
JuliusJo 18 februari 2025 11:56
Jammer van de absentie van de headphone jack op de De Moto G85, had hem anders gekocht.
perryp @JuliusJo18 februari 2025 15:51
Ik heb zelf de g84 5g, lijkt mij op het eerste oog heel vergelijkbaar toestel alleen heeft deze wel de 3,5mm jack ;)
RepareerDroid @perryp21 februari 2025 13:00
De G84 krijgt echter nog maar anderhalf jaar beveiligingsupdates en geen Android-updates meer. De G85 krijgt 3 Android-updates en nog 3 en een half jaar beveiligingsupdates. Een betere optie als updates en een headphone jack van belang zijn is de Redmi Note 14 4G met een headphone jack, 4 android-updates en 6 jaar beveiligingsupdates.
Hans Berghuis 18 februari 2025 19:54
Motorola update policy is twijfelachtig geworden, iedere maand ongeveer krijg je een niet te stoppen app update scherm.
Alle apps (vaak spelletjes) in meerdere overzichtelijke schermen, kun je sinds kort allemaal uit vinken.
Maar na voltooien (verplichte stap) worden er toch apps op je phone geplaatst. Bijvoorbeeld de TEMU app.
Vaak gerapporteerd aan Motorola, helaas doen ze er niets aan.
Waar Motorola in het verleden bekend stond voor een schone Android schil, zijn ze nu afgezakt naar
bedenkelijk niveau, je wordt voor de gek gehouden: alles wegvinken en toch installeren.
Nadinarama @Hans Berghuis19 februari 2025 06:27
Idem

Ook meerdere meldingen gedaan en mijn (nette) reactie werd van het forum verwijdert, zonder mijn vragen te beantwoorden.

Ik update apps sindsdien handmatig en update Moto Gametime etc. dus helemaal niet meer. En ik kan wel uren in menu's zoeken om iets uit te zetten, maar veel mensen vinden dat veel te ingewikkeld. Het is een principekwestie. Dit is mijn laatste Motorola.
Hans Berghuis @Nadinarama20 februari 2025 15:19
Je kunt deze app update niet uitzetten in de android store oid.
Melding komt gewoon op je phone, en om deze melding kwijt te raken moet je door menu heen.
Tsja, lijkt prima (alles ge-deselecteerd) maar dan toch 3 apps installeren.
Ook voor mij de laatste Motorola phone, back to OnePlus dus.
Nadinarama @Hans Berghuis20 februari 2025 15:40
Het is mij gelukt. Maar na ook een paar keer geen opt-out mogelijkheid te hebben gehad na het installeren van ongevraagde spelletjes en ik het zat was, heb ik Reddit doorgeakkerd.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Voor het besturingssysteem:
Settings> try smart updates> smart updates off

Voor de apps:
Playstore>Manage apps & device> Updates available > See details> Select (alleen degene die je wilt updaten, dus niet Moto Gametime
Macboe 18 februari 2025 11:02
Leuk toestel voor weinig. Ik heb even getwijfeld maar toch voor de iPhone 15 gegaan.
Th1js @Macboe18 februari 2025 11:06
Wat heeft dat hier mee te maken? Dit zijn allemaal telefoons van €150-200 euro. Dat is een telefoon van €800.

'Tja, ik vind de Hyundai i10 wel een mooie auto. Ben echter toch voor een elektrische BMW i7 gegaan.'
Macboe @Th1js18 februari 2025 11:43
Je reactie slaat niet echt ergens op.... .Terugkomend op je voorbeeld. Ik zou liever de i10 rijden dan welke EV dan