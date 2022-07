Carl Pei, medeoprichter van OnePlus, verliet het bedrijf eind 2020 en richtte een eigen bedrijf op dat hij Nothing noemde. De oprichter liet in eerdere presentaties weten dat de techmarkt voor consumenten saai is geworden en Nothing daar iets aan wil doen. Pei vertelde verder dat hij opzettelijk mysterieus is gebleven en slechts sporadisch kleine tipjes van de sluier oplichtte, een strategie die hij vroeger ook toepaste bij OnePlus. Uiteindelijk kondigde hij de Nothing Phone (1) aan, een smartphone die het hart moet vormen van het open ecosysteem van Nothing en tegelijkertijd ook makkelijk kan integreren in ecosystemen van concurrenten.

Lang voordat het toestel uitkwam, was de hype al groots. Ruim een jaar geleden kwam de geruchtenmolen op stoom en werd er gesproken over draadloze oordopjes onder de naam Nothing Ear (1), een powerbank genaamd Nothing Power (1), en een smartphone, de Nothing Phone (1). Overigens is het niet gemakkelijk om als nieuwe speler te overleven op de volle smartphonemarkt. Dat bewijst het smartphonemerk Essential van Android-oprichter Andy Rubin, dat er al na drie jaar en één toestel mee stopte. Saillant detail is dat Nothing de merknaam Essential inmiddels heeft overgenomen, al verschijnt de eerste telefoon dus gewoon onder de eigen merknaam.

Inmiddels zijn de draadloze oordopjes al een poosje uit en hebben we de smartphone in ons bezit. Het is een midrange toestel dat vooral op uiterlijk gebied opvallend over moet komen en gebruikers weer met plezier moet laten kijken naar tech. Het toestel komt in drie varianten op de markt. De variant met 8GB geheugen en 128GB opslagruimte kost 469 euro; de versie met 256GB opslagruimte kost 499 euro. Een versie met 12GB geheugen en 256GB opslagruimte komt aan het einde van de zomer en gaat 549 euro kosten.

Gaat het Pei lukken om de hype waar te maken met deze smartphone? Wij hebben het toestel op de pijnbank gelegd en vergeleken met de ongeveer even dure Samsung Galaxy S21 FE en de Realme GT Neo 3T. Dat laatste toestel heeft ongeveer dezelfde specificaties als de Nothing-telefoon en is een van de aanraders in onze huidige Smartphone Best Buy Guide.