Inleiding

Motorola is in smartphoneland een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is inmiddels dik tien jaar geleden dat de smartphonefabrikant werd overgenomen door Lenovo, terwijl het kort daarvoor nog door Google was gekocht. Hoewel Lenovo voor Motorola geen grote ambities in het topsegment had, verschijnen er jaarlijks meer dan genoeg interessante Motorola-telefoons die vaak goed te betalen zijn. De afgelopen tijd zijn wij met een handvol modellen bezig geweest: van de supergoedkope Moto G05, de G15 en G15 Power, de G35, de iets luxere G55 tot de bijna premium aanvoelende G85. V.l.n.r.: Moto G05, G15, G15 Power, G35, G55, G85 Dat zijn redelijk wat modellen – zes om precies te zijn – die de afgelopen tijd door Motorola in het lage segment zijn uitgebracht. De prijzen zijn zacht: de goedkoopste telefoon in deze round-up, de G05, is al vanaf 125 euro te koop, terwijl je voor het veel luxere model slechts 80 euro meer hoeft neer te leggen. Zo denkt Motorola voor een ieder die op de centen let wat wils te bieden. Op het eerste gezicht lijkt de Moto G-lijn daar ook zeker in te slagen. Mocht je overigens nóg minder geld aan een telefoon willen uitgeven, dan biedt Motorola ook een E-serie aan, waarin je telefoons voor onder de honderd euro tegenkomt. De afgelopen weken ben ik aan de slag geweest met de Moto G-serie om uit te zoeken waar de overeenkomsten van deze budgettoestellen beginnen en ophouden. Ook kijk ik of er in de line-up een zogeheten sweetspot zit, waar je als consument het meeste telefoon voor je geld krijgt. Je leest het allemaal in deze round-up.

Design en scherm

In het lage segment is er meestal niet veel ruimte om veel te investeren in het ontwerp van een telefoon. Telefoons in deze prijsklasse lijken veelal hetzelfde wat materiaalgebruik betreft: een plastic achterkant, een plastic frame, dikke schermranden met ‘kin’ en vaak een oudere generatie Gorilla Glass aan de voorkant. De Moto G-telefoons breken niet met deze traditie, op één detail na: ze zijn verkrijgbaar met een achterkant van vegan leer. Kies je voor die optie, dan krijg je een telefoon die merkbaar anders aanvoelt, al zou ik deze optie niet per se extra luxe noemen. In mijn tijd met de telefoons bleek het kunstleer namelijk gevoelig te zijn voor vlekken en was het niet op elk toestel even netjes aangebracht. Het ligt wel wat fijner in de hand dan de standaardoptie van kunststof. V.l.n.r.: Moto G05, G15, G15 Power, G35, G55, G85 Hoewel de gehele Moto G-lijn vrijwel hetzelfde ontwerp heeft, springt de G85 er op positieve wijze uit. Het toestel is merkbaar kleiner en lichter dan de andere modellen, die log aanvoelen, en bovendien lopen de zij- en achterkant ronder af. Daardoor ligt de G85 voor de meeste mensen fijner in de hand, terwijl je nauwelijks inlevert op schermgrootte. Datzelfde geldt voor de knoppen. Alle modellen hebben power- en volumeknoppen aan de rechterzijde, die goedkoper aanvoelen dan bij duurdere telefoons. Dat geldt niet voor de G85: de knoppen geven een betere ‘klik’ als feedback, voelen robuuster aan en steken net wat verder uit de behuizing. Daar staat tegenover dat de powerknop bij de rest van de modellen als vingerafdrukscanner kan fungeren: die van de G85 zit onder het scherm verstopt. Moto G met vegan leer Een ander gegeven in het lagere segment smartphones is dat fabrikanten hun toestellen nog vaak van een 3,5mm-jack voorzien. Daar zullen liefhebbers blij mee zijn, want op de Moto G-lijn pronkt ook zo’n jack. Alleen de luxere G85 moet het doen zonder. Ondanks deze audiojacks zijn drie van de zes modellen voorzien van een IP-rating. Opvallend is dat deze rating bij de duurdere versies ontbreekt, al spreekt Motorola zelf over een ‘waterafstotend design’. Toestel Moto G05 Moto G15 Moto G15 Power Moto G35 5G Moto G55 5G Moto G85 5G Hoogte (mm) 165,7 165,7 165,7 166,3 161,6 161,9 Breedte (mm) 76 76 76 76 73,8 73,1 Dikte (mm) 8,2 8,2 8,8 7,8 8,1 7,6 Gewicht 188,8g 190g 203g 188g 182g 173g Schermdiagonaal 6,67" 6,72" 6,72" 6,72" 6,49" 6,67" Schermtype Ips Ips Ips Ips Ips Oled Refreshrate 90Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz 120Hz Resolutie 720x1604 1080x2400 1080x2400 1080x2400 1080x2400 1080x2400 Ppi 264 392 392 392 405 395 Materiaal Gorilla Glass 3, plastic, vegan leer Gorilla Glass 3, plastic, vegan leer Gorilla Glass 3, plastic, vegan leer Gorilla Glass 3, plastic Gorilla Glass 5, plastic, vegan leer Gorilla Glass 5, plastic, vegan leer IP-rating IP54 IP54 IP54 - - - Scherm Ik zei het al, maar dankzij de dikke schermranden en ‘kin’ zie je direct dat je met budgettoestellen te maken hebt. Alleen de G85 onderscheidt zich wederom: hoewel de schermranden boven en onder dikker zijn, voelt het curved scherm veel luxer aan. Dit geldt ook voor de gebruikte panelen. Alleen de G85 heeft een oledscherm, terwijl de andere modellen het met een ips-lcd moeten doen. Bovendien lopen de refreshrates uiteen. Het goedkoopste model, de G05, heeft een 90Hz-paneel. Beide G15-modellen hebben een scherm met een maximale vernieuwingsfrequentie van 60Hz. Vanaf de G35 mag je op een 120Hz-display rekenen. Uiteraard gaat het hier niet om ltpo-panelen die naar extra lage refreshrates kunnen terugschakelen. Om de schermen uitgebreid te toetsen, hebben we ze doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. Van budgettelefoons hoef je geen uitgebreide schermkalibratie te verwachten. Dat zien we duidelijk terug aan de testresultaten: die lopen behoorlijk uiteen. Alleen de G85 bereikt een relatief hoge piekhelderheid van 1613 cd/m², wat zeer indrukwekkend is voor een toestel van ongeveer 200 euro. De rest van de telefoons presteren aanzienlijk slechter, maar op één punt komen de scores van de Moto G-telefoons bijzonder goed uit de test: de minimale helderheid. Dat betekent in de praktijk dat je – op de G85 na – op dagen met fel zonlicht niet altijd goed in staat bent om het scherm af te lezen, maar je ‘s avonds in bed niet verblind zult worden door een irritant fel display. Wat kleurweergave betreft valt wederom de G85 in positieve zin op, al doen de andere G-telefoons het ook niet slecht. Alleen de schermen van de G15 Power en G55 wijken in hun kleurweergave zo veel af dat het kan storen. Tot slot valt er nog wat te zeggen over de resolutie van een enkel toestel, namelijk de G05. Deze is laag terwijl het scherm redelijk groot is, waardoor de ppi behoorlijk laag uitvalt. Het scherm is daarmee aanzienlijk minder scherp dan bij zijn duurdere broers.

Camerasysteem

Hoewel camera's op budgettelefoons meestal niet zoveel voorstellen, weerhoudt dat smartphonefabrikanten er niet van te pretenderen dat het tegendeel waar is. In het geval van de Moto G-serie lijkt deels hetzelfde van toepassing. De G05, G15 en G15 Power bevatten namelijk een 'neppe' cameralens, waar geen daadwerkelijke camerasensor achter schuilt. Als je puur naar de achterkant van de toestellen kijkt, zou je kunnen denken dat de G15-telefoons met hun vier camera-uitsparingen het geavanceerdste camerasysteem bevatten, terwijl dat niet het geval is. Als we inzoomen op de gebruikte camerasensors, zien we twee dingen. Ten eerste is de primaire camera op bijna elke telefoon hetzelfde: een relatief kleine 50-megapixelsensor van Samsung. Net als de andere facetten is de G85 ook hierin anders: deze gebruikt als enige een grotere 50-megapixelsensor van Sony. Daar houden de verschillen niet op, want alleen de twee duurste toestellen, de G55 en G85, zijn van ois voorzien. Ook de onderhuidse beeldverwerking is anders, zoals je zo meteen terugziet op de vergelijkingsfoto’s. Verder zijn er natuurlijk ook afwijkingen op het gebied van de ultrawidecamera’s: de G05 moet het doen zonder, beide G15-modellen hebben er één aan boord – al hadden die net zo goed achterwege kunnen blijven – en de duurste drie beschikken ook over de mogelijkheid om ultragroothoekfoto’s vast te leggen. Daar komt bij dat de duurste van het stel, de G85, nog autofocus aan deze extra camera toevoegt. Toch is dat niet het enige model waarmee je macrofoto’s kunt schieten, waarvoor telefoons meestal een ultragroothoekcamera met autofocus nodig hebben. Tot slot nog een bijzonder gegeven: je kunt alleen met de G35 en G55 video’s in 4k opnemen. De chipset van de G85 ondersteunt 4k-opnames namelijk niet. Links: camera-interface op de G05, G15, G15 Power en G35. Midden: G55. Rechts: G85. Opvallend genoeg verschilt de camera-app ook per toestel. De camera-interface op de G05, beide G15’s en G35 is nagenoeg identiek. De G55 en G85 bieden wat meer opties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te kiezen uit een 'natuurlijke' stijl of foto's automatisch extra op te poetsen. Dat laatste zorgt voor een langere verwerkingstijd, die overigens al vrij lang is en in de praktijk niet veel oplevert. Hoewel de camera-interface prima in elkaar steekt en elke functie op een logische plek te vinden is, is hij niet perfect. Zo verschijnt er een venstertje in je viewfinder wanneer het batterijpercentage laag is, dat je niet weg kunt halen. Daardoor kan het in de praktijk voorkomen dat je mooie shots mist als je telefoon bijna leeg is.

Cameravergelijking

Zoals gewoonlijk ben ik op pad geweest met de telefoons om te kijken hoe de camera’s in de praktijk presteren. Elk toestel is van tevoren voorzien van de laatste software-update. In de galerijen hieronder is de volgorde van links naar rechts telkens als volgt: G05, G15, G15 Power, G35, G55 en tot slot de G85. Primair In de foto’s van de hoofdcamera is direct het verschil in beeldverwerking zichtbaar: de G05, G15 en G15 Power maken identieke foto’s. Overdag leidt dat tot een te warme kleurtemperatuur, slechte doortekening van de lucht, meer ruis en is de camera minder capabel in het vastleggen van hdr-scènes. Let bijvoorbeeld op de witte lamp die rechts op het bureau staat in de foto van onze studio, waarbij ze wat meer moeite hebben om deze goed vast te leggen. Alleen op het gebied van scherpte presteren de G05, G15 en G15 Power ongeveer hetzelfde als hun duurdere broers. 's Nachts valt in de praktijk de extra lange sluitertijd op, waardoor je al gauw last hebt van bewegingsonscherpte. Dit wordt versterkt door het ontbreken van optische stabilisatie. Zo heb ik de foto van de boom meerdere keren opnieuw moeten maken om een resultaat te krijgen dat scherp genoeg was. Daarnaast wordt nagenoeg alle detail in donkere gebieden compleet weggevaagd, zoals te zien op het kiekje van het appartementencomplex. Vanaf de G35 wordt duidelijk een andere beeldverwerking ingezet. Dat zorgt voor een afname in ruis, een betere kleurweergave, meer contrast en een betere doortekening van de lucht. Zo zijn de wolken in de achtergrond op de foto van het hekwerk nog duidelijk zichtbaar. Hoewel veel mensen het extra contrast waarschijnlijk zullen waarderen, brengt dat ook een ongewenst effect met zich mee: details in de schaduwen verdwijnen overdag sneller. De scherpte blijft ongeveer hetzelfde. De G55 levert ook behoorlijk afwijkende foto’s op. De kleurweergave is nogal vreemd. De foto van ons Tweakers HQ lijkt prima, maar kijk je verder naar de foto’s van de struik of de potloden, dan zie je dat er iets misgaat. De telefoon heeft de neiging om de lucht te blauw te schetsen. Ook wijkt de kleur van de houten achtergrond op de foto’s van de legoplantjes af: die is te groen. Verder lijkt de G55 van alle zes het meeste contrast uit de scène te halen, wat leidt tot wat saai ogende foto’s. Dit verschil zie je goed als je de foto’s van het hekwerk of de potloden vergelijkt met de rest. Het voordeel daarvan is dat er nagenoeg geen detail verloren gaat in donkere situaties, behalve in scènes met een hoog dynamisch bereik. De plaatjes van de G85 lijken veel gemeen te hebben met die van de G35. Ze zijn rijker aan contrast, maar de schaduwen worden minder doorgedrukt. Overdag is er ook een goede doortekening van de lucht zichtbaar en eveneens wordt deze te blauw weergegeven, al is het wat minder overdreven dan bij de G35. In de hdr-scène presteert de G85 het best. De foto’s komen ‘s nachts wat wisselvallig uit de telefoon rollen: de legoplantjes ogen minder scherp, de boom veruit het scherpst en de foto van het appartementencomplex is veruit het beste van de zes. Deze bevat aanzienlijk minder ruis en is scherper. Let bijvoorbeeld op de linkerzijde van het gebouw in de vergelijkingsfoto’s. Wat de primaire camera betreft is er een duidelijke winnaar: de G85. De tweede plek is voor de G35. De derde plek wordt door een breed aantal gedeeld, namelijk de G05 en G15’s die identiek presteren. De G55 doet het op sommige punten wat beter, maar levert regelmatig saai ogende foto’s op die veel aan contrast missen, waardoor ik deze niet als beter of slechter dan de andere drie zou willen bestempelen. 2x zoom Geen van de Moto G’s beschikt over een telelens. Dat betekent dat alle toestellen digitaal zoomen door middel van de primaire camera en er dus nog meer wordt geleund op beeldverwerking. De resultaten zijn nogal verrassend. Overdag is de camera van de G85 wederom het scherpst, maar de drie goedkoopste G-telefoons doen er niet veel voor onder. Dat drietal presteert overigens veruit het best op het gebied van kleurweergave, alsook de nachtfoto, waarbij de resultaten prima scherp zijn en het hooglicht van het witte kruis niet wordt opgeblazen. Nu hoor ik je denken: ben je niet gewoon vergeten om bij de duurdere drie telefoons te focussen op het hooglicht zodat de camerabelichting zich daarop aanpast? Het antwoord is nee. De foto’s zijn meerdere keren gemaakt omdat ik me niet kon voorstellen dat de G05, G15 en G15 Power zo veel beter zouden presteren, maar toch is het zo. Wel leveren de andere toestellen foto’s af met meer detail in de schaduwen, waar vooral de G85 een mooie balans heeft. De G35 en G55 komen hier als slechtste uit de test, terwijl de G05, G15, G15 Power en G85 aan elkaar gewaagd zijn. Portret Geen van de telefoons is een hoogvlieger als het aankomt op het maken van mooie portretfoto’s. Alle foto’s hebben gemeen dat het diepte-effect er ongeloofwaardig uitziet, waarbij de uitsnede van mijn haar doet denken aan een Playmobil-kapsel. Qua scherpte presteren de telefoons wisselend, waarbij de G05 erg gevoelig is voor bewegingsonscherpte en de andere toestellen het oké doen, op de G35 na: deze springt er op negatieve wijze uit door de foto extreem te verscherpen, wat geen gezicht is. Daarnaast gaat er ook iets goed mis bij de kleurweergave, waar de G85 overigens ook steken laat vallen. Macro Slechts twee van de zes toestellen kunnen macrofoto’s maken: de G55 en G85. Hoewel je daar normaal gesproken autofocus op de ultragroothoeklens voor nodig hebt, doet de G55 het zonder. Dat zie je terug in de foto. Hoewel het resultaat van de G55 een grotere scherptediepte heeft en een groter deel van het shot daardoor scherp is, voelt de scherpte erg onnatuurlijk aan en is dat überhaupt niet hoe een macrolens zou moeten werken. De G85 doet het veel beter, vooral op het gebied van scherpte en kleurweergave. Ultrawide In deze vergelijking zie je steeds vijf in plaats van zes foto’s, omdat de Moto G05 niet over een ultrawidecamera beschikt. Beide G15-modellen gebruiken dezelfde piepkleine 5-megapixelsensor als ultrawide, die overdag matig presteren en ‘s nachts erg slecht. Het wordt wat interessanter vanaf de G35, die net als zijn twee duurdere broers over een iets grotere 8-megapixelsensor beschikt. Daarbij zien we dat de G35 en G55 alsnog redelijk verschillende ultragroothoekfoto’s maken, waarbij die laatste het vooral in situaties met ingewikkeld licht beter presteert. Overdag zijn de foto’s nagenoeg identiek. Tot slot nog de G85: de enige Moto G die een ultrawide met autofocus aan boord heeft. Dat bleek in de praktijk eerder een vloek dan een zege: ik heb in mijn ervaring met zowel telefoons als systeemcamera’s nog nooit een autofocussysteem meegemaakt dat zoveel frustratie opleverde. Overdag gaat het meestal nog wel als je zelf het focuspunt aanwijst, maar in situaties met weinig licht had de telefoon ontzettend veel moeite met scherpstellen. Aangewezen focuspunten werden gemist, het scherpstellen duurde erg lang of de camera had last van focus breathing, waarbij er constant werd afgewisseld tussen verschillende scherpstelafstanden. De foto van de sloot is volledig onscherp, wat te danken is aan de autofocus. Deze foto heb ik meerdere keren opnieuw gemaakt, met steeds hetzelfde teleurstellende resultaat. Het gevolg is een ultrawidecamera die overdag prima presteert, maar ‘s avonds af en toe bijna onbruikbaar is. Front De selfies die de telefoons bij daglicht maken, zijn redelijk goed, gelet op de prijs. Alleen de foto’s van de G35 en G55 zijn wat minder, voornamelijk omdat ze minder scherp zijn. Dat komt omdat de 16-megapixelsensor elke vier pixels samenvoegt, en je dus een resultaat van slechts vier megapixels krijgt. De G85 legt op een haar na de scherpste foto’s vast en weet ook in donkere omgevingen nog vrij heldere foto’s te produceren. De rest van de toestellen heeft meer moeite in situaties met slecht licht, al is het verschil niet erg groot. Geen van de Moto G-telefoons weet een erg scherpe foto te produceren en de scherpte die wel aanwezig is, is vooral kunstmatig. Video Net zoals bij het maken van portretten maken de Moto G-toestellen geen indruk als het aankomt op videokwaliteit. Door het ontbreken van optische stabilisatie, op de G55 en G85 na, is het beeld erg schokkerig en niet prettig om naar te kijken. Daar komt bij dat de gemaakte filmpjes niet de scherpste zijn, wat te danken is aan het ontbreken van een 4k-mogelijkheid. De G-telefoons die wel in deze hogere resolutie kunnen opnemen, de G35 en G55, produceren inderdaad een aanzienlijk scherpere video. Verder geldt voor alle telefoons dat ze geen mooie hdr-beelden kunnen vastleggen: in onze hdr-scène zijn de hooglichten opgeblazen terwijl er van detail in de schaduwen geen sprake is. Ook voor het maken van video's in het donker zijn de telefoons niet geschikt: alleen de G35, G55 en G85 weten semibruikbare beelden op te nemen.

Hard- en software

Van de socs die de Moto G-telefoons aan boord hebben, hoef je gezien de prijs geen krachtpatsers te verwachten. In dit segment mag je jezelf al in je handen knijpen als de chipset in je smartphone vlot genoeg is om te zorgen voor een Android-ervaring zonder haperingen. Zware games spelen zit er dus sowieso niet in. De chips waarvoor Motorola heeft gekozen, zijn opmerkelijk. Ze worden ingekocht bij drie verschillende fabrikanten: MediaTek, Unisoc en Qualcomm. Omdat de gebruikte chips erg zwak zijn, heeft het geen zin om zware benchmarks te draaien. In plaats daarvan testen we de gpu's in deze chips door middel van een lichtere 3DMark Wild Life- en GFXBench Car Chase-benchmark. Wellicht valt je op dat er geen score van de Moto G55 wordt weergegeven bij de Wild Life-benchmark. Dit is eenvoudig te verklaren doordat dit toestel ons deze benchmark met geen mogelijkheid liet draaien. De scores zijn verder zoals je zou verwachten, waarbij de G35 en G55 wat gpu betreft niet onderdoen voor de G85. De G05, G15 en G15 Power bungelen onderaan: de Helio-chip laat zijn leeftijd zien. We gaan verder met de cpu van de chip. Zoals gebruikelijk draaien we een Geekbench-test om de maximale prestaties hiervan in kaart te brengen. Hierbij vallen twee dingen op. Ten eerste legt de cpu van de luxere G85 het af tegen de G35 en G55. Merk je dat in de praktijk? Nee, want de G85 voelt in de praktijk vloeiender aan dan zijn twee goedkopere broers, al is het verschil, net als in de benchmark, niet groot. Daarnaast scoort de G55 op gpu-vlak extreem laag. Dat komt omdat de ook de Geekbench-gpu-benchmark niet goed op dit toestel draait. De G05 staat samen met beide G15’s wederom onderaan. In dit geval is dat in de praktijk merkbaar: deze drie toestellen haperen regelmatig en zijn over het algemeen een stuk langzamer. Ironisch genoeg voelt de G05 van deze drie nog het minst traag vanwege het 90Hz-scherm. Toestel G05 G15 G15 Power G35 G55 G85 Soc Helio G81 Extreme (12nm) Helio G81 Extreme (12nm) Helio G81 Ultra (12nm) Unisoc T760 (6nm) Dimensity 7025 (6nm) Snapdragon 6s Gen 3 (6nm) Werkgeheugen 4GB 4GB 8GB 4GB 8GB 8GB Opslag 64GB 128GB 128GB 128GB 256GB 256GB Opslag uitbreidbaar Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5G - - - Ja Ja Ja Wi-Fi 5 5 5 5 5 5 Bluetooth 5.4 5.4 5.4 5.0 5.3 5.1 Nfc - Ja Ja Ja Ja Ja E-sim - - - Ja Ja Ja Connectiviteit, haptiek en geluid, biometrie, verdere features Zoals in de tabel hierboven te zien, verschillen de telefoons onderling ook genoeg op het gebied van connectiviteit. Hoewel geen van de toestellen ondersteuning biedt voor nieuwere wifistandaarden, is er bij ongeveer de helft van de Moto G-telefoons wel ondersteuning aanwezig voor 5G, nfc en e-sim. Hierbij valt de goedkoopste van het zestal echter door de mand voor degenen die veelvuldig draadloos betalen met hun telefoon; dat gaat met de G05 niet. Over de haptiek kan ik erg kort zijn: die voelt net zo goedkoop aan als je van budgettelefoons mag verwachten. Dat wil zeggen: van subtiele tikjes en trillingen is geen sprake, maar hard trillen gaat prima. Alle trilmotortjes produceren het nodige lawaai. Ook het geluid is een punt waar al snel op wordt beknibbeld bij de ontwikkeling van smartphones in het lage segment, en de Moto G-serie is daar geen uitzondering op. Voor het voeren van een telefoongesprek op luidspreker lenen de speakers zich prima, maar ze bieden geen fijne ervaring voor het afspelen van muziek of het kijken van films. Wat biometrie betreft bieden de telefoons je de optie om een gezichts- of vingerafdrukvergrendeling in te stellen. De gezichtsherkenning werkt prima, zolang er genoeg licht aanwezig is. In het donker wordt deze merkbaar trager of werkt soms helemaal niet. De vingerafdrukscanner zit in de powerknop verwerkt, die op elk toestel goed bereikbaar is en vlot werkt. Alleen de G85 wijkt daarvan af: daar zit de optische scanner onder het beeldscherm verstopt, die ook snel en accuraat genoeg werkt. Duurzaamheid en verpakking Voor alle zes Moto G-telefoons geldt dat ze in een relatief kleine kartonnen verpakking worden geleverd, die het FSC-keurmerk draagt en vrij is van plastic. In de verpakking tref je de telefoon aan, een kleine handleiding, sim-ejectortool, USB-A naar USB-C-kabel en een goedkoop aanvoelend hoesje gemaakt van siliconen. Er wordt geen lader meegeleverd. Motorola brengt naar verwachting halverwege 2025 een duurzaamheidsrapport uit, net als vorig jaar het geval was. Software Over de software op de toestellen valt niet veel te vertellen. De G05, G15 en G15 Power draaien rechtstreeks uit de doos op Android 15, terwijl de andere drie G-telefoons momenteel nog geen update naar Android 15 hebben ontvangen. Fans van een ‘schone’ Android zullen – zoals gewoonlijk bij Motorola – blij zijn met ‘My UX’, de Android-schil van de Chinese fabrikant. Deze is nauwelijks van stock Android te onderscheiden, maar voegt her en der fijne features toe, zoals het schudden om de zaklamp te activeren. My UX, de Android-schil van Motorola Motorola belooft voor elk toestel twee jaar Android-updates. De G05, G15 en G15 Power mogen daarnaast rekenen op twee jaar aan beveilingsupdates. De G35 ontvangt deze drie jaar lang, en de G55 en G85 worden door Motorola voorzien van vier jaar securitypatches. Dat is korter dan wat de budgettoestellen van Samsung en tegenwoordig ook Xiaomi ontvangen. In deze prijsklasse rekenen we telefoons hier overigens wat minder streng op af. De bootloader van de G-smartphones is te ontgrendelen. Wel is er bloatware aanwezig op de telefoons, al zie ik dat in dit segment vrij makkelijk door de vingers. Zeker als je deze eenvoudig kan uitschakelen of verwijderen, wat mogelijk is bij de Moto G-telefoons. De bloatware tref je aan in de vorm van verschillende spelletjes, maar ook apps zoals Facebook en LinkedIn. Ook wordt er na een systeemupdate gevraagd of je nieuwe apps wilt installeren, wat natuurlijk verkapte reclame is.

Accuduur en opladen

Motorola heeft de Moto G-telefoons voorzien van accu’s van gemiddeld formaat. In deze prijsklasse bevatten de meeste telefoons een 5000mAh-accu, wat ook hier het geval is. Op dit vlak zie je eindelijk waarmee de G15 Power zich moet onderscheiden: de accucapaciteit is met 6000mAh aanzienlijk groter dan die van zijn broers. De extra grote accu van de G15 Power zien we deels terug in de accutest, waarbij hij in elke test een lange adem heeft en de beste tijd neerzet tijdens onze 4G-browsetest. De rest van de G-serie-telefoons doen het ook prima, behalve de G35 en G55. De G35 heeft een lange accuduur bij wifigebruik, maar het modem en scherm zijn niet zuinig met stroom. Daarmee scoort hij erg slecht in onze browse- en videotests. Hetzelfde geldt voor de G55, al scoort deze eerder ondergemiddeld dan slecht. Opladen Opladen gaat in het lage segment doorgaans niet zo snel. Ook de Moto G-modellen zijn hieraan onderhevig. Hoewel het maximale laadvermogen van de G55 en G85 met 30W hoger is dan de 18W van de andere modellen, zie je dat niet terug in onze laadtest. Verrassend genoeg is het de G35 die het snelst weer van stroom is voorzien. De G05, G15 en G15 Power nemen behoorlijk de tijd als het op laden aankomt, waarbij we bij de G05 zelfs een tijd van 2,5 uur noteren. Dat is wel erg langzaam.

Conclusie